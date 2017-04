Dha Yurt  Bülteni-10

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: 2 MAYIS'TA CUMHURBAŞKANININ PARTİ ÜYELİĞİ BAŞLATILACAK



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 2 Mayıs Salı günü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti üyeliğinin başlatılacağını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki Mecek Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Başbakan Yıldırım, "2 Mayıs Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda sayın cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. Bildiğiniz gibi 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla birlikte sayın cumhurbaşkanımızın Ak Parti'ye, kurucusu olduğu, ilk genel başkanı olduğu partiye tekrar üye olması önünde hiçbir engel kalmamıştır. Dolayısıyla 2 Mayıs'ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıda sayın kurucu genel başkanımız ve liderimiz cumhurbaşkanımızın üyelik girişini yapmış olacağız. 21 Mayıs'ta da Ak Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacağız" diye konuştu.



2)ANTALYA'DA PİKNİK YERLERİNDE VE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDA ALKOL ALMAK YASAKLANDI







ANTALYA Valiliği, kamuya açık piknik alanlarında ve park halindeki araçlarda alkol almayı yasakladı. Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacak. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Valiliği'nin emriyle kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmesinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının Valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu. Emniyetin kendi sitesinde yaptığı açıklamada, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin en büyük mülki amirinin görev ve ödevleri arasında olduğu hatırlatıldı.



ARAÇ İÇİNDE DE YASAK



Açıklamada açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Yasaklanan yerler arasında ibadethaneler ile kullanılmayan yapılar, inşaatlar, ATM'ler, köprü altları, mezarlıklar ve gezinti yerleri de sayıldı. Ayrıca nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın araç içinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklandığı da belirtildi. Valiliğin yasağa uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem uygulanacağı bildirildi.



CEZASI NE OLACAK?



Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi emre aykırı davranış olarak geçiyor. Maddeye göre yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idari para cezası veriliyor.



ANTALYA VALİLİĞİ, YASAĞA AÇIKLIK GETİRDİ



ANTALYA Valiliği, kamuya açık piknik ve ören gibi alanlarda, park halindeki araçlarda alkol almanın yasak olduğuyla ilgili açıklamasının ardından başlayan tartışmalar üzerine yeni bir açıklama yayınladı. Söz konusu kararın şehirde alkol tüketilen otel, bar, restoran, pub, turizm belgeli tesisleri kapsamadığı vurgulandı. Valilik açıklamasında, "Tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz" denildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden dün akşam saat 19.43'te yapılan yazılı açıklamada, Antalya Valiliği'nin emriyle kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmesinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının Valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin en büyük mülki amirinin görev ve ödevleri arasında olduğu hatırlatıldı.



ARAÇ İÇİNDE DE YASAK



Açıklamada açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Yasaklanan yerler arasında ibadethaneler ile kullanılmayan yapılar, inşaatlar, ATM'ler, köprü altları, mezarlıklar ve gezinti yerleri de sayıldı. Ayrıca nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın araç içinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklandığı da belirtildi. Valiliğin yasağa uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem uygulanacağı bildirildi. Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi emre aykırı davranış olarak geçiyor. Maddeye göre emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idari para cezası veriliyor.



'TAMAMEN MEVCUT YASALAR IŞIĞINDA'



Kararın duyulmasının ardından medya ve sosyal medyada Antalya Valiliği'nin bu kararıyla ilgili yoğun haber ve paylaşım yapıldı. Turizm sektörünü sıkıntıya sokacağı değerlendirilen kararla ilgili değerlendirmeler üzerine bugün Antalya Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak karara açıklık getirdi. Açıklamada şöyle denildi: "Bahse konu kararın şehrimizde alkol tüketilen (Otel, bar, restoran, pub, turizm belgeli tesisler vb) mekanlara yönelik hiçbir düzenleme içermemesine rağmen, 'Antalya'da turizmi bitirecek karar', 'Alkol içmeyi yasaklayan karar', 'Özgürlükleri kısıtlayan karar' gibi manipüle edici ve gerçeği yansıtmayan haberler yapılmıştır. Söz konusu karar, şehrimizde 'huzur ve güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla' alınmıştır. Valilik Kararı, 'kentimizde yaşayan insanların ve bölgemize tatil amaçlı gelen yabancı ve yerli turistlerin rahatsız edilmeyeceği, kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile kent mobilyalarının korunacağı, halkın halkımızın huzur ve güven içerisinde gündelik yaşamını sürdürebileceği bir ortamın tesis edilmesini' amaçlamaktadır.



Herkes bilmelidir ki ülkemiz turizminin başkenti olan Antalyamız başta olmak üzere, dünyanın her yerinde turistler, kendisinin ve bulunduğu çevrenin rahatsız edici olmamasını ve güvenli olmasını ister. Bu güzel kentin ülkemiz adına üstlendiği misyonun, turizm açısından taşıdığı önemin ve diğer hassasiyetlerin farkında olan ve bunun gereğini yerine getiren bir yönetim anlayışı çerçevesinde ve tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz."



YASAK KARARINA CHP' DEN TEPKİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Valiliği'nin kamuya açık piknik alanlarında ve park halindeki araçlarda alkol almayı yasaklayan kararına tepki gösterdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya'da tüm açık alanlarda alkol tüketiminin yasaklanmasının, başka illerde başlatılan alkollü içecek yasağını Türkiye geneline yaygınlaştırma adımlarının bir parçası olduğunu iddia etti. Antalya'nın özel bir konumu olduğunu, her yıl milyonlarca turist ağırladığını kaydeden Budak şöyle konuştu:



"Antalya, turizmin başkenti ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. 10 milyona yakın turist ağırlıyor. Bu yasak kararı, dış dünyada Antalya'da alkol yasağı algısı oluşturacaktır. Büyük siyasi hatalar sonucu geçen yıl turizmdeki daralma nedeniyle Türkiye 10 milyar dolar kaybetti. Sadece Antalya'da 100 bine yakın kişi işini, aşını kaybetti. Binlerce esnaf kepenk kapattı. Tablo bu haldeyken şimdi yine siyasi bir sorumsuzluk örneği sergileniyor. Antalya'nın yasaklarla anılması, alkol yasağı tartışmalarının merkezine taşınmazı, büyük bir aymazlıktır. Antalya Suudi Arabistan'ın değil Türkiye'nin kenti. Kenti yönetenlerin önce bunun farkına varması gerekir. Anlaşılan o ki, Vali ve Emniyet Müdürü iktidara şirin görünmek için, 16 Nisan'da güçlü bir 'Hayır' diyen Antalya'yı cezalandırmaya çalışıyor. Antalya'yı bitirmek istiyor. Bu sorumsuzluğa izin vermeyeceğiz."



'TURİSTLER OTELE Mİ KAPATILACAK?'



Uygulamada da yeni sorunlar ortaya çıkacağına dikkat çeken Budak sözlerini şöyle sürdürdü: "Alkol ile suç kavramının birlikte değerlendirilmesi, 'alkol içilen yerlerde suç işlenir' gibi ön kabul kesinlikle yanlıştır. Yasaklarla suçun önleneceği de doğru değildir. Antalya'da suç oranı nedir? Antalya'da, gasp, hırsızlık, adam öldürme, cinsel saldırı ya da ihaleye fesat karıştırma gibi suçların hangisi açık alanlarda içki içilirken yaşanmış. Bu yasağın geçerliliği yok. Antalya bir turizm kenti. Turistler otellere mi kapatılacak? Otelden çıkmayın, yolda içmeyin, kumsalda içmeyin mi denecek? Turizm barış ve özgürlük sektörüdür. Özgürlük yoksa turizmde olmaz."



'DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ'



Ak Parti Hükümeti'nin OHAL fırsatçılığı yaptığını, iktidardan güç alan valilerin de benzer bir tutum içine girdiğini kaydeden Budak, "Yasaklarla, Türkiye'ye bir yaşam tarzı dayatılıyor. Bu çerçevede alkol yasağı adım adım Türkiye'ye yaygınlaştırılıyor. Bazı illerde valiler OHAL'i bahane etmişti, Antalya'da buna gerek duyulmamış, toptan yasaklama kararı getirilmiş. Antalya'yı bitirecek bu karar kabul edilemez. Yasak kararı derhal geri çekilmelidir" dedi.



CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da, Antalya Valiliği'nin kararının Antalya'daki turizme ciddi zarar vereceğini söyledi. Valiliğin getirdiği içki yasağında bütün açık alanların tarif edildiğini belirten Kara, "Antalya bir turizm kentidir. Her yıl milyonlarca yabancı turistin geldiği kentimizde, bu kararın turistlere anlatılmasını bütün kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.



Yaz aylarında Antalya'da oturanların en büyük eğlencesinin piknik ve mangallar olduğunu söyleyen Kara, valiliğin, piknik alanlarında da içki tüketilmesini yasakladığını hatırlattı. Tarihi ve kültürel mekanları da tarif eden yasaklama kararına dikkat çeken Kara şunları kaydetti: "İlimizin en önemli turizm ve eğlence merkezi olan Kaleiçi'ndeki işletmeler de bu yasak kararı ile tehdit altına alınmıştır. İlginç olan valiliğin Kabahatler Kanunu'nun sarhoşluğu düzenleyen 35. maddesinden değil, emre aykırı davranışı düzenleyen 32. maddeden cezalandırma isteğidir. Bu da göstermektedir ki bu içki yasağı keyfi bir emirdir."



Muratpaşa CHP İlçe Başkanı Ahmet Kumbul ise yazılı açıklamasında, kararı endişeyle karşıladığını kaydetti.



VATANDAŞTAN DESTEKLEYEN DE VAR, DESTEKLEMEYEN DE



ANTALYA'da açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alınması Antalya Valiliği kararı ile yasaklanırken, bu kararı destekleyen de var, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde alkol alınmasında sakınca olmadığını söyleyen de.



Antalyalılar Valiliğin açık alanlarda alkol alınmasını yasaklanması kararını vatandaşlar değerlendirdi. Kimi bu kararın yerinde olduğunu ve desteklediklerini belirtirken, kimileri de çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde alkol alınabileceğini söyledi.



İnci Karasel isimli vatandaş, "Kimseye zarar vermeyecek şekilde alkol alınmasında bir zarar görmüyorum. Çevreyi kirletmedikleri, şişeleri etrafa atmadıkları sürece bence bir zararı yok" dedi.



Muharrem Mustafa Yıldız ise "Antalya Valiliğimizin aldığı bu karar yapılması gereken bir karardı. Çünkü sahilde olsun parklarda olsun aileleriyle gelen insanların yanında içilmesi yanlış. İnsanlar kendine mukayyet olamıyor. Arabada içilmesi de yasaklanmış. Bence bu da iyi bir şey. İnsanlar arabada içiyor sonra da ben arabamda içtim sokakta içmedim diyor. Ben çok doğru buluyorum ve destekliyorum. İçki kullanacaksa evinde ya da barlarda kullansın. Deniz kenarında, parklarda, sokaklarda toplu kullanıma açık yerlerde kullanılmamasını doğru buluyorum" dedi.



Antalya'da yaşayan Hamdiye Teke de kararı değerlendirirken, "Ben aslında çocuklarla ilgili konuşmak istiyorum. Çocuklar küçük olduğu için model alabilecek yaştalar. Sigara ve içki içen insanları model alabilirler. Onların gelecekleri için çok zararlı. Ayrıca çevre kirliliğine de yol açtığı için doğru bir karar olmuş" eklinde konuştu.



Hatice Harmancı da "Özellikle deniz kenarında içildiği zaman direk yere bırakılıyor. Bu da çevre kirliliğine neden oluyor. Yangına da neden oluyor, çünkü etrafta ağaçlar da var. Ayrıca insanlar çakıl üzerinde çıplak ayakla yürümek istediklerinde de ayaklarına batıyor. Bu çok rahatsız edici. Çevrede çocuklar da var. Çocuklar bu insanları örnek alıyorlar. Yasaklanması çok doğru olmuş. İçeceklerse de evlerinde içebilirler. İçme yasağı getirilmedi zaten. Herkes evinde içebilir. Özgürler" ifadelerini kullandı.



3)KKKA ŞÜPHESİYLE TEDAVİ GÖREN KADIN ÖLDÜ



ÇORUM'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 48 yaşındaki Meryem Koçak hayatını kaybetti. Dodurga İlçesi'ne bağlı Dikenli Köyü'nde oturan iki çocuk annesi Meryem Koçak, iddiaya göre geçtiğimiz Cuma günü halsizlik ve kanama şikayetiyle Dodurga İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan müdahale sonrasında Koçak, evine gönderildi. Ancak Meryem Koçak'ın kanamaları artarak devam edince yakınları bir kez daha Dodurga İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bu kez doktorlar kene ısırmasına bağlı oluşan KKKA hastalığından şüphelenerek Koçak'ı Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan muayenede Koçak'ın vücudunda kene ısırmasına dair bir iz bulamadı. Ancak kadın KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Yapılan tedaviye rağmen Koçak dün hayatını kaybetti. Koçak'ın kesin ölüm nedeninin yapılan tetkiklere göre labaratuvar sonucuyla belli olacağı belirtildi. Öte yandan bu sabah cenazeyi almak için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Meryem Koçak'ın yakınları, iddiaya göre 8 saat boyunca İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelecek ekibi bekledi. Meryem Koçak'ın eşi İsmail Koçak, sağlık ekibinin geç gelişine tepki göstererek, "Bir oraya gönderiyorlar bir oraya gönderiyorlar. Bu adamlar neden bu saate kadar bekletiyorlar, bize neden eziyet ediyorlar?"dedi.Meryem Koçak'ın cenazesi İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde, yakınlarına teslim edildi. Koçak'ın cenazesinin Dodurga İlçesi'nin Dikenli Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi.



4)TEŞVİKLE ALDIĞI 8 KOYUNU ZEHİRLENİP TELEF OLDU



BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, 'Genç Çiftçi Destekleme Projesi'nden yararlanarak 40 koyun alan Ayşe Ulusay'ın 8 koyunu, iddiaya göre meraya bırakılan atıkları yiyince zehirlenerek telef oldu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, koyunların zehirlenme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlattı.



İnegöl'ün Kayapınar Mahallesi'nde oturan Ayşe Ulusay, 15 gün önce 10 küçük başlık sürüsünü genişletmek amacıyla 'Genç Çiftçi Destekleme Projesi'nden yararlanarak 40 koyun aldı. Ayşe Ulusay'ın, 50 küçükbaştan oluşan sürüsünü eşi Ali Ulusay, dün mahalle yakınlarındaki meraya götürerek otlattıktan sonra akşamüzeri ağıla kapattı. Sabah saatlerinde koyunları meraya çıkarmak için ağıla gelen Ali Ulusay, sürü içerisindeki bazı hayvanların can çekiştiğini fark edince durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ağıla gelen Veteriner, telef olan 8 koyundan laboratuar incelemesi için örnekler aldı. İlk incelemelere göre zehirlendikleri teşhis edilen koyunlardan alınan numuneler incelenmek üzere Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü laboratuarlarına gönderildi. Diğer koyunların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Destekleme projesiyle aldığı koyunların telef olmasına üzülen Ayşe Ulusay, destek beklediklerini belirtirken, Ali Ulusay da, dün koyunların köye yakın meraya götürdüğünü kaydederek, "Oraya atık bırakılmış sanırım. Hayvanlar yiyince telef oldular. Geçen yılda aynı olayı yaşadık, 5 tane küçükbaş hayvanımız telef olmuştu. Zehirlenme olduğu söyleniyorö dedi.



5)MAHKUM YATAĞINI YAKTI, 3 İNFAZ KORUMA MEMURU DUMANDAN ETKİLENDİ



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde bir mahkum yatağını ateşe verirken, söndürme çalışmaları sırasında 3 infaz koruma memuru dumandan etkilendi. Yangın büyümeden söndürülürken, 3 memur tedavi altına alındı.Bugün öğle saatlerinde, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde bunalıma girdiği belirtilen N.C. isimli kadın mahkum yatağını ateşe verdi. İnfaz koruma memurları koğuşta bulunanları dışarı çıkarırken, yangının büyümesini engellemek için tutuşan yatağı dışarı çıkardı. Yanan yatak söndürülürken, kadın infaz koruma memurları dumandan etkilendi. Cezaevine gelen 112 Acil ekipleri dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuruna müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan infaz koruma memurları tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



6)MALATYA' DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI İTFAİYE ERİ ÖLDÜ



Afiş asmak için itfaiye aracının merdivenine çıktığı sırada minibüsün çarpması sonucu yere düşen itfaiye eri hayatını kaybetti.



TFF 1'inci liginde mücadele eden ve Ligin bitmesine sayılı haftalar kala liderliğini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor severleri ve esnaflar Malatya'da cadde ve sokaklara 'Malatyaspor'a Şampiyonluk yolunda başarılar dileriz' adlı afişlerle süslendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığına bağlı itfaiye görevlisi 41 yaşındaki Malatya'lı Muhammet Mustafa Gökgöz Malatyaspor ile ilgili afişi asmak için aracının merdiven kısmında çalışırken minibüsün çarpması sonucu yere düşerek yaralanan itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi Dörtyol mevkisinde afiş asmak için itfaiye aracının merdivenine çıkan itfaiye eri Mustafa Gökgöz, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüsün çarpması sonucu yere düştü.



Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Gökgöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



YENİ MALATYASPOR BAŞKANI GEVREK'TEN TAZİYE MESAJI



Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adli Gevrekte sosyal medyadan şu mesajı yayınladı: "Yeni Malatyaspor'umuza ait afişi asmaya çalışan Malatya Büyükşehir belediyesi itfaiye eri Muhammet Mustafa Gökgöz minibüsün itfaiye aracına çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan Rahmet yakınlarına sabır diliyoruz.



7)ESKİŞEHİR HAYVANAT BAHÇESİ AÇILDI



ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvanat Bahçesi açıldı.



Sazova Bilim Kültür Parkı'nda 2 yıl önce yapımına başlanan, içerisinde su altı canlılarıyla birlikte 243 farklı hayvan türünün bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda davetli katıldı.



Törende konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 23 Nisan'da açmayı planladıkları Hayvanat Bahçesi'ni olumsuz hava koşuları nedeniyle bugüne ertelediğini söyledi. Hayvanat Bahçesi'nin yarından itibaren ziyaretçilere açılacağını ifade eden Büyükerşen şöyle konuştu:



Hayvanat bahçemiz, hayvan yaşam alanı olarak 58 bin metrekaredir. Aynı alanda yer alan 27 bin metrekarelik Japon Bahçesi'ni de eklersek hayvanat bahçemizin alanı toplamda 85 bin metrekareyi buluyor. Bu büyüklüğe, aynı arazide vahşi ve yırtıcı hayvanlar için önümüzdeki iki yıllık icra planında yer alan özel tesisler için ayrılan alanla birlikte zooloji parkımız 145 bin metre kareye ulaşacaktır. Hayvanat bahçemizdeki hayvan türleri sayısı 120'dir. Sualtı Dünyası'nda, yani akvaryumda ise 123 tür sualtı canlısı olmak üzere toplamda 243 farklı türde hayvan türü bulunuyor. Hayvanat bahçesinde vahşi hayvanlar için henüz bir yaşam alanı düzenleyemedik. Bu amaçla ayırdığımız yeterli bir alanı ve düzenlemesi gelecek yılın programına alıp çalışmaları başlattık. Çocuklarımız yalnızca televizyon ekranlarında ya da dergilerde görebilecekleri hayvanları gelip burada canlı olarak görebilecekler. Bu, onların hem doğa ve hayvan sevgisini geliştirecek, hem de bilinçlenmelerini sağlayacaktır. Çünkü insan, gördüğünü bilir, bildiğini sever, sevdiğini korur."



ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Çin, Hindistan, Rusya, Hollanda, İsveç, İsviçre ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerin şehirlerinde hayvanat bahçelerinin olduğunu belirten Yılmaz Büyükerşen, "Buralar o şehirlerin en çok ziyaretçi ve araştırmacı çeken yerleridir" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Yılmaz Büyükerşen ile beraberindekiler Hayvanat Bahçesi'nin açılış kurdelesini kesti. Davetliler daha sonra hayvanat bahçesini gezdi. Hayvanat bahçesinin pazartesi hariç diğer günler ziyaretçiler açık tutulacak.



8)HALAT ÇEKMEDE KIYASIYA MÜCADELE



KUMLUCA'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali'nde mahalleler arasında düzenlenen halat çekme yarışması renkli görüntüler oluşturdu.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen halat çekme yarışmasına 6 takım katıldı. Yarışma öncesi takımların eşleşmesi için kura çekildi. Yarışmanın ilk turunu Kum, Hacıveliler ve Adrasan mahalleleri kazandı. Yarışmanın finalinde geçen yılın şampiyonu Adrasan ve Kum mahalleri karşılaştı. Takım koordinatörleri yarışmacılara hem tezahüratta bulundu hem de taktik verdi. Zorlu final sonunda Adrasan Mahallesi takımı rakiplerini yenerek birinci oldu.



Kaymakam Polat Kara, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ayrıca yarışmada birinci olan takım sporcularına çeyrek altın hediye etti.



Mahallelerin ve vatandaşların yarışmaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ifade eden Başkan Çetinkaya, "Yarışmaya katılan mahallelerimize ve yarışmacılara teşekkür ediyorum. Yarışmalar çok iddialı geçti, geçen yılın şampiyonu olan Adrasan Mahallemiz iki yıl üst üste birinciliği elde etti. Gelecek yıl da birinci olacaklarını iddia ediyorlar ve bizden altın kemer bekliyorlar" dedi.



Adrasan takımı adına konuşan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy da, iki yıl üst üste birinci olduklarını ve gelecek yıl da birinci olmak için çalışacaklarını belirtti.



