Dha Yurt Bülteni-10
1)BALIKESİRLİ ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDITUNCELİ'nin Pülümür ilçesi'nde Sikorsky tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli, memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Değirmenli Mahallesi'nde düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.
1)BALIKESİRLİ ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi'nde Sikorsky tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli, memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Değirmenli Mahallesi'nde düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve iki çocuk babası şehit polis memuru Ekrem Dereli'nin dün (çarşamba) akşam askeri uçakla Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne getirilen cenazesi, Başçeşme Mezarlığı Morgu'na konuldu. Şehit polisin meslektaşları tarafından alınan Türk bayrağına saılı naaşı, bugün sabah saatlerinde, ambulansla son kez kırsal Değirmenli Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Şehidin eşi Rebia Dereli, kızı Betül Dereli (19) ve oğlu Enes Dereli'nin (17), tabuta sarılarak ağlamaları yürekleri dağladı.
KÖY MEYDANINDA CENAZE NAMAZI KILINDI
Şehit polis için öğlende mahalle meydanında cenaze namazı kılındı. Yakınları ve arkadaşları özellikle şehidin oğlu Enes Dereli'yi teselli etmekte zorlandı. Şehidin Parkinson hastası olan eşi Rebia Dereli, cenaze töreninin yapıldığı alana sedye ile getirilip, götürüldü. Acılı eş dakikalarca tabutun başında oturdu ve eşiyle vedalaştı. Cenaze törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Kasım Bostan ve Ali Aydınlıoğlu, 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin yöneticileri, şehit aileleri, öğrenciler ve binlerce vatandaş katıldı. Vali Yazıcı şehidin babası İbrahim Yazıcı ve ailesine başsağlığı diledi.
Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit polis memuru Dereli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı. Ardından cenazeye katılan yakınları ve katılan kalabalık tabutu mezarlığa kadar omuzlarında taşıdı. Şehit polis memuru Dereli, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, cenazeye çelenk gönderdi.
Görüntü Dökümü
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-Şehit polis Ekrem Dereli'nin fotoğrafı
-Şehidin eşi ve çocuklarının tabutun başında ağlaması
-Şehidin yakınlarının taziyeleri kabülünden görüntü
-Cenaze namazını kılınması ve helalik alınmasından görüntü
-Tabutun omuzlarda taşınmasından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber: Hilmi DUYAR - Hüseyin EMCAN - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, DHA)
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2)ŞEHİT POLİS DEMİR'İN OĞLU: BU ŞEHİT BABAMIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
TUNCELİ'nin Pülümün İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden polis memuru 46 yaşındaki Saadettin Demir'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Kaman İlçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit polis Saadettin Demir'in cenazesi, bugün Ankara'dan karayolu ile Kırşehir'in Kaman İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çarşı Camii'ne getirildi. Burada, şehit polisin eşi Sevcan Demir, çocukları 20 yaşındaki Emre Can, 16 yaşındaki Mustafa Emir ve şehit annesi Sariye Demir tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
GÖZYAŞLARIM, ŞEHİT BABAMIN GÖZYAŞLARI
"Ağlamayacağım" diyen ancak gözlerinden yaşlar akan şehidin oğlu Mustafa Emir, "Bu gözyaşlarım, şehit babamın sevinç gözyaşlarıö derken; şehidin annesi Sariye Demir, "Kuzum gelecekti, yollarını gözlüyordum, cenazesi geldi. Emre Can ve Mustafa Emir'e şimdi kim siper olacak oğlum?" diye gözyaşı döktü.
Emekliliğine 3 ay kala, görev yaptığı Şırnak'ın Cizre ilçesinden Tunceli'ye tayin olan şehit polis memuru Saadettin Demir'in Çarşı Camii'ndeki cenaze namazını Kırşehir Müftüsü Osman Arslan kıldırdı. Kaman'daki cenaze namazına katılan bazı gençler "Şehitler ölmez, vatan bölünmezö diye solgan attılar. Şehidin cenaze törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Vali Necati Şentürk, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli ve CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından şehit Saadettin Demir'in cenazesi, Yeniyapan Köyüne götürülerek buradaki köy mezarlığında toprağa verildi.
CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Salih GÜNER/ KIRŞEHİR -
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SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANI İLE YOLDAN GEÇEN ÇOCUK YARALANDI (EK)
3)VALİ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı ile Celil Acer'in vurulmasıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak soruşturulduğunu açıkladı. Vali Peynircioğlu, "Bugün öğle saatlerinde Altunhisar ilçesi Belediye Başkanımız Erdal Sarı'ya maalesef silahlı bir saldırı girişiminde bulunuldu. Kendisi kolundan yaralandı hayati tehlikesi yok. Bu olayda 14 yaşında bir çocuğumuz da yaralandı. Ameliyatta şuanda doktorlar tedavisi ile ilgileniyor. İkisine de Allahtan acil şifalar diliyorum. Fail belli bununla ilgili emniyet ve jandarma personelimiz bununla ilgili çalışma sürdürüyor. Olayın sebebi hakkında bir bilgimiz yok"'dedi.
