Dha Yurt Bülteni-10

1)KAĞIZMAN'DA MAYINLI TUZAK: 2 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI







KARS'ın Kağızman İlçesi kırsalında arama- tarama faaliyeti sırasında mayın patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Çemçe Dağları'nın eteğindeki Kağızman'a bağlı Dibekkaya Köyü kırsalında, Erzurum'dan giden Jandarma Özel Harekat Taburu, dünden itibaren arama- tarama çalışmalarını başlattı. Bugün yapılan çalışmalar sırasında, teröristlerin daha önceden döşediği bildirilen mayının patlaması sonucu, 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.



İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), -



2)ŞIRNAK'TA KAZADA ÖLEN POLİS, İSLAHİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ



ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru 24 yaşındaki Ali Keklikçi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.



Silopi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 yıllık polis memuru Ali Keklikçi, dün kendi kullandığı 05 NB 363 plakalı otomobille yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan genç polis memurunun cenazesi, bugün memleketi İslahiye'ye getirildi. Polis memuru için İslahiye'nin Kozdere Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından polis memuru Keklikç'nin cenazesi mahalle mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.



3)CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST TİMİ DAVASINA İKİNCİ GÜNDE DEVAM EDİLDİ







CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2'nci duruşmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'nın suikasta gelen helikoptere yakıt verdiğini belirtip, "Tezcan Kızılelma'dan (Tuğamiral) emir aldığını söyledi. 'Yakıtı verdim, helikopter uçtu gitti' dedi. Başsavcımız (Necip Topuz) elini masaya vurarak 'Yanlış yaptı' dedi ve hakkında gerekenin yapılacağını söyledi" diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu olarak düzenlenen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Toplantı Salonu'nda devam edildi. Tutuklu sanıkların cezaevi araçlarıyla getirilmesinden önce Özel Harekat polisleri çevre binaların çatılarında önlem aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de müdahillik talebi kabul edilen davanın duruşmasında, mahkeme heyeti, tanıklardan bugün ilk olarak Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan'ı dinledi. '15 Temmuz'un kahraman komutanı' olarak anılan Albay Özfidan ifadesinde, şöyle dedi:



"O gece Kriz Yönetim Merkezi'nde sayın Valimiz, Başsavcımız, Adalet Komisyonu Başkanı ve Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile beraberdik. Saat 03.15 sıralarında Marmaris'e bir otele helikopter yaklaştığı bilgisi geldi. O ortamda askeri personel bendim. Helikopterin nereden geldiği konusunda araştırma çalışmalarına başladım. Yardımcım Cafer albayı aradım. Helikopterden etrafa ateş açıldığını söyledi. Bölgemizdeki rütbeli askeri personel ile helikopterlerin teşhisi konusunda çabalarım oldu. Cenk Bahadır Avcı (Kurmay Albay) bir helikopterin meydanlarına indiğini, sonrasında kalkış yaptığını söyledi. Tedbirini almasını söyledim. İkinci bir helikopterin iniş yaptığını, dost helikopter olduğunu ve takip için geldiğini söyledi. Vali Bey'in yanımda olduğunu söyledim. Vali Bey kendisiyle telefonla görüşüp, 'Sakın yakıt verme' dedi. Nasıl yaparsanız yapın bu adamları burada tutun uyarısında bulundum. Yakıt vereceğini söyledi. 'Başını belaya sokarsın' uyarısında bulundum. Tezcan Kızılelma'dan (Tuğamiral) emir aldığını söyledi. 'Yakıtı verdim, helikopter uçtu' dedi. Başsavcı, elini masaya vurup, 'Yanlış yaptı' deyip, bu kişi hakkında gerekenin yapılacağını söyledi. Imsık Hava Meydanı'ndaki yetkililer ile temasa geçtik, yakıt verme konusunda yardımcı olmamalarını söyledik. Cumhurbaşkanımızın özel program nedeniyle ailesi ile birlikte Muğla il sınırları içerisinde olduğunu biliyorduk. Ancak nokta olarak kendilerinin nerede kaldığını bilmiyorduk. 13 ilçe, 34 karakolun kontrolünü sağladım."



DURUŞMADA NOT KAĞIDI TARTIŞMASI



Albay Özfidan'ın elindeki kağıda bakarak ifade vermesi sanık avukatlarının tepkisine neden oldu. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ araya girip, "İnsaf ya. O gün yaşadıklarını dakika dakika nasıl aklında tutsun" derken, Özfidan ise, "Bildiklerimi doğru anlatmam ve herkese yardımcı olmam için hatırladıklarımı not aldım" dedi.



"ORAYA HAVUÇ, BURAYA SOPA"



Bu arada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'dan söz alarak ayağa kalkan sanık Yüzbaşı Ergün Şahin, "Önyargılı davranıyorsunuz. Oraya havuç, buraya sopa. Siz ne kadar çok bizi mahkemeden atmakla tehdit ediyorsunuz. Soru sormamız engelleniyor. Bunun için soru sormayacağım" dedi. Başkan Baştoğ ise, "Kesinlikle bu sözlerinizi kabul etmiyorum. Soru sormak için söz veriyorum. Ancak sürekli açıklamalarda bulunuyorsun" dedi.



Duruşmada, diğer tanıkların dinlenmesine geçildi.



4)DARBE GECESİ 'ABİLER ASKERE YARDIMCI OLUN' MESAJINA 8 YIL 9 AY HAPİS



KOCAELİ'de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 'Abiler askere yardımcı olun' mesajı attığı iddia edilen öğretmen stafa Polat 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan özel bir okulda öğretmenlik yapan Mustafa Polat'ın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki duruşmada tanık S.E, Mustafa Polat hakkında, "15 Temmuz gecesi saat 22.45'te 'abiler askere yardımcı olun' mesajını gördüm" iddiasında bulundu. Mustafa Polat bugünkü duruşmada, S.E.'nin beyanlarının çelişkilerle dolu olduğunu belirterek, darbe gecesi Sivas'ta bulunduğunu ve kendisine mesaj çekmediğini, telefon çekmediği için mesaj atmasının mümkün olmadığını, darbe grişiminden 5 gün sonra Kocaeli'ne geldiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.Mahkeme, Mustafa Polat'ı 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, sanığın davranışlarını gözeterek cezayı 8 yıl 9 ay'a indirdi.



Selda Hatun TAN -İZMİT/DHA)



5)ULUDAĞ'DA YAVRU AYININ YEMEK ARAMA MÜCADELESİ



URSA Uludağ'da doğal ortamlarında yaşamlarına devam eden ayılar kış uykusundan uyanarak Milli Parklar Bölgesi'ndeki çöp konteynırlarında bulunan yiyecekleri tüketiyorlar. Bölgede bulunan restaurant işletmecilerinin çöp konteynırlarına attıkları yiyecekleri bulmak için çaba sarfeden yavru ayının görüntüsü bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



6)MERSİN' DE ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ



MERSİN'de bu yıl 2- 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek 16'ncı 'Uluslararası Müzik Festivali'nin tanıtım yapıldı.HiltonSa Otel'de düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna, Yenişehir Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Genç, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Yağcı, "Halkımız için yaptığımız, çok büyük destek gördüğümüz çok önemli bir festival oldu. 2007 yılında Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edildi. Mersin halkı bu festivali hak ediyor. Bu sene yine el ele birlikte geçireceğiz. Bizler bu işin gönüllüleriyiz" dedi.



Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç de, şu anda ortada uluslararası bir festival görmediğini, festivalin bazı kuruluşlar ve kurumların insafına bırakıldığını söyledi. Genç cşöyle konuştu:



"Kentliyle buluşması beklenen bir festival olması gerekirken, giderek küçülüyor. Festivalleri yerel yönetimler yaparlar, ön plandadırlar. Yerel yönetimler taşın altına elini koymalı. Büyükşehir ya da ilçe belediye başkanı bunun yönetiminde olmalı. Belediyeler ağırlığını koyarak uluslararası düzeye çıkması için gerekeni yaparlarsa o zaman biz de doyasıya müzik dinleriz, halkımız müzikle buluşur ve bunun adına uluslararası müzik festivali deriz. Bunu yaparken falanca ülke, ulusun müziğini ille de halkımızın önüne sürmek gerekmez. Doğru bir yola çıktınız ama küçüle küçüle tükenme noktasına gelindi."



ULUSLARARASI BİR FESTİVALDİR



Bunun üzerine söz alan Selma Yağcı, "Söylediğinizin içinde bir tanesi doğru. O da, 'Taşın altına elimizi koymalıyız' Halkımıza illa klasik müziği sevdirmek için yola çıkmadık. Bu festival 2007 yılında Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edildiyse, uluslararası bir festivaldir. Böyle düşünmüyorsan Avrupa Festivaller Birliği'ni biraz incele" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise, festivalin kentin kültürü ve tanıtımına ciddi destekler sunduğunu söyledi. Toplantı, Genç Yetenek Ödülü sahibi Aylin Çelik'in mini bir konseri ile son buldu.



7)MANİSA' DA MESİR MACUNU FESTİVALİ BAŞLADI



UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan 477 yıllık Manisa Mesir Macunu Festivali, başladı.



Manisa'da 477'inci Uluslararası Mesir Macunu Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenleriyle başladı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kaymakamlar, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Arnavutluk, Sırbistan, Ukrayna'dan gelen misafirler ve halk açılışa katıldı. Manisalılar, 477 yıllık geleneği sürdürmek için Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlere akın etti. Festival kapsamında saraylı tahta bacaklar, canlı heykeller ve akrobatlar gösteriler yaptı. Vatandaşlar gösterileri, cep telefonlarıyla görüntüledi. Açılışta Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna halk dansları toplulukları ülkeleri de danslarını sergiledi.



Dans gösterilerinin ardından konuşan Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, festivalin her geçen yıl güçlendiğini ve coşkunun arttığını belirterek, "Festivallerin şehirlerin tanıtımında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. En önemlisi festivalin devamlılığı. Bizim 477 yıl süren bir festivalimiz var. İçinde tarihi, kültürü, sağlığı barındırıyor. Çok güzel bir mesir geleneğine sahibiz" dedi.



Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik ise neredeyse 5 asırlık olan geleneğin kent turizmini marka haline gelmesi ve ticaretine de katkı sağlaması açısından önemli bir değer olduğunu vurguladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, festivalin Manisa'yı diğer şehirlerden farklı kıldığını belirtip, "5 asırlık şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını sağlayan köklü festivali başlatıyoruz. Festival kapsamında birbirinden güzel ve eğlenceli gösteriler olacak. Şehrimizde yaklaşık 320 yabancı misafiri ağırlayacağız. Köklü festivali yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatmak hepimizin görevidir. Şehrimizi en güzel şekilde tanıtarak bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de festivalin yaşatılmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, festivale katkı sağlayanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda 'Dünden bugüne Manisa fotoğrafları' sergisi açıldı. Açılışa katılanlar, Manisa'nın geçmiş dönemdeki fotoğraflarını ilgiyle inceledi. Bugün açılışı yapılan festival, 30 Nisan Sultan Cami'nde mesir saçım töreninin ardından sona erecek.



--- KUTU 1 ---



MESİRİN TARİHÇESİ



Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi 'Muhteşem Süleyman' olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da bir ara hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan hastalara bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl, 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. 1539'dan buyana on binlerce insan Sultan Camii etrafında toplanır, doğanın uyanışının, baharın gelişinin, bereket ve bolluğun başlangıcını, sevincini yaşar.



--- KUTU 2 ---



MESİR MACUNUNUN ÖZELLİKLERİ



Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Diğer özellikleri arasında ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır. İnanışa göre macundan yiyen kimseyi bir yıl boyunca zehirli hayvanlar sokmaz. Macunu yiyen gelinlik kızlar o yıl içinde evlenir. Çocuğu olmayanların mesir macunundan yerse çocukları olur.



--- KUTU 3 ---



41 ÇEŞİT BAHARAT VAR



Tarçın, karabiber, yeni bahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistancevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemersini tohumu, günbalı.



