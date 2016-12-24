Dha Yurt Bülteni - 10

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı (2)



Toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi



BURSA'da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 44 yaşındaki Mustafa Bay yaşamını yitirdi.



Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından Mustafa Bay'ın cesedi göçük altından çıkarıldı. Bay'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Haber: Faruk KAHRAMAN/ BURSA, -



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Karda mahsur kaldı, 12 saate hastaneye ulaştırıldı, oğlu oldu



KAHRAMANMARAŞ'ta, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yol nedeniyle mahsur kaldığı mahalleden 12 saatlik bir çalışma sonunda kurtarılan hamile Hilal Akbulut'un oğlu oldu.



Merkez Onikişubat İlçesi'nin Hacılar Mahallesi'ne bağlı Maksutlu Obası'nda yaşayan hamile Hilal Akbulut'un perşembe günü saat 15.00 sıralarında sancıları başladı. Ailenin 112 Acil Servis'i arayıp yardım istemesi üzerine merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki mahalleye paletli ambulans sevk edildi. Ancak bölgede kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle sağlık ekiplerinin ilerlemekte zorluk çekmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makinesi sevk edildi. 12 saatlik bir çalışmanın ardından mahalleye ulaşan ekipler Hilal Akbulut'u ambulansa aldı.



Dönüşe geçmeye hazırlanan ekipler, aynı mahallede bir başka hamile olduğu ve doğumunun yaklaştığı bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine hamile kadın da doğuma kadar hastanede misafir edilmek üzere ambulansa taşındı.



Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen hamile kadınlardan Hilal Akbulut sezaryenle 2 kilo ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.



SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Hastane yetkilileri anne Akbulut ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca hastanede 2013'ten beri anne ve gebe otelleri olduğunu, Hilal Akbulut'un taburcu olana kadar anne otelinde, diğer hamile kadının da doğuma kadar gebe otelinde misafir edileceğini kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Araçların yolda ilerlemesi



Akbulut'un hastanedeki fotosu



Kurtarma ekiplerinin fotoları



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMNMARA-DHA)



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Cevdet Yılmaz, Bingöl'de kayak yaptı



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün akşam geldiği Bingöl'de, bugün Hasarek Kayak Merkezi'ne geçerek, kar yağışı altında kaydı.



Dün akşam Bingöl'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün sabah erken saatlerinde Vali Yavuz Selim Köşger ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaptırılan Bingöl Haserek Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kar yağışı altında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, daha sonra bir süre kayak yaptı.



Kayaktan sonra gazetecilere konuşan Yılmaz, bölgede huzur ve güven ortamının önemine değinerek, "İnanın huzurun, güvenin pekiştiği bir ortamda Bingöl sadece termal kaynaklarıyla, yayla turizmiyle değil, kış turizmiyle de çok ciddi imkanlara sahip bir ilimiz. Burası aynı zamanda bir istihdam alanı. Dünyada da Türkiye'de de en fazla istihdam hizmet sektörlerindedir. İşte bu tür tesislerin artmasıyla gençlerimize yeni imkanlar oluşturmuş oluyoruz. Burası sadece kış sporları için değil sporcular için yaz kampları imkanı sağlıyor. Burası sadece Bingöllülerin değil bütün Türkiye'den, çevre illerimizden insanları da buraya davet ediyorum. Bingöllüler adına davet ediyorum, gelsinler, bu güzelliklerden istifade etsinler. Tabiat anlamında Bingöllümüzün çok güzellikleri var. Türkiye'nin en huzurlu illerinden biridir. Geçen sene TÜİK verilerine hangi il daha huzurlu diye ölçüm yapılmıştı. Bingöl en huzurlu 20'inci il arasında çıkmıştı. İleride çok daha huzurlu günlerde kardeşliğimizin pekiştiği, demokrasinin daha iyi bir şekilde yaşandığı, sosyal hayatın daha canlı olduğu bir ortamda bu tesislerimiz de çok daha verimli hizmet vereceklerdir. İlerde çok daha iyi huzurlu günlerde kardeşliğimizin pekiştiği demokrasinin daha iyi bir şekilde yaşandığı sosyal hayatın daha canlı olduğu bir ortamda bu tesislerimiz çok daha iyi bir hizmet verecektir" dedi.



Karda kayak yapmanın dünyanın en güzel sporlarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ama tabi biraz eğitim almanız gerekiyor. Ben acemi bir kayakçıyım. Buna rağmen çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Acemi pistlerinde biraz daha çalışarak, kendimi geliştireceğim. Ama yapan bilir, gerçekten çok zevkli bir spor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Cevdet Yılmaz'ın kayak yapması



-Cevdet Yılmaz'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, -



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Mersin teröre karşı tek yürek



MERSİN'de 'Türkiye için bayrağını al da gel' mitingi ve yürüyüşünde bin metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) organizasyonunda gerçekleşen etkinlik Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde başladı. Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan, CHP Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Serdal Kuyucuoğlu, Aytuğ Atıcı, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, siyasi parti temsil, sivil toplum örgütü, oda ve borsa başkanları ile binlerce vatandaş katıldı. Bin metre uzunluğundaki Türk bayrağının açıldığı mitingde sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganları atıldı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen Mersinliler saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu. Sivil toplum kuruluşları adına hazırlanan ortak açıklamayı MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut okudu. Teröre, binlerce yıllık kardeşliği bozmaya çalışan emperyal güçlere milletin ve Mersinlilerin duruşunu, kararlılığını göstermek için bir araya geldiklerin belirten Aşut, "Bugün Mersinliler olarak, artarak devam eden terör olaylarına karşı toplumun gür sesini duyurmak, ayrılmaz ve bölünmez kardeşliğimizi tüm şer güçlere, bir kez daha göstermek için buradayız. Bu fotoğrafta, Anadolu'nun başka illerinden kentimize göç eden ve artık Mersinli olan, bu vatanı, devleti ve bayrağı aziz bilen, Mersinlilerin kendisi var. Mersinlilerin, teröre karşı duruşu, geleceğe ait ortak duyguları var" dedi.



Hangi etnik köken, din veya mezhep aidiyetine sahip olunursa olunsun herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olduğunu ifade eden Aşut, "Bizi bölmek, artık mermer haline gelen ayrılmaz kardeşliğimizi parçalamaya çalışmak gibi bir gaflet içinde olan ihanet şebekelerine buradan, sesleniyoruz, gidin Çanakkale'deki şehitlikleri gezin, bakın, hangi memleketlerin evlatları bu vatan için canını vermiş? Orada Edirneli de görürsünüz, Diyarbakırlı da. Orada, İzmirliyi de görürsünüz, Vanlıyı da. Orada Müslüman'ı da görürsünüz, bu ülkenin başka dinlere ve inançlara mensup vatan evlatlarını da. Gidin Kurtuluş Savaşı şehitliklerine bakın. Fazla uzağa gitmeyin. Daha dün şer güçlerin planlarını bozan 15 Temmuz şehitlerine bakın. Bakın hangi, mezhep veya hangi etnik kökene mensuplar? İyi bakarsanız orada Türkiye'yi görürsünüz. İyi bakarsanız bu milletin parçalanmayacağını görürsünüz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Türk halkı dik durdukça, beraber oldukça bayrağını kimsenin indiremeyeceğini, ezan sesini susturamayacaklarını vurguladı. Vali Çakacak da, Mersin'in teröre karşı tek yürek olduğunu kaydederek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birliğine, kardeşliğine, vatanına kastetmek üzere terör örgütleri dört koldan saldırıyor. Küresel güçler, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesini, gelişmesini, ilerlemesini önlemek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Yüce milletimiz nasıl Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda bir ve beraber olarak ülkemize vatanımıza sahip çıktıysa, bugün de farklılıklarını, zenginlik olarak görerek birliğinin beraberliğinin kardeşliğinin ne kadar büyük bir güç olduğunu dünyaya gösterip vatanına, demokrasisine, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkıyor"



Miting, Yenişehir İlçe Müftüsü Halil Uzun'un şehitler için okuduğu duaların ardından sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Polis alana girenleri ararken



-Türk bayrağı açılırken



-Bayrak önünde toplanıp slogan atanlar



-Vali Özdemir Çakacak alana gelirken



-Kalabalık yürürken



-Yürüyüşten detay



-Vali Çakacak ile milletvekilleri ve belediye başkanı kolkola yürürken



-Bin metre uzunluğundaki bayrak taşınırken



-Miting alanından genel ve detay görüntü



-Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut konuşurken



-Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz konuşurken



-Vali Özdemir Çakacak koşuşurken



-Dua okunurken



-Genel ve detay



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



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Trabzon'da engelliler için etkinlik düzenlendi, yaşadıkları anlatılmaya çalışıldı



TRABZON'da Gökkuşağı Görme Engelliler Derneği, toplumda farkındalık yaratmak için ilginç bir etkinlik düzenledi, çevredeki insanlara, gözlerini kapattığı ve tekerlekli sandalyeye oturttuğu vatandaşlara engelli olarak sokaklarda dolaşmanın zorluğunu yaşattı.



Atatürk Alanı'nda bir araya gelen Gökkuşağı Görme Engelliler Derneği üyeleri adına konuşan Dernek Genel Sekreteri Emre Yanar, engelli vatandaşların toplumda görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek, "Görme engelliler yaşamlarında birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bunlar da onlara tanınmamış olan haklardan kaynaklanıyor. Çevremizde birçok görme engelli vatandaşımız yaşıyor. Onları görmezden gelmemeli ve sorunlarının çözülmesine yardımcı olmalıyız. Amacımız engelli arkadaşlarımızın seslerini duyurabilmekö dedi.



Konuşma sonrasında çevredeki bazı vatandaşlar, gözleri bezle kapatıldıktan sonra yürütülerek, bazıları da tekerlekli sandalyeye oturtularak göreme ve bedensel engelli bireylerin yaşadıkları anlatılmaya çalışıldı.



Görüntü Dökümü



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-Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikten görüntüler



-Emre Yanar'ın açıklaması



-Gözleri kapatılan ve tekerlekli sandalyeye oturtulanların yaşadıkları



-Detaylar



Haber-Kamera: Fatih TURAN DHA



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Ayvalık'ta açığa alınan öğretmen için imza kampanyası



BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde açığa alınan Eğitim-Sen Üyesi Halis Çalık için 'change.org' internet sitesinde imza kampanyası başlatıldı. Ayrıca basın açıklaması düzenlenerek, Çalık'ın göreve iadesi için çağrı yapıldı.



Ayvalık'ta görev yapan öğretmenlerden Eğitim-Sen Üyesi Halis Çalık, açığa alındı. 6 yıl üstüste iyi sicil notu aldığı için kademe yükseltmesi verilen Halis Çalık'ın görevinden açığa alınmasına tepki gösterenler, 'change.org'da 'Halis Öğretmen Okuluna dönsün' başlıklı imza kampanyası başlattı. 2 günde 941 destekçiye ulaşan kampanyada toplanan imzaların Milli Eğitim Bakanlığı ve Ayvalık Kaymakamlığına gönderileceği öğrenildi. Bugün ise saat 13.00'te sendika binasında toplanan bir grup, Halis Çalık'a alkışlarla destek verdi. Edremit Eğitim-Sen Yürütme Kurulu ile birlikte Ayvalık'a gelen Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Özgür Sarıbülbül, 29 Aralık 2015'te sendikalarının aldığı bir günlük grev dolayısıyla üyeleri Halis Çalık'ın açığa alınması ve onlarca Eğitim-Sen üyesine maaş kesim cezası verilmesini kınadıklarını söyledi.



Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'teki DAEŞ'in terör saldırısından Eğitim-Sen Ayvalık Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi olan Halis Çalık'ın son anda kurtulduğunu hatırlatan Sarıbülbül, "Bu olayın siyasi sorumlularının ortaya çıkartılmasına yönelik dikkat çekmeye çalıştığı açıklamalarından dolayı kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almıştı. Ardından yine hepimizi derinden üzen, Güvenpark'ta askeri personelin evlerine gitmek için beklerken patlattığı bombalı araçla da onlarca askeri ve sivil vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından 13 Mart'ta terörün her türlüsünü lanetleyen ve kınayan ancak siyasi sorumluların da hesap vermesi gerektiğini söylenen basın açıklamasında attığı bir slogan nedeniyle siyasi parti aleyhine çalışmak fiilini işlediği gerekçesiyle kısa sürede bir kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almıştı. Bu saydığımız iki patlamada ve bundan önceki ve sonraki patlamalarda ülkemizde yüzlerce kişi hayatını kaybetmesine karşın, ülkedeki insanların güvenliklerini korumakla görevli siyasal iktidarlardan hiçbir istifa dahi olmamışken, üyemize mağduru da olduğu patlamadan sonra ceza vermekte hiçbir sakınca görmeyen idarenin tutumunu kamuoyunun vicdanlarına bırakıyoruz" dedi. Çalık'ın göreve iade edilmesi için çağrı yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Öğretmene destek açıklamasından görüntüler



Eğitim sen Balıkesir Şube Başkanı açıklama



Haber- Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir),