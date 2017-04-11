Dha Yurt Bülteni-10
1)KILIÇDAROĞLU: 'EVET' OYUNU KULLANAN YÜKLENDİĞİ VEBALİN SORUMLULUĞUNU TORUNLARINA, VATANA MİLLETE BAĞLILIĞINI KİMSEYE ANLATAMAZ (1)ŞİMDİ SESLERİNİ KESTİLER DOĞRULARI SÖYLEDİĞİMİZİ KABUL EDİYORLAR"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da konuştu.
1)KILIÇDAROĞLU: 'EVET' OYUNU KULLANAN YÜKLENDİĞİ VEBALİN SORUMLULUĞUNU TORUNLARINA, VATANA MİLLETE BAĞLILIĞINI KİMSEYE ANLATAMAZ (1)
ŞİMDİ SESLERİNİ KESTİLER DOĞRULARI SÖYLEDİĞİMİZİ KABUL EDİYORLAR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da konuştu. Yeni anaya ve referandum a ilişkin Kılıçdaroğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Meclis kürsüsünde 'Meclis'i fesih etme yetkisi veriyoruz' diyor. Şimdi seslerini kestiler doğruları söylediğimizi kabul ediyorlar. En tepedeki kişiyi kandırır, satın alırsanız, aldırtırsanız en geç 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti devletini birilerine teslim ederseniz. Öyle yetkiler veriyoruz ki; bir kararname ile devletin bütün valilerini, kaymakamlarını, müsteşarlarını, komutanlarını, büyükelçilerini, rektörlerini bir kararname ile değiştirebilir. Sonra da hep beraber Resmi Gazete 'de göreceğiz. İnsaf denen bir şey var. 'Evet' oyunu kullanan hiç kimse yüklendiği vebalin sorumluluğunu torunlarına, çocuklarına, vatana millete bağlılığını kimseye anlatamaz. Kimseye anlatamaz" diye konuştu.
Görüntü dökümü
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Kılıçdaroğlu'nun konuşması
-Detaylar
BURSA/DHA
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2) BAKAN IŞIK: ALTAY TANKI TÜM TESTLERDEN GEÇTİ
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde özel bir hastanenin açılışına katılarak, hastaları ziyaret etti. Sakarya'da tasarlanıp üretilen Altay ana muharebe tankının Şubat ayında tüm testlerden geçtiğini söyleyen Bakan Işık, "Sakarya üretim konusunda önemli şehirlerden biri haline geldi. Altay tankını Sakarya'da geliştirdik ve Şubat sonu itibariyle de Altay tankı bütün testlerden geçti. Şimdi Allah nasip ederse Mayıs ayında seri üretimle ilgili düğmeye basacağız. Bir aksilik olmazsa Altay tankının seri üretimiyle ilgili kararı vermiş olacağız. Bu ülke hamdolsun kendi helikopterini kendi üretme noktasına geldi. Atak helikopterimizin 20'ncisini geçtiğimiz cuma günü Konya Karapınar'da Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik, hem de üzerindeki silahlar büyük oranda yerli silahlar. Atışlarını da izledik inanın gurur duyduk. Artık insansız hava araçlarımızı yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla kendimiz üretiyoruz. Onun için teröristlere aman yok" dedi.
Türk mühendislerinin ürettiği ve seri üretimine başlanan piyade tüfeğiyle askerin kendi tüfeğini kullanmaya başladığını ifade eden Bakan Işık şöyle konuştu:
"Başka bir ülkenin lisansını alacaksınız. Kendi askerinize o lisansla üretim yapıp tüfek vereceksiniz. Allah'a hamdolsun bugün NATO'nun 42 testinin tamamından büyük bir başarıyla geçen yüzde 100 Türk mühendislerinin ve Türk işçilerinin ürünü milli piyade tüfeklerimizi kendimiz geliştirdik seri üretimini yaptık. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Artık askerimiz kendi tüfeğimizi kullanıyor"
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Bakanın konuşması, bakanın hastaneyi gezmesi, hastaları ziyaret etmesi
SAKARYA/DHA
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3)BAKAN ÇELİK: REJİM DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ
AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, anayasa değişikliğinin, rejim değil, sistem değişikliği olduğunu söyledi. Adana'nın İmamoğlu İlçesi'nde referandum çalışması kapsamında halka hitap eden Bakan Ömer Çelik, rejim değişikliği iddialarını yanıt verdi. Çelik, "Rejim değişikliğinden bahsediyorlar yaptığımız şeyin bir sistem değişikliği olduğunu defalarca anlattık" dedi. Milletin seçtiği merhum Adnan Menderes'in darbe yolu görevinden uzaklaştırılmasının bir rejim değişikliği olduğunu anlatan Çelik, "Millet, Menderes ve yol arkadaşlarını hükümeti hurmaları için seçtiğinde silahlı bir çete o gün rejim değişikliği yaptı ve hükümeti devirdi. Başbakanı ve bakanlarını idam ettiler. Peki, o gün rejim değişikliği olurken destekleyen parti kimdi, CHP idi. CHP o darbenin ve rejim değişikliğinin arkasında durdu ama şimdi tutmuşlar Türkiye'nin yönetim sistemi ile ilgili yapılacak bir değişikliğe rejim değişikliği diyorlar, bunlar Türkiye'de ne zaman iyi bir şey yapılmak istense rejim değişikliği diyorlar. Bakın ne zaman milli irade güçlenmişse Türkiye güçlenmiştir, ne zaman milli irade zayıflamış gasp edilmişse o zaman ülke zayıflamış ve küçülmüştür" diye konuştu.
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Bakan Ömer Çelik'in mitingde konuşması
Haber-Kamera: Uğur SELÇİK/ İMAMOĞLU(Adana),
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4)CHP'Lİ GAYTANCIOĞLU: KILIÇDAROĞLU, 15 TEMMUZ'DA MİLLETVEKİLLERİNE MECLİSE GİDİN TALİMATI VERDİ
CHP Edirne Milletvekiili Okan Gaytancıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine meclise gidin talimatı verdiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'de parti binasında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin artık uzlaşmaya, bu gergin ortamdan çıkmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu, "Gençlerimiz iş bekliyor. Fabrikalarımız ham madde bekliyor. Türkiye'de daha iyi şeyler yapmak zorundayız. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız kan gölü, birbi. Bur burumuzu sevmek zorundayız" dedi.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gaytancıoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimi gecesi milletvekillerine meclise gitme talimatı verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini uçakla İstanbul'a giderken öğrendiğini belirten Gaytancıoğlu,"Bülent Tezcan'a hemen meclise gidin diyor. Bakın TBMM kapalı, çünkü Perşembe akşamı kapanıyor. Cuma günü kapalı. Normalde meclisin genel kuruluna açtırmak için bin türlü izin isteniyor. O gecede Bülent Tezcan açın kapıları diyor güç bela kapıları açtırıyor. Bülent Tezcan, Uğur Bayraktutan, Tufan Köse, bizim Çorum illetvekilimiz 3'ü meclise geliyor. İlk gelen, daha meclis başkanı yok, Ak Partili milletvekilleri, MHP'li milletvekilleri yok. ve bizim Ankara'daki milletvekilleri süratle meclise geliyor. Bizim Fevzi Gündoğdu, Kırklareli milletvekilimizle Mevlüt Duru evleri meclise yakın, giderken helikopterden ateş altında gidiyorlar. Yere yatıyorlar üstleri başları çamur oluyor. O halde meclise geliyorlar. ve o saaten sonra saat 00.00'dan sonra diğerleri gelmeye başlıyorlar" dedi.
Liderleri Kılıçdaroğlu'nun kendilerine sürekli çağrı yaparak talimat verdiğini analatan Gaytancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor peki? Korumaları var 12 milyon oy almış bir partinin genel başkanı. Herkesle istişare bir şekilde nereye gideceğini bilmiyor. O arada başbakan peki ne yapıyor? Başbakan nerede? Cumhurbaşkanı nerede? Cumhurbaşkanı bir çağrı yapıyor. Aynı çağrıya bizde katılıyoruz, bizlerde sokaklardayız. Peki başbakan nerede? Başbakan bir geçidin altında saklanıyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu nerede? O nereye gidecek ya partisine gidecek, en güvenli yer neresidir yakında Bakırköy belediye başkanlığı. Bakırköy belediye başkanlığı 5 dakika mesafede, oradan geçiyor. Daha tanklar gelmeden güvenlikli bir şekilde Bakırköy belediye başkanın evine geçiyor. Orada da dinliyor ve telefonla bağlanıyor, Tweet atıyor, 'aman sakın meclisten ayrılmayın' diye. ve genel merkez bir açıklama yapmadan bir açıklama yapmayın dediler. Çünkü neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Paritisi darbelerden çok çekmiş bir parti, zaten biz o yüzden bu darbenin siyasi ayağını merak ediyoruz ve son günlerde kontrollü darbe söylemlerimizden sonra bu atağa geçtiler" dedi.
Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, darbe girişiminin ardından merak ettikleri konular olduğunu söyleyerek, "Biz hala 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı kim başbakan olacaktı, bunu merak ediyoruz. Buradan bende merak ediyorum, kim başbakan olacaktı? Kim Milli Savunma Bakanı olacaktı? Kim tarım bakanı olacaktı? Kim Edirne Valisi olacaktı? Bunları merak ediyorum. Böyle bir liste yapmışlardır, biz bunları merak ediyoruz. Genel başkanımıza saldırma yerine kendileri bir an önce meclise gelseydiler, açıklamalarda bulunsaydılar. Ama saat 15.00'de darbenin olacağını öğreniyorlar, 16.00'da MİT öğreniyor. Peki neden meclisteki darbe komisyonu çalıştırılmıyor? Neden Hakan Fidan meclise ifade vermeye gelmedi? Neden Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar mecliste kurulan 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonuna ifade vermeye gelmedi? Biz bunları merak ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gece görüntüleri var danışmanlarıyla bende konuştum" dedi.
Görüntü Dökümü
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Toplantıdan detaylar
Gaytancıoğlu'nun açıklaması
Detaylar
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, -
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(GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)
5)REFERANDUM ÖNCESİ DEAŞ OPERASYONUNDA 19 GÖZALTI
İZMİR'de polis tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum u sabote etme hazırlığında oldukları öne sürülen, 10'u Türk, 9'u Suriye uyruklu 19 kişi yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Nisan 2017 günü yapılacak olan anayasa değişikliği referandum unu sabote etmek amacıyla eylem hazırlığında bulunan kişilere yönelik olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezi ve Menemen İlçesi'nde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen 10'u Türk, 9'u Suriye uyruklu toplam 19 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital malzeme ve hücum yeleği ele geçirildiği belirtildi. Gözaltındaki 19 kişinin, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
Polis kamerasından görüntü
Haber: Bahri KARATAŞ / İZMİR,
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6)ABD'DE YAŞAYAN TÜRK, İZMİR'DE ŞİFA BULDU
ABD'de bir firmada yönetici olarak çalışan 41 yaşındaki Emre Ünlü'ye yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede 4 ay boyunca tanı konulamadı. Teşhis konulmasının ardından, internetten yaptığı araştırmayla Türkiye'de tedavi olmaya karar veren Ünlü'nün, safra yollarında tümör bulunduğu ortaya çıktı, 4 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
Sout Heastern Louisiana Üniversitesi'nde İşletme üzerine yüksek lisans yapmak için 2003 yılında Amerika'ya giden ve başarılı bir öğrenci olan Emre Ünlü, okulu biter bitmez kendisine kapılarını açan bir şirkette stajyer yönetici olarak işe başladı. İki yıl sonra şirkete yönetici olarak atanan, bu sırada üniversiteden arkadaşı Işık Ünlü ile evlenen Emre Ünlü'nün mutluluğu, 2 oğullarının dünyaya gelmesiyle perçinlendi. Ailesiyle New Jersey'de yaşayan Emre Ünlü'de, 4 ay önce yüksek ateş ve halsizlik şikayeti belirmeye başladı. Şikayetlerin geçmemesi üzerine, New York'ta bulunan ve dünyanın en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen bir hastaneye giden Ünlü'ye 4 ay boyunca çeşitli tetkikler yapıldı. Karaciğerinde tümör olmasından şüphelenen doktorlar, 3 kez biyopsi yaptı, ancak kesin bir tanı bir türlü konulamadı. 4 ayın sonunda safra yollarında kitle olduğu, ancak tümörün ulaşılması çok güç bir yerde bulunması nedeniyle ameliyat yapılamayacağını belirten doktorlar, Ünlü'ye 6 aylık ömür biçti.
İNTERNETTEN BULDU
Büyük üzüntü yaşayan Ünlü'nün ailesi yaşanan bu gelişme üzerine internet üzerinden hastalığı ile ilgili araştırma yapmaya başladı ve 2 hafta önce bu tür ameliyatların Türkiye'de de başarıyla gerçekleştirildiğini öğrendi. Arama motorundan yaptığı araştırmada Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın'a ulaşan Emre Ünlü, raporlarını ve filmlerini mail ile Prof. Dr. Aydın'a gönderdi. Yaptıkları telefon görüşmesinde, "Bu ameliyatı gerçekleştirebiliriz" cevabını alan Ünlü, okyanus aşıp 8 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye geldi. Hiç vakit kaybetmeden hemen ameliyat masasına yatıp, sağlığına kavuştu.
Emre Ünlü'nün karaciğerinin yüzde 60'ını aldıklarını, bu organın lenf nodlarını çıkardıklarını, ameliyat sırasında tümörlü parçanın incelendiğini anlatan Prof. Dr. Ünal Aydın, "Emre Ünlü buraya geldiğinde karşımızda dünyanın en iyi merkezinde tanı konulmamış bir hasta vardı. Vaktimiz çok dardı. Emre Ünlü'yü ameliyat masasına aldık ve 4 saatte tüm örneklemeleri, radyoloji ve patoloji çalışmalarını yapıp tanımızı oluşturduk. 4 saat gibi bir sürede de karaciğerini ve tıp dilinde 'kolanjiosellüler karsinoma' olarak adlandırılan safra yollarını tümörden temizledik. Tabii ki bu bir ekip işi. Türkiye'de bu tür ameliyatları başarıyla yapabiliyoruz. Ameliyatın üzerinden 2 hafta geçti ve şu an herkes kadar sağlıklı bir insan. Çok yakında Amerika'ya giderek işinin başına geçecek ve ailesine kavuşacak" dedi.
Türkiye'ye gelmek için bir an bile tereddüt etmediğini anlatan Emre Ünlü ise, "Türkiye'de ameliyat olacağımı söylediğimde 'Biz dünyadaki en iyi sağlık sistemine sahibiz. Neden başka bir ülkeye gitmek istiyorsun' dediler. Benim verdiğim cevap şuydu; 'Bu ameliyatın ciddi olduğunu biliyorum ama güven konusu çok önemli. Benim ülkemdeki hekimlerin ve imkanlarımızın daha geride olduğunu düşünmüyorum.' Bazen şifayı çok uzaklarda aramaya gerek yok. Yurtdışında da Türkiye'nin tıbbi açıdan gelişen bir imajı var. Amerika'daki doktorumun Türkiye'de çok büyük cerrahi merkezlerin olduğunu söylemesinden gurur duydum. İnsanların pek çoğu bunu anlayamayabilir. Arkadaşlarımın pek çoğu Türkiye'yi haritada bile gösteremezken bizim buraya gelip son derece güvenli bir şekilde bu ameliyatları yapmamız insanların Türkiye ile ilgili düşüncelerini de değiştirecektir" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Emre Ünlü ile röp
Prof. Dr. Ünal Aydın ile röp
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: İZMİR
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