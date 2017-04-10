Dha Yurt Bülteni-10
Başbakan Yıldırım'dan polise sandık güvenliği uyarısı (EK)1)'KARARSIZ SEÇMENİ İKNA EDİN'Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda milletvekilleri, belediye başkanları, il yönetimi, seçim koordinasyon merkezi başkanlarıyla toplantı yaptı.
Başbakan Yıldırım'dan polise sandık güvenliği uyarısı (EK)
1)'KARARSIZ SEÇMENİ İKNA EDİN'
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda milletvekilleri, belediye başkanları, il yönetimi, seçim koordinasyon merkezi başkanlarıyla toplantı yaptı. Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yaptıkları mitinge olan katkılarından dolayı teşkilata teşekkür etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Başbakan Ylıdırım, teşkilata şunları söyledi:
"Harikaydınız. Yıllarca unutulmayacak bir miting yaptınız. Tahriklere kapılmadan sağduyulu ve nezaketli davranışından dolayı kutluyorum. Onlar agresifleşse de biz sağduyulu bir şekilde devam edeceğiz. Son hafta, kararsız seçmeni ikna edin. Mahalle çalışmalarına devam edin. Sandıklara sahip çıkın."
Başbakan Yıldırım, il başkanlığı binasını gezdi ardından konakladığı Balçova Kaya Termal Otel'e giderek, Aydın mitingi için hazırlık yaptı.
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2)ÇAVUŞOĞLU'DAN TİLLERSON'A SURİYE TELEFONU
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonla aradığı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Suriye meselesi başta olmak üzere DEAŞ'la mücadele, Esad'ın durumu ve siyasi çözümleri konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum kapsamında Manavgat İlçesi'nde, vatandaşlarla buluştu. Pazar yerinde esnafı da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, iyi pazarlar dileğinde bulundu. Çavuşoğlu, burada kendisine ikram edilen hiçbir meyveyi yemedi. Rejimde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Doktoruma söz verdim, rejimimi bozmayacağım" dedi.
Bakan Çavuşoğlu daha sonra polis teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü dolasıyla Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Polislerin gününü kutlayan Çavuşoğlu, kendisini ziyarete gelen ve polis şapkası takan anaokulu öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çavuşoğlu, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgünel'e de seramikten yapılmış plaket hediye etti.
KOYUN ÇANI HEDİYE ETTİ
Manavgat temaslarının ardından Serik İlçesi'ne geçen Mevlüt Çavuşoğlu, ilk ziyaretinde Eskiyörük Mahallesi'nde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Yörük poşusu takan Çavuşoğlu, kendisine koyun çanı hediye eden çocuğun da elini öptü. Çavuşoğlu, vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada, referandum la gerçekleştirilecek değişiklikleri anlattı.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANINI ARADI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u telefonla aradı. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede, Suriye meselesi başta olmak üzere DEAŞ'la mücadele, Esad'ın durumu ve siyasi çözümler ele alındı.
Görüntü Dökümü
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Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması
Evet standını gezmesi
Pazarı gezmesi
İlçe emniyet müdürlüğünü ziyaret
Polislerle tokalaşması
Anaokulu çocuklarına kitap dağıtması
Protokol ve çocukların görüntüsü
Çavuşoğlu'nun İlçe Emniyet Müdür Plaket vermesi
106 MB // 03.19"
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Namık Kemal KILINÇ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA- DHA)
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3)HDP'Lİ ÖNDER'DEN 'SANDIĞA GİDİN' ÇAĞRISI
MUŞ'ta konuşan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, vatandaşlara 'sandığa gitmeleri' çağrısında bulundu. Önder, "Sandığa gitmemek geleceğimize sahip çıkmamak anlamına gelir" dedi.
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Muş İl Örgütü tarafından düzenlenen mitingde parti binası önünde toplanan kalabalığa konuştu. HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik ve HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım'ın selamlama konuşmasının ardından söz alan Önder, partilerinin seçim şarkılarının yasaklanmasına tepki gösterdi. Önder şöyle konuştu:
"Kim böyle kraldan çok kralcıysa 5-10 gün geçmiyor bir bakıyorsun cemaatten içeride. Bunların bakanı kalkmış diyor ki; 'Bunların Kürtçe bir marşları vardı, bir emir verdim, yasaklattım.' Başkanlık geldiğinde nasıl olacağını tarif ediyor. Mahkeme yok, iddianame yok, bilirkişi raporu yok, verdim emri kapattım. Sen kardeşim bu halkın türkülerini kararnameyle, bu otobüste çalınmasını zorla engelledin, Kürt anası çocuğuna bu dilde ninni söylüyor, ona ne yapacaksın?"
'BU TOPRAKLAR ŞİDDETE DE, KANA DA, NEFRETE DE DOYDU'
Sırrı Süreyya Önder, KCK operasyonlarında 11 bin yöneticilerinin gözaltına alındığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hiçbirinin üzerinden bir tırnak çakısı bile çıkmadı. Şiddetle suçladılar, Muş'ta yönetici bırakmadılar, teröre ilişkilendirdiler. 6 milyon oy almış bir partiye terörist diyemezsin, bir memlekette 6 milyon terörist varsa, senin şapkanı önüne koyup düşünmen lazım. Bu topraklar şiddete de, kana da, nefrete de doydu. Artık bu insanlar kendi onurlarıyla, kimlikleriyle, statüleriyle, özgürce, eşitçe, adil bir ortamda yaşamak istiyor. Cenabı Hakkın doğuştan kendisine verdiği hakkı istiyor. Sen bunu hangi ruhsatla yasaklayabilirsin, daha ne kadar öteleyebilirsin, fakir fukaranın çocuğunu, suçsuzunu, mahsumunu tehdit edebilirsin, giden bir can yerine geri gelir mi, o bir can kolay ortaya çıkar mı?"
'ŞİKAYET ETMEYE HAKKIMIZ KALMAZ'
Vatandaşlara 'sandığa gitmeleri' çağrısında da bulunan Önder, "Sandığa gitmemek geleceğimize sahip çıkmamak anlamına gelir. Ondan sonra şikayet etmeye hakkımız kalmaz. Bu konuda da en büyük umudumuz, en büyük desteğimiz kadınlarımız, annelerimizdir. Onları da bu vesileyle tekrar selamlıyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Parti önün kalabalık detaylar
-Sırrı SÜreyya Önder Konuşması
-Önder koduyla link geçilecek
(Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL MUŞ,
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4)CHP'Lİ TEKİN: ANAYASA DEĞİL, BANA YASA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal Referandum çalışmaları için Ardahan'a geldi.
CHP Ardahan İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan CHP'li vekiller basın açıklaması yaptı. Gürsel Tekin, "Daha çok sosyal yardıma ihtiyacı olan yurttaşlarımıza çok büyük baskıların olduğunu biliyoruz. Sakın ha sayın valiler, kaymakamlar, kamu yöneticileri, zannetmeyin ki bu devran böyle dönecek. Yarın bedelini çok ağır ödersiniz. CHP olarak bunların hepsini kayda alıyoruz" dedi. Yeni Anayasa paketinin bir Anayasa olmadığını, 'Bana yasa' olduğunu söyleyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir darbe oldu. Darbede çok ağır bedeller ödedik. 249 şehidimiz oldu. 80 milyon vatandaşımız mağdur oldu. Ondan önce 17- 25 Aralık oldu. 17- 25 Aralık'ta 'ülke nasıl soyulur' bunun fotoğraflarını gördük. Dünyada örneği olmayan bir manzara ile karşılaştık. Sonra siyasiler çıktı darbeden sonra bir takvim koydular. Eğer bir hukuk işliyorsa siyasilerin bir takvim koyması doğru mudur? '17- 25 aralıktan sonra' dediler. 'Öncesinde her şeyi yapabilirsiniz' dediler. 'Ama sonrasına hesap soracağız' dediler. Çok şükür ağır aksak da olsa, yarım yamalak da olsa, karınca misali de olsa Türk hukuk sisteminde halen vicdan taşıyan yargıçlar ne yaptılar biliyormusunuz, 2004 yılını baz aldılar. Bu ne demek oluyor; yarın darbecilerle, FETÖ'cülerle hesaplaşıldığı zaman 2004 yılından itibaren bütün süreci ele alacaklar ve herkes hesap verecek. Yani öyle 'ne istediyseniz verdim' cümleleriyle kurtaramayacaksınız. Herkes hukuk sisteminde hesap verecek."
Görüntü Dökümü
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-CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in konuşması
-CHP Genel Başkanı Öztürk yılmaz'ın konuşması
( Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN
BOYUT : 218 mb
SÜRE: 6 dakika 25 saniye
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5)BAKAN AVCI, AMATÖR SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİYLE BULUŞTU
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Eskişehir'de, amatör spor kulübü yöneticileriyle bir araya geldi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Amatör Spor Evi'nde amatör spor kulübü yöneticiyle düzenlenen toplantıya katılan bakan Nabi Avcı, amatör sporu ve amatör spor kulüplerini bir eğitim müessesi olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'de son 15 yılda her alanda ilerlemenin olduğunu ifade eden Avcı şöyle konuştu:
"Türkiye genelinde de çok şükür amatör spor konusunda da geçmişe göre çok iyi mesafeler alındı. Türkiye son 15 yılda eğitimde de, başka alanlarda da gözle görülür ilerlemeler kaydetti ama bazı konular var ki oradaki ilerlemeler ancak zaman içerisinde anlaşılabilir. Hızlı treni yaptığınız zaman ertesi gün insanlar fark ederler. Gözüyle görüyor, bindiği zaman fark ediyor. Yolları yaptığınız zaman insanlar İstanbul'a bir gidiş gelişle görüyorlar. Hastaneyi görüyor, oradaki hizmetin niteliğini görüyor. Bunlar hemen fark edilebiliyor. Ama bazı alanlar var ki hemen fark edilmez. Eğitim de bunlardan biri, sporda bunlardan biri. Bugün bir işe başlarsınız, proje başlatırsınız, çocuklar için bir spor alt yapısı oluşturmak için bir işe girişirsiniz ama bunun sonucunu 10-15 sene sonra alırsınız. Temel alt yapıyı kurar kurmaz şampiyonlar çıkmaz. Önce oranın bir kurumsal kültürü oluşur, eğiticilerini bulur yetiştirirsiniz, bir yönetim tecrübesi oluşur. Ondan sonra tuğla üstüne tuğla koyar gibi zaman içerisinde bu başarı grafiği yükselmeye başlar. Türkiye genelinde amatör sporcu sayılarımızda da, onlara verilen eğitim programlarının sayısında da, onlar için hazırlanmış olan alt yapı imkanlarında ve tesis sayılarında da çok ciddi gelişmeler oldu. Çok şükür Türkiye bugün amatör spor bakımından göle maya çalındı."
ŞEHİT POLİSİN OĞLUNU KUCAĞINA ALDI
Avcı toplantı sonrasında Eskişehir Polisevi'nde şehit polis aileleriyle biraraya geldi. Şehit polis memuru Ali Sevim'in 11 aylık oğlu Eyüphan Sevim'i kucağına alıp seven bakan Avcı yaptığı konuşmada "Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 172'inci yılının iyiliklere, güzelliklere, huzura, barışa, esenliğe vesile olmasını diliyorum. 172 yıldan beri devlet ve millet için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Bakan Avcı'nın amatör spor kulübü yöneticileri tarafından karşılanması,
-Bakanın konuşması,
-Bakanın Polis Evi'nde şehit polis aileleriyle biraraya gelmesi,
-Bakanın konuşması,
-Bakan Avcı'nın şehit polisin 11 aylık oğlu Eyüphan'ı sevmesinden çekilen görüntler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,
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6)BURDUR'DA POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ
BURDUR'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törene, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Emniyet Müdürü Saim Akpınar, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları katıldı.
Törende, Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Müdür Akpınar, emniyet mensuplarına seslenerek, "Devletimize yönelik her türlü şer odaklarını önlemek, her karışı atalarımızın kanları ile sulanmış bu vatan toprakları üzerinde milletimizin huzur ve güvenle yaşamasını temin etmek için gece gündüz demeden yerine getirdiğiniz çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Yalnızca yasaların uygulayıcısı olmadığınızı suçun kaynağı olan sosyal sorunların çözümlenmesinde de katkıda bulunmanız gerektiğini sakın unutmayın" dedi.
Konuşmanın ardından Emniyet Müdürlüğü zemin katında kokteyl verildi.
Görüntü Dökümü
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Törene katılanlar,
Çelenk sunma,
Saygı duruşu,
İstiklal Marşı,
Kokteylden detay
126 MB /// 04.07"
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,