Dha Yurt Bülteni - 11

Suriyeli bebeğin küllüğe sıkışan parmağı böyle kurtarıldı



BURSA'da, parmağı metal küllüğün arasındaki boşluğa sıkışan Suriye uyruklu ailenin 1 yaşındaki Selva Alu ailesi tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alu'nun parmağı fakülteye gelen AFAD ekiplerinin metal küllüğü kesmesi sonucu kartırıldı



Bursa'da yaşayan Suriyeli Alu ailesinin kızları Selva, parmağını evde bulunan metal küllüğün arasındaki boşluğa sıkıştırdı. Kızlarının ağlaması sonucu olayı fark eden aile küllüğü çıkartamayınca Selva'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne getirdi. Doktorlar küllüğü burada çıkartamayınca küçük çocuğu ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ambulans ile gönderdi. Küllük, burada çağrılan AFAD Bursa ekibinin yanlarında bulunan ve yüzük kesme makinesi adı verilen cihaz ile 10 dakika süren çalışmanın ardından çıkartılırken bu görüntüler AFAD ekipleri tarafından görüntülendi.



Doktorlar parmağında hiç bir sorun olmayan Suriyeli Selva Alu'nun taburcu edildiğini söylediler.



Haber: BURSA -



Acıkan tilkiler Ankara'nın göbeğine indi



YOĞUN kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiler, Ankara'nın merkezi bölgelerinden Beytepe Mahallesi'nde konutların arasında yiyecek ararken görüntülendi.



Yiyecek arayan tilkileri, yaban hayatı üzerine belgesel çekimleri yapan Dev Belgesel firmasının ofisinin camından firma yetkilisi Onur Özcan görüntülendi. Bulundukları mahallenin Ankara'nın en merkezi alanlarından biri olduğunu belirten Onur Özcan, bölgede yoğun kar bulunduğunu, havanın da aşırı soğuk olduğunu kaydetti.



Hayvanların kar nedeniyle yiyecek bulamadığını ve bu nedenle şehir merkezine indiğini belirten Özcan, "Aynı zamanda tilkilerin çiftleşme dönemi. Yiyecek aramanın yanı sıra birbirlerine kur yaptıkları da görülüyor. Muhtemelen aç kalmışlar. Çünkü aynı hayvanları gece de gördüm" dedi.



Bölgeyi bilenlerin yaban hayvanlarının zaman zaman şehre indiklerine tanık olduklarını, bundan dolayı da araçlarıyla buradan geçerken hızlarını düşürdüğü anlatan Özcan, bilmeyenler için de bu konuda dikkatli olmalarını ve yaban hayvanlarına zarar vermemeleri uyarısında bulundu.



Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: ANTALYA-DHA)



Ayıyı vurup parçalayan 6 kişiyi çektikleri video ele verdi



BARTIN'da, av tüfeği ile vurdukları ayıyı balta ve bıçakla parçalayıp yağını alan 6 kişi, cep telefonu ile çektikleri görüntüler sayesinde yakalandı. Jandarmanın kimliklerini belirlediği 6 kişiye para cezası uygulanacak.



Kentte 6 kişi, ormanlık alanda av tüfeği ile vurdukları ayıyı dere kenarında balta ve bıçaklarla parçaladı. 6 avcı, ayının iç organlarındaki yağı alırken cep telefonu ile video çekti. 4 dakika 36 saniyelik video, bir süre sonra jandarmanın eline geçti. Görüntüde avcılardan birisinin, "Ayının pençelerini de alalım. Arı kovanlarını ayının pençeleriyle parçalayıp balı alırız. Ayı yapmış gibi gösteririz" dediği dikkat çekti.



Jandarma, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildirdi. Milli Parklar Şubesi'nin isteği üzerine jandarma ekipleri, görüntüye yansıyan 6 kişinin kimliklerini tespit etti. Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ayının yağını satmak için aldıkları belirtilen ve kimlikleri açıklanmayan 6 kişi hakkında, 4 bin 915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 5 bin 199 sayılı Havyaları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.



Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,



Iraklı kanser hastasını dolandıran Suriyeliler yakalandı



MERSİN'de, kanser tedavisi olan Iraklı bir kişinin 42 bin lirasını dolandıran 4 Suriyeli 492 adet çeyrek altın ile yakaladı.



Irak'ın Musul kentinden geldiği Mersin'de kanser tedavisi gören Sakık Mahmut Muhammed, tanıştığı Suriye uyruklu 2 kişi tarafından, 'Sana daha iyi bir doktor buluruz, seni tedavi ettiririz' denilerek 42 bin lira dolandırıldı. Bir süre sonra Iraklı, dolandırıldığını anlayınca polise şikayetçi oldu. Iraklı kanser hastasının verdiği bilgiler doğrultusunda polis ekipleri, Kültür Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Suriyeli Muhammed El Hüseyin (24), Yahya Azaddin (42), Ali Hüseyin Kabur (19) ve Alasla Al Hüseyin (57), gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 492 adet sahte çeyrek altın bulundu.



Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN



Bursa'da Yunuseli Havaalanı 16 yıl sonra uçuşlara açıldı



BURSA'da, Yenişehir Havaalanı'nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı, 16 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hizmete açıldı.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Yunuseli Havaalanı'nın yeniden hava trafiğine açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Uçaklarımız denizden denize uçuyordu. Karaya inebilen uçaklarımız vardı ama karada inecek yerimiz yoktu. Artık bu imkanımız var. 1400 metre uzunluğundaki piste inebilen her uçak burayı kullanabilecek. Haliç seferleri de artık buradan yapılacak. Sadece Haliç değil 3. Havaalanına da bağlantı kurulacak" dedi.



Yunuseli Havaalanı'nda dış hatlar terminali yapılacağını belirten Altepe, "Uluslararası uçuşların biletleri burada kesilecek. Buradan kalkıp, İstanbul'dan uluslararası uçuşa devam edilebilecek. Yunuseli Havaalanı hiçbir yere rakip değil. Bursa havacılığına destek verecek, Yenişehir Havaalanı'na da güç katacak. Burada 1 yıl içinde 100'den fazla uçak inecek. Şimdiden 60 uçak burayı kullanmak için başvurdu. Burada pilot eğitimleri, her türlü havacılık etkinlikleri olacak, araçların cihazların bakımı yapılacak. Kısaca Bursa'da havacılığın merkezi burası olacak" dedi.



"Eski İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da törende yaptığı konuşmada, "Şimdi sizin önünüze siyasi havaalanı projesi getiriyoruz o da yeni anayasa. Yeni anayasa değişikliği, siyasi havaalanı yapmak demektir. Karayoluyla, demiryoluyla elbette hızlanıyoruz, onları yaptık, belli bir mesafeye geldik. Ama yetmez. Siyasetin önündeki, hizmet yapmanın önündeki lüzumsuz engelleri kaldırmak zorundayız. Sistem değişikliği öneren yeni anayasa değişikliğini getiriyoruz. Bize daha hızlı hizmet yapmak imkanı veren değişikliği önünüze getireceğiz. Milletimizden inşallah onay bekliyoruz" dedi.



Açılış törenin ardından Başkan Altepe ve protokol üyeleri yıllar sonra Yunuseli Havaalanı'ndan havalanan ilk uçak ile havadan şehir turu attı.



Yunuseli- Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki sefer olarak yapılacak yolculuk 25 dakika sürecek. Bilet ücretinin 150 TL olarak belirlendiği uçaklar Yunuseli'nden 08.45 ve 14.45, Haliç'ten ise 09.45 ve 15.45 saatlerinde karşılıklı olarak iki sefer yapacak.



Haber: Edip TEKİN/BURSA, -



Yozgat'ta sosyal medya sapığı polise yakalandı



YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan takip sonucu sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen 33 yaşındaki A.Y. adlı zanlı tutuklandı.



Yozgat'ta, yaşları 10-15 arasında değişen kız ve erkek çocuklara sahte sosyal medya hesabı üzerinden tehdit, şantaj ve cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen A.Y., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Ekiplerin iki aylık çalışması sonucu zanlı A.Y. gözaltına alındı. Çocukların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını ele geçirerek, görüntüleri ailelerine gönderme tehdidiyle çocuklara şantaj ve cinsel istismarda bulunduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından A.Y. adlı zanlının el konulan telefonunu incelenirken, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.



Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -



Siverek'te hayvanlar için doğaya yem bırakıldı



ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için parklara ve doğaya yem bırakıldı.



Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan parkların yanı sıra doğaya yem bırakıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, belediye başkanının talimatıyla yemleri park ve doğaya bıraktıklarını belirterek, "Soğuk kış günlerinde bu uygulamamızı rutin şekilde sürdüreceğiz" dedi.



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi



İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde, TIR ile çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden sürücü Ferhat Sevinç ile annesi Rahime Sevinç, Gaziemir ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı kazada can veren Ferhat Seviç'in 3 ay önce nişanlandığı ve yazın düğün yapmaya hazırlandığı Hatice Emeç için ise Bayındır ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Sevinç'in unlu mamülleri işiyle uğraştığı, annesi ve nişanlısının kendisine yardım ettiği belirtildi.



Bayındır'da yapılan yeni çevre yolu kavşağında dün (salı) akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Bayındır'dan Yaylacık Mahallesi'ne doğru giden 27 yaşındaki Ferhat Sevinç yönetimindeki 09 HR 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 53 yaşındaki Niyazi Öztürk yönetimindeki 50 DP 195 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sevinç ağır yaralanırken, annesi 50 yaşındaki Rahime Ali Sevinç ile nişanlısı 24 yaşındaki Hatice Emeç olay yerinde öldü. Ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Sevinç de doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Öztürk ise gözaltına alındı.



ÜÇ AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR



Kazada can veren Ferhat Sevinç ile Hatice Emeç'in 3 ay önce nişanlandığı ve yazın düğün yapmaya hazırlandıkları öğrenildi. Bayındır'da unlu mamüller işi yapan Sevinç'e annesi ve nişanlısının da işlerinde yardım ettiği, bir işyerine tatlı götürmek için yola çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.



ANNESİYLE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ



Gaziemir İlçesi'ndeki Eyüp El Ensari Camii'nde Ferhat Sevinç ile annesi Rahime Sevinç için cenaze töreni düzenlendi. Törene, acılı aile ile yakınları katıldı. İkindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Ferhat Sevinç ile Rahime Sevinç Görece Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Bu arada, aynı kazada can veren Hatice Emeç için de öğlende Bayındır'da cenaze töreni düzenlendi.



Haber, kamera: Tufan HAMARAT / İZMİR,