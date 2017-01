Dha Yurt Bülteni - 10

BAKAN IŞIK: ALMANYA FETÖ'CÜ 40 SUBAYI İADE ETMELİDİR (2)



"10 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit aileleri ve gazilerle Meriç nehri kenarındaki Lalezar restoranda bir araya geldi. Terörle mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Işık, 24 Temmuz'dan bu yana Güneydoğu'da 10 binin üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Türkiye'nin hem içiyle hemde dışıyla teröristler için güvenli bir alan olmaktan çıktığını ifade eden Işık, şöyle dedi:



"Ülkemize kaseden hainlerle amansız bir mücadele veriyoruz. Bakınız Güneydoğu'da PKK ile amansız bir mücadele sürdürüyoruz. Allah'a hamdolsun terör örgütünün beli kırılmıştır. Şu son 24 Temmuz 2015'ten bu güne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şu kış şartlarında bile kahraman askerimiz, Mehmetçiğimiz, polisimiz, jandarmamız, köy korucularımız, bütün güvenlik güçlerimiz, kar demeden, kış demeden mücadeleyi sürdürüyor. Artık ne Türkiye'nin içi ne dışı bu terör örgütü için güvenli bir alan olmaktan çıkmıştır. Bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin birliğine kasteden bu hainler eninde sonunda tamamen bu işten vazgeçmek, zorunda kalacaklar. ya öyle ya böyle bu konuda kararlıyız. Şuanda tam bir birlikte beraberlik içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Maalesef içimizdeki hainlerin ihanetlerinden dolayı bazı sıkıntıları yaşamadık değil. Ama o hainlerde içimizden temizlenince şimdi terörle mücadele çok daha etkin bir hale geldi. FETÖ terör örgütü bu ülkenin içerden teslim alınmasına yönelik görülen en sinsi örgütü olarak tarihe geçti. Ama milletimizin basireti bu terör örgütünün ülkeyi teslim almasına izin vermedi."



FIRAT KALKANI OPERASYONU



Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometrelik alanı DEAŞ teröristlerinden temizlendiğini kaydeden Işık, "Şimdi El Bab'da operasyonları sürdürüyoruz. Bölgeden DEAŞ tamamen temizlemek atmak hedefimizdir. Bu konuda istiyoruz ki uluslararası toplumla beraber çalışalım. DAEŞ ile sadece Türkiye kendi başına mücadele etmesin" ifadelerini kullandı.



F-16'LARIN YERİNİ HÜRKUŞ ALACAK



Türkiye'nin savunma sanayi konusunda büyük gelişmeler kat ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Işık, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş'un Nisan ayına kadar silahlandırılacağını ve terörle mücadelede F-16'ların yerini alacağını, Altay tankının ise 2017 de seri üretime geçeceğini belirterek şunları söyledi:



"Artık kendi tüfeklerimizi kullanıyoruz, kendi tankımızı Altay takını yakında seri üretim aşamasına getiriyoruz. 2017 yılında seri üretiminin startını vermek. Artık kendi insansız hava aracımızı başka ülkenin himmetiyle uçurmuyoruz. Tamamen kendi geliştirdiğimiz insansız hava aracımızla terörle mücadele ediyoruz. Bakın terörle mücadele şehitler veriyoruz. Hepimizin canı yanıyor. Hele hele ateş düştüğü yeri yakar ifadesi çok doğru bir ifade ama şunu da bilmenizi isterim. Artık silahlı İHA'larla teröristi önce tespit ediyor, tepesine de bombayı bırakıyor. Bunu bize hiç bir ülke vermiyor. Biz yaptık ve şuanda terörle mücadele de silahlı İHA'ları kullanıyoruz. Hürkuş'u geliştirdik genel müdüre talimat verdim Nisan ayına kadar Hürkuş'u silahlandıracaksın. Gördüğü zaman teröristi F-16 çağırmayacağız hemen oradan bombayı tepesine bırakacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile baş edilemeyeceğini herkes görecek. Artık Türkiye kendi uydusunu yapıyor."



BAKAN IŞIK'TAN KARDAK AÇIKLAMASI



Restorandaki yemeğin ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık beraberindekilerle birlikte Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Atatürk Odası'nı gezerek bilgi alan Bakan Işık, gazetecileri, "Kardak kayalıklarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Yunan botları tarafından engellenmeye çalışıldığı iddiaları var?" sorusu üzerine "Türkiye olarak Ege'nin barış denizi olmasını istiyoruz. Her türlü sorunun barışçı yollarla konuşarak çözülmesini istiyoruz. Bu noktadaki tavrımız sürüyor. Ama bölgede de hiçbir şekilde emrivakiye de Türkiye'nin boyun eğmeyeceğini herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Detaylı bilgiye sahip değilim doğrusu. Ama dediğim gibi sorunların konuşularak barışçıl yöntemlerle çözülmesi en temel prensibimiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Işık, belediye ziyaretinin ardından partililerle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda basına kapalı düzenlenen toplantıda bir araya geldi.



DUR' İHTARINA UYMAYAN 2 AFGAN, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ



Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, - AKSARAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçla kaçan Afganistan uyruklu 2 kişi, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. 2 kişinin ehliyetsiz araç kullandıkları için kaçtıkları belirlendi.



Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevini yapan polis, şüphe üzerine 68 KE 302 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı.



Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilip, cadde ve kavşaklarda önlem alındı. Yaklaşık yarım saat süren kovalama sürücü kaçan hafif ticari araç, polis aracının önünü kesmesiyle durduruldu. Aracta bulunan Afganistan uyruklu sürücü 22 yaşındaki Vahidullah Özbek ve 26 yaşındaki Rahmedullah Ayveri gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken şüpheliler, ehliyetsiz araç kullandıkları için kaçtıklarını söyledi. Soruşturma sürüyor.



ÖZHASEKİ: İSTANBUL'DA DEPREM KONUSUNDA UYKUYU YİTİRECEK DURUM VAR



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah korusun Anadolu'da bir deprem olursa bunun altından kalkarız. Ancak, İstanbul'da bir deprem olursa perişan oluruz, ekonomimiz çöker" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'daki Şehircilik Şurası ardından hafta sonunu geçirmek için baba ocağı Kayseri'ye geldi. Dün, Ulaştırma bakanı Ahmet Arslan ile birlikte çeşitli etkinliklere katılan Özhaseki, bu günü ailesiyle birlikte geçirdi. DHA muhabirine konuşan ve sık sık dile getirilen İstanbul depremiyle ilgili kaygılarını anlatan bakan Özhaseki, şöyle devam etti: "Geçenlerde Anayasa oylamasının TBMM'den geçmesinin ardından İstanbul'a gittim. Burada, tüm başkanlarını topladım. İstanbul'daki deprem riski anlattım. Bazıları gözümün içine bakıyor. Bir fay hattı var 250 senede kırılıyor. Şu anda 249'uncu senesi. Bir başka fay hattı var 400 sene oluyor kırılalı. Şu anda 462'nci senesindeyiz. Allah korusun Anadolu'da bir deprem olursa bunun altından kalkarız. Ama, İstanbul'da bir deprem olursa perişan oluruz, ekonomimiz çöker. Onun için bakanlık olarak bunu kendimize dert ettik. Dönüşüm ve depreme ilişkin alınacak işlerin bir de finansman ayağı var. Milyonlarca dolar tutuyor. Bunun karşılanması lazım. Bunun rezerv alanı sorunu var? rezerv alanını nereden çıkaracağız? İstanbul'un nüfusu 30 milyona çıkacak. Yollar aynı, otoparklar, okullar hep aynı. Pekiyi, nüfus 2 misline çıktı, hayat çekilmez bir hal alacak. Bu sorun nasıl çözülecek? İstanbul'da böyle sorular var. Bunu kendinize dert etmezseniz size göre ne var? Ama, dert ederseniz uyku yitirecek bir ortam var. O nedenle birçok alanda bir gayret içerisindeyiz. Çaba gösteriyoruz, uğraşıyoruz, güzel işler de oluyor. Rabbim bizi mahçup etmesin."Fethullahçı Terör Örgütü'nün çirkin yüzü görüldüğü halde hala bunlara sahip çıkan, bunların sözcülüğünü yapan, bundan medet umanların bulunduğunu anlatan Bakan Özhaseki, bu konuda şöyle dedi:



"FETÖCÜLER FAKİRİN ÇOCUĞUNU, ADAMIN ZENGİNİNİ SEVDİ"'



"Kuran ve Hz. Peygamberimizin hayatına bağlı alim var ise,başımızın üzerinde yeri va Gerçek hoca işte odur. Yok ona uymuyorsa, Amerikalıların kucağına oturmuş fetva veriyorsa,yüz paralıktır. Onun hiç hükmü yoktur. Kuran'a bağlı olmayan adam sapık olur,ondan başka bir şey olmaz. FETÖ'cüler ar fakirin çocuğunu, bir de çok parası olan zenginleri sevdiler Fakirin çocuğunu kandırıp,istedikleri gibi yönlendirdiler. Şimdi,bir tarafta Doğu'da PKK temizleniyor, bir tarafta FETÖ temizleniyor, bir tarafta DEAŞ temizleniyor. Zaten bu örgütler birbiriyle ilintili. 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'deki bombalı araçla yapılan terör saldırısını PKK yaptı. Aradan 10-15 gün geçti bu kez Rusya elçisi öldürüldü. Bunu da FETÖ yaptı. Üstünden 10 gün daha geçti, yılbaşında Reina'da kendi başına eğlenen masum insanları biri geldi hepsini taradı. Altından DEAŞ çıktı. Nasıl oluyor da zamanlamalarda hiç sekme olmuyor, birbirlerinin işine ve zamanlamasına karışmıyorlar? Önce biri yapıyor, sonra diğerine sıra geliyor.. Böyle bir sıra içerisinde bu ahlaksızlığı yapıyorlar."Bakan Mehmet Özhaseki, bu gece bir yakın arkadaşının oğlunun nişan törenine katıldıktan sonra karayoluyla Ankara'ya dönecek.



Haber: Oktay ENSARİ/KAYSERİ, -



CHP'Lİ ÖZTÜRK: "TÜRKİYE'NİN TEK ADAM REJİMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ KABUL ETMEYİZ"



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Miletvekili Öztürk Yılmaz, Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde düzenlenen Cemevi programına katıldı. Cem evinin açılışından önce Hanak ilçesinde partililerle bir araya gelen Yılmaz, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirtti.



Türkiye'nin Demokratik karakterinin, demokratik sisteminin hiçbir suretle 'Tek adam' rejimine dönüştürülmesini kabul etmeyeceklerini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Bu Türkiye'nin bir meselesidir. Türkiye'nin bu meselesine tüm halk sahip çıkacaktır. Buradaki mücadeleyi bayraktarlığını Türk halkı yapacaktır. Buradaki halk, öğretmenler doktorlar ve Türkiye'ye gönül vermiş sıradan insanlar yapacaktır. Bu dayatılan sistemi biz, yapılacak olan Referandumda sandığa gömmek zorundayız. Eğer bunu başaramazsak Türkiye'deki demokratik sitem çöpe atılacak demektir. Önümüzde bir seçenek var, Türkiye'den mi yanayız, demokrasiden mi yanayız, yoksa Tek adamlık rejiminden ve diktatörlükten mi yanayız. Elbette Türkiye, Demokrasinin tadına alışmış bir ülkedir. Türkiye inişli çıkışlı da olsa yıllardır Demokratik Kültüre alışmış bir ülkedir" diye konuştu.



Referandumda iki hususa dikkat edilmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz şöyle konuştu:



"Bir tanesi Referanduma giden süreçte, daha önceki seçim kampanyalarında gördüğümüz gibi devlet bütün imkanlarını bir siyasi partinin emrine nasıl sunduysa, şimdi de insanların akıllarını çelebilmek için, insanların fakirliğinden, yoksulluğundan, işsizliğinden yararlanıp bazı imkanlar sunabilir. Bu şu anlama geliyor, benim fikrim yetmiyor sizi ikna etmeye, İmkanlarımızla sizi ikna edeceğim. Türkiye'nin altı oyulurken, Rejimin altı oyulurken, demokrasi çöpe atılırken, insanların böyle kurnazlıklarla size sunduğu her ne imkan varsa alın çöpe atın. İkinci husus ise bir sindirme ve korkutma operasyonu devam ediyor. Bu dönem AKP'nin seçmeni ikna edebilmek için baskı uyguladığı bir dönem olabilir. Size şunu söyleyeyim korkuyu yok edin. Korku ile yaşamayı reddedin. Bu Cumhuriyeti kuranlar nasıl savaş verdiyseler, bizlerde demokratik bir savaşla bunu kazanalım. Biz namusumuzu korumak için bunu yapalım. Demokrasi ve Cumhuriyet bizim namusumuzdur" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, buradaki konuşmasının ardından Partililer ile birlikte Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyündeki Cemevi programına katıldı. Yılmaz burada yaptığı kısa konuşmasında ise, "Asıl olanın bütün inanışlara ve bütün düşüncelere eşit mesafede olmak gerekir. Devletin seküler karakteri, dahili karakteri de bunu gerektirir. Böyle olduğu zamanda herkes mutlu olur. Devletin mezhebi olmaz, dini olmaz. Şahısların dini, mezhebi, inancı olur. Bizim devlet olarak onlara saygı duymak zorundayız" dedi.



SAYISAL LOTO'DA TEK BAŞINA 6 BİLEN TALİH SOMA'DAN ÇIKTI



SAYISAL Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 rakamı da doğru bilerek 1 milyon 684 bin 833 lira ikramiyeyi kazanan talihli Soma'dan çıktı.



Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun 1055'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 19, 21, 24 ve 26 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 684 bin 833 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 119 kişi 5 bin 962 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 41 kişi 76 lira 35'er kuruş, 3 bilen 138 bin 420 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte, 4 milyon 433 bin 760 lira 35'er kuruş ikramiye dağıtıldı.



Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, Manisa'nın Soma ilçesinden yatırdığı belirtildi. Kuponun yatırıldığı Soma Atatürk Caddesi'ndeki 45080014 Nolu Sayısal Lota Bayii İşletmecisi 58 yaşındaki Uğur Sazak, altı bilen talihlinin şu ana kadar yanına gelmediğini söyledi. Talihlinin kuponu makineye oynattığını da belirten Sazak, "Soma'da talihlinin kim olduğunu merak edenler sormak için bana geliyor. Kazanan kişi inşallah bu parayı hayırlı işlerde kullanır" dedi.



Haber: Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), -