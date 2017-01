Dha Yurt Bülteni - 10

KIRGIZİSTAN'DA DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA ÖLEN TEKNİSYEN ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ



KIRGIZİSTAN'da düşen kargo uçağında hayatını kaybeden uçuş teknisyeni 54 yaşındaki İhsan Koca, Eskişehir'de toprağa verildi.



Emekli astsubay evli 2 çocuk babası uçuş teknisyeni İhsan Koca'nın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu bugün öğleyin Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirilerek askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine İhsan Koca'nın eşi Emine Koca, subay olan oğlu Eren Koca, astsubay olan diğer oğlu Emre Koca, yakınları, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Güneykaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. Korgeneral Güneykaya, İhsan Koca'nın yakınlarına başsağlığı diledi.



Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İhsan Koca'nın tabutu askerlerin omzuna alınarak cenaze aracına kadar taşındı. Koca, götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında gözyaşları içinde toprağa verildi.



Yakınları İhsan Koca'nın uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde hava uçak bakım astsubayı olarak görev yaptığını, 2005 yılında astsubay kıdemli başçavuş rütbesiyle emekli olduğunu, 2006 yılında da kargo uçak şirketinde uçuş teknisyeni olarak çalışmaya başladığını belirtti.



OPERASYONDAKİ ASKERLER KARNE VE HEDİYE DAĞITTI



BİTLİS'te yürütülen operasyonlarda görev alan askerler Merkeze bağlı Başmaklı Köyündeki çocukların karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler dağıttı.



Bir hafta önce başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonunda görev yapan askerler Başmaklı Köyü ilkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere hem karnelerini verdi. Hem de çeşitli hediyeler dağıttı. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklama ise şöyle denildi:



"Bitlis Merkez ilçesi bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu kapsamında Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Bitlis ili Merkez ilçesi Başmaklı köyünde bulunan Başmaklı İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere yarıyıl tatili karnelerinin alındığı esnada çeşitli karne hediyeleri dağıtıldı. Mont, ayakkabı, boyama kitabı, boyama kalemi, hikaye kitabı gibi hediyeleri asker ağabeylerinden alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı."



Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -



11 KİŞİNİN ÖLÜMÜNÜN CEZASI 24 AY TAKSİTLE ÖDENECEK



KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'ndeki termik santralin kömür sahasında 6 yıl önce meydana gelen göçükte 11 kişinin ölümüyle ilgili yargılanan 23 kişiden 4'ü, 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha sonra hapis cezasını 91 bin 200'er lira paraya çevirdi ve bunun da 24 ay taksitle ödenmesine karar verildi.



Afşin- Elbistan B Termik Santrali'nin Çöllolar Kömür Sahası'nda 6- 10 Şubat 2011 tarihlerinde meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili 9'u sahayı işleten Park Teknik Anonim Şirketi'nde görevli, 14'ü de EÜAŞ'ta görev yapan toplam 23 kişinin 'Bilinçli taksirle birden çok kimsenin ölümüne sebep olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan davanın 22'nci duruşmasına tek şikayetçi aile olan ölenlerden Muhsin Koşan'ın babası Cafer, annesi Keziban, eşi Gülgün Koşan ile çocukları, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.



Duruşmada sanıklar suçsuz olduklarını savunurken, sanık avukatları da müvekkillerinin suçuz olduğunu belirtip beraatlarını istedi. Mahkeme savcısının mütalaasını vermesinin ardından karar açıklandı.



Mahkeme heyetinin oy birliğiyle verdiği kararda Park Teknik Anonim Şirketi Genel Müdürü Şeref Göksu ile diğer personeller Yusuf Aydın, Refik Güray Eken ve Yakup Kaygusuz'u 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti daha sonra bu cezayı 91 bin 2oo'er lira para cezasına çevirip 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti. Mahkeme heyeti diğer 19 sanığın da beraatına karar verdi.



EÜAŞ VE BAKANLIK BÜROKRATLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Mahkeme heyeti ayrıca, davada kusurları olduğu öne sürülen dönemin EÜAŞ Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyeleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



AİLE TEPKİ GÖSTERDİ



Mahkeme sonunda Koşan ailesi adliyeden ayrılırken karara tepki gösterdi. Aile, gazetecilerin de sorularını yanıtsı bırakıp evlerine döndü. Ailenin avukatı Arif Emre İlhan ise Park Teknik Anonim Şirketi çalışanlarıyla ilgili şikayetlerini daha önce geri çektiklerini, EÜAŞ yetkilileri yönündeki şikayetlerinin ise devam ettiğini belirterek, "Beklediğimiz bir karar değildi, bu nedenle karar itirazımızı sunacağız. Bundan önceki mütalaada ne gariptir ki, EÜAŞ çalışanlarının bazıları yönünden bilinçli taksirle birden fazla adam öldürme yönünden mütalaa verilmişken, ikinci mütalaada tam tersine beraat talep edildi ve mahkeme de bu beraat talebine uydu. Biz bu yönde karara itiraz edeceğiz. Adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.



'EÜAŞ ASLİ KUSURLU BULUNDU'



Sanık avukatlarından Ersan Şen ise, mahkemenin kararını şöyle değerlendirdi:



"3 ayrı sonuç çıktı. Bir, EÜAŞ'ın üst yönetimini asli kusurlu buldu ve onlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Tabi Danıştay daha önce o kişiler hakkında yargılama yolunu kapattı, bu saatten sonra nasıl bir yol açılır? EÜAŞ'ın burada yargılanan alt kademe çalışanları bakımından beraat kararı verildi. Park Teknik açısından bilinçli taksiri reddetti, meslekten mahrumiyeti reddetti, basit yani ikinci dereceden kusurlu saydı. Ancak 2011 yılında meydana gelen hadise bu kadar, uzun sürmemeliydi, adaletin geç gelmesi değil erken gelmesi, bir an önce yerine ulaşması önemliydi. Biz hala söylüyoruz, suçsuzuz."



9 KİŞİ HALEN 50 MİLYON METREKÜP TOPRAĞIN ALTINDA



Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin kömür sahası olan ve Park Teknik Anonim Şirketi tarafından işletilen Çöllolar Kömür Sahası'nda 6 Şubat 2011'de meydana gelen göçükte kamyon şoförü Yaşar Alkaya hayatını kaybetti. Bu olaydan 4 gün sonra 10 Şubat 2011 tarihinde meydana gelen büyük göçükte ise işçilerden Ruşen Demir yaşamını yitirirken, jeoloji mühendisi Halil Tatlı, maden mühendisi Nail Yılmaz ile Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Cuma Yıldırım, Kemal Elmas, Adnan Demir, Tuğran Gökhan ve Aydoğan Polat toprak altında kaldı. Yaklaşık 2,5 kilometrekarelik bir alanda 50 milyon metreküp civarındaki toprağın altında kalan 9 kişiye aradan geçen 6 yıla rağmen hala ulaşılamadı.



BESNİ'DE 10 ENGELLİYE TEKERLEKLİ SANDALYE



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde işadamı Ali Erdemoğlu tarafından gönderilen 10 tekerlekli sandalye törenle engellilere hediye edildi.



Besnili işadamı Ali Erdemoğlu'nun Besni'deki engellilere dağıtılması üzerine gönderilen tekerlekli sandalyeler Besni Gönüllü Engelliler Derneği aracılığıyla engellilere hediye edildi.



Dernek binasında yapılan dağıtım törenine katılan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, dernek bünyesinde devam eden Hasta Kabul Kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Dernek Başkanı Mustafa Öncel'den bilgiler alan Kaymakam Gencer, kursiyerlerin sorunlarını dinledi.



Daha sonra tekerlekli sandalye dağıtımında konuşan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, sandalye dağıtımlarının bir an önce tamamlanması için kaymakamlık olarak gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti. Kaymakam Gencer, yardımlarından dolayı Besnili işadamı Ali Erdemoğlu'na ve Dernek Başkanı Mustafa Öncel'e teşekkür etti.



ÇANAKKALE'DE AK PARTİ VE CHP'Lİ KADINLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI



ÇANAKKALE'de, AK Parti ve CHP Kadın Kolları yönetimleri, mecliste anayasa maddelerinin ikinci tur oylaması sırasında kadın milletvekilleri arasında yaşanan arbedeyle ilgili basın açıklaması yaptı; birbirlerini suçladı.



TBMM'de Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisinin meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından kadın milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı. Meclis kürsüsünde yaşanan arbedenin ardından AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, boynundan ve belinden yaralanmış; CHP'li Şafak Pavey ise sırtüstü yere düşerek protez kolu çıkmıştı. TBMM'de yaşanan arbedeye ilişkin olarak Çanakkale'de AK Parti İl Kadın Kolları yönetimi ve CHP Merkez İlçe Kadın Kolları yönetimi parti binalarında yaptıkları karşılıklı basın açıklamalarıyla birbirlerini suçladı.



Açıklamalar öncesinde AK Partili kadınların CHP İl başkanlığına siyah çelenk bırakacağı bilgisi üzerine polis, Demircioğlu Caddesi üzerinde Tarla Sokak'ta bulunan CHP İl Binası'na giden sokağın girişini demir bariyerlerle kapattı. Çevik Kuvvet ekibi, caddede güvenlik önlemi aldı.



İlk basın açıklaması saat 12.15'de AK Parti İl Başkanlığı binasında partinin Çanakkale İl Kadın Kolları yaptı. Başkan Saime Aydoğan, CHP İl Binası önüne siyah çelenk bırakmaktan vazgeçtiklerini belirterek, bunun sebebini "Biz CHP'liler gibi medeniyetsiz ve barbar değiliz" şeklinde açıkladı. Yaptığı basın açıklamasında anayasa değişiklik paketinin ilk tur oylamasının geçtiğimiz hafta tamamlandığını kaydeden Aydoğan, şunları söyledi: "İkinci tur oylamasına çarşamba günü başlandı. Maalesef 1'inci tur oylamasından beri türlü entrikalar ile görüşmeleri engellemek isteyen CHP'li ve HDP'li vekiller, dün yine çirkin yüzlerini gösterdiler. İlk tur oylamasında CHP'li milletvekilleri tarafından hemşerimiz Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnu kırılmış, Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta'nın da bacağı ısırılmıştır. Yaşanan bu olaylar maalesef 3'üncü sınıf dünya ülkelerindeki meclislerde bile yaşanmamıştır. 2'inci tur oylamasının daha medeni ve Gazi meclisimize yakışır bir şekilde geçmesini temenni ederken, dün yine CHP'den kovulan bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, anayasa görüşmelerini provoke etmek için kendisini kürsü mikrofonuna kelepçelemiştir. Bu nahoş, milletin kürsüsünü işgal etmek isteyen eyleme müdahale etmek isteyen kadın milletvekillerimizden Gökçen Özdoğan Enç yaşanan arbede sonucu düşerek belinden ve boynundan sakatlanarak hastanelik olmuştur. Bu olayın sorumlusu CHP ve HDP'li vekillerdir. Demokrasilerde en büyük hakem millettir. Milletten korkan bir partinin şiddete başvurması elbette ki bizleri şaşırtmamıştır. Anayasa görüşmelerini engellemek isteyen CHP'yi kınıyoruz ve milletten korkmayın diyoruz"



CHP Merkez İlçe Kadın Kolları da açıklama yaptı. Polisin, geniş güvenlik önlemi aldı. CHP İl Başkanlığı'nın Tarla Sokak'taki parti binasının girişine, partililerce dün akşam TBMM'de kadın milletvekilleri arasında yaşanan arbedenin fotoğrafları yapıştırıldı. Ardından CHP Merkez İlçe Kadın Kolları, İl Başkanlığı binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Başkan Ümmühan Erdem, demokratik hak ve özgürlüğünce tepkisini gösteren kadın milletvekiline iktidar partisinin kadın milletvekilince yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti. Bu saldırı da başrol oynayan Antalya Milletvekili Enç'in geçmişinde FETÖ'cü olduğu gerçeğini örtmeye yetmeyeceğini söyleyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık FETÖ'cü olmadığınızı kanıtlamak istiyorsunuz. Bu durum anayasa geçtikten sonra bizlere yapılacak, baskıların bir göstergesidir. Bizler Atatürk Cumhuriyetinin kadınları olarak diktaya, baskıya, zulme geçit vermeyeceğiz"



Açıklamanın ardından partililer sessizce dağıldı.



AHISKA TÜRKÜ ÇOCUKLARIN İLK KARNE HEYECANI



UKRAYNA'dan Türkiye'ye getirilerek Bitlis'in Ahlat İlçesi'ne yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerin çocukları, Türkiye'de ilk defa karne almanın mutluluğunu yaşadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl Hazarin ayında Türkiye'ye getirilen ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptırılan konutlara yerleştirilen 300 kişiden oluşan 72 Ahıskalı ailenin çocukları da bugün ilk karne heyecanını yaşadı. İlçede eğitim gören 35 Ahıska Türkü çocuğun kısa sürede kaynaşarak güzel bir ortamda eğitimlerini sorunsuz sürdürdüklerini söyleyen Atatürk Eğitim Kurumu Müdürü Semih Aydoğan şöye konuştu:



"Ahıskalı öğrencilerimiz bu dönemin başından itibaren gelmeye başladılar. Şu an bizim anasınıfı dahil olmak üzere toplam 35 öğrencimiz var. Okula uyum sağlama noktasında, tabi ilk etapta etrafı tanıma noktasında biraz zorluk yaşadılar. Ama daha sonraki süreçte, hem bizim çocuklarımızın hem de öğretmenlerimizin gayreti ile birlikte, onlarında kültürümüze ait olan değerleri kaybetmemeleri nedeniyle de çabucak uyum sağladılar. Uyum noktasında bir sıkıntı yok, başarılı çocuklar. Bir takım eksikler var eğitim noktasında onları da biz çözmeye çalışıyoruz. Hep birlikte inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz."



Ahıskalı öğrencilerden Cemal İsmail, okulunu çok sevdiğini belirterek, "İlk dönemimiz bitti çok şükür, hiç kimseyle tartışmadık, hiç kimseyi üzmedik, güzelce arkadaş olduk. İlk dönem bizim için çok iyi geçti. İnşallah nice senelerde de iyi olur." dedi. Başka bir Ahıskalı öğrenci Saffet İlyas da, "Okulumuzda ilk karne alma heyecanı yaşıyoruz. Bütün öğretmenler bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Arkadaşlarımız çok iyi. Çok rahat uyum sağlıyoruz. Anavatanımızda ilk defa karne almanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.



