Dha Yurt Bülteni-10

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DÜZGÜN'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ



ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün cenazesi memleketi Çorum'a getirildi. Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün cenazesi askeri uçakla Amasya'nın Merzifon Havaalanı'na getirildi. Buradan karayoluyla memleketi Çorum'a götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Düzgün'ün cenazesi ilk olarak konvoy eşliğinde Çorum merkeze bağlı Feruz Köyü'ndeki baba ocağına getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup helallik alındı. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi 53 yaşındaki Neriman Düzgün, şehidin kardeşleri Serdar, Rıdvan ve Asiye Düzgün ile şehidin eşi 28 yaşındaki Hacer Düzgün güçlükle ayakta durabildi. Anne Neriman Düzgün basın mensuplarına "Bizi bu halde çekip şerefsizleri sevindirmeyin" diye seslendi. Bu sırada şehit oğlunun tabutuna sarılan Neriman Düzgün baygınlık geçirince sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin felçli olan babası 61 yaşındaki Elvan Düzgün, ise rahatsızlığı nedeniyle buraya getirilmedi.



Şehidin resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşi Hacer Düzgün de tabutun başında gözyaşı döktü. İktisat Fakültesi mezunu olan Hacer Düzgün'ün bir yıl vekil öğretmenlik yaptığı ve şu anda Yozgat Sarıkaya Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak çalışğı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün ve eşi Hacer Düzgün'ün Ramazan Bayramı sonrasında düğün töreni yapacakları belirtildi. Şehit için baba evinde dua edilmesinin ardından cenazesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün için Çorum kent merkezindeki Akşemsettin Camii'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılınacağı ardından cenazesinin şehitlikte toprağa verileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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-Şehidin cenazesinin baba evine getirilmesi



-Helallik alınması



-Şehidin yakınlarının ağlaması.



-Detaylar



(SÜRE: 4.40 Dk) (BOYUT: 186 MB)



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



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2)SINIRDA MODÜLER BETON İÇİN YAPILAN KAZIDAN CEPHANELİK ÇIKTI



ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırına modüler beton duvar örülmesi için yapılan kazıda toprağa gömülü 5 tüfek, 2 el bombası ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Suriye sınırındaki tehditlerin önlenmesi amacıyla Akçakale İlçesi'nde modüler beton örülmesi için iş makinesinin yaptığı kazıda toprağa gömülü çuval fark edildi. Gültepe Hudut Karakolu görevlileri yaptıkları incelemede çuvalda 1'i makineli 5 tüfek, 2 el bombası, 8 şarjör, 315 fişek, 3 hücum yeleği, 1 tüfek kılıfı ve 1 kasatura buldu. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.







ŞANLIURFA/DHA



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3)SUİKAST DAVASINDA TANIK YARBAY: HELİKOPTERDEKİ YARBAY 'KOMUTANIM BU ŞEREFSİZLER BİZİ KANDIRDI' DEYİP AĞLADI



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde kaldığı otele saldırı düzenleyen darbeci askerleri taşıyan 2 helikoptere Bodrum'daki Şehit Üsteğmen H. Konuralp Özcan Kışlası'ndaki Imsık Askeri Havaalanı'nda yakıt vermeyen Yarbay Fethi Şahbaz, çarpıcı ifadelerde bulundu. Muğla'daki duruşmaya tanık olarak katılan Yarbay Şahbaz, "Helikopterde bulunan Yarbay Davut Uçum'un yanına giderek boğazını sıktım ve 'Ne yapıyorsunuz?' diye tepki gösterdim. 'Komutanım bu şerefsizler bizi kandırdılar' dedikten sonra hüngür hüngür ağladı" dedi.



15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu olarak düzenlenen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Toplantı Salonu'nda devam edildi. Tutuklu sanıkların cezaevi araçlarıyla getirilmesinden önce Özel Harekat polisleri, çevre binaların çatılarında önlem aldı. Duruşmada, mahkeme heyeti, tanıklardan bugün ilk olarak Şehit Üsteğmen H. Konuralp Özcan Kışlası'ndaki Kara Havacılık Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Yarbay Fethi Şahbaz'ı, tanık olarak dinledi.



