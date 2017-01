Dha Yurt Bülteni-11

BURSA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR (EK)



BURSA'DAN YİYECEK YARDIMI YAPILIYOR



1)BURSA YA ARAÇLARIN GELİŞİNE DE İZİN VERİLMİYOR



Bursa İzmir karayolunun 45'nci kilometresindeki Karacaoba Mevkii'nde bu sabah kar ve tipi yüzünden iki aracın kayması sonucu kapanan karayolunda, oluşan kuyrukta mahsur kalan sürücü ve yolculara, Bursa AFAD kontrolünde yiyecek ve içecek yardımı yapılıyor. Yetkililer, Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin kişiye, Karacabey Kaymakamlığı'nın 500 ve Kızılay'ın ise 250 kişiye dağıtılmak üzere hazırladığı erzağı dağıtılmak üzere bölgeye gönderdi. AKUT ve NAK ekipleri de mahsur kalan kişilere yardım amacıyla kayan araçların çekilmesi için bölgeye araç ve ekip gönderdi. Bursa Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, İzmir istikametine seyir halinde olan araçların gidişine izin vermiyor.



BURSA YA ARAÇLARIN GELİŞİNEDE İZİN VERİLMİYOR



Bursa-Karacabey Karayolununun 35'nci kilometresinde iki otobüsün yan dönmesi nedeniyle kapanan karayolunun açılması için çalışmalar devam ederken kar ve tipi yüzünden, Bursa'ya gelmekte olan araçlara da izin verilmiyor. Bu araçlar Karacabey Sanayi Bölgesi'nde, sürücüler ve yolcular ise ilçede bulunan spor salonunda bekletileceklecekler. Bu arada, Bandırma'dan Bursa'ya gelecek olan araçlarada müsade edilmiyor.



İNEGÖL'DE 30 KÖY YOLU KAPANDI



Kar ve tipi Buras'nın İnegöl ilçesinde 30 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İnegöl-Domaniç karayoluda kontrollü olarak araç trafğine izin veriliyor.



Bursa'nın Ankara ile ulaşımını sağlayan Mezitler Mevkii'nin açık tutulması için karayolları ekipleri buradaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yetkililer şu anda bu güzerngahta hiç bir sorunun bulunmadığını açıkladılar.



ORHANGAZİ'DE ÇAM AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ



Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan yüzlerce çam ağacı fırtına ve kar yağışı nedeniyle kökünden söküldü. Orhangazi'de İstanbul karayolu ile köy yollarının açık tutulması için sürdürülen çalışmalar aksatılmadan devam ediyor.



Görüntü dökümü



------------------------



-Ağaçlar sökülmüş hali



-Detaylar



-Yollardan görüntüler



-Temizleme çalışmaları



-Detaylar



Görüntü dökümü



---------------------------



-Ağaçlar sökülmüş hali



-Detaylar



-Yollardan görüntüler



-Temizleme çalışmaları



-Detaylar



Görüntü dökümü



----------------------------



-Kuyruktan görüntüler



-Detaylar



ORHANGAZİ-İNEGÖL-KARACABEY-BURSA/DHA



====================================================



2)BELEDİYE İŞÇİSİ KAR ALTINDA 6 ALTIN BİLEZİK BULDU



BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'ndeki kar yağışı sonrası kapanan yolu açmak için çalışma yürüten belediye işçilerinden 45 yaşındaki Tekin Arslan, kutu içinde 6 adet, 20 bin lira değerinde altın bilezik buldu. Altınların kime ait olduğu tespit edilince sahibine verildi. Kar yağışı sonrası Savaştepe'de bazı yollar kapandı. Savaştepe Belediyesi ekipleri, kapanan yollarda tuzlama ve iş makineleriyle açma çalışması yapmaya başladı. Çalışma yürüten belediye temizlik işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Tekin Arslan, kar altında bir kutu buldu. Kutuyu açtığında ise içinde 6 adet 'Adana burması' denilen bilezikle karşılaşan Arslan, hemen emniyetin yolunu tuttu. Yapılan araştırmada bileziklerin sahibinin Mustafa Zengin olduğu tespit edildi. Emniyete çağrılan Zengin'e, belediye temizlik işçisi Tekin Arslan tarafından altınları teslim edildi.



Evdeki altınlarını bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü öğrenilen Zengin'in, yoğun kar yağışı sebebiyle kuyumcuların kapalı olmasından dolayı evine döndüğü, ancak yolda altınlarını düşürdüğünü sonradan fark ettiği, aramaya çıktığı, ancak bulamadığı öğrenildi. Altınları bulan işçi Tekin Arslan, "Kürekle kar temizliği yaparken kutu buldum. Kutuyu açınca altınları gördüm. Emniyete götürüp durumu anlattım. Altınların sahibini buldular, teslim ettim" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------



Belediye İşçisi Tekin Arslan ile röp.



İşçe Arslan çalışırken görüntü



Haber- Kamera: Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir),



==============================================



3)MANİSA'DA PAZARCILARIN SOĞUK HAVA ÇİLESİ



MANİSA'yı gece saatlerinden itibaren etkisi altına alan karlı ve soğuk hava, Şehzadeler ilçesindeki pazarcı esnafı için ileye dönüştü. Sebze ve meyve kasalarıyla ısınmaya çalışan esnaf, kapalı pazaryeri yapılmasını istedi.



Manisa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı pazarcı esnafını da vurdu. Şehzadeler'in Alaybey halk pazarındaki esnaf, tıpkı müşterileri gibi kar yağışı ve soğuk havadan nasibini aldı. Tezgahlarının arkasında sabah saatlerinden akşam hava kararıncaya kadar mallarını satmaya çalışan pazarcı esnafı, gün boyu sebze ve meyve kasalarını yakarak ısınmaya çalıştı.



KAPALI PAZAR VURGUSU



Isınmaya çalışan esnaflardan Mehmet Neziriden, "Bu soğuk havada böyle ısınmaya çalışıyoruz. Bizim için kapalı pazaryeri olması gerekiyor. Her kış Manisa'nın durumu böyle. Soğuktan dolayı doğal olarak fiyatlarda da bir artış oldu. Ama Manisa üretim bölgesi olduğu için, diğer illere oranla daha az bir fiyat artışı yaşandı" dedi.



FİYATLAR ARTTI



Bir diğer pazarcı esnaflarından domates satıcısı Lokman Arslan ve marul satıcısı Recep Başar ise, kardan dolayı bütün sebze ve meyve fiyatlarında bir artış yaşandığını ve havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların tekrar düzeleceğini söyledi. Pazarda domatesin kilosu 2.50 lira, brokoli 5 lira, muz 3.50 lira, mandalina 75 kuruş, biber 5 lira, patates 2 lira, elma 1 lira, karnabahar 2 liradan, Marul da 1.5 liradansatılıyor.



Görüntü Dökümü



----------------------



Pazardan detay



Pazarcı esnaflarından detay



Ateş yakarak ısınmaya çalışan pazarcı esnafları



Pazarcı esnaflarından Mehmet Neziriden, Lokman Arslan ve Recep Başar'dan açıklama



Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,



======================================================



4)YETTİ GARİ DİYEREK PLASTİK POŞETE SAVAŞ AÇTILAR



MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, naylon poşet kullanımını en aza indirebilmek amacıyla, belediye meclisi tarafından bir süre önce başlatılan kampanya giderek yaygınlaşıyor. Engelim Olmayın Derneği, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) ve Kadıncık Sanat Evi'nin işbirliğinde bir grup Datçalı, 'Yetti gari plastik poşet' adı altında yürüyüş yaptı. Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ve Belediye başkan yardımcısı İnci Bilgin, yürüyüşe katılanlar arasında yer aldı. 'Plastik torbayı bırakıveecen; bez torba/file candır taşıyıveecen' yazılı bir pankart açan grup, pazaryerine giderek vatandaşları, plastik poşet konusunda uyardı. Grup daha sonra pazaryerinde açtıkları standa, kendi elleriyle yaptıkları bez torbaları sembolik olarak 2 TL ve 5 TL'den satışa çıkardı. Plastik poşete karşı mücadelenin fikir babası Datça Belediye Meclis Üyesi CHP'li Can Canbey, "Naylon poşetlerin çevreye verdiği zararlar herkes tarafından biliniyor. Plastik poşetlerin, toplum olarak hayatımızda çok önemli hasarlara yol açtığını görüyoruz. Plastik poşete yeter demek için harekete geçtik. Amacımız, plastik poşetleri tamamen ortadan kaldıramasak bile, kullanımını en aza indirebiliriz" dedi.



Datça pazarını lokal yer olarak belirleyip, her hafta bir hafta önceye göre daha az plastik poşet kullanabilmek için bu mücadeleye aralıksız sürdüreceklerini belirten Canbey, "Önce kendimizden başladık. Ev ve işyerlerimizde naylon poşetleri hayatımızdan çıkardık. Kimseyi suçlamadan, kimseye suç atmadan, kendimizden başlayarak bu mücadeleye hareket verdik. Bölgemizde plastik poşete karşı duyarlılığı artırmayı amaçlıyoruz. Umarız, bu hareket dalga dalga tüm ülkeye yayılır, Umarız naylon poşet kullanımı en aza iner" diye konuştu. 'Yetti gari plastik poşet' kampanyasına destek verenlerden Sülün Karaağaç, yürüyüşün ardından, elinde bez torbası ile pazaryerini dolaşıp alışveriş yaptı. Pazarcıların uzattığı naylon poşetleri geri çevirdi. Kampanyayı internet ortamında görünce hemen destek olmaya karar verdiğini ifade eden vatandaş Sülün Karaağaç, "Gerçekten de plastik poşete yeter artık diyoruz. Bir aydır evimi plastik poşetlerden temizleyemedim. Plastik poşetlerin adeta esiri olmuşuz. Plastik poşete boğulmuşuz. Her şeyimiz plastik poşetlerin içinde. Çevremiz, denizlerimiz kirleniyor" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------------:



'Yetti gari plastik poşet' yürüyüşüne katınlar, hazırlık yaparlarken..



Yürüyüşe katılan bir kadın üzerini naylon poşetlerle kaplarken..



Ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyüşe katılanlardan görüntüler…



Pazaryerinde, vatandaşları naylon poşet kullanmamaları konusunda uyarılırken…



Belediye Meclis Üyesi Can Canbey ile röp.



Elinde bez torba ile alışveriş yapan Sülün Karaağaç ile röp.



Pazaryerinde, bez torba satışı yapılırken…



Not: Görüntü boyutu: 109 MB- Süre: 00.04.54 Dk.



(Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),



===================================================



5)ZONGULDAK'TA FETÖ'DEN TUTUKLU 4 ESKİ KOMUTANA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 4 eski komutan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Komutanlar hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.



Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yüksel tarafından, meslekten ihraç edilen eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Garnizon Komutanlığı'nda görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları, üyesi bulundukları silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, cebir ve şiddet kullanarak değiştirme amacına yönelik vehamet arz eden olayları gerçekleştirdikleri belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edildi.



İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 4 eski komutana yeni görevler verildiği ifade edilerek, "Zonguldak Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkanı Jandarma Albay Kamil Günler'in Kırıkkale Sıkı Yönetim Komutanı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek'in Zonguldak Sıkı Yönetim Komutanı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan'ın Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı olarak görevlendirildiği, Karadeniz Bölge Komutanlığı Üst Savunma Birlikleri Komutanı olarak görev yapan Deniz Albay Mustafa Kemal Oztürk'ün ise Karadeniz Bölge Komutanı olarak görevlendirildiği tahkikat kapsamında anlaşılmıştır" denildi.



İddianamede, Jandarma Albay Kamil Günler'in evinde yapılan aramada ele geçirilen çantadan, üzerinde Genelkurmay Başkanlığı kaşeli, 'kişiye özel' yazılı bir tarafı yırtık zarf içerisinde kağıda sarılı 1 dolar bulunduğuna dikkat çekilerek, "Bu kapsamda maddi değeri düşük olan 1 dolarlık banknotun özenle saklanması hayatın olağan akışına aykırıdır. Meydana gelen darbe girişimi eylemi sonrasında ülke çapında başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan birçok şüphelinin cüzdanında veya ikametinde 1 Amerikan doları banknotu bulundu. Örgüt mensuplarından ele geçirilen 1 Amerikan doları kağıt paraların terör örgütü lideri tarafından dağıtılmak üzere iletilmesi, örgüt hiyerarşisinde yer alan mensuplara iletilme şekli değerlendirildiğinde, örgüt mensubunun bu sıfatını ortaya koymaya yönelik örgüt ile devamlılık ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurduğuna dair delillerden biri olduğu tespit edildi" denildi.



Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,



================================================



6)PKK'NIN SİLOPİ'DE TOPRAĞA GÖMDÜĞÜ CEPHANELİK BULUNDU



ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın toprağa gömdüğü el yapımı patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile mühimmat ele geçti.



Güvenlik güçlerinin dün ihbar üzerine ele geçirdiği PKK'nın cehnaleği ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: "İlimiz Silopi ilçesi kırsalında 6 Ocak 2017 tarihinde yapılan istihbarat çalışması neticesinde güvenlik kuvvetlerimizce bölücü terör örgütü tarafından gömüldüğü değerlendirilen; 5 adet anti tank mühimmatı, 6 adet TNT olduğu değerlendirilen toz madde, 300 metre infilaklı fitil(kortex), 200 adet elektrikli infilak kapsülü, 1 adet el yapımı bomba, 11 adet roket başlıklarına hazırlanmış el yapımı bomba, 50 adet havai fişek ateşleyicisi, 150 adet bomba anahtar sistemi, 1 adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği, 6 adet dolu şarjör, 50 metre saniyeli fitil, 1 adet termal dürbün, 2 adet menşei tespit edilemeyen askeri mühimmat, 1 adet 4,5kg lık kutuda hazırlanmış amonyum nitrat bazlı el yapımı bomba, 3 adet gaz el bombası, 1 adet 5 kg ağırlığında Plastik patlayıcı ve çok miktarda düzenek haline getirilmiş elektronik devreler ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."



ŞIRNAK, -



==================================================



7)MHP'Lİ TÜRE: ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL ADETA ORDU OLDULAR



MERSİN'in Anamur İlçesi Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin, artık örgüt değil adeta ordu gibi ülkenin karşısına çıktığını söyledi.Bir dönem Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Subaylığı görevinde bulunan emekli yüzbaşı Mehmet Türe, Melleç Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Belediye Başkanı Türe, Türkiye'nin şu anda bir savaş ortamına girdiğini anlattı. Ülkenin bir kaos ortamına sürüklenmek istendiğini savunan Türe, "30-40 yıldır devam eden ve ismini terör örgütü diye koyduğumuz, ülkemizin başına musallat olan bu şer odakları, geldiğimiz şu aşamada artık terör örgütleri vasfından çıkıp, adeta karşımızda bir ordu oldular. Arkasında da onları destekleyen dış ülkeler var" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------



MHP'li Mehmet Türe, MHP'li Mehmet Türe'nin konuşması



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin), -