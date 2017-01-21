Dha Yurt Bülteni-10

Tendürek Dağı'na operasyon



AĞRI'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.



Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı'ndan havalanan helikopterler Tendürek Dağı'na gitti. Burada yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon havadan ve karadan devam ediyor.



Haber: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), -



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Piliç tesisi çatısı tadilat sırasında çöktü: 1 ölü, 3 yaralı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, piliç üretim tesisi çatısında tadilat yapan 4 işçi çatının çökmesi sonucu beton zemine düştü. İşçilerden 50 yaşındaki Sabit Erden olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı.



Olay, İnegöl'e bağlı Süpürtü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait piliç üretim tesisinde meydana geldi. Çatıda tadilat yapan Hasan Tunç, Eldar Aziz, Oğuzhan Küçükdurmaz ve Sabit Erden çatının çökmesi sonucu yaklaşık 10 metreden tesisin içerisine düştü. Beton zemine düşen işçilerden Sabit Erden olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Hasan Tunç, Eldar Aziz ve Oğuzhan Küçükdurmaz çağrılan ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Evli ve bir kız çocuğu babası Sabit Erden'in cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -



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AK Parti Marmaris'ten üye standı



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda üyelik standı açıldı.



Marmaris AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bugün üye standı kurdu. 'Halkımızla kucaklaşma' adı altında saat 12.00 ila 16.00 arası açık kalan stantta, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Üye olmak isteyenler, form doldurdu. Dört saatlik sürede 78 kişinin AK Parti'ye üye olduğu bildirildi.



Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını devam ettiklerini söyleyen AK Parti Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Avukat Hüseyin Şener, "Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde sık aralıklarla vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bizlerden destek ve tavsiye isteyen vatandaşlarımızı dinliyoruz. Halkımızla kucaklaşma amacıyla yaptığımız bu çalışmalar gelen taleplere göre artarak devam edecektir. Marmaris Kaymakamı ve polisinden gerekli izinler alınarak yapılan çalışmalardır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Marmaris Belediye 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan stanttan genel görüntü



Ak Parti Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Avukat Hüseyin Şener ile röp



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),



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