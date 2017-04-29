Dha Yurt Bülteni - 10

Sınırda asker eli tetikte görev yapıyor, çocuklar ise parkta oynuyor







SON günlerde terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'lilerin havan ve roketli saldırıları ile gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinin Suriye sınırında asker 24 saat görev yaparken, çocuklar ise parklarda oynayarak vakit geçiriyor. Tür bayrağı ile Suriye tarafında terör örgütü YPG'nin flamasının dalgalandığı sınır hattında, Mehmetçik eli tetikte görev yapıyor.



40 bin nüfuslu Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinin kontrolü 2012 yılında rejim güçlerinin elinden Özgür Suriye Ordusu kontrolüne girdi. Ancak, ilçenin kontrolü 2013 yılı ikinci yarısında terör örgütü PYD denetimine geçti. PYD denetimine girmesinin ardından çok sayıda Arap kökenli Suriyelinin terk etmesiyle Kürt nüfusun yoğunluk kazandığı Rasulayn'dan, zaman zaman Türkiye tarafına geçmeye çalışan çok sayıda terörist güvenlik güçlerince yakalandı.



Ancak, uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Suriye sınırı, geçen perşembe günü akşam saatlerinde terör örgütü denetimindeki Rasulayn bölgesinden, Ceylanpınar sınırındaki Aksoy Hudut Karakolu'na roketatarlı saldırı düzenlendi. Kimsenin yaralanmadığı saldırı, Türk askeri ile sınır birliklerinin müdahalesiyle anında püskürtüldü. Bu olayın ardından dün sabah erken saatlerde YPG'li teröristler aynı karakola yeniden roketli saldırı düzenledi. Bu saldırıya da anında sınır birlikleri misliyle karşılık verdi. Yapılan misilleme sonrası roketli saldırıyı yapan 3 terörist ile üzerinde doçka silah bulunan araçtaki 8 olmak üzere 11 terörist etkisiz hale getirildi.



Saldırıların ardından gözlerin çevrildiği ve tedirginliğin yaşandığı Ceylanpınar, hafta sonuna daha sakin girdi. Perşembe ve cuma günü yaşanan tedirginlik nedeniyle sokakların boşaldığı Ceylanpınar'da, bugün caddelerin yeniden canlandığı ve insanların normal yaşamlarını sürdürdüğü görüldü.



SINIRDA KUŞ UÇURULMUYOR



Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması kapsamında Ceylanpınar ile Rasulayn'ı birbirinden ayıran sınır hattı 3 metre yüksekliğindeki duvarlar göze çarpıyor. Duvar ile kapatılan sınırdaki kule ve kulübelerde askerler eli tetikte görev yaparken, sık sık dürbün ve termal kameralar ile de Suriye tarafındaki gelişmeler takip ediliyor. Kritik noktalarında zırhlı araçların konuşlandırıldığı sınır hattında askerler yine silahlı zırhlı araçlarla 24 saat devriye görevi yapıyor.



TÜRKİYE BAYRAĞI İLE YPG FLAMASI KARŞI KARŞIYA



Türkiye ile Suriye'yi birbirinden ayıran sınır hattındaki Ceylanpınar'ın Mevlana Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu yanındaki kulübede görev yapan askerlerin bir tarafında Türkiye bayrağı dalgalanırken, birkaç metre uzağındaki Suriye tarafında ise terör örgütü YPG'nin sözde flaması göze çarpıyor. Asker ise iki ülkeyi birbirinden ayıran sıfır noktada, Suriye'den olası saldırılara karşı eli tetikte 24 saat gözünü kırpmadan görev yapıyor.



ÇOCUKLAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA OYNUYOR



Suriye iç savaşının ilk döneminde sınırı aşan mermiler nedeniyle büyük tedirginliğin yaşandığı Ceylanpınar'da günlük yaşam da devam ediyor. Sınırın sıfır noktasındaki Faruk Çelik Parkı'nda Mevlana Mahallesi sakinlerinin çocukları salıncakta salınıp, oyun oynuyor. İki ülkeyi birbirinden ayıran sınır hattındaki güvenlik duvarına 50 metre mesafede oynayan çocuklar, zaman zaman aynı bölgedeki kulübelerde nöbet tutan askerlere de sevgi gösterisinde bulunuyor.



Ceylanpınar ilçe sakinleri ise son günlerde hareketlilik ile tedirginlik yaşadıklarını, ancak askerlerin müdahalesiyle tehdidin sona ermesinin kendilerini rahatlattığını ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Sınır hattı



SInırda alınan önlemler



Nöbetçi kulübeleri, kuleler ve askerler



Sınır hattındaki askeri araçlar



Sınırda konuşlu zırhlı araçlar



Parkta oynuyan çocukklar



Sınırdaki güvenlik duvarı



Askerlerin aldığı önlemler



Vatandaşlarla röp.



Hasan Kırmızıtaş anonslar



Türkiye bayrağı ile PYD flaması



Bayrak ve flama arasındaki kulübede bulunan askerler



Genel ve detay görüntüler



Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Şafak SAĞ- Eyyüp BURUN/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), -



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İranlı yolcunun çantasından 2 kilo metamfetamin çıktı



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur operasyonu sırasında bir otobüste İran uyruklu yolcuya ait çantada yapılan aramada 2 kilo 55 gram metamfetamin ele geçirildi.



Dün gece Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 karayolu üzerinde denetim yapıldı. Ağrı, Doğubeyazıt'tan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan İran uyruklu Sajjad Mohammadpour'un tedirgin hareketleri polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine indirilen yolcunun otobüsteki çantalarında arama yapıldı. Yapılan aramada İranlı yolcunun sırt çantası içerisinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 2 kilo 55 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan Sajjad Mohammadpour sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



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-Ele geçirilen uyuşturucunun görüntüsü



-Polisin operasyon fotoğrafları



Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),



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Ardahan Belediye Başkanı: Bölgede Hıristiyan ve Müslümanlara ait mezarlar var







ARDAHAN'da bir inşaatın temel kazısı sırasında ortaya çıkan ve Rus generale ait olduğu iddia edilen tabutun bulunmasını değerlendiren Belediye Başkanı Faruk Köksoy, bölgede sadece Hıristiyanlara ait değil, Müslümanlara ait mezarlara da rastlandığını söyledi.



Ardahan'da vebadan öldüğü ve Tümgeneral Vasiliy German'a ait olabileceği tahmin edilen 139 yıllık tabutun bulunmasının ardından Karagöl Mahallesi'ndeki kazı alanına meraklılar akın ediyor. Polislerin güvenlik çemberine aldığı ve 24 saat nöbet tuttuğu kazı alanına kimse yaklaştırılmazken, kazı bölgesinde iskeletler, çizmeler ve askeri kıyafetler dikkat çekiyor. Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Köksoy, belediye kayıtlarında bu bölgede mezarlık olduğu yönünde bir kayda rastlanılmadığını belirtti. Ardahan'ın 93 harbi (1877-1878) ile birlikte Ruslar tarafından işgal edildiğini ve yaklaşık 40 yıl Rus işgalinde kaldığını hatırlatan Başkan Köksoy, şunları söyledi:



"1917 yılındaki Bolşevik ihtilali ile Ruslar Ardahan'ı terk etmiştir. Meşhur 93 harbi sonrasında bu topraklar üzerinde karşılıklı çatışmalar olmuştur. Harp esnasında Osmanlı askerlerinden şehitler olurken, Rus ordusu da kayıplar vermiştir. O dönem veba salgınından bahsediliyor. Burada çıkan general de kendi dini adetlerince kıyafetleri ve rütbesi ile gömülmüş ve tabutun üzerinde de Hıristiyan inancına göre haç işareti var. Kanaatimce general rütbesinde olan bu askerin cenazesinin buralara gömülme ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Burada gömülü olması daha çok veba hastalığı ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bunu en iyi Rus tarihçileri, Türk tarihçileri ve askeri tarihçilerin ifade edebileceğine inanıyorum. Ayrıca bu bölge o dönemde bir yerleşim yeri değil. Resmi kayıtlarımızda burada bir mezarlığın olduğuna dair bir bilgi yoktur.



Burada dağınık vaziyette yer yer toplu kemikler çıktığı biliniyor. Müslümanlar kıbleye doğru olarak yatırılmış vaziyetteki cenazelerine de rastladık. Yine Hıristiyan ve Rus askerlerine ait askeri üniformaların, ayakkabıların, botların çıktığını gördük. Burada karışık bir gömülme işareti de çok kuvvetli. Buradan şunu anlıyoruz, hem veba hastalığından dolayı, hem de çatışmalardan dolayı ikisinin bir arada topluca gömülmüş oldukları ihtimalini güçlendiriyor."



NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Ardahan'ın Karagöl Mahallesinde geçen 25 Nisan günü iş makinasıyla başlatılan temel kazısı sırasında üzerinde haç işareti olan 2 metre uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde bir tabut bulundu. Özel bölmedeki tabut çıkarıldıktan sonra Müze Müdürlüğünden uzmanlar tarafından yapılan incelemede Rus generale ait olduğu tahmin edilen tabut, Kars'a götürülerek koruma altına alındı, Ardahan'daki inşaat durduruldu. Sakalları, paltosu, çizmeleri aynen duran ve askeri kıyafetin apoletinde 3 yıldız ve 20 rakamı bulunan cesetle ilgili olarak Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, Rus- Osmanlı Savaşında Kars'ı işgal eden, Ardahan'da vebadan ölen Tümgeneral Vasiliy German'a ait olabileceğini bildirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Başkan Köksoy ile Röp.



İnşaat alandan genel detay



Kemiklerden ve askeri bottan görüntü



-Polislerin güvenlik önlemleri



Haber-Kamera: Deniz BAŞLI - Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN -



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Annelerden eğitim için şenlik



MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde Soroptimist Kulübü'nün bu yıl 2'ncisini düzenlediği, Anneler Günü Alışveriş Şenliği büyük ilgi gördü. Şenlikte elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitiminde kullanılacak.



Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki şenliğe Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Sembol Tarhan ve anneler katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte 10 liradan satışa sunulan biletlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 50 firmanın stant açtığı etkinlikte kadınlar bir yandan sıkma börek açtı, bir yandan da takılar ve süs eşyaları ile kıyafet ve kitap satışı yaptı.



Etkinlikte Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, Türk Kadınlar Birliği, ZİÇEV, İçel Soroptimist Kulübü, Akdeniz Lions Kulübü, Mersin Rotary Kulübü ve Alzheimer Derneği stantları da büyük ilgi gördü. Daha sonra zumba dans gösterileriyle kadınlar doyasıya eğlendi.



Etkinliğin bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktığını belirten Sembol Tarhan, "Kulüp olarak bu yıl 2'cisini düzenlediğimiz Anneler Günü Şenliği'nde hem stant sahipleriyle hem de dostlarımızla bir araya geliyoruz. Amacımız kız çocuklarını okutmak. Şuan 16 kız çocuğunun eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Elde edeceğimiz gelirlerle bu sayıyı artırarak tüm Türkiye'deki kız çocuklarına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



Belediye Başkanı Tarhan ise düzenlenen şenliğin ticari bir amacı olmadığını ifade ederek, "Belediye olarak amacımız toplumun her kesimini bir araya getirmek, mutlu etmek, güzel günler geçirmesini sağlamaktır. Kız çocuklarının eğitimi için düzenlenen bu şenlik ticari değil sosyal bir etkinlik. Belediye olarak kız çocuklarının eğitimi için 'Mezitli'nin Filizleri Projemiz' var. Ülkemizde kız çocuklarının eğitimine çok fazla ihtiyaç var. Türkiye'nin daha aydınlık günlere ulaşması için herkesin olanakları içerisinde ayda 1 lira da olsa kız çocuklarının eğitimine destek sunmalıdır. Bu nedenle herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Şenlikte stant açan firmalardan görüntü



Stantlardan alışveriş yapan kadınlar



Stantlardan genel ve detay görüntüler



Mezitli Belediye Başkanı stantları gezerken



Zumba dans gösterisi



Soroptimist Kulübü Başkanı Sembol Tarhan ile röportaj



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile röportaj



Bazı Soroptimist Kulübü üyeleriyle röportaj



Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN,