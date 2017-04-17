Dha Yurt Bülteni - 10
Çukurca'da yaralanan asker şehit olduHAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nin Irak sınırındaki Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgelerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar tedavi gördügü hastanede şehit oldu.
Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nin Irak sınırındaki Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgelerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar tedavi gördügü hastanede şehit oldu.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgeleri arasında dün gece PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Uzman Çavuş Harun Şenözüvar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi
Haber: HAKKARİ, -
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GMİS: Cumhurbaşkanının slogan tepkisi sonucu etkilemiştir
ZONGULDAK'ta, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Nisan'daki toplu açılış töreninde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alınması için slogan atan maden işçilerine tepki göstermesinin sonucu etkilediğini düşündüğünü söyledi.
Cumharbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de anayasa referandumunda 'hayır' çıkan iki ilden biri olan Zonguldak'ta 4 Nisan'da toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında maden işçileri, "İşçi alınsın üretim artsın" sloganı atarak TTK'ya işçi alınmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sloganik şeylerle bizim konuşmalarımızı kesmeyin. Bak ben buraya geldiğimden bu yana 3 bin-3 bin 500 kişi aldım. Dürüst olun. ve eleman almakla üretim artmıyor. Biz her şeyi düşünürken ülkenin menfaatini de düşüneceğiz. Olayı bazı fitne unsurlarının girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz. Çünkü bu ülke hepimizin. Hep beraber bu ülkede ekmek sahibi olacağız. 3 bin-3 bin 500 kişiyi buraya alan benim. Bana slogan atmayın. Bunu başkalarına yapın" diyerek karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı kentte tartışma yaratırken referandumda Zonguldak, Karadeniz'de 'hayır' çıkan iki ilden biri oldu. Yüzde 50.7 çıkan 'hayır' oyları 4 bin 946 farkla 'evet'in önüne geçti.
Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı TTK'da örgütlü olan GMİS'in Genel Başkanı Ahmet Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki sözlerinin referandum sonucunu etkilediğini düşündüğünü söyledi. Demirci, kente gelen her siyasetçi ve liderlere TTK'ya işçi alınması talebinde bulunduklarını söyleyerek şöyle dedi:
"İşçi arkadaşlarımız en ufak taşkınlık yapmadan cumhurbaşkanımızı ağırladı. Zonguldak'ta madenden başka iş kolu olmadığı için bu etken yapmış mıdır? Yapmış olabilir. Bunu tabii ki oy veren işçi arkadaşlarımız olsun, halkımız olsun mutlaka düşünerek oy vermişlerdir. Zonguldak'ta ne bir fabrika ne bir çalışacak yerimiz var. TTK'dan başka bir alternatif olmadığı için cumhurbaşkanımızın sözleri insanları şey yapmış olabilir ama bizi, Zonguldak'ımızın siyasilerinin cumhurbaşkanımıza sorunları iyi anlatamadığından bunun kaynaklandığını düşünüyorum. Mutlaka etkilemiştir, etkilemedi diye yalan konuşmaya da gerek yok ama yarı yarıya sayılır. Aşırı bir tepki de yok gibi görülüyor. Ak Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde aldığı sonuçla hemen hemen aynı gibi. Ama Cumhurbaşkanımız madencilerin talebine olumlu yaklaşsaydı 'evet' oylarının dafa fazla olacağı yorumları da yapılıyor. Bunu da görmek lazım."
Görüntü Dökümü:
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-Zonguldak şehir merkezinden detaylar
-Cumhurbaşkanının Zonguldak'taki konuşmasından detaylar
-GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ile röp.
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,
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Foça'da yangın
İZMİR'in Foça ilçesindeki Yeni Foça Buruncu Mevkisi'nde, makilik ve bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bugün saat 13.15 sıralarında, Yeni Foça Buruncu Mevkisi'nde makilik ve bozuk ormanlık alanda yangın başladı. Aynı anda birkaç yerde yükseldiği belirtilen alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etmeye başladı. Yangını söndürmek için 30 arazöz ve 6 dozer ile söndürme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yenifoça mahallesindeki yerleşim yerine yakın olan yerlerde alevler kontrol altına alınırken, diğer bölgelerde rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Söndürme çalışmalarına takviye için çevre il ve ilçelerden yangın söndürme araçları, personel ve işmakineleri istendi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman meydana geldi. Yenifoça - Eskifoça Sahil Karayolu'nun bazı bölümlerinde görüş mesafesi yogun duman nedeniyle sıfıra kadar düştü. Olay yerine gelen Foça Kaymakamı Ali Çetin, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal da söndürme çalışmalarını takip ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),
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Tekirdağ'da yağmur etkili oldu
TEKİRDAĞ'da öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı alt geçitler su ile dolarken ulaşım durma noktasına geldi.
Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakalayıp, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı vatandaşlar, iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Su taşkını yaşanan bazı köprülü kavşaklar da ilerlemekte zorlanan sürücülere ise trafik ve belediye ekipleri yardım etti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yarına kadar yağışın etkili olacağını bildirdi. Öğleden sonra başlayan yağış, bir saatte metre kareye 10 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Şemsiye ile yürüyen vatandaşlar
-Yağış nedeni ile tıkanan yollar
-Suların biriktiği caddeler
-Detay görüntüler
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-
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Ormandaki infazı kopuk tespih aydınlattı
BURSA'da ailesi tarafından 35 gündün beri aranırken ormanlık alanda toprağa gömülmüş haldeki cesedi bulunan 25 yaşındaki Ömer Erkmen cinayeti ile ilgili jandarma tarafından 6 şüpheli gözaltına alındı. Başına iki kurşun sıkılarak öldürülen Ömer Erkmen'in katil zanlıları kopuk tespihteki parmak izlerinden tespit edilerek yakalandığı bildirildi.
Merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde oturan Emine Erkmen, uyuşturucu madde kullanan 3 çocuğundan ortancası olan Ömer Erkmen'den bir aydır hiç bir haber alamaması üzerine cumhuriyet savcılığına başvuruda bulundu. Emine Erkmen, "Ömer maalesef madde kullanıyordu. Onu merak ettiğimi bildiği için beni sürekli olarak arardı. En fazla iki gün eve gelmezdi. Bu süre içersinde kontörü yoksa arkadaşının telefonundan arayıp bilgi verirdi. Geçtiğimiz 5 Mart günü kendisi ile gece telefon konuşması yaptım. Bana, 'anne Çirişhane mahallesindeyim. Mutlaka geleceğim' dedi. Sonra telefonu kapandı. Oğlum ne aradı ne sordu. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum" dedi.
Jandarma ve polis arama çalışmalarını sürdürürken 9 Nisan'da merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Cumalıkızık'da ormanlık alanda tarlasına gitmekte bulunan bir kişi, toprağın üzerinde beyaz eşofman parçası görüp ayağıyla dokunca ceset ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine Yıldırım İlçe Jandarma ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı olay yerine giderek inceleme başlatıldı. Toprağa gömülmüş halde bulunan ceset, çıkarıldıktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucu kafasına tabanca ile iki el ateş edilerek öldürülen kişinin Ömer Erkmen olduğu belirlendi.
Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kurularak, cinayetin soruşturmasına başlandı. Mayın dedektörü ile cesedin bulunduğu yerde yapılan aramada, iki ait boş kovan ile kopmuş şekilde bir tespih bulundu. Birleştirilen tespihten elde edilen parmak izleri ve fiziki takip sonucu Gürsu TOKİ'de eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda cinayet şüphelileri oldukları bildirilen M.A.K. (28), F.D. (26), E.E. (26) ve A.U. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan çapraz sorgulama sonucunda cinayeti S.E. (35) ve Ş.E.'nin (31) kız meselesi yüzümden birlikte işlediklerini belirledi. Bu üzerine S.E. ile Ş.E.'de yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 şüpheli kişiyi, geniş güvenlik önlemi altında Bursa Adliyesi'ne sevk etti.
Görüntü dökümü
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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken
-Adliye önünden detay görüntüler
Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA -