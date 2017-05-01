Dha Yurt Bülteni-10
HDP Milletvekili Ayhan gözaltına alındı (2)SERBEST BIRAKILDIŞanlıurfa GAP Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alınan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra mahkemeye çıkarıldı.
HDP Milletvekili Ayhan gözaltına alındı (2)
SERBEST BIRAKILDI
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alınan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra mahkemeye çıkarıldı. Ayhan, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan açılan davada ifade verdi. Ayhan, 2009 tarihinde İl Başkanlığı yaptığı Barış ve Demokrasi Partisi'nde (BDP) 'defter kaydında usulsüzlük' iddiasıyla da 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Ayhan, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,
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Düzce'de otoparkta silahlı kavga güvenlik kamerasında
DÜZCE'de kimliği belirsiz bir sürücü, fazla para istedikleri gerekçesiyle otopark işletmecileri 28 yaşındaki Selçuk Yılmaz ve 25 yaşındaki Göksu Özcan'ı tabanca ile ateş ederek yaraladı. Sürücünün, Göksu Özcan'ı kovalayıp silahla vurması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 14.30 sıralarında şehir merkezinde Zahid El Kevseri Sokak üzerindeki otoparkta meydana geldi. Aracını otoparka çeken kimliği belirsiz sürücü, iddiaya göre 5 lira park ücreti isteyen otoparkın işletmecileri Selçuk Yılmaz ve Göksu Özcan ile tartıştı. Tartışma sırasnıda sürücü yanındaki tabancayı çıkarıp Selçuk Yılmaz'ın sağ ayağına ateş etti. Arkadaşının vurulduğunu gören Göksu Özcan kaçtı. Peşinden giden sürücü, yaklaşık 200 metre ileride İl Müftülüğü binası önünde takılarak yere düşen Göksu Özcan'a da bir el ateş edip kaçtı. Özcan'ın vurulması sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kalçasından yarlanana Özcan ve ayağından yaralanan Yılmaz, çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Göksu Özcan polise verdiği ilk ifadesinde, "Otopark ücreti 5 lira istedik. 'Her yerde 3 lira, siz kimsiniz de benden para istiyorsunuz.' diyerek silahı çekip vurdu" dedi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmayı sürdürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Göksu'nun vurulma anı
-Sürücünün kaçması
-Göksu'nun işyerine sığınması
-Olay yerinden görüntüler ve detaylar var
Dosya adı: Dzcsilahlıvurgun
Süre: 4.54 Boyut: 285 MB
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
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Toroslarda bayram kutlaması
Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi'nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Torosların zirvesinde de kutlandı.
Belediye bünyesinde çalışan yaklaşık 400 işçi aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Başkan Hamit Tuna, "İşçilerin altın terinin kurumadan emeklerini alması bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle burada işçi kardeşlerimizin her zaman haklarının yanındayız" dedi. Başkan Tuna daha sonra hazırlanan kavurma, pilav ve tatlıdan oluşan yemekleri kendi elleriyle işçilere dağıtırken, davul zurna eşliğinde işçilerle birlikte halay çekerek bayramlarını kutladı.
Görüntü Dökümü
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Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna işçilerle tokaşırken
İşçilerin Başkan Tuna'ya çiçek vermesi
Başkan işçilere yemek dağıtırken
Başkan işçilerle birlikte otururken
Başkan Tuna işçilerle birlikte davul zurna eşliğinde halay çekerken
Haber -Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN
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Zonguldak'ta 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
Zonguldak'ta, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.
Kentin çeşitli noktalarında toplanıp İstasyon Caddesi'ne gelen gruplar, polisin geniş güvenlik önlemleri altında üzerleri aranarak korteje alındı. Yürüyüş güzergahı ve 1 Mayıs mitinginin yapılacağı Madenci Anıtı çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin de katıldığı yürüyüşte, yaklaşık 3 bin kişi Madenci Anıtı'na yürüdü. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel maden ocaklarında çalışan madenciler, aileleriyle yürüyüşe katıldı. 'Maden işçisi demokrasi bekçisi', 'Maden işçisi yalnız değildir', 'Taşeron demek ölüm demek' sloganlarıyla Madenci Anıtı'na gelen kalabalık, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, tüm işçilerin bayramını kutlayarak şöyle konuştu:
"İşçilerin haklarını korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Zorunlu bireysel emeklilik uygulamasıyla, kıdem tazminatına göz koyarak, toplu iş sözleşmelerinde haklarımızı gasp ederek bizim üzerimizden kaynak yaratmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Biz işimize, aşımıza, bölgemize, ülkemize ve milletimizin geleceğine yeraltında ve yerüstünde sahip çıkmaya devam ediyoruz."
Görüntü Dökümü:
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-İşçilerin slogan atarak yürümesi
-Toplanan kalabalığın yürümesi
-Yürüyüşden detaylar
-Madenci Anıtı önünde toplanılması
-Sloganlar atılması
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,
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Memur-Sen 1 Mayıs'ı Kütahya'da kutladı
MEMUR-SEN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kütahya Zafer Meydanı'nda kutladı.
Halk oyunlarının gösteri sunduğu etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada 1 Mayıs'ta emeğin hakkını haykırmak yerine, 1 Mayıs'ı kışkırtma ve proveke etme olarak görenlerin olduğunu söyledi. Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kan, vandalizim, anarşizim üzerinden emeğin itibarını zedelemek isteyen dayanışma zeminine zarar vermek isteyen meydanları provake etmek isteyenler olabilir. Marjinal gruplar 1 Mayıs'ı Taksim'e çıkma ayini olarak görebilir, aymazlık gösterip bazı örgütlü güçler emeği ideoloji değirmeninde öğütebilir. Biz Memur-Sen olarak bu tuzaklara düşmediğimiz için, bu açmazın içerisine girmediğimiz için Anadolu'ya çıktık. Anadolu'nun çeşitli meydanlarından 1 Mayıs için mesaj veriyoruz." 1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul Taksim'de meydana gelen olayların aydınlatılmasını da isteyen Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi: "Buradan 1 Mayıs vesilesiyle hükümete ve mecliste grubu bulunan siyasi partilere sesleniyorum. 1 Mayıs 1977'de insanları katleden ama bugüne kadar hala faali meçhul kalan o tatsız, o kirli olayı aydınlatın. Mecliste araştırma komisyonu kurun, failleri bulun diyoruz. Türkiye'nin 16 Nisan'da millet iradesiyle prangalarından kurtuluşu için Memur-Sen ailesi olarak hep birlikte evet dedik. Süreç başlarken iki ay sadece emek için değil aynı zamanda hararetle evet için çalışacağız diyerek yola devam olduk. Anadolu yollarına düştük. 350 merkeze ulaştık. Salonlarda üyelerimizle milletimizle buluştuk. Sinerjiyi alanlara sandıklara taşıdık. Milletimiz evete ruhsat verdi. Şimdi evetle ruhsatı alanların emeğe değer verme zamanı." Yapılan konuşmaların ardından Zafer Meydanı'ndaki 1 Mayıs etkinliği sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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-Meydana toplanan kalabalığın,
-Halk oyunları gösterisinden,
-Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması,
-Ali Yalçın ile sahneye çıkan sendikcılanın çekilen görüntüsü bulunuyor.)
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,
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Eskişehir'de iki ayrı alanda 1 Mayıs kutlaması
ESKİŞEHİR'de Türk-İş, DİSK ve KESK, 1 Mayıs'ı Sıhhıye Meydanı'nda, Kamu-Sen de genel başkanları İsmail Koncuk'un da katılımıyla aynı saate Odunpazarı Meydanı'nda kutladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri Eskişehir'de iki ayrı meydanda yapıldı. Türk İş, DİSK, KESK tarafından düzenlene çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği 1 Mayıs etkinliği Sıhhıye Meydanı'nda yapıldı. Gruplar, Sakarya Caddesi girişinde toplanarak sloganlar atıp Sıhhıye Meydanı'na kadar yürüdü.
Sıhhiye Meydanı'ndaki 1 Mayıs mitingine Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile 10 bine yakın kişi katıldı. Türk İş Bölge Temsilcisi Necat Kılıç yaptığı konuşmada "Bizler insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Taşeronda güvencesiz, kuralsız bir şekilde çalışarak ucuz iş gücü olmak ve can vermek istemiyoruz. Bizler haram lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. İnsanların huzur içinde kardeşçe yaşadığı bir dünya hayal edenleriz" dedi.
DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Arı da "Emperyalist ülkelerin yöneticilerinden üçüncü dünya savaşı çığlıkları duyuluyor. Milyonlarca emekçi bölgesel savaşlardan kaçarak yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Sömürü derinleşiyor, çocuk işçilik artıyor. Güvencesizlik yaygılaşır. İşsizlik, kriz dönelerinin rakamlarında seyrediyor. İş cinayetleri bitmiyor. Buna dur diyecek olanlar biz emekçileriz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kalabalık çalınan müzik eşliğinde halay çekip oynadı, daha sonra Kibele adlı müzik grubu konser verdi
KAMU SEN ESKİŞEHİR'DE
Türkiye Kamu Sen de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Eskişehir'de kutladı. Çeşitli illerden gelen Kamu Sen üyeleri Atatürk Bulvarı'nda toplandı. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un da katıldığı etkinlikte kalabalık Odunpazarı Meydanı'na kadar yürüdü. İsmail Koncuk, Odunpazarı Meydanı'nda toplanan 5 bini aşkın kişiye hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Türkiye Kamu-Sen olarak yalnızca kamu görevlileri için değil işçilerimiz, işsizlerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz için hak yolunda mücadele veriyoruz. Bizler demokratik haklarımızı haykırmaya, toplumun her alanında adalet talebimizi duyurmaya geldik. Türk Milleti olarak bir ve bütün olduğumuzu bir kere daha dost düşman herkese haykırmaya geldik. Yıllardır her 1 Mayıs'ı gereksiz tartışmalar ve gerginlikler içinde, biber gazı eşliğinde kutluyoruz. Artık çalışan sorunlarının biber gazında boğulmasını istemiyoruz. Dayanışma, alın terinin ön plana çıktığı, çalışanların iş güvencesi, taşeronlaşma, sendikalaşma, ücret sorunlarının gündeme geldiği ve tartışıldığı 1 Mayıs'lar istiyoruz. Taşeron işçilerin sayısı 2 milyona yaklaştı. Kamuda asli işler, anayasaya aykırı bir biçimde taşeron çalışanlarına, işçilere gördürülmeye başlandı."
Yapılan konuşmaların ardından İsmail Koncuk'a öğrencilik yılarında çekilmiş olan fotoğrafı ile kendi ismini yazılı olduğu Eskişehirspor forması verildi.
Görüntü dökümü:
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-Türk İş, DİSK ve KESK'in düzenlediği miting alanına gitmek üzere yürüyenlerin,
-Yürüyüşte davul ve zurna çalanların görüntüsü
-Yürüyüşe katılan Emek Gençliği üyelerinin tören alanına koşmaları
-Miting alanından görüntüler,
-BEskişehir üyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in katılanları selamlaması
-Türk İş Eskişehir Temsilcisi Necat Kılıç'ın konuşması
-Grup Kibele'nin konseri
-Halay çekerken çekilen görüntüler bulunuyor.)
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Türkiye Kamu Sen'in yürüyüşene katılanların polisin arama noktasından geçmesi,
-Eskişehir Büyükşehir belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kamu Sen Gen Başkanı İsmail Koncuk'u karşılaması,
-Kamu Sen üyelerinin miting alanına yürümeleri,
-Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un konuşması,
-İsmail Koncuk'a fotoraf ve Eskişehirspor forması verilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,-