Dha Yurt Bülteni - 11

Sarıkamış Keklik Deresi'nde PKK'ya operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından 26 Ocak 2017 tarihinde Kars Sarıkamış Keklik Deresi bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5 operasyonu düzenlendiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ağır kış şartlarına rağmen operasyonlarını azim ve kararlılıkla devam ettirdiği ve aralıksız yürütülen operasyonlarla, bölücü terör örgütünün kış yapılanmasına müsaade etmeyecek şekilde her türlü tedbir alındığı ifade edildi.
Görüntü Dökümü
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-Operasyondan LAR
Haber: KARS - ANKARA
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Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti
PAPA 2'nci Jean Paul ve gazeteci Abdi İpekçi suikasti ile tanınan Mehmet Ali Ağca, Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti.
Ağca, sabah saatlerinde Bolu'ya geldi. Ağca, adliyede cumhuriyet savcılığından aldığı izinle Kuruçay mevkisindeki cezaevinde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti. Papa 2'nci Jean Paul'e yönelik suikast girişimi ile dünya gündemine oturan, gazeteci Abdi İpekçi suikastinin faili Mehmet Ali Ağca, cezaevinde yaklaşık bir saat Çakıcı ile görüştü. Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç de Ağca'ya ziyareti sırasında eşlik etti.
Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye geldiğinde kendisini ilk Alaattin Çakıcı'nın karşıladığını belirterek, "Oradan özel bir hukukumuz var. Manevi arkadaşımızı ziyaret ettim. Kendisini iyi gördüm, dimdik ayakta. Cesaret ve kararlılıkla hayatına devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve aramıza katılır" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Mehmet Ali Ağca'nın cezaevi nizamiyesinden çıkışı
-Ağca'nın açıklamaları
Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU, -
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Ayşegül Aslan'ı öldüren imam nikahlı eşe ceza yağdı
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, kendisinden ayrılan 2 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan'ı çalıştığı işyerine gidip tabancayla öldüren, genç kadının işyeri sahibi Halil Helik'i yaralayan, çalışanlardan Ahmet Günay'a da silah doğrultan 43 yaşındaki Hüdaverdi Sert'e, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ayrıca toplam 19 yıl hapis cezası verildi.
Kahramanmaraş'ta nakliye işiyle uğraşan Hüdaverdi Sert, bir yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılıp, kenti terk eden imam nikahıyla yaşadığı 2 çocuğunun annesi Ayşegül Aslan ile tekrar bir araya gelmeye çalıştı. Ancak umduğunu bulamadı. Sert, Aslan'ın Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne gidip, buradaki bir çamaşırhanede çalışmaya başladığını öğrenince geçen 28 Mayıs'ta işyerine silahlı baskın düzenledi. Sert, işyerinin bahçesinde patronu Halil Helik (36) ile oturan Ayşegül Aslan'a tabancayla ateş açtı. Aslan'ı, başından, göğsünden ve karnından 3 kurşunla yaralayan Sert, kendisini durdurmaya çalışan Helik'i de karnından ve göğsünden vurdu. Ayşegül Aslan'ı, kuzeni Emine Aslan'ın gözü önünde vuran Sert, ayrıca kendisine engel olmaya çalışan çamaşırhane işçisi Ahmet Günay'a (45) da ruhsatsız silahını doğrultu. Ancak silah ateş almayınca, kaçtı. İhbar üzerine çamaşırhaneye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aslan olay yerinde öldü. Ağır yaralı Helik ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra Bodrum'dan kaçmaya çalışan Sert, jandarma tarafından yakalandı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olaydan üç ay önce boşandığı resmi nikahlı eşinden de üç çocuğu bulunan Sert, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davada bugün son kez hakim önüne çıktı. Tutuklu sanık Sert, avukatı Mehmet Boro, saldırı sırasında yaralanan çamaşırhane sahibi Halil Helik, avukatı Berkay Yıldırım katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ölen Ayşegül Aslan'ı savunması için görevlendirilen Muğla İl Müdürlüğü Vekili avukatı Burak Murat Bayoğlu ise mazeret göstererek karar duruşmasına katılmadı. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri de duruşmayı takip etti. Aslan'ın ailesinden ise kimse duruşmaya gelmedi.
Saldırıda yaralanan Halil Helik, "Sanık hakkındaki şikayetim devam etmektedir. Cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Halil Helik'in avukatı Berkay Yıldırım ise sanığın tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçunun üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek, "Sanığın olaydan 2 gün önce temin ettiği silahla birlikte Bodrum ilçesine gelmesi, soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadede belirttiği şekilde olaydan 1 gün önce müvekkilimin işyerine gelerek keşif yapması, yine olay günü sabah müvekkilimin iş yerini arayarak müvekkilimin gelip gelmediğini sorduktan ve müvekkilim işyerine geldikten sonra iş yerine gelip eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle sanığın müvekkilime yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin de tasarlama kapsamında gerçekleştirdiğini, ani bir saikle hareket edilmediğini göstermektedir. Biz sanığın bu nedenle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanık yargılama aşamasında müvekkilimden özür dileyip maddi ve manevi zararlarını karşılamak yerine sürekli müvekkilime isnatta bulunması ve çelişkili beyanlarda bulunması nedeniyle samimi olmadığını da düşünmekteyiz. Bu nedenle sanığın müsnet suçtan üst sınırdan cezalandırılmasına karar verilmesini ve hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Sanık Sert ve Avukatı Mehmet Boro, 2 sayfalık yazılı savunma dilekçesini mahkeme heyetine sundu. Sert, mütalaaya karşı söyleyecekleri ve son sözleri sorulduğunda, çocuğunun annesini öldürdüğüne pişman olduğunu belirterek, "Takdir yüce mahkemenindir. Ben önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Ben kesinlikle eylemi tasarlayarak gerçekleştirmedim. Bu olaya neden olan da katılan Halil Helik'tir. Çocuğumun annesini öldürdüğüm için çok pişmanım. Takdir mahkemenindir" diye konuştu. avukatı Mehmet Boro da, "Sanık hakkında tasarlayarak öldürme hükümlerinin uygulanmamasını ve yazılı savunma dilekçemizde açıkladığımız şekilde haksız tahrik hükümleri ile diğer tüm lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederiz" dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Sert hakkındaki kararını verdi. Hüdaverdi Sert'e, Ayşegül Aslan'a yönelik suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Halil Helik'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis, 6136 sayılı yasaya muhalefetten 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezası, Ahmet Günay'a yönelik silahla tehdit suçundan ise 3 yıl hapis cezası verildi.
Üyeleriyle duruşmayı takip eden Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise, "Evet Ayşegül geri gelmeyecek. Ama en azından Ayşegül gibi öldürülen kadınlar için var olan cezalar hayata geçtiğinde, erkekler o haksız tahrik indiriminden ya da iyi hal indirimlerinden yararlanamayacak demektir. Böyle bir sonucun çıkması da bizim için değerlidir. Kadın hareketlerin bu mücadelelerin ya da bu tür davaların peşinde olmalıdır. Bunun önemini kimse yadsıyamaz. Çünkü bu kararların çıkmasında kadın hareketinin oluşturduğu duyarlılık ve uyguladığı baskıda önemli bir gerekçe oluyor. Ayşegül'ün burada hiç kimsesi olmadı. Ayşegül'ün bir tane avukatı yoktu, ailesi Ayşegül'e sahip çıkmadı. Ama baro adına kadın hakları komisyonu müdahil olmak istedi, kabul edilmedi. Buna rağmen kadın hareketinin burada olması çok önemliydi. İstediğimiz sonucu aldık" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Adliyeden görüntü
Bodrum Kadın Dayanışma Deneği Başkanı Figan Erozan'ın açıklaması
Halil Helik'in avukatı Berkay Yıldırım'ın açıklaması
Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),
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Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da buzlanan yolda otobüs durağına dalan otomobil 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza Kapalı Çarşı karşısında bulunan merkez otobüs durağında meydana geldi. Sürücüsünün buzlu yolda kontrolünü kaybettiği 44 BV 111 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Aracın çarpması sonucu durakta bekleyen Faik Altuntaş ve Ahmet Karaoğlu (83) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 83 yaşındaki Ahmet Karaoğlu yaşamını yitirdi.
Bu arada otobüs durağında yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda durağa girmesi ve sonrası yer alıyor. Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Güvenlik Kamera Görüntüsü
-Aracın otobüs durağına girme görüntüsü
Haber: Mikail PELİT/MALATYA, -
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İzmir'deki FETÖ davasında 30 avukat istifa etti - EK
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILDI
İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına öğle arasından sonra devam edildi. İzmir Barosu'nun CMK uyarınca görevlendirdiği 30 avukatın istifa etmesi üzerine, yargılamada kriz yaşandı. Sanıkların kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, salondaki diğer CMK avukatlarına geçici görevlendirme yaptı. Bu görevlendirmeyle ilgili İzmir Barosu'na yazı yazılmasına karar verdi. Böylelikle duruşma süreci devam etti.
Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR,
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Manisa'da Suriyeli mültecilere yardım
MANİSA'daki Suriyeli mülteciler için Türk Kızılayı ve Kızılhaç tarafından başlatılan 'Kentli Mültecileri Destekleme Projesi' kapsamında 3 bin 500 koli insani yardım malzemesi dağıtıldı.
Türk Kızılayı ve Kızılhaç tarafından Suriyeli mülteciler için başlatılan 35 milyon liralık yardım kampanyası kapsamında 3 bin 500 koli insanı yardım malzemesi Şehzadeler Belediyesi, Türk Kızılayı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Şehzadeler Belediyesi şantiyesinde mültecilere yardımlar, İHH Manisa Başkanı Necmettin Okumuş, Türk Kızılayı görevlisi Semih Paslı tarafından teslim edildi.
Ülkenin birçok yerinde kurum olarak mültecilere yardım ettiklerini belirten Kızılay Manisa sorumlusu Semih Paslı, "Türk Kızılayı tarafından yürütülen Suriyeli ailelerin desteklenmesi projesi kapsamında Suriyeli ailelerin yoğun olarak yaşadığı illerde yardımlar devam ederken diğer illerimizde de çalışmalar yapılıyor. Projemizin amacı 125 bin Suriyeliye ulaşmaktır. İhtiyaç sahiplerine gıda, hijyen, bebek malzemeleri ve battaniye gibi insani yardım malzemeleri dağıtıyoruz" dedi.
Türkiye'nin savaş mağdurlarına her zaman destek olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ise "Manisa'mızda da yaklaşık olarak 500 mülteci aile bulunmakta. Biz belediyeler olarak, İHH olarak savaş mağduru kardeşlerimize ne kadar yardım etmeye çalışsak ta belli noktalardan sonra tıkanma yaşıyoruz. Bu nokta da Türk Kızılayı'nın öncülüğünde burada yaklaşık 3 bin 500 koli yardım gerçekleştirmiş olacağız. Bu yardım malzemelerinin de çok çeşitli olması bu anlamda bugüne kadar yapılmış olan en iyi yardımdır" diye konuştu.
İHH Manisa Şube Başkanı Necmettin Okumuş ise 500 aileye 3 bin 500 kolinin ailelere ulaştırılması için destek olacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilerin kayıtları alınarak yardımlar dağıtıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yardımların dağıtımından görüntü
Yapılan konuşmalar
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,
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Hakkari,Van ve Bitlis'te PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuya operasyon
HAKKARİ, Van ve Bitlis'te, PKK'nın finans kaynağı uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 13 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 23 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 2 gram afyon sakızı ve 200 TL sahte para ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürülüğü, Hakkari, Van ve Bitlis'te torbacılara yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik ilimiz dahilinde Torbacı diye tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik Projeli çalışma kapsamında; Hakkari il merkezli, Van, Bitlis ve Yüksekova'da bulunan 13 ayrı adreste yapılan operasyonda, 13 şüpheli şahıs yakalanmış, planlı operasyon kapsamında toplamda 19 paket halinde 23 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 2 gram afyon sakızı, 200 TL sahte para ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslardan çoğunlukla ele geçirilen metamfetamin adlı uyuşturucunun ülkemize İran'dan geldiği bağımlılık yaptığı, bağımlılığının devamında sürekli kullanılması halinde ölümcül olabileceği kristalize yapıda olan sentetik bir uyuşturucu olduğu değerlendirilmektedir. Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmış, şüphelilerin emniyetteki işlemleri ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Operasyona katılan Özel Harekat ve Narkotik polisleri
-Koşarak adrese girerlerken
-Koçbaşı ile kapıyı kırmaları
-Eve operasyon anı
-Evde ele geçirilen eroin ve afyon sakızı
-Hakkari'de gözaltına alınan şahıslar Emniyetten çıkartılırken
-Şahıslar Adliyeye getirişleri
Haber: HAKKARİ, -
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Kaputaş Plajı'nın 'doğal karakteri bozuldu'
ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde turkuaz rengiyle dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kaputaş Plajı'na Kaş Belediyesi'nin betonarme büfe, tuvalet ve plaj yapma projesine karşı açılan davanın bilirkişi raporunda, belediyenin uygulamalarının plajın doğal karakterini bozduğu belirtildi.
Kaş İlçesi'nde dünyanın en güzel plajlarından biri olarak gösterilen Kaputaj Plajı üzerinde Kaş Belediyesi'nin plaj, tuvalet ve büfe projesine karşı Kaş Turizmi Tanıtma Derneği üyeleri ile bazı vatandaşlar tarafından Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne iptal davası açıldı. Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'nde ayrıca, yine belediyenin İnceboğaz Mesire Alanı ve Kaş İlçesi 1/25 binlik Çevre Düzeni Planı'nın iptallerine yönelik açılan davaların da karar duruşmaları yapıldı. Davaya Kaş Turizmi Tanıtma Derneği'nin üyeleri Kaş ilçesi sakinleri ile davacı avukatları Tuncay Koç, Ömür Yiğit ve Eser Akkaya katıldı.
KARARLAR 1 AY İÇİNDE AÇIKLANACAK
Avukat Tuncay Koç, 3 davanın karar duruşmasının tamamlandığını ve kararların 1 ay içinde yazılarak tebliğ edilmesini beklediklerini belirtti. Tuncay Koç, "Bu davalardan biri Kaputaj Plajı'nın Tabiatı Koruma Kurulu kararınca plaj haline getirilmesi, büfe ve tuvalet yapılması. Bilirkişi raporunda mevzuata aykırılık olmadığı, fakat yapılan işlerin doğal plajın karakterini bozduğu, büfenin ön tarafta konumlandırıldığı ve alanın onarımı için mutlaka peyzaj onarım projesinin yapılıp yürürlüğe konulması gerektiği belirtildi" dedi.
BETONA HAYIR
Avukat Koç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de verilen kararın dışında SİT alanını tahrip eden uygulamalar yaptığı için 2863 sayılı kanuna muhalefetten Kaş Belediye Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini kaydetti. Koç, "Kaş Belediye Başkanlığı'nın Kaputaj ve İnceboğaz alanlarını tahrip ettiği bilirkişi raporuyla belgeli durumda. Bakanlık ve savcılık harekete geçmeli. İmar planlarının da şehircilik ilkelerine uygun olmadığı raporla sabit. Ranta verilecek başka Kaş yok. Betona hayır" dedi.
Görüntü Dökümü
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-ARŞİV
-Kaputaş Plajı'nın görüntüleri
Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -
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Bingöl'de 278 köy yolu ulaşıma kapandı
BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köy ulaşıma kapanırken, kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kapanan 278 köy yolunun ulaşıma açılması için, Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde 2 kar savurma, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 101 personel olmak üzere 11 ekiple çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Köylerde yol açma çalışmaları devam ederken, kent merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığının, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştığı bildirildi. Belediye ekiplerinin, kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizlemek için sabah erken saatte başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.
KAR İLE MÜCADELEDE ÖZEL SÖLÜSYON
Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Batman'da belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kar temizleme çalışmalarında yeni yöntemler kullanan ekipler, son olarak geliştirilen "kar eritme solüsyonu" ile daha iyi sonuç elde ediyor. Şehrin kalabalık ve yaya kaldırımlarındaki buzlanmayı çözen ve gün boyu etkili olan özel solüsyon, vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı. Kaba karın temizlenmesinin ardından buzlanmayı önlemek için kaldırımlara dökülen solüsyonun, kaldırımlara veya ayakkabılara herhangi bir zararı dokunmuyor. Kar ve buz çözücü özelliği olan solüsyon, karayolu ve diğer harici yüzeylerdeki kar ve buzlanmayı önleyici bir karışımdır. Solüsyonun korozif etkisi çok düşük olmakla beraber, çevre açısından her hangi bir toksik etkisi bulunmuyor. Ayrıca buz oluşumunu önleyici etkisini çok düşük sıcaklarda bile gösterebiliyor. Genellikle ana arter caddelerde kullanan sölüsyon kar ile mücadelede net sonuçlar veriyor" ifadeleri kullanıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kar yağışı
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL-BATMAN, -
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Siverek'te, araçlar yolda mahsur kaldı
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
İlçede gün boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle Siverek-Diyarbakır karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Zincirsiz yola çıkan sürücüler yolda ilerleyemeyince uzun araç konvoyları oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine ekipler yolda tuzlama çalışması yaparak, araçların yola devam etmelerini sağladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yolda kalan araçlar
Araçları çıkarmaya çalışan gençler
Sürücülerin konuşması
Yolda kayan araçlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), -
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Ordu'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti
ORDU Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, kentte kar kalınlığının 1 metre 20 santimi geçtiğini belirterek, şu ana kadar karla mücadele kapsamında 662 hastan nakli ve 198 cenaze defin işlemine katkı sağladıklarını söyledi.
Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle-köy yolları Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, 350 personel ve 282 ekipmanla ve 86 ekiple birlikte 753 mahalleden 332'sinde yol açma çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Altınordu İlçesi'ne bağlı Gerce Mahallesi'nde, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bülent Civelek, "Toplam 6 bin km2'lik alan üzerinde, 753 mahallede, 350 personel, 282 ekipman ve 86 ekiple karla mücadelemizi sürdürüyoruz. İlimizde ortalama 80 santim olan bir kar kalınlığı, kırsal alanlarda ise 1 metre 20 santimi buluyor. Kentimizin tamamında karla mücadelede tam bir alan hakimiyetimiz var. An itibarıyla tüm sahaya müdahale ediliyor. Şimdiye kadar 662 hasta ve 198 cenaze defin işlemiyle ilgili yol açma çalışması yaptık. Toplam 26 bin km'lik bir yol ağımız olmasına rağmen, şu ana kadar 49 bin kilometrelik yol açım çalışması gerçekleştirdik. Birkaç mahalleye birkaç defa müdahale etmek zorunda kaldıkö dedi.
Bülent Civelek, kar nedeniyle kapanan 332 mahalle yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların halen devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Görüntü Dökümü
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-Bülent Civelek'in açıklaması
-Karla mücadele çalışmasından görüntü
Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, -
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Diyarbakır'da, kaza yapan araçta 416 kilo esrar
DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Hantepe Mevki'inde yol kenarında kaza yapmış halde bulunan hafif ticari araçta yapılan aramada, 416 kilo kubar esrar bulundu.
Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından ele geçirilen 416 kilo uyuşturucu ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde; Hantepe mevkiinde bulunan yolun kenarında kaza yapmış halde bulunan aracın yapılan kontrolünde rulo şeklinde sarılı poşetler içerisinde 416 kg kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olay yerinden kaçan ve kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir."
Görüntü Dökümü
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FOTOGRAFLI
Haber: DİYARBAKIR, -
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11 yıl sonra yürüdü
MANİSA'da doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olan, doktorların 'yürümesi imkansız' dediği İbrahim Enes Kurşun, en büyük destekçisi olan ve umudunu hiçbir zaman yitirmeyen annesi 37 yaşındaki Elif Yılmaz'ın sürekli fizik tedaviye götürüp, evde elinden tutarak denemeler yaptırması sonucu 11 yılın ardından yürümeye başladı. Oğlunun yürümesiyle hayata daha sıkı bağlandığını belirten Yılmaz, şimdide oğlunun duyabilmesi için gerekli tedavisiyle uğraşmaya başladığını söyledi.
Biri bedensel ve zihinsel engelli üç çocuk annesi Elif Yılmaz, iki yıl önce eşinden boşandı. Yılmaz, aldığı engelli bakım aylığı ve üç ayda bir aldıkları engelli maaşıyla çocuklarına hem anne, hem de babalık yapıyor. Yunusemre ilçesindeki, 750 lira kirası olan iki oda, bir salon apartman dairesinde yaşayan Yılmaz, engelli oğlunun bakımı ve fizik tedavisi için her gün İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne götürmek zorunda olması nedeniyle bir işe girip, çalışamıyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Yılmaz, doğum sırasında oksijensiz kaldığı için konuşma, işitme, yürüme ve çiğneme yetisini kaybeden ve doktorların 'Yürümesi imkansız' dediği oğlunun 11 yıl sonra yürümeye başlamasının kendisini hayata daha sıkı bağladığını söyledi.
Kendisi de yüzde 50 görme engelli olan Yılmaz, umudumu hiç yitirmediğini belirtip, "Yılllardır, yürüyemeyen oğlumu bebek arababında doktor doktor dolaştırdım. Her gün trenle İzmir'e kadar gidip, oğlumun tedavisi için çaba sarfettim. Oğlumun tekrar yürüyebileceği konusunda kimse umutlu konuşmuyordu. Ancak, buna rağmen peşini bırakmadım. Önce, evin içinde küçük adımlarla yürütmeye çalıştım. Sonra dışarıya çıkarmaya başladım. Fizik tedaviye de sürekli götürdüm. Bizim mucizemiz 11 yıl sonra gerçekleşti ve oğlum yürüdü" dedi.
Oğluyla artık sokağa çıkıp dolaşabildiklerini anlatan Yılmaz, "İbrahim Enes'i şimdi de duyabilmesi için Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne tedaviye götürüyorum. Duyabilmesi için de elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.
Oğlunun çiğneme yeteneğinin de gelişmediğine de dikkati çeken Yılmaz, "Onu bir kuş gibi besliyorum. Katı gıdalar ile beslenemediği için onun için sıvı gıdalar hazırlıyorum. Bazı yiyecekleri ise ezerek püre haline getirip, onun karnını doyuruyorum" diye konuştu.
Haber: Nermin UÇTU / MANİSA, -
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Dha Yurt Bülteni - 11
Sarıkamış Keklik Deresi'nde PKK'ya operasyonTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından 26 Ocak 2017 tarihinde Kars Sarıkamış Keklik Deresi bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5 operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Sarıkamış Keklik Deresi'nde PKK'ya operasyon