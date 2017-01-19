Dha Yurt Bülteni-11

1)FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN KAYMAKAM GÜNTEPE, TOKAT'A GETİRİLDİ (EK)



EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan ve daha sonra Tokat'a getirilen eski Beytüşşebap Kaymakamı ve Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin eşi Zeynep Güntepe de bugün gözaltına alındı.



Kayseri'de gözaltına alınan Zeynep Güntepe'nin geçmiş yıllarda örgüte yakın özel şirketlerde görev yaptığı öne sürüldü. Ayrıca Kadir Güntepe ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Kadir Gültepe'nin Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimini sürdürdüğü sırada, örgütün ortaokul öğrencilerine ağabeylik yaptığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Tokat Emniyet Müdürlüğü nden görüntü geçildi



Mustafa TURAPOĞLU-TOKAT /DHA



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2)DOĞALGAZ KAÇAĞI PATLAMASI: 1 YARALI



BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi'nde evin mutafağındaki doğalgaz kaçağı ardından meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Evin cam ve çerçevlerinin kırılmasına yol açan patlama korku ve paniğe neden oldu. Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahalles'nde 4 katlı binanın giriş katında oturan Ömer Kamalı'ya ait evin yenilenen mutafağına bugün ankastre yapılarak doğalgaz bağlandı. Görevli gerekli bağlantıları yaptıktan sonra ev sahibi Ömer Kamalı'ya doğalgazı kullanabileceğini söyledi. Öğle saatlerinde evde bulunan ortaokul öğrencisi Cemile Kamalı mutfak tüpünü yakmak istediği sırada doğalgaz kaçağı sonrası patlama meydana geldi. Cemile Kamalı'ın yüz ve ellerinden yaralandığı olayda ev ve çevre binalardaki birçok cam ve çerçeve kırıldı. Yaralanan Cemile Kamal çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken belirtilen adrese gelen Bursagaz görevlileri doğalgaz akımını kesti, itfaiye ise çevrede önlem aldı.



Korku ve paniğe neden olan doğalgaz sıkışması patlamasıyla ilgili soruşturmaya başlandı.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinden görüntü



Detaylar



Ömer Kamalı ile röp



Faruk KAHRAMAN/BURSA, -



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3)ATİLLA KILIÇ: POLİSLERİN GÖREVE DÖNMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ



TÜRKİYE Polis Emeklileri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Atilla Kılıç, FETÖ/PDY kapsamında açığa alınıp, soruşturma sonunda örgütle ilgisi olmayan polislerin mesleğe iadelerinin doğru bir adım olduğunu söyledi. PEDER Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Atilla Kılıç, Şube düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. FETÖ/PDY ile ilgisi olmayıp açığa alınan polis memurlarının göreve iadelerini dernek olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kılıç, "Hükümet FETÖ/PDY yapılanması ile ilgisi olmayan ama açığa alınan memurlar ile ilgili çalışma başlattı. Bu çalışmanın sonucu FETÖ/PDY ile alakası olmayan arkadaşlarımız tekrar göreve dönmeye başladı. Hükümetin attığı bu adımları memnuniyetle karşılıyoruz ve suçu olmayan tüm arkadaşlarımızın göreve dönmesini istiyoruz" dedi. Gaziantep'te huzur ve güven ortamının tesis edilmesi için kamu kurumları, STK ve vatandaşlar olmak üzere herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini da dile getiren Kılıç, "Kentte yaşayan yabancıların iş yerleri ve konutları etkin bir şekilde denetlenmelidir. Özel güvenlik elemanları etkin bir şekilde kullanılmalı ve emekli polis memurlarından da gönüllük esasına göre faydalanılmalıdır" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Toplantıya katılan dernek üyeleri



Mehmet Atilla Kılıç'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 342 MB



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4)AYAĞI KIRILAN KÖPEĞE TEDAVİ, YAVRULARINA BAKIM



MERSİN'de bir, trafik kazası sonucu yaralanan anne köpeği ve yavrularını kurtardı.



Belediye ekipleri, ihbar üzerine merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Tepeköy Mahallesi'nde trafik kazasında yaralanan anne köpek ile 2 yavrusuna müdahale etti. Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilen ve veteriner hekimler tarafından yapılan muayene sonucu anne köpeğin sağ arka ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta köpeğin yaralı ayağına platin yerleştirildi. Operasyon sonunda anne köpeğin ve hayatta kalan 2 yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, ekipler anne köpeğe 'Şanslı' ismini verdi. Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veteriner Hekimi Mehmet Cücük, özellikle sürücüleri sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Görüntü Dökümü



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Tepeköy Mahallesi girişi



Mahallenin tabelası



Bakım evinin genel ve detay görüntüsü



Köpeğin kazada yaralanan bacağı



Ekipler köpeğin yavrularını beslerken



Ekipler yaralı köpeğe müdahele ederken



Veteriner Mehmet Cücük yaralı köpek ile ilgilenirken



Mehmet Cücük ile röp.



Yaralı köpek ile ilgili ihbarı yapan Serkan Tan ile röp.



BOYUT: 61,18 MB SÜRE: 05'27"



Haber-Kamera: MERSİN,



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5)MOTOSİKLET MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI



Motosiklet minibüsle çarpıştı: 2 yaralıŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı. Kaza, öğleden sonra Olcay Ünver Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine giden İsmail Karatay ile arkasında oturan kardeşi İsa Karatay'ın bulunduğu 63 ZD 352 plakalı motosiklet plakası alınamayan minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası minibüs olay yerinden ayrılırken, devrilen motosikletten yola savrulan Karatay kardeşler yaralandı. Vatandaşların çağırdığı ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı kardeşlerin tedavisine başlandı.



Görüntü Dökümü



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Kazada yaralanan kardeşler



Kaza yerinde toplanan meraklı kalabalık



Yaralıların ambulansa konulması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Hadi KURT ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 394 MB



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6)HRANT DİNK BODRUM'DA ANILDI



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki etkinlikte, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink, ölümünün 10'uncu yıldönümünde anıldı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından Bodrum Belediye Meydanı'nda bugün düzenlenen etkinlikte, Gazeteci Hrant Dink öldürülmesinin 10'uncu yıldönümünde anıldı. Dink'in Bodrumlu arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişi, etkinlikte, '10 yıl oldu Hrant'ta yok adalette yok, öfkeliyiz' ve Ermenice 'Em Hemü Hrant in Em Henü Ermeni ne' (Hepimiz Hrantız Hepimiz Ermeniyiz) yazılı pankart açtı. Topluluğun, 'Faşizme inat kardeşimiz Hrant' yazılı dövizler taşıdığı görüldü.



Polisin güvenlik önlem aldığı etkinlikte açıklama yapan ÖDP İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, sadece Dink'in değil Uğur Mumcu ve Metin Göktepe'nin de katledildiğini ve katillerinin bulunmadığını belirterek, "Devlet erkanının bilgisi dahilinde, göz göre göre, adım adım ilerleyerek öldürülen Hrant Dink kardeşimizi katleden zihniyet, katillerini de aklayarak, bu ülkenin kardeşliğine ve vicdanına bir hançer daha sapladı. Katilleri 36 saatte yakalamakla övünenler için asıl övünç kaynağı, 10 yılda gerçek suçluları gizleme marifetini göstermiş olmalarıdır. Ama iktidar ne derse desin mahkemeleri ne karar alırsa alsın Hrant Dink kardeşimizin çağrısı Türkiye halklarının bilincinde ve vicdanında onurlu bir yer edinmiş, O'nun katledilmesine varan süreçte katkısı olanların zihniyeti mahkum olmuştur" dedi.



Basın açıklamasının ardından belediye meydanında 10 dakika oturarak sessiz protesto gösterisi yapan grup daha sonra alandan ayrıldı.



Görüntü Dökümü



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Eyleme katılanlardan görüntü



Açıklama yapan Mustafa Erdoğan konuşması



Dövizlerden görüntü



( Haber- Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA)