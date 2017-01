Dha Yurt Bülteni - 11

Bakan Özhaseki: Sakallarına bakıp da bunları Müslüman sanmayın



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütlerinin birleşerek, bütün güçleriyle Türkiye'ye saldırdığını, 'Proje Örgüt' DEAŞ'ın saldırılarını artırdığını ifade ederek, "Uzun uzun da sakal bırakıyorlar. Sakallarına bakarak bunları Müslüman sanmayın. Bunların Müslümanlıkla alakaları yok" dedi.



Kayseri Valiliği, İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi tarafından "Halep'te İnsanlık Ölmesinö yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımları bölgeye götürecek olan 87 yardım TIR'ının uğurlama etkinliğine katılan Bakan Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz aylarda Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen iklim kofrenasına katıldığını, konferansta dünya ülkelerinin, hali hazırdaki atmosferdeki karbon gazının arttığını, bu gaz salınımını geriye çekmek için çalıştıklarını belirterek, "Yukarıdaki gazlar artarsa ne olur; 10-20 sene sonra birtakım canlıların hayatı son bulabilir. Otlar kuruyabilir. Balıklar denizde ölebilir. Daha da ilerlerse bu insanoğlunun hayatını bu sıkıntıya sokabilir. Bunun için insanlık toplanmış bunu tartışıyor. 195 ülkenin temsilcileri var. 35 Cumhurbaşkanı vardı. Her halde 60 civarında başbakan vardı. 100 kadar da orada bakanlar vardı. Beni görevlendirdiler ben de ülkemizi temsilen gittim. Orada konuşma sıram geldiğinde dedim ki; doğru hep beraber uğraşalım, atmosferi kirletmeyelim. Bu tabiat Cenab-ı Allah'ın bir emaneti. Ben başka bir şeye sizin dikkatinizi çekmek istiyorum dedim, (30-40 sene sonra oluşabilecek bir tehlikeden dolayı dışarıda otlar kurumasın, balıklar ölmesin diye çabalayan insanoğlu size sesleniyorum, şimdi milyonlarca insan vatanından uzaktalar sadece çoluk çocuğu ile rahat bir ortamda yaşayabilmek için dağların tepesine çıkmışlar tehlike altındalar. Biz burada otlar kurumasın diye konuşurken denizde çocuklar boğuluyor. İnsanlar dağlarda boğuluyor. Onlar için acaba bir şey düşünüyor musunuz" diye konuştu.



Özhaseki, "Otlar kurumasın diye 100 milyar dolar para ayıran insanoğlu ve ülkelere, savaşların olduğu bölgelerde ölenlerin hiç mi kıymeti yok, dedim" dedikten sonra şunları söyledi:



"Türkiye olarak biz 3 milyon mülteciye kapılarımızı açtık. Zenginlikten ölüyor muyuz? Paralarımız çok mu? Başımızda da binbir türlü bela var. Darbeler atlatıyoruz, terörle uğraşıyoruz. Hainlerin dersini veriyoruz. Her bir taraftan savaşıyoruz. Bir taraftan da kurtuluş harbi veriyoruz adeta. Zorluk içerisindeyiz ama yine de 3 milyon insana kapımızı açtık. Niye yaptık? İnsanız dedim insan. Merhamet taşıyoruz. Lütfen sizler de gündeminize alın bunu. Otlar kurumasın diye burada toplanıyoruz ama insanlık ölüyor burada insanlık."



"DEAŞ, PROJE ÖRGÜT"



Türkiye'nin bin türlü sıkıntılar içerisinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Birçok terör örgütünün tehditleri ile uğraşıyoruz. PKK şehirlerde bitti. Köylerde de bitti. Dağlarda da bitti, sınır ötesini de temizliyoruz. Kaçtıkları deliğe kadar hepsini bitirmeye inançlıyız. Kararlıyız. DEAŞ denen bir proje örgüt var. Zannetmeyin ki onlar Sünni Müslümanlar. Uzun uzun sakallarına bakıp da sakın ha kanmayın. Onlar sanki İslam dünyasının temsilcisi gibi davranıyorlar ama bu bir proje örgüttür. Ortaya konmuş bir proje örgüttür. O örgüt vasıtası ile vahşet işletiyorlar. Batı hıristiyan dünyası hem ona savaşmak için bir araya geliyorlar hem de insanları Müslümanlıktan soğutmaya çalışıyorlar. Yaşayan halka diyorlar ki (bakın Müslümanlar böyle olur. Sakın ha Müslümanların yanına yanaşmayın. Sakın Kuran okumayın, Hz. Muhammedi okumayın). O'nu tanıyan, O'nu okuyan zaten O'na aşık olur. Ama okutmak istemiyorlar. O DEAŞ denen türetilmiş örgütle de patlamalar meydana getirtiyorlar. Sonuna kadar takip edeceğiz. Başka örgüt FETÖ terör örgütü bir günde vahşi olduklarını gösterdiler. Tabi bugün onları destekleyenler bunları lazım olduklarında kullanırlar. Dün para verdilerse bugün onları kullanırlar."



87 TIR'LIK KONVOY, YOLA ÇIKTI



Melikgazi ilçesi Kadir Has stadı arkasındaki Ahmet Gaziayhan Bulvarı tramvay yolu yakınındaki alanda yapılan törende konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Bu yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Güven, "Peygamber efendimizin (komşusu açken, tok yatan bizden değildir) sözü çok anlamlı ve değerlidir. Peygamberimize salat ve selam olsun. Kayserili hemşehrilerimizin katkılarıyla içinde un, yatak, yorgan, battaniye, gıda, kömür, gıda, kıyafet, soba, temizlik malzemesi, sıvı ve katı yağ ile su olmak üzere yaklaşık 5 milyon TL tutarında 87 TIR'ımız, Halep'e gönderilmiştir" dedikten sonra, dua ederek, TIR konvoyu yola çıkarttı. TIR konvoyu, şehir merkezinde tur attıktan sonra Halep'e doğru yola çıktı.



PKK'nın Karadeniz'de bulunan en büyük sığınağı imha edildi



PKK'nın Karadeniz bölgesinde eylem için gönderdiği 'Karadeniz Açılım Grubu' adı verilen terörist grubun tamamı geçen yıl güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken; öldürülen teröristlerin çantasında çıkan harita doğrultusunda, Ordu'nun Mesudiye İlçesi kırsalında örgütü 2 büyük sığınağı bulunup imha edildi.



PKK tarafından Karadeniz Bölgesi kırsalına, sansasyonel eylem yapması amacıyla gönderilen 12 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun tamamı, geçen yıl güvenlik güçlerinin Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Ordu ve Erzincan'da düzenlediği başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Ordu Mesudiye kırsalında 6 PKK'lı teröristin öldürülmesinin ardından, teröristlerin çantasından çıkan harita doğrultusunda, bölgede yürütülen ve halen devam eden operasyonlarda 2 sığınak ortaya çıkarıldı.



Mesudiye kırsalında ormanlık alanda bulunan ve PKK'nın Karadeniz'de ele geçirilen en büyük sığınağı olduğu belirtilen yerde, örgütsel dokümanlar, harita, patlayıcı düzenekleri, bol miktarda yaşam malzemesi ve yiyecek ele geçirildi.



Sığınaklar güvenlik güçleri tarafından imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Ordu kırsalı ve yaylalarında PKK'nın kış üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla da komandoların -15 derece soğukta, zorlu kış şartlarına rağmen halen operasyonlarını sürdürdüğü, örgütün bölgedeki diğer sığınaklarının aranmasına devam edildiği belirtildi.



Haber: Nedim KOVAN/ ORDU, -



==============================================



Şehit Astsubay Halit Gençer Haymana'da son yolculuğuna uğurlandı



ÇORUM'da, Laçin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri aracın, yolcu minibüsü ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan 24 yaşındaki bekar Astsubay Çavuş Halit Gençer, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Kaza, Çorum-Laçin karayolunun ilk kilometresinde buzlanma nedeniyle askeri aracın minibüsle çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası her iki araç akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durabilirken, Uzman Jandarma Çavuş Bilal Ekinci olay yerinde şehit oldu. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Astsubay Gençer de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Çorum'dan getirilen ve 3'ü kız 7 kardeşin en küçüğü olan şehit Astsubay Halit Gençer'in cenazesi önce Yenice Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Kadriye oğlunun tabutunun başında göz yaşı döküp fenalaşırken, sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü. Şehidin yaşlı babası Hasan Gençer ise oğlunun tabutunun başına gelemedi. Şehidin naaşı daha sonra Haymana'nın Yenice Mahallesi'ndeki Yenice Camisi'ne getirildi.



Şehidin cenazesine Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen, Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk, Belediye Başkanı Özdemir Turgut, askeri yetkililer, şehidin kardeşleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulup, Yenice Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İŞE İADE EYLEMİ YAPAN ÖĞRETMEN TEKRAR GÖZALTINDA



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte 3 ay önce mesleğinden ihraç edildiği için işe iade eylemi yapan ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün yine eylemini tekrarlayınca yeniden gözaltına alındı.



Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyken, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararname ile kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edilen, evli ve bir çocuk babası Engin Karataş, dün (perşembe) Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. Gelen polisin uyardığı Karataş, eylemine devam edince gözaltına alındı. Emniyette polise mukavemetten hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest kalan Karataş, bugün tekrar aynı yerde eylem yaptı.



YİNE GÖZALTINDA



Belediye Meydanı'na elinde 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı dövizle tekrar gelen Karataş, "Gözaltına alınmam beni amacımdan yıldıramaz. Çünkü yasa dışı bir şey yaptığıma inanmıyorum. 20 yıllık mesleğim hiçbir suçum olmadan, sorgusuz sualsiz elimden alındı. Ne yapmam bekleniyor, bir kenara çekilip açlıktan öleyim mi" dedi. Yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine gelen polisler, Karataş'ın elindeki dövizi alarak eylemine son verdirdi. Tekrar gözaltına alınan Karataş, emniyete götürüldü.



SİVAS'TAN HALEPLİLER'E 6 TIR YARDIM MALZEMESİ



SİVAS'ta Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü (KYK) ve Kızılay'ın başlatmış olduğu kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, 6 TIR'la Halepliler'e gönderildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ve Kızılay ülke genelinde 'Halep bizimledir' sloganı ile Halepliler için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Sivas'ta KYK'da kalan üniversite öğrencileri ve Kızılay tarafından Sivas genelinde toplanan 6 TIR'lık yardım malzemesi toplandı. Yardım TIR'larının gönderilmesi için kent meydanında tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü (CÜ) Prof.Dr. Alim Yıldız, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Erdoğan Tunç, Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Gül, "Bizim milletimizin bir özelliği vardır. Mazluma biz kimlik hiç sormadık. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa hiçbir ayrım yapmadan ülke olarak ona mutlaka yardıma gittik. Dün başka ülkelere yardıma gittik, bugün Suriye'ye gidiyoruz. Bu yardımlarda emeği geçen başta Kızılay ve KYK olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından dua edildi. Daha sonra 2 TIR yatak, 1 TIR battaniye ve 3 TIR ise kışlık ayakkabı, ilaç ve yardım malzemesinin bulunduğu toplam 6 TIR, Halepliler'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.



EDİRNE'DE OKULLARA 'KAR TATİLİ' (3)



TEKİRDAĞ VE EDİRNE'DE KRİZ MASASI KURULDU



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne Valiliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı kar yağışı nedeniyle kriz masası oluşturuldu. Yoğun kar nedeniyle Edirne'nin Havsa ve Meriç ilçelerinde 6 köye ulaşım sağlanamıyor. Lalapaşa İlçesi'nde etkili olan kar nedeniyle köylere ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Meriç İlçesi'nde köylere giden elektrik hatlarının kopması nedeniyle 8 köye elektrik verilemiyor. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri kopan hatların onarım çalışmalarına başladı. Edirne Belediye Başkanlığı ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR



Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Kar yağışı etkisini arttırdığı ilçede kardan korunmak isteyen vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıkarken, karın tadını çıkarmak isteyen çocuklar ise kartopu oynadı. Trafikteki sürücüler kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri şehir içindeki ana güzergahlarda, Karayolları ekipleri ise şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerini arttıran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, araç sürücülerini zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı karla mücadele için kriz masası kurdu. Karın etkili olduğu Malkara, Hayrabolu, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi'nde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için 15 kar bıçaklı kamyon, 15 greyder, 20 adet yükleyici ve 7 adet çift kabinli kamyon ve 157 personelin hazır bekletildiğini açıkladı.



EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde saatte 70 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle havaalanında yapılması planlanan 19 eğitim okulunun uçuş eğitimleri iptal edildi. Seymen Mahallesi üzerinde bulunan pazarcı tezgahı ile yol kenarında bulunan tabelalar devrildi. Meteoroloji yetkilileri fırtına nedeniyle dikkatli olunması istendi.



LÜLEBURGAZ'DA DA KAR VAR



Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde yağmur yağışı yerine kara bıraktı. Kısa sürede ilçe beyaza bürünürken, kar kalınlığı da 2 santimetreye ulaştı. Kar yağışından yine çocuklar mutlu oldu. Kartopu oynayarak kayganlaşan yollarda kayıp eğlendi.



Haber: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-MEhmet YİRUN-Ünsal YÜCEL-Vahit İŞBAŞARAN / Edirne - Keşan,



=====================================



Seramik biçimlendirme kursuna yoğun ilgi



YOZGAT'ın Sorgun İlçesi'nde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde tarihi ve kültürel değerlerin işleneceği seramik biçimlendirme kursu açıldı. Yoğun ilgi gösterilen kursa katılan kursiyerler, meslek öğrenme imkanı bulacaklar.



Sorgun HEM bünyesinde unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını tanıtmak, yok olmasını önlemek amacıyla açılan Seramik Biçimlendirme Kursu yoğun ilgi gördü. İlçede ilk kez açılan bu kursa katılan kursiyerler, boş zamanlarını değerlendirirken meslek öğrenme imkanına kavuşacaklar. HEM seramik ustası 38 yaşındaki Ömer Paşabuner, amaçlarının, testi yapmak yerine daha modern figürler yapmak istediğini belirterek "Şu anda kursumuza 12 kişi katılıyor. Kursiyerlerimiz oldukça istekliler. Kursiyerler0le birlikte çömlek yapıyoruz, çamurdan farklı farklı figürler yapıyoruz. Sorgun'a has bir ürün yapmaya çalışıyoruz. Amacımız Sorgun'da seramiği tanıtmakö dedi.



15 yıldır seramik ustası olarak çalıştığını belirten Paşabuner "Bir süredir de Sorgun HEM bünyesinde seramik kursunda kursiyer hanımlarla çömlek yapıyoruz. Çamurdan farklı ürünler yapmaya çalışıyoruz. Sorgun'a has bir ürün üretmeye çalışıyoruz. Amacımız Sorgun'da seramiği tanıtmak. Kullandığımız kırmızı çamuru Avanos'dan, beyaz çamuru Kütahya'dan getiriyoruz. Biz burada geleneksel üretimlerin dışında üretim yapıyoruz. Daha modern tasarımlar yapmaya çalışıyorum. Daha çok çocukların hoşuna gidecek tasarımlar yapıyorum. Testi yapmak yerine çamurdan çarkta testiden yola çıkarak daha farklı ürünler geliştiriyoruz" dedi. Seramik biçimlendirme kursuna katılan kursiyerle ise hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini, hemde meslek öğrendiklerini söylediler.



=====================================



64 YILLIK YARASI BACAĞINDAN EDECEKTİ



DENİZLİ'de, 4 yaşında geçirdiği trafik kazası yüzünden 64 yıldır bir bacağında oluşan yaranın tümöre dönüşmesiyle deri kanseri teşhisi konulan Kemal Sarıtunç, bacağının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sol bacağında bulunan tümör, 3 saatlik operasyonla temizlenen Sarıtunç, tekrar sağlığına kavuştu.



Serinhisar İlçesi'nde çiftçi 68 yaşındaki Kemal Sarıtunç, 4 yaşındayken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası sol dizinin aşağısında yara oluşan Sarıtunç, 64 sene boyunca bacağında çeşitli problemlerle yaşadı. Geçen yıl dizden aşağısındaki yaranın daha da büyümesi ve ağrılarının artması sonucu şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. Rahatsızlığı sebebiyle hastaneye giden Sarıtunç'un dizindeki yaraya deri kanseri tanısı konuldu. Gittiği sağlık kurumlarından bazılarında ayağının kesilmesi gerektiği söylenen Sarıtunç'un ailesi, internet üzerinden hastalığıyla ilgili araştırma yaptı. Özel bir hastanede çalışan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Saka'nın internet sayfasını görüp, iletişime geçti. Bacağının kesilmeden rahatsızlığının önüne geçilebileceğini öğrenen Sarıtunç, 3 saatlik operasyonun ardından sol bacağındaki tümör alınarak sağlığına kavuşturuldu.



"TÜMÖRLERE NASILSA GEÇER GÖZÜYLE BAKMAYIN"



Op. Dr. Onur Saka, doktorluk hayatında bu kadar büyük bir deri kanseri vakasına rastlamadığını belirterek, Sarıtunç'un sol bacağında bulunan tümörün bacağın ön ve her iki yanında 30 santimetre çaplı bir alanı kapsadığını söyledi. Tümörün iki noktada kaslara ulaştığını ancak kemiklere ve ana damara ulaşmadığını ifade eden Saka, "Tümör kemiklere veya ana damarlara ulaşmadığı için bacağı kesmeye gerek duymadık. Tümörün tamamını sağlam sınırlarla çıkartıp, diğer uyluğundan çepeçevre alınan deri yamaları ile onarım yaptık. Bu tarz iyileşmeyen yaralar konusunda, nasılsa kendi geçer gözüyle bakmamalı. Yoksa tümörler çok hızlı bir şekilde büyüme gösterebiliyor ve hayatı tehdit edebiliyor" dedi.



ÇOK MUTLU



Bacağının kesileceğini duyduğunda hayatında ilk kez bu kadar çaresiz hissettiğini belirten Kemal Sarıtunç, sağlığına kavuştuğu için son derece mutlu olduğunu söyledi. Küçüklüğünden beri sol dizinden aşağısının hep yara bere içinde olduğunu dile getiren Srıtunç, "4 yaşında trafik kazası geçirmişim ve o günden bu yana yaralarım iyileşse de kötü görüntüsü hiç geçmedi. Bacağımın kötü görüntüsüne razı olmuşken bir de çekilmez ağrılar başlayınca ne yapacağımı şaşırdım. Denizli'de kapısını çalmadığım doktor kalmadı. Bazısı 'bacağının kesilmesi gerekiyor' bile dedi. Ancak geçirdiğim ameliyatla bacağımın kesilmesinin önüne geçildi. Sağlığıma yeniden kavuştuğum için son derece mutluyum" dedi.



Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ,



=======================================



BAŞKAN YILMAZ: AMAZON TABİAT PARKI TURİZMİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK



SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu güzelliklerin insan eliyle yapılması mümkün değil. Allah'ınTerme'ye bir hediyesi. 9 kanal, 2 göl ve el değmemiş subasar ormanları, 40 kilometreyi bulan Karadeniz'in en uzun kumsalıyla bu alanı dünyaya tanıtarak turizmin parlayan bir yıldızı haline getireceğiz" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Belediye Başkanı Şenol Kul ile birlikte Terme İlçesi Gölyazı mevkiinde bulunan Amazon Tabiat Parkı'na giderek incelemelerde bulundu. bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, alana yapılan Kuş Gözlem Evi'nin artık bitme aşamasına geldiğini söyledi.



Amazon Tabiat Parkı'nın Terme İlçesi'nin ekonomi ve turizmine katkı sağlayacak önemli bir proje olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Bu güzelliklerin insan eliyle yapılması mümkün değil. Allah'ınTerme'ye bir hediyesi. 9 kanal, 2 göl ve el değmemiş subasar ormanları, 40 kilometreyi bulan Karadeniz'in en uzun kumsalıyla bu alanı dünyaya tanıtarak turizmin parlayan bir yıldızı haline getireceğiz. Çalışmalarımızı yürütürken en önemli önceliğimiz ise bakir kalmış, halen zarar görmemiş doğamızı korurken, eko-turizm faaliyetleri ile ilçemizin refah,turizm ve istihdam olanaklarını arttırabilmek olacak"dedi.



Haber: Yaprak KOÇER / SAMSUN, -



=======================================



Uzay gözlemevi halkın ziyaretine açılacak



ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) halkın ziyaretine açılacak.



ERÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Bugün genel olarak baktığımızda bütün astronomi ve astrofizik çalışanların hayali, hedefi spektrumla çalışmaktır. Bizim uzaydan aldığımız tek bilgi gök cisimlerinden gelen ışıklardır. Fakat bu ışık sadece bizim gördüğümüz güneş ışıkları değil, ışığın çok farklı türleri bulunmaktadır. Özellikle gama ve x ışınları bölgelerinde yeryüzünde kurduğumuz teleskoplarla gözlem yapamıyoruz, çünkü atmosfer buna izin vermiyor. Bundan dolayı uydularla gözlem yapabiliyoruz. Görsel bölge için ayna ve mercekten oluşan optik teleskopları kullanıyoruzö dedi.



Türkiye'deki ilk ve tek radyo teleskopuna sahip olduklarını kaydeden Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Türkiye'de optik astronomi dediğimiz optik bölgede çalışmalar uzun yıllardır gerçekleştirilmektedir. Fakat biz üniversite olarak optik astronominin yanına radyo astronomiyi de kullanıma soktuk ve Türkiye'deki ilk radyo teleskopunu buraya inşa ettik. Araştırma merkezine kurduğumuz 13 metre çapındaki radyo teleskopumuz NATO'nun özel amaçlar için kullandığı bir uydu anteniydi. Biz bu uydu antenini radyo teleskopu olarak yeniden tasarladık ve cihazları yeniledik. Çalışmalarımızla uygulama ve araştırma merkezimizi faaliyete geçirdikö diye konuştu.



UZAYBİMER'in en kısa zamanda halkın gözlemlerine açılacağına bildiren Prof. Dr. Küçük, "Yakın zamanda 30-40 cm çaplı yeni aynalı teleskoplar kuracağız. Bu teleskoplarda öğrencilerimiz bilimsel gözlemler yapabilecekleri gibi üniversitemizin ilgi duyan bütün personeline de teleskoplarımız açık olacak. Aynı zamanda bu teleskoplar halk gözlemleri takvimimizin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte, bilim toplum etkinlikleri kapsamında halk gözlemleri için de kullanılacak. Önümüzdeki aylarda kurulmaya başlanacak olan teleskoplarımız ile halka yönelik özel günler ve yıldız partileriyle hizmet vermeye devam edeceğizö şeklinde konuştu.



Haber: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, -