İÇLERİNDE EN KARARLI SÖNMEZATEŞ'MİŞ



Yarbay Şahbaz, ifadesinde, şunları söyledi:



"Darbeyi televizyondan öğrendim. Ankara ile irtibata geçtim Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yönetime el koyduğu söylendi. Birliğimizde gereken önlemler almamız istendi. Saat 04.20'ye kadar hiçbir görüşme olmadı. Yarbay Yücel Ekizoğlu yakıt ikmali için mesaj attı. Hemen ardından ise Tuğgeneral Ünsal Coşkun beni arayarak gelecek olan helikoptere yakıt vermemi söyledi. Durumdan şüphelenmem üzerine çok güvendiğim Kurmay Yarbay Bahattin Akgün'ü telefonla arayarak buradaki gelişmeleri anlattım. Kesinlikte yakıt vermemizi, helikopterlerin bataryalarını sökmemizi, kabloları kesmemizi, tanker içerisine gerekirse kum dökmemizi söyledi. Sadece olaylara isteyerek karışmadığını söylediği Yarbay Yücel Ekizoğlu'nu ayırmamızı istedi. Her söylediklerini aynı şekilde uyguladım. Helikopterden inerek yanıma gelen Albay Zeki Göçmen ve Albay Murat Dağlı, 'Hemen yakıt ikmali yapalım' dedi. Her ikisine de 'Çocuklarınızın hatırı için bu işten vazgeçin' uyarısında bulundum. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş içeri girdi ve neden yakıt verilmediğini sordu. Albay Zeki Göçmen ise içlerinde en kararlı olan Sönmezateş'e kendilerini havada düşüreceklerini söyledi. Telefon edeceklerini söylediler. Ben de dışarı çıktım. Sönmezateş, 'Tüm hava sahası bizim kontrolümüzde, hiçbir helikopter düşürülmeyecek' gibi bir laf etmiş. Sonrasında Sönmezateş, tankeri çalıştırmaya çalıştı. Burada başarılı olamadı. Kuleden aldığım koordinatı da Albay Murat Dağlı'ya yanlış verdim. Yarbay Davut Uçum'un helikopterin içinde olduğunu öğrendim. Yanına giderek boğazını sıktım ve ne yapıyorsunuz? diye tepki gösterdim. 'Komutanım bu şerefsizler bizi kandırdılar' dedikten sonra hüngür hüngür ağladı. 'Uçmayın sizi vuracaklar' dedim. Helikopterine yaklaşık 40 mermi isabet etmiş, lastik patlaktı. 'Düşüp, ölürseniz cenazenize bile gelmem' dedim. Yakıt vermemek için iki tankeri çalışamaz duruma getirdik. Bir helikopter tüm uyarılara rağmen havalanıp İzmir'e gitti, diğer iki helikopteri ise bırakmak zorunda kaldılar."



Duruşma, diğer tanıkların ifadesiyle devam ediyor.



Görüntü Dökümü



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-Duruşmanın yapıldığı salonnu çevresinde güvenlik önlemleri



-Cezaevi araçlarının gelmesi



-Jandarmalardan görüntü



-Detaylar







Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



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4)ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde dere yatağına ekili vaziyette 490 kök hint keneviri ele geçirildi.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile narkotik ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde Fığla Mevkii'ndeki dere yatağına ekili vaziyette yaklaşık 1 metre boyunda 490 kök hint keneviri tespit etti.



Kenevirlerin ekili olduğu arazi dikenlik ve sarp olduğu için uyuşturucuya ulaşamayan ekipler Alanya Belediyesi'nden yardım istedi. Gelen belediye ekipleri alanı temizleyerek kenevirin ekili olduğu alana polisin ulaşmasını sağladı. Ekili olduğu yerden sökülen kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken, polis uyuşturucu maddeyi eken kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Polis kamerasından çekilen olay yeri görüntüleri



Polis merkezinde sergilenen uyuşturucudan görüntü



78.7 MB /// 01.17"



HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,



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5)ANNE-OĞULA UYUŞTURUCU GÖZALTISI



BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen 29 yaşındaki Onur Z. ile annesi 52 yaşındaki Filiz Z. yakalanarak gözaltına alındı.



Bursa Narkotik Suçlar Şubesi ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan 16 SJ 239 plakalı otomobil, Karacabey girişinde durduruldu. Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenen 252 gram bonzai ve 999 adet ecstasy ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak araçtaki Onur Z. ve annesi Filiz Z. gözaltına alındı.



Anne- oğlu şüphelilerin uyuşturucuyu Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde satacakları, dikkat çekmemek ve aile görünümü vermek için yanlarında 5 yaşındaki bir çocuğu da bulundurdukları öğrenildi. İki şüpheli emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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UYUŞTURUCU SATICILARI



UYUŞTURUCU SATICILARI EMNİYETTEN ÇIKARKEN



Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), -



BOYUT: 104 MB



SÜRE: 1,10



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6)PROTEZ KULLANABİLMESİ İÇİN BACAĞI TERS DİKİLDİ



KONYA'da 24 yaşındaki Fevzi Aktaş'ın, geçirdiği trafik kazası kırıklar ve enfeksiyon oluşan sol bacağı, uyluk kısmından kesilip, protez kullanması için sağlam olan kısma ters dikildi.



Geçirdiği trafik kazası sonucu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Fevzi Aktaş'ın, sol bacağının uyluk kısmında kırıklar ve enfeksiyon oluştuğu saptandı. Sol bacağının tamamen kesilmesi gereken Aktaş'ın, protezi daha iyi kullanabilmesi için uyluk kısmından kesilip, bacağını sağlam olan kısman ters dikilmesine karar verildi. Ameliyatı gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Acar şunları söyledi:



'Hasta, sol bacağında kırıklar nedeniyle bir dizi ameliyat geçirmiş, ancak enfeksiyon kontrol altına alınamamış. Bacağın kesilmesine karar verilmiş. Bacağının kesileceğini ve uyluk kemiğinden itibaren olması sebebiyle protez kullanmakta ciddi sıkıntılar yaşayacağını biliyordu. Ancak biz dünyada sayılı merkezde gerçekleştirilen ve bu gibi hastalarda protez kullanımı konusunda hastanın hayat kalitesini ciddi oranda artıran bir yöntem uygulamayı teklif ettiğimizde hastamız kabul etti."



Kesilen bacağın sağlam kısmını ters olarak geri diktiklerini belirten Acar, şöyle devam etti;



"'Bu ameliyatla, bacak bütünlüğü göz önüne alınınca bacağın üst kısmındaki enfeksiyonlu kısım alınarak, bacağın sağlam olan alt kısmı yukarıya 180 derecelik ters açıyla dikilerek, bilek ekleminin diz kapağı görevi görmesi ve hastanın platin kullanmasında büyük kolaylık sağlaması hedeflendi. Eğer bu yöntem uygulanmasaydı, hastamızın bacağı uyluk kemiğinden itibaren kesilecek ve hastanın geri kalan hayatında protez kullanımı bile sınırlanacaktı. Bunun yanında konum itibariyle protezden dolayı ciddi bası yaraları oluşacaktı. Ancak bu yöntemle hastamızın hayatı büyük ölçüde kolaylaşacak.ö



Ameliyat ardından sağlığına kavuşan Fevzi Aktaş, bacağının tümünü kaybedecek iken böyle bir yöntemle daha küçük ve kullanım açısından bana kolaylık sağlayacak olan protezle daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.



Görüntü Dökümü:



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-Dr. Mehmet Ali Acar ile yapılan röp



-Hasta ve doktordan detay



-Yerine dikilen bacaktan detay



-Genel ve detaylar



Haber-kamera: KONYA, DHA))



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