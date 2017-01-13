Dha Yurt Bülteni - 10

Gaziantep'te evde 5 tabanca ele geçti, 1 gözaltı



GAZİANTEP'te polis tarafından aranan ve ruhsatsız 5 tabanca, 20 kurşun ile 9 şarjör ele geçirilen evin sahibi M.D. gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alının bir ihbarla Göllüce Mahallesi'nde M.D. adlı şüphelinin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca, 20 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi. Tabanca ve mühimmatlara el koyan polisler, M.D.'yi gözaltına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Ele geçirilen tabancalar



Ele geçirilen mühimmatlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)



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Eskişehir'de ağaç sökümüne tepki



ESKİŞEHİR'de Oduhpazarı Belediyesi'nin kentin en işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu Caddesi'nde başlattığı park ve meydan projesi çalışmalarında bazı ağaçların yerlerinden sökülüp götürülmesine tepki gösterildi.



CHP'li Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme projesinin çalışmaları geçen 22 Kasım'da başladı. Çalışmalar sırasında dün, parktaki bazı ağaçlar iş makineleriyle köklerinden sökülüp araçlara yüklenerek başka yere nakledildi. Ağaçların sökümüne çevrede bulunan bazı vatandaşlar tepki gösterdi.



Yoldan geçmekte olan bir kadın da ağaçların sökülmesine tepki göstererek, "Nedir bu böyle? Yılların emeği var burada. Yazık günah değil mi? Acaba böyle bir ağaç kaç yılda büyüyecek? Ağaçtan ne istiyorsunuz? Ağaç yerinde dursun sen ne düzenleme yapacaksan yaparsın. Allah'tan korksunlar. Doğaya saygısı olmayan insanlara saygısı olmaz" dedi.



AK PARTİLİLERDEN BASIN AÇIKLAMASI



Hamamyolu Caddesi'nde bugün ellerinde çeşitli yazıların olduğu dövizlerle toplanan Ak Partililer de ağaçların sökülmesine tepki gösterdi. AK Parti Odunpazarı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Lortoğlu, asırlık ağaçların rant uğruna yok edildiğini öne sürdü. Lortoğlu şöyle konuştu:



"Hamamyolu'na ne katacağını anlayamadığımız, bölgenin mimari özellikleri ve tarihi dokusuyla asla uyuşmayan, baştan sona yanlışlarla dolu olan ve bize göre 'Hamamyolu'nu katletme projesi' olan bu proje kapsamında bölgedeki ağaçlar 10 gündür yok edilmektedir. Belediyenin yapmış olduğu açıklamada sökülen ağaçların yerine 50 adet ağaç dikileceği belirtiliyor. Bu açıklama size asırlık ağaçları kesme ve sökme hakkını vermez. 15 yıllık ağaçların sökülüp taşınması neticesinde tekrar tutma oranının yüzde 3 olduğunu, 30 yıllık ve üzeri olanlarınsa tekrar tutma oranının yüzde 0 olduğunu bilmiyor musunuz? Ak Parti Odunpazarı İlçe teşkilatı olarak konunun peşini asla bırakmayacağız."



BELEDİYE: AĞAÇLAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SÖKÜLDÜ



Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Hamamyolu Caddesi'nde çevreye duyarlı bir çalışma yürütüldüğü savunuldu. Belediyenin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:



"Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi Projesi'nde, mevcut alanın uluslararası platformda kendini kanıtlamış bir proje ile gerçekleştirileceğini kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu anlamda halkımızın takdirini de kazandık. Ancak ne yazık ki, siyasi rant peşinde koşan algı yöneticileri çirkin bir kampanya başlatma derdinde. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla alandaki ağaçlardan bazıları modern tekniklerle, güvenli bir şekilde söküldü. İhtiyacı olan ağaçlara budama işlemi gerçekleştirilerek, sökülen ağaçlar Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün uygun bulduğu ve hazırladığı alana dikildi. Yani ağaçlarımıza herhangi bir zarar gelmesi ya da ağaçlarımızın kesilmesi söz konusu dahi olamaz. Bu proje kapsamında ağaç sayısı eksilmeyeceği gibi, yeni ağaçlar ve bitkiler de dikilecektir."



Görüntü dökümü:



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-Cep telefonuyla çekilen görüntülerde sökülen ağacın belediye ekipleri tarafından götürülürken bir kadının tepki göstermesinden



-Ak Partili Mehmet Lortoğlu'nun konuşması



-Ak partilierinin çekilen görüntüsü bulunuyor



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,



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4 yaşındaki oğlu ağlayınca genç kadının cesedi bulundu



AYDIN'ın Kuyucak İlçesi Horsunlu Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Özlem Şahin, 4 yaşındaki oğlunun ağlama sesini duyan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Kalp krizinden ölen Özlem Şahin'in eşi Halil Şahin acı haberi çalıştığı Horsunlu Huzurevi'nde görevdeyken aldı.



Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan ve bugün gece vardiyasına gidecek olan 25 yaşındaki Özlem Şahin'in, Horsunlu Mahallesi Akdeniz Sokak'taki evinden bugün saat 13.00 sıralarında, uzun süre oğlu K.Ş.'nin ağlama sesi gelmesi üzerine merak eden komşuları kapıyı çaldı. Ancak, kapıyı açan olmazken, çocuğun ağlamaya devam etmesi üzerine komşular, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Özlem Şahin'i yerde hareketsiz şekilde bulup, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.



Eve gelen sağlık ekipleri, genç kadının kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şahin'in 4 yaşındaki oğlu K.Ş. ise Horsunlu Huzurevi'nde çalıştığı öğrenilen babası Halil Şahin'e teslim edildi.



Haber: Cem ULUCAN/AYDIN, -



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Doğurduğu bebeği ölüme terk eden kadına müebbet hapis



GAZİANTEP'te evlilik dışı ilişkiden hamile kalıp, yaşadığı evin tuvaletinde klozette doğurduğu bebeği, havalandırma boşluğuna bırakarak ölümüne yol açan 21 yaşındaki Gamze D., tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Merkez Şahinbey İlçesi'nde 23 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen olayda, Gamze D., evlilik dışı ilişkiden hamile kalıp, bunu çevresinden gizledi. Gamze D. hamileleğinin 9'uncu ayında, evinin tuvaletindeki klozette doğum yaptı ve dünyaya bebeği, apartmanın havalandırma boşluğuna bıraktı. Havalandırma boşluğundan bebek sesi duyanlar, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından havalandırma boşluğundan alınarak hastaneye götürülen bebek, kurtarılamayarak öldü.



Olayın ardından gözaltına alınan Gamze D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Gamzi D., bugün karar duruşmasında hakim karşısına cıkarıldı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gamze D. ve avukatı katıldı. Duruşmada daha önce verdiği savunmayı tekrarlayan Gamze D., ek savunma yapmadı.



Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporu raporundaki bebeğin doğumu sırasında klozete düşmesi sonucu iç organlarının yaralanması sonucu öldüğü, eğitim durumu göz önünde alındığında sanığın evlilik dışı hamile kaldığı, kilosundan dolayı durumu fark etmediği savunmalarının samimi ve inandırıcı olduğunu ve bu sebeple de sanığın 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.



Sanık Gamze D. ise bebeğin ölümünde kastının bulunmadığı savunmasını yineleyerek beraatını istedi.



Mahkeme heyeti, suçun işlenişi, sanığın kastına dayalı kusurunu ağırlıklarıyla birlikte değerlendirip, Gamze D. için alt soydan ve kendini savunamayacak kişiyi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Yargılama boyunca sanığın olumlu davranışlarından dolayı mahkeme heyeti, daha sonra Gamze D.'yi ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.



Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,



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Trabzon'da bombalı araçla saldırı tatbikatı heyecan yarattı



TRABZON'da, hükümet konağı ve valilik binası çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısı tatbikatı gerçeği aratmadı. Yaklaşık 200 polisin görev aldığı, zırhlı araçların kullanıldığı tatbikat sırasında gerçeği bilmeyen çevredeki vatandaşlar ve esnaflar kısa süreli panik yaşadı.



Saat 16.30 sıralarında hükümet konağı ve valiliğe, gri renkteki bomba yüklü bir araçla saldırı yapılacağının telsizlerle tüm ekiplere bildirilmesiyle tatbikat başlatıldı. Özel Harekat ekipleri ile diğer birimler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan valilik ve hükümet konağı çevresinde zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Bir süre sonra söz konusu bombalı aracın Soğuksu kavşağında ekiplerce ele geçirildiği bilgisi telsizden duyurulunca, 'Dragon' adı verilen tatbikat sona erdi.



Çok sayıda polisin otomatik silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alması ve zırhlı araçların bölgede görülmesiyle önce panik yaşayan çevredeki vatandaşlar ve esnaflar, bir süre sonra yaşananların tatbikat olduğunu öğrenince rahat nefes aldı. Tatbikatın ardından çevre sakinleri, Emniyet Müdürlüğü binası önüne konuşlandırılan zırhlı araç ve nöbet tutan polislere anı fotoğrafı çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Tatbikattan görüntüler



-Çevrede alınan önlemler



-Zırhlı araç ve polislerden görüntüler



-Detaylar



HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON,



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Aramalardan bugün de sonuç alınamadı



İZMİR'in Bergama ilçesinde, intihar edeceğini belirten bir not yazıp ortadan kaybolan 57 yaşındaki H.T. (Hüseyin Tuncer) için Karahıdırlı Çayı'nda dalgıç polis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmasına devam edildi. H.T.'ye ulaşılamaması üzerine çalışmaların bugünkü bölümü sonlandırıldı.



Bergama'nın kırsal Karahıdırlı Mahallesi'nde yaşayan H.T., bir süre önce komşu Zeytindağ Mahallesi'ndeki 7 yıllık eşinden boşandı. Bu nedenle bunalımda olduğu ileri sürülen H.T., dün (perşembe) evine "Karahıdırlı Çayı'na atlayıp, intihar edeceğim" yazılı bir not bırakıp, öğlen saatlerinde ortadan kayboldu. H.T.'nin bıraktığı notu gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve mahallelinin Karahıdır Çayı kenarında yaptıkları aramada H.T.'nin montu bulundu, ancak kendisine rastlanmadı. Eriyen karlar nedeniyle debisi yükselen Bakırçay Nehri'yle birleşen Karahıdırlı Çayı'ndaki arama kurtarma çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verildi. Ara verilen çalışmalara bugün öğlen saatlerinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen iki dalgıç ile Karahıdırlı Çayı'nda devam edildi. Bergama ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile itfaiye de çayın kenarında arama yaparak destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren aramalara rağmen H.T.'ye ulaşılamadı. Çalışmalara, yarın devam edilmek üzere ara verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Arama kurtarma çalışmalarından görüntü



-Dalgıç polislerden görüntü



-Karahıdırlı Çayı'ndan görüntü



Haber-Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir),



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Belediyeden sıcak çorba



MANAVGAT Belediyesi, ilçe merkezinde sabah saatlerinde vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Manavgat Belediyesi, havanın soğuması nedeniyle sabahın erken saatlerinde işe giden turizm çalışanları, öğrenciler ve esnafa sıcak çorba ikramında bulunuyor. "Güne Sıcak Bir Başlangıç İçin Çorba İçin" sloganıyla, kış aylarında yapılan sıcak çorba ikramı yoğun ilgi görüyor. Turizm çalışanlarının yoğunlukla kullandığı, Zübeyde Hanım Caddesi İmam Hatip Lisesi karşısı ve Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Şelale Polis Merkezi'nde saat 06.30'da başlayan çorba ikramı, saat 09.00'a kadar devam ediyor.



BAŞKAN SÖZEN: İMKAN VE KAYNAKLARIMIZI PAYLAŞIYORUZ



Günün ilk ışıklarında, Manavgat Belediyesi'nin ikramıyla karşılaşan vatandaşlar, yapılan hizmetten memnuniyeti dile getirdi. Belediye Başkanı Şükrü Sözen "Bu yıl kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle, insanlarımız sabah evlerinden karanlıkta ve kahvaltı etmeden çıkmak zorunda kalıyor. Biz de bu düşünceyle işe, okula, işyerlerine giden vatandaşlarımıza sabah saatlerinde çorba ikramı yapmanın doğru olacağını düşündük. Amacımız belediyemizin imkan ve kaynaklarını tüm Manavgat halkı ile paylaşmak. Manavgat halkımızı sıcak çorba ikramımızdan tatmaya davet ediyorum. Herkese afiyet olsun" dedi.



Haber: ANTALYA, -