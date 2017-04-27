Dha Yurt Bülteni-10
1)TUNCELİ' DE İKİ GÜNDE 8 PKK'LI ÖLÜ ELE GEÇTİTunceli'nin Pülümür, Hozat ve Çemizgezek ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik dün akşam saatlerinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, bugün saat 11.
1)TUNCELİ' DE İKİ GÜNDE 8 PKK'LI ÖLÜ ELE GEÇTİ
Tunceli'nin Pülümür, Hozat ve Çemizgezek ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik dün akşam saatlerinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, bugün saat 11.00 sıralarında Aliboğazı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. PKK'lı 1 teröristin ölü, 1 teröristin yaralı ele geçirildiği çatışmada 7 PKK'lı da yakalandı. Böylece iki gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'yı buldu.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle: "Tunceli Aliboğazı Bölgesinde BTÖ'ne yönelik 27 Nisan 2017 tarihinde başlatılan operasyonda; saat 11.00 sıralarında Aliboğazı grubuna mensup bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Temas sonucu (1) terörist ölü olarak, (1) terörist ağır yaralı, olarak ele geçirilmiş, (7) terörist ise teslim olmuştur. İlimize bağlı Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesinde 26 Nisan 2017 tarihinde terörist unsurlara karşı icra edilen hava harekatı neticesinde (7) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sonuç olarak ilimizde yapılan operasyonlarda toplamda; (8) terörist ölü, (1) terörist yaralı olarak ele geçirilmiş, (7) terörist ise teslim olmuştur. Bölgede Operasyonlara devam edilmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
TESLİM OLMAK İSTEYEN GRUBA BAŞKA GRUP ATEŞ AÇTI
Askeri yetkililer, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı bölgesinde bugün sabah yaşanan ve 1'i ölü, 1'i yaralı ve 7 PKK'lının da teslim olduğu operasyon ile ilgili ilginç bir bilgi paylaştı.Yetkililer, çatışmaya giren 7 kişilik terörist grubun, çatışma sırasında bir anda silahlarını bırakarak teslim olmak istediğini belirtmesine rağmen, silahlı başka bir grubun da teslim olan gruba ateş açmaya başladığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin de silahla teslim olan gruba ateş açmak isteyen terörist gruba silahla karşılık vererek, 7 PKK'lının silahlarıyla birlikte teslim olmasını sağladığını belirtti.
TUNCELİ/DHA
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2)İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ, ANNESİNİN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI
BURSA'nın İnegöl İlçesi Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın dün yaşamını yitiren annesi 86 yaşındaki Meyrem Aktaş toprağa verildi. Cenaze namazını Başkan Aktaş kıldırdı. İnegöl Belediye Başkanı Ak Partili Alinur Aktaş'ın annesi Meryem Aktaş, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken dün hayatını kaybetti. Meryem Aktaş için Altınbaş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, ilçe belediye başkanları, bazı oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Meryem Aktaş, öğle namazına mükeakip, imam hatip mezunu oğlu İnegöl Belediye Alinur Aktaş kıldırdığı cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -
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3)BAŞKALE BELEDİYESİ, 75 YAŞINDAKİ KOAH HASTASI İÇİN YENİ YOL YAPTI
VAN'ın Başkale İlçesi'nin German Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki KOAH hastası Nazife Koç için belediye, 100 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde evinin kapısına kadar yeni bir yol yaptı. Bundan sonra kapısının önünde ambulansa veya araca binebileceğini belirten Koç, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdulselam Öztürk'e teşekkür etti.
Başkale İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzuklaktaki German Mahallesi'nin yaklaşık 100 metre dışında bulunan bir evde yaşayan Nazife Koç, sağlık kontrolune giderken büyük sıkıntı yaşayınca, Belediyeye başvurarak kendileri için yol yapılmasını istedi. Rahatsızlandığı zaman yakınlarının sırtında mahalle içine inip burada ambulansa veya araca binen Koç'un bu isteği üzerine Belediye Başkan Vekili Öztürk hemen harekete geçti. Başkan Vekili Öztürk'ün talimatı üzerine Koç'un evinin kapısına kadar 100 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde araç yolu yapıldı.
KOAH hastası olduğu için büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Nazife Koç ve yakınları, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti. Belediye Başkan vekili Öztürk ise belediye olarak vatandaşların mağduriyetini gidermek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Hasta yaşlı kadın evinde bakılırken görüntü
-Hasta ile röportaj
-Kızı ile röportaj
-Belediye ekipleri çalışırken
-İş makinaları çalışırken
-Hasta kadının oğlu ile röportaj
-Yeni yapılan yoldan detay görüntü
Engin ERTÜRK/ BAŞKALE(Van), -
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4)ÇORUM'DA FETÖ'DEN 8 KİŞİ TUTUKLANDI
ÇORUM'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 kişiden 8'i tutuklandı.Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün faaliyetlerine katıldıkları ve finans sağladıkları iddia edilen aralarında iş adamı, esnaf, sağlık çalışanı, ev kadını ve meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu 25 kişi, 15 gün önce gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemleri tamamlanarak dün akşam sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 17'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü:
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Şüphelilerin adliyeye getirilişi (Polis kamerası)
-Detaylar
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,
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5)EĞİTİM-SEN'DEN YÖNETMELİK TEPKİSİ
KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Manisa Eğitim-Sen Şubesi üyesi bir grup öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile rehber öğretmenlerin haftalık mesai sürelerini arttırmaya çalıştığını belirterek tepki gösterdi.
KESK Manisa Eğitim-Sen Şubesi üyesi bir grup öğretmen, MEB'in değiştirerek, imza için Başbakan Binali Yıldırım'a sunduğu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne tepki göstererek, eylem yaptı. Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen eylemde grup adına açıklamayı Eğitim-Sen Manisa Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışman Öğretmen Ayşe Bayraktar yaptı. Bayraktar, MEB'in eğitim alanına yönelik yaptığı yasal değişiklikler ve pratik uygulamalar ile eğitim sisteminin içinden çıkılmaz sorunlar yarattığını ileri sürdü. MEB'in Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ni değiştirerek, içerik bakımından skandal sayılabilecek bir hale getirdiğini iddia eden Bayraktar, rehber öğretmenlerin haftalık mesaisinin 30 saatten 40 saate çıkarılmak istendiğini öne sürdü. Bayraktar, "Eğitimin niteliğini doğrudan etkileyecek olan böylesine önemli bir konuda alanında uzman bilim insanlarından, sorunun muhatabı olan rehber öğretmenlerden, eğitim sendikalarından hiçbir görüş ve öneri alınmadı. Yapılan değişikliklerle, rehber öğretmenlere yönelik nöbet, sınav gözetmenliği, ders, etüt görevleri, haftada 40 saat çalışma zorunluluğu gibi eğitimde rehberlik ilkelerine temelden çelişen adımlar atılmak istenmektedir. MEB'in benzer pek çok konuda olduğu gibi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nde böylesine önemli bir alanın en temel özelliklerini gözardı ederek yaptığı değişiklikler eğitim sisteminde ileriye değil, geriye doğru gidişin hızlanacağı izlenimi vermektedir. MEB bünyesindeki öğretmenlerin haftalık mesaisi 30 saat iken, rehber öğretmenlere angarya görevler yüklenerek çalışma saatleri 40 saat yapılmak istenmektedir. Bu durumda fazladan eklenen 10 saatin karşılığı olan ücret ve diğer hakların nasıl karşılanacağı belli olmadığı gibi, söz konusu düzenlemenin başta anayasa olmak üzere, ilgili yasaların eşitlik ilkelerine aykırı olduğu açıktır" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Eylemden detay görüntü,
-Psikolojik Danışman Öğretmen Ayşe Bayraktar'ın konuşması.
Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
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6)KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YAŞAMINI YİTİRDİ
DENİZLİ'de kavşakta vinç kamyona çarpan motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Fatih Mehmet Kaya, yaşamını yitirdi.
Kaza, Gümüşler Bulvarı'yla Ertuğrul Gazi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kontrolsüz şekilde kavşağa girdiği öne sürülen 35 yaşındaki Mehmet Arslan'ın kullandığı 20 AJ 035 plakalı vinç kamyona, Fatih Mehmet Kaya, yönetimindeki 20 F 9849 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Fatih Mehmet Kaya, yaşamını yitirdi. Kazada başındaki kaskı parçalandığı belirlenen Kaya'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, kamyon şoförü Mehmet Arslan'ı gözaltına aldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polislerin inceleme yapmasından görüntü
-Ölen motosiklet sürücüsünün cesedinin kaldırılmasından görüntü
-Meraklı kalabalıktan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber: Ramazan Çetin - Kamera: Deniz TOKAT DENİZLİ,
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7)İSLAHİYE'DE ÇOBAN VE ARICILARA SERTİFİKA
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde düzenlenen Arıcılık ve Sürü Yönetimi Elemanı Kursu'nu tamamlayan 31 kişiye sertifikaları verildi. alk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kursu tamamlayanlar için sertifika töreni düzenlendi. Törene Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin, Ziraat Mühendisi Mehmet Yılmaz, Veteriner Hekim Yavuz Yılmaz ile kursiyerler katıldı. 'Diplomalı çobanlar yetiştiriliyor' projesiyle düzenlenen Arıcılık ve Sürü Yönetimi Elemanı Kursu'na katılan 16 kursiyere sürü yönetimiyle ilgili 120 saat teorik ve pratik eğitim verildi, 15 kursiyer ise 80 saat arıcılık eğitimi verildi. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin, kursu tamamlayan 31 kişiye belgelerini verdi.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin, şöyle dedi:
"Eğitim seminerinde işlenen konuların arıcılık veya sürü yönetimi elemanı olarak sizlere katkı sağlamıştır. bu kurslarda aldığınız eğitim gerek arıcılık yaparken gerekse de hayvan besiciliği yaparken hayatımızda uygularsak daha düzenli, daha kalıcı, işimizi daha prosedürüne uygun yapmış olacağız ve mutlaka sizlere artısı döneceğini, sürü yönetimi elemanı ve arıcılık kursunda bayan görmek bizleri gururlandırdı" dedi.
Görüntü Dökümü
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Yüksel Şahin konuşması
Arıcılık sertifikalarının verilmesi
Çobancılık sertifikaları verilmesi
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU : 48 MB
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8)EVLİLİK HAZIRLIĞINDAKİLER FUARA AKIN ETTİ
İZMİT'te, evlenecek ve evini yenileyeceklerin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayan 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı ilgi gördü. Fuarın açılışında gelinlik defilesi yapılırken, otomobilden eve, gelinlikten mobilyaya kadar bir çok ürünün tanıtımı yapıldı.
İzmit Uluslararası İnterteks Fuar alanında Kocaeli Ticaret Odası ve TÜYAP Anadolu Fuarları organizasyonuyla 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı törenle açıldı. Yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etmesi hedeflenen fuar açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, evlenecek ve evini yenilecek çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarın açılışında gelinlik defilesi yapıldı. Evlenecek ve evini yenileyecek olanlar otomobilden eve, gelinlikten mobilyaya kadar bir çok ürünün tanıldığı fuarda stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı
Fuarda evlenecek olanların ihtiyacı olan tüm ürünlerin bulunduğunu söyleyen TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Geçen yıllara göre daha farklı bir konseptle fuarımızı yapıyoruz. Kocaeli ve çevre illerdeki konut projeleri de fuarımızda uygun fiyatlarla sizlere sunuluyor. Bunun dışında evlenecek olanların ihtiyacı olan bütün ürünler uygun fiyatlarla bulmak mümkün. Bu yıl geçtiğimiz yıllardaki ziyaretçi sayısının üzerinde ziyaretçinin olacağına kuşkumuz yok. Fuarın bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Kocaeli fuarcılık anlamında Türkiye'nin çok önemli bir bölgesi konumuna gelecek" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu fuarın evlenecek olanlara çok iyi imkanlar sağladığını belirterek, "Fuarlar bir fırsat ürünleridir. Firmaların pazara açılması hatta dünyaya açılmaları adına fuarlar önemlidir. Yenilikleri takip etmeyi sağlayan esnaf ve tüccarların kendi marifetlerini yansıtması açısından bu tür organizasyonları destekliyoruz. Fuara özellikle evlenecek ve evini yenileyecek olan vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Fuardan detaylar
-Gelinlik defilesi
-Açılış konuşmaları
(Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Orhan UZUN-KOCAELİ/DHA