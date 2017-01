Dha Yurt Bülteni - 11

1)PORSUK'TA FACİA; 2 ÇOCUK BUZ KIRILINCA SUYA GÖMÜLÜP BOĞULDU



ESKİŞEHİR'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde bisikletle gezen 13 yaşındaki Batuhan Güldoğan ile arkadaşı aynı yaştaki Alican Türk, buzun kırılması sonucunda suya düştü. Boğularak can veren 2 çocuğun cesedini dalgıçlar çıkardı. Olay Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kentpark'ın yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Batuhan Güldoğan ile arkadaşı Alican Türk buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde tek bisiklete binerek dolaşmaya başladı. Ancak bir süre sonra dolaşırken bastıkları buz aniden kırılınca iki çocuk suya gömüldü. Çocuklardan biri buzlara tutunurken diğeri suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre gelen ekipler ilk olarak buza tutunan çocuğa can simidi attı. Can simidini bir süre tutan çocuk daha sonra dayanamayarak kendini suya bıraktı. Olay yerine gelen dalgıçlar Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi oldukları belirtilen Batuhan Güldoğan ve Alican Türk'ün cesetleri ile bisikleti çıkardı. 2 çocuğun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



2)ADANA'DA KAR EĞLENCESİ



TÜRKİYE genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Adana'da 13 dereceyi bulan güneşli havada çocuklar, merkez Seyhan Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan kamyonlarla getirilen karla eğlendi. Merkez Seyhan Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde Toros Dağları'na giderek kamyonlara kar yükledi. Önceden haber verilen etkinlik nedeniyle çoğunluğunu çocukların oluşturduğu vatandaşlar alanı doldurdu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin önün 4 kamyon karın dökülmesiyle birlikte vatandaşlara kara akın etti. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, karla doyasıya eğlendi. Kimi vatandaş kartopu oynarken kimisi de ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



3)DOWN SENDROMLULARIN GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU



DENİZLİ'de Tasarımcı Sevgi Taşdan tarafından hazırlanan '+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz' konulu engelsiz defilede down sendromlular, gelinlik giyerek podyumda yürüdü. Evlenemeyen down sendromlular, defileyle gelinlik giyerek hayallerine de kavuştu. Deda Deluxe Salonu'nda düzenlenen '+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz' konulu engelsiz defileyi Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve çok sayıda davetli katıldı. Tasarımcı Sevgi Taşdan'ın hazırladığı ve imece usülü yapan etkinliğe destek verenlerin katkılarıyla yapılan defilede gelinlik giyen down sendromlular, ailelerinin ve davetlilerin önünde yürüdü, profesyonel mankenlere taş çıkarttı. Evlenmedikleri için gelinlik giyip, podyumda yürüyen ve müzik eşliğinde dans eden down sendromlular, protokol üyelerine de gösteri yaptı. Türkiye'nin en uzun yaşayan down sendromlusu olan 50 yaşındaki Suzan Erdoğan da gelinlik giydi. Defile büyük alkış alırken, gelinlik giyerek hayallerine kavuşan down sendromluların sevinci görülmeye değerdi. Gösteri sonunda şiirler okunup, şarkı söylendi ve dans edildi.



Organizasyonu yapan ve gelinlikleri diken tasarımcı Sevgi Taşdan, 13 gelinlik diktiğini belirterek, "13 özel kardeşimize özel durumlarından dolayı bir program gerçekleştirdik. Özel durumları ise, bizden bir kromozon fazla olmalarıdır. Bu 13 kızımızdan 3'ü geldi, benden gelinlik istedi. Daha sonra sayıları 6 oldu derken, en uzak Fethiye'den gelen kızımızla birlikte 13'e yükseldi. Çok güzel bir proje oluşturduk, küçük de olsa onların hayatlarına anlamlı bir dokunuş yaptığımı ve bu yolda tek olmadığımı, birçok insanın olduğunu gördüm. Bu yüzden çok mutlu oldum. Onların bugün gülümsemiş olması bizim için çok önemliydi, amacına ulaştığını düşünüyorum" dedi.



