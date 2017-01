Dha Yurt Bülteni - 11

FIRAT KALKANI'NDA, 1 ASKER YARALANDI



SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde yaralanan 1 Türk askeri, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'a ilerleyen Özgür Suriye Ordusu mensuplarına destek veren birlikte bulunan 1 Türk askeri, bilinmeyen nedenle yaralandı. Yaralanan asker silah arkadaşları tarafından araçla sınır hattına getirildi ve burada hazır bekleyen ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Ambulansın gelişi



Yaralının indirilişi



Acil servisten görüntüler



Genel ve detay görüntüler



Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, -



İZMİR EĞLENCE SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK ALARMI (1)



EĞLENCE sektörü İstanbul'daki Reina saldırısıyla bir kez daha sarsıldı. İzmir'de de bazı mekan sahipleri, cuma gününe kadar kapılarına kilit vururken, bir yandan da hayatın normale dönmesi için alınacak önlemler ve neler yapılabileceği araştırılmaya başlandı. Eğlence yerlerindeki 'güvenlik' anlayışını yeniden gözden geçirmek için seminer düzenlenecek, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği artırılacak. İstanbul Ortaköy'deki Reina'da 2017 yılının ilk anlarında gerçekleştirilen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırı, gözleri eğlence mekanlarındaki güvenlik önlemlerine çevirdi. Gerçekleştirilen katliam tüm eğlence mekanlarını etkiledi. İzmir'de bulunan 'Berduş' ve 'Hactag' ile Kuşadası'nda bulunan 'Jade' ve 'Nicci' adlı mekanların sahibi Tibet Özer, güvenlik önlemlerini gözden geçirdiklerini belirtti. İstanbul'da meydana gelen saldırının tüm Türkiye'yi etkilediğini belirten Özer, "Bu saldırıdan İzmir de etkilendi. Biz böyle zor günlerde birbirimize dört kolla sarılıp, daha çok bize destek verilmesini istiyoruz. Yaşam tarzımızın değiştirilmemesini, bu konuda taviz verilmemesini istiyoruz. Bir arada olup bizleri yaşatmak, Türkiye'yi yaşatmak diye düşünüyoruz. Tüm meslektaşlarımızın ve tüm halkımızın birbirine destek olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



"EĞLENCE MEKANLARININ ETRAFINDA ARAMALAR ARTTIRILMALI"



Bu tür olaylarda ilk önce eğlence sektörünün etkilendiğini söyleyen Özer, "İnsanlar unutmamalı ki eğlence sektörü çok büyük bir sektör. Devletle el birliğiyle, kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde olup, işletmelere 2-3 aşamalı girişler yapılıp, güvenlik kameraları arttırılmalı. Eğlence mekanları belirli yerlerde toplanmış durumda. Bu noktaların giriş ve çıkışında da polisimiz aramalarını arttırırsa daha güvenli olabilir. Daha önceki patlamalardan sonra İzmir emniyeti daha duyarlıydı. Son olaydan sonra da güvenlik önlemlerinde artış olacaktır" diye konuştu.



"SOKAKTA İNSAN YOK"



Club En Velo'nun sahibi Gazahan Ayçiçek de, İzmir'de bulunan mekan sahipleriyle bir araya gelerek insanları yeniden sokağa çıkartmak için aktiviteler planlayacaklarını anlattı. Ayçiçek, gerçekleştirilen saldırıdan sonra eğlence sektöründe sıkıntı yaşandığını belirterek, "Sokakta insan yok. Cuma gününe kadar bütün mekanlar kapalı. Yılbaşında olan olaydan sonra haberi duyan, mekanları boşaltmış zaten. Bizim mekanımıza sadece rezervasyon ya da tanıdıklar kartla gelebiliyorlar. Herkes içeriye giremez. Sadece benim dükkanımın güvenli olması önemli değil. Mekan sahiplerini toplayacağız ve emniyetten de destek isteyeceğiz. Ama yine de hainliğe bir çözüm yok. Biz İzmir olarak insanların hayatına normal şekilde devam edeceğini, birlik beraberlik içinde olacağımızı, bu tip olayların bizi bölemeyeceğini göstermek için çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



ULUSLARARASI YAKIN KORUMA SEMİNERİ DÜZENLENECEK



Uluslararası yakın koruma ve yakın dövüş uzmanı Süleyman Kocabıyık, Reina olayında güvenlik anlamında büyük eksikliklerin olduğunu öne sürdü. Eğlence mekanlarının hem içeriden hem dışarıdan korunması gerektiğini söyleyen Kocabıyık, "Bir eğlence mekanında güvenliği sağlarken hem içeride hem dışarıda elemanlarınız olmalı. Bunların her biri profesyonel ve her olaya cevap verebilecek yeterlilikte insanlar olmalı. Dışarıda da 150 metre çapta sivil olarak güvenlik olduğu belli olmayan, işini iyi yapan ve iyi silah kullanan görevlileri olmalı" diye konuştu. Düşük ücretler nedeniyle güvenlik konusunun profesyonelleşemediğini belirten Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu işler günümüz şarlarında düşük ücretlerle yapıldığı için profesyonelleşemiyor. Bir yere bir görevli alıyorlar. O da yanında mahalledeki işe ihtiyacı olanları götürüyor. Biz Türkiye'de ilk kez İzmir'de uluslararası yakın koruma seminerini Savaş Menteş ile düzenleyeceğiz. 16 Ocak'ta yakın koruma nedir, nasıl olur, hangi eğitimlerden geçmeli, hangi donanımlara sahip olmalı konularına değinecek seminer düzenleyeceğiz."



"GÜVENLİKÇİLİK DEĞİL ZORBALIK"



Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İzmir'deki hatta Türkiye'deki mekanların yüzde 99'unda durum bu. Birçok mekanda adam dövmeyi bilen yaka paça tutup atacak kişiler var. Bu güvenlikçilik değil, zorbalıktır. Bizim işimizde sorunu çözmek değil oluşmamasını sağlamak gerekir. Sorunu çözen akıllı, olmasını engelleyen zeki insandır. Gerçek güvenlik işini fiziksel gücüyle değil, zekasıyla halledendir. İzmir'deki sorun da profesyonel güvenlik görevlilerinin olmamasıdır. Mekan sahipleri bu personellere yakın koruma eğitimi adı altında, minimum 4-5 aylık eğitimler aldırmalı. Bu kişilerin silah ruhsatı da olmalı. Bunun için psikoloji sınavından geçmek zorunda. Böylece bir eleme de yapılmış olacak. Eğitimli ve ruhsat alabilmiş insanlar bu işi yapacak."



"MEKANLARIN BULUNDUĞU ALANDA ÖZEL HAREKAT OLMALI"



Eğlence mekanlarının bulunduğu alanda özel harekat polisinin görev yapması gerektiğini savunan Kocabıyık, şöyle devam etti:



"Reina'nın önünde 21 yaşında daha 10 aylık, hiçbir tecrübesi olmayan bir çevik kuvvet polisi varmış. Bunun yerine birkaç tane özel harekat polisi olmalıydı. Cumhurbaşkanımız, profesyonel özel güvenlik sistemine geçileceğinden bahsetmişti. Bu tip yerlerde eğitilmiş, profesyonel güvenlik görevlileri çalıştırılmalı. Firmalar personelinin eğitilmesini talep etmiyor. Eğitimlere genellikle bireysel başvuru oluyor. Örneğin bir alışveriş merkezinde çalışan 100 güvenliğin tamamının bu eğitimleri alması gerek. Ancak 2- 3 kişi bireysel olarak başvuruyor. Kişi başı belki 200- 300 lira belki bin liraya mal olacak, ancak bu eğitimin katkısı çok daha fazla olacaktır."



Güvenliği sağlanacak mekanda en önemli unsurun misafirleri, müşterileri karşılayan güvenlik görevlisi olduğunu belirten Kocabıyık, bu görevi yapacak personelin iyi eğitilmiş olması gerektiğini anlattı. Verilen eğitimler için adayların özenle seçildiğine, bu eğitim her para veren adaya verilemeyeceğine işaret eden Kocabıyık, "Biz kendimize has yöntemlerle adayları eliyoruz. Önemli olan zeki, sorunu kaba kuvvet kullanmadan çözen güvenlik görevlileri yetiştirmek. Hiçbir eğitmen parasını veriyor diye herhangi birini eğitmez. Adaylar önemli psikolojik eğitimlerden de geçiriliyor" dedi.



-Eğlence mekanlarından görüntü



-Mekan sahipleri ile röp



-Muhabir Timur Tarlığ' ın anonsu



Haber: Timur TARLIĞ/İZMİR, -



BAKAN AVCI: KENDİMİZİ DENİZ, KUM, GÜNEŞ PARANTEZİNDE İFADE ETMİŞİZ



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin turizmde genel tanıtımdan daha özelleştirilmiş bir tanıtım stratejisine yönelmesi gerektiğini söyledi. Bakan Avcı, "Bugüne kadar biraz da işin kolayına kaçarak, sektörün de buradaki rehavetinin bir sonucu olarak kendimizi deniz, kum, güneş parantezinde ifade etmeyi tercih etmişiz" dedi.



Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) '2016-2017 Akademik Yıl Toplantısı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti milletvekilleri Hatice Özkal ve Ali Özkaya, protokol ve akademik personel katıldı.



ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TANITIM STRATEJİSİ



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin yıllarca genel ve deniz, kum, güneş olarak tanıtıldığını aktardı. Toptan tanıtımın geçmişte doğru ve gerekli bir strateji olduğunu belirten Avcı, "Türkiye'de uzun yıllar özellikle turizm alanında toptancı bir tanıtım stratejisi izledi. Kendimizi Türkiye olarak bir bütün olarak; en öne çıkan özellik olarak, Türkiye'yi deniz, kum ve güneş ülkesi olarak tanıtma noktasında bir kampanya geçmişimiz var. Belki bunun o yıllar, 20- 25 sene önce doğru bir strateji olduğu, Türkiye'nin bu anlamda gerçekten tanıtılmaya, bilinmeye ihtiyacı olduğu söylenebilir. Şimdi başka pek çok ülkenin yaptığı gibi bizim de bu genel tanıtımdan daha özelleştirilmiş bir tanıtım stratejisine yönelmemiz gerekiyor" diye konuştu.



'TURİZM DESTİNASYONLARINDA 6'NCI SIRADA'



Türkiye'nin deniz, kum ve güneş üzerinden pazarlanmasına rağmen dünyanın en çok tercih edilen 6'ncı destinasyonu olduğunu da kaydeden Bakan Nabi Avcı, Türkiye'nin alternatif turizm potansiyeli değerlendirmesi halinde dünyada 3'üncü sıraya yükselebileceğini anlattı. Deniz, kum ve güneş merkezli tanıtımın kolaycı bir strateji olduğunu vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:



"Türkiye bütün bu turizm ve kültürel çeşitlilikler açısından dünyada ilk üçe girebilecek potansiyele sahip. Biz bugüne kadar biraz da işin kolayına kaçarak, sektörün de buradaki rehavetinin bir sonucu olarak kendimizi deniz, kum, güneş parantezinde ifade etmeyi tercih etmişiz. Sağlık, eğitim, gastronomi, kış, spor turizmini ve dini miras alanlarını eklediğimiz takdirde bugün bulunduğumuz yerlerden çok daha ileriye gitmemiz mümkün."



TÜRKÇE MÜZİĞİ KULLANMA UYARISI



Toplantının başlangıcında gösterimi yapılan 'AKÜ Tanıtım Filmi'nde kullanılan klasik batı müziğini eleştiren Bakan Avcı, tanıtımlarda Türk müziği ürünlerinin kullanılması gerektiğini vurguladı. Avcı, "Üniversitemizin tanıtım filminde mutlaka Türk müziği kullanalım. Mutlaka türkü veya şarkı olması şart değil. Bizim klasik batı müziği formunda da Türk Beşlisi eserleri gibi çok güzel ürünlerimiz var. Biz kültür bakanlığında bunu yapmaya başladık. Diğer kurumlarımıza da fırsat düştükçe bunu telkin ediyoruz" diye konuştu.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşma yapmadığı toplantı, Bakan Avcı ve Bakan Eroğlu'na günün anısına plaket verilmesiyle sona erdi



Bakan Avcı: Kendimizi deniz, kum, güneş parantezinde ifade etmişiz (2)



YEMENLİ HASTALARA ZİYARET



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AKÜ'de düzenlenen 2016- 2017 Akademik Yıl Toplantısı'nın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne tedavi için getirilen Yemenli hastaları ziyaret etti. İki bakan, odalarında görüştükleri hastaların sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.



'TÜRKİYE KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR'



Ziyaret sonrası konuşan Bakan Avcı, Türkiye'nin dünyanın birçok yerindeki hassasiyetini Yemenli hastalar için de gösterdiğini söyledi. Bakan Avcı, "Afyonkarahisar'da, Yemen'de çatışmalarda yaralanmış sivillerin tedavisiyle ilgili süreç için hastaneye geldik ve hastalarımızı ziyaret ettik. Türkiye pek çok başka yerde olduğu gibi Yemen'de de aynı hassasiyetlerle kendine yakışanı yapıyor" dedi.



'GÖRÜLMEMİŞ BİR YAĞIŞ'



Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu'na, Mersin'de yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar soruldu. Selde yaşanan can kayıplarının yüreğini yaktığını söyleyen Eroğlu, "Mersin'de, büyükşehrin yapması gereken bazı altyapı çalışmaları yapılmamış hatta bazı derelerin üzeri kapatılmış. Çok aşırı, görülmemiş bir yağış vardı. Ama şimdi bütün ekipler, devletimizin bütün imkanları hatta Kalkınma Bakanımız Mersin Milletvekili oradaydı, gerekli bütün tedbirler alındı. Tabi mala gelen zararı telafi ederiz. Ama giden canlar var esasen onlar yüreğimizi yakıyor" dedi.



PERŞEMBE KAR YENİDEN BAŞLIYOR



Meteorolojik durumla ilgili de bilgi veren Bakan Eroğlu, kar yağışının perşembeden itibaren batıdan başlayarak tekrar Türkiye'yi etkisi altına alacağını anlattı. Yağışın tüm yurdu kaplayacağını belirten ve yağışların su kaynakları açısından da faydalı olacağına değinen Eroğlu, "Aşağı yukarı perşembe gününden itibaren kar yağışı bütün Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ni kaplıyor. Özellikle perşembeden itibaren kar başlıyor, bölge bölge değişik, doğudan batıya doğru, batıdan doğuya doğru tüm Türkiye'de yağış var. Ama bu yağışların faydası olacak inşallah, çünkü geçen aylarda yağış miktarı biraz düşüktü inşallah telafi edilecek" diye konuştu.



Bakan Veysel Eroğlu ve Bakan Nabi Avcı daha sonra Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.



Haber: Onur BAYRAM / Afyon,



ÇORUM VALİSİ KILIÇ: ÇOBAN İTHAL EDECEĞİZ



ÇORUM Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Vali Kılıç, "Çorum'da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan'dan çoban ithal edeceğiz" dedi.



Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi'nde bir araya geldiği muhtarlarla tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak projeler değerlendirdi. Alaca ziyaretinde Vali Necmeddin Kılıç'a, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esad Eyvaz, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Özbek, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Mahalli İdareler Müdürü Nihat Özarslan ile bazı kurum ve kuruluşların yöneticileri eşlik etti.



Vali Kılıç, hayvan üreticilerine destek amacıyla küçükbaş hayvanlar için alınan küpe parasının artık alınmayacağını, İl Özel İdaresi'nin bu masrafları karşılayacağını açıkladı. Çorum'da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan'dan çoban ithal edeceklerini söyleyen Vali Necmeddin Kılıç, "Çorum'da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan'dan çoban ithal edeceğiz. Çünkü, meralarımız çok verimli. Sorun burada hayvanları meraya götürüp otlatacak çobanın olmaması, bu sorunu da ortak bir çalışma ile gidereceğiz. Küçükbaş hayvan neslini verimli nesillerle değiştireceği" dedi.



Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, -



=================================



MHP SEL AFETİNİ ANKARA'YA TAŞIYOR



MERSİN'e gelen Mililyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk başkanlığındaki heyet, kentte yaşanan sel nedeniyle zarar gören mahalleleri ziyaret etti.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, milletvekili Baki Şimşek, İl Başkanı Sebahattin Kılıç, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve il, ilçe yöneticilerinden oluşan heyet önce Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile görüştü. Heyet daha sonra selden etkilenen mahallelere gitti. Tarsus'un Yeşiltepe, Özel Bahşiş, Kulak ile Akdeniz'in Adanalıoğlu ve Kazanlı mahallelerini ziyaret eden MHP heyeti, afetten zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyet, özellikle sular altında kalan seraları yerinde inceledi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, yaptığı açıklamada konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:



"Ne yazık ki Mersin acı bir afetle yüz yüze geldi. Mersin'de bazı bölgelerde derin yaralar açtı. Bu felaketin en büyük yansıması da geçimini çiftçilikten kazanan üreticilerimizin tarım arazileri oldu. Mahalle mahalle gezerek durum tespiti yaptık. Sorunları yerinde inceleyip, bu afetin üreticilerimize verdiği hasarı gözlerimizle gördük. Ne yazık ki zararın boyutu hiç de küçümsenecek kadar az değil. Bu yüzden acilen gereken yapılmalı ve çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın bu mağduriyetleri acilen ortadan kaldırılmalıdır. Mersin afet bölgesi olarak belirlenmeli ve yaraların bir an önce sarılması için hükümet nezdinde gerekli düzenlemeler de en kısa sürede yapılmalıdır."



Haber: MERSİN/DHA



POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN ARAÇTA 3 KİŞİ YAKALANDI



TEKİRDAĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 50 kilometre giden araç Malkara İlçesi'nde önlem alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Ellerinde tabancalar ile aracı durduran polis, içindeki 3 kişiyi gözaltına aldı.



Türkiye'de artan terör saldırıları nedeniyle sıkı önlemler alan polis, Tekirdağ girişinde kurulan kontrol noktasında şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsünün durmayıp kaçması üzerine aracın plakası il genelindeki tüm ekiplere bildirildi.



Tekirdağ'a 50 kilometre mesafedeki Malkara İlçesi girişinde Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından yol kesilerek önlem alındı. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 48 Y 1124 plakalı otomobil, silahlarını ellerine alan polis ekipleri tarafından öne kesilerek durduruldu. Otomobili kullanan Ö.F., içindeki 38 yaşındaki H.K. ve üzerinden kimlik bulunmayan 1 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi soruşturmaların yapılması için Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil de emniyette detaylı incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Polislerin ellerinde silahla koşması



Karayolunun kesilmesi



Şüpheli aracın durdurulması



Otomobildekilerin gözaltına alınması



Çevrede alınan güvenlik önlemleri



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),



=================================



ŞİDDETE MEYİLLİ NESİL UYARISI



TÜRKİYE Psikiyatri Derneği merkez yönetim kurulu üyesi Şahut Duran, son günlerde artan terör olaylarından en çok çocukların olumsuz olarak etkilendiğini belirtip, şiddete meyilli gelecek nesillerin yetişmeye başlayacağını söyledi, aileleri uyardı. Duran, terör olaylarına paralel sosyal medyadaki öfke dilinde de bir artış olduğunu söyledi.



Psikiyatrist Şahut Duran, Türkiye'de son aylarda artan terör olayları ve en son olarak İstanbul'daki bir eğlence merkezine yapılan terör saldırısının toplumda yarattığı psikolojik etki hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu terör saldırısının toplumda büyük bir korku yarattığını ve toplumun tepkisiz hale gelmesine neden olduğunu belirten Duran, "Terör olayları o anı yaşayan insanları olumsuz etkilediği kadar medya üzerinden paylaşılanlar da toplumu olumsuz yönde etkiliyor. Terör saldırılarına alışıyor muyuz? Hayır, alışmıyoruz. Ancak, siniyoruz, etkisiz hale geliyoruz. Korku arttıkça daha pasif hale geliyoruz. Yaşanan terör olaylarından sonra artan korku ve sinme toplumda psikolojik bir yangın oluşturuyor. Psikiyatristler olarak itfaiyeci görevi görerek bu yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ancak çabalarımız yeterli olmuyor" diye konuştu.



"SOSYAL MEDYADA ÖFKE DİLİ ÇOK ARTTI"



Son yıllarda sosyal medya üzerinden öfke dilinin çok arttığını, bunun da toplumda kutuplaşmalara, çatışmalara ve kimi zaman linç girişimlerine neden olduğuna dikkati çeken Psikiyatrist Duran, "Mesela, İstanbul'daki eğlence yerinde yaşanan terör saldırısı öncesinde ciddi anlamda sosyal medya üzerinden öfke dili kullanıldı. Yılbaşının kutlanıp-kutlanılmaması ile ilgili olarak ciddi anlamda bir çatışma ortamı yaratıldı. Din üzerinden çeşitli gereksinimler kullanılarak toplumda yılbaşı ile ilgili bir nefret dili oluşturulmaya çalışıldı. Biride bu öfke dilini kendine hedef edinerek eğlence merkezinde Türkiye'yi derinden yaralayan terör saldırısını yaptı. Toplumda oluşturulan nefret dilinin artık nerede patlayacağını bilemiyoruz ve kestiremiyoruz. Bu da normal olarak toplumda bir sinme, korku psikolojisi yarattı. Bu durum beraberinde kutuplaşmayı getirdi. Sosyal medyada kullanılan öfke dili ile birlikte artık bir propaganda oluşturulmaya başlandı. Bu propagandayı özellikle terör örgütleri çok iyi kullanıyor. Mesela İŞID yayınlandığı görüntüler sayesinde bir taraftan tepki çekerken, bir taraftan da kendi örgütüne sempatizan topluyor. Sosyal meydanın iyi ve kötü yanına verilebilecek en önemli örnek bu olabilir. Ayrıca kimi sosyal medyada öfke diliyle yapılan paylaşımlar toplumda bir insanı linç edilebilmesine neden olabiliyor. Sanal medya üzerinden şiddete yönelik bir örgütlenme var. Bu örgütlenmenin önüne geçilmesi içinde devletin kapsamlı bir çalışma yapması gerekir" dedi.



Yaşanan terör olayları sebebiyle tepkisizleştirilen toplumun üretim yapmasının beklenemeyeceğini dile getiren Duran, "Tepkisiz kalan toplumda artık bir gelecek kaygısı olur. Böyle yaşayan bir toplumun üretmesini, kazanmasını, büyümesini bekleyemezsiniz. Bugün toplum artık, 'Nasıl hayatta kalabilirim' düşüncesi içerisinde. En basit yerde yaşayan bir insanda bile bu kaygı var. Bu güvensiz bir toplum oluşturmaktır" diye konuştu.



"ETKİSİ İKİ NESİL BOYUNCA SÜRER"



Terör olaylarının en çok çocukları etkilediğini ve bu nedenle şiddete meyilli bir toplumun yetiştiğini de vurgulayan Psikiyatrist Duran, şöyle devam etti:



"Çocuklar sosyal medya üzerinden veya haberlerden izlediği görüntülere bir anlam veremiyor. Sonra bunları bilinç altını bir köşesine yerleştiriyor. Ardından gelecekte şiddete meyilli bir gelecek nesil yetişiyor. Yaşanan terör olaylarını etkisi iki nesil boyunca devam eder. Bu da şu demek oluyor ki şiddete meyilli bir gelecek yetişiyor. Bugünden itibaren bütün savaşlar dursa bile, her tarafta sevgi olsa bile şiddetin etkisi iki nesil boyunca devam edecek. Anne ve babalarımızdan çocuklarını özellikle şiddet ve terör içerikli haberlerden, sosyal paylaşımlardan uzak tutmalarını istiyoruz. Özellikle çocuklarını sanal ortamdan uzak tutmaları için çeşitli hobiler geliştirsinler. Yoksa bundan sonra gelecek nesilde de böyle üzücü olayların yaşanmasına neden oluruz."



Türkiye Psikiyatri Derneği merkez yönetim kurulu üyesi Şahut Duran açıklama



Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,



OSMANİYE'DE BORDO BERELİLERİN FİLMİ ÇEKİLİYOR



OSMANİYE'de bordo bereli askerlerin hikayesini anlatan bir filmin çekimlerine başlandı.



Kadirli İlçesi'ne bağlı Çukurköprü Köyü'nde çekilen "Bordo Bereliler Suriye" adlı filmin yapımcılığını Ali Ertem ile Erdoğan Yaprak, yönetmenliğini ise Erhan Baytimur üstleniyor.



Yönetmen Erhan Baytimur, filmde "Suriye'de Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki 'Çöl İmamı' lakaplı Ebu Salim'i yok etmek için yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki bir timin hikayesi" anlattıklarını söyledi. Erhan Baytimur "Askerimiz halkı içi milleti için geçe gündüz demeden savaşıyor. Biz de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük, bunun için böyle bir film hazırladık" dedi. Baytimur, filmin konusunun sadece savaşla sınırlı olmadığını, bordo berelilerin sivil yaşamlarına da değindiklerini kaydetti.







İbrahim EMÜL/KADİRLİ (Osmaniye),



=================================



KAR NEDENİYLE EVİ YIKILAN AİLE OTELE YERLEŞTİRİLDİ



MERSİN'in Mut İlçesi'ne bağlı Keleceköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle evleri yıkılan aile, Belediye tarafından otele yerleştirildi.



Mut Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evleri oturulamayacak duruma gelen Ayşe Tur (53) eşi Duran Tur (62), oğulları Ramazan Tur (24) ve kardeşleri Muhammet Tur'a (55) yardım eli uzattı. Ekipler aileyi bir otele yerleştirerek, geçici olarak barınma ihtiyacını karşıladı.



Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, evleri zarar görenlerin mağdur olmaması çalıştıklarını belirterek "Bu kapsamda Keleceköy Mahallesi'nde kar yağışı sonrası evi göçen Tur ailesini ilk olarak ilçemizdeki bir otele yerleştirdik. Evin durumu hakkında nasıl bir yol izleneceği konusunda da bir çalışmalara başlattık" dedi.



Haber: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)



==================================



17 KİŞİLİK ÖĞRENCİ SERVİSİNDEN 42 KİŞİ ÇIKTI



SİVAS'ta trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan uygulamada, 17 kişilik bir öğrenci servisine 42 öğrenci alındığı tespit edildi. Öğrenci servisinin şoförüne, servis kurallarına uymadığı için 199 lira para cezası uygulandı.



Sivas'ta öğrenci velilerinin ihbarı üzerine trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan uygulamalar artırıldı. Uygulamalar kapsamında durdurulan 17 kişilik bir öğrenci servisine 42 öğrenci alındığı tespit edildi. 42 öğrencinin servisten inişi polis ekipleri tarafından görüntülenirken, öğrenci servisinin şoförüne servis kurallarına uymadığı için 199 lira para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "İlimizde faaliyet gösteren servislerle alakalı bazı velilerimizin şikayetleri bulunmaktadır. Velilerimiz şikayetlerini bize Başbakanlık İletişim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve dilekçe ile bildirmektedir. Bu dilekçelerden birisinde öğrenci velisi, ilkokulda eğitim gören kızını okula öğrenci servisiyle gönderdiğini ve defalarca uyarmasına rağmen öğrencilerin araca balık istifi doldurulduğunu ifade etmiş. Biz de bu şikayetler doğrultusunda denetimlerimizi yaptık. ve yapmış olduğumuz denetimlere neticesinde vatandaşımızın haklı olduğunu tespit ettik. Uygulamalarımız kapsamında kentte faaliyet gösteren 360 aracı zaman zaman denetliyoruz. Bu kapsamda 870 aracı denetledik. Yani bir aracı bir kaç defa denetledik. 152 araca ceza yazdık, 9 kişiyi servis şoförlüğünden men ettik. Ayrıca izinsiz servis şoförlüğü yapan 6 aracı da trafikten men ettik. Bir servis aracının ise 17 kişi alması gerekirken 42 öğrenci aldığını tespit ettik ve kameraya kaydettik. Bu aracın trafik yönünden gerekli cezası yazıldı. Bundan sonra da denetimlerimize aynı şekilde devam edeceğiz. Sürücüye servis kurallarına uymadığı için 199 lira para cezası yazıldı" dedi.



-42 kişi alan servis aracı



-Öğrencilerin iniş görüntüleri (Polis kamerası)



-Trafik müdürünün açıklaması



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,



SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE KAPAKLAR AÇILDI



SAKARYA ve Kocaeli'nin içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'nde seviyesinin 31.90 metreye ulaşmasıyla Çark Deresi'nin kapakları açıldı.



Son günlerde yaşanan yağışların ardından Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31.90 metreye ulaştı. Su dengesinin kontrol altında tutulması amacıyla Sapanca Gölü'nde kapaklar açılarak dereye su verildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sapanca Gölü'nde su dengesinin kontrol edilmesi ve su döngüsünün sağlanması için Çark Deresi kapaklarının açıldığını belirterek, "Son yağışlar gölümüzün su seviyesini hızla yükseltti ve yükseltmeye de devam ediyor. Gölümüzün seviyesi 31,90 metreye ulaştı. Gölün su dengesinin kontrol edilmesi ve su döngüsünün sağlanması için Çark Deresi'nin kapaklarını açtık. Hamd olsun Sapanca Gölü'müzün seviyesi her geçen yıl bizi daha da sevindiriyor. Geçtiğimiz günlerde şehrimizde etkisini arttıran yoğun yağışlarla birlikte göl seviyesinde son 10 yılın en ciddi artışını kaydettik. Gölümüz bir günde 18 santimetre yükselerek 8,5 milyon metreküp su aldı. Aynı zamanda Sapanca Gölü havzasında bu yıl çok güzel kar yağdı. Yukarı havzada kar kalınlığı 1,5 metreyi bulmuş durumda. Havzadan su akışını ve gölün su seviyesini sürekli takip ediyoruz. Son üç yıldır gölün su seviyesi oldukça iyi durumda. Kurum olarak gölden çekilen her metreküp suyu takip ediyoruz. Bu anlamda göl seviyesinin korunmasına özen gösteriyoruz. Gölün yıllık ortalama 100 milyon metreküp güvenli su kullanma potansiyeli var" dedi.



ADAPAZARI (Sakarya), -



ANNESİ VE 3 KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ (2) - YENİDEN



TRABZON'un Sürmene İlçesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aile arasında çıkan tartışmada 53 yaşındaki Ali Ragıpoğlu, annesi ve 3 kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.



Olay, Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Ankara'da çalıştığı ve birkaç gün önce Sürmene'ye geldiği öğrenilen Ali Ragıpoğlu ile annesi ve kardeşleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendini kaybeden Ali Ragıpoğlu, 75 yaşındaki annesi Zehra ile kız kardeşi 50 yaşındaki Elmas, 48 yaşındaki bedensel engelli Asuman ve 45 yaşındaki Ahmet Ragıpoğlu'na av tüfeği ile ateş etmeye başladı. Anne Zehra ile çocukları, kafalarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Ragıpoğlu, olaydan sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Savcının incelemesi sonrasında cesetler, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







Haber: Fatih TURAN/SÜRMENE(Trabzon)-



=========================================



KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ KÖYLÜNÜN CESEDİ BULUNDU



GİRESUN'un Bulacak İlçesinde bir süredir kayıp olan zihinsel engelli 74 yaşındaki Eşref Kolcu'nun cesedi, dere kenarında bulundu.



İlçeye bağlı Arifli Köyü'nde dere kenarında erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonrasında, yabani hayvanların da zarar verdiği belirlenen cesedin, bir süredir kayıp olan akli dengesi bozuk Eşref Kolcu'ya ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun), -



==============================================