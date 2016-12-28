Dha Yurt Bülteni - 10

Mersin'de aşırı yağışta araçlar sürüklendi



MERSİN'de aşırı yağış nedeni ile sürüklenen birçok araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, can ve mal kaybı yaşanmadı.



Merkez Akdeniz İlçe sınırları içerisinde bulunan kar ve yağmur sularının etkisiyle dün Deliçay Deresi'nde taşkınlar yaşandı. Aracıyla Bekirde Mahallesi'nden, Karacailyas'a dereden geçmeye çalışan Yusuf Boran yönetimindeki 33 SE 283 plakalı pikap sürüklendi. Boran araç ile birlikte sürüklenirken dere yatağında kaya parçasına takıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurtarma araçlarının da yardımı ile Boran'ı ve aracı yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtardı. İtfaiye ekipleri, başka noktalarda yağış nedeniyle sürüklenen araçlara da müdahale etti.



Görüntü Dökümü



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-Araçlar suların içerisinde



-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması



-İtfaiye ekipleri halatla aracın yanına giderken



-Araca halat bağlarken



-Kepçe ile çekmeye çalışırken



-Tır'ı suların içerisinde



-İtfaiye ekipleri Tır'ı kurtarmaya çalışırken



-Lastiği patlayan Tır



-Tır'ı kurtarma çalışması



-Suların içerisinde Tır



-İtfaiye ekipleri Tır'ı kurtarırken



-Bir sürücü Traktörle suların içerisinden geçerken



Haber : Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN



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Danıştay, valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliği iptal etti



DANIŞTAY, Milli Eğitim Bakanlığı'nın valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliğin iptaline karar verdi.



Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın valiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmelik hükmü kapsamında Konya Valiliği kararıyla Konya'da çok sayıda okulun imam-hatibe dönüştürülmesi nedeniyle Eğitim İş Sendikası'nın açtığı davayı hükme bağladı.



30 KM'DE 8 İMAM HATİP



Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı düzenlenen yönetmelikle valiliklere imam-hatip açma yetkisi verildiğini ileri sürdü. Konya il merkezinde 30 km çapındaki alanda 8 okulun imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünü ve bu bölgede sadece 2 normal ortaokul bırakıldığını belirten Balık, açtıkları davada Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun, bu okulların, valilikler tarafından keyfi olarak açılabilmesine olanak sağlayan yönetmeliğin ilgili maddesini iptal ettiğini söyledi.



YETKİ BAKANLIKTA



İptal gerekçesine ilişkin bilgi veren Mehmet Balık, "Bu karar, öncelikle bu okul açma yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğuna, valiliklerce gelişigüzel şekilde bu okulların açılamayacağına ve bakanlığın da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olduğuna işaret etmiştir. Bununla birlikte gereklilik, ihtiyaç ve talep olmaksızın Konya'da açılan 8 imam-hatip ortaokulunun hukuka aykırı şekilde açıldığına hükmetmiştir" dedi.



İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DE İPTAL EDİLDİ



Bu kararın bir başka önemli husus içerdiğini de anlatan Balık, şöyle konuştu:



"Bilindiği üzere okul isimleri gündelik siyasetin karşılığı olarak sürekli değiştirilmektedir. Özellikle Cumhuriyetçi kimliği ile bilinen kimselerin adının verildiği okulların ismi sürekli değiştirilmektedir. Aynı dava içerisinde Konya Selçuklu'da bulunan İsmail Hakkı Tonguç İmam Hatip Ortaokulu'nun ismi Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu olarak, Mustafa Necati İlkokulu'nun ismi ise Cemil Meriç İlkokulu olarak valilik kararı ile değiştirilmiştir. Sendika olarak buna karşı çıkmış ve neden bu isimlerin değiştirildiğini sormuştuk. Tamamıyla keyfi ve hiçbir gerekçeye dayanmayan bu isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanlığını da yapmış olan Mustafa Necati'nin ve bu ülkenin milli eğitim sisteminin her taşında imzası olan İsmail Hakkı Tonguç isminin okullardan silinemeyeceğini ifade ettik. Nitekim Danıştay da bu gerekçeleri haklı görerek keyfi şekilde yapılan isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve yürütmenin durdurulması kararı vermiştir."



Bu kararın emsal nitelikte olduğuna dikkat çeken Eğitim İş Genel Başkanı Balık, bu karar sonrasında artık öncelikle valiliklerce gelişigüzel şekilde imam-hatip açılamayacağı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut talepleri, ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olacağını söyledi.



8 İMAM HATİP KAPATILACAK



Mustafa Necati ve İsmail Hakkı Tonguç tabelalarının tekrar ait olduğu yere asılacağını belirten Balık, "Bu karardan Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders çıkarmasını umuyoruz. Okul açmada öğrenci ve velilerin talepleri ve gerçek ihtiyaçların dikkate alınmasını, tüm okulların imam-hatiplere dönüştürülmesi çabasından vazgeçilmesini, bu ülke tarihine ve vatandaşlarının kalplerine kazınmış isimleri unutturma gayretinden uzaklaştırılmasını bekliyoruz. Yargı kararları gecikmeksizin uygulanmak zorundadır. MEB yargı kararına uyarak başta dava konusu Konya'daki 8 okul olmak üzere yüksek yargının işaret ettiği şekilde hukuka aykırı olarak açılan tüm imam hatip okullarını kapatmalı, isimleri elinden alınan okulların da isimleri geri verilmelidir" diye konuştu.



Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -



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Güvenlik kamerasını da çaldı



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde pastaneye giren hırsız kasada bulunan para ile hayır kutusunu, telefon mağazasından ise kasadaki bir miktar para, 5 cep telefonu ve kayıtları yok etmek için güvenlik kamerasını ile kaydediciyi çaldı. Polis, pastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



Saat 03.45 sıralarında, Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir pastane ile telefon mağazasına hırsız girdi. Hırsız, pastanenin yan tarafında yer alan yangın merdivenini kullanarak işyerinin üst katında bulunan mutfak penceresinden içeri girdi. Hırsız kasayı açarak içerisinde bulunan 150 lirayı aldı. Daha sonra da tezgahın üzerindeki hayır kutusunu alan hırsız, aynı yolu takip ederek dışarı çıktı. Telefon mağazasının kapısını levye ile zorlayıp, camını kırarak içeri giren hırsız kasada bulunan 300 lira para, 5 adet cep telefonu ile kayıtları yok etmek için ise güvenlik kamerasını ve kaydediciyi çaldı.



Sabah işyerlerine gelen esnaflar işyerlerine hırsızın girdiğini görünce polise haber verdi. Polis, işyerlerinde parmak izi toplarken, pastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Güvenlik kamerası görüntüleri



HABER: Nabi YAZICI KÖRFEZ(Kocaeli), -



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Adıyaman'da, hırsızlık şüphelisi yakalandı



ADIYAMAN'da, 3 işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.



Kent merkezinde 3 işyerinden 3 bilgisayar çalınmasına yönelik polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izi incelemesinin ardından hırsızlığı yapan şüphelilerin A.Ç. ve O.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen polis O.Ç.'yi, çalıntı bilgisayarlarla yakaladı. A.Ç.'nin halen arandığı hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan O.Ç. sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adliye ve polisler



Şüphelinin adliyeye götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Viranşehir'de 26 kilo esrara 1 gözaltı



ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 26 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Viranşehir'de, uygulama yapan polislerin durumundan şüphelenerek durduğu 27 HS 646 plakalı hafif ticari aracın bagajında 26 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, araç sürücüsü İbrahim İ.'yi gözaltına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Uygulama noktasında durdurulan araç



Polisin araçta arama yapması



Polisin zulada esrar torbalarını bulması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)



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Çiftçileri bezdiren traktör hırsızı yakalandı



İZMİR'in Menderes İlçesi'nden gerçekleşen traktör hırsızlığı sonrası çalışma başlatan jandarma, 60 yaşındaki E.K.'yi yakaladı. Operasyon kapsamında toplam 11 traktör bulunurken, bunları Konya'da sattığı belirlenen O.D.'nin ise arandığı bildirildi.



Menderes'in Sancaklı Mahallesi'nde yaşayan İ.G.'nin, geçen 11 Kasım'da, traktörünün römorkuyla birlikte çalındığını bildirmesi üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlıktan bir gün sonra Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen N.T. isimli vatandaşın, Tekeli Mahallesi ile Çileme Mahallesi arasında stabilize yol üzerinde bulunan tarlasında, kendisine ait olmayan ve nereden geldiğini bilmediği bir römork bulduğunu söylemesi üzerine inceleme yapıldı. Römorkun, İ.G.'ye ait olduğu tespit edildi ve sahibine teslim edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma, hırsızlık şüphelisi olarak E.K.'yi tespit etti. Yakalanan E.K.'nın üstünden A.B. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktı. E.K.'nin traktörleri çaldığı, ardından Konya'da yaşayan O.D.'ye gönderdiği belirlendi. O.D.'nin de çalıntı traktörleri sattığı anlaşıldı. O.D. kaçarak izini kaybettirmeyi başarırken, Konya'da yapılan aramalarda, İ.D.'ninki ve ayrıca çalıntı 10 traktör daha ele geçirildi. Çalıntı traktörlerin sahiplerinin belirlenmesi, O.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ise tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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E.K.'den görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,



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Gaziantep'te, mahkumların eserleri sergilendi



GAZİANTEP Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Kalkınma Bakanlığının SODES kapsamında finanse ettiği 'Eğilmem ama İşlenirim' ve 'Gideceğim tek yer sanayi' isimli projelerinin kapanış programı ve el ürünleri sergisi yapıldı.



Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı vekili Kadir Günüç, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve kursiyerler katıldı. Programda konuşan Kadir Günüç, suça karışan kişilerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaların olumlu sonuçlandığını söyledi.



Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde yürütülen gümüş ve bakır işletmeciliği ile Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen kaynakçılık ve doğal gaz tesisatçı ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi. Denetimli serbestlikten yararlanan mahkumların eserlerinin sergilendiği sergiyi gezen katılımcılar, kursiyerlerin yaptıkları eserleri ilgi ile inceledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Toplantıya katılanlar



Sergide yer alan eserler



Kursiyerlere belgelerinin verilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)



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KAMER'den sığınmacılar için güvenli alan çalışması



KAMER Vakfı, Adıyaman ve Gaziantep'te yaklaşık 1 yıldır yürütülmekte olan "Dışarıda Kalan Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alanlar Projesi" final toplantısını yaptı.



Bir otelde düzenlenen toplantıya KAMER Vakfı Adıyaman temsilcisi Serpil Ateş Korkmaz, 'Dışarıda Kalan Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alanlar Projesi' koordinatörü Burcu Yıldıran ve sığınmacı kadınlar katıldı. Toplantıda projenin amaçları ve projede gelinen son aşamalar konuşuldu. Projenin açılış konuşmasını KAMER Vakfı Adıyaman Temsilcisi Serpil Ateş Korkmaz yaptı. Korkmaz, proje sayesinde birçok sığınmacı kadına psiko sosyal destek verildiğini söyledi. Proje koordinatörü Burcu Yıldıran ise proje kapsamında Adıyaman ve Gaziantep illerinde 3 bin sığınmacı kadına ulaşıldığını belirterek şöyle konuştu:



"Kamer Vakfı Acil destek merkezidir. Türkiye'nin 23 ilinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde şubeleri olan şiddet mağduru olan kadınlara ruhsal ve psikolojik anlamda destek sunan bir merkezdir. Yaklaşık 2 dönemdir Birleşmiş Milletlerle bir proje yürütüyoruz. Bu projenin amacı da sığınmacı kadınlara destek olmak. Dil konusunda yardımcı olunuyor ve haklarını öğreniyorlar. Beraber çocukları ile katılabilecekleri etkinlikler içeriyor bu proje. Bu projenin final toplantısını yaparak sonuçlarını paylaştık. Ocak ayından sonra bu projenin devamı gelecek. Daha çok kadına ulaşmayı hedefliyoruz. 3 bin kadına ulaştık Adıyaman ve Gaziantep'te bu proje doğrultusunda."



Program sığınmacı kadınlara proje kapsamında yapılan çalışmaların anlatılmasının ardından sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Toplantıya katılanlar



Vakıf temsilcilerinin konuşmaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-DHA)