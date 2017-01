Dha Yurt Bülteni-10

1)BUZ FACİASINDA ÖLEN 2 ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ



ESKİŞEHİR'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde bisikletle ve yürüyerek dolaşırken, buzların kırılması sonucunda suya düşerek ölen 12 yaşındaki Batuhan Gürdoğan ve 11 yaşındaki arkadaşı Ali Cantürk'ün cenazeleri aynı camide kılınan cenaze namazından sonra yan yana toprağa verildi. Olay, dün öğleden sonra Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kentpark'ın yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 7-M sınıfı öğrencisi Batuhan Gürdoğan ile arkadaşı Sami Sipahi Ortaokulu 6-I sınıfı öğrencisi Ali Cantürk, buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde bisikletle ve yürüyerek dolaşırken bastıkları buz kırılınca, suya düştü. Ali Cantürk suda kaybolurken, Batuhan Gürdoğan'ın arkadaşını kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Kırılan buza tutunan Batuhan'a Kentpark'ın özel güvenlik görevlisi yardıma koştu. Özel güvenlik görevlisi can simidi atarak Batuhan'ı kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakikada buza ve kendisine atılan simide tutunmaya çalışan Batuhan soğuğa dayanamayarak kendini sulara bıraktı. Batuhan Gürpınar ile arkadaşı Ali Cantürk'ün cesetlerini olay yerine gelen dalgıçlar sudan çıkardı.



'YÜREĞİ ÇOK BÜYÜK OLDUĞU İÇİN TABUTUN İÇİNDE'



Ölen Batuhan Gürdoğan ile Ali Cantürk'ün okulları yasa boğuldu. Öğrenciler, ölen arkadaşları için gözyaşı döktü. Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu İngilizce öğretmeni ve aynı zamanda Batuhar Gürdoğan'ın okuduğu 7-M sınıfının rehber öğretmeni olan İsmail Hilmi Akşit, Batuhan'ın olay sırasında kırılan buzda Porsuk Çayı'na düşen arkadaşı Ali Cantürk'ü kurtarmak için suya girdiğini söyledi. Batuhan'ın buzda tutunmaya çalıştığını ve bir güvenlik görevlisinin attığı can simidini tutarken aşırı soğuk nedeniyle kendini bıraktığını anlatan öğretmen Akşit şöyle konuştu:



"Batuhan etrafına neşe saçan, iletişimi, özgüveni çok yüksek, birazcık haytalığı vardı, işte hiperaktivitesi dünkü istemediğimiz olaylara neden oldu. Keşke olmayaydı. Çok üzgünüz. Kelimelerin tükendiği bir an yani. Ne desek boş. Geri gelmiyor. Yüreğimiz paramparça oldu. Teşekkür alacaktı, umutları vardı geleceğe yönelik. Kendi umutları, ailesinin umutları var. Çok cesur bir çocuktu. Yüreği çok büyük olduğu için şu anda tabutun içinde. Yüreği büyük olmayan bir çocuk olsaydı zaten bunlar yaşanmayacaktı. Arkadaşını kurtarmak istediği için, arkasından atlıyor arkadaşının. Simit atılıyor, can simidi atılıyor. Yapışıyor ancak hava ve su çok soğuk olduğu için, donduğu için tutunamamış. O kadar gücü kalmamış. Başarılı bir sporcu idi. Her anlamda başarılı hayata her anlamda tutunan bir çocuk. Güleryüzlü bir çocuk. İki hafta önce doğum günüydü, bir mont almıştım ona hediye olarak. Öğrencilerim WhatsApp'tan göndermiş, gönderdikleri fotoğrafta aldığım mont vardı suyun içinden çıkartılırken. Hala o mont üzerindeydi. Bir ceviz bahçemiz var onunla ticaret de yapacaktık ileride."



KURTARMAYA ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOĞUN BAKIMDA



Batuhan'ı kurtarmaya çalışan güvenlik görevlisinin halen yoğun bakımda olduğunu söyleyen Akşit, "Batuhan arkadaşından bisikleti ödünç almış. İlk olarak arkadaşı suya düşmüş. Batuhan bisikletin üzerinden düştükten sonra buzun üzerine yuvarlanıyor, arkadaşını kurtarmak için can havliyle buzun içine atlıyor. Bunu gören güvenlik görevlisi de atlıyor, sonra can simidi atıyorlar, tekrar suyun içine giriyor, zaten kurtarmaya çalışan güvenlik görevlisi de şu an yoğun bakımdaymış. Yani hayati tehlikesi riski büyük. Keşke oraya daha önceden bir set yapılsaydı, ilk ölüm değil orada. Belediye bir önlem alır, bir set yapar, bir levha koyar. Yani çok acı bir olay" dedi.



ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET İSTEDİ



Eskişehir Sebze Hali'nde çalışan Butuhan Gürdoğan'ın babası Hasan Gürdoğan da, oğlunun derslerini iyi olduğunu, önlem alınmadığı için oğlunun ve arkadaşının hayatlarını kaybettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:



"Batuhan'ın dersleri iyiydi. Teşekkür alacaktı. Cumartesi günü bana notlarını gösterdi. Baba teşekkür alacağım dedi. Ben seni mutlu edeceğim, sen de beni mutlu et dedi. Demek ki buymuş sonu. Teşekkür alacaktı. Koşuyordu, il birinciliği vardı. Daha sonra derslerim zayıf olacak diye koşuyu bıraktı. Derslerini düzeltti teşekkür alacaktı. Belediyenin yüzünden, Büyükşehir Belediyesi'nin. Çocuğumu kaybettim. Teşekkür getireceği için bana elektrikli motosiklet al dedi. Oğlum dedim ağabeyimin çocuğu bisikletin altında kaldı, motor almam dedim. İki sene sonra taksi alalım, ben sana sürmeyi öğreteceğim dedim. Bu yaz öğretecektim" diye konuşarak gözyaşı döktü.



ALİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER



Sami Sipahi Ortaokulu 6-I sınıfı öğrencileri de ölen arkadaşları Ali Cantürk'ün sırasında çeşitli yazıların olduğu kayıtları bıraktı. Gözyaşı döken öğrenciler Ali'nin okulun futbol takımında oynadığını ve koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti. Rehber öğretmen Ufuk Ermiş de Ali Cantürk'ün ölümüne çok üzüldüklerini söyledi.



ÖĞLE NAMAZI KILDIKLARI CAMİDE CENAZE NAMAZLARI KILINDI



Ölen Batuhan Gürdoğan ile arkadaşı Ali Cantürk'ün cenazeleri bugün yakınları tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Gürdoğan ve Cantürk'ün cenazeleri daha sonra Gökmeydan Mahallesi'deki Gökmeydan Camii bahçesine getirilerek yan yana konuldu. Cenaze törenine ölen çocukların yakınları, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, ölen çocukların öğretmenleri, arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Yakınları ve arkadaşları terönde gözyaşlarını tutamayarak ağladı.



Öğle namazının ardından çocukların ayrı ayrı cenaze namazlarını kıldıran imam, iki çocuğun da dün öğleyin camilerine gelerek burada öğle namazını kıldıklarını belirtti. Cami imamı yetkililerin gerekli önlemlerin almasını ve daha fazla can kaybını yaşanmamasını istedi. Her iki çocuğun tabutlarına Türk bayrakları konuldu. Batuhan'ın tabutunun üzerine ayrıca Eskişehirspor atkısı bırakıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Batuhan Gürdoğan ile Ali Cantürk, götürüldükleri Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde yanyana toprağa verildi.



Bu arada 2 çocuğun boğulduğu Porsuk Çayı'daki buzların erimeye başlandığı gözlendi. Ölen Batuhan Güpınar'ın akrabası olan Erol Külahlı, belediyenin önlem almasını istedi.



2)AĞIR CEZA HAKİMİ, SAVCI EŞİ VE 2 ÇOCUĞU KAZADA YARALANDI



ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde kamyonetle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40 yaşındaki Fatih Soysal ve Cumhuriyet Savcısı eşi ile 2 çocuğunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Korkuteli- Elmalı karayolunun Beğiş Ovası mevkiinde meydana geldi. Korkuteli'den Elmalı yönüne giden Durmuş Kara yönetimindeki 07 BHK 41 plakalı üzerinde traktör yüklü kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim Fatih Soysal'ın kullandığı 07 FTH 58 plakalı otomobille çarpıştı.



Kamyonette yüklü traktörün otomobilin üzerine düştüğü kazada, Fatih Soysal ile aracındaki eşi Cumhuriyet Savcısı 36 yaşındaki İdil Melek Soysal, çocukları 9 yaşındaki Yusuf Tuna ve 5 yaşındaki Mehmet Alp ile diğer aracın sürücüsü Durmuş Kara yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla Özel Medi Yaşam Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Fatih Soysal ve Durmuş Kara ayakta tedavi edilirken, İdil Melek Soysal, Mehmet Alp Soysal ve Yusuf Tuna Soysal ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Araçtaki, 'Güvenli Sürüş Hayat Kurtarır' tabelası dikkati çekti.



3)DİYARBAKIR SUR'DAKİ GÜVENLİK VE ASAYİŞ KADIN EMNİYET AMİRİNE EMANET



DİYARBAKIR merkez Sur ilçesine ilk kez kadın Emniyet Amiri ilçe emniyet müdürü olarak atanırken, ilçede esnafları dolaşan Emniyet Amiri Asuman Karacık'a vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Diyarbakır'da 9 yıldır görev yaptığını ve Diyarbakır ile Sur'u çok iyi bildiğini söyleyen Emniyet Amiri Karacık, "Sur'da ki kötü günler geride kaldı, çok büyük bedeller ödedik. Çok şükür bundan sonra halkımızla birlikte el ele vererek, huzur ve güveni sağlayacağız"dedi.



Merkez Sur İlçesi'nde geçtiğimiz yıl hendek-barikat operasyonlarına katılan kadın Emniyet Amiri Asuman Karacık, Sur ilçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yaklaşık 9 yıldır Diyarbakır'da olan ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerde görev alan Asuman Karacık'ın Sur ilçesine atanmasını vatandaşlar sevinçle karşıladı. İlçeye ilk kez bir kadın amir atanırken, Sur esnafı ve vatandaşlarla tanışmaya giden Emniyet Amiri Asuman Karacık'a vatandaşlar hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Tarihi Ulu Cami önünde esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Karacık, esnaf ve vatandaşları emniyet binasına davet etti.Vatandaşlara sorunları olup olmadığını soran ve kendisini tanıtarak yeni atandığını belirten Karacık, "Birlikte huzur ve güveni sağlayacağız. Kötü günler geride kaldı, biz 24 saat sizin hizmetinizdeyiz. Emniyet binamız sizin eviniz, ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Sizin evlatlarınız orada her sorununuz da sizleri oraya bekliyoruz. Gece gündüz hiç çekinmeden kendi evinize girer gibi sizleri bekliyoruz. Buralarda artık kepenk kapanmayacak, gece gündüz hep birlikte çay içeceğiz. Huzur ortamını hep birlikte yakalayacağız bundan emin olun"dedi.



Sur ilçesine yaklaşık 10 gün önce emniyet müdürü olarak atandığını söyleyen Asuman Karacık, gece gündüz demeden sokak aralarında uygulamalarını sürdürdüklerini söyledi. Hırsızlık ve uyuşturucu çetelerine yönelik gece saatlerinde de operasyon yaptıklarını söyleyen Karacık, "Ben yaklaşık 9 yıldır Diyarbakır'dayım, kenti çok iyi tanıyorum, Sur'u çok iyi tanıyorum. Sur operasyonlarında da görev alarak çalıştım. Sur'da ki kötü günler geride kaldı, çok büyük bedeller ödedik. Çok şükür bundan sonra halkımızla birlikte el ele vererek, huzur ve güveni sağlayacağız. Bundan sonra halk devletine güvendiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi karşıladılar, ziyaretlerimize geliyorlar"diye konuştu.



İlçeye ilk kez kadın amirin atanmasını vatandaşların olumlu karşıladığını belirten Karacık, "Kadınlar özellikle çok sevindi beylerde memnun oldu. Buradan Sur'da oturanlardan bize ve devlete güvenmelerini istiyorum. Özellikle polisi kendi ailesi gibi bilerek hiç üşenmeden gece gündüz bizleri istediği ziyaret edebilirler. Her sorunda yanlarında olacağız. Onlardan da destek bekliyoruz. Ara sokkalrada geceleri arkadaşlarımızla uygulama yapıyoruz. Çeşitli suçlardan 10-15 kişiyi yakaladık. Biz gece gündüz demeden vatandaşın huzur ve güveni için çalışmaya devam edeceğiz"dedi.



Emniyet Amiri Asuman Karacık'ın ilçeye atanmasını vatandaşlar sevinçle karşılarken, vatandaşlarda Karacık'a "İnşallah bize rahmetli Gaffar Okan'ı aratmayacaksınız. Hoşgeldiniz, Amir hanım şeref verdiniz, çok mutlu olduk" diye cevap verdi.



4)TARTIŞTIĞI EV ARKADAŞINI VURDU



ANTALYA'da Can Ali C., tartıştığı M.U. adlı erkek ev arkadaşını sokakta tabancayla sağ bacağından vurdu.



Muratpaşa İlçesi Hasan Subaşı Caddesi'ndeki olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evi paylaşan Can Ali C. ve M.U. arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Evde başlayan tartışma, sokakta da devam etti. Olayın büyümesi üzerine Can Ali C., yanında taştığı tabancayla ev arkadaşı M.U.'ya tek el ateş ederek kaçtı.



Sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanan M.U.'yu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen M.U. tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Can Ali C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



5)MERSİN'DE 'BYLOCK'CU POLİSLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) operasyonunda gözaltına alınan 18 polis adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde bekleyen polis eşi gözaltılara tepki gösterdi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı 'Bylock' kullandığı belirlenen 18 polis memuru 5 gün önce gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan polisler, yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye çıkartıldı.



Bu arada gözaltına alınan polislerden Serkan B.'nin eşi Hayat B. tepki gösterdi. Adliye kapısında bekleyen polis yakınların ve çocuklarının yanında gözyaşı döken Hayat B., "Eşim yıllarca terörle mücadele için çalıştı. Çocuklarım şimdi ne yapacak? Bu çocukların ahı elbet bir gün çıkacak. Bu gözyaşlarının ahı çıkacak bir gün" dedi.



6)OFF-ROAD ÜYELERİ, SOKAK HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKTI



OSMANİYE'de Off-Road Kulübü üyeleri aşırı kar yağışıyla birlikte etkisini sürdüren soğuk havada yiyecek bulamakta güçlük çeken sokak hayvanları için Zorkun Yaylası'nda doğaya yem bıraktı. Osmaniye Belediyesi'nin katkıları ve Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği ile Korkut Ata Derneğinin destekleri ile düzenlenen besleme faaliyetinde, Off-Road Kulübü üyeleri bu sefer zorlu yolları, soğuk bölgelerde açlık sıkıntısı çeken canlılar için aştılar. Temin edilen raf ömrü bitmiş 250 kilo tavuk eti ve et ürünleri ile birlikte 100 kilo unlu mamul, Amanos dağları eteklerindeki Çiftmazı Mesire Alanı, Mitisin, Olukbaşı ve Zorkun Yaylasında ki kedi ve köpekler için belirli noktalara bırakıldı.



Osmaniye Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Arıcan, amaçlarının Osmaniye'yi tanıtmak olduğunu belirterek, "Bugün karda mahsur ve aç kalan hayvanları beslemek onları korumak amacı ile buradayız" dedi.



Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi Oğuzhan Saçıkara ise Off-Road kulübü ile dağlık alanlardaki hayvanları besleme faaliyeti düzenlediklerini belirterek, "Ulaşılmaz denilen yollara ulaştık. Halkımız ile birlikte bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz, mutlu şehrin mutlu hayvanları olmasını diliyoruz" dedi.



7)SURİYELİ ÇOCUKLARIN YARDIM SEVİNCİ



TÜRKİYE Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Adana temsilciliği, iç savaştan kaçıp, Adana'ya sığınan Suriyelilere yandım için merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Suriyeli ailelerin kaldığı çadırları dolaşıp ihtiyaç listesi hazırladı.Pirinç, mercimek, kuru fasulye, nohut, zeytin ve sıvı yağ bulunan gıda paketlerini hazırlayan kilise mensupları, sabah saatlerinde kolileri dağıtmak için çadırlar bölgesine geldi. Dernek üyeleri, ihtiyaç sahibi 225 aileye kolileri tek tek teslim etti. Etraflarını saran Suriyeli çocukları da sevip, çikolata verdiler. Çocuklar da yardım paketlerini kapmanın sevincini yaşadı.



Suriyeliler ise ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek hayırseverlere teşekkür etti.