'BAŞKAN SENİ VURACAĞIM' DEDİ
Saldırı sırasında Başkan Erdal Sarı ile birlikte olan Sağlık Mahallesi muhtarı Adil Kirazcı, gözleri önünde yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Belediye Başkanı Erdal Sarı ile beraber oturuyorduk. Şüpheli, başkanın önüne geçti 'Başkan seni vuracağım' dedi. Silahı çıkarıp ateş etmeye çalıştı ilk başta silah tutukluk yaptı. Tekrar kurşunu namluya sürdüğünde silah o zaman ateş aldı. Vuran şahsı tanıyorum. Denetimli serbestlikten yararlanıp tahliye olan biri. Aralarında husumet yoktu."
Görüntü Dökümü
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-Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun açıklaması
Süre: 01'02" Boyut: 67 MB
Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,
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4)DATÇA'DAKİ GEÇİCİ İŞÇİLERİN ŞANLIURFA'DAKİ OYLARI ARAŞTIRILACAK
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde inşaatlarda çalışan bir grup işçinin, 16 Nisan Pazar günü yapılan referandumda sandığa gitmedikleri halde; Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde oylarının başkaları tarafından kullanıldığına yönelik iddiayla ilgili olarak, savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.Gölcük Mahalesi'ndeki 1050 ve 1051 nolu sandıklarda kayıtlı seçmenlerden bir kısmının, Muğla'nın Datça İlçesi'nde işçi olarak çalıştıkları, 'seçim günü Hilvan'a gelmedikleri halde, oylarının başkaları tarafından kullanıldığı' iddia edildi. CHP Hilvan İlçe Başkanı Abuzer Bebe, 18 Nisan Salı günü Hilvan İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe ile başvuruda bulunarak, iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Bebe'nin talebi üzerine, dün toplanan Hilvan İlçe Seçim Kurulu, AK Partili üyenin muhalefetine rağmen, oy çokluğu ile usulsüz oylarla ilgili iddia konusunda gerekli soruşturmanın yapılabilmesi için, Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
HAYALİ OY İDDİASI
Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi Gölcük Mahallesi'ndeki iddialara neden olan, 1051 nolu sandığın sonuç tutanakları şaşırtıcı bulundu. 1051 nolu sandıkta, seçmen listesine kayıtlı olanların sayısı 370 olarak gösterilmesine karşın, kullanılan oyların 385 olarak tutanakta yer alması kafaları karıştırdı. 1051 nolu sandıkta, 'evet' oyları 352, 'hayır' oyları ise 18, geçersiz oylar ise 15 olarak gösterilirken toplam 385 oy kullanıldığı kayıtlarda yer alıyor.
1050 nolu sandıkta ise tutanaklara göre; 372 seçmenden 368'inin oy kullandığı 2 oyun geçersiz sayıldığı, 366 geçerli oydan 352'sinin 'evet', 14 oyun ise 'hayır' yönünde kullanıldığı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
------------------------------- HABERLE İLGİLİ 18 NİSAN DA SERVİS EDİLEN GÖRÜNTÜLER
-Datça Adliyesi önünde iddia sahibi Aziz Akbalık'a ve kendisine destek için gelen vatandaşların görüntüleri..
-Aziz Akbalık ile röp.
-HDP Datça İlçe Başkanı Günfer Karadeniz'in açıklamaları.
Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),
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5)DOMATES KONSERVESİNDEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM
ADANA'da aynı aileden baba, oğul ve teyzeden sonra annenin de 1.5 ay içerisinde art arda hayatını kaybetmesinde, yenilen bir yemeğin etkisi araştırılıyor.
Merkez Yüreğir İlçesi'nin Dadaloğlu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta Kadriye Belhan (60) kız kardeşi Nebahat Duysak ile öğle yemeği için menemen yaptı. Menemene de kendisinin daha önce yaptığı konserve domatesten koydu. Kadriye Belhan, eşi Mustafa Belhan (66) oğlu Mehmet Belhan (37) ve kız kardeşi Fatma Duysak ile birlikte bu yemekten yedi.
Teyze Fatma Duysak, aynı gün fenalaşınca götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. 4 gün sonra ise Mustafa Belhan ile oğlu Mehmet Belhan rahatsızlanınca Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Baba 20 Mart'ta, oğlu ise 25 Mart'ta hayatını kaybetti. Eşi ve oğlundan 2 gün sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kadriye Belhan da geçen pazartesi günü yaşamını yitirdi.
Ailedeki ilk ölümün yemek sonrası meydana gelmesi nedeniyle sonraki ölümlerde de otopsi için parça alınırken, o gün ailede aynı yemeği yemeyenlerde bir sorun olmadığı anlaşıldı. Grip ve gıda zehirlenmesi şüphesi olan aynı aileden ölen 4 kişinin kesin ölüm nedenleri otopsi sonucuna göre belirlenecek.
Görüntü Dökümü
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Ölenlerin mezarından görüntüler
Buruk Mezarlığı tabelası ve girişi
Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nden arşiv görüntüler
SÜRE: 55" BOYUT: 56 MB
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,
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6)11 ÖĞRENCİ, YEMEKTEN ZEHİRLENDİKLERİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
AKSARAY'da lisede okuyan 11 öğrenci, lokantadan yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Necmiye Yazıcı Kız Lisesi'nde eğitim öğretim gören 11 öğrenci, öğle saatlerinde iddiaya göre bir lokantadan tavuk döner yedi. Yemekten sonra okullarına giden 11 öğrenci de mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri başladı. Öğrenciler olay yerine çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesi üzerinde durulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Öğrencilerin ambulanstan inmesi
Acil servise alınması
(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))
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7)İSLAHİYE'DE 2 KAZA: 2 YARALI
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.
İlk kaza, öğleden sonra ilçe merkezinde meydana geldi. 43 yaşındaki Mustafa K. yönetimindeki 27 SZ 135 plakalı hafif ticari araç Hüseyin Doğan yönetimindeki 27 SL 980 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Hüseyin Doğan yaralandı. Yaralı, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla tedavi için İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İlçedeki ikinci kaza ise Hatay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Emine Sütçü'ye, Ahmet Ö. yönetimindeki 27 SL 774 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalede ayak ve belinde kırıklar tespit edilen kadın, Gaziantep'e sevk edildi.
Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü
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Kaza yeri
Yaralıya müdahale edilmesi
Polisin olay yeri çalışması
Kazaya karışan sürücünün olayı anlatması
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 42 MB
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8)PATRONUNU 'KÜFÜR' YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ
ANTALYA'da kendisini uyaran patronu 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz'ı 5 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Veysel Acemoğlu, polis tarafından yakalandı. Acemoğlu polise verdiği ifadesinde, "Bağırıp küfredince, öldürdüm" dedi.
Olay, geçen salı günü Muratpaşa İlçesi, Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeterya işleten Mevlüt Yılmaz, tartıştığı çalışanı Veysel Acemoğlu tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Acemoğlu'nu yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Şüphelinin gidebileceği her yerde arama yapan ekipler, dün akşam saatlerinde Teomanpaşa Caddesi'nde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Acemoğlu, ifadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Cinayeti kendisine küfür edildiğini için işlediğini iddia eden Acemoğlu, "Çalıştığım yerde bulaşıkçı kadınla tartıştık. Kadını dövdüm. Mevlüt Yılmaz, 'Sen benim çalışanımı nasıl döversin' diyerek bana küfretti. Daha sonra beni dövmeye kalkıştı. Bunun üzerine ben de öldürdüm" dedi.
Şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Not: Geçen salıolay yeri ve güvenlik kamerası görüntüsü geçilmişti
-Zanlının çıkışı
-Ekip arabasına binmeleri
-Asayiş dış plan
-Güvenlik kamerası
-Ölen Mevlüt Yılmaz'ın opak fotosu
'25 MB - 47 SN'
Görüntü Durumu: Link geçildi
Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
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9)GAZİPAŞA'DA ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu'na 13 ülkeden 34 sanatçı katıldı.
Gazipaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu kapsamında ressamların çalışma yaptığı atölyeyi ziyaret eden Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kürşat Çilek, Belediye Başkanı Adil Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkanı Çelik, 33 yerli ve yabancı sanatçının sempozyuma katıldığını belirterek, "Gazipaşa'nın tarihini, doğasını ve görsellerini resmedip bize hediye edecekler biz de bunları Gazipaşa halkı ile buluşturacağız. Bizi kırmayıp geldikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam Nurullah Kaya, "İlçemizin gençlerinin örnek model alacağı üstatlarını görmeleri, onlardan feyiz almaları bizi son derece memnun etti. Başkan beyin gözündeki parıltıya baktığımda bu etkinliğin yeni startlara vesile olacağını görüyorum. İnşallah yeni yapılacak olan büyükşehir ve belediye tesislerinde resimle sanatla ilgili bir alanı da Gazipaşa'mıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.
Organizasyonu düzenleyen Melek Günbey Güler de "Sanat ülkelerin tanıtılmasında dostlukların ve kardeşliklerin oluşturulmasında en önemli etkendir. Aramızda Ukrayna'dan Özbekistan'a, Azerbaycan'dan Umman'a, İsrail'den Filistin'e birçok ülkeden sanatçı bulunuyor. Eserleri tarım fuarında sergileyeceğiz" dedi.
Etkinliğe katılan Arnavut sanatçı Azem Kuçana, Türkiye'de daha önce de sanat etkinliklerine katıldığını ancak Gazipaşa'ya ilk kez geldiğini söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini kaydeden Kuçana, Türkiye'deyken kendini evinde gibi hissettiğini belirtti.
Görüntü Dökümü
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Sanat Sempozyumu atölyesinden genel görüntü,Ziyaretçilerin gezisi ve diyaloglar, detaylar
Röp: 1 Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik
Röp: 2 Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya
Röp: 3 organizasyonu düzenleyen Melek Günbey Güler
Röp: 4 Belarus doğumlu İsrailde yaşayan Kahader Hassan Oshah
Röp : 5 Filistinden gelen Khader Hassan Oshah
248 MB //07.48"
Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),
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10)KÖPEKLİ DOĞA ARAMASI SEMİNERİ
AFYONKARAHİSAR'da Köpekli Doğa Araması Semineri düzenlendi.
Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü ile Köpek Irkları ve Kronolojisi Federasyonu (KIF) işbirliğiyle teorik ve uygulamalı olarak Köpekli Doğa Araması Semineri gerçekleştirildi. Seminer AFAD Afyonkarahisar Eğitim Tesisleri'nde verilen teorik eğitimin ardından Çiğiltepe mevkiindeki açık alanda uygulama yapıldı.
Doğada kaybolma vakalarına sıklıkla rastlanıldığını söyleyen AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, "AFAD bünyesinde bulunan köpekli arama timlerinde görevli personelin doğa araması konusunda bilgilendirilmesi, halen enkaz aramasında görevlendirilen köpeklere ilave doğa araması köpeklerinin AFAD başkanlığımız envanterine kazandırılması, anılan alanda uzman eğitmenlerin yetiştirilmesi ülkemizde meydana gelen doğada kaybolma olaylarında müdahale gücüne olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.
Seminerin AFAD başkanlığının izniyle yapıldığını aktaran Buldan, "Doğa araması semineri Türkiye'de yerleşik bulunan Köpek Irkları ve Kronolojisi Federasyonu (KIF) işbirliğiyle AFAD Afyonkarahisar tesislerinde ve Çiğiltepe mevkiinde teorik ve uygulamalı olarak Slovenya'dan gelen eğitmenler Roman Starman ve Borut Modic tarafından, ülkemizin çeşitli illerinden seminere iştirak eden AFAD, jandarma, JAKEM, itfaiye köpekli arama timleri ile AKUT ve gönüllü kişileri katıldı. Seminerin sınavı ise IRO (International Rescue Dog Organisation) hakemlerinin iştirakiyle mayıs ayı içerisinde yapılacak" diye konuştu.
Afet ve acil durum hallerinde canlı arama çalışmalarında görev alacak Türkiye'deki tüm köpekli arama timlerini belirleyen 'Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'nın 2017-2018 AFAD Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-AFAD Açık alan eğitimi detayları
-AFAD tesisleri semineri
-RÖP: Mehmet Buldan (AFAD Afyonkarahisar İl Müdürü)
-Açık alan eğitimi havadan detay
GÖRÜNTÜ DURUMU: Ling geçildi
HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,
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11)MERSİN'DE 66 KİLO ESRAR, 4 GÖZALTI
MERSİN'de durdurulan araçta yapılan aramada 66 kilo esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun Mersin'e getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin öncü ve artçı şeklinde iki araçla kentte giriş yapacakları bilgisine ulaştı. Serbest Bölge otoyol gişelerinde denetleme noktası kurulurken, diğer ekipler de otobanda belirlenen araçları takibe aldı. Takip edilen araçlar, kontrol noktasında kıskaca alınarak durduruldu. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 23 paket halinde 66 kilo esrar geçirildi. Otomobillerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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Narkotik polisleri aracı takip ederken
Uyuşturucu yüklü araç giderken
Polisler telsizle anos ederken
Araç durdurulurken
Polisler araçtakileri yere yatırıp kelepçe vururken
Polisler araçta uyuşturucu olduğunu söylerken
Narkotik köpeği aracın yanında gezerken
Araçtan uyuşturucular çıkartılırken
Polis uyuşturucuları yere dizerken
Uyuşturucuların masalara dizilmiş hali
SÜRE: 02.26 BOYUT: 274.00
Haber - Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN