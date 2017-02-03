Dha Yurt Bülteni - 1

El Bab'da yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı ve çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup 15 asker, tedavi için Kilis'e getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde ÖSO güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında dün akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Çatışmalarda bazı ÖSO askerleri yaralandı. Yaralanan askerlerden 15'i, sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirelerek tedaviye alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kilis Devlet Hastanesi
Ambulansların gelişi
Yaralıların acile alınması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Sosyal medyada PKK/KCK'yı övenlere operasyon: 22 gözaltı
ADANA'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK, örgüt elebaşı ile mensuplarını öven, terör örgütünün propagandasını yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden şahıslara yönelik, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince kent merkezinde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Haraket polislerinin koç başlarıyla demir kapıları kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, 22 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 22 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen polis araçları
Emniyet Müdürlüğü'nden çıkış yapan polis araçları
Baskın yapılacak adresin çevresindeki Özel Harekat ve resmi giyimli polisler
Özel Harekat polislerinin koç başıyla kapıyı kırması
Polislerin adrese girişi
Uzun namlulu silahlarla adres çıkan Özel Harekat polisleri
Adli Tıp Birimi'nin dış görüntüsü ve tabelası
Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Vatandaşın alevlerle mücadelesine itfaiye geç müdahale etti
BURSA'nın İznik ilçesi'nde iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar ellerinde hortumlarla alevlere müdahale ederken bir itfaiye aracıyla olay yerine gelen iki itfaiye eri yangını söndürmekte zorlandı.
İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi Hüseyin Davran Sokak'ta Mehmet Yıldız'a ait iki katlı binanın ahşap olan çatı katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalle haklının hortumları birbirine ekleyerek söndürmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi sonucu olay yerine bir itfaiye aracı sevk edildi. İki itfaiyeci alevleri söndürmekte güçlük çekerken vatandaşlar elektrik tesisatlarını kendileri kapatarak elektrik kontağı oluşmasını engellediler. Lodosunda etkisiyle tüm çatıyı kaplayan alevlere yarım saat sonra çağırılan iki itfaiye aracında bulunan dört itfaiye eride müdahale etti. Bir saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası vatandaşlar "110 İhbarö hattının Bursa'da olduğu için merkezin yönlendirmesi ve personel eksikliğinden dolayı yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilçede çıkan en küçük yangının bu şekilde büyüdüğünü belirttiler. Yangınının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Vatandaşların hortumla müdahalesi
-İtfaiye ekiplerini müdahalesi
-Sağlık ekiplerinin görüntüsü
-Vatandaşların görüntüsü
Detaylar
Haber-Kamera; Halil ATAŞ-İznik - BURSA-
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Hareket halindeki TIR alev alev yandı
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.
Sivas'tan Erzurum'a giden Gökhan Kuru yönetimindeki 38 ZY 689 çekici ve 38 JA 912 dorse plakalı TIR, İmranlı ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Mobilya ve çelik kapı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. TIR'ın içinden çıkamayan sürücü Kuru ise İmranlı Acil Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İmranlı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürülen TIR ve taşıdığı malzemeler kullanılamaz hale geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yanan TIR'ın kısa görüntüsü (Amatör kamera)
Haber: Gökhan CEYLAN/SİVAS,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Bolu'da evin çatı katı, ahır, samanlık ve odunluk yandı
BOLU'da, tek katlı evin çatı katı, bitişikteki ahır, samanlık ve odunluk çıkan yangında kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Yangın, dün akşam saat 17.00 sıralarında Berk Köyü'nde Recep Atalay'a ait evin yanında bulunan odunlukta başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden ev sahipleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler bitişikte bulunan, ahır, samanlık ve evin çatısına sıçradı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye yangını söndürmeye çalışırken, çevredekiler ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalıştı. Ancak yoğun duman nedeniyle içeriye giremediler. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evin çatı katı kullanılmaz hale geldi. Odunluk, samanlık ve ahır ise kül oldu. Ahırdaki 5 büyükbaş hayvan da telef oldu. Evi yanan aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Sinir krizi geçiren bir kadına ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Alev alev yanan evin çatı katından görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Dışarıya çıkartılan tüplerden görüntü
