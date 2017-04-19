Dha Yurt Bülteni-10
SOMA DAVASI'NDA 16'NCI DURUŞMA İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI (EK)1)EK SÜRE TALEBİNİ DEĞERLENDİRİP, DURUŞMAYI ERTELEDİManisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 16'ncı duruşması,...
SOMA DAVASI'NDA 16'NCI DURUŞMA İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI (EK)
1)EK SÜRE TALEBİNİ DEĞERLENDİRİP, DURUŞMAYI ERTELEDİ
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 16'ncı duruşması, ikinci oturumuyla devam etti. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik olmak üzere 6'sı tutuklu, 51 sanığın yargılandığı davada savcı Şükrü Akyıl, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından madende sabotaj yapıldığı iddiası kapsamında Manisa Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmayı gerekçe göstererek ek süre talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti davayı 11 Temmuz'a erteledi.
FETÖ SORUŞTURMASINI BEKLEMEDEN MÜTAALA İSTENDİ
Öte yandan, taleple ilgili şerh koyan Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, Manisa Cumhuriyet Savcılığındaki FETÖ'nün sabotaj iddiası soruşturması sonucunu beklemeden Savcı Şevket Akyıl'dan mütalaasını 11 Temmuz'da vermesini istedi.
MANİSA/DHA
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2)ARTVİN ORTAKÖY'DE YANGIN : 6 BİNADAKİ 14 DAİRE YANDI
Artvin'de merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde başlayan yangın çevredeki binalara sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Alev alan 3 katlı 6 binadaki 14 daire ve binaların altında ve çevresindeki 10 ahır ve samanlık yandı. Olayda can kaybı olmadı.
Edinilen bilgilere göre yangın saat 11.15 sıralarında, 3 katlı bir binada bulunan Sefer Çelik'e ait evde başladı. Neden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, kısa sürede çevredeki binalara da sıçradı. Yangına ilk müdahale köyün itfaiye aracıyla yapıldı ancak yetersiz kaldı. Artvin Belediyesi ve çevredeki ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2,5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yanan 6 binadaki 14 dairede oturanlar, binaların alt katında ve çevredeki ahırlarda bulunan besi hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı, evlerdeki bazı malzemeleri de dışarı çıkartarak kurtarmaya çalıştı. Olayda, alev alan binalardaki 14 dairenin yanısıra alt katlarda ve çevrede bulunan 10 ahır ve samanlık da yandı. Yangının kontrol altına alınması sonrasında açıklamalarda bulunan Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Kara, saat 11.20'de ihbar gelmesi sonrasında harekete geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 40 dakika içerisinde olay yerine ulaştık. 2,5 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldıkö dedi, can kaybı olmamasının teselli olduğunu söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Köyde yanan evlerden görüntüler
-İtfaiye müdürü Kara'nın açıklamaları
-Detaylar
Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR-ARTVİN/ DHA
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3)İKİ KARDEŞİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA VE 4 OĞLUNA GÖZALTI
ŞANLIURFA'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülen Habip ve Mehmet Gümüşkolan kardeşlerin cinayet şüphelileri baba ve 4 oğlu polis tarafından gözaltına alındı. Mehmetçik Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Habip ve Mehmet Gümüşkolan'ın ölümüyle ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin Sülemaniye Mahallesi'nde bir evde gizlendiğinin bilgisiyle harekete geçti. Özel hareket polislerinin takviyesiyle eve baskın yapan polis, Guli Gümüşkolan ile oğulları Musa, Mehmet Hasan ve Salih Gümüşkolan'ı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise, olayda kullanılan tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, zırhlı araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontörlünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Hastanenin acil servisi
Polis acil serviste önlem alması
Şüphelileri acil servise konulması
Şüphelilere sağlık raporu alınması
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 381 MB
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4)YILDIRIM ÇARPMASIYLA ÖLEN ASLAN KADAVRA OLACAK
ANTALYA Hayvanat Bahçesi'nde yıldırım çarpması sonucu rahatsızlanan ve tedavi edildikten sonra ölen erkek aslan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin eğitim materyali olarak değerlendirilecek. Antalya Hayvanat Bahçesi ile MAKÜ arasındaki işbirliği protokolu gereği bir süre önce yıldırım çarpması sonucu rahatsızlanan ve tedavi edilmesinin ardından ölen aslanın ölüsü Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü'ne getirildi.
Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Özgel, "Aslan fakültemize bağışlandı. Eğitim materyali olarak değerlendirilecek. Öncelikle iç organları incelenecek. Kemikleri çıkarılarak iskelet olarak değerlendirilecek" dedi.
İlk defa bir aslanı inceleyecekleri için nelerle karşılaşacakları konusunda meraklı olduklarını vurgulayan Özgel, hayvanın iskeletinin aynı formatta hazırlanıp değerlendirileceğini, Hayvan Müzesi'nin yavaş yavaş oluşturulduğunu, başka hayvanların iskeletlerinin de bu müzede yer alacağını kaydetti. İlk defa bir aslan gördüklerini aktaran Veteriner Fakültesi birinci sınıf öğrencileri Doğuş Özalkan ve Özlem Önür de "Televizyonlarda, hayvanat bahçesinde aslan görmüştük ama ilk defa kadavra olarak bir aslan görüyoruz. Biz de heyecanlıyız" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü
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Aslan ameliyat masasında
Özcan Özgel'in öğrencilere anlatımı
Özcan Özgel'le röportaj
Hastane dış görünüş
Detay
123 MB /// 03.57"
Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
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5)GAZİANTEP'TE PKK/KCK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında 2 öğretmenin de bulunduğu 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Çarşamba günü hava destekli gerçekleştirilen operasyonda aralarında DBP'li yöneticiler ile 2 öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 DBP yöneticisi ve 2 öğretmenin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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Polis ekipleri
Özel harekatın evlere girmesi
Havadan görüntü
Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
Genel ve detay görüntüler
(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44 MB
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6)ERDEMLİ'DE RENKLİ TURİZM GEZİSİ
MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde Turizm Haftası nedeni ile düzenlenen etkinlikte, turizm öğrencileri tarihi mekanları gezdi. Erdemli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği program sahildeki tören ile başladı. Buradaki programa Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Törenin ardından Kaymakam Pamuk ve öğrenciler için ilçenin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenledi. Katılımcılar, Kanlıdivane, Ayaş Antik Tiyatro, ören yerleri gibi turistik mekanları görme fırsatı buldu.aymakam Pamuk, Turizm Haftası kapsamında Erdemli'deki tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla öğrencilerle birlikte gezdiğini belirterek, "Erdemli tarihi, denizi ve güneşi ile birlikte muhteşem bir yer. İlçede 20'nin üzerinde ören yeri bulunuyor. Ayrıca doğal güzellikleri ile de muhteşem bir ilçe olmakla birlikte bu noktada kendimiz gezip, tanıyalım ki daha sonra ülkemizin her yerinde ilçemizi tanıtma imkanımız olsun" dedi. Belediye Başkanı Tollu ise "Ülkemizden ve yurt dışından herkesi bu güzellikleri göremeye davet ediyorum" diye konuştu. Başkan Tollu, ayrıca Belediye olarak bu yıl uluslararası bir tiyatro festivali düzenleyeceklerini ve mekan olarak Ayaş Antik Tiyatro'yu kullanacaklarını kaydetti.
Görüntü Dökümü
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Kaymakam Muhittin Pamuk ve beraberindekiler Kanlıdivane'de gezerken
Öğrenciler Kanlıdivane'de gezerken
Kaymakam Muhittin Pamuk ile röportaj
Ayaş Antik Tiyatroda toplu görüntü
Ayaş Antik tiyatro gezilirken
SÜRE: 03'52" BOYUT: 123 MB
Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(MERSİN),