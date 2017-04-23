Dha Yurt Bülteni-10
Şırnak Bestler-Derelerde çatışma: 2 asker şehit (2)OPERASYONDA 5 ASKER YARALANDIŞırnak'ın kuzeyinde yer alan Bestler- Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda güvenlik kuvvetleri ve PKK'lı terösitler arasında çıkan çatışmada 5 asker yaralandı.
Şırnak Bestler-Derelerde çatışma: 2 asker şehit (2)
OPERASYONDA 5 ASKER YARALANDI
Şırnak'ın kuzeyinde yer alan Bestler- Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda güvenlik kuvvetleri ve PKK'lı terösitler arasında çıkan çatışmada 5 asker yaralandı. Bestler-Dereler bölgesinde bu sabah saatlerinde 2 askerin şehit olmasının ardından, devam eden operasyonda yaralanan 5 asker helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği operasyonun devam ettiği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
Helikopterlerin hava hareketliliği
Asker taşıyan zırhlı araç konvoyu
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak),
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Afganistan'da kalp krizinden ölen Astsubay, memleketi Aksaray'da defnedildi
AFGANİSTAN'daki Türkiye Kabil Büyükelçiliği Askere Ataşeliği'nde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 40 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Adam Sağlam'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki, Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği'nde 5 aydır görev yapan 2 çocuk babası Astsubay Başcavuş Adem Sağlam, geçen çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sağlam'ın cenazesi için bugün memleketi Aksaray'da Ulu Camii'nde dini ve askeri tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Mustafa Alakuş, askerler ve yakınları katıldı. Alise ve yakınları tabutun başına gelip gözyaşı döktü. 11 yaşındaki oğlu Süleyman Efe Sağlam ise uzun süre babasının fotoğrafına bakıp ağladı. Astsubay Sağlam'ın cenazesi, kılanan cenaze namazının ardından Yuva Köyü'ndeki mezarlığa defnedildi.
(Görüntü Dökümü
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_ Cenaze töreninden detay
Ailesi ve yakınlarının ağlaması
Oğlundan detay
Genel ve detay
Astsubayın vesikalığı
Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY
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Trabzon'da fırtına can aldı, HES bağlantı borusu patladı, yolları su bastı
TRABZON'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde etkili olan fırtına can ve mal kaybına yol açtı.
Dernekpazarı İlçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde fırtınada ormanlık alanda ağaçların devrilmesiyle heyelan oluştu. Tepeden yuvarlanan kaya, evinin önünde oturan 71 yaşındaki Hasan Topal'ın ölümüne, 57 yaşındaki Hakkı Karakaş'ın yaralanmasına neden oldu.
Çaykara İlçesi'nde ise saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, prefabrik yapılar yıkıldı. Elektrik direkleri rüzgar nedeniyle yıkıldığı için ilçede sabahtan itibaren elektrikler kesildi.
Çaykara'da, Balkodu Deresi üzerinde bulunan hidroelektrik santralin su bağlantı borusu patladı, dere çevresindeki yollar su altında kaldı ve ulaşıma kapandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Fatih TURAN/ÇAYKARA (Trabzon), -
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İnegöl'de kar yağışı çilek üretimine zarar verdi
BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, hasada bir hafta kala yağan kar, 'kırmızı altın' denilen çileğe büyük zarar verdi. Kar yağışı nedeniyle seraların çöktüğünü belirten İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek üretimi yapılan 13 bin dönümlük alanın büyük ölçüde zarar gördüğünü söyledi.
İnegöl'ün en önemli tarımsal ürünlerinden olan çilek üretimi, hasada bir hafta kala yağan kar yağışı nedeniyle başlamadan sona erdi. Dün akşam İnegöl'ün çeşitli noktalarında etkisini gösteren kar yağışı çilek yetiştirilen seraların çökmesine neden oldu. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kar yağışının ardından İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'nde çilek üretimi yapılan seraları yerinde inceledi.
Sezai Çelik, İnegöl'de yaklaşık 13 bin dönümlük alanda çilek üretimi yapıldığını ve rekoltenin 39 bin ton dolayında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydederek şöyle dedi:
"Seraların büyük çoğunluğu zarar gördü. 23 Nisan böyle bir kar yağışı olması beklenilen bir durum değildi. Zararımız büyük. Çiçek açmış olan kiraz bahçelerinde de az da olsa bir zarar söz konusuö dedi.
ÇİFTÇİLERİN DON KORKUSU
Kar yağışının ardından gece don olayı yaşanması halinde zarar oranının daha da büyük olacağına dikkat çeken Çelik, "İnegöl'de 190 bin dönüm alanda meyve üretimi yapılıyor. Eğer don olursa bütün meyveler zarar görür. Düşünmek bile istemiyorum. İnşallah bu gece don olayı yaşanmaz ve bu durumu böyle atlatmış oluruz. Allah beterinden korusun" diye konuştu.
Çilek üretimi yaptığı seraları çöken çiftçi Ali Satılmış da, çiftçilerin her zaman kar yağsın diye dua ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Ama 23 Nisan'da zamansız yağan kar nedeniyle gerçekten ürünlerde ciddi bir hasar var. Seralarımız çöktü. Hasada bir hafta kala ürünlerimiz zarar gördü. Bu gece de don olursa daha da zarar göreceğiz. Biz de mağdur olduk. Çileklerimiz bir hafta sonra hasat edilecekti ama yağan kar yağışı hasadı bitirdi. Zararımızın ne kadar olduğunu daha kestiremiyoruz."
Görüntü dökümü
Seraların genel görüntüsü
Çileklerin genel görüntüsü
Çiftçi ve ziraat odası başkanı röportaj
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), -
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70 haneli mahallede branda altında 23 Nisan coşkusu
SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde 70 haneli Burhaniye Mahallesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilkokulun önüne çekilen branda altında kutlandı.
Sakarya'da bayram sabahı etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki neredeyse tüm okullar açık alanda yapacakları 23 Nisan etkinliklerini iptal etti. Geyve'nin 70 haneli Burhaniye Mahallesi'ndeki 24 öğrencinin öğrenim gördüğü Burhaniye İlkokulu'nda ise hazırlanan kutlamalara yağmur engel olamadı. Erken saatlerde çok sayıda vatandaş okuldaki öğretmenlerle işbirliği yaparak okul önündeki alanının üzerini brandayla kapattı. Minikler ve velileri Cumhuriyet coşkusunu brandanın altında yaşadı. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri gerçekleştirilen muz yeme, çiğ köfte yeme ve bardaktan top çıkarma yarışmalarında yarıştı. 2 öğretmeni olan ilkokulda yapılan bayram kutlamasına Geyve Kaymakamı İlyas Memiş de katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.
Okul müdürü Mehmet Emin Şimşir öğrencilerin coşkusunu kırmamak için etkinlikleri iptal etmediklerini belirterek, "Gerekli önlemleri aldık, çadırlarımızı kurduk. Köylülerimiz yardımcı oldular. İşbirliği yaptık. Herkes memnun. Yemek ikram ettik. Bugün ülkemiz için çok özel bir gün. Çocuklara armağan edilen bu günü yağmur sebebiyle iptal edip, minik yavrularımızın coşkusunu kırmak istemedik" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kutlamalardan görüntü
Haber: Zafer TOKUŞ/GEYVE (Sakarya), -
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Ardahan'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları yıktı
ARDAHAN'da şiddetli fırtına bazı apartmanların çatılarının uçmasına ve ağaçların yıkılmasına neden oldu.
Sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğle saatlerinde hızını artırdı. İnönü Mahallesi'nde Sağlık Müdürlüğüne ait binanın ısı yalıtımları ve bazı binaların çatıları uçtu. Bazı ağaçlar ise fırtınanın etkisi ile yıkıldı. Şiddetli fırtına nedeniyle iletim kablolarının kopması sonucu kent merkezinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.
Sokakta yürüyenler de fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Fırtına nedeniyle yürümekte zorlanan çocuklardan görüntü
-Fırtına nedeniyle çatısı uçan binalardan görüntü
-Yıkılar ağaç'dan görüntü
Haber-Kamera -Deniz BAŞLI - / ARDAHAN
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Gürsel Tekin: Uzaya kadar götüreceğiz
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, referandumla ilgili süreci sonuna kadar devam ettireceklerini belirterek, "Uzaya kadar gitmek isteriz" dedi. Tekin, Üsküdar'da evet oyunun düşük çıkmasının nedeninin de ayağı yerden kesilen İslamcı sosyetenin yaşam tarzı olduğunu öne sürdü.
CHP'li Gürsel Tekin, Döşemealtı Belediyesi'nin düzenlediği güreşleri izlemek için geldiği Antalya'da partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Gazetecilere gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandumda yaşanan orantısız sürecin mimarlarından olduğunu belirtti. Tekin, seçim sürecinde şehirlerdeki bilboardlar, megabordlar, televizyonlar, gazeteler, devletin kurumları, tapu memurundan valisine, kaymakamından savcısına, polisine kadar devletin bütün kurumlarının 'evet' kampanyasında çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:
"Buna rağmen biz milletimizin sağduyusuna inandık. Biz dedik ki milletimiz galip gelecek. Bana göre de milletimiz galip geldi. Ama ne yazık ki 6-0 başlayan maç sonunda hükmen mağlup edildik. Yani YSK dediğimiz şeyin, anahtar teslim sistem haline geldiğini seçim günü fark eder duruma geldik."
YÜZDE 100 EVET TEPKİSİ
Antalya'da 26 bin kadar geçersiz oy çıktığını, buna karşılık bazı bölgelerde geçerli oy oranı yüzde 100 olduğu gibi hiç hayır oyu çıkmadığını belirten Tekin, özellikle güneydoğu cofrafyasına dikkat çekti. Buna karşılık Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ın "Evet oyları da çalındı" şeklinde beyanda bulunduğunu belirten Tekin, "Ne evet oyları ne de hayır oyları çalınsın. Kardeşim evet oyları da çalınmış ise hodri meydan, gelin yeniden sayalım. Gelin seçimi yeniden yapalım" diye konuştu. Referandumla ilgili itirazlarına devam edeceklerini belirten Tekin, "Bundan sonra ne olacak" sorusuna karşılık şöyle dedi:
"Tabii biz sonuna kadar gerek ulusal düzeyde, gerek uluslararası düzeyde, milletimizin namusuna sahip çıkacağız. Rey namustur. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Sonuç alınır mı alınmaz mı bilemeyiz tabi ama takdir edersiniz ki onuç alınması için hukuki her tür mücadeleyi yapacağız. Demokratik haklarımızın tamamını kullanacağız. Uzaya kadar gitmek isteriz. Anayasa, babayasa, uluslararası bütün kuralları kullanacağız. Bundan öte nereye gideceğiz? Silahlı örgütümüz yok. Biz bütün haklarımızı hukuk çerçevesinde aramaya devam edeceğiz."
4 BİN EURO'LUK BAŞÖRTÜSÜ MUHAFAZAKAR KESİMİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ
Gürsel Tekin, İstanbul Üsküdar'da 'Evet' oy oranının düşmesinin temel nedeninin İslami sosyetenin halktan kopuk yaşam tarzı olduğunu ileri sürdü. İslami sosyetenin İstanbul'da Çamlıca ile diyarlarındaki müstakil havuzlu villalarda oturduğunu kaydeden Tekin, "Allah daha çok versin. Kimsenin mal varlığının hesabını yapacak durumda değiliz. Ama ister istemez o taban aynı camilere gider, aynı cemaate gidersiniz. Herkes birbirini çok iyi tanır. Şimdi bir kısmı ayağı neredeyse hiç yere değmeden, uçaklarla dolaşıp, özel uçakların indiği evleri görünce doğal olarak o muhafazakar, sağduyulu İslamcı kesimin çok büyük tepkisi oldu. Mesela dünyanın en pahalı başörtüsünü satan mağaza şu anda Kısıklı'da, Çamlıca'da. Takdir edersiniz ki 4 bin euro'luk başörtüsü, 8 bin euro'luk cekete sağduyulu kesimin tepkisi önümüzdeki günlerde daha büyük olacak. Yeni Bağdat Caddesi'nin Kısıklı'da olduğunu buradan söylemek istiyorum" diye konuştu.
GERÇEKLER GİZLENİYOR
Türkiye'yi dış politikada sıkıntılı günlerin beklediğini aktaran Tekin, Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin pempeleştiğini kaydetti. Hem Türkiye'nin kırmızı çizgileri konusunda hem de Rakka operasyonu konusunda Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama beklediklerini anlatan Tekin, İsrail'in gürültü kirliliği gerekçesiyle ezan sesini kesmesine de Türkiye'nin ses çıkarmadığını iddia etti. Türkiye'de yalan rüzgarları estirilerek halktan gerçeklerin gizlendiğini aktaran Tekin, yarın görülecek olan Rıza Sarraf davasını da değerlendirdi. Tekin, bu davanın Türkiye'yi sıkıntıya sokabileceğini söyledi.
Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu iddia eden Tekin, Türkiye'nin önemli caddelerinde ticaretin durma noktasında olduğunu, bu nedenle birçok dükkanın kiralık olduğunu söyledi. Buna karşılık referandum sürecinde iktidarın anayasa değişiklik maddelerini anlatmak yerine 'İşsizlik çözülecek, terör bitecek huzur gelecek. Küresel dünya bizlere oyun oynayamayacak' diyerek vaadlerde bulunduğunu ileri süren Tekin, "Ne kadar işsiz varsa, AKP'nin önüne gitmeli. En büyük palavralarından biri de Haçlı seferleriydi. Hayali bir batı düşmanı yaratarak referandumda evet denilmesini istediler" dedi. Tekin, önümüzdeki yıl mart ayında bir yerel seçim olabileceğini de söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantı salonundan genel görüntü
Gürsel Tekin ve il yönetiminden görüntü
Partililer ve gazetecilerden görüntü
Gürsel Tekin'in konuşması
HABER: Mustafa KOZAK-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,
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Çelenk koyarken düşen Milli Eğitim Müdürü hastanelik oldu
SAKARYA'nın Hendek İlçesi Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk koymak istediği sırada kar yağışı nedeniyle kayganlaşan alanda düştü. Sabri Doğan hastaneye kaldırıldı.
Hendek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Törene Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan ve protokol üyeleri katıldı. Anıta çelenk koymak için tören alanında yürümeye başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, kar yağışı sonrası kayganlaşan zeminde kayarak düştü. Sabri Doğan tören alanında hazır bekleyen sağlık ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kutlama programı çelenk koyma töreninden sonra ilçe merkezindeki Atatürk Spor Salonu'nda devam etti.
Görüntü Dökümü
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Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / HENDEK(Sakarya), -
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Ege'de 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Ege'de törenlerle kutlandı. Vatandaşlar öğrencilerin gösterilerine büyük ilgi gösterirken, cadde ve sokaklarla evlerin balkonları Türk bayrakları ile donatıldı. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle pek çok ilde kutlamalar açık alanlar yerine daha çok spor salonlarında yapıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın önemi törenlerde vurgulandı.
BALIKESİR
Balıkesir'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ilk tören saat 09.30'da Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Daha önce saat 10.30'da Atatürk Parkı'nda yapılması planlanan kutlama ise havanın yağışlı ve soğuk olması nedeniyle Kurtdereli Spor Salonu'na alındı. Kutlamaya Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, bürokratlar ve siyasi pertilerin temsilcileri de katıldı.
Törende çocuklar rengarenk giysileriyle şiirler okudu, dans edip, halk oyunları ve spor gösterileri sundu. Vali Ersin Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız" sözlerini hatırlatan Vali Yazıcı, "Bu onurlu gün, sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına verilmiş eşsiz bir gündür. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. Türk Milleti'nin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın; sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri ve bu şekilde hayatlarını sürdürmeleri en büyük isteğimizdir" dedi.
KÜÇÜK VALİ KİTAP FUARI İSTEDİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Ersin Yazıcı'nın koltuğuna oturan Kuvay-i Milliye Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Arif Kerem Bakır,"Tüm dünya ve Türkiye'deki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Balıkesir'de çok geniş kapsamda kitap fuarlarının açılmasını istiyorum. Özellikle öğrenciler arasında kitap okuma oranının artmasını diliyorum" dedi.
ÇANAKKALE
Çanakkale'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Buradaki törene CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Atatürk Öğretim Okulunda Furkan Yılmaz ve Güliz Korkmaz'ının Ata'nın anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Barbaros İlkokul öğrencilerinden Ayberk Kaçar, 23 Nisan isimli şiiri okudu. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan yayıp, "97'nci yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1920 tarihinde bir milletin yeniden şahlanışının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başladığı ve tarihe yazıldığı bir gündür" dedi. Çelenk koyma töreni Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın konuşması ile sona erdi.
CHP'DEN ALTERNATİF TÖREN
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale İl Teşkilatı törenin ardından CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Çanakkale İl Başkan Nejat Önder, CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş, CHP Çanakkale İl Kadın Kolları ve CHP Çanakkale İl Gençlik Kolları'ın katılımıyla alternatif bir törenle Ata'nın anıtına üzerinde 'Atam İzindeyiz" yazılı çelenk bıraktı. Çanakkale'deki 23 Nisan kutlamaları kordonboyunda ve halk bahçesindeki çeşitli etkinlikler ile devam edecek.
DENİZLİ
Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik binası önündeki törene Denizli Vali Yardımcısı Rifat Ata, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan, Melike Basmacı, Denizli İl Garnizon Komutanı Kidemli Albay Gültekin Yaralı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konmasının ardından kutlamalar Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda devam etti. Buradaki programın açılışında İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu mehteran takımı konser verdi.Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz konuşmasında büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın önemine dikkat çekti. Oğuz, tüm öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Daha sonra sahneye gelen Fatih İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Alper Anıl Dokur, "Ben Anadoluyum' isimli şiiri okudu. Şiir salonu dolduranlar tarafından uzun süre akışlandı. Salondaki izleyiciler arasındaki bir kadın duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı. Program öğrencilerin, halkoyunları gösterilerini sahnelemesiyle sonra erdi.
MANİSA
Manisa'daki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek ve çok sayıda Manisalı izledi. Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Koç, törendeki konuşmasında,
"Cumhuriyetimiz kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık meşalesi 23 Nisan günü bir güneş haline gelmişti. Vatana gönül verenlerin azminden, kararlığı kışı bahara çevirmiştir. Yeni bir diriliş ruhu, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Hür iradesi ile zafere inanmış bir millet birlik ve beraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden nasıl gelineceğini bütün dünyaya göstermiştir. Gençler, çocuklar okuyan, anlayan, araştıran, düşünen ve sorgulayan sizlerin bayramını kutluyorum" dedi. Kutlamalarda öğrenciler, 23 Nisan şiirleri okudu. Törende halk oyunları, modern dans gösterileri, Anadolu ateşi, vals gösterisi sahrnelendi. Gösterilerinin ardından Türk bayrağı açan öğrenciler, bayraklardan birini Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e verdi. Protokol üyeleri çocukları gösterilerinin ardından, tek tek tebrik etti. Birbirinden eğlenceli gösterilerin ardından çocuklar gün boyuna meydanda kurulan oyun gruplarında eğlendi.
AYDIN
Aydın'da 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk konulmasınn ardından Özel İsabet Okulları Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde törene katılan ilk ve ortaokulların öğrencileri Atatürk Bulvarı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Mehter Takımı'nın gösterisi burada da devam etti. Kutlamalar Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda öğrenciler, şiirler okuyup, halk oyunları, cimnastik ve karate gösterisi sundu. Programa Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu daire amirleri, öğrenciler ve velileri katıldı.
UŞAK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Uşak ve ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda planlanan kutlama programı hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Ahmet Okur, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu, uŞAK İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, "15 Temmuz'da Türk milleti egemenliğini korumak için meydanlara çıkmış, tankların altına yatmış, kurşunlara göğüs germişse, 23 Nisan 1920'de de bütün dünyaya aynı şekilde meydan okumuştur" dedi.
Konuşmaların ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından, şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle tören sona erdi.
MUĞLA
Muğla'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Menteşe Dumlupınar İlkokulu'nda düzenlenen törene, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan,Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Müdür Ekinci, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ve onun 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmişti. Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güveni göstermektedir" dedi. Konuşmaların ardından Dumlupınar İlkokulu Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler ile gerçekleşen kutlama töreninde 2. sınıf öğrencilerinin tamamından oluşan ritim grubunun verdiği mini konser büyük ilgi gördü. 155 öğrenciden oluşturulan ritim grubu darbuka, davul, zilli tef ve diğer müzik aletleri eşliğinde Barış Manço'ya ait iki şarkıyı seslendirdi
Halk oyunları gösterisinin yanında Mehter Takımı da gösteri sundu. Öğrencilerin gösterileri vatandaşlar ve törene katılan protokol üyeleri tarafından büyük alkış aldı. Törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
BODRUM
Bodrum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 97. yıl kutlamaları Bodrum Stadyumu'nda yapıldı. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında 13 derece olması nedeniyle törene katılan öğrenciler zor anlar yaşadı. Ancak, buna rağmen öğrenciler coşkulu bir şekilde kutlamalara katıldı.
Tribünleri dolduran Bodrumlular da öğrencilerin coşkusuna ortak oldu. Şarkılar türküler ve yöresel oyunlar eşliğinde kutlanan bayramda çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.12 okuldan 1370 öğrenci ile 200 öğretmenin katıldığı kutlamada, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz eşi Cihan Yılmaz, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile yaklaşık 5 kişi katıldı. Törene katılanlan Atatürk baskılı tişörtler giyip, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. 380 öğrencinin rock, Türkçe pop, halk müziği eşliğinde müzikal dans ve oyun gösterisi coşkuyu katladı. Bodrum Folklorünü Araştırma Derneği'nin halk oyunları gösterisi uzun süre alkış aldı. Çekirgenin Taburu, Harmandalı, Çökertme ve Tosun Memedim gibi yöresel oyunların da öğrenciler tarafından sahnelendiği törende havaya kırmızı, beyaz balonlar sırakalıp, konfetiler saçılarak, dünya barışı için mesajlar verildi. Tören katılan protokol üyelerinin öğrencilerin bayramını kutlamasıyla iki saat süren tören sona erdi.
İZMİR
FOÇA
Foça'da ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı resmi tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi Atatürk Arnıtı'na anıta çelenkleri sundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması
-Kutlama programından görüntü
-Halkoyunları gösterilerinden görüntü
-Alper Anıl Dokur'un 'ben Anadoluyum" şiirini okuması
-Şiir okurker duygulanıp ağlayan kadının görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kutlamadan görüntü
-Çocuk Mehteran Takımı'nın gösterisi eşliğindeki yürüyüşteng örüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Meydandaki kalabalıktan ve protokolden genel görüntü
-Çocukların gösterilerinin sergilemesi
-Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Koç'un konuşması
-Çocukların eğlenmesi
Haber: Nermin UÇTU - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çelenk sunma töreninden görüntüler
-Ayberk Kaçar şiir okuma görüntüsü
-Osman Özkan konuşma görüntüsü
-Halk bahçesi ve kordonboyundaki 23 nisan kutlamalarından görüntüler
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Törenden görüntü
-Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'in konuşması
-Gösterilerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çocukların müzikli dans ve gösterilerinden görüntü
-Şiirlerin okunması,
-Halk oyunlarından gösteri,
-Tribündeki izleyenlerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Foça Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenden görüntü
-CHP Foça İlçe başkanı Günal Biçer'in konuşması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),
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Doğu ve Güneydoğu'da 23 Nisan çoşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Elazığ'da Kültür Parkı'nda yapıldı. Elazığ Belediyesi ve bazı okulların işbirliğiyla yapılan etkinlikte, Mehter takımı tarafından gösteri düzenlendi. Kutlamalarda şiirler, şarkılar, semazen gösterileri, yarışmalar, özel gösteriler, kum boyama ve yüz boyama etkinliği, yöresel oyunlar, tiyatro gösterileri yapılırken, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
ŞIRNAK PROTOKOLÜ ÇOCUKLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI
Şırnak'taki kutlama etkinlikleri Valilik bahçesinde bulanan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlandı. Vali vekili Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra Şırnak il protokolü, törene katılan çocukların bayramını kutladı. Program daha sonra çeşitli okullar tarafından organize edilen şiir, halk oyunları, koro ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.
SİİRT'TEKİ KUTLMALARA SURİYELİ ÇOCUKLAR DA KATILDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Siirt'te Atatürk Anıtı'na Çelenk konulması ile başladı. Çelenk sunulmasının ardından kutlama törenleri Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan vekili Ceyhun Dilşad ve Garnizon Komutanı Piyade Kurbay Albay Selçuk Yavuz, kortej eşliğinde bayrama katılan öğrenci ve vatandaşları selamladı. Konuşmaların ardından öğrencilerin sergilediği oyunlar, vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı ülkelerinden kaçarak Siirt'e yerleşen Suriyeli öğrencilerin söylediği birlik ve beraberlik şarkıları ise törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Suriye'nin Kamışlı kentinden buraya geldiğini anlatan ilköğretim okulu öğrencisi Mahsum Serap, "Bizim ülkemizde böyle bir kutlama yok. Savaştan kaçtık ve Türkiye'ye geldik. Şimdi burada bayramı kutluyoruz. Bizlere bunu sağlayanlara teşekkür ediyorum"diye konuştu. 23 Nisan kutlamaları öğrencilerin düzenlediği çeşitli etkinlerin ardından son buldu.
Görüntü Dökümü:
ELAZIĞ
-Mehter takımının gösterileri
-Çocukların yüzlerinin boyanması
-Bayrak sallayan çocuklar
-Çocuklardan detay
-Küçük çocuklardan oluşturulan mehter takımı
-Genel ve detay görüntü
(Görüntü Elazığ dosyasında)
ŞIRNAK
-Atatürk anıtına çelenk sunulması
-Kutlamalardan görüntü
-Öğrenciler tarafından okunan şiirler
Genel ve detay görüntü
(Görüntü Şırnak dosyasında)
SİİRT
-Vali beraberindekiler kortej eşliğinde öğrencilerin bayramlarını kutlması -
Öğrencilerin çeşitli gösterileri
-Tribünleri dolduran vatandaşlardan görüntü,
-Suriyeli öğrencinin konuşması,
-Stad etrafında çocukların balon satması
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ- Sekvan KÜDEN-Turhan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/ELAZIĞ, ŞIRKAK, SİİRT,
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Çorum'da 23 Nisan kutlaması
ÇORUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Buradaki tören yağmur altında gerçekleştirildi. Çelenk sunulmasınını ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki programa Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Şenduran İnan, Belediye Başkanvekili Ahmet Yabacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Ardından öğrenciler dans ve halk oyunu gösterileri gerçekleştirdi. öğrencilerin İzmir Marşı eşliğinde yaptığı öğrenciler dans gösterisi alkışlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması
-Kapalı Spor Salonu'ndeki kutlama programından detaylar
-Detaylar
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM-
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Kemer'de renkli 23 Nisan kutlaması
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 23 Nisan kutlamalarında çocuklar şişme oyun alanlarında eğlendi, rehabilitasyon merkezinden getirilen hayvanları sevdi ve aşçılık eğitimi aldı.
Kemer merkezdeki Kazım Gül Stadı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 2'nci Kemer Belediyesi Çocuk Şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar kurulan şişme oyun alanlarında rodeo, futbol, basketbol ve zıpzıpla eğlenirken, Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileri de çocuklara aşçılık eğitimi verdi. Kemer Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden getirilen sokak hayvanları ve animatörlerin özel kıyafetleriyle canlandırdığı çizgi film karakterleri de çocukların ilgisini çekti.
Kemer Belediye Başkanı bağımsız Mustafa Gül, "Bu şenliği geçen yıl başlattık. Çocukların da çok hoşuna gitti. 23 Nisan'ı coşku ile kutlamak için başlattık. Öncelikle geçmişimize sahip çıkacağız. Atamızın bırakmış olduğu bu günlere sahip çıkacağız gelecekteki çocuklarımıza da umut vereceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çocukların ve Belediye Başkanı Mustafa Gül ile eşi Neşe Gül'ün 23 Nisan diye bağırmaları toplu
Oyun alanlarından detaylar
RÖP: Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül
Mustafa ve Neşe Gül ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar
Kedi ve köpekleri seven çocuklar
Pamuk şeker detayı
Aşçılık derslerinden detaylar
Balondan şekiller yapan palyaço ve çocuklar
HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),
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Ardahan'da yumurta taşıma ve yoğur yeme yarışı
TÜRKİYE'nin Kafkaslara sınır ilçesi Posof'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu ve heyecanlı gösterilerle kutlandı. Çocukların ağızlarında yumurta taşıma ve yoğurt yeme yarışması kutlamalara renk kattı
Ardahan'ın Posof ilçesindea 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Törenler daha sonra Posof Lisesi Halı Saha da devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Sinan Bilek, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Posof Halitpaşa İlköğretim Okulu öğrencilerinin gösterileri ise büyük ilgi topladı. Çocuk bayramında öğrenciler arasında kaşıkta yumurta taşıma, çuval yarışı ve gözü kapalı olarak yoğurt yeme yarışı, sandalye kapma yarışı, cüceler şov, gelin kaynana atışması, halk oyunları ve jimnastik gösteriler büyük alkış topladı.
Velilerin de ilgi gösterdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri öğrenciler tarafından şiirler okunması ile sona erdi
GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ
-Tören alanı
-Çocukların gösterileri
-Halk oyunları gösterisi
-Sandalye kapma yarışı
-Jimnastik gösterisi
-Kaşıkta yumurta taşıma
-Çuval içerisinde yürüme
-Gözü kapalı arkadaşına yoğurt yedirme
Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF(ARDAHAN),
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Kars'ta 23 Nisan'ın maskotu oldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da törenle kutlandı.
Valilik önünde başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Atatürk anıtına çelenk sundu. Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Guliyev, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler, bazı STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programa geçildi. Şiir ve halk oyunları gösterisinin ardından 23 Nisan koşusunda dereceye girenlere madalya ve hediyeleri verildi. Program, Vali Rahmi Doğan ve Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın da aralarında bulunduğu protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte yöresel müzik eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.
Törenden geriye ise alandakilerin maskotu haline gelen askeri kıyafetli 2 yaşındaki Hüseyin Ali Emir'in rahat hareketleri kaldı. Minik Emir, biberonuyla töre boyunca alanda dolaşıp durdu. Çalan müziklere de ayak uydurmaya çalışan minik Emir, zaman zaman da protokolün yanına gitti. Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da minik Emir'le hatıra fotoğrafları çektirdiler. Tören alanındaki öğrencilerde Emir'i yanlarına alıp bolca sevdiler. Son olarak özel hareket polisi de Emir'i kucağına alarak fotoğraf çektirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Törenden Detaylar
-Törenin maskotu 2 yaşındaki Hüseyin Ali Emir'in görüntüleri
-Minik Emir'in özel harekat polisiyle fotoğraf çektirmesi ve polisin Emir'i öpmesi
-Tören alanındaki halk oyunları
-Protokolün halay çekmesi
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,
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Taylandlı bilim adamları 'Mevlana Çizeri' için Antalya'da
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çağırgan'ın tarlada 'çizi' açma buluşu, Taylandlı bilim adamlarının dikkatini çekti. Tayland'dan gelen 3 bilim insanı dönerek çizi açtığı için 'Mevlana Çizeri' adı verilen buluşu, ülkelerinde de kullanacak.
AÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çağırgan, kampüs alanındaki taşlık bir alanı öğrencileriyle aylar boyunca temizledi. 23 dönümlük tarla açmayı başaran Prof. Dr. Çağırgan ve öğrencileri, birçok uygulama dersini burada gerçekleştiriyor. Son yıllarda tarlada susam yetiştiren Prof. Dr. Çağırgan, küçük tohumlu bitkilerin ekimi için sıra açmakta kullanılan yeni bir ürün geliştirdi. Prof. Dr. Çağırgan'ın 'Mevlana Çizeri' adını verdiği buluşu, susamın çokça tüketildiği Taylandlı bilim adamlarının dikkatini çekti. YÖK'ün başlattığı program kapsamında Türkiye çapında desteklenen 23 projeden biri olan 'Mevlana Progamı' için Tayland'tan gelen araştırıcılara, patentlenmiş ve tescil edilmiş buluş, tarlada düzenlenen çalıştayda tanıtıldı.
FAYDALI MODEL OLARAK TESCİLLENDİ
Prof. Dr. İlhan Çağırgan, projenin Tayland'taki Kasetsart Üniversitesi ile makineli hasada uygun susam ıslahı konusunda işbirliğini geliştirmenin amaçlandığını kaydetti. Susam hasadının el emeğine dayalı olması nedeniyle, makineli hasada uygun susam çeşitlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çağırgan, aksi takdirde bu bitkinin üretiminin modern tarım sistemlerinden tamamen çekileceğini söyledi. Prof. Dr. Çağırgan, şöyle konuştu:
"Doğada makineli hasada uygun susam çeşitleri geliştirmek binlerce soy ile çalıştırmayı gerektirir. Bunun için de arazi çalışmalarında iyi açılmış sıralara ihtiyaç bulunuyor. Bu ihtiyacı karşılamak için geliştirdiğimiz toprakta çizi açma işini, toprağı yırtıp kesreek çıkaran yöntem yerine tekerlekler vasıtasıyla dönerek yapan ve dünyada bir ilk olan 'Mevlana Çizeri' ile gerçekleştiriyoruz. Buluşu Türk Patent Enstitüsü faydalı model olarak tescil etti. Üniversite Patentleri Yarışıyor yarışmasında da projemiz ödül kazandı. Şimdi de Tayland Kasetsart Üniversitesi'nden gelen paydaşlarımızdan projenin tam not aldığını görmekten memnuniyet duyduk."
DÖNEREK AÇTIĞI İÇİN ADI MEVLANA ÇİZERİ
Prof. Dr. İlhan Çağırgan, çizi açıcının (çizer) olarak tescil edilmiş buluşun uluslarası beğeni kazanmasına vesile olan Mevlana Programı'nın anısına ve dönerek çizi açma fonksiyonuna uygun olarak bu buluşu 'Mevlana Çizeri' olarak tescil ettirdiklerini söyledi. Buluşun önemini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini, ancak ıslahın ileri aşamalarında kullanılmak üzere çizi açma ve ekim işlemini kombine eden sistem üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çağırgan, "Geleneksel bitki ıslahı yöntemlerinin etkinliğini artıran böylesi buluşlarla artan dünya nüfusunu beslemek için GDO'lu ürünlere gerek kalmayacak" dedi.
TAYLAND'DA KULLANMAK İSTERİZ
Tayland Kasetsart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Chalermpol Phumichai da, dönerek çizi açan aletin binlerce bitki sırası ile çalışmayı gerektiren mutasyon ıslahı çalışmalarının faydalı sonuçlar üretmesine yarayacağını söyledi. Buluştan çok etkilendiklerini belirten Prof. Dr. Phumichai, "Bu imkanları Tayland'da kullanmak isteriz. Etkin bir alet ve daha önce böyle bir alet görmemiştik. Çok işe yarar" diye konuştu.
YAĞLARIN KRALİÇESİ
Tayland Kasetsart Üniversitesi'nden Dr. Sujin Jenweerawat ise Tayland, Japonya, Kore gibi uzak doğu ülkelerinde susamın sağlıklı ürünler sunduğunu kaydetti. Susamın yüksek kaliteli yağı için tercih edildiğini belirten Dr. Jenweerawat, değişik vitamin ve kalsiyum içerdiğini, özellikle antioksidan sağladığını söyledi. Dr. Sujin Jenweerawat, "Susam Tayland için çok önemli. Sağlıklı bir bitki olarak çok tüketiriz. Susam yağı yağların kraliçesi olarak bilinir. Susam üretimini artırmamız gerekiyor. Tayland'da makine ile hasat yapılamaması üretimi güçleştiriyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görevlilerin tarlaya girmesi
Tarlanın görüntüsü
Prof. Dr. İlhan Çağırgan tarlada traktör sürüp çizeri göstermesi
RÖP 1: Prof. Dr. İlhan Çağırgan
Prof. Dr. İlhan Çağırgan misafir bilim adamlarına çizer hattında bilgi verirken
RÖP 2: Prof. Dr. Chalermpol Phumichai
RÖP 3: Dr. Sujin Jenweerawat
Prof. Dr. İlhan Çağırgan eskiden kullanılan çizerleri misafirlerine anlatması ve uygulamadan görüntü
Diğer tarım aletlerinin görüntüsü
Detaylar
Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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Uçamayan martı çatıdan alındı
İZMİT'te, çatıda çırpınan uçamadığı görülen martı itfaiye ekibince alınarak, tedavisi için hayvan bakımevine götürüldü.
İzmit Cedit Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan binanın çatısında çırpınan martıyı görenler zabıtaya haber verdi. Zabıta ekibi olay yerine gelerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkan itfaiyeci herhangi bir yarası olmayan ancak uçamayan martıyı alarak aşağıya indirdi. Bir kutuya konulan martı zabıta ekibine teslim edildi. Martı tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kurtarma çalışmalarından görüntü
Martının aşağıya indirilmesi
Kutuya konulması
Haber-Kamera: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), -
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