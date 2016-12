Dha Yurt Bülteni - 11

İçişleri Bakanı Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de halkın millet olma hüviyetinin ortadan kaldırılmak istendiğini belirterek, "Belki eski Türkiye buna meydan okuyamazdı ama yeni Türkiye bugün buna meydan okumaktadır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile meydan okuyoruz" dedi.



Yüksekova'daki yoğun sis nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberinde bulunan milletvekilleri ile bazı işadamlarını taşıyan uçak, Van Ferit Melen Havaalanı'na indi. Bakan Soylu ve beraberindekiler buradan da 4 helikopterle Yüksekova'ya geçi. Bakan Soylu daha sonra da İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye geçerek burada vatandaşlarla bir araya geldi.



Bakan Soylu Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirterek şöyle konuştu:



"Dünyanın efendileri diyorlar ki 'Ya bizim dediğimizi yaşar, ya bizim dediğimizi yapar, ya kurallarımıza uyarsınız, ya sizin millet olma hüviyetinizi ortadan kaldırırız, ya sizin kardeş olma hüviyetinizi ortadan kaldırırız, insanca yaşama hüviyetinizi ortadan kaldırırız' diyorlar. Belki eski Türkiye buna meydan okuyamazdı ama yeni Türkiye bugün buna meydan okumaktadır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile meydan okuyoruz. Birbirimize inandığımız anlayışımızla buna meydan okuyoruz. Bir yıldır bu coğrafyada zor güne düştüğümüzde birbirimizle kol kola girme anlayışımızla buna meydan okuyoruz. Yine hep beraber meydan okumaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz haritamız bellidir. Eğer bu coğrafyada huzuru hissettiğimiz andan itibaren bilmenizi isteriz ki, Irak da huzurludur, Suriye de huzurludur, Kafkaslar da huzurludur, Orta Asya da huzurludur. Biz birbirimize uzaklaştırmaya çalıştıkları kadar birbirimize yaklaşmalıyız. Bizi birbirimizin dilinden, inancından, anlayışından, medeniyetinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Buna kesinlikle hayır demeliyiz. DEAŞ terör örgütü var. Başka bir şey icat ediyoruz. FETÖ terör örgütü var başka bir şey icat ediyoruz. PKK terör örgütü var başka bir şey icat ediyoruz. KCK var başka bir şey icat ediyoruz. Bakın, bize öğretilenler bellidir. Öğretilenler net ve açıktır. Bizim için insan yaratılmışların en şereflisidir. ve biz o insanı bu dünyada da en iyi hizmetlerle buluşturmak için çaba sarf etmeliyiz, gayret sarf etmeliyiz. Şimdi buranın fabrikalarla donatılmasını istiyoruz. Buralara spor salonu yaptırdık, daha fazla yaptırmak istiyoruz. Burası Yüksekova, buradan her gün onlarca seferle Türkiye'nin her tarafına dünyanın her tarafına insanlarımızın gitmesini istiyoruz. Buranın sadece bir ticaret merkezi değil, bir eğitim merkezi olmasını istiyoruz."



"HUZURU BOZDURTMAYACAĞIZ"



içişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da yaşayan insanların huzurunu terör örgütüne bozdurmayacaklarını söyledi. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim buraya belediyelere gelen paralar niye teröre gitsin. Bunu birbirimize soralım. İnanın ki bu kardeşliğin bu beraberliğin bu birliğin ve bu anlayışın ortaya koyduğu süreci hiç kimse tersine çeviremez. Bu konuda kararlıyız. Tehdit ettirmeyeceğiz, çocuklarımızın geleceklerini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bu çocuklarımızın her biri hemşire, öğretmen, doktor, mühendis ve her birinin kendi ülkesini kendi coğrafyasını yarınlara huzurla taşıyabilecek insanlar olmasının sorumluğunun bize ait olduğunu biliyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bir taraftan cazibe bölgesi ilan edildi buralar. Fabrikalar gelecek, binalar yapılacak, yetmedi onun içerisine makineler teçhizatlar gelecek. Onun içerisinde insanlarımız çalışacak, hayat standartları yükselecek. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz."



Haber: Erkan ÇOBANOĞLU- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), -



Bakan Tüfenkci: 2017 "Yatırım Yılı olacak



GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaşanan sorunlara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyledi. 2017'nin 'yatırım yılı' olacağını belirten Tüfenkci, "Atlatılan badirelere rağmen Türkiye yatırımlarından asla taviz vermemiştir" dedi.



Bakan Bülent Tüfenkci, 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada yaptığı konuşmada 2016 yılını değerlendiren Bakan Tüfenkci, 2016 yılında yaşanan tüm sorunlara rağmen Türkiye'nin sürekli büyüdüğünü vurguladı.



SON ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARIYLA TAMAMLANACAK



Türkiye'nin 2016 yılında büyük başarılara imza attığını dile getiren Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2016 yılı ekonomik anlamda birilerinin ifade ettiği gibi kötü bir yıl olmamıştır. Bakınız, geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılında Türkiye alçak bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. ve 15 Temmuz'un ardından bu şokun artçı dalgaları zaman zaman kendini hissettirdi. Ama atlattığımız tüm badirelere rağmen 2016'da ülke ekonomisi beklenenin üzerinde bir büyüme göstermiştir. İnşallah 2016'nın son çeyreğini de büyüme rakamlarıyla tamamlamış olacağız."



Bakan Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin hem mali disiplin hem de finansal anlamda beklenenin üzerinde bir performans sergilediği görüşünü savunarak, "Hain darbe girişimi, akabinde terör örgütlerinin birleşerek ülkemizde saldırılarını artırmaları, kısacası Türkiye'yi bölmeye yönelik girişimler karşısında ülke ekonomisi sağlam bir duruş sergilemiştir. Atlatılan badirelere rağmen Türkiye yatırımlarından asla taviz vermemiştir, vermeyecektir" diye konuştu.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, YAPISAL BİR REFORMDUR



2017 yılının ilk çeyreğinde anayasa değişikliği milletin teveccühü ile kabul edildiği takdirde Türkiye'nin önünü görebilen ve yatırımlarına hız veren bir ülke konumunda olacağını söyleyen Bakan Tüfenkci, "Anayasa değişikliği, ülkemiz için yapısal bir reformdur" dedi. Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yine 2017 yılında Suriye'deki ateşkesin devamı ile bu ülke ile ihracat potansiyelimizi artıracağız. Irak ile yaşanan sıkıntıların giderilmesiyle de kaybettiğimiz pazarları yeniden kazanacağız. ve Rusya ile ticaretimizin eski ivmesine kavuşması hatta bu ivmeyi daha da yükseltmemiz ile birlikte dünyadaki daralan ticarete ve ekonomiye rağmen Türkiye, 2017 yılında ciddi bir performans gösterecektir. Buna da inşallah hep birlikte şahit olacağız."



Haber: Mikail PELİT/MALATYA, -



Malatya merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu



MALATYA 8 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber: Mikail PELİT/MALATYA, -



Bursa'da ahır çöktü, 50 hayvan telef oldu



BURSA'da yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırda 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Göçük altına kalan hayvanlar AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atlasköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 günden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, içerisinde 200 küçükbaş hayvan bulunan Ali Beyhan'a ait kerpiç ahır, çatısında biriken kar sebebiyle çöktü. Çok sayıda küçükbaş hayvan kar birikintileri ve kerpiçin altına mahsur kaldı. Ardından Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi, kepçe ve iş makinaları yardımıyla, çok sayıda küçükbaş hayvan göçük altından kurtarılırken, 50 hayvan ise telef oldu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü bilgisi. Görüntüler Bursa klasöründe



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, -