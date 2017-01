Dha Yurt Bülteni - 10

Kardan Aylan ve Ümran'ı yaptı



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde Mehmet Şerif Karahan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde boğularak kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin ve Suriye'nin Halep kentinde Esad rejiminin saldırılarında yaralanan ve ambulanstaki görüntüsüyle büyük yankı uyandıran 5 yaşındaki Ümran'ı kardan yaptı. Karahan, artık çocukların ölmesini istemediğini söyledi.



Yüksekova'nın Yeni Mahalle semtinde oturan yaz aylarında inşaat işçisi olarak çalışan evli 1 çocuk babası 37 yaşındaki Mehmet Serif Karahan, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu ilçede, acının sembolu olarak dünyada büyük yankı uyandıran iki çocuğu kardan fügürlerini yaptı. Evde boş otururken zamanını değerlendirmek ve savaş ortamında çocukların yaşadığı trajediyi yeniden hatırlatmak için Aylan ile Ümran'ın kardan fügürlerini yaptığını söyledi.



KENDİ SAÇLARINI KULLANDI



Karahan, Aylan ile Ümran'ı yapmak için yaklaşık 15 gün çalıştığını belirtti. Özellikle Aylan'ı yaparken büyük özen gösterdiğini anlatan Karahan, Aylan'ın saçlarını yapmak için berberde kestirdiği kendi saçlarını, kıyafetlerini ise 5 yaşındaki kızının kıyafetlerinden yararlanmarak yaptığını belirtti.



Çorlu'da arabaya bağlanan köpek çekilerek götürüldü (Fotoğraflarla yeniden)



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bir hafif ticari aracın arkasına bağlanan köpek, bu şekilde çekilerek götürüldü. Köpeğin götürülmesini cep telefonu ile fotoğraflayan bir kişi, durumu yetkililere bildirdi. Polis, araç sahibini yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, Çorlu İlçesi Hıdırağa Mahallesi'nin Çerkezköy İlçesi karayolu üzerindeki Kamyon Yolu olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Karayolunda otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, önünde hareket halinde olan arka kapağı açık bırakıldığı için plakası belirlenmeyen hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürüldüğünü gördü. Köpeğin bu durumunu cep telefonu ile görüntüleyen kişi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, durumu yetkililere bildirdi. Durumdan haberi olanların da şikayeti üzerine polis, arabasının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.



BENZERİ DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTI



Çorlu'da geçen Aralık ayında yine Hıdırağa Mahallesi'nde V.D., otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği metrelerce sürüklemiş ve şikayet üzerine yakalanmıştı. Çorlu İlçe Hayvanları Koruma Kurulu sürücü V.D.'ye 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' maddesi gereği 526 TL para cezası uygulamıştı. El konulan köpek bir süre Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tutulmuş ve daha sonra sahiplendirilmişti.







Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -



Hakim ve savcılara zam tepkisi: "Bu zamla yargı teşkilatı zan altında kalacak



TÜRK Büro Sen Kayseri Şube Başkanı Muammer Öner, hakim ve savcılara yapılacak zammın tüm memurlara yansıtılmasını talep etti. Öner, "Yapılacak olan bu ayrıcalıklı zam ile yargı mensupları zan altında kalacak ve itibar kaybedecektir. Adaletin tarafsızlığı daha da tartışılır hale gelecektir" dedi.



Hükümetin yargı teşkilatına Kanun Hükmünde Kararname ile zam yapma hazırlığı içinde olduğu yönünde basın haberlerin çıktığını ifade eden Türk Büro Sen Kayseri Şube Başkanı Muammer Öner, bu zamla yargı teşkilatının zan altında kalacağını savundu. Öner, "Düzenlemeye göre, hakim ve savcıların maaşlarında derecelerine göre kademeli olarak artış yapılacak. 1. sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar 2 bin 700 TL maaş artışı alacak. Hakim-savcı ve bu meslekten sayılanların 1 Ocak'tan geçerli yüzde 3'lük genel maaş zammı ve 15 Ocak'tan geçerli asgari geçim indirim artışına bağlı olarak 10 bin 800 TL'ye ulaşan maaşları, bu zamla birlikte 13 bin 500 TL'ye çıkacak. Meslekte 21 yılını doldurmuş 1. sınıf hakim ve savcılar için bu, yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor. Bu artışlarla, 'adalet dağıtanların vicdanları ile cüzdanları arasına sıkışıp kalmaları' asla kabul edilemez. Türkiye şartlarında bugün işe başlayan stajyer hakim-savcı 5.500 – 6.000 TL arası aylık ücret almaktadır. 1. Sınıf hakim-savcılar ise 10.000 TL'nin üstünde aylık gelire sahiptir. Asgari ücretin son yapılan zamla 1.404 TL'ye çıktığı ülkemizde, belli bir kesime asgari ücretin en az 2 katı zam yapılması doğru bir uygulama değildir.ö diye konuştu.



"ADALET HİZMETİ VERENLER SADECE HAKİM VE SAVCILAR DEĞİLDİR



Açıklamasında, "Yapılacak olan bu ayrıcalıklı zam ile yargı mensupları zan altında kalacak ve itibar kaybedecektir. Adaletin tarafsızlığı daha da tartışılır hale gelecektir.ö ifadelerini de kullanan Öner, şunları söyledi: "Adalet hizmeti verenler sadece hakim ve savcılar değildir. Yazı işleri müdüründen, mübaşirine, zabıt katibinden, teknik elemanına kadar 60 bini aşkın adalet çalışanı mesai mefhumu tanımadan hizmet sunmaktadır. Adalet hizmeti sunanlar arasında farklı bir uygulama, adalet hizmetlerinin verimini düşürdüğü gibi çalışma barışını da sekteye uğratır. Adalet hizmetlerinin olmazsa olmazları, Adliye çalışanlarını yok farz ederek, sadece hakim ve savcılara yapılacak bir zam adı 'Adalet Bakanlığı' olan bir kuruma yakışmamaktadır. Ülke insanlarına Adalet hizmeti sunmak için oluşturulan bir kurumun, kendi çalışanları arasında ayrımcılık yapması ve adil uygulamalar yapmaması adalet anlayışına yapılmış olan en büyük darbedir. Bilindiği gibi, 14 yıllık AKP iktidarı sürecinde farklı dönemlerde 3 defa hakim ve savcıların ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltici kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler sonucu, yargıçların ekonomik durumları önemli ölçüde artırılmıştır. Ancak, bu süreçte de hakim, savcı dışında kalan yargı çalışanları görmezden gelinmiş, haki, savcı sınıfına yapılan ücret artışlarından diğer adalet çalışanları yararlandırılmamıştır.ö



"BÜTÇEDE ÇEŞİTLİ KISITLAMALARA GİDİLİRKEN, 2.700 TL ZAM KABUL EDİLEMEZ



Türk Büro-Sen olarak, hakim ve savcılara yapılacak ücret artışının tüm kamu çalışanlarına yapılmasını talep ettiklerini kaydeden Öner, "Hükümet, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bütçede çeşitli kısıtlamalara gittiği bir dönemde, hakim ve savcılara yapacağı zamla güven kaybedecektir. Özellikle kamu kurumlarında yaşanan personel eksikliği sorunu, ekonomik sıkıntılar bahane edilerek karşılanmazken, Anayasal haklarını kazanmış olan 30 yıldan fazla memuriyet yapıp emekli olanların fazladan çalıştıkları yıllar için verilemeyen ikramiyelerinin bütçede yeterli kaynak olmaması sebebiyle, önümüzdeki yıla devredilmesi gibi gerekçeler de göz önünde bulundurulduğunda hakim ve savcılara yapılacak olan zamlar oldukça düşündürücüdür. Türk Büro-Sen olarak, Hakim ve Savcılara yapılacak bu ücret artışı zaruretse, aynı zammın tüm kamu çalışanlarına da yansıtılması zaruri olduğunu, her geçen gün yükselen enflasyon ve döviz sebebiyle memurların ekonomik durumlarının daha da kötüye gittiğini, bu nedenle artışın tüm memurlara yansıtılması gerektiğini belirtiyoruz.ö şeklinde konuştu.



Haber: KAYSERİ, -



Kırıkkale'de 12 adrese uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı



KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu maddesi ve şırıngalarla birlikte 15 kişi gözaltına alındı.



'Leydi' adlı narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonlarda, sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde bulunan 12 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ile mücadele ekiplerince yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ve şırınga ele geçirildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan zanlıların ifadeleri devam ediyor.



Öte yandan, ekiplerce dün gece yapılan operasyonlarda evlerinde yakalandıktan sonra gözaltına alınan sokak satıcıları F.Y., S.Ö. ve B.G. adlı zanlılar ise yapılan sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edildi.



İşadamının oğlu kaçırıldı, cipi yanmış halde bulundu (2)



BOĞUP CESEDİ YAKMIŞLAR



Antalya'da işadamı İsmail Erten'in oğlu 30 yaşındaki Süleyman Erten'in, ormanlık alanda yakılmış halde cesedi bulundu. Süleyman Erten'i kaçıran şüphelilerden biri, polis tarafından yakalandı. Bu kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Korkuteli- Antalya eski yolu yakınlarındaki ormanlık alanda Süleyman Erten'in cesedi bulundu. İlk incelemede, Erten'in boğulduktan sonra cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayla ilgili ikinci şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



Gönüllü Palyaçolardan kök hücre bağışına destek



MERSİN'de, 'Gönüllü Palyaçolar Mersin Tebessüm Gönüllüleri' Türkkök Projesi kapsamın kök hücre kampanyasına dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkkök Projesi kapsamın Kök Hücre kampanyasına destek vermek amacıyla Forum Alışveriş Merkezi'nde bulunan Kızılay bürosu önünde Gönüllü Palyaçolar Mersin Tebessüm Gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.



Türk Kızılayı tarafından da desteklenen ve yoğun ilgi gören Kök Hücre Bağışı Kampanyası'na dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe katılan Başkan Tarhan ve eşi Sembol Tarhan, yoldan geçenlere kan vermenin ve kök hücrenin özellikle lösemi hastaları için de önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Yaklaşık 200 numunenin hedeflendiği kampanya büyük ilgi gördü. Formları dolduran her yaştan onlarca kişi numune vermek için kuyruğa girdi.



'GENÇLERİN İLGİSİ BİZİ UMUTLANDIRDI'



En büyük mutluluğun insanın sağlıklı olmasından geçtiğini ifade eden Başkan Tarhan, "Gönüllü Palyaçolar Grubu tarafından bu tür bir etkinlik yapılacağına dair davet aldığımda seve seve kabul ettim. Çünkü hastalıklarla mücadelede en önemli şey toplumsal bilinci sağlamaktır. Biz bunun için buradayız. Özellikle gençlerimizin bu konuya verdiği destek bizi son derece mutlu etti. Adeta izdiham yaşandı. Ne kadar çok insanımızı bu konuda duyarlı olmasını sağlayabilirsek toplum olarak o kadar güzel, mutlu ve umutlu bir geleceğe doğru gideriz" dedi.



'HASTALAR İÇİN UMUT IŞIĞI OLUN'



Günümüzde lösemi ile mücadelede çok büyük bir mesafe kat edildiğine de vurgu yapan Başkan Tarhan, "Kök hücre nakli lösemi ile mücadelenin en etkin yollarından birisi. O nakillerin yapılabilmesi içinde bağışlara ihtiyaç var. Belki bizim böyle bir hastalığımız yok ama şu anda bu hastalıkla mücadele eden insanlara yardım etmek zorundayız. Her an herkesin maruz kalabileceği bu sıkıntıyı en aza indirebilmek için kök hücre nakli ile hayata tutunacak hastalarımıza umut ışığı olmak için tüm halkımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum" diye konuştu.



