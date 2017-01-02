Dha Yurt Bülteni-10

1)EŞİ İLE BARIŞMAK İÇİN BALKONDA SİLAHLI EYLEM YAPTI



ADANA'da emekli işçi Ecevit Yalman, şiddetli geçimsizlik yüzünden evini terk eden eşi Neslihan ile barışamayınca, silahlı eylem yaptı. Evinin balkonundan havaya ateş açıp, oğlu 10 yaşındaki Fırat Yalman'ı rehin alan Yalman, müzakereci polisler tarafından ikna edildi. Merkez Yüreğir İlçesi'nin Atakent Mahallesi'nde oturan Neslihan Yalman şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce evini terk edip akrabalarının yanına yerleşti, oğlu Fırat'ı ise yanına almadı. Bir mağazada satış elemanı olarak çalışan eşi ile barışmak isteyen Ecevit Yalman, girişimleri sonuçsuz kalınca, bugün öğlen saatlerinde 4'üncü kattaki evinin balkonuna çıkıp tabanca ile havaya ateş açtı.



Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Oğluna zarar vermekle tehdit eden Yalman, eşinin gelmesini istedi. Yalman'ı ikna çabaları sonuçsuz kalan asayiş ve karakol ekipleri, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile müzakereci polislerin gelmesini istedi.



'KARIM GELSİN'



Kısa sürede Ecevit Yalman'ın oturduğu TOKİ konutlarındaki apartmanın etrafı polis ekipleri tarafından kuşatıldı. Uzun namlulu silahlı operasyon ekipleri binayı çevrelerken, rehin alma iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Babasının yanında duran Fırat Yalman eve girip çıkarken, baba ise balkonda çay ve sigara içti. Binayı çevreleyen polis ekiplerine "Karım gelsin" diye seslenen, Yalman eve girmek isteyen ekiplere de direndi.



GÖZALTINA ALINDI



Müzükereci olarak adlandırılan uzman polislerin yaptığı görüşmeler sonrasında Ecevit Yalman, yanında tuttuğu oğlunu bırakmaya razı oldu. Evden çıkartılan Fırat Yalman, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Operasyon için hazırlık yapan Özel Harekat Timlerini gören Ecevit Yalman, yaklaşık 2 saat süren eylemini sonlandırdı. Evde yapılan aramada Glock marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Ecevit Yalman sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Eylem yapan Ecevit Yalman'ın balkonda görüntüsü



Rehin aldığı oğlunun pencere arkasında görüntüsü



Apartmandan genel görüntü



Apartmanın önünde bekleyen ambulans ve polis aracı



Zırhlı aracın görüntüsü



Balkondan olayı izleyen komşuları



Olay yerindeki polis ekipleri



Sağlık ekibinin görüntüsü



Ecevit Yalman'ın balkonda oğlu ile görüntüsü



Çocuğun pencereden balkona geçmesi



Zırhlı araç ve ellerinde uzun namlulu silah olan polislerden görüntü



Ecevit Yalman'ın yakınının görüntüsü



Polis aracında görüntüsü



Detay görüntüler



SÜRE: 04'19" BOYUT: 483 MB



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,



=========================================================



2)AHMET ŞIK'IN ANNESİ: ÇOCUĞUMUN YAPTIKLARIYLA GURUR DUYUYORUM



SOSYAL paylaşım sitesindeki açıklamalarında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın Antalya'da oturan annesi Fatma Şık, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Devlete, millete hayırlı evlat yetiştirdiğim için kıvanç duyuyorum" dedi.



'Twitter'daki paylaşımları ve yazıları nedeniyle, terör örgütü propagandası yapmak suçuyla 3 gün önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Şık'ın Antalya'da oturan annesi Fatma Şık, sözün bittiği yerde olduğunu söyledi. 2011 yılında oğlunun FETÖ'nün savcıları tarafından tutuklandığını hatırlatan Fatma Şık, şimdiki tutuklama nedenini hiç anlamadığını söyledi. Ahmet Şık'ın yaptıkları nedeniyle dimdik ayakta olduğunu belirten Şık, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi oğlu Bülent Şık'ın da 'Barış Akademisyenleri' bildirisine imza attığı için görevinden ihraç edildiğini kaydetti. "Bu ülkede barış istemeyen var mı?" diye sözlerini sürdüren Fatma Şık, iki oğlunu da FETÖ torbasına soktuklarını söyledi. Anne Şık, şöyle devam etti:



"Anne baba olarak bizim ciğerimiz yanıyor. Cumhurbaşkanı annesine çok düşkün olduğunu söylüyordu, o zaman biraz anaların sesine kulak versin. Çocuğumun yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Devlete, millete hayırlı evlat yetiştirdiğimi için de kıvanç duyuyorum."



AHMET ÇIKACAK YİNE YAZACAK



Bayramda oğlunun kendisini ziyarete geldiğinde bir kitap çalışmasından bahsettiğini, ancak bu projesini rafa kaldırdığını anlatan Şık, "Ahmet araştırmacı gazeteci, yine çıkacak, yine bildiklerini yazacak. Eğer ki demokrasi varsa iktidar kadar muhaliflere de hak tanınmalı. Sözün bittiği yerdeyim. Bizi üzmeye kimsenin hakkı yok. Bir anne babanın acısını kimse hissedemez. Ciğerim yanıyor. Er geç adalet yerini bulacak. Topal aksak gitse de adalet yerini bulacak. Gerçekler meydana çıkacak. Benim çocuğumun hiçbir örgütle ilgisi yok. Fikirlerini söylemek suçsa ona da aklım ermiyor" diye konuştu.



BİZİ ÜZENLERİN GÖZÜ ÇIKSIN



Ziyarette oğlu Ahmet'in "Anne beni FETÖ torbasına sokmak istiyorlar" dediğini belirten Fatma Şık, 13 ay tutuklu kaldığında manen büyük sıkıntı çektiklerini söyledi. Şık, "Yine gerçekler ortaya çıkacak, hak yerini bulacak. Ama bizi üzenler, benim çocuklarımın gözlerindeki sevinci almaya çalışanların göz çıksın" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------



Fatma Şık'la röp



Fatma Şık'ın boynunda asılı cihaz ve kolundaki tansiyon aletinden görüntü



Fatma Şık gazeteci ile birlikte otururken görüntü



Ahmet Şık'ın görme engelli babasından detay görüntüler



428 MB /// 03.49"



Haber: Hasan DEMİRTAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,



======================================================



3)EVİNE EL BOMBASI ATIP AKRABASINI ÖLDÜRDÜ



VAN'da 28 Aralık'ta evine el bombası attığı yakın akrabası 51 yaşındaki Cercis Örkmen'in ölümüne, eşi Meryem Örkmen'in ise yaralanmasına neden olan 64 yaşındaki Hacı Şimşek polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.



Olay, Van'ın Merkez İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesinde geçen 28 Aralık günü meydana geldi. Hacı Şimşek, iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yakın akrabası Cercis Örkmen'e ait evin camını kırarak içeriye el bombası attı. Bombanın patlaması sonucu ev sahibi Cercis Örkmen ve eşi Meryem Örkmen yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Cercis ve eşi Meryem Örkmen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Cercis Örkmen hayatını kaybetti. Eşi Meryem Örkmen ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



200 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ



Olayla ilgili soruşturma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının Cercis Örkmen'i iyi tanıyan biri tarafından yapıldığı üzerinde durdu. Polis ekipleri Örkmen'in yakın çevresini mercek altına alarak, soruşturmayı derinleştirdi. Polis elde ettiği 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde inceleme yaparken, saldırının Örkmen'in akrabası olan Hacı Şimşek tarafından yapıldığı şüphesi üzerinde duruldu.



TEDİRGİN HAREKETLERİ ELE VERDİ



Tüm bunlar yaşanırken polis Hacı Şimşek'i takibe aldı. Örkmen'in taziyesine giden Hacı Şimşek'in tedirgin hareketleri polisin dikkatini çekerken, görüntülerden de saldırının Şimşek tarafından yapıldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Şimşek, burada gözaltına alınırken, ikametinde de Özel Harekat polislerinin katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada Şimşek'in saldırıda kullandığı kıyafetler ile kullanıma hazır bir el bombası ele geçirildi.



ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI CİNAYET İŞLETTİ



Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde sorgusu süren Hacı Şimşek, verdiği ifadede herşeyi itiraf etti. Arazi anlaşmazlığı yüzünden saldırıyı gerçekleştiren Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



VAN/DHA



======================================================



4)ŞANLIURFA'DA, ÇİPLİ KİMLİK KUYRUĞU



ŞANLIURFA Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde, çipli kimlik kartı başvurularının başlaması yoğunluğuna neden oldu.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda yeni çipli kimliklerin vatandaşa dağıtılmaya başlamasıyla Şanlıurfa'da yoğunluk yaşandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen çok sayıda vatandaş, kimlik kartı başvurusu için uzun kuyruk oluşturdu.



Kimlik kartı için başvuruda bulunan vatandaşlar, personel yetersizliğinden uzun kuyrukta beklediklerini ifade etti. Soğuk havada kuyrukta bekleyen ve başvurularını yapanların kimliklerinin ise 10 gün içerisinde posta yoluyla adreslerine gönderileceği kaydedildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------



Eyyübiye Nüfus Müdürlüğü



Bahçede bekleyen vatandaşlar



Uzun kuyrukların oluşması



Vatandaşlarla röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 205 MB



===========================================================



5)YILBAŞI GECESİ 'TORBACI' OPERASYONU



ADANA'da polis, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yeni yılın ilk saatlerinde operasyon yaptı. Yakalanan 10 uyuşturucu satıcısından 7'si bugün sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, aramalarda 23 kilo esrar ele geçirildi.



Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Ova ve Hürriyet mahallerinde yeni yılın ilk saatlerinde uyuşturucu satıcılarının peşine düştü. Polis, ara sokaklarda uyuşturucu satan 10 torbacıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Torbacıların ev ve zula olarak kullandıkları yerlerde arama yapan polis, 23 kilo esrar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 10 şüpheliden 7'si, çıkacrıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Sokaktaki çatışma



Silah sesleri



Polislerin zanlıları yakalaması



Yerdeki silah



Elleri kelepçeli zanlılar



Sigara paketinin içinden çıkan narkotik maddeler



Poşetin içindeki narkotik maddeler



Silah sesleri



Zanlıların yakalanması



Yakılan ateşler



Poşetin içindeki narkotik maddeler



SÜRE: 02'25" BOYUT: 272 MB



Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: ADANA,



====================================



6)AYVACIK' TA 44 MÜLTECİ YAKALANDI



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 mülteci yakalandı.



Bugün sabah saatlerinde Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan sahil güvennlik botu, Kadırgaburnu açıklarında lastik botta Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan mülteciler olduğunu belirledi. Durdurulan bottaki Suriye, Afganistan, Pakistan, Gine, Somali, Bangladeş ve Gambiya uyruklu 44 mülteci sahil güvenlik botuna alınıp, kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu mülteciler, Küçükkuyu Beldesi'ndeki sahil güvenlik iskelesine getirildi. Dalgalar nedeniyle üzerleri ıslanan mültecilere, eşofman, battaniye, ayakkabı ve gıda ürünleri dağılıtılıp, ısınmaları sağlandı. Mülteciler, kimlik tespitlerinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale),