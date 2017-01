Dha Yurt Bülteni - 11

Salihli'de FETÖ'den 5 tutuklama



MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı MHP'li Yalım Şenkaya ile AK Parti Belediye Meclis Üyesi Volkan Gökmener'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.



Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Salihli, Turgutlu ve Kütahya'da, polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yalım Şenkaya, Salihli Belediye Meclis Üyesi Gökmener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla, diğerleri savcılıktan serbest bırakıldı.



Haber: Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa),



Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı



KARS'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, bugün akşam saatlerinde Ali Gaffar Okan Bulvarında meydana geldi. O. E. yönetimindeki 36 FE 333 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmakta olan C. Ş. idaresindeki 06 ET 9791 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada, sürücüler O. E. ile C.Ş. 'in yanı sıra araçlarda bulunan Ö. U. ve F. K. de yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar Devlet Hastanesine, sürücülerden C.Ş. ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.



------------------------------



Haber-Kamera: KARS,



Konuşma engelli taraftarın maç izleme sevinci



SİVAS'ta oturan ve TFF'nin bir tribüne verdiği çirkin ve kötü tezahürat cezasının mağduru olan 44 yaşındaki işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer, TFF'nin isteğiyle takımının pazar günü oynayacağı Boluspor maçını protokol tribününden izleyecek olmanın sevincini yaşıyor.



TFF 1'inci ligin 16'ıncı haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a ihtar cezası verildi. Ceza kapsamında, Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Blok'a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i de etkiledi. Boluspor maçına giremeyecek olan Biçer, oğlu aracılığı ile işaret dilinde açıklama yaparak yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Bu gelişmenin ardından dün TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip, engelli taraftarın Boluspor maçında protokol tribününde misafir edilmesini rica etti. Bunun üzerine Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da engelli taraftara ulaşarak, oğluyla birlikte Boluspor maçına davet etti.



'MUTLU OLDUM'



Oğlu Cihan Biçer ile birlikte yarınki Boluspor maçını protokol tribününden izleyecek olan işitme engelli İlhan Biçer, "Küfür nedeni ile verilen cezadan benim de etkilenmem beni çok üzmüştü. Maça giremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyordum. Federasyon sesimi duymuş ve beni aradılar. Maça girebileceğimi söylediler. Çok mutlu oldum. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Biçer, tribünleri topluca cezalandırmak yerine, gerçekten kötü tezahüratta bulunanların tespit edilerek ceza verilmesini istedi.



Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da duruma kendilerinin de üzüldüğünü belirterek, İlhan Biçer'i tribünde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını diledi. Ayrıca bu tür durumların yaşanmaması için farklı bir yöntem geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.



------------------------



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



İzmir'de uyuşturucu operasyonu



İZMİR'in Konak ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 kişiden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçen Salı günü sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 150 polisin katıldığı operasyonda 17 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda; 30 kilogram esrar, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 30.440 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.S. (30), H.K. (25), S.B. (25), D.Ç. (32), E.G. (32), Z.G. (22), D.Ç. (27), M.T. (31) ve P.H. (31) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S., H.K., S.B., D.Ç. ve E.G. tutuklandı.



-------------------------------



Haber: İZMİR,



CHP Bodrum'dan mecliste yaşanan kavgaya tepki



CUMHURİYET Halk Partisi Bodrum İlçe Kadın Kolları, TBMM'de Anayasa görüşmelerinin ikinci turu sırasında kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan basın açıklamasında "Mecliste yaşanan şiddet görüntüleri Başkanlık sisteminin ayak sesleridir" denildi.



Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe binasında yapılan basın açıklamasına CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Açıklama, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı ve ülke genelindeki tüm il ve ilçe kadın kolları tarafından eş zamanlı yapıldı.



CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları adına açıklama yapan kadın kolları yönetim kurulu üyesi Gülçin Kadıköy, "Cumhuriyet rejimini yok edip başkanlık çıkmazına giden yolda, gözünü hiçbir şeyden sakınmayan biatçı anlayışın, farklı düşünenlere karşı her türlü şiddeti uygulamayı da göze aldığını, Meclis görüşmeleri sırasında, günlerdir üzüntüyle, kaygıyla izlemekteyiz. Ne yazık ki 19 Ocak Perşembe günü, mecliste yapılan Anayasa görüşmeleri sırasında, iktidara mensup bir kadın milletvekili, bu konuda partisinin erkek milletvekillerinden geri kalmadığını açıkça göstermiştir. İktidarın yıllardır siyaset yapma biçimi olarak tercih ettiği kin ve nefret dilinin, toplumun her kesimde yarattığı derin ayrıştırma ve ötekileştirme, şu anda dayatmaya çalıştığı rejim değişikliğinde, Meclis çatısı altında sürdürdüğü farklı düşüncelere tahammülsüzlüğü, demokrasiden, adaletten uzak anlayışı, maalesef ülkeyi doludizgin geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklemektedir. Bizim anlayışımıza göre biz kadınlar; barışı, sevgiyi, hoşgörüyü, adalet duygusunu doğamızdan, yaradılışımızdan alırız. Buradan sesleniyoruz: Anayasa değişiklik paketini destekleyen kadın milletvekilleri! Bu uğurda kadına şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş bir kadın vekil, bu şiddete seyirci kalıp sesini çıkarmayan kadın vekiller, "kadınlık bilincinden" nasıl bu kadar uzaklaşabildiniz? Sizler ki, çağdaşlaşmanın ve yurttaş olmanın en üst seviyesi olan, temsil yetkisini Cumhuriyetle elde etmiş, milli egemenliğin en üst çatısı olan mecliste milletvekili olma hakkını kazanmışsınız. Cumhuriyetle birlikte kul olmaktan çıkıp, birey olan kadınlar, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında pek çok Avrupa ülkesinden önce Türk kadına seçme seçilme hakkını vermesi ile milletvekili olabilmişsiniz. Atatürk size bu hakkı; kadın güçlensin, kadın özgür olsun dolayısıyla toplum güçlensin diye vermiştir" dedi.



"BİRİLERİ DEĞİL, TÜRKİYE KAZANSIN"



Kadıköy, "Türkiye Büyük Millet Meclisini kadına seçme ve seçilme hakkının verilip özgürce kullanıldığı meclis olmaktan çıkarıp, kadın vekillere söz hakkı bile verilmeyen, kadın vekillere şiddet uygulayan, bir meclis olmaya doğru sürüklediniz. Unutmayın! Sadece kadın vekilleri değil, meclis çatısı altında bir kez daha demokrasiyi darp ettiniz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış, sevgi ve hoşgörü olmalıdır. Erkek hegemonyasının talimatları ile değil, vicdanınızla, aklınızla, adalet duygularınızla hareket edin. Meclis çatısı altında izlediğimiz bu tablo, gelecek adına kaygılarımızı arttırıyor. Ancak şiddet görüntülerinin yanında gördüğümüz kadın dayanışması, bize umutların tükenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gelin siz de umudun bir parçası olun, Barışın, sevginin, huzurun elinden siz de tutun. Birileri değil, Türkiye kazansın," dedi.



------------------------------



Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),