İMECE USULÜ YAPILDI



Organizasyonun imece usülü yapıldığını ifade eden Taşdan, "Pastasından tutun içeceğine, çiçeklerimize, organizasyonumuza kadar her şey imece usulü oldu. Türkiye'de böyle çok zor projeler yapılıyor, örnek olmasını diliyorum. Çok kötü olaylar yaşıyoruz, biz de burada eğlenmiyoruz, aslında hala yas tutuyoruz. Bu yüzden salon örtülerimiz siyah ve konseptimiz kırmızı siyah oldu. Ama bu kızlar beyaz melekler, bence podyumun en güzel melekleriydi. Onları da mutlu etmek için bu projeyi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Down sendromlu çocuklara gelinli dikmek çok zor bir süreçti, her provam üçer saat sürdü. Her kişiyi üçer defa provaya aldım ve bir kişiye dokuz saat zaman harcayarak çok zorlandım ama her provada çok eğlendik. Her gelinliği giyinişlerinde sevinçten ağladılar, dans ettiler, oynadılar. Ben ve birçok insan onlardan çok şeyler öğreneceğimize inanıyorum. Çünkü çok özel insanlar, içleri ve dışları çok temizdir. Down sendromlu oldukları için evlenemiyorlar o yüzden onların hayalini gerçekleştirdik" diye konuştu.



4)UYUŞTURUCU HAP VERDİĞİ İKİ GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMARA 32 YIL HAPİS



BURSA'da, uyuşturucu hap almak isteyen 17 yaşındaki A.Ç. ve 18 yaşındaki E.T. isimli kızlara ormanlık alanda cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 27 yaşındaki Mümin D., toplam 32 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bursa'da geçen nisan ayında, iddiaya göre Mümin D., uyuşturucu hap bulması için kendisini arayan A.Ç. ve E.T. isimli iki kızla buluştu. Genç kızlar, otomobiline bindikleri Mümin D.'den 60 TL karşılığı 4 uyuşturucu hap aldı. Genç kızları Kestel İlçesi'ndeki ormanlık alana götüren Mümin D., tehdit ederek oral seks yaptırdı. Olay, genç kızların polise yaptığı başvuru sonucu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mümin D. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.



Daha önceki yargılamada, uyuşturucu kullandıklarını kabul ederek, "O gün uyuşturucuya ihtiyacımız vardı. Bu işi yapan D.T.'yi aradık o da bizi Mümin D.'ye yönlendirdi. Kendisi ile buluştuk. Arabasına alıp Vatan Mahallesi'ne götürdü. Burada 60 lira karşılığı 4 uyuşturucu hapı bize verdi. Bunları yanında içmemizi istedi. Kabul ettik. Sonra bizi Kestel İlçesinde ormanlık bir alana götürerek, 'Ben sizin ihtiyacınızı gördüm. Siz de benim ihtiyacımı göreceksiniz' diyerek tehdit ettikten sonra pet şişe ile vurarak bizleri korkutup zorla oral seks yaptırdı. Sonra kendisinden şikayetçi olduk. Ama şimdi davacı değiliz" diyen iki genç kız, karar duruşmasına gelmedi.



Duruşmada savunmasını yapan Mümin D. ise "Olay günü beni aradılar. Buluştuk. Otomobilime bindiler. 'Benden ne istiyorsunuz?' diye sordum. Bana, 'Kafamız güzel bizi gezdir' dediler. Yaşlarını sorduğumda '18' dediler. Onlara nasihatte bulundum. Sonra Kestel İlçesinde Şelale denilen yerde arkadaşlarının piknik yaptıklarını söyleyip oraya gitmemizi istedi. Ben de bıraktım. Bunlara cinsel istismarda bulunmadım, uyuşturucu satmadım. Neden benden şikayetçi oldular anlamış değilim. O gün eve geç gitmiş olabilirler. O yüzden beni ateşe atmışlardır diye düşünüyorum" dedi.



Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Mümin D.'ye, 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 26 yıl 8 ay, 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 32 yıl 11 ay hapis cezası verdi.



