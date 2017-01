Dha Yurt Bülteni-10

EDİRNE'DE OKULLARA 'KAR TATİLİ' (EK)



1)TEKİRDAĞ VE EDİRNE'DE KRİZ MASASI KURULDU



Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne Valiliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı kar yağışı nedeniyle kriz masası oluşturuldu. Yoğun kar nedeniyle Edirne'nin Havsa ve Meriç ilçelerinde 6 köye ulaşım sağlanamıyor. Lalapaşa İlçesi'nde etkili olan kar nedeniyle köylere ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Meriç İlçesi'nde köylere giden elektrik hatlarının kopması nedeniyle 8 köye elektrik verilemiyor. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri kopan hatların onarım çalışmalarına başladı. Edirne Belediye Başkanlığı ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR



Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Kar yağışı etkisini arttırdığı ilçede kardan korunmak isteyen vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıkarken, karın tadını çıkarmak isteyen çocuklar ise kartopu oynadı. Trafikteki sürücüler kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri şehir içindeki ana güzergahlarda, Karayolları ekipleri ise şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerini arttıran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, araç sürücülerini zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı karla mücadele için kriz masası kurdu. Karın etkili Malkara, Hayrabolu, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi'nde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için 15 kar bıçaklı kamyon, 15 greyder, 20 adet yükleyici ve 7 adet çift kabinli kamyon ve 157 personelin hazır bekletildiğini açıkladı.



EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde saatte 70 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle havaalanında yapılması planlanan 19 eğitim okulunun uçuş eğitimleri iptal edildi. Seymen Mahallesi üzerinde bulunan pazarcı tezgahı ile yol kenarında bulunan tabelalar devrildi. Meteoroloji yetkilileri fırtına nedeniyle dikkatli olunması istendi.



LÜLEBURGAZ'DA DA KAR VAR



Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde yağmur yağışı yerine kara bıraktı. Kısa sürede ilçe beyaza bürünürken, kar kalınlığı da 2 santimetreye ulaştı. Kar yağışından yine çocuklar mutlu oldu. Kartopu oynayarak kayganlaşan yollarda kayıp eğlendi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



(KEŞAN)



-Karda yürüyenler



-Karda ilerleyen araçlar



-Karda sokak hayvanları



-Kar tutan ağaçlar



-Kar yağışı ve okul bahçesi



(ÇORLU)



-Uçan Pazar tezgahı



-Havaalanı eğitim uçaklarından görüntü



-Havaalanı tabelası



(Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),ÇORLU(Tekirdağ),-



====================================================



2)ÇANAKKALE'DE KAR YÜZÜNÜ GÖSTERDİ



ÇANAKKALE'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı soğuk havayla birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışı zaman zaman, yoğun şekilde etkili oluyor.



Çanakkale'de gece etkili olmaya başlayarak öğle saatlerine kadar süren lodos ve sağanak yağmur, yerini poyraza, soğuk havaya ve kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı 14 dereceden 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı ilk olarak; Gelibolu İlçesi'nde, ardından Lapseki İlçesi'nde etkili oldu. Son olarak da Çanakkale kent merkezine kadar ulaştı. Yarın (cumartesi) sabaha kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda, belediye ekipleri de kent merkezinde önlem aldı. Trafik ekipleri de güzergahlarda devriye görevi yaparak sürücüleri uyarıyor.



Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve yolda yürüyen vatandaşların giysileri, beyaza büründü.



Görüntü Dökümü



--------------------



Yoğun kar yağışından görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



===================================================



3)EDREMİT'TE KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR



BALIKESİR'in Edremit İlçe merkezinde şiddetli yağmur hakimken, sahil kesimlerinde ise yağış ile birlikte kuvvetli lodos rüzgarı etkili oluyor.



Edremit'te şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Sahil kesimlerinde lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar. adeta kıyıları dövüyor. Kent merkezinde ise yağmur, etkili oluyor. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle Edremitliler, şemsiyelerini açmakta ve yollarda yürümekte zorlandığı görüldü.



Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağmur ve fırtınanın 8 Ocak Pazar günü yerini kar yağışına bırakacağını açıkladı. Soba ve baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarına bulunan yetkililer, "Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimesi ve benzeri olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yaptı. Edremit Körfezi'nde sağanak yağışlarında kuvvetli ve şiddetli yağış şeklinde olması yönünde uyarıda bulunulurken, yarından (cumartesi) itibariyle karla karışık yağışın süreceği bildirildi. 8 Ocak itibariyle bölgede kar yağışının hakim olacağı bildirildi.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından şu bilgilere yer verildi:



"8 Ocak Pazar gününe kadar devam etmesi beklenen kuvvetli fırtınanın, Ege Denizi'nde güney ve güneybatılı yönlerden akşamdan itibaren kuvvetini artırarak 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına olarak yaşanabilir."



Görüntü Dökümü



--------------------



Sahile vuran dalgalardan görüntü



Yağmurdan görüntü



Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir),



==================================================



4)FETHİYE'DE MİNİKLERİN KAR SEVİNCİ



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir ilkokulun bahçesine hafriyat kamyonuyla dökülen kar, öğrencilere eğlenceli dakikalar yaşattı.



Fethiye Belediyesi uzun yıllardır kar yağmayan ilçe merkezindeki öğrencileri, karla buluşturmak için harekete geçti. Belediye ekipleri, 1100 rakımlı Nif Mahallesi'nden hafriyat kamyonuna yüklenen beyaz örtüyü, bu sabah Gazi İlkokulu bahçesine döktü. Teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte bahçeye çıkan öğrenciler, kar yığınını görünce büyük sevinç yaşadı. Bazı öğrenciler kartopu oynarken, bazıları kardan adam yapmaya çalıştı. Öğrenciler gönüllerince eğlenirken bazı öğretmenlerde kartopu oynayarak onlara eşlik etti.



"HİÇ KAR GÖRMEY ÖĞRECİLER VARDI"



Okulda hiç kar görmeyen öğrencilerin olduğunu anlatan Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Halil Nuri Dontlu, "Fethiye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Kar görmeyen çocuklarımız için buraya kar dökülmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımız okul bahçesinde kar görünce çok eğlendiler. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------



Okul bahçesine kar dökülmesinden görüntü



Öğrencilerin kartopu oynamasından görüntü



Öğrencilerle röp.



Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Halil Nuri Dontlu ile röp.



Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),



====================================================



5)BAKAN ÖZLÜ: KAHRAMAN POLİS, ÖMER HALİSDEMİR'İ HATIRLATIYOR



BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'deki terör saldırısında canı pahasına büyük bir saldırıyı önleyen trafik polisi Fethi Sekin'in Ömer Halisdemir'i hatırlattığını belirterek, "Ömer Halisdemir'in gösterdiği kahramanlık neyse dünkü polisimizin gösterdiği kahramanlık da aynı şekilde" dedi.



Faruk Özlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı birimlerin yöneticilerinin katılımıyla Alanya İlçesi'nde düzenlenecek 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 planlamalarının konuşulacağı 3 günlük toplantı için Antalya'ya geldi. Bakan Faruk Özlü, ilk olarak Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Akdeniz Üniversitesi Teknokenti'ne destek sözü verdiklerini hatırlatan Bakan Özlü, bu toplantıda bu desteğin de kararlaştırılacağını açıkladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer'in de katıldığı ziyaretin ardından Özlü ve beraberindekiler, Kaleiçi Yivli Minare Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yeni hizmet binasına geçen Bakan Özlü, burayı ziyaret eden ilk bakan oldu. Başkan Menderes Türel tarafından karşılanan Bakan Özlü, gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye'deki terör olayları ve en son İzmir'de yaşanan terör saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



ÖMER HALİSDEMİR'İ HATIRLATIYOR



Çevresindeki şartlar sebebiyle Türkiye'nin bir terör saldırısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Faruk Özlü, "Dünkü saldırıda da kahraman polisimizin gösterdiği kararlılık, mücadele aslında bize Ömer Halisdemir'i hatırlatıyor. Ömer Halisdemir'in gösterdiği kahramanlık neyse dünkü polisimizin gösterdiği kahramanlık da aynı şekilde. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize" dedi.



Bazı terör örgütlerine destek verip, bazılarına karşı gibi yaklaşımlarla da bu sorunun çözülemeyeceğine işaret eden Bakan Özlü, "Bütün devletler ve milletlerin biraraya gelmesi, terörizmi ve terörist örgütleri ortak düşman, insanlığın düşmanı ilan etmesi ve buna uygun şekilde davranmasıyla olabilir, çözülebilir" dedi.



TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ SINIRLARININ DIŞINDA BAŞLAR



Türkiye'nin güvenliğinin sınırlarının dışında başladığını kaydeden Özlü, "Antep'in güvenliği Halep'te başlıyor. Edirne'nin güvenliği Balkanlarda başlıyor. Kars'ın güvenliği Kafkaslar'da başlıyor. Dolayısıyla bu uluslararası bir problem, bütün dünyanın ortak sorunu ve bu ortak sorunu el birliğiyle çözebiliriz. Bu sadece Türkiye'nin üstesinden gelebileceği kadar küçük bir sorun değil" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Bakan valilik ziyaret



Valilik defterini imzalama



Cuma namazı için camiye girişleri



Büyükşehir belediyesi ziyaret



Bakan Özlü'nün soru cevaplaması



Belediye başkanı bakan Özlü'ye vazo hediye etmesi



141 /// 4.26



HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



======================================================



6)TEMEL ÇUKURUNA DÜŞEN İŞÇİ, VİNÇLE KURTARILDI



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 10 metre yükseklikten inşaatın temelindeki beton zemine düşerek yaralanan 38 yaşındaki Fatih Kaya, vinçle çıkarıldı



Eskihisar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Fatih Kaya, geçen çarşamba günü dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat temelinin beton zemine düştü. Çeşitli yerlerinden yaralanan Fatih Kaya için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçinin düştüğü yerden çıkarılması için sağlık ekipleri ve iş arkadaşları seferber oldu. Sedyeye alınarak hareket etmemesi için sıkıca bağlanan Fatih Kaya, daha sonra vinç yardımıyla yukarı çekildi.



Manavgat'ta özel bir hastaneye götürülen Fatih Kaya'nın boynunda ve belinde kırıklar tespit edildi. Yoğun bakıma alınan Fatih Kaya'nın tedavisi sürüyor.



Diğer yandan Fatih Kaya'nın vinçle kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Görüntü Dökümü



-----------------



Yaralanan işçi Fatih Kaya'nın sedyeye sabitlenmesi



Vinçle yukarı çekilmesi



Sedyedeki bağların çözülmesi



02.19"



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),



================================================



7)2 YILDIR EVLATLIK OLARAK BÜYÜTTÜKLERİ ÇOCUĞU, ANNESİ GERİ İSTEDİ



KONYA'da Muhammet ve Makbule Karaman çifti, 2 yıl önce B.Y.'nin dünyaya getirdiği erkek bebeği koruyucu aile olarak aldı. Karaman çifti, Eralp adını verdikleri çocuğu mahkeme kararıyla evlatlık olarak almak istediği sırada B.Y., çocuğun biyolojik babasıyla evlendiğini ve oğlunu tekrar almak istediğini belirtince, mahkemede 'ret' kararı verdi. Karaman çifti de yerel mahkemenin kararın temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Halen yanlarında bulunan Eralp'i vermek istemediklerini belirten çift, çocuğun annesine geri verilmesi durumunda hem çocuğun hem de kendilerinin psikolojisinin bozulacağını söyledi.



Numune Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan 33 yaşındaki Muhammet ve 9 yıllık eşi 43 yaşındaki Makbule Karaman, doğal yollardan bebek sahibi olamayınca, evlat edinmeye karar verdi. Muhammet Karaman, 2 yıl önce bir hemşire arkadaşının aracılığıyla, hastanede doğum yapacak olan 20 yaşındaki B.Y.'nin, dünyaya getireceği erkek bebeğin babasını bilmediği, ailesinin de istememesi nedeniyle Çocuk Esirgeme Yurduna ya da bir aileye evlatlık olarak verebileceğini öğrendi.



KORUYUCU AİLE OLARAK BEBEĞİ, EVLATLIK ALDI



Muhammet Karaman, önce B.Y. ile görüşüp, bebeği kendileri evlatlık alabileceğini söyledi. B.Y. de bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Muhammet Karaman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden bebeği yasal olarak nasıl alabileceğini öğrendi.



Yetkililer de, bebeğe 1 yıl boyunca koruyucu aile olarak baktıktan sonra mahkemeye 'evlat edinme' davası açıp, mahkeme kararıyla kendi nüfuslarına geçirebileceklerini belirtti.



Karaman çifti de, 'Eralp' adını verdikleri B.Y.'nin kendi nüfusuna kayıt ettirdiği bebeği, doğumdan bir gün sonra koruyucu aile olarak teslim aldı.



MAHKEMEYE BAŞVURDU



Karaman çifti, bir yıl sonra Konya 5'inci Aile Mahkemesi'ne 'evlat edinme' davası açtı. Açılan davada ifade veren Karaman ailesi, bir yıldır baktıkları Eralp'i evlatlık edinmek istediğini dile getirdi. Oğlunu, Karaman ailesine veren B.Y. de davaya katılan avukatı aracılığıyla çocuğun babasının kim olduğunu bilmediğini, baba rızası aranmadan evlatlık olarak verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti de varsa tanıkların dinlenmesi ve çocuğu evlat edinen Makbule Karaman'ın ilk evliliğinden olan 3 çocuğunun rızalarının alınması için davayı erteledi.



ANNE VAZGEÇTİ



Bu süreçte mahkemenin istediği üzerine yapılan sosyal inceleme raporunda da Karaman ailesinin bebeği evlatlık olarak alabileceği belirtildi.



İddiaya göre karar davasına 1 ay kala anne B.Y., Karaman çiftini arayıp, bebeğinin biyolojik babası İ.C. ile evlendiğini ve bebeğini evlatlık vermekten vazgeçtiğini bildirdi. Geçen 27 Aralık günü 5'inci Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, B.Y.'nin oğlunu evlatlık olarak vermekten vazgeçtiğini ve almak istediğini söylemesi üzerine, Karaman çiftinin açtığı 'evlatlık edinme' davasının reddine karar verildi.



SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Mahkeme kararının ardından B.Y., çocuğunu kendisine vermediği gerekçesiyle, Karaman çifti hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile de ifadesinde yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.



KORUCU AİLE STATÜSÜ BİTER



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililer ise, bu gibi durumlarda öz annenin kararının önemli olduğun belirterek, "Öz annenin ret kararının ardından, koruyucu ailenin evlatlık edinme süreci biter. Korucuyu aile statüsü de biter. Biz öz annenin çocuğa bakıp bakamayacağını inceleriz. Bakamayacak durumdaysa, koruma altına alınır. Bunların hepsi hukuki süreç içinde yapılır" dedi.



YARGITAY'A BAŞVURDU



Karaman çifti de, 2 yıldır büyüttükleri 'Eralp' ile ilgili yerel mahkemenin kararının temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Eralp'i vermek istemediklerini ve onu çok sevdiklerini belirten Makbule Karaman, şunları söyledi:



"Eralp'e kendi bebeğim gibi baktım. Geceleri onunla birlikte uyudum, onunla birlikte ayakta kaldım. Sabahlara kadar ona baktım. Neden 6 ay sonra istemedi. Tam 2 yıl geçti şimdi geri istiyor. Ona ben annelik yaptım. Oğlum kimsenin yanında durmaz, benim yanımda durur. Ben şimdi oğlum Eralp'i verirsem, onun da bizim de psikolojimiz bozulur. Devletten yardım istiyoruz."



AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLDU



Eralp'in ailelerinin bir parçası olduğunu ifade eden Muhammet Karaman da, "Eşimle tüp bebek tedavisi aldık. Ama olmadı. Daha sonra koruyucu aile olmak istediğimiz için, B.Y.'nin bebeğini vereceğini öğrendik. 14 Şubat günü hastaneye gittim. Eniştesi de vardı. Doğum yapacağını ve bebeği yuvaya vereceğini iddia etti. Eniştesi de 'Eğer çocuğu alacaksanız alın. Kesinlikle B.Y. geri almaz' demişti. Biz de aldık ve o gün bugündür bizle beraber yaşıyor. Bizim ailemizin bir parçası oldu" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------------



Karaman çifti ve çocuktan detay



Karaman çifti röp.



-Genel ve detay



Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA))



======================================



8)VANLI 120 KAHRAMAN ÇOCUK YÜRÜYÜŞLE ANILDI



VAN İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından 1'inci Dünya Savaşı'nda Van'dan Hoy cephesine cephane taşırken, soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar dev Türk bayrağı açtı.



Van İpekyolu İlçesi Ulu Cami önünden başlayan yürüyüşe Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Ak Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan öğrenciler Türk bayrağı açarken sık sık tekbirler getirerek Kurtuluş Parkı içindeki 120 çocuk anıtına kadar geldi. Daha sonra yürüyüşe katılanlar 120 kahraman çocuk için dua etti.



Yapılan yürüyüş ile kahraman 120 çocuğu andıklarını söyleyen Van Valisi İbrahim Taşyapan, "Kahraman milletimiz her daim içinden kahramanlar çıkartmıştır. Bugünde bu kahraman 120 çocuğumuzu anıyoruz. Onlar ülkeleri için ölen şehitlerdir. Bu vatan, bu millet bu çocukları asla unutmayacaktır" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



-Yapılan yürüyüş



-Yürüyüşten detaylar



-Basın açıklaması



-Yapılan dua



-Detaylar



VAN/DHA



==================================================



9)BİRGİ'DE 10 İŞYERİ SAHİBİNE HIRSIZ ŞOKU



İZMİR'in Ödemiş ilçesinin tarihi ve turistik mahallesi Birgi'deki hediyelik eşya ve doğal gıda ürünleri satan toplam 10 işyerinden aynı gece hırsızlık yapıldı. Jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.



Birgi Mahallesi'ndeki, mahalle ile aynı ismi taşıyan mezarlığın yanında bulunan, erişteden patatese kadar pek çok doğal ürün ile tülbentten ve şaldan tespihe kadar çok sayıda hediyelik eşyanın satıldığı 10 işyerinden hırsızlık yapıldı. Hırsızlık, sabah mezarlık görevlilerinin işyerlerinin kapı kilitlerinin demir makası ile kesildiğini farkedip, jandarmaya haber vermeleri üzerine ortaya çıktı. Hırsızların, dükkanlarda satılan pek çok ürün ile iki motorlu testerenin yanı sıra, bir işyeri sahibinin montunu çaldıkları belirlendi. İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, iki kişi oldukları sanılan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Hırsızlık yapılan işyerlerinden görüntü



-Hırsızlık yapılan dükkan sahipleri ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir),