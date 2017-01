Dha Yurt Bülteni-10

1)KAHRAMAN ŞEHİT POLİSİ BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI



Şehit polis Fehi Sekin'in naaşı, uzun araç konvoyu ile Baskil İlçesi'ne getirildi. Baskil İlçe Belediyesi önündeki meydandaki katafalka şehit naaşının konulmasıyla cenaze töreni başladı. Cenaze törenine, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri; Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, Ömer Serdar, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile binlerce vatandaş katıldı.



İlçe merkezinde, şehit polis Fethi Sekin'in naaşının geçtiği güzergahlarda sıkı güvenlik önlemleri alınırken, binalara ve evler ile işyerlerine Türk Bayrakları ve şehit Polis Sekin'in fotoğrafları asıldığı görüldü.



"SEN BASKİL'İN GURURU, TÜRKİYE'NİN KAHRAMANISIN"



Katafalka konulan şehit polis Sekin'in naaşının bulunduğu tabutun etrafında toplanan ailesi ve yakınları tabutu öperek, "Sen Baskil'in gururusun, Türkiye'nin kahramanısın. Ağlamıyoruz, dimdik duruyoruz" dedi. Şehit polis Sekin'in 15 yaşındaki kızı Dila, başında polis beresi ile babasının tabutunun başından ayrılmadı.



YAKINLARI POLİSLE BİRLİKTE TABUTU OMUZDA TAŞIDI



Aynı meydanda daha sonra Elazığ Müftüsü Peyami Güngör, cenaze namazı kıldırdı. Kılınan namazın ardından tören mangasıyla birlikte şehitin yakınlarıyla birlikte şehit tabutu, omuzlara alınarak, cenaze aracına kadar taşındı. Yüzlerce araçtan oluşan konvoy eşliğinde, Baskil'e 3 kilometre mesafede bulunan Doğancık Köyü'ne getirilen şehit polis Sekin'in naaşı, buradaki köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Sekin, 2 ay önce kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden annesinin yanında kazılan mezara defnedildi.



SAYGI ATIŞI



Şehit polis Fethi Sekin' in cenazesinin defnedilmesinin ardından polis tören mangası 3 kez saygı atışı yaptı



2)FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA 1 ASKER ŞEHİT OLDU



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 1 Türk askeri şehit oldu.



El Bab'ı ele geçirmek isteyen Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bulunduğu alana terör örgütü DEAŞ unsurları öğle saatlerinde saldırı düzenledi. Nasıl düzenlendiği bilinmeyen saldırıda 1 asker şehit oldu. Saldırının ardından sınır hattına getirilen şehit cenazesi, daha sonra askeri helikopter ile Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.



GAZİANTEP/DHA



=====================================================



İzmir'deki bombalı saldırıda 5 adliye çalışanı da gözaltında (EK)



3)İKİ OTOMOBİL DE KAMERADA



İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı terör saldırısında patlatılan otomobil ile sağ kalmaları halinde kaçmayı planladıkları aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İki otomobil de Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görütülendi. İlk olarak, terör saldırısının ardından adliye yakınlarında park halinde bulunan 45 LV 414 plakalı otomobil saat 12.33'te istasyona gelip kısa bir süre girişinde bekliyor, ardından pompaya yanaşıyor. Nakit ödemeyle 20 TL'lik otogaz verilen otomobil, yaklaşık 3 dakika 15 saniye kaldığı istasyondan ayrılıyor. Pompa görevlisi sürücü ile yarım aralık olan sağ ön camdan iletişim kuruyor, parayı alıp, para üstünü veriyor. Otomobil yakıt alınmasının ardından İzmir Adliyesi istikametine devam ediyor.



BOMBA YÜKLÜ ARAÇ DA KAMERADA



Aynı istasyona ait kamera görüntülerinde 150 kilogramlık bomba yüklü olduğu belirtilen ve adliye önünde patlatılan otomobilin yoldan geçmesi de yer aldı. Yüzbaşı Hakkı İbrahim Caddesi'nde seyir halinde olan bomba yüklü 09 HL 613 plakalı otomobil, saat 14.51.24'te güvenlik kamerası tarafından görüntüleniyor. Bu araç hiç istasyona uğramadan İzmir Adliyesi yönüne ilerliyor.



4)MALİYE BAKANI AĞBAL: ENFLASYONU DA PATLATAN BU BİBER ZATEN



BAYBURT'ta esnaf ziyareti sırasında biber fiyatınının arttığını öğrenen Maliye Bakanı Naci Ağbal,"Enflasyonu da patlatan bu biber zaten. Kilosu 8 lira" dedi.Öğle saatlerinde Erzurum'dan memleketi Bayburt'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, kentteki gezisine, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile birlikte esnaf ziyareti ile başladı.



ENFLASYONU PATLATAN BU BİBER ZATEN



Bir manav dükkanına girerek ürünlerin fiyatını soran ve biberin fiyatının arttığı yanıtını alan Bakan Ağbal, "Herkes biberin fiyatının artışından şikayetçi. Enflasyonu da patlatan bu biber zaten. Kilosu 8 lira. Alsın vatandaş. Allah bereket versinö diye konuştu.



YARI DOĞRUSUN, YARI YANLIŞSIN..



Daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Naci Ağbal, İbrahim İmaç adlı yöre sakininin, "Çocuklara sınavlarda Amerikalı sporcunun veya İngiltere'deki müzik sanatçısının adı soruluyor. Böyle sorularla bir mevkiye, bir kuruma adam alınmaz. Yanlış mıyım, doğru muyum'ö demesi üzerine de, "Yarı doğrusun yarı yanlışsın. O soruyu da soralım, öbürlerini de. Önce kendimizi tanıyacağız, sonra da dünyayı. Ufkumuz açık, vizyonumuz geniş olacakö yanıtını verdi.



Terörle mücadelenin kararlıkla sürdürüleceği mesajını veren Bakan Ağbal, Türkiye üzerine oynanan oyunları herkesin gördüğünü dile getirdi, bu oyunların milletin desteğiyle bozulacağını söyledi.



BAKAN AĞBAL, MHP IL BASKANLIGI'NI ZIYARET ETTI



Maliye Bakanı Naci Ağbal, öğle namazı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Ağbal, "Siyasi partiler hepsi memlekete hizmet için kurulmuş sivil toplum örgütleridir. Siyasi hayatın olmazsa olmazlarıdır. Herkesin ortak bir amacı var; memlekete hizmet etmek. Bunun yöntemi ve anlayışı farklı olabilir. Hepimiz biliyoruz ki, birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle bu memlekette çok daha güzel şeyler olacaktır. Sizlerin bir uyarıları varsa onları dikkate alacağızö dedi.



DÜNYA ÇOK FARKLI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR



Global teröre karşı mücadelenin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Ağbal şunları söyledi:



"Dünya çok farklı bir dönemden geçiyor. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sıkıntı terör. Bir bakıyorsunuz bombalar Fransa'da patlıyor, bir bakıyorsunuz ki Amerika'da havaalanında silahlı saldırı oluyor. Türkiye olarak baştan beri ifade ettik. Global teröre karşı bütün ülke ve bütün milletler hareket geliştirmeli ve bununla mücadele etmeli. Senin hoşuna giden terörist, benim hoşuma giden terörist diye bir şey olmaz. Türkiye'nin terörle olan mücadelesinde bakıyoruz dost bildiğimiz ülkeler, terör örgütü olduğu açık olan bir takım yapılara dolaylı veya doğrudan açık destek veriyor. Söylüyoruz, bunlar bir terör suçu işliyorsa bunlara karşı hep beraber durmamız lazım.ö



İKTİDARLAR HESABI MİLLETE VERİR



Anayasa değişikliğinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini hatırlatan ve bu değişikliğin ülkeyi her manada ileri taşıyacağını vurgulayan Bakan Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Önümüzdeki süreçte Türkiye'de bir sistem değişikliği gündemde. Burada iki siyasi partinin ortak bir anlayışta, ortak bir çalışmayla ortaya koyduğu bir anayasa paketi var. İnşallah pazartesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Ardından da her şeyin üstünde olan milletin iradesine müracaat edilecek. Demokrasilerde iktidarın tek sahibi vardır, o da millettir. İktidarlar hesabı millete verir, yetkiyi de milletten alır. Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu düşündüğümüz anayasa değişikliği konusunu da önümüzdeki süreçte ortak bir anlayışla vatandaşlarımıza anlatacağız. Bu sistem değişikliği Türkiye'yi her manada daha ileriye götürecek önemli bir karar merhalesidir. İnanıyoruz ki milletimiz hayırlı bir karar verecektir.ö



MHP İL BAŞKANINDAN DESTEK



MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ise, siyasi çıkar ve hesapları bir kenara bırakarak önceliklerinin terörle mücadeleye destek vermek olduğunu söyledi. MHP İl Başkanı Kasap anayasa değişikliğine ilişkin ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bizler dilimiz döndüğünce vatandaşlarımıza yeni Anayasa'ya ülkenin ne kadar ihtiyacı olduğunu anlatacağız. Sonuçta halkımızın ve vatandaşımızın kararına saygılı olacağızö dedi.



konuşmalar sonrası Bakan Ağbal, MHP'lilerle bir araya gelerek sohbet etti.



5)ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİ VE TABELADAN SANİYELERLE KURTULDU



KARAMAN'da bir kişinin çatıdaki kar kütlesinin düşürdüğü tabelanın altında kalmaktan, son anda kurtulması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Olay Molla Fenari Caddesi üzerinden giyim mağazasının önünde meydana geldi. Bir kişi giyim mağazasının önünde önünde arkadaşlarıyla sohbet ederken büyük bir gürültü ile çatıdan kar kütlesi hareket etti. Kar kütlesi çarptığı iş yerinin tabelasıyla birlikte yere düşerken, olayı fark eden şahıs can havliyle içeriye kaçtı. İş yerinin önünde bekleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen şahsın son anda kurtulduğu olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



6)EREĞLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR CEZAEVİ LOJMANLARININ ÇATISINI UÇURDU



KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar Ereğli Cezaevi Lojmanları'nın çatısını uçurdu. Çatıdan uçan parçalar bahçede park halindeki 20'e yakına araca zarar verirken, bazı dairelerin de camlarını kırdı. Ayrıca şiddetli rüzgar aynı bölgede bulunan ve yapımı devam eden Ereğli Devlet Hastanesi ek binasının dış kaplamalarını da uçurdu.



Olay kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki TOKİ yerleşim alanının bulunduğu Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar mahalledeki Ereğli Cezaevi lojmanlarını etkiledi. 3 ayrı bloğun bulunduğu 5 katlı lojmanlardan B bloğun çatısı uçtu. Lojmanlarda büyük panik yaşanırken, çatıdan uçan parçalar bahçede park halindeki araçlara hasar verdi. 20'ye yakın aracın hasar gördüğü olayda bazılarının camları kırılırken, bazılarının da kaportaları ve tavanı çöktü. Araçlar sahipleri tarafından lojman bahçesinden çıkarıldı. Ayrıca yeni çatıdan uçan parçalar lojmanlardaki C bloktaki bir dairenin de camlarını kırdı. Camı kırarak içeriye giren parçalar bazı eşyalara da zarar verdi.



Aynı bölgede bulunan Ereğli Devlet Hastanesi'nin ek binası da şiddetli rüzgardan etkilendi. Dış yapımı tamamlanan ek binanın dış cephe kaplamaları uçtu. Yaşanan olay sonrası önlem amaçlı ek binanın önünde bulunan hastanenin acil servisinin giriş yolu trafiğe kapatıldı. İlçe merkezinde de etkili olan şiddetli rüzgar yol boyundaki bazı reklam tabelalarını da devirdi.



7)ZONGULDAK'TA KAR ULAŞIMI AKSATTI



ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımı aksattı. İstanbul yolunda kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu.



Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde öğlen etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun tamamen karla kaplanması üzerine, bazı araçlar kaydı. Yokuşta kar nedeniyle ilerlemekte zorlanan yolcu otobüsleri nedeniyle arkada uzun kuyruk oluştu. Kayan araçlar ulaşımın zaman zaman durmasına yol açtı. Trafik ekipleri TIR'ların geçişine izin vermedi. Kayan araçların kenara çekilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.



8)ŞEHİT MEHMETÇİKLERİN KARDAN HEYKELLERİNE YOĞUN İLGİ



KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harakatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü.



Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinde Kafkas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nden 9 öğretim üyesinin, getirilen 55 kamyon kar ile yaptıkları Mehmetçik heykellerine çiçek bırakan, ellerini süren vatandaşlar, şehitleri rahmetle andılar. Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Hanifi Zengin "Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında kardan heykeller yaptık. Şehitlerimizi anlayabilmeleri ve daha iyi görebilmelerini anlatmak için Sarıkamış harekatını sanatla buluşturduk. Kafkas ve Atatürk Üniversitesi heykeltraşlarının bir hafta süren çalışmaları sonucu heykeller yapıldı. İklim şartları zordu ama şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onlar bizlere bu cennet vatanı kazandırdılar, bir nebze de olsun insanlarımıza bunu gösterebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.



9)MÜHÜRLENEN YURDUN ÖĞRENCİLERİ SOKAKTA KALDI



Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde Valilik tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenen Boncuk Kız Öğrenci Yurdu'nun öğrencileri, zor durumda kaldı.



İskenderun Teknik Üniversitesi'de (İSTE) okuyan öğrencilerin kaldığı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yurt hakkında, yaklaşık bir ay önce ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Valilik tarafından kapatma kararı verildi. Kurumun yöneticileri kapatma kararına uymayınca, öğrenciler yurtta kalmaya devam etti. Valilik kararı gereğince binanın mühürleneceği gün, öğrencilerin ilaçlama yapılacağı bahanesiyle yurttan uzaklaştırıldığı, görevlilerin gitmesinin ardından mühürün kırılarak, tekrar yerleştirildiği ileri sürüldü.



POLİS KONTROLE GİTTİ



Mühürlenen yurtta öğrencilerin kaçak olarak kalmaya devam ettiği ihbarı üzerine binaya giden polis ekipleri, 55 öğrenciyi dışarı çıkardı. Bazı öğrenciler ailelerini arayarak durumu bildirirken, bazıları da yurt görevlileri ile tartıştı. Yurda para ödeyip senet imzaladıklarını ancak sokakta kaldıklarını söyleyen öğrenciler, soruna çözüm bulunmasını istedi.



10) HAKKARİ'DE 240 ÖĞRENCİYE KAYAK EĞİTİMİ VERİLİYOR



HAKKARİ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesi kapsamında 2 bin 800 rakımlı Mergü Bütan Kayak Merkezi'nde değişik okullardan seçilen 240 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor.



Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesisleri kış sezonunun açılmasıyla birlikte kayakseverlerin uğrak yeri oldu. Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan, 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesi kapsamında, 12 ilköğretim, 17 de ortaöğretim kurumundan 240 öğrenciye Merga Bütan Kayak Tesisleri'nde kayak antrenörleri tarafından haftanın 5 günü kayak ve kayma teknikleri eğitimi veriliyor.



Öğrencileri ziyaret eden Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kayakla ilk defa tanışan öğrencilerin performansına hayran kaldığını belirtti. Yapılan kayak sporuyla öğrencilerin yeteneklerinin de tespit edildiğini söyleyen Vali Toprak, Hakkarili öğrencileri spora kazandırmak için her türlü desteği vereceğini söyledi.



11)ENDEMİK ABANT ALASI, ÜRETİLEREK KORUNUYOR



BOLU'da, Abant Gölü'ne özgü olan endemik Abant alabalığının üretilmesi için 2014 yılında kurulan Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda şimdiye kadar 100 bin alabalık üretilerek derelere salınırken, bu yıl 200 bin üretim hedefleniyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Abant yolu üzerindeki kurulan istasyonda, endemik Abant alabalığı üretiliyor. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan göl ve derelerden toplanan anaç balıkların sağım dönemlerinde yumurtaları alınarak tesisteki özel kuluçkahanelerde 60 gün bekletiliyor. Sonra tanklara alınarak yaklaşık 9 ay büyümesi sağlanan yavru balıklar, 10-12 santim boyuna ulaşınca Abant Gölü ile birlikte yaşayabileceği tespit edilen diğer gölet ve derelere bırakılıyor. Bir milyon üretim kapasiteli tesiste 2015-2016 sezonunda 100 bin Abant Alası yetiştirilip göl ve derelere salındı. 2016-2017 sezonunda ise 200 bin üretim hedefleniyor.



Kapalı devre çalışan tesiste yapılan üretim ile endemik bir tür olan Abant alabalığının korunması, üretilmesi, popülasyonun artırılması, Abant alabalığının yaşayabileceği göl ve akarsuların tespit edilerek balıklandırılması ve olta balıkçılığının geliştirilmesi amaçlanıyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Abant Alabalık Üretim Tesisi'nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Cem Suveren, tesiste üretilen alabalıkların Haziran ve Ağustos aylarında doğal yaşam alanlarına salındığını söyledi. Suveren, "Tesiste içeride bulunan suyun büyük bölümünü filtrelerden geçirerek temizleyip kullanıyoruz. Sürekli aynı suyu akvaryum sistemi gibi temizleyerek döndürüyoruz. Bu çalışmayla amaçlanan endemik bir tür olan Abant alasının popülasyonunu artırmakt. Bu balık türünün bitmemesi için üretimini yapıyoruz" dedi.



Cem Suveren, şu anda ellerinde yaklaşık 1000 anaç alabalık bulunduğunu, bu sezon 200 bin üretim hedeflediklerini söyledi. Suveren, yaşı ilerleyen anaç balıkları da daha sonra doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını kaydetti.



12)ÇUKUROVA'DA KİTAP ŞÖLENİ BAŞLADI



TÜRKİYE'de 'Yılın ilk kitap fuarı' olma özelliğini taşıyan Çukurova Kitap Fuarı, okurlarla buluştu. Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen fuarda, 300'den fazla yazar, şair, çizer, düşünür ve eleştirmen kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla, panel, konferans, söyleşi, dinleti gibi 70 kültürel etkinlik yapılacak.



TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile yapılan ve 15 Ocak'a dek sürecek fuar, törenle açıldı. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar açılış törenine, il yöneticileri, yazarlar ve yayıncılar katıldı.



70 KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPILACAK



Açılış töreninde konuşan TÜYAP Kültür Fuarları Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, 300'den fazla edebiyatçının okurla buluşacağını anlattı, 70 kültürel etkinliğin gerçekleştirileceğini belirterek, Yılmaz Güney ve Ahmed Arif'in de anılacağını aktardı. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal ise, 2016'da Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düştüğünü anlattı. 2016'da toplam 666 milyon 865 bin 579 kitap üretildiğini aktaran Celal, "2015'te ülkemizde 620 milyon 751 bin 618 kitap üretilmişti ve kişi başına 8 kitap düşüyordu. Artış bu açıdan sevindirici. Karanlığa rağmen kitap okuyarak karanlığı deliyoruz" dedi. Ünlü yazar Doğan Hızlan ise, Anadolu'da kültürel etkinliklerin öneminden söz ederek, "Adana'daki fuarın 10 yılı geride bırakması çok anlamlı" diye konuştu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, fuar katılımcılarına teşekkür etti.



USTALAR ANILIYOR



Panel, konferans, söyleşi, şiir ve müzik dinletisi gibi 70 kültürel etkinliğin gerçekleştirileceği fuarda, Yılmaz Güney, Ahmed Arif, Demirtaş Ceyhun ve Rıfat Ilgaz gibi edebiyat ve sanatın önemli değerleri için özel anma etkinlikleri düzenlenecek. Ahmed Arif'in 90'ıncı doğum yıldönümünde 13 Ocak'ta, Şeyhmus Diken'in konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Girişin ücretsiz olduğu fuarda, yarın 'Demirtaş Ceyhun: Bir Cumhuriyet Aydınının Portresi' konulu söyleşide Ümit Zileli, Barış Doster ve Arif Keskiner okurlara seslenecek.