-Yanan binalardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Telef olan hayvanlar
-Fenalık geçiren kadından görüntü
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Salihli'de zincirleme kaza: 10 yaralı
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, iki otomobil, bir TIR ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Salihli Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Fatih Uysal yönetimindeki 03 UF 885 plakalı kömür yüklü TIR, Salih Şanlı yönetimindeki 06 HA 318 plakalı otomobil, Adnan Erdoğan (40) yönetimindeki 35 AY 0451 plakalı otomobil ve İbrahim Özdemir (50) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, sürücüler Salih Şanlı, Adnan Erdoğan ve İbrahim Özdemir ile otomobillerde bulunan Hakkı Akalın (44), Poyraz Şanlı (8), Bedriye Şanlı (33), Nazmiye Erdoğan (38), İbrahim Akalın (68), Neclanaz Şanlı (10) ve Hatice Öngen yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Öngen ile Nazmiye Erdoğan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yapan araçlardan görüntü
Ekiplerin çalışmasından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ekrem Çağlar/SALİHLİ(Manisa),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Tüfekle market soyanlar yakalandı
Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti
ESKİŞEHİR'de girdikleri markette pompalı tüfekle kasiyeri tehdit edip kasada bulunan 1940 lira parayı alıp kaçan 44 yaşındaki M.T. ile 23 yaşındaki O.D. yakalandı.
Olay dün akşam saatlerinde Alanönü Mahallesi Hicri Sezen Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Boyunlarındaki atkıyla yüzlerinin bir bölümü kapatan 2 kişiden biri paltosunun altına gizlediği pompalı tüfeği çıkartıp kasiyer T.Ç.'ye doğrulttu. Şüpheliler daha sonra kasada bulunan 1940 lira parayı alıp kaçtı.
GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Polisler marketteki güvenlik kamerası görüntülerinden ve çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelilerin M.T. ile O.D. olduğunu belirledi. 2 zanlının saklandıkları evi belirleyen polisler, buraya Özel Harekat timleriyle birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda M.T. ve O.D. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin olayda kullandıkları tüfek ile 4 fişek ve marketten aldıkları paralar ele geçirildi. 2 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Manket içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerinde 2 şüphelinin görüntüsü,
-Tüfek tehdidi ile kasadaki paraların alınmasından,
-2 Şüphelinin yakalandıktan sonra polisler tarafından adliyeye getirilmeleri,
-Adliye binasının dışından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,
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Otomobilde sıkışan genç kızın üç parmağı koptu
BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, önünde seyreden traktör ve otomobilin arasından geçmeye çalışan aracın neden olduğu kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan ve üç parmağı kopan 16 yaşındaki Funda Gündoğdu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Gündoğdu, steril poşete konulan parmaklarıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.
Kaza, İnegöl- Bursa Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Kemal Yılmaz yönetimindeki 43 YA 581 plakalı otomobil, önünde yan yana seyreden Nurten Pamuk'un kullandığı 16 KGG 02 plakalı otomobil ile Mesut Dilek yönetimindeki 16 PR 992 plakalı traktörün arasından geçmeye çalıştı. Geçiş sırasında otomobil, önündeki traktör ve otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarındaki köftecinin bahçesine girerek durabildi.
Kazada 43 YA 581 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Yılmaz ile diğer otomobilde bulunan 6 yaşındaki İpek Şen ve annesi 37 yaşındaki Fatma Şen ile 16 yaşındaki Funda Gündoğdu yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralı Funda Gündoğdu, kaza yerine çağrılan İnegöl İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada sağ elinin 3 parmağı kopan Funda Gündoğdu'nun parmakları sterilize edilerek konulan poşetle acil servise getirildi. Buradaki müdahalenin ardından Gündoğdu, kopan parmaklarıyla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak amaliyata alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü
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-Yaralıların kaza yeri görüntüleri, araçların görüntüleri, parmağı kopan kadının görüntüsü
Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),-
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Rize'de köylerde mahsur kalan 3 hasta kurtarıldı
Rize'nin Kalkandere İlçesi'nde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan 3 hasta, 6 saat süren çalışmanın ardından paletli kar ambulansı ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.
İnci Köyü sakinlerinden kalp hastası 56 yaşındaki Ömer Gümüş ile Yolbaşı Köyü'nde nefes darlığı çeken 63 yaşındaki Ahmet ve 58 yaşındaki Fatma Korkmaz fenalaşınca yakınları yardım çağrısında bulundu. Çağrısı üzerine yola çıkartılan paletli kar ambulansı yer yer çığ düşen bölgeleri geçmekte zorlandı. Yaklaşık 6 saat süren çalışma ile köylere ulaşan ekipler hastaları alarak ilçe merkezine getirdi. Ambulanslara konulan hastalar Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Halen 247 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu Rize'de Özel İdare ekiplerinin yolları açmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Paletli kar ambulansının karda ilerlemesi
-Hastalara ulaşılması
-Detaylar
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE- (DHA )
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Başkomiser intihar etti
TRABZON Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser 36 yaşındaki Fatih Ezber, otomobilinin içinde tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.
Olay Kalkınma Mahallesi Pazar Sokak'ta, dün saat 18.00 sıralarına meydana geldi. Bir süredir Çarşı Polis Karakolu'nda görev yapan 2 çocuk babası başkomiser Fatih Ezber, ikamet ettiği apartmanın yanında park halinde duran 61 EY 161 plakalı otomobilin içinde beylik tabancasını başına dayadı ve tetiği çekti. Kanlar içinde kalan Başkomiser Ezber, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, Fatih Ezber'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bu arada, Başkomiser Fatih Ezber'in FETÖ soruşturması sırasında ilçe teşkilatlarında görevli olduğu, bir ay önce de il merkezindeki Çarşı Karakolu'nda göreve başladığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Detaylar
Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO/TRABZON,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Çatıdan düşen genç için seferber oldular
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde kar temizleme çalışması yaparken 3 katlı binanın çatısından düşen Adem Arslan, yolların kardan kapalı olması nedeniyle 5 saat sonra hastaneye yetiştirildi.
Eleşkirt'e bağlı Çetinsu köyünde yaşayan Adem Arslan, evlerinin çatısında biriken karları temizlemek isterken dengesini kaybedip düştü. Kazanın ardından Arslan'ın yakınları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla köye giden sağlık ekipleri, 3 saat sonra hastaya ulaşabildi. Adem Arslan, paletli ambulansla 5 saat sonra Eleşkirt Devlet Hastanesi getirildi. Burada ilk tedavisi yapılan Adem Arslan, Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
112 Birim sorumlusu Tolga Altuncu, 30 yaşındaki Adem Arslan'ın düşmeye bağlı ayağında ve burnunda kırık olduğunu belirtti. Özel İdare ekiplerinin yardımı ile hastaya ulaştıklarını hatırlatan Tolga Altuncu, "Hastaya ulaşmamız gerekiyordu. Bir UMKE aracı, kar üstü paletli araç ve ambulansımızla çıkış yaptık. Pirebat yol ayrımında yolların tamamen kapalı olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 18 kilometrelik yolu kar üstü paletli araçla ialarak hastaya ulaştık. Hastamızın durumu iyi" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yol açma çalışması
-Hastanın köye getirilişi
-Ambulansa aktarılması
-Eleşkirt'e getirilişi
-Tolga Altuncu'nın konuşması
Haber-Kamera: Ayhan İSEN/ELEŞKİRT-Ağrı,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Anne-kız kazayı ucuz atlattı
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bir otomobil takla atarken, araçtaki anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde meydana geldi. Ayfer Yediler, yönetimindeki 48 BA 286 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan otomobil, takla atarak karşı şeride devrildi. Kazada sürücü Ayfer Yediler (72) ve annesi Dilara Yediler (92) hafif yaralandı. Yaralıları görenler kazayı sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelirken önce sürücü Ayfer Yediler, otomobilden çıkarıldı. Araçtan yürüyerek çıkan Yediler, sağlık görevlisi tarafından ambulansa alındı. Yan yatan otomobilde yolcu koltuğunda oturan anne Dilara Yediler ise sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak otomobilden çıkarıldı. Bilinci açık olan anne Yediler de kazayı hafif sıyrıklarla ucuz atlattı. Anne ve kızı ambulanslara alındıktan sonra Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Otomobil, kazanın ardından olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı, yol trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
Otomobilde sıkışan yaralılardan görüntü
Yaralıların otomobilden çıkarılması ve ambulansa bindirilmesi
Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Emanet bırakılan cep telefonunu aldı, kamera görüntülerinden yakalandı
ADIYAMAN'da hastane kantinine emanet bırakılan başkasına ait cep telefonunu görevliden alıp kaçan Hasan T., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı.
Olay, önceki gün Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hasan T., kantin görevlisinin yanına gelip raftaki cep telefonunun kendisine ait olduğunu söyledi. Görevlinin verdiği cep telefonunu alan Hasan T., kaçtı. Bir süre sonra kantine gelen telefonun sahibi, olayı öğrenince polise haber verdi. Hastaneye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerinden cep telefonunu alan kişinin Hasan T. olduğunu belirledi. Polisler, yaptıkları çalışmayla Hasan T.'yi gözaltına aldı. Üst aramasında çıkan cep telefonu sahibine teslim edilirken Hasan T., emniyete götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Güvenlik kamerası görüntüleri
Şüphelinin hastanede gezmesi
Şüphelinin görevliden telefonu alması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Biri polis 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra arkadaşı ile birlikte minibüse binerek olay yerinden kaçan 23 yaşındaki G.G., kendisini gözaltına almak isteyen bir polis memurunu da yaraladı. G.G ile arkadaşı S.K. gözaltına alındı.
Olay önceki gün akşam saatlerinde Deliklitaş Mahallesi'nde meydana geldi. G.G. tartıştığı 26 yaşındaki İ.O.'yu bıçakla göğsünden yaraladı. G.G. ve yanında bulunan arkadaşı S.K. Erenköy Mahallesi'ne gitmekte olan kent içi yolcu taşıyan minibüse binip olay yerinden uzaklaştı. Yaralı İ.O. da ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisler G.G. ve S.K.'nın içinde bulunduğu minibüsü Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta durdurdu. G.G. cebinden çıkardığı bıçakla kendisini gözaltına almak isteyen motosikletli polis timinde görevli bir polis memurunu karın boşluğunda yaraladı. Diğer polislerin müdahalesiyle G.G. ile yanındaki arkadaşı S.K. etkisiz hale getirilerek yakalandı. Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memuru tedavi altına alındı.
Polis memuru ile İ.O.'yu bıçaklayan G.G. ve olaya karışan arkadaşı S.K. yapılan sorgulamasını ardından adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Adliye binası
Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası 20 Şubat'ta başlayacak
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasına 20 Şubat tarihinde Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen darbecilerin yargılanacağı duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu'nda incelemelerde bulundu.
Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinden oluşan 37 kişilik özel tim, başarılı olamayınca iki polisi şehit edip kaçtı. Bu kişilerden, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 25'i ilk olarak yakalanarak tutuklandı. Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz; Teğmen Muhammet Burak İpek de yakalanarak tutuklandı. Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ise yakalanması için çalışmalar halen sürüyor.
CUMHURBAŞKANI ŞİKAYETÇİ OLDU
Darbe girşiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kendisine suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından iddianameyi tamamladı. Sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Suikasta teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere fiilen Marmaris'e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 47 kişi hakkında dava açıldı. Sanıkların, 'Cumhurbaşkanına suikast', 'anayasayı ihlal', 'yasama organına karşı suç', 'hükümete karşı suç', 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret', 'kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma' suçlarından 6'şar kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Soruşturma sürecinde, 73'ü mağdur ve müşteki ile 86'sı tanık olmak üzere toplam 203 kişinin ifadesine başvuruldu.
"ÖZGÜL AĞIRLIĞI BÜYÜK OLAN BİR DAVA"
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, darbecilerin 20 Şubat'ta yargılanmaya başlanacağı MUTSO Salonu'nda incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Başsavcı Topuz, "Duruşmamız 20 Şubat'ta bu salonda olacak. Davanın emniyeti gereği salona giriş ve çıkışı kontrolü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Davanın ağırlığına göre bir salon hazırladık. İddianame 211 sayfadan oluşuyor. 47 şüpheli var. Bunların 3'ü firari durumda. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz ile birlikte bütün senaryoların üzerinde hepimizin tek tek çalışıyoruz. Muğlalı vatandaşlarımızın güvenlik konusunda içi rahat olsun. Herhangi bir olumsuzluğa sebep vermeden, suçlu ile suçsuzu ayırarak gereken kararları mahkeme heyetimiz verecektir. Özgül ağırlığı bundan daha ağır olan bir dava yok. Sayın cumhurbaşkanımız davaya müdahil" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Davanın görüleceği Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu'ndan görüntü
-Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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CHP'li Havutça'dan sert anayasa değişikliği açıklaması
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede AK Parti Hükümeti'ne yüklenip, "O açık oy kullanan milletvekillerinin büyük bir bölümünün FETÖ ile bağlantısı olduğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz. Böyle bir korkuları var. CHP'den ne FETÖ'cü ne de darbeci çıkar. Bu namussuzları, siz bu noktaya taşıdınız. TBMM iki savaş geçirdi bir tane mermi bile atılmadı. Sizin sayenizde TBMM yedi defa bombalandı. Bu alçakları siz korudunuz ve geliştirdiniz" dedi.
CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyip, anayasa değişikliği ve referandumda neden 'hayır' oyu kullanılmasını istediklerini anlattı. Türkiye'nin 15 Temmuz sürecini tartışırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birden bire anayasa değişikliğini gündeme gektirdiğini belirten Milletvekili Havutça, anayasa oylamaları sırasında da AK Partili milletvekillerinin açıkça anayasa suçu işlediklerini iddia etti. Milletvekili Havutça, "15 Temmuz Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda bu darbe girişiminin ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir anda Türkiye'nin gündemine anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğini hedefleyen öneri geldi. Öncelikle şunu vurgulamak isterim; şu an Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri açık bir şekilde anayasa suçu işlemektedir. 2015 seçimlerinde bu millet bize, 'Türkiye'nin anayasal düzenini değiştirin' diye yetki vermedi. Biz, milletten böyle bir yetki istemedik. Halk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği milletvekillerini, 'Meclisi bir tek adam feshetsin, yargının tamamını bir kişi atasın' diye bize yetki vermedi. AKP Anayasa Komisyonu üyeleri ve milletvekilleri, değişikliğe 'evet' diyenler, anayasayı ihlal suçu işlemiştir. Eğer bu gerçekleşirse mutlaka yargılanacaklardır. Çünkü mevcut anayasamızın ilk dört maddesinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmü içeriyor ve bu başlangıç hükümlerini de bağlıyor. Anayasamız, yasama, yürütme ve yargı erklerinin, tek elde toplanmasını yasaklıyor. Kuvvetler ayrılığı, 'kuvvetlerin birbirini denetimi' diyor. 1982 Anayasası'nın tam 117 maddesi daha sonra değişmiştir. Yani darbe anayasası falan ortada kalmadı" dedi.
"AÇIK OY KULLANANLARIN FETÖ İLE BAĞLANTISI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Milletvekili Havutça, anayasa oylamalarında FETÖ ile bağlantıları olduğunu ileri sürdüğü bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerini affettirmek için açık oy kullandıklarını söyledi. Havutça, şöyle devam etti:
"Anayasa değişikliklerinin gizli oylamayla yapılması gerekiyor. Hepimizin gözü önünde, milletin gözü önünde AKP milletvekilleri aldıkları talimat gereğince, açık oylamada bulundular, gizli oylama ilkesini ihlal ettiler, çiğnediler. Bize göre bu açık bir demokrasi ahlaksızlığıdır. Bizim görevimizi sınırlayan hukuk kuralları, demokrasi kuralları var. Anayasada gizli oy kullanılacaksa, bunu millete meydan okurcasına açık kullanmanın hangi demokrasi ilkesiyle bağdaşır tarafı var? Hangi siyasete uygundur? Bunu neden yaptıklarını biliyoruz. FETÖ'cü diye tutukladıkları birçok insan şu anda hapiste. 'FETÖ' denilen haini Pensilvanya'da ziyaret edip dizinin dibine çökenler, sıranın kendilerine geleceklerini biliyorlar. Belki de kendilerini Tayyip Erdoğan'a karşı affettirmeye çalışıyorlar. Yani o açık oy kullanan milletvekillerinin büyük bir bölümünün FETÖ ile bağlantısı olduğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz. Böyle bir korkuları var. CHP'den ne FETÖ'cü ne de darbeci çıkar. Hepsinin Allah belasını versin. Bu namussuzları, siz bu noktaya taşıdınız. TBMM iki savaş geçirdi bir tane mermi bile atılmadı. Sizin sayenizde TBMM yedi defa bombalandı. Bu alçakları siz korudunuz ve geliştirdiniz."
"MEVCUT HÜKÜMETİN YIKILMASI İÇİN AÇIKÇA MÜCADELE EDİYORUM"
İnsanların adil yargılanmasını, insan haklarının korunmasını, basın özgürlüğünün sağlanmasını istediklerini de belirten Milletvetkili Havutça, "O nedenle biliyoruz ki Fethullahçılar bize oy falan vermez. Balyoz, Askeri Casusluk davalarıyla bu ülkenin namuslu, dürüst subaylarının, aydınlarının haksız yere neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Türkan Saylan'ları, İlhan Selçuk'ları sabaha karşı, terör örgütü mensubu gibi bu ülkenin Genelkurmay başkanını siz hapse yollamadınız mı? Şu anda Twitter, Facebook üzerinden cadı avı yürütülüyor. Başbakan MİT'e talimat vermiş insanların hesapları, Bilişim Suçları tarafından takip ediliyor. Bizden birilerini de gözaltına alarak yıpratmak istiyorlar. Bu arkadaşlarımız ne yapmış? 'Cumhurbaşkanını eleştirmiş, hükümeti yıkmak için propaganda yapıyor' denmiş. Açıkça ilan ediyorum, 'Mevcut hükümetin yıkılması için, bu hükümetin derhal Türkiye'nin başından gitmesi için açık şekilde ona karşı mücadele ediyorum. Buradan savcılara kendimi ihbar ediyorum. Bırakın masum gençlerimizle uğraşmayı. Biz milletvekili olarak bu hükümetin yıkılması için çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu hükümet Türkiye'ye zarar veriyor, başını belaya sokuyor" diye konuştu.
Milletvekili Havutça, daha sondra basına kapalı olarak partisinin ilçe başkanlarıyla görüşme yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın açıklakmalarından görüntü
Haber-Kamera: Hilmi DUYAR/BALIKESİR,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Kahta'da, şehit yakını öğrencilere bilgisayara ve tablet
ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, 'Şehit Aileleriyle Çanakkale'de Tarihe Yolculuk' isimli projenin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda şehit yakını 14 öğrenciye dizüstü bilgisayar ve tablet hediye edildi.
Kahta Kaymakamlığı ile Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan 'Şehit Aileleriyle Çanakkale'de Tarihe Yolculuk' projesinin açılış toplantısı bir tesiste düzenlendi.
