Dha Yurt Bülteni-10
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 29'a çıktıŞIRNAK Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde 3 gündür yürütülen hava destekli operasyonlarda bugün 3 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiği, böylelikle 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 29'a çıktığını açıkladı.
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 29'a çıktı
ŞIRNAK Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde 3 gündür yürütülen hava destekli operasyonlarda bugün 3 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiği, böylelikle 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 29'a çıktığını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden operasyonda bugün 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede son üç gündür devam eden operasyonlarda toplam 29 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir"denildi.
Haber: ŞIRNAK, -
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Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in yargılanmasına Malatya'da başlandı (2)
KIŞANAK; BELEDİYEYE KAYYUM ATANMASI İÇİN TUTUKLANDIM
Duruşmanın öğleden önceki celsesinde tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle bağlanan Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, hakkındaki davanın zamanlamasına dikkat çekerek, belediyeye kayyum atanması için tutuklandığını ileri sürdü.
Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma yapan Kışanak, yerel yönetimlerin demokrasinin temel taşı olduğunu ifade ederek "Yerel yönetim yoksa, seçimle iş başına gelmiş bir yönetim yoksa, bu ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değildirö diye konuştu.
İfadesinde, şu anda Diyarbakır'da seçimle iç başına gelmiş bir yönetimin olmadığını ifade eden Kışanak, "Seçilmiş belediye başkanı yerine atanan kayyuma geçici belediye başkanında olmayan yetkiler verildi. 6 aydan beri Diyarbakır Belediyesi merkezi hükümet tarafından atılan bir memur bu yetkilerin tamamını kullanıyor. 6 aydır Diyarbakır meclisi toplanamadı, görevini yapamıyor, meclisi, encümenin tüm yetkileri atanmış tek bir memurda bulunuyorö dedi.
Diyarbakır'da yerel yönetim rafa kaldırıldığını öne süren Kışanak, "Sadece bana değil Diyarbakır halkının iradesine de kelepçe vurulmuştur. Bu dava gerekçe gösterilerek 800 bin seçmenin iradesi ortadan kaldırılmıştırö diye konuştu. Kışanak savunmasını şöyle devam etti: "Eğer bu dava açılmamış olsaydı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmayacaktı. Bu nedenle ben bu konuyu tartışmak istiyorum. Bu davanın zamanlaması manidar. 2011 yılından başlayarak yaptığım bütün konuşmalar, katıldığım eylemler davaya konu edilmiştir. Neden zamanında değil, neden şimdiye kadar beklediler. Tam da o konuşmayı yaptığım dakikada güvenlik kuvvetleri kaydetmiştir, eğer bir suç unsuru varsa neden o zaman dava açılmadı. 2011 yılındaki bir suç unsuru, şimdi dava ediliyor. Bu dava büyükşehir belediyesine kayyum atanması için açılmış bir davadır. Bu sorunun cevabını bekliyorum mahkemeden."
Kışanak, iddianamedeki suçlamaları hazırlayan güvenlik ve yargı mensuplarının ise tamamının şu an FETÖ/PDY davasında yargılandığını öne sürdü.
Haber: MALATYA
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HDP Milletvekili Aydoğan tahliye edildi
DİYARBAKIR'da tutuklu yargılanan HDP Milletvekili Nursel Aydoğan, bugün görülen davada adli kontrol kararıyla tahliye edildi.
4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, adli kontrol kararı ile tahliye edildi.
Haber: DİYARBAKIR
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Doğu Türkistan'daki şiddeti protesto etmek için yürüyor
DOĞU Türkistan'daki Müslümanlara yönelik şiddeti protesto etmek için dün Antalya'dan Ankara'ya yürüyüş eylemi başlatan Uygur Türkü 31 yaşındaki Osman Turan, Burdur'a ulaştı.
Çin'in, Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden Uygur Türkü Osman Turan, şiddeti protesto etmek için yürüme eylemi başlattı. Antalya'da dün sabah yürümeye başlayan Osman Turan, Burdur'a ulaştı. MHP Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte tarafından karşılanan Turan, yürüyüşünü 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde Ankara'da tamamlayacağını belirtti.
Osman Turan, "3 Mayıs'ta Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edeceğim. Türkeş, Uygur Türklerine sahip çıktı. Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğim. Daha sonra Doğu Türkistan'daki zulmü anlatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında şehit düşen Uygur Türkü Abdulhekim Buğda'nın fotoğrafı bulunan, 'Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini Çin Zulmünden Kurtarmak İçin 'Evet' mi Başkanlar' ve 'Gökbayrak'tan Al Bayrağa Feda Olsun' yazan tişörtle yürüyün Turan, Doğu Türkistan'da birçok gencin Çin yönetimi tarafından hapsedildiğini söyledi. Turan, "Camileri yıkıyor, Kuranı yakıyor, çocukları öldürüyorlar. Doğu Türkistan'daki 30 milyon insanın güzel bir geleceği için Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye yürüdüğü gibi 500 kilometre yol yürüyeceğim. 80 milyon Türkten dua bekliyorum" diye konuştu.
Osman Turan'a, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'na kadar eşlik eden MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, kendisine her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yürüyüşten detay,
Osman Turan ile röportaj
Hikmet Ökte ile röportaj
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ağrı'da Cuma namazı kıldırdı
DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Nuri Görmez Kutlu Doğum Haftası nedeniyle geldiği Ağrı'da cuma namazını kıldırdı. Başkan Görmez 3 yıldır tamamlanamayan Ulucami'nin kısa sürede ibadede açılacağı müjdesini verdi.
Merkez Cami'de Cuma namazını kıldırıp, hutbe okuyan Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez namaz sonrası cemaatin cumalarının mübarek olmasını diledi. Görmez hutbesinde şunları söyledi: "Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, 'İman edip de imanlarına hiçbir zulüm bulaştırmayanlar var ya; işte onlara eman ve güven vardır. Onlar, doğru yolda olanlardır.' Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: 'Emanete riayet etmeyen kimsenin imanı kemale ermez. Ahde vefa göstermeyen kimse de kamil anlamda dindar olamaz.' Kardeşlerim, Rabbimiz, kainatı yoktan var etmiş, güven ve huzur dolu bir hayat kurması için varlık alemini insana emanet etmiştir. Okuduğum ayet-i kerimede güvenli bir dünya tesis etmemizin iki şartı olduğu beyan edilmektedir. Birinci şart, imandır. Allah'a ve Resulüne iman etmeden, mümin olmadan doğru yola erişilemez. Emaneti koruyup güvenilir bir insan olmadan da imanın hakikatine erilemez. Eman olmazsa iman olmaz, İslam yaşanamaz. Emniyetli bir dünya inşa etmenin ikinci şartı ise imanımıza hiçbir şekilde zulmü, şirki bulaştırmamaktır. Adaleti şiar edinmek, haksızlığa göz yummamaktır. Yeryüzünün, hayatın, Allah'ın nimetlerinin ve çevremizdeki her bir insanın birer emanet olduğunu akıldan çıkarmamaktır."
Cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet eden Görmez, yapımına 3 yıl önce başlanan ve hala tamamlanamayan Ulucami için gelen sorular üzerine, "İnşallah inşaatımızı bitirip en kısa zamanda açılışına da bizzat geleceğim siz hiç merak etmeyin" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cuma namazı kıldırması
-Görmez'in konuşması
-Namaz çıkışı
Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/AĞRI,
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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 6 gözaltı (2)
UNIVERSITE OGRENCISI 2 KISI TUTUKLANDI
Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle adliyeye getirilen 5 kişi, savcılığa verdkleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemede savunma yapan sanıklardan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 2 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber: ELAZIĞ
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Adanalıoğlu Mahallesi halkı, 'Suriyeli kavgasını' anlattı
MERSİN'de 18 Nisan gecesi Suriyeli vatandaşlar ile yaşanan taşlı sopalı kavganın nedenini açıklayan Adanalıoğlu Mahallesi sakinleri, konunun kamuoyuna yanlış yansıdığını ve bunun kendilerini üzdüğünü açıkladı.
Bir grup arasında başlayan ve mahalleye yayılarak kitlesel bir kavgaya dönüşen, sonuç olarak da Suriyeli vatandaşların tahliye edilmesiyle durulan gerginliğin altında yatan sebepleri basınla paylaşan Kilikya Nehir Derrneği Genel Başkanı Ahmet Özuğurlu, kendilerinin bazı yayınlarla gaspçı bir topluluk gibi yansıtılmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Adanalıoğlu Mahallesi'nde Suriyeliler için kendiliğinden bir kampın oluştuğunu ifade eden Özuğurlu, şunları söyledi:"5 yıl öncesine kadar evlerinin kapısını kilitlemeyen insanlardık. Şimdi ev ve depolarımızın kilitli olmalarına rağmen soyulduğuna şahit olduk. Ürünlerimizin tarladan çalınmaması için artık gece de nöbet tutar hale geldik. Olay, Suriyelilerin yaklaşık 300 kişilik grup kurarak belde halkına saldırması, canlarına ve namuslarına kast etmesinden ibarettir."
Görüntü Dökümü
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-Mahallelilerden görüntüler
-katılımcılardan görüntüler
-Dernek başkanı Ahmet Özuğurlu'nun konuşması
-Genel ve detay göüntüler
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,
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Apartmanda çıkan yangında 8 kişi hastaneye kaldırıldı
ESKİŞEHİR'de apartmanın zemin katındaki yatak odasında çocukların çakmakla oynarken yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay öğle saatlerinde Şirintepe Mahallesi Alınca Caddesi'ndeki 4 katlı Çınar Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan İsmet Yücekaraoğlu'na ait evin yatak odasında çocuklar çakmakla oyun oynarken sünger yatağın tutuşmasıyla yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen ev sahipleri ile apartmanın çeşitli dairelerinde oturan 3'ü çocuk, 1'i engelli olmak üzere toplam 8 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Apartman sakinlerinden Kamil Meler, "Yan daireden çığlık sesi geldi. Dumanlar bu daireyi kaplamıştı. İçeride olanları dışarı çıkardık. Hortumlu su sıkarak yangını söndürmeye çalıştık. Yangın sönmeyince itfaiyeyi arayıp yardım istedik" dedi.
Yetkililer, hastaneye kaldırılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Görüntü dökümü:
-Yangın söndürüldükten sonra apartman önündeki itfaiye aracının,
-Apartmanın dışından,
-Apartman sakinlerinden Kamil Meler'in konuşması,
-Yanan yatağın,
-Apartmanın dışından çekilen görüntü
Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,
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Besni'de 5 bin kişiye pilav
ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, Kutlu Doğum Haftası kapsamında 5 bin kişiye pilav dağıtıldı.
İşadamı Abdulkadir Alkan tarafından Cuma Namazı çıkışında ilçe merkezindeki camilerde 5 bin kişilik pilav hazırlandı. Kazanlarda camilere getirilen pilav, Cuma namazı çıkışı vatandaşlara dağıtıldı. İşadamı Abdulkadir Alkan, eminden geldiğince her yıl pilav dağıtmaya devam edeceğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Allah'ın izniyle Kutlu Doğum Haftası'nı idrak ettik. Her sene olduğu gibi bu sene de ilçemizdeki tüm camilerde pilav dağıtılmasını sağladık. İslam'ın kurallarına, Cenab-ı Allah'ın emirlerine ve Peygamber Efendimizin sünneti seviyesine baktığımızda Müslümanlar için bizler için fevkalade önemli bir olaydır. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın. Birlik, beraberlik içerisinde, huzur, barış içerisinde eskiden olduğu gibi yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Besni Haci Reşit Cami
Pilav dağıtımı
Vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması
Pilav yiyen vatandaşlar
Kadir Alkan'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)
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