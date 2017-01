Dha Yurt Bülteni - 1

1)ŞIRNAK KÜPELİ DAĞI'NDA ÇATIŞMA: 2 ASKER ŞEHİT, 4 ASKER YARALI



ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda dün çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1 PKK'lı terörist öldürüldü, bir Doçka mevzisi de imha edildi.



Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda gerçekleştirilen ve Siirt'teki 3'üncü Komando Tugayı'na bağlı askerlerin de katıldığı operasyonda, dün öğleden sonra bir grup PKK'lı teröristle karşılaşıldı. Çıkan çatışmada teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralanan askerler helikopterle bölgeden alınırken, çatışma akşam saatlerine kadar sürdü. Bölgedeki zorlu kış koşullarına rağmen hava destekli devam eden operasyonda ilk belirlemelere göre 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, PKK'lılara ait bir Doçka mevzisi de imha edildi.



YARALILAR ASKERLER HASTANEDE



Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 4 asker Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin getirilmesi ile birlikte hastane önünde güvenlik önlemleri artırıldı.



06.01.2017



2)GAZİANTEP'TE ŞEHİT TEĞMENİN BABA EVİNDE YAS



ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında dün çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen 27 yaşındaki Mustafa Yazgan'ın acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesini yasa boğdu. Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan'ın şehadet haberi, Gaziantep'in Hacı Baba Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberle yasa boğulan şehidin babası Abdullah ile annesi Saadet Yazgan ve kardeşleri, askeri yetkililer tarafından teskin edildi. Şehidin baba evi ile sokağa, Türk bayrakları asıldı. Jandarma Teğmen Yazgan'ın şehit olduğu haberini alan yakınları, eve akın etti.



Aslen Adıyaman'ın Besni İlçesi nüfusuna kayıtlı, bekar ve 4 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan Şehit Teğmen Mustafa Yazgan'ın cenazesi, bugün ailesinin belirleyeceği yerde toprağa verilecek.



GAZİANTEP



FIRAT KALKANI'NDA YARALANAN ASTSUBAY 46'NCI ŞEHİT OLDU



3)ŞEHİDİN BABASI: BUGÜN İÇİN SON ŞEHİT OĞLUMDUR



Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Şehidin emekli Astsubay Başçavuş olan babası Şükrü Erdoğan da 3 çocuğunun en büyüğü olan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın şehit olduğu haberi üzerine Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada açıklama yapan Şükrü Erdoğan, oğlunun vatan için şehit olduğunu söyledi. Şükrü Erdoğan, devlet ve milletin kıyamete kadar daim olması temennisinde bulunarak şunları söyledi:



"Devletimizin milletimizin kıyamete kadar daim olmasını istiyorum. Bu uğurda şehit verilmesi gerekiyorsa verilecektir. Ben de emekli bir askerim. Allah oğlumun ve diğer şehitlerin şahadetini yüce katında kabul buyursun. Mekanı cennet olsun. Bizden şehitlerimize selam götürsün, peygamberimize selam götürsün. Bu topraklar şehit kanı ile sulanmış mübarek topraklardır. Allah ordumuza, milletimize, bütün güvenlik güçlerimiz güç ve kuvvet versin. Hepimizin başı sağ olsun. Ben de bir askerim, bunun için metanetli davranıyorum. Bu vatan bu güne şehitler elden ele teslim ederek gelmiştir. Bugün için son şehit oğlumdur. Vatanımız sağ olsun."



Şehit Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, yarın sabah düzenlenecek törenin ardından Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gönderilecek.



GAZİANTEP, 06.01.2017



06.01.2017



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KAÇACAK DELİK ARIYORLAR



4)ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerine yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan Şanlıurfalı polis memuru Enes Çiçek'in Şıh Maksut Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü mahallenin dar sokaklarından geçemeyince, makam otomobiliyle ailenin evine gitti. Polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle sokaklara bariyer çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Derviş Hoca Camisi'nin imamı olan babası Bekir ve annesi Hatice Çiçek ile diğer yakınları tarafından karşılanan Erdoğan, aileye taziyelerini iletti. Evde yaklaşık 40 dakika kalan Erdoğan'ı caminin çevresinde toplanan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganıyla uğurladı.



KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında kentteki kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik vurgusu yaparak şunları söyledi:



"Bizleri aynı sofra etrafında bir araya getiren, hasbihal etmemize vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bir buçuk yıl sonra burada olmaktan mutluyum. Bugün muhteşem bir toplulukla birlikte olduk. 600 milyon liralık, 58 eserin açılışını gerçekleştirdik. Bu bize ayrı bir mutluluk verdi. Birçok alanda Şanlıurfalıların hizmetine sunduğumuz eserler hayırlı olsun. Daha önce 200 yataklı hastane varken, bugün 800 yataklı hastanenin açılışını yaptık. 14 yıllık süre içerisinde sağlığa önem verdik. 800 yataklı hastane resmen hizmet veriyor. Şanlıurfa'ya sınıf atlatacak bir eser. Bununla da yetinmedik. Başbakan olmadan önce, belediye başkanı olduğumda dünyada gördüğüm sağlıktaki güzellikleri neden biz yapmayalım dedik ve şehir hastanesinin adımlarını attık. Şanlıurfa için bin 700 yataklı hastanenin ihalesini yaptık. En geç 3 yıl içerinde biteceğini düşünüyorum. Şanlıurfa'nın, hatta bölgenin hizmetine gerecek. Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor, onu gösteriyor. Yola çıktığımızda her şey Türkiye için dedik. Türk, Kürt, Arap, Laz için demedik, Türkiye için dedik ve yola böyle çıktık. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Şimdi inşallah bu ay sonunda ilk şehir hastanemizin Mersin'de açılışını yapacağız. Sonrasında ise 30 büyük şehrimizde bitenleri açacağız. Milletimiz duasını eksik etmedikçe yapacağız. Tarih boyunca milli iradenin yanında saf tutan Şanlıurfa için ne yapsak azdır. Son zamanlardaki sağlam duruşu için ne yapsak azdır. Teröre prim vermediniz, dik durdunuz. 15 Temmuzda Şanlıurfalı 4 kardeşimiz şehit oldu, 2 tanesi de gazi oldu. İstanbul'daki saldırıda 3 Şanlıurfalı kardeşimiz şehit oldu. Onlar ölmedi. Peygamberimize (S.A.V.) en yakın makamda, şehitlik makamındalar. Bayrağımız, toprağımız, ezanımız için torağa düşen şehitlerimizi rahmet diliyorum. Bu bölgede aynı istikamete bakan bir kardeşler topluluğu var. Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenen bu topluluğu yıkabilecek başka bir topluluk yoktur. Bu millet aslında aşık ve maşuk topluluğudur ama son zamanlarda birileri bunu kurcalamaya çalışıyor, sevdamızı çekemeyenler oluyor. Ama Ferhat ile Şirin ayrılmaz."



'KAÇACAK DELİK ARIYORLAR'



Terörün er ya da geç bitirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne demiştik? 'İnlerine gireceğiz' Şu anda inlerine girdik, giriyoruz, kaçacak delik arıyorlar. Bu tür ciddi manada büyükşehirlerde, şurada, burada terör eylemleri vesaire yapıyorlar. Arkadaşlar, tabii ki her başarının bir bedeli vardır, ama er veya geç bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız; Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk" diye konuştu.



'BİR KISMINI VATANDAŞLIĞIMIZA ALACAĞIZ'



Suriyelilerin bir kısmına vatandaşlık verileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız. Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var, mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa, vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından bir süre kanaat önderlerini görüşlerini ve taleplerini dinledi.



-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından görüntüler



GAZİANTEP



06.01.2017



5)EL-BAB GAZİSİ SAR, YAŞADIKLARINI ANLATTI



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, El-Bab'da gazi olan Uzman Çavuş Mustafa Sarı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Gazi Sarı, El-Bab'da yaşadıklarını anlattı.



Suriye'de bulunan El-Bab'da DEAŞ