Toplantıya; Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, İlçe Garnizon Komutanı Ali Murat Ayşen, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ramazan Yetiş ve şehit aileleri katıldı. Projeyle ilgili bilgi verilen toplantıda konuşan Kaymakam Kaya, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, proje kapsamında çeşitli geziler düzenleneceğini belirtti. Kaymakam Kaya, şöyle dedi:
"Kutsal vatanımız uğruna toprağa can olmuş aziz şehitlerimizin değerli emanetleriyle beraber olmak bizleri her zaman onurlandırmakta ve mutu etmektedir. Sizlere acınızı hatırlatmak için değil, devletin ve milletin her zaman yanınızda olduğunu göstermek için buradayız. Biz sadece bunu yaşamak, hissetmek ve unutturmamak için buradayız. Son dönemlerde yaşanan olaylar millet olarak hepimizi üzmektedir. İnşallah bu süreçte bitecek. Biz bir ve bütün olduktan sonra bu gafiller, bu alçaklar istedikleri emellerine ulaşamayacaklar. Başta sizin evlatlarınız olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Ezanımızı susturmayıp bayrağımızın her yerde dalgalanmaya devam edecek."
Proje kapsamında toplantı sonunda şehit yakını 14 öğrenciye kaymakamlık tarafından dizüstü bilgisayar, belediye tarafından ise tablet hediye edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Toplantıya katılanlar
Şehit yakınları
Kaymakam Kaya'nın konuşması
Öğrencilere bilgisayar ve tablet verilmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Demet Akalın, Uludağ'da sevenlerini coşturdu
KIŞ ve Turizm Merkezi Uludağ'da düzenlenen Bilyoner WinterFest'te sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yüzlerce üniversiteliye unutulmaz bir gece yaşattı. Demet Akalın ve dansçıları sahnede renkli görüntüler oluştururken, gençler doyasıya eğlendi.
Türkiye'nin en önemli kış ve turizm merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen Bilyoner WinterFest'in ikinci gününde sahne alan başarılı sanatçı Demet Akalın, yeni albümü ve eskimeyen şarkılarıyla 4 saat boyunca sahnede kaldı. Popüler şarkılarıyla sevenlerini coşturan Akalın, dansçılarıyla renkli görüntüler oluşturdu.
DEMET AKALIN'DAN ANKARA'NIN BAĞLARI
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, albümü ve popüler şarkılarının yanı sıra, gençleri eğlendirmek için hareketli parçalar da söyledi. "Ankara'nın Bağları" şarkısını seslendiren Akalın, yüzlerce seyircisinden büyük alkış aldı. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ve bugün sahne alacak olan Fatih Ürek, Akalın'ın canlı performansını izleyerek, ünlü şarkıcıya destek verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Demek Akalın konserinden görüntü
-Fatih Ürek'ten görüntü
-Konsere katılanlar
-Dansçılardan görüntü
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Demet Akalın: Aleyna 16 yaşında böyle ise 30'unda ne olur?
ŞARKICI Demet Akalın, şarkıcı Aleyna Tilki ile arasındaki atışmayla ilgili "Aleyna Tilki, 16 yaşında böyle ise 30 yaşında ne olur? Saygısızlığa tahammülüm yok" dedi.
Türkiye'nin en iyi gençlik festivali olan Winterfest, önceki gece kış turizminin göz bebeği Uludağ'da başladı. Festival kapsamında bu gece konser verecek olan şarkıcı Demet Akalın, konser öncesinde, kızı Hira ile birlikte Uludağ'ın tadını çıkarttı. Eşi Okan Kurt'un, konser saatine yakın Uludağ'da olacağını belirten Demet Akalın, son günlerde 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki ile arasında geçen atışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
İLK AJDA PEKKAN ARADI
Demet Akalın, Aleyna Tilki ile atışmalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Yeni başlayan arkadaşlardan sadece saygılı olmalarını istiyorum. "Basit insanların çok hayranı olur" diye bir cümle ona hiç yakışmadı. Aleyna Tilki 16 yaşında böyle ise 30'unda ne yapacak bilemiyorum. Sen daha 16 yaşındasın. 3 gün önce başıma talihsiz bir olay geldi. Oturduğum restorana silahlı saldırı düzenlendi. Geçmiş olsun dileklerini söylemek için beni ilk arayan Ajda Pekkan oldu. Bu yüzden, önümüzde Ajda Pekkan gibi sanatçılar varken 16 yaşındayken bu söylemler hiç hoş değil. Ben yeni arkadaşların hepsine destek veriyorum, ancak tek isteğim onların saygılı olmaları. Saygısızlığın oldu yerde benim tahammülüm yok."
"JÜRİ VE REKLAM TEKLİFLERİ ALMAYA BAŞLADIM"
Demet Akalın, basında yer alan 'İzdivaç Programı' teklifi ile ilgili de açıklamalarda da bulundu. Akalın, "Teklif reddedilemeyecek kadar güzeldi. Ama şuan için böyle bir şey düşünmüyorum. Hafta sonlarım çok dolu. Ama önümüzdeki yaza başka bir proje ile dans yarışmasında haftada bir kere olmak üzere jüri üyeliği yapabilirim. Bu sıralar, reklam teklifleri de gelmeye başladı. Bunları değerlendireceğim ama haftada bir olacak. Hafta da 5 gün çalışacak bir enerjim şuan için yok" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Demet Akalın roportajı
-Kızı Hira'dan görüntü
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Bodrum'da deniz dibi temizliği
MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yürüttüğü deniz dibi temizliği, 3'üncü yılıyla tekrar başladı. Etkinliği ilk ayağında Yalıçiftlik Koyu temizlenirken, denizden 180 kilo atık çıkarıldı.
Bodrum Belediyesi'nin deniz dibi temizlik kampanyası çalışması, toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla sürüyor. "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yürütülen çalışmalar, bu yıl 3'üncü senesine girdi. Bodrum Belediyesi dalış ekibince gerçekleştirilen çalışmaları, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon da takip etti. Turgutreis Denizciler Derneği'nin yanı sıra Bodrumlu iki dalış okulunun eğitmenleriyle birlikte toplam 13 dalgıç, gün boyu süren çalışmalarda koydan toplam 180 kilo kompozit, metal, cam gibi malzemelerden oluşan çeşitli atığı kıyıya çıkardı.
Gönüllü çalışmalarından ötürü dalış ekibine teşekkür eden Başkan Kocadon, "Kampanyamız 3 yıldır sürüyor. Bu süreçte çok güzel gelişmeler oldu. Özellikle Bodrum koylarının tek tek temizlenmesi ve bu çalışmayı yapan ekiplerin Bodrum Belediyesi'nin ekiplerinin olması, hepsinin de 1 ve 2 yıldızlı dalgıçlar olması çok önemli. Deniz temizliğine büyük önem veriyoruz. Bodrum'daki öğrencilerimizin de her sene bize bu çalışmada büyük destek vermesi bizi çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz Bodrum, dünyada mavi yolculuğu başlatan yerdir. Onun için bu mavi yolculuk, bu denizlerden başladıysa, bu denizlerimiz bir ömür, bizden sonraki nesillere de hizmet etmeye ve güzelliklerini sergilemeye devam etsin. Bütün çabamız bunun üzerine" dedi.
Çalışmaların 8 Şubat'ta Bodrum'un Güvercinlik koyunda, daha sonraki haftalarda ise Mazı, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koyları ile son olarak Bodrum Merkez'de olmak üzere 18 koyda gerçekleşeceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yapılan temizlik çalışmalarından görüntü
Haber: Hülya ELTEŞ - Kamera: BODRUM (Muğla), DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Dha Yurt Bülteni - 1
El Bab'da yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildiSURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı ve çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup 15 asker, tedavi için Kilis'e getirildi.
El Bab'da yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi