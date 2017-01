Dha Yurt Bülteni-11

YOZGAT ŞEHİDİNİ UĞURLADI



1)ŞEHİT POLİSİN ANNESİ: BEN SİZİ OĞLUMUN DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRACAKTIM



İSTANBUL Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen terör saldırısında ağır yaralanan ve 25 gündür devam eden yaşam mücadelesini kaybeden şehit polis memuru 23 yaşındaki Muammer Nacakoğlu, memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Yasemin, "Ben sizi oğlumun düğününe çağıracaktım. Oğlum arkadaşların gelmiş, sen neden gelmiyorsun" diyerek gözyaşı dökerken, baba Mehmet Nacakoığlu ise "Bu vatan kolay kazanılmadı. Muammerler feda olsun bu vatana, ben de yanındaö dedi.



BEN SİZİ OĞLUMUN DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRACAKTIM



Şehit Polis Muammer Nacakoğlu için öğle namazını müteakip Şehit Osman Pekşen Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi şehidin annesi, kız kardeşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Yasemin Nacakoğlu, cenaze törenine gelenlere, "Ben size davetiye vermedim, neden geldiniz. Ben sizi oğlumun düğününe çağıracaktım. Oğlum arkadaşların gelmiş, sen neden kalkmıyorsun. Polisler üşüyor demiştin. Arkadaşlarının hepsi burada onları üşütme. Kalk gidelimö diyerek gözyaşı döktü.



ŞEHİDİN BABASI: MUAMMERLER FEDA OLSUN VATANA



Şehitdin babası Mehmet Nacakoğlu ise cenazede metanetini korurken, "Vatan sağ olsun, bir Muammer gider, yerine başka bir Muammer gelir. Bu vatanı hainlere bırakmayacağız. Bu vatan kolay kazanılmadı. Muammerler feda olsun bu vatana, ben de yanında" dedi.Şehit Polis Nacakoğlu'nun öz geçmişinin okunmasından sonra İl Müftüsü Salih Sezik cenaze namazını kıldırdı. Şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde köy mezarlığında göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Eski Emniyet Genel Müdürü Celalelttin Lekesiz, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve vatandaşlar katıldı.



Görüntü Dökümü



----------------



-Şehit evi



-Şehit annesi ve kardeşi,



-Şehidin tabutunun getirilmesi,



-Şehit annesinin tabuta sarılması,



-Şehit annesinin konuşmaları,



-Şehit babası,



-Cenaze namazı,



Şehit annesi ve babası



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,



========================================================



2)'GRİ LİSTE'DE YERALAN PKK'LI TERÖRİST, SEDYEYLE ADLİYEYE GETİRİLDİ



BATMAN'da yaklaşık 2 hafta önce yakalanan ve 300 bin TL ödüllü 'gri liste'de yer alan terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden 'Senar' kod adlı Hakkı Turgay, yakalanması sırasında geçirdiği kaza sonucu yatarak tedavi gördüğü için, ifade vermesi için adliyeye sedye ile getirildi.Jandarma İl Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 24 Aralık 2015 tarihinde kent merkezinde düzenlediği operasyonda yakalanan terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden ve İçişleri Bakanlığı'nan arananların yer aldığı 300 bin TL ödüllü 'gri liste'de yeralan 'Senar' kod adlı Hakkı Turgay, yakalanması sırasında geçirdiği bir kaza nedeniyle yatarak tedavi gördüğü için jandarma ekipleri tarafından sedye ile adliyeye getirildi. Adliyede, sedye taşıyacak asansör olmaması üzerine PKK'lı Hakkı Turgay'ın üzerinde bulunduğu sedye, jandarma ekipleri tarafından üst kattaki savcılığa taşınarak çıkarıldı.PKK'lı Hakkı Turgay'ın, aralarında 2 Nisan 2016'da Suriye uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si asker 18 kişinin yaralandığı Kızıltepe Askerlik Şubesi'ne düzenlenen saldırı ile 20 Ekim 2016 günü bir güvenlik korucusunun şehit edildiği, bir er ve bir sivilin yaralandığı Mardin Beşikkaya Jandarma Komutanlığı'na düzenlenen saldırının talimatını veren ve bu saldırılara bizzat katılan kişi olduğu belirtildi.



GENELKURMAY DUYURMUŞTU



Genelkurmay Başkanlığı'nda Batman'da yakalanan PKK'lı terörist Hakkı Turgay ile ilgili aynı tarihte yaptığı açıklamada, "Batman/Merkez'de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist (Gri listede yeralan üst düzey terörist) silah, teçhizat ve malzemeleri (bir adet Taurus marka tabanca, iki adet av tüfeği, 15 adet dokuz mm tabanca fişeği, 15 adet 7,62 mm Kalaşnikof fişeği, 17 adet av tüfeği fişeği, bir adet el dürbünü, bir adet Yaesu marka el telsizi, bir adet not defteri, bir adet sırt çantası, bir takım örgüt kıyafeti, bir adet avcı yeleği, iki adet askeri panço, bir adet el feneri, bir çift bot, bir kutu silah temizleme spreyi ve muhtelif giyim malzemeleri) ile birlikte yakalanmıştır" denilmişti.



PKK'nın gençlik yapılanması YPS'nin Kızıltepe sorumlusu olduğu belirtilen 'Senar' kod adlı PKK'lı Hakkı Turgay'ın savcılıktaki ifade verme işlemi sürüyor.



LAR



Reşat YİĞİZ/BATMAN, -



===================================================



3)SİİRT'TE BELEDİYE BİNASINA SİLAHLA GİRMEK İSTEYEN KADIN GÖZALTINA ALINDI



SİİRT Belediyesi'ne silahla girmek isteyen bir kadın, x-ray cihazından geçerken üzerinde bir silah olduğu anlaşılınca burada görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



17 Kasım günü kayyum atanan Siirt Belediyesi'nin protokol girişinden geçmek isteyen ve adı açıklanmayan bir kadının çantasında silah olduğu anlaşılınca burada görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çantasında bulunan tabancının ruhsatsız olduğu belirtilen kadın, polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çantasında bulunan silahla gözaltına alınan kadının terörle bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.



SİİRT /DHA



=====================================================



4)YAĞMUR SONRASI ÇAMURLU SU DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, aşırı yağmur yüzünden denize akan çamurlu su, denizin rengini kahverengiye bürüdü. Bahçesi göle dönen yazlık sitedeki bazı evlerin ise zemin katlarını su bastı.



Fethiye'de son 5 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Yağmur nedeniyle Kargı ve Mut derelerinin denize taşıdığı çamur, Çalış Plajı'nda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Boyu 1 metreyi aşan dalgalar ise teknelerini kıya bağlayan balıkçılara zor anlar yaşattı.



BAZI EVLERİ SU BASTI



Derelerin taştığı Kargı Mahallesi'nde ise tarım arazileri ile yazlık bir siteyi su bastı. Yükselen su, bazı evlerin zemin katlarına girerken, site sakinleri Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinden yardım istedi. İş makineleri ile bölgeye gelen ekipler, kanallar açarak sitenin bahçesine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.



"DRENAJ HATLARI YETERSİZ"



Günlükkent Sitesi yöneticisi Osman Günerkaya, 320 konutluk sitenin bir kısmını yağmur nedeniyle su bastığını söyledi. Yağmur suyu drenaj hatlarının yetersiz kaldığını anlatan Günerkaya, "Sitemizin alt kotlarındaki evler şuan su içinde. MUSKİ ekiplerinden yardım istedik. Geçici bir önlem olarak suyun önünü açıyorlar şu anda. 300'lük yağmur suyu drenaj hattı bu bölge için yetersiz. Buraya 600'lük yada 800'lük drenaj hatlarının döşenmesi gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi. Bölgedeki tüm sitelerin aynı sorunla karşı karşıya kaldığını aktaran Günerkaya, geçici çözümler üretmek yerine kalıcı bir çalışmayla bölgenin baskın probleminin çözülebileceğini belirtti.



YAĞIŞ PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK



Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri ise yağışların aralıklarla pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Pazar gününden itibaren ilçenin soğuk hava dalgasının etkisine gireceği kaydedildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Deniz rengi kahverengiye bürünen Çalış Plajı'ndan görüntü



Su basan siteden genel detay görüntü



Bahçeleri suyla dolan evlerin görüntü



MUSKİ ekiplerinin tahliye çalışmalarından görüntü



Taşan derelerin görüntüsü



Osman Günerkaya ile röp.



(Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),



=====================================================



5)SİVAS'TA 29 ÖĞRENCİDE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ



SİVAS'ta 75'inci Yıl İlkokulu ve Ortakolu'nda eğitim gören 29 öğrenci, okul kantininden aldıkları yiyecekleri tükettikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.



Olay, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl İlkokulu ve Ortakolu'nda meydana geldi. Okulun kantininden aldıkları simitleri yiyerek ayranları içen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Bunun üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Okulun 1'inci sınıf öğrencilerinden Ela Çelik ayran içip simit yediğini belirterek, midesinin bulandığını söyledi. Bazı öğrenciler ise kantinde satılan ayranların son kullanma tarihinin geçtiğini ifade etti. Öğrencilerin bir çoğu ayakta tedavi edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Okul kantininde satılan yiyecekler incelemeye alındı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Okul önünden görnütüler



-Ambulansların görnütüsü



-Hastaneye getirilen öğrenciler



-Öğrencilerin konuşmaları



-Detaylar



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,



=====================================================



6)CHP'Lİ CANKURTURAN: "MHP'Lİ VEKİL VE SEÇMENLERİN NE KADAR MİLLİYETÇİ OLDUKLARINI GÖRECEĞİZ"



"SOYLU, TEK KANALLI DÖNEMİN MASALCI TEYZELERİ GİBİ"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, anayasa değişikliği oylamasında milletin iyiliğini düşünen AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin 'Hayır' oyu vermesini beklediklerini söyledi. Cankurtaran, "İkinci etapta, referandum kısmında biz MHP'li vekillerin de seçmenlerin de ülkelerini ne kadar sevdiklerini, ne kadar milliyetçi olduklarını göreceğiz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yaptı. Ankara'dan İzmir'e geldiği uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle rötar yapması nedeniyle basın toplantısına 1 saat geç gelen Cankurtaran'a, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven de eşlik etti. Cankurtaran ilk olarak, OHAL'in üç ay daha uzatılmasına konusuna değindi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "OHAL uygulamasına ihtiyacımız var" sözlerine dikkat çeken Cankurtaran, "Bu ülkenin OHAL'e değil, huzura ihtiyacı var. OHAL'e ihtiyacı olan AKP'dir. Çünkü OHAL'i bir sopa gibi muhaliflerin üstünde kullanmaktadır. Güvenlik getirecek denilen OHAL döneminde tarihin en kanlı terör saldırıları meydana gelmiş, şu ana kadar 204 insan ölmüş, 767'si yaralanmıştır. OHAL, ülkede gerilimi arttırmış, ekonomiyi daha da bozmuştur. Bu durum terörü tırmandırabilir. O zaman buradan hükümete sesleniyoruz. Terörü engelleyemeyecekse OHAL kimin işine yaramaktadır? Sırf sizi eleştiren insanları rahat hapse atmak için kaldırmayı düşünmediğiniz OHAL, Türkiye'de gerilimi büyütmekte ve terörün ekmeğine yağ sürmektedir. İnsanların birbirine bu kadar düşman gözüyle baktığı bir başka dönem görülmedi. OHAL'den ve hükümetten aldıkları destekle AKP yandaşları, televizyon ekranlarında ve sosyal medyada istedikleri gibi hakaretler savurmakta, sanki amirleriymiş gibi kolluk güçlerine ve savcılara 'Şunu da alın, bunu da yakalayın' diye telkinde bulunmaktadırlar. İşin acı tarafı dedikleri de kısa sürede yerine getirilmektedir. Sürekli olanın bitenin ardında adı konmayan bir üst aklın olduğunu söyleyenlere sesleniyorum! Ülkeyi ne olduğunu bilmediğimiz bir üst akıl değil, AKP'nin akılsızlığı bu hale getirdi. Bu akılsızlığa bir dur demedikçe daha çok canlar yanacaktır" dedi.



Yabancı medyada, Reina'daki katliamı gerçekleştiren terörist gibi, Suriye ve Irak'ta 2 ila 4 bin arasında Orta Asya kökenli cihatçı teröristin bulunduğunun iddia edildiğini dile getiren Cankurtaran, "AKP döneminde, sırf Esad gitsin diye cihatçıların Türkiye üzerinden Suriye'ye girmelerine ve iki ülke arasında mekik dokumalarına izin verildi. Ancak verilen bu rakamlar halihazırda Suriye'de olanlardır. Peki Suriye'ye yada Irak'a gitmek için Türkiye'ye gelen ama sonra burada kalmaya başlayan veya Suriye'den Irak'tan dönüp Türkiye'de yaşamaya devam eden cihatçı teröristlerin sayısı nedir? Bu konuda bir bilgi var mıdır? Reina'daki katliamdan neredeyse dört gün sonra katilin ismini daha yeni belirleyebilen AKP hükümetinden bunu bilmesini beklemek zordur. Ancak kesin olan bir şey vardır. Dediğimiz gibi ortada ne olduğunu bilmediğimiz bir üst akıl değil, AKP'nin akılsızlığı vardır" diye konuştu.



"SOYLU, TEK KANALLI DÖNEMİN MASALCI TEYZELERİ GİBİ"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye'nin Karlofça'dan itibaren son 300 yılının en güçlü dönemini yaşadığı, 2002'den beri gerilemenin bittiği şeklindeki sözlerini de değerlendiren Cankurtaran şöyle devam etti:



"Soylu, tek kanallı dönemin çocuklara uyku saatinden önce masal okuyan masalcı teyzeleri gibi. Ancak masallar bile söylediklerinin yanında daha gerçekçi kalıyor. Daha geçenlerde yağıştan dolayı günlerce elektrik alamadık. Gebze Dilovası Sanayi Bölgesi'ne beş gün boyunca elektrik verilemediğinden üretim durma noktasına geldi, zarar 300 milyon Euro'ya ulaşmış durumda. Böyle güç mü olur? Türkiye'yi resmen çökerttiler."



Reina katili henüz yakalanmamasına karşın laikliğe vurgu yapan iki gencin tutuklandığını, bu gençlerin İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı tarafından Terörle Mücadele Şubesi'ne bildirildiğini söyleyen Cankurtaran, "Düşünün 39 kişinin katili daha tespit edilememişken İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele polisini laikliği savunma çağrısı yaptılar diye iki genci yakalamaları için görevlendirmiştir. Bu olay, CHP'nin, polisin ve istihbaratın, AKP'nin muhaliflerinin peşinde koşmaktan asıl işleri olan terörle mücadeleye yoğunlaşamadığı yönündeki tezinin de kanıtı olmuştur. İki genci polise ihbar eden İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden her gün hakaretler, katliam tehditleri savuran ve birçoğu AKP trolü olan hesaplar karşısında neden ses çıkarmamaktadır. Bu ülkede laiklik bayrağı sonsuza kadar dalgalanacaktır" dedi.



"NE KADAR MİLLİYETÇİ OLDUKLARINI GÖRECEĞİZ"



Cankurtaran, basın mensuplarının sorusu üzerine anayasa değişikliğinin TBMM'deki oylaması, kabul edilmesi durumunda CHP'nin referandumla ilgili görüşlerini dile getirdi. TBMM'deki oylama konusunda AK Parti ve MHP milletvekillerinle yönelik açıklama yapan Cankurtaran, "Dileğimiz AK Parti ve MHP'den vicdanı olan, 90 yıllık parlamenter sisteme, Atatürk ilkelerine, Anayasa'nın ilk dört ilkesine saygısı olan, milliyetçi olan, milletin iyiliğini düşünen vekillerin, ilk etapta Meclis'te 'Hayır' demesini. Referandum süreci için de yapacağımız kampanyanın hazırlığını yaptık. Ancak gönül ister ki Meclis'ten bu geçmesin. İkinci etapta referandum kısmında biz MHP'li vekillerin de seçmenlerin de ülkelerini ne kadar sevdiklerini, ne kadar milliyetçi olduklarını göreceğiz" diye konuştu.



Cankurtaran, toplantının son bölümünde Gezi Parkı olayları döneminde 4 yıl önce, 14 yaşındayken polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın doğum günü olduğunu hatırlattı. Yaşasaydı Berkin Elvan'ın 18 yaşında olacağını belirten Cankurtaran, "Berkin'i 14 yaşında aramızdan alan merhametsizler, değil ülkeye kendi yüreklerine bile merhamet duyacak değiller. Yüreği büyük bedeni küçük evladımızın ruhu şad olsun" dedi.



CHP Gençlik Kolları yöneticileri, Cankurtaran'a Berkin Elvan'ın bir fotoğrafını hediye etti.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran'ın konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Utku BOLULU -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,



==================================================



7)ÖĞRETMEN SERKAN İYİGÜN EVLENEN MİLENA MÜSLÜMAN OLDU



Kolombiya vatandaşı olan Blanca Milena, Kayseri Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu. 'Nisa Nur' adını alan Milena'nın, Muş'ta öğretmen eşi Serkan İyigün'ün izin alamadığı için ihtida törenine katılamadığı ifade edildi. Diğer yandan yakın arkadaşlarının hayatından etkilendiğini ifade eden Nisa Nur, "Yakın arkadaşlarım da Müslümandı. Onlar agresif değil, kötü insanlar değil, güzel insanlar. İyi ailelerini görünce Müslüman olmaya karar verdim.ödedi



Muş'ta öğretmen olduğu ifade edilen eşi Serkan İyigün ile internet üzerinden tanıştığı belirtilen Kolombiyalı Blanca Milena, Müslüman olmak için Kayseri Müftülüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine Müftülük'te, Milena için ihtida töreni düzenlendi. Kayseri Müftüsü Şahin Güven, son 1 hafta içerisinde 4 kişinin daha Müslüman olmak için kendilerine başvuru yaptığını söyledi. Güven, "Dünya genelinde İslamofobinin olduğu, insanların İslam'dan uzaklaştırılmaya çalışıldığı, İslam'ın kötü gösterildiği bir zaman diliminde Elhamdülillah insanlar İslam'a koşuyor, Müslümanlığı tercih ediyor.ö şeklinde konuştu.



TÜRKÇE, İSPANYOLCA VE ARAPÇA KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ



Müftü Güven, saha sonra Milena'ya İslam dininin temel esasları hakkında da bilgi verdi. Güven'in yaptığı açıklamanın ardından Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan ihtida töreninde hem Türkçe hem İspanyolca hem de Arapça Kelime-i Şahadet getiren Kolombiyalı Milena, Müslüman oldu ve adını da 'Nisa Nur' olarak değiştirdi. İhtida töreni sonrasında Müftü Güven, İhtida Belgesi'ni imzalayarak 'Nisa Nur'a verdi. Müftü Güven, ayrıca Nisa Nur'a, Kuran-ı Kerim ve Diyanetin İngilizce yayınlarından oluşan kitap seti de hediye etti.



RÖPORTAJI BAŞI AÇIK VERMEK İSTEDİ



Tören sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Nisa Nur, önce röportaj vermek için başını açmak istediğini ve sonra başörtüsü kullanacağını söyledi. Bunun üzerine Müftü Güven, "Şu an sadece röportaj yapılacak, bu nedenle bir sıkıntı yok. Daha sonra buna kendin karar verirsin zaten.ödedi. Bunun üzerine Nisa Nur, röportaj yapmayı kabul etti ve Müslüman olma süreci ile ilgili bilgi verdi. Nisa Nur, Amerika'da Müslümanlarla ilgili kötü haberlerin çıktığına da dikkat çekti.



"MÜSLÜMANLAR AGRESİF DEĞİL"



Eşiyle tanıştıktan ve görüşmeye başladıktan sonra Müslüman olmak kararı verdiğini ifade eden Nisa Nur, "Kocamla buluştum ve dedim, Türkiye'de yaşamak istiyorum. Bunun üzerine Müslüman olmak istiyordum. Yakın arkadaşlarım da Müslümandı. Onlar agresif değil, kötü insanlar değil. Bunun üzerine Türkçe'de öğrendim. Müslümanların yaşamını da görünce güzel bir aile olduklarını gördüm ve ilgim başladı. Sonra çalıştığım iş yerinde Müslüman arkadaşlarımın aileleri ile tanıştım, onlar da güzel insanlar. Bende düşümdüm, aile olmak istiyorum dedi. Bu yüzden merak ettim ve araştırdım. Kolombiya'da düşündüm. İsa Mesih Allah'ın çocuğu değil. Kilise'ye gittim, onlar 'Allah ve İsa aynı' dediler. Kolombiya'da farklı burada farklı şeyler var. Allah'ın çocuğu yok. Allah gibi hiç kimse yok. Bu yüzden karar verdim Müslüman olmak istedim. Dua ve ibadet etmek istiyorum. İsa'yı seviyorum ve saygı duyuyorum ama O Allah değil. Hz. Muhammed'e saygı duyuyorum ve araştırıp, okudukça sevmeye başladım. Kolombiya'da Hz. Muhammed'i bilmiyordum. Şu an Kuran'ı Kerim okuyorum ve anlıyorum. Hz. Muhammed gerçekten peygamber ve Kuran doğruyu söylüyor.ö diye konuştu.



KAYSERİ'DE SON 1 YILDA 10 KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU



32 yaşında olan Nisa Nur İyigün'ün, Muş'ta öğretmen olan eşi Serkan İyigün'ün de izin alamadığı için Müftülük'te düzenlenen ihtida törenine katılamadığı dile getirildi. Kayseri'de son 1 yıl içinde Müslümanlığı seçen kişi sayısı ise 10'a ulaştı. Kayseri Müftülüğü'ne geçtiğimiz hafta başvuran Alman Sara Bayer'in 'Melek' yine Almak Darlen Mania'nın 'Didem' ve Romanyalı Alexandru Neagu'nun da 'İdris' adını alarak Müslüman oldukları belirtildi.



Görüntü dökümü:



----------------------------



-Kayseri Müftüsü Şahin Güven'in açıklamaları



-İhtida töreni



-Nisa Nur adını alan Kolombiyalı Milena'nın açıklamaları



-Detaylar



Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)



212 MB



===================================================



8)AÇ KALAN KUŞLARA YEM BIRAKILDI



ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde kar nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.



Yalvaç'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası bölge karla kaplanırken, yaban ve sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Daha önce hayvanlar için doğaya ekmek ve yem bitkisi bırakan Yalvaç Belediyesi ekipleri, Senirkent- Yalvaç karayoluna da kuşlar için buğday taneleri bıraktı.



Belediye ekipleri özellikle kanatlı hayvanların karla kaplı alanlarda beslenemediğini belirtirken, bu nedenle yol gibi açık alanlara yem bıraktıklarını kaydetti.



Görüntü Dökümü



------------------



Kuşlardan detay



Yem bırakan görevli



Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta),