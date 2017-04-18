Dha Yurt Bülteni - 10
CHP, Adana'da mühürsüz oy pusulalarının iptalini istediCHP Adana İl Başkanlığı, halk oylamasının ardından evet oyu çıkan Sarıçam, Tufanbeyli, Pozantı, Saimbeyli, Kozan, İmamoğlu, Feke, Karaisalı ve Aladağ ilçelerinde tüm sandıklarda, YSK'nın geçerli saydığı mühürsüz oy pusulalarının iptalini istedi.
CHP, Adana'da mühürsüz oy pusulalarının iptalini istedi
CHP Adana İl Başkanlığı, halk oylamasının ardından evet oyu çıkan Sarıçam, Tufanbeyli, Pozantı, Saimbeyli, Kozan, İmamoğlu, Feke, Karaisalı ve Aladağ ilçelerinde tüm sandıklarda, YSK'nın geçerli saydığı mühürsüz oy pusulalarının iptalini istedi.
İl Başkanı Ayhan Barut, İl Hukuk Koordinasyon Kurulu Başkanı Av. Remzi Ümit Atay ve kurul üyeleri ile birlikte ilçe seçim kurullarına sevk edilmek üzere Seyhan Bölge Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz nedenlerini ve taleplerini içerenk dilekçe verdi.
Başvuruda, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bitlis'in Güroymak İlçesi'ndeki seçimlerde itirazlar üzerine oyların 4'üncü kez sayımında kullanılan zarflardan bir adedinde mühür olmadığının tespiti üzerine seçimin iptaline karar verdiği vurgulandı. YSK'nın seçim günü yaptığı açıklamalarla seçimde adalet ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kaydedilen dilekçede şu görüşlere yer verildi:
"Sandık kurulları filigran olup olmadığını kontrol etmeksizin, bu pusulaları geçerli kabul etmiştir. Bu pusulaların geçerli kabul edilmesi olanaksız olduğundan buna yönelik itirazların ise şikayetin varlığına tabi olmaması gerekir. Bu aykırılık ise ancak seçim kurullarınca yapılacak inceleme ile saptanabilecektir.Sarıçam, Tufanbeyli, Pozantı, Saimbeyli, Kozan, İmamoğlu, Feke, Karaisalı ve Aladağ ilçelerinde mühürsüz zarf ve oy pusulalarının iptali veya yapılan tüm seçimlerin iptal edilerek yeni bir seçim tarihi verilmesini saygılarımızla talep ederiz."
Haber: Bekir KARAKOCA / ADANA, -
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Çanakkale'de referandum iptali için 200 itiraz
ÇANAKKALE'deki İDA Dayanışma Derneği üyeleri, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandumun iptal edilmesi için hazırladıkları 200'e yakın dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na gönderilmek üzere Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.
İDA Dayanışma Derneği üyeleri ve vatandaşlardan oluşan 200 kişilik grup, Çanakkale'deki adliye ek binası önünde toplandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği, mühürsüz oy pusulaları kararına itiraz etmek için bir araya gelen grup, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandumun iptal edilmesi talebiyle, hazırladıkları 200'e yakın dilekçeyi Ankara YSK'ya gönderilmek üzere Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.
İtiraz dilekçelerinin verilmesinin ardından bir açıklama yapan İDA Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Pirinçciler, "Çanakkale halkı olarak 16 Nisan'da tamamlanan halk oylamasıyla ilgili, Ankara'ya iletilmek üzere bireysel itiraz dilekçelerimizi sunuyoruz. İtirazımın sebebi; seçimle ilgili var olan kanunların çiğnenmesidir. Kanun varken YSK seçim tamamlandığında bir karar aldı. Mühürsüz zarflar, mühürsüz oy pusulaları ki bunların 2.5 milyon olduğunu biliyoruz, kabul edildi. Bir toplumsal sözleşme oylandı. Maalesef ülke ikiye bölündü. Toplumsal sözleşme ile ülke ikiye bölünmez. Hele hele bir toplumsal sözleşme yapılırken, son anda da kanun çiğnenerek yeni bir karar alınmaz. Bunu protesto ediyoruz. Seçimin yenilenmesi, yinelenmesini istiyoruz" dedi. Eğer itirazları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmezse Anayasa Mahkemesi'na, Türkiye'deki iç hukuk yolları tükenirse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İtiraz dilekçesi verecek gruptan görüntüler,
-İDA Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Pirinçciler'in açıklaması.
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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Marmaris'ten referandum itirazı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, CHP başta olmak üzere toplam 3 siyasi parti ile 14 sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 220 kişi, İlçe Seçim Kurulu'na, referandum sonuçlarına yönelik itiraz dilekçesi verdi. CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mühür bulunmayan zarf ve pusulalarla kaç 'evet', kaç 'hayır' oyu kullanıldığını açıklamadığı sürece, referandumun meşru kabul edilemeyeceğini söyledi.
CHP başta olmak üzere Vatan Partisi ve Demokrat Parti ile 14 sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 220 kişi, Marmaris Adliyesi'nde bir araya geldi. Burada toplananlara İlçe Seçim Kurulu'na verilmek üzere dilekçeler dağıtıldı. Dilekçeleri dolduranlar, sırayla İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.
Sonrasında açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Bu seçimlerin OHAL kapsamında yapıldığını unutmamak gerekir. Devletin tüm imkanlarını bir kesim tarafından kullanılırken, hayır cephesi hiçbir imkandan faydalanamadığı gibi çeşitli kurumların baskısıyla karşı karşıya kalarak kısıtlandık. Referandum süresince devletin imkanları, vatandaşlarına baskı aracı olarak kullanıldı. Devletin valisi, kaymakamı ve çeşitli yetkilileri seçim çalışmalarına bire bir katıldı. Bunları gördükçe seçimin meşru olmadığını fark ettik. Seçim günü mühürsüz oyların kabul edilmesiyle, Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi kanun ve hükümleriyle yanlış yaptığını yaşadık. Bu seçim meşruiyetini kaybetmiş ve vatandaşlarını derinden yaralamış, güven kalmamıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin birer vatandaşı olarak referandumun iptal edilmesini istiyoruz. YSK, arkasında mühür olmayan oy pusularından kaç tane evet ve hayır çıktığını söylemek zorundadır. YSK, bunu kabul etmeseydi seçim sonucunun nasıl değişeceğini hep birlikte görecektik. Hayır cephesinin yüzde 50 üzerinde oy aldığına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vicdanı yaralanmıştır. Bir an önce vicdanlar rahatlatılmalı ve gerçekler açıklanmalıdır. Bunlar yapılmadığı takdire kimse kendini meşru görmesin" dedi.
Açıklama sonrası gruptan bazı kişiler, "Bu seçim meşru değildir" diye bağırdı. Grup, daha sonra sessizce adliyeden ayrıldı.
İtiraz dilekçesi veren parti ve sivil toplum kuruluşları ise şöyle: CHP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Veli-Der, Kıyıları Koruma ve Gözetleme Derneği, Marmaris Halk Harekatı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Eğitim-Sen, Bir İnsan Derneği, Vardiya Bizde Platformu, Marmaris Belediyesi Kent Meclisi Kadınlar Grubu, Türkiye Emekli ve Malulen Astsubaylar Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Marmaris Hayvan Hakları Koruyucuları Derneği.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Adliyeden görüntü
Marmaris Adliyesi'ne gelenlerin dilekçe doldurma genel görüntü
Marmaris Adliyesi'nde itiraz dilekçelerini vermek için sıraya giren kalabalık genel-ayrıntılı görüntü
Marmaris CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün adliye önünde basın açıklaması
Açıklama sonrası kalabalığın alkışları ve slogan atmaları
Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
TRABZON'da Atatürk Alanı'nda unutulan çanta, polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması sonrasında fünye ile patlatıldı. Çantadan lamba, kitap ve bazı evraklar gibi eşyalar çıktı.
Olay bugün öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinde yaşandı. Atatürk Alanı'ndaki çay bahçesinde tuvaletlerin önüne bırakılan deri el çantası vatandaşları endişelendirdi. İşletme sahibinin ihbarı sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çantanın yakınında bulunan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, parkta oturan vatandaşların uyarılara pek aldırmadığı gözlendi. Ekiplerin fünye ile patlattığı çantadan kitap, led lamba, elektronik aletler ve belgeler çıktı. Polis ekipleri, çantadan çıkan eşyaları incelemek ve sahibini bulabilmek için karakola götürdü.
Görüntü Dökümü
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-Parktan görüntüler
-Detaylar
-Çantanın patlatılması
Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO / TRABZON,
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Çaldığı telefondaki özçekimi yakalattı
ANTALYA dahil 6 ilde 200'e yakın camide sadaka kutularından hırsızlık yapan 47 yaşındaki Ali Güler, tutuklandı. Hırsızın yakalanmasını ise çalıp sattığı telefonla yaptığı özçekim sağladı.
Antalya'da son zamanlarda camilerdeki sadaka kutularından hırsızlık olaylarının artması polisin dikkatini çekti. Kent merkezinde 20 civarında camide meydana gelen hırsızlık ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu camilerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polisin kimlik tespiti ve teknik takibi devam ederken şüpheliyle ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Kısa sürede kimliği tespit edilen Ali Güler'in, camilere hırsızlık amacıyla gitmek için kullandığı çeşitli plakalardaki motosikletlerin de çalıntı olduğu belirlendi. Motosikletlerin plakalarını takibe alan polis, Güler'in Burdur, Isparta, Denizli, İzmir ve Konya'daki camilerden de hırsızlık yaptığını tespit etti.
Polisin çalışmaları sürerken 10 Nisan'da Konyaaltı İlçesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde akşam namazı kılındığı sırada içeri giren Ali Güler, müezzin Emre Mermer'in ceketini çaldı. Cemaatten birinin de ayakkabısını giyerek camiden çıkan Ali Güler, aldığı ceketin cebindeki araç anahtarıyla Mermer'e ait park halindeki otomobilin kapısını açtı. Araçtan cep telefonu, şarj aleti ve bir miktar parayı da alan Güler, motosikletle uzaklaştı.
Namazdan sonra ceketini bulamayan Emre Mermer, caminin güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde ceketi ve aracının içindeki eşyaların çalındığını gördü. Durumu polise bildiren Emre Mermer, diğer yandan da hırsızın izini sürdü. Telefoncuların yoğun olduğu 100. Yıl Caddesi'ndeki dükkanları tek tek dolaşan Mermer, telefonunu buldu. Telefonu inceleyen Mermer, hırsızın özçekim yaptığını ve üzerinde kendi ceketi olduğunu gördü. Mermer, fotoğrafları polise teslim ederken, Ali Güler ise 15 Nisan'da yakalandı.
200'e yakın caminin sadaka kutusundan para çaldığı belirlenen Ali Güler'in üzerinde ve evinde yapılan incelemelerde, 8 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu bulundu. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ali Güler, tutuklandı.
CEP TELEFONUNDAN HIRSIZIN LARI ÇIKTI
Hırsızın mağdurlarından Konyaaltı 15 Temmuz Şehitler Camisi'nin müezzini Emre Mermer, Ali Güler'den şikayetçi oldu. Hırsızın yakalanması için yoğun çaba gösterdiğini kaydeden Mermer, "Telefoncuların yoğun 100. Yıl Caddesi'ndeki dükkanları tek tek dolaştım. Telefonunun marka ve modelini söyleyip durumu anlattım. Bir dükkanda telefonumu buldum. Açıp baktım, IMEI numarası da aynı. 'Benim telefonum bu, neden çalıntı telefon alıyorsun?' diye sordum. 'Ben paramla aldım, sen getir senden de alırım' dedi. Hemen 155'i aradım ve polis geldi, telefonu aldı" diye konuştu.
Telefonunu incelediğinde rehber ve fotoğraflar başta olmak üzerine tüm bilgilerinin silindiğini gördüğünü kaydeden Emre Mermer, "Telefonda 3 fotoğraf vardı. Kendi fotoğrafını çekmiş, üzerinde de ceketim vardı. Bir lokantada özçekim yapmış. Fotoğrafları da polise teslim ettim" dedi.
EN NET TELEFONDAN ÇIKTI
Hırsızın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığını, Antalya'daki tüm cemaat ve imamlara gösterdiklerini dile getiren Mermer, "Hırsızın en net eşkali telefondaki fotoğrafıydı. Cep telefonunuz kaybolursa peşine düşün. Tıpkı bir dedektif gibi aradım, fotoğraftaki masa örtülerinden lokantayı buldum. Polis hırsızı gece yakalamış. Kendisini durduran ekiplere 'Camiye gidiyorum' demiş. Camiye de hırsızlık için gidiyor" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cami tabelasının görüntüsü
-Müezzin Emre Mermer camiye girerken
-RÖP: Emre Mermer ( Cami Müezzini )
-Caminin içinden görüntü
-Cami dış plan görüntü
-Cami duvarındaki güvenlik kamerasının görüntüsü
-Müezzin Mermer'in cami önündeki arabasının görüntüsü
-Detaylar
-Güvenlik kamerasının görüntüsü
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-Şüpheli şahsın namaz kılınırken cami içinde görüntüsü
-Camiden çıkışı ceketin ceplerini kontrol etmesi
-Cami önündeki aracın kapısını açıp içini kontrol etmesi
-Cami bahçesinden ayrılması
-Şahsın çektiği self görüntüsü
Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DNA)
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Yalvaç'ta Turizm Haftası etkinliği
ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde Turizm Haftası etkinliklerinde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, 'Antik dönemden günümüze kadınlar' konulu konferans verdi.
Yalvaç'ta Müze Müdürlüğü, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. Programa, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Başsavcı Adem Babacan, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Korucu, kurum amirleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Müze Müdür vekili Fatma Savsar konuştu, ardından şiirler okundu ve Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı Başkanı SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı konferans verdi. 'Antik dönemden günümüze kadınlar' konusunda konuşan Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Bugünkü uygarlıkların oluşmasında mitosların çok büyük önemi varır. Bunlar bir varmış, bir yokmuş gibi anlaşılması gereken şeyler değil, önde bir hikayesi olan ama arkada verilmesi gereken bir mesaj olan bambaşka şeylerdir" dedi.
'HASTALIKLAR ETRAFA SAÇILDI'
Antik dönemde evrenin ve insanın yaratılışıyla ilgili hikayelerden bahseden Özhanlı, "Deniliyor ki 'Tanrı insanlığı cezalandırmak için kadını yarattı. Kadını yaratırken Athena'nın zekasını, Afrodit'in güzelliğini, Herpes'in kurnazlığını verdi ve kendi ruhundan üfledi. Kadın erkekten daha donanımlı yaratıldı ve dünyaya gönderildi. Eline bir kutu verildi ve 'Bu Pandora'nın kutusudur sakın açma.' Ancak insanın yaratılışındaki o merak duygusu ağır basınca kadın dayanamayıp bu kutuyu açtı. Açar açmaz içerisindeki tüm kötülükler, hastalıklar etrafa saçıldı. Kapattığında kutuda sadece umut kalmıştı. Umudun içeride kalması çok manidardır. İnsanoğlu bütün yaşamı boyunca o umudun peşinde koşar" diye konuştu.
Mitolojiye göre geçmişte yaşanan doğu ve batı savaşlarının kız kaçırma olaylarından çıktığını aktaran Özhanlı, tarihte bilinen bu savaşlardan birinin de Truvalıların savaşı olan Troya olduğunu kaydetti.
'KOÇ BÜYÜYOR ÖKÜZ OLUYOR'
Sağlıklı bir toplumun oluşmasında kadınlara büyük görev düştüğünü belirten Özhanlı, şöyle dedi:
"Anneler çocuklarını 'aslan oğlum, koçum' diye seviyor, koç büyüyor öküz oluyor. Bu çocuk annesini severken başka bir kadına eziyet ediyor. Mersin'de öldürülen Özgecan'dan bugüne kadar tam 700 kadın öldürülmüş. Hem öyle böyle öldürme değil. 20 yerinden bıçaklanmış, başı kesilmiş, kafası taşla ezilmiş. Biz iyi bir eğitimle kadını eğitemezsek o kadının yetiştirdiği çocuk da şiddet yanlısı olacak."
Konferansın ardından Kaymakam Aytekin Yılmaz, Mehmet Özhanlı'ya çiçek verdi. Kutlamalar kentleri simgeleyen stantların gezilmesi ve ikramla son buldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Saygı duruşu
Müze müdür vekilinin kısa konuşması
Şiir
Mehmet Özhanlı'nın konuşması
HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ,
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Karadeniz yöresi lezzetleri yarıştı
RİZE'de Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Karadeniz Yöresel Lezzet yarışması düzenlendi. Yarışmada yemek kategorisinde başlangıç yemeği sayılan 'su böreği', tatlı kategorisinde ise 'sütlü mısır unu lehvası' birinci seçildi.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rizem Kültür ve Turizm Derneği tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Karadeniz Yöresel Lezzet Yarışması'na, yemek ve tatlı kategorilerinde 19 kadın yarışmacı katıldı. Vali Erdoğan Bektaş,Belediye Başkanı Reşat Kasap, Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ramazan Aydoğan'ın da izlediği yarışmanın jüri üyeliğini Dursun Canca, Ebru Camadanoğlu ve Semra Uyar yaptı. 19 kadın yarışmacının yemek ve tatlı kategorilerinde hazırladıkları lezzetler jürinin beğenisine sunuldu.
Yarışmada 'yemek' kategorisinde Kadriye Kulaksızoğlu'nun yaptığı ve başlangıç yemeği sayılan 'Su böreği' ile 'tatlı' kategorisinde Tuna Güzel'in hazırladığı 'Sütlü mısır unu helvası' birinci seçildi. Yarışmada dereceye girenlere yarım altın ile hafta sonu otel tatili hediye edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yemek yarışması salonu detayları
Yemek ve tatlı detayları
Sunum yapılması
Jurinin tatması
Ödüller verilmesi
Tatlı birincisi ile röp.
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA