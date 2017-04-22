Dha Yurt Bülteni - 10
Bakan Işık: Türkiye'yi tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağızMİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 16 Nisan'da milletin iradesinin tecelli ettiğini belirterek, "2019 itibariyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz.
Bakan Işık: Türkiye'yi tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız
MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 16 Nisan'da milletin iradesinin tecelli ettiğini belirterek, "2019 itibariyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz. İstikbalimizi teminat altına alarak Türkiye'yi Allah'ın izniyle tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız, hiç tereddüdünüz olmasın" dedi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde, semt konağı, park ve cadde düzenlemeleri nedeniyle yapılan törene katıldı. Açılışı yapılan Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Işık, Türkiye'nin son 14 yılda çok büyük mesafe kat ettiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun her alanda Türkiye kabuğunu kırdı, dünya ile yarışan bir ülke olmaya başladı. Bugün gururla TCG Bayraktar amfibik çıkartma gemimizi, yani içinde en ağır tankların harekata katıldığı denizden karaya tahliyesinin yapılacağı gemimizi törenle Deniz Kuvvetlerimize teslim ettik. Allah'a hamdolsun daha düne kadar IMF'nin 3 kuruşuna muhtaç olan Türkiye bugün kendi projelerini ardı ardına hayata geçiriyor. Sizler bu noktada Türkiye'nin önünü açtınız. Türkiye'nin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu da bizim çalışma azmimizi arttırdı. Bundan sonra da artırmaya devam edecek" dedi.
Referanduma değinen Bakın Işık, "16 Nisan'da bir referandum yaptık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerin oyuna sunduk. Sizlerin verdiği destekle hamdolsun bu değişiklik de kabul edildi. Bazıları milletin iradesini mahkemeye götürmek alışkanlığıyla yine aynı yollara sapıyor olabilir ama milletin iradesi tecelli etti. Sizler bu değişikliği ülkenin hayrına olacağına karar verdiniz. Şimdi inanıyorum ki önümüzdeki süreçte gerekli çalışmaları yapacağız ve 2019 itibariyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz. İstikbalimizi teminat altına alarak Türkiye'yi Allah'ın izniyle tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız, hiç tereddüdünüz olmasın" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Açılıştan görüntü
-Bakanın konuşması
-Bakanın konağı gezmesi
HABER: Çağla DAŞCI/KAMERA: Orhan UZUN / BAŞİSKELE(Kocaeli), -
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Kaynak: CHP, eski alışkanlığıyla yeni vasiler bulmak için yollara düşüyor
BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, CHP'nin referandum sonuçlarını Danıştay'a götürmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, "CHP, eski alışkanlığıyla yeni vasiler bulmak için yollara düşüyor" dedi.
Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta düzenlediği basın toplantısında Anayasa değişikliği halkoylamasını değerlendirdi. Referandum sonuçların kesinleşmesiyle birlikte mecliste önemli kanun değişiklikleri ile uyum yasalarının çıkarılacağını kaydeden Anayasa değişikliği paketindeki 3 maddenin de yürürlüğe gireceğini ifade etti. Kaynak, şöyle dedi:
"Birincisi Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi partiye üye olmasının önü açılıyor, ikincisi askeri yargı ortadan kalkıyor. Bakınız bunun ne kadar önemli olduğunu şöyle düşünün; 'İç Hizmet Kanunu gereğince 15 Temmuz'da ben şöyle yaptım' diyebilecek FETÖ sanığı askerlerin, askeri mahkemede yargılanma itirazları ve imkanları olabilirdi. Ne kadar önemli bir değişiklik olduğunu aslında biliyorsunuz da önemli neticeleri de olacaktır. Askeri yargı ilk defa Türkiye'de ortadan kalkmaktadır. HSYK'nın yeni üyeleri de TBMM tarafından seçilecek. Bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Millet adına yargı yetkisi kullanan, millet adına yargısal hüküm veren mahkemeleri yöneten idari teşkilatının salt çoğunluğu TBMM seçiyor. Hem de bu seçim, mecliste zorunlu olarak uzlaşmayı, mutabakatı gerektiren bir seçimdir. Hiçbir kişinin ve hiçbir partinin tek başına yargıyı yönetecek kadroyu seçmesine imkan vermeyen bir düzenlemedir."
'DANIŞTAY'A GÖTÜRMEK ANAYASAYA AYKIRIDIR'
Veysi Kaynak, AGİT raporunu da değerlendirirken tek taraflı hazırlandığını belirtti. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusulaları ve zarflarla ilgili kararını oy verme işlemi sona ermeden aldığını ifade eden Kaynak, CHP'nin referandum sonuçlarını Danıştay'a götürmesinin Anayasa'ya Anayasa'ya aykırı olduğunu kaydederek, "Anayasa değişikliğiyle vesayet organlarının, vesayetin ortadan kalkacağını iddia ettik. CHP, eski alışkanlığıyla yeni vasiler bulmak için yollara düşüyor. Anayasamızda açıktır; seçimlerle ilgili yetkili organ seçim kuruludur ve kararları kesindir. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun tek yetkili olduğu hususu Danıştay'a götürmek, kendisine Yüksek Seçim Kurulu üzerine yeni bir vasi arama arayışında aynı zamanda. ve Anayasa'ya aykırıdır. CHP'nin eski alışkanlıkla seçimlerde yeni bir vesayet merci oluşturma gayretindedir. Daha önce 3 kez başvurulup reddetmiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bizim Anayasa Mahkememiz daha önce bireysel başvuruları da reddetmiştir. YSK, mühürlü, mühürsüz oy pusulası ve zarfları hususunda daha önce defalarca karar vermiştir. Daha önce CHP'nin ve başka partilerin benzer talepleri olmuştur. Sandıkta netice alamayanlar, başka yerlerde netice alma gayretindedir" diye konuştu.
'AB, SEÇİM SONUCUNA SAYGI DUYMAK ZORUNDADIR'
Referandum sonuçlarının aynı zamanda Türkiye'de kutuplaşmanın olmadığını ortaya koyduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Avrupa Birliği'nin de sonuçlara saygı duymak zorunda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye bu tabloyla kutuplaşmadığını, halkın yüzde 51.5'i evet, yüzde 48.5'i hayır dedi, bu kutuplaşma mıdır? Hayır, asla kutuplaşma değildir. Yüzde 51.5'inin evet dediği bir meseleye yüzde 48.5'i hayır diyor ve Türkiye bu iki kesim kardeşçe yaşıyorlar. Bakın burası önemlidir, bu bir kutuplaşma işareti değildir. Bu, bir arada yaşama kültürüdür. Hadiselere farklı farklı baksak da aynı vatanın, aynı milletin bir mensubu, aynı bayrak altında birlikte yaşadığımızın çok açık ve net ispatıdır. ve Avrupa Birliği gamalı haçlarla, bilmem nelerle ta eski o ayıplı dönemin görüntüleri ortadayken Türkiye'de yargı denetiminde yapılan bu demokratik seçimin milletimizin yüzde 86'dan fazlasının sandığa gittiği seçimin neticelerine itibar etmek zorundadır, saygı göstermek zorundadır. Milletin iradesine saygı göstermek zorundadır."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaynak'ın aracının gelişi
Kaynak'ın karşılamaya gelenlerle tokalaşması
Salondan detaylar
Kaynak'ın konuşması (canlı verildi)
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un cenazesi Ordu'ya getirildi (2)
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇUBUK'U 7 BİN KİŞİ UĞURLADI
Şırnak'ın Uludere İlçesi Bestler Dereler bölgesinde şehit olan 30 yaşındaki Uzman Çavuş İslam Çubuk, için Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, polis, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİDİN UZMAN ÇAVUŞ AĞABEYİ SURİYE'DE GÖREVLİ
Şehidin babası çiftçi babası Veli (57), annesi Fidan (57), eşi Gülsüm Çubuk (29), ağabeyi Uzman Çavuş Ferhat Çubuk (35) taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Şehidin ağabeyi Uzman Çavuş Ferhat Çubuk'un Tunceli'de görev yaptığı, geçici görevle Suriye'ye gittiği belirtildi. Şehidin çocukları 3 yaşındaki Halil Efe, 5 yaşındaki Hilal Çubuk'ta her şeyden habersiz tören alanında bulunan ailenin yanında yer aldı. Şehit Çubuk'un eşi ve çocuklarıyla birlikte görev yaptığı Şırnak'ta yaşadığı belirtildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da, şehidin babası Veli Çubuk ve ailesine başsağlığı diledi.
Törende kısa bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Allah milletimize, devletimize ülkemize birlik versin, düşmanlarımızı kahrı perişan eylesin. Şunuda bir kere daha buradan açıkça söylüyor ve bir kere daha and içiyoruz ki, bu memlekete kast etmiş olan bütün düşmanlarımıza Allah'ın izniyle bu millet sonunda diz çöktürecek ve bütün terör örgütlerini teslim alacaktır" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda ikindi namazından önce kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Şehit Uzman Çavuş Çubuk, Çaybaşı İlçesi'ne bağlı İlküvez Mahallesi Asak Camii mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Cenaze töreninden görüntü
-Cenaze namazı kılınırken görüntü
-Numan Kurtulmuş aileye taziyede bulunurken görüntü
-Numan Kurtulmuş konuşması
-Yüksekten tören alanının görüntüsü
-Şehit naşı taşınırken görüntü
-Şahidin anne, baba, eşi ve çocuklarından görüntü
Haber-Kamera: Nedim KOVAN -Mücahit GÜREL-ORDU-DHA
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Medipol Başakşehir futbolcuları gazetecilere saldırdı: 2 yaralı
ÇAYKUR Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.
Maç sonunda teknik direktörlerin basın toplantısı yaptığı sırada Medipol Başakşehir'li Emre Belezoğlu, tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arka taraftan bir taraftar küfür etti. Bunun üzerine küfür eden taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, ardından da A Spor muhabiri Selman Kutlu ve görüntü alan kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan iki gazeteciyi polis futbolcuların arasından güçlükle aldı. Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi. Olayda başından yaralanan Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü. İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Futbolcuların gazetecilere saldırması
-Olay sonrası detaylar
-Yaralı gazeteciler
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA
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Trabzon Havalimanı'nın yaklaşma ışık direği kırıldı, stadın çatısına düştü
Trabzon Havalimanı'nda, uçakların inişi için kurulan ışık direklerinden biri, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak havalimanı pistinin batı ucunun alt kısmında bulunan Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda tribününün çatısına düştü. Trabzonspor ile Sürmenespor U13 ekiplerinin mücadelesi sırasında yaşanan olay sonrasında maç kısa süre için durduruldu. Karşılaşma, tiribünlerin boş olması ve düşen direğin herhangi bir tehlike oluşturmadığının belirlenmesi sonrasında hakem kararıyla devam ettirildi.
DEMİR DİREK TRİBÜN ÇATISINA ÇARPARAK DURDU
Olay öğle saatlerinde yaşandı. Havalimanında uçakların inişi için kurulan sinyalizasyon direklerinden biri, şiddeti rüzgardan etkilenerek orta kısmından kırıldı. Kırılan demir direk, denize paralel pistin batıya bakan ucunun alt kısmında yer alan ve olay anında Sürmenespor ile Trabzonspor U13 ekiplerinin mücadele ettiği Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'na düştü. Demir kitlesi, boş olan tribününün çatısının kenarına çarparak durabildi.
HAKEM MAÇI DURDURDU, SONRA DEVAM ETTİRDİ
Olay sonrasında karşılaşmanın hakemi maçı durdurdu. Yarıda kalan maç, müsabakanın hakeminin, hem tribünlerin boş olması, hem de devrilen direğin oyun sahası için tehlike oluşturmadığının belirlenmesi sonrasında devam etti. Olayda tribünün boş olması nedeniye şans eseri yaralanan olmadı, sadece tribünde maddi hasar meydana geldi.
DHMİ MÜDÜR YARDIMCISI SIRTKAYA: ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK
Olay sonrası bölgeye gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, direklerin elektriğini keserek bölgede incelemelerde bulundu. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan DHMİ Trabzon Müdür Yardımcısı Musa Sırtkaya, direğin şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldığını tespit ettiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Şu anda endişe edilecek bir durum yok. Havalimanımıza ait yaklaşık 45 metre uzunluğundaki yaklaşma ışık direklerlerimizden biri kırıldı. Uçakların iniş ve kalkışı güvenli bir şekilde yapılacak. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldığını değerlendiriyoruz. En kısa sürede yenisi monte edilecek. Diğer direkleride, ileride bir sıkıntı yaratmaması için gözden geçireceğiz ve gerekli önlemleri alacağız. Uçuş açısından her hangi bir sıkıntı yok."
Yapılan incelemelerin ardından tribün çatısına düşen direğin vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Direklerden görüntüler
-Düşen direk ve tribünden görüntüler
-Çevreden görüntüler
-Kırılan direğin kaldırılması
-DHMİ Yetkili açıklama
-Detaylar
HABER : FATİH TURAN KAMERA: SELCUK BASAR/DHA
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Hurdaya dönen otomobil 2 kişiye mezar oldu
ERZURUM'un Aşkale İlçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin cesedi, 45 dakikalık uğraş sonucu çıkarılabildi.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Aşkale-Erzurum karayolunun 20'nci kilometresindeki Çayköy mevkiinde meydana geldi. Rıza Ardıç yönetimindeki 01 BPK 91 plakalı otomobil, Erzurum'a seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Ardıç'ın kullandığı otomobil, Ağrı'dan İstanbul'a yük götüren Rırat Demir yönetimindeki 33 E 2113 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken, TIR da savrularak yoldan çıktı. Otomobil içerisindeki 52 yaşındaki Rıza Ardıç ve adı belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve AFAD ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık uğraş sonucu cesetleri otomobilden çıkarılabildi. 2 kişinin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralanan TIR şoförü 44 yaşındaki Fırat Demir ise tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yeri
-Sıkışan cesetler
-Cesetlerin çıkarılması
-İtfaiye ve AFAD ekipleri
-Cesetlerin götürülmesi
Haber-Kamera: ERZURUM,
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Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Konteyner Kenti açıldı
KİLİS'te, Kuveyt Devleti öncülüğünde 7 bin 488 Suriyeli sığınmacının barınacağı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Konteyner Kenti düzenlenen törenle açıldı.
Kuveyt Devleti öncülüğünde 11 İnsani Yardım Kurumu'nun bir araya gelerek oluşturduğu fon ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile AFAD işbirliğiyle Önçüpınar Konteyner Kenti'nin içerisine 30 metrekarelik 624 çift katlı konteynerler yerleştirildi. İçersinde okul, mescit, anaokulu ile meslek kurslarının da bulunduğu ve 7 bin 488 Suriyeli sığınmacının barınacağı 10 milyon 664 bin dolara mal edilen tesisin açışına, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Kilis Valisi İsmail Çataklı, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kuveyt Emiri Danışmanı Abdullah Matuk, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Elzevavi, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile yurt dışı ve içerisinden çok sayıda davetli katıldı.
Açılış öncesi konuşan AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insani krizin Suriye'de yaşandığını söyledi. Bilden, yaşanan bu krizde Türkiye'nin oynadığı tarihi rolün nesiller boyu unutulmayacağını kaydederek, "İnsanlık Avrupa sınırlarında tekmelenirken, yine Akdeniz'de, bir sürü insan boğulurken, Türkiye tarihten gelen vicdanı sorumluluğunu 2011 yılından beri yerine getirmektedir" dedi.
Kuveyt Emiri Danışmanı Abdullah Matuk ise, Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de tekrar sizinle birlikte olmaktan mutluluğunu paylaşıyorum. Kuveyt Emiri adına bu projenin açılışına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnsani yardım işlerini önderi Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın yardım ve destekleriyle bu projenin açılışının iftiharla gerçekleştiriyoruz. Biz böylesi günde bin 248 konuttan, okuldan, hastaneden, sosyal tesisten ve anaokulundan müteşekkiriz. Bu proje, Kuveyt Emiri'nden, Kuveyt halkından Suriyeli kardeşlerimize bir hediyedir" diye konuştu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da, Suriye'de yaşanan çatışmaların son bulmasını dilediklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları konteyner kenti gezip Suriyeli sığınmacılarla sohbet etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Konteyner kent
Açılışa katılanlar
- Heyetlerin karşılanması
Konuşmalar
Plaket takdimi
Açılışın yapılması
- Konteynerlerin gezilmesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
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Uçuruma yuvarlanan otomobilden anne ve kızı yaralı kurtuldu
TOKAT'ta kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.
Kaza öğleden sonra,TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. 39 yaşındaki Sevda Yıldızı'ın kullandığı 29 AH 023 plakalı otomobil, TOKİ yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Sevda Yıldız ve 10 yaşındaki kızı Betül Yıdız otomobilden kendi imkanları ile yaralı kurtularak yukarıya yola çıktı. Yolda yaralıları gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntüler
-Aracın görüntüsü
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,
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Gülben Ergen'in Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 37'nci anaokulunu Eskişehir'de açtı
GÜLBEN Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği', Türkiye genelindeki 37'nci anaokulunu Eskişehir'de açtı.
71 Evler Mahallesi Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan anaokulunun açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, sanatçı Gülben Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkan Yardımcısı Elvan Oktar ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çocuklar halk oyunları gösterisi sundu.
Eskişehir Valisi Azmi Çelik törende yaptığı konuşmada "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza çok daha uzun ve eşit şartlarda eğitim imkanı tanımak hepimizin görevi. Bu görevi üstlenen sivil toplum kuruluşlarımızda var. Çocuklar Gülsün Diye Derneği de bunlardan bir tanesi. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah ilimizde yapılan bu anaokulu ilimizin okul öncesi eğitiminde önemli katma değer sağlayacaktır diye düşünüyorum. Katma değer elbette ki ülkemizin katma değerine dönüşecek" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de konuşmasında, 2 derslik ve oyun bahçesi olmak üzere 500 metre karelik bir alana yapılan anaokulunda 100 öğrencinin okul öncesi eğitim göreceğini söyledi. Sanatçı Gülben Ergen'e teşekkür eden Özen, okulun bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılaşacağını söyledi.
HEDEF 81 İLDE 81 ANAOKULU
Sanatçı Gülben Ergen, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesinde Eskişehir'deki anaokulu açmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi. Ergen şöyle konuştu:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği muhteşem bir bayram yarın 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklar gülsün diye bugün bir gün önceden gelip çocuklara anaokulu hediye etmenin gururu içerisindeyim. Dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur. Çocuklar için maalesef fırsat eşitsizliği vardır. Ben dünyada özellikle ülkemizde hiçbir çocuk okul öncesi almadan çocukluğunu yaşasın istemiyorum. Her çocuk anaokuluna gitmelidir. Eğitimine sonra daha sağlıklı, daha özgüven içerisinde devam etmelidir. Çocuklar Gülsün Diye Derneği bugün 37'nci anaokulunu açıyor. Yolumuz böyle devam edecek. İnşallah 81 ilde 81 anaokulu oluncaya kadar. Okulumuza emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığına bize bu imkanı ve fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Okulumuzu öncelikle annelere emanet ediyorum. Her şey annelere, kadınlara emanet edilirse daha güzel olur."
Yapılan konuşmaların ardından Vali Azmi Çelik, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Gülben Ergen ile oğulları Atlas, Mustafa Ares ve Güney anaokulunun açılış kurdelesini kesti. Vali Azmi Çelik Gülben Ergen'e plaket verdi.
Çocuklar Gülsün Diye Derneği, okul öncesi eğitimi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için Eskişehir'in yanısıra 2011 yılından bugüne kadar Tokat, Mardin, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Manisa Soma, Kars, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Bursa, Antalya, Antalya Konyaaltı, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Trabzon Vakfıkebir, Trabzon Of, Konya Cihanbeyli, Konya Akşehir, Çanakkale Eceabat, Çanakkale Biga, Ankara Gölbaşı, Ağrı Doğubayazıt, Uşak Sivaslı, Artvin Hopa, İzmirKarabağlar'da, Rize Ardeşen, Ordu Altınordu ve Ordu Fatsa'da anaokullar yaptı.
Görüntü dökümü:
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-Okul içerisindeki çocukların,
-Gülben Ergen'in çouklarla çekilen görüntüsü,
-Vali Azmi Çelik'in Gülben Ergen'in tokalaşması,
-Gülben Ergen'in konuşması,
-Çocukların halk oyunları gösterisi sunması,
-Gülben Ergen'in kürsüde konuşması,
-Vali Azmi Çelik'in Gülben Ergen'e plaket vermesi,
-Kurdele kesiminden çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,
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