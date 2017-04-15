Dha Yurt Bülteni - 10

Bakan Eroğlu 'evet' yürüyüşüne katıldı



ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği 'evet' yürüyüşüne katıldı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar'da Ak Parti il başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı. İstasyon kavşağında toplanan yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Bakan Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Ak Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven de yer aldı.



Bakan Eroğlu ve diğer katılımcılar megafonlarla halkı selamlayarak yarın yapılacak halk oylamasında 'evet' oyu vermeye çağırdı. Türk bayrakları ve 'evet' yazılı pankartlarla İstasyon kavşağından İnönü, Kadınana, Yeşilyol caddelerinden Ordu Bulvarı'na geçen kalabalık yürüyüşü Anıt Park Meydanı'nda tamamladı. Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Yürüyüşten detaylar



HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,



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Bakan Yılmaz: 2050'de Fransa'nın önüne geçiyoruz



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, IMF'nın hazırladığı rapora göre Türkiye'nin bugün itibariyle milli gelir bakımından dünyada 16'ncı sırada olduğunu belirterek, "Allah nasip ederse 2030'da İtalya, İspanya ve Kanada'nın önünde olacağız. 2050 yansımasında ise Fransa'nın önüne geçiyoruz" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında 9 gündür Sivas'ta bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bugün çeşitli açılışlara katılarak incelemelerde bulundu. Bakan Yılmaz, ilk olarak Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda düzenlenen kahvaltıda Berberler ve Kuaförler Odası'nın üyeleriyle bir araya geldi. Burada berber ve kuaförlerin mesleki sorunlarını dinleyen Bakan Yılmaz, çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldıklarını, ustalık belgesini alarak kendi iş yerini açanlara devlet tarafından 50 bin lira hibe verileceğini, isteyenlere de 100 bin lira faizsiz kredi vereceklerini söyledi. Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın ile birlikte Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı ile Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nda devam eden çalışmaları inceledi. Yılmaz daha sonra ikinci el otomobil satışı yapan özel bir şirketin açılış törenine katıldı.



"2030'DA İTALYA, 2050'DE FRANSA'NIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"



Burada konuşan Bakan Yılmaz, Türkiye'nin milli gelir bakımından dünyada 16'ncı, satın alma gücü bakımından da 14'üncü sırada olduğunu belirterek şunları söyledi: "IMF'nin hazırladığı rakamlara göre Türkiye bugün itibariyle İspanya, Kanada, Avustralya, Polonya, Arjantin, Hollanda ve Güney Afrika'dan milli geliri bakımından daha önde. Allah nasip ederse 2030'da da İtalya, İspanya ve Kanada'nın önünde olacağız. 2050 yansımasında ise Fransa'nın önüne geçiyoruz, diğerlerinin önüne geçtiğimiz gibi. Türkiye geçen yıl 2,9 büyüdü. Avrupa ülkelerinin böyle bir büyüme rakamı var mı? Yok. Türkiye ateş çemberinde olmasına rağmen bu büyümeyi yakaladı. Avrupa Birliği'nin ortalama büyümesi bizim büyüme rakamımızın hemen hemen yarısı kadar. Ekonomide sıkıntılar var ama umut var, çok daha iyi noktalar da var. Türkiye'nin ne durumda olduğunu anlamak için biraz geriye çıkıp bakmak lazım. Bu birlikle, beraberlikle, kardeşlikle, ortak çalışmakla Türkiye'yi iyi bir noktaya getirdik. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim ederse, biz bu birlikle hareket edersek hiç şüpheniz olmasın bu IMF'nin hazırlamış olduğu 2030 sıralamasını da yakalarız, 2050'deki sıralamayı da yakalarız. Bu hesaplamalar yapılırken Türkiye'nin imkanlarına, potansiyeline bakılıyor. Nedir en büyük sermayesi? Beşeri sermayesidir. Çok güçlü bir beşeri sermayemiz var." Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, konuşmanın ardından kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.







Görüntü Dökümü:



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-Bakanın berberlerle kahvaltı programı



-Konuşması



-Mesira alanı gezisi



-Otomotif farması açılışı



-Buradaki konuşmaları



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,



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Kilis'te kaza: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı



KİLİS'te dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp orta refüjdeki bariyerlere çarpan otomobildeki 56 yaşındaki Fatma Ölmez yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Kilis- Gaziantep karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Cemil Ölmez yönetiminde 79 EC 333 plakalı otomobil, dolu yağışı nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kontrolden çıkıp orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Cemil Ölmez ile yanında bulunan eşi Fatma, çocukları Mehmet Cemil, Ayşegül ve Hayriye Ölmez yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 56 yaşındaki Fatma Ölmez doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölmez'in cesedi otopsi için morga götürülürken, tedavileri süren yaralılardan Ayşegül Ölmez ise hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep'e sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kaza yapan otomobil



Yola savrulan parçalar



Bariyer



Otomobil sürücüsü



Otomobilin çekiciye yüklenmesi



Karayolunun trafige açılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)