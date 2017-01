Dha Yurt Bülteni - 11

Fırat Kalkanı'nın 55'inci şehidi Ordu'ya uğurlandı (3)



ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ



Şehit uzman çavuş Kerem Çalışkancı Ordu'nun Fatsa İlçesi Hükümet Konağı önündeki 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen törende şehidin annesi Nerman, babası Mehmet Ali Çalışkancı taziyeleri kabul etti. Şehit anne ve babası ile kardeşleri cenazede güçlükle ayakta durabildi. Anne Nerman ve baba Mehmet Ali Çalışkancı, şehit oğlunun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı.



İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.



Cenaze namazının ardında dua ve tekbirlerle cenaze aracına taşınan şehidin cenazesi daha sonra ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi'ne götürülerek burada aile kabristanlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Cenaze töreninden görüntüler



Haber: Nedim KOVAN-Ferudun ALTUNTAŞ / Ordu,



=========================================



Yakıt deposundaki uyuşturucu tamirhanede bulundu



ADANA'da uyuşturucu operasyonu yapan polisin şüphe üzerine tamirhaneye götürüp vinçle kaldırarak altını kontrol ettiği hafit ticari aracın deposundan 13 kilo esrar çıktı. Ekiplerin operasyonlarda gözaltına aldığı 18 kişi tutuklandı.



Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, merkez Seyhan İlçesi'nin Hürriyet, Ova, Gülbahçesi, Onur ve Narlıca mahallelerinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen ve adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, 21 sokak satıcısını gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 13 kilo esrar, 12 gram eroin, 5 bin 162 uyuşturucu hap, 3 pompalı tüfek ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Aynı zamanda şehrin giriş noktalarında da şüpheli araçlara yönelik çalışma yapan Narkotimler, durdurdukları hafif ticari aracı narkotik köpeği ile aradı. Yakıt deposu şüphe uyandırınca polis, aracı Emniyet Müdürlüğü'nün tamirhanesine götürdü. Vinçle kaldırılan aracın yakıt deposundan 13 kilo esrar çıktı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.



Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zehir satıcılarından 18'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Polislerin yol kontrolünden görüntüler



Otobüslerin aranması



TIR'ların aranması



Narkotik köpeğinin arama yapması



Fırın içerisinden çıkan uyuşturucu



Köpeğin aracı araması



Polislerin yakıt deposunu sökmesi



Depo içerisinden çıkan uşutrucular



Yakalanan uşutrucuların fotoğrafları



Haber: Fatih KARAÇALI-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



============================================



Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (5)



KÜBRA'DAN HALAY GÖRÜNTÜLERİ KALDI



Burun ameliyatı olduktan sonra geçirdiği beyin kanamasında ölen lise öğrencisi Kübra Özüberk'ten geriye bir yakınının düğününde çekilen görüntüler kaldı. Geçen Ağustos ayında yapılan düğünde çekilen görüntülerde Kübra akrabalarıyla halay çekiyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Halay çekenler



Kübra'nın halay çekmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)



============================================



CHP'li Demirtaş: Murat Boz'a 'hayırsız evlat' diyebiliriz



CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, memleketi Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, anayasa referandumu için sosyal medyada başlatılan 'evet' kampanyasına katılan hemşerisi şarkıcı Murat Boz için, 'hayırsız evlat' diyebileceklerini söyledi.



Partisinin ilçe başkanlığında konuşan CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in referandum ile ilgili sosyal medyada başlattığı 'evet' kampanyasına katılan hemşerisi Murat Boz'u eleştirdi. Boz'un, belediyelerden konser alabilmek için böyle bir tutum sergilediğini öne süren Demirtaş, şunları söyledi:



"Bazı yandaş sanatçılar ve spor adamları çıktı. Üzücü olan maalesef Ereğli'nin bir evladı var. Türkiye'de bilinen, sevilen çok değerli bin sanatçıdır aslında. Müziği ile Türkiye'ye kendini kabul ettirmiş bir sanatçıdır. Babasını herkes tanır. Sosyal demokrat ve Atatürkçü bir insandır. Annesi yıllarca öğretmenlik yapmış, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir insandır. Binlerce Cumhuriyetçi genç yetiştirmiştir. Ama Murat Boz'a bakıyoruz, maalesef belediyelerden konser kapayım, yandaş televizyonlarda çıkayım, nemalanıyım diye böyle bir 'evet' kampanyasının içine girmiş. Biz, böyle binlerce Atatürkçü ve Cumhuriyetçi evlatlar yetiştiren bir annenin evladı için, 'hain evlat' demek istemiyoruz. Çünkü bu çok yanlış olur. Ama 'hayırsız evlat' diyebiliriz. Murat Boz maalesef hayırsız bir evlattır diyebiliriz. Onun için, kendisine yol yakınken dön diyerek Ereğlililer olarak çağrıda bulunuyoruz. Hayırlı evlat olsun. Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne, onun demokratik parlamenter rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz kendisinden."



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-CHP ilçe binası



-Ünal Demirtaş'ın açıklamaları



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



===============================================



Gaziantep'te, keşif yapan 3 DEAŞ militanı tutuklandı



GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yürütülen çalışmada Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin geçiş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yaptığı saptanan Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı.



Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin askerlerin bulundukları alanlar ve geçiş güzergahlarına ilişkin keşif çalışması yaptıklarının belirlendiğini kaydetti. Keşif çalışması yürüten teröristlerin operasyona yakalandıkları vurgulanan açıklamada şöyle denildi:



"DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca Fırat Kalkanı harekatına katılan askerlerimizin sınır hattında ve Suriye'deki gidiş-geliş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yürütüldüğü yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmış olup haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır."



Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,



================================================



Viranşehir'de terör operasyonu: 11 gözaltı



ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.



Viranşehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yürüten jandarma, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 dürbün, 1 kamera, 19 cep telefonu, 5 tablet bilgisayar, örgütsel dokümanlar ile dijital veriler ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.



Doküman ve malzemelere el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan Y.G., M.E., C.E., M.D., C.İ., R.M., N.E., M.L.B., İ.H.E., S.İ. ve F.G., sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



Adliye çıkartılan şüpheliler



Jandarma ekiplerinin Adliyede önlem alması



Şüphelilerin adliyeye konulması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)



================================================



İlber Ortaylı Ortadoğu'yu sanayicilere anlattı



EGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) 32. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Swiss Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı Ortadoğu'nun durumundan bahsetti.



ESİAD 32. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. İlk toplantının ardından gerçekleştirilen ikinci toplantıya Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, toplantıda konuşulan konulardan bahsetti. Ekonomik performansın en belirgin göstergesinin büyüme hızı olduğunu belirten Güçlü, "Büyüme hızı kadar niteliği de önemlidir. Daha yüksek katma değerli ürünler, sürdürülebilir kalkınma için olmazsa olmazdır. Bu hedeflere ulaşmak için yatırım ihtiyacı da öne çıkıyor. Sanayi 4.0'ı yakalamak için yatırım alanında yüksek tempo tutturmak gerekiyor" dedi.



Belirsizliklerin minimize edilerek pozitif bir öngörülebilirlik ikliminin yaratılması gerektiğini belirten Güçlü, "Bu konu sadece özel sektör tarafından değil hükümet tarafından da ifade edilmektedir. Bireylerin huzur içinde yaşayabileceği bir hale gelmesi en büyük isteğimizdir. Bunun önündeki engellere rağmen sıkıntıların yönetilmesi mümkündür. İç politikada tüm vatandaşların barış içinde yaşamasını kalıcı olarak yerleştirecek politikaların ortaya konması şarttır. Birinci koşul farklılıkları kabul ve saygı gösterilmesinden geçmektedir" diye konuştu.



ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Enis Özsaruhan ise 2017 yılında Türkiye'nin iç ve dış kaynaklı gelişmelerin damgasını vurduğu, hareketli bir dönem yaşayacağını belirterek, "Tüm bu süreçlerden ister istemez ülkemiz ekonomisi de etkileniyor. Her ne kadar ülkemiz ekonomisi, krizlere karşı geçmişe nazaran daha dirençli olsa da, özellikle yaşanan gelişmelerden kaynaklanan tereddüt ve belirsizlik ekonomi üzerinde tedirginlik yaratıyor. Yatırımların ötelenmesi, dövizdeki hareketlilik bunu doğrular nitelikte" dedi.



"YABANCI YATIRIMCI İÇİN GÜVEN ORTAMI ÖNEMLİ"



Yabancı yatırımcının gelmesi için gerekli olan güvenin kolay inşa edilmediğine dikkat çeken Özsaruhan mevcut durumun bu güven duygusuna zarar verdiğini söyledi. Özsaruhan, "Bu kapsamda, gerek hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi gibi çağdaş değerlere gerekse de Avrupa Birliği gibi ülkemizin batıyla bağlantısını kuvvetlendiren hedeflerimize bağlılığımızı her fırsatta gözler önüne sermemiz büyük önem taşımaktadır. Bunun için de, öncelikli olarak en kısa sürede normale dönmemiz gerekmektedir" diye konuştu.



"ORTADOĞU ÜLKELERİNDE ÜRETİM YOK"



Toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan İlber Ortaylı ise Ortadoğu'nun yapısından bahsetti.



Ortadoğu'daki ülkelerin üretim yapmadığını, sadece 3 ülkenin üretiminin olduğunu söyleyen Ortaylı, "Türkiye, İran ve İsrail üretiyor. Ancak üretim demek, topraklarından çıkan bir takım madenleri veya petrol gibi kaynakları başkalarının işleyip satması değildir. Bu çok açık bir gerçektir. İçtiği suya kadar dışarıdan getiren petrol zengini ülkeler, hiç bir şekilde siyasi nutuklar için bir araya geldikleri halde, fakir ülkelerin kredi kaynaklarını yönlendirecek oluşum içine girmemektedir, Üretmeyen, hammaddelerini iyi kullanamayan, onlara sahip olamayan bir dünyayı düşünmek zorundasınız. Dünyada petrol üreten ülkeler iki kategoridedir. Norveç gibi petrolü kendisi işleyen, diğeri ise ellere bakan ülkelerdir. Örneğin; İran, benzin kuyruklarının oluştuğu bir petrol ülkesi. Çok iyi mühendisleri teknisyenleri de var" dedi.



"PUTİN'E YANAŞIP ANLAŞACAKTIK"



Kime sorulsa Rusya'yı Suriye'de istemediği ya da konuyla ilgilenmediği sonucuna varılacağını söyleyen Ortaylı, "Rusya orada ve bunu kabul etmek zorundasınız. Rusya tepede. Bunların denizcilikle alakası yoktur. Rusların denizleri nehirlerde yüzer. Başka denizlerde kayık bile yüzdüremezler. Küçümsemek için söylemiyorum. Ancak bugün nükleer denizaltıya sahip bu donanma artık Karadeniz'in tepesinde Baltık'ta oturacağını düşünemezsiniz. Tabii ki Kırım'a çıkacaktı. Biz Fatih Sultan Mehmet veya Kanuni olmadığımıza göre oradaki kültürel azınlığımızı korumak için Putin'e yanaşıp anlaşacaktık. Bunun yerine hayal peşinde koşup Merkel ile Ukrayna ile konuştular. Merkel ne yapacak Ukrayna'da" dedi.



"RUSYA SURİYE'Yİ BIRAKAMAZ"



Rusya'nın oradaki limanı bırakmayacağını söyleyen Ortaylı şöyle konuştu:



"Suriye'yi de bırakamaz. İngilizler Kıbrıs'ta üs kurduysa o da orada kurar. Kıbrıs'ta eşitlik olsun, onlar Avrupa Birliği'ne girerse biz de gireriz gibi hayaller. Kıbrıslıların ne istediği önemli değildir burada. Kıbrıs'ta ne istediğini söyleyenler Lefkoşa'yı temsil ediyorlar. Yarısı sağcı, yarısı solcudur. Halkı temsil etmezler. Burada mühim olan şey sağcılar Kıbrıs'ın tarihinde görülmemiş bir politikacı çıkardılar. Rahmetli Rauf Denktaş."



Türkiye'nin Suriye konusunda başta hata yaptığını, olayın en başında barışçıl şekilde çözülebileceğini ifade eden İlber Ortaylı, Suriyeli turistin Türkiye'yi sevdiğini yılda 900 bin turist geldiğini söyledi. Şimdi benzer bir ilişkinin Kuzey Iraktaki Kürt halk ile meydana geldiğini söyleyen Ortaylı, Türkiye'de harcamayı seven bu topluluğu değerlendirmek gerektiğini belirtti.



"DEMOKRASİDE YÜZDE 100 ÖZGÜRLÜK YOKTUR"



Ortadoğu ülkelerinde demokratik yönetimin, hukuk ve kanunun olmadığını, ancak hiç bir demokraside de yüzde 100 özgürlük olmadığını anlatan Ortaylı, "Sistemin hoşuna gelmeyen şekilde konuşan adam kibarca susturulur. İsrail toplumunda insanlar Filistinlilerin hakları için çarpışan, konuşan, yazan insanlar vardır. Bunların arabası sabah yanmış olarak bulunuyor. İşleyen bir demokrasi vardır. Ana yasa olarak olmasa da laiklik var" diye konuştu.



Birçok Ortadoğu ülkesi gibi Suriye'de de, Irak'ta da demokrasinin olmadığını, belirten Ortaylı, "Çok açık bir şeydir. Saddam diye çok baba terbiyeli idare eden bir adam yoktu. İnsanların canı çıkıyordu. İnsanların mülkiyeti de başka şeyleri de garanti altında değildi. Bu kanunsuzluk çok tezatlar teşkil edecek şekilde monarşilerde var. Ancak Suudi Arabistan'da polis yüksek mahkemeden izin almadan insanların evini arayamıyor. Aşiretler yılda bir kez kralı tenkit edebiliyor" dedi.



"İSRAİL İLE SADECE TÜRKİYE İKTİSADİ ORTAKLIK YAPABİLİR"



Ortadoğu'nun hiç ümit vermeyen bir dünya olduğunu söyleyen Ortaylı, İsrail'in Amerika'nın politikalarına paralel hareket etmese hiç bir ülke tarafından ciddiye alınmayacağını ifade etti. Ortadoğu'daki iki iktisadi partnerin tartışmasız şekilde İsrail ve Türkiye olduğunu söyleyen Ortaylı, "Bizden başka hiç kimse o adamların teknolojik bilgisi ile üretim kapasitesiyle ortaklık yapamaz. Ermenistan bir ara olur mu dedik ama her hafta bir ailenin dışarıya kaçtığı bir yerden hiç bir şey olmaz" dedi.



"SU PETROLDEN DAHA ÖNEMLİ"



Ortadoğu'da su probleminin bulunduğunu, İsrail'in projeleriyle Filistin'i kuruttuğunu söyleyen İlber Ortaylı, "Bizim suyumuz çok kıymetli. Bu su kaynakları üzerinde durmak zorundayız. Bizim için petrolden daha önemli. Tarım topraklarımız da çok önemli. Sınır bölgelerimizde toprak satışını durdurmamız gerekli. Anti liberal gibi görünse de yapmak gerekir" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-İlber Ortaylı'nın konuşması



-Katılımcılar



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR,



===============================================



Maaş alamayan tekstil işçileri eylem yaptı



TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bir tekstil fabrikasına çalışan 40 işçi, fabrika sahiplerinin ücretlerini ödemeden ilçeyi terk ettiklerini iddia ederek eylem yaptı.



Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde bir yıldır faaliyet gösteren Fahri T.'ye ait fason üretim yapan tekstil fabrikasında çalışan 40 işçi, üç gün önce sabah saatlerinde fabrikaya gelince büyük şok yaşadı. Fabrikada bulunan bazı makinelerin yerinde olmadığını gören işçiler fabrika yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Fakat fabrika yetkililerine ulaşamayan işçiler, yaklaşık 3-4 aydır maaş alamadıklarını da öne sürerek fabrikada eylem yapmaya başladı.



İşçilerden Selahattin Erdoğdu, "Bizim çalışma süreci içerisinde asgari ücret üzerinden bir ödeme olmadı. Sigorta girişlerinde izinsiz çıkışlar yapıldı. Kimine 5, kimene 1 gün bazılarına hiç sigorta girişi yapılmamış. Mağdur durumdayız. Burada çalışanlar ailesini geçindiriyor. Zaten giderken makineleri de götürmüşler. Hem bizim emeğimizi çaldı, hem bizim hakkımızı yedi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.



İşçilerden Hamide Dayan ise, sigortasız çalıştırıldığını öne sürerek, "Paramızı ödemedi kaçtı, biz maaşımızın verilmesini istiyoruz" diye konuştu. Nurten Koçyiğit ise, firma yetkililerinden şikayetçi olduğunu belirtti.



İşçiler, durumlarını kaymakamlığa bildirip, ardından adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Fabrika binasından görüntler



-İşçilerin görüntüsü



-Konuşmalar



Haber-Kamera: TOKAT,



===============================================



Tartıştığı adamı bacaklarından vurup yaraladı



KIRKLARELİ'nde Salim D. tartıştığı ve aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet olduğu belirtilen Zafer D.'yi bacaklarından silahla vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan Zafer D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay, Karacaibrahim Mahallesi, Nushed Somay Caddesi üzerinde meydana geldi. Salim D. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Zafer D. arasında tartışma çıktı. Salim D., belindeki silahla Zafer D.'nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan ve "hiç bir alacağın yok bendenö diye bağıran Zafer D. çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Silahlı saldırgan Salim D. ise gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede 9 adet boş kovan bulundu. Alacak-verecek konusu nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



-Olay yeri



-Polis ekipleri ve güvenlik şerifi



-silah ve olay yeri inceleme ekipleri



-Çevrede toplananlar



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,-



================================================



Av tüfeğiyle yaşamına son verdi



İZMİR'de, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 61 yaşındaki Ali Özcan, Narlıdere Terapi Ormanı'nda, çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Cebinden senetler çıktığı öğrenilen Özcan'ın intihar nedeninin araştırıldığı bildirildi.



Narlıdere ilçesindeki terapi ormanının üst kısmında bağı bulunan bir kişi, dün (perşembe) akşam buraya gitti. İddiaya göre bugün öğle saatlerinde dönüşe geçen çiftçi, yolun kenarında park halindeki 35 FR 703 plakalı otomobilin hala aynı yerde olduğunu fark edince durumdan şüphelendi. Otomobilin alt kısmında ormanlık alana giren çiftçi, bir kişinin elinde av tüfeği bulunduğunu ve yaşamını yitirdiğini görünce jandarmaya bilgi verdi. Güzelbahçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, ölen kişinin Ali Özcan olduğunu tespit etti. Av tüfeğini çenesinin altına dayayarak tetiğe bastığı saptanan Özcan'ın bir süre önce eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bir firma sahibi işadamı olduğu öğrenilen Özcan'ın cebinden senet çıktığı, ancak ilk incelemede herhangi bir intihar notuna rastlanmadığı belirtildi. Narlıdere'de oturan Özcan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, Özcan'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntü



-Jandarma ekiplerinden görüntü



-Ali Özcan'dan görüntü



-Genel ve detay görüntü



Tufan HAMARAT, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,



================================================



Terörden tutukluya kitap yasağına itiraz reddedildi



ANTALYA'da terörle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Avukat Özden Saldıran'a okuması için gönderilen kitapların cezaevi yönetimince kabul edilmemesine yönelik itiraz reddedildi. Gerekçeli kararda, terör suçlarından tutuklu ve hükümlülere dışardan ancak ders kitapları gönderilebileceği belirtildi.



Terörle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen kasım ayında tutuklanan Avukat Özden Saldıran'a okuması için gönderilen, aralarında 'Nutuk'un da aralarında bulunduğu kitapların cezaevi yönetimince reddedilmesi yargıya taşındı. Uygulamanın Anayasaya aykırı olduğunu iddia eden Avukat İsmail Duygulu, kitap yasağının kaldırılması için infaz hakimliğine başvurdu. İnfaz hakimliği, ceza ve infaz kurumundaki terör suçlarından tutuklu ve hükümlü bulunanlara dışardan kitap gönderilmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 16 Kasım 2016 tarihli yazısı ve Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı'nın 12 Aralık 2016 tarihli kararını gerekçe göstererek, itirazı reddetti. Terör suçlarından hükümlü ve tutuklulara dışardan gönderilen kitaplar ders kitabı niteliğinde değilse, ceza ve infaz kurumuna kayıt ve kabul işlemi yapılamadığına dikkat çeken infaz hakimliği, bu nedenle itirazın reddine karar verdi. Avukat İsmail Duygulu, infaz hakimliğinin kararına da itiraz etti. Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunulmak üzere Antalya İnfaz Hakimliği'ne başvuran Avukat Duygulu, kararın düzeltilmesini talep etti. Avukat Duygulu, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar olayı götüreceklerini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Avukat İsmail Duygulu'nun cezaevine alınmayan nutuk kitabının ambalajını açarken



Avukat İsmail Duygulu'nun konuşmaları



İsmail Duygulu'nun masasında çalışırken görüntüleri



Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA,



================================================



Hakkari Emniyet Müdürü'nden köylülere: Cep telefonumu veriyorum, gece 3 de olsa arayın



HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Aydınlanan Ufuklar' projesi kapmasında İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte Ağaçdibi Köyü'ne giden Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bugüne kadar terör örgütü PKK'nın bölge halkına büyük zarar verdiğini söyledi. Dilberoğlu, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu bu bölge teröristlerden temizlendi" dedi.



Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Aydınlanan Ufuklar' projesi kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından engelli 3 vatandaş için 3 akulü sandelye gönderildi. Gönderilen akülü sandelyelerden biri, yıllardır tekerlekli sandalyesi olmadığı için okula gidip gelmekte büyük sıkıntı yaşayan Ağadibi Köyü'ndeki 13 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi doğuştan felçli Muammed Adıyaman'a verildi. Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve beraberindeki güvenlik güçleri, Cuma namazını köylülerle birlikte köy camisinde kıldıktan sonra, cemaatle sohbet ederek bir süre sorunlarını dinledi.



Dilberoğlu ve Tuğgeneral Korkmaz, terör belası nedeniyle bölge halkının büyük zarar gördüğünü, ancak güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerin bu bölgeden tamamen temizlendiğini söyledi. Bölgede yaşayan küçük yaştaki çocuklar başta olmak üzere yöre insanının terörde dolayı büyük sıkıntılar çektiğini anlatan Emniyet Müdürü Dilberoğlu, "Siz huzura erin diye buraya geldik. Ama siz bu çakallarla yaşamaktan mutluysanız söyleyecek bir şey yok. Sizin köyünüzün olduğu yer çok önemli stratejik bir yer. Burası öyle bir bölgeki, artık terörle anılır hale gelmiş. Bizim bundan kurtarmamız lazım. Şuradaki insanların rahat rahat huzur içinde hayvanlarını yetiştirmesi lazım ve buradaki gençlerin artık terör nedir bilmemeleri lazım. Bizler Emniyetiyle, Jandarmasıyla, Tugayıyla anında müdahale ediyoruz. Yani sizi rahatsız edecek bir şey anında bize haber vermenizi istiyoruz. Sizin tek başınıza mücadele etmeniz mümkün değil, böyle bir şey beklememiz de mümkün değil. Sizlerin de yörenize, toprağınıza, köyünüze sahip çıkmanızı istiyoruz. Başka bir şey de istemiyoruz. Kim musallat oluyorsa, o musallat olanları da defetmek bizim boynumuzun borcu. Bakın ben cep telefonumu hepinize veriyorum. Gecenin 3'ü de olsa beni arayın. Ben yarım saat sonra gelmezsem namerdim. Devletimizin içerisinde yuvalanmış bir grup FETÖ'cü hainler vardı. Bu yapının içerisinde askeri de var, polisi de var, bürokratı da var. Bunlar hepsi tutuklandı" dedi.



Köydeki bir vatandaş ise, "Sayın Müdürüm, Komutanım geçen yıl ilkbaharda daha terör bu bölgeye gelmeden biz güvenlik güçlerine müracaat ettik. Dedikki 'gelin biz de sizlere destek verelim bu terör buralara gelmesin. Ama ne yazik ki kimse bize sahip çıkmadı' demesi üzerine İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, "Bizler hepimiz yeni bir ekibiz. Geçmişi unutun. Sizin köyde bir süre önce 5 terörist öldürmedik mi? Yarın yine gelse yine gelip öldüreceğiz. Bu dediklerin geçmiş Ağustos ayından önceydi. Ondan sonra böyle bir şey oldu mu?" diye cevap verdi.



MUHAMMED,YILLAR SONRA AKÜLÜ SANDALYEYE KAVUŞTU



Tuğgeneral Korkmaz ve Emniyet Müdürü Dilberoğlu, camideki sohbetin artından 13 yaşındaki Muhammed Adıyaman'ın evine gitti. Dilberoğlu, akülü sandalyeyi gönderen Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Başkanı Ramazan Baş'ı cep telefonuyla arayarak önce kendisi konuştu, sonra köyün konumunu anlatması için telefonu Tuğgeneral Ferdi Kormaz'a verdi. Daha sonra telefonu alan omurilik engelli Muhammed Adıyaman, kendisini bu sıkıntıdan kurtaran Başkan Baş'a teşekkür etti. Akülü sandalyesine kavuşan Adıyaman, daha sonra evin içerisinde tur atarak kendisine bu imkanı sağlayan polislere ve yetkililere teşekkür etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Ağadibi Köyü'ndeki okulu da ziyaret edip eksiklikleri ile ilgili köylülerden bilgi alan Korkmaz ve Dilberoğlu daha sonra köyden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Adaçdibi köyündeki çocuklara çikolata dağıtan güvenlik güçleri



-Güvenlik güçleri çocuklarla hatıra resim çekerken



-Köyde Polis ve askerin aldığı güvenlik önlemleri



-Polis ve asker eli tetikte sürekli etrafı gözetlerker



-Köy camisinde vatandaşlarla bir araya gelen Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz



-Emniyet Müdürü Dilberoğlu'nun konuşması



-Bir vatandaşın terörle iligli sıkıntıları dile getirmesi



-Tuğgeneral Korkmaz'ın cevap vermesi



-Detaylar



-Camiden çıkan komutan ve müdür



-Çocuklarla ilgilenmeleri



-Geniş güvenlik önlemleri altında engelli Muhammedih evine gitmeleri



-Eve girerkerken



-Engelli Muhammedle ilgilenen Komutan ve Müdür



-Emniyet Müdürü ve Alay Komutanı akülü sandelyeyi gönderen Türkiye Omorik Felçlilerz Derneği başkanı Ramazan Baş ile telefonla görüytükten sonra Muhammedle görüştürmeleri



-Akülü sandalyesine kavuşan Muhammed



-Komutan ve Emniyet Müdürü Muhammet'le poz verirlerken



-Akülü saldalye ile evin içnde tur atan doğuştan engelli Muhammed



-Evden çıkan yetkililer



Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, -



================================================



Patika yolda 5 kilo esrarla yakalandılar



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne uyuşturucu madde getiren, ancak kontrol noktasında yakalanmamak için patika yolu kullanan 2 kişi, köylülerin fark edip haber verdiği jandarma ekiplerince, 5 kilo esrarla birlikte yakalandı.



Diyarbakır'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi, Marmaris'e ulaştırmak isteyen E.T. (36) ile E.Y. (20), bugün geldikleri ilçede, jandarma kontrol noktasına varmadan araçtan inerek, patika yola girdi. Patika yolda yürüyen iki kişiyi gören köylüler, şüphelenip jandarmaya haber verdi. Çetibeli Mahallesi'nde patika yolun bağlandığı noktada önlem alan jandarma ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada, 6 paket halinde toplam 5 kilo esrar ele geçirildi. İki şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Jandarmada yakalanan uyuşturucu maddeden görüntü



Çetibeli Jandarma Karakolunun görüntü



Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü



Haber- Kamera: Doğuş Esat BERME / MARMARİS (Muğla),



================================================



Çocuklar karın tadını kayarak çıkardı



İZMİT'te sömestr tatilini fırsat bilen çocuklar karda kızaklarla ve poşetlerin üzerine oturup kayarak eğlenmenin keyfini çıkardı.



İzmit'te kar yağışı ile her yer beyaza bürünürken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Sömestr tatili nedeniyle çocuklar sokaklara akın etti. Çocuklar sokaklarda karla kaplı yollardan aşağı kayarak eğlendi. Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek isteyenler ise Kent Ormanı'na gitti. Kent ormanındaki yol kayak pistine dönüştü. Çocuklar anne ve babalarıyla birlikte kızaklarla karla kaplı alanda kayarak eğlendi. Çocukların neşelerine anne ve babaları da ortak olurken, keyifli anlar yaşandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-Kar manzaraları



-Poşetlerle ve kızaklarla kayanlar



-Eğlenen çocuklardan görüntüler



Haber: HABER: Çağla DAŞCI/KAMERA: Orhan UZUN / Kocaeli



================================================



Düzce'de kar hayatı etkiledi



DÜZCE'de etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Kentte aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar sokaklarda yürümeyi güçleştirdi. Kar yağışı nedeniyle şehir içinde ulaşım da aksadı. Araçlar, karla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açmaya çalıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



-Kar yağışı



-Kar yağışı altında yürüyenler



-Zeminde biriken kar ve su



-Detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



================================================



Anamur'a kar yağdı



Mersin'in Anamur İlçesi'ne kısa süreli kar yağdı.



İlçede sabah saatlerinde yağmurla birlikte kar yağmaya başladı. Kısa süreli kar yağışı ilçenin bazı bölgelerini beyaza bürürken sokağa çıkan Anamurlular da keyfini çıkarttı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Seraların üzerinde kar yağışı



Genel ve detaylar



Caddeye kar yağarken



İki kız kardeşler kar taneleri toplarken



Röportajlar



Kar yağışı



Kar topu oynayanlar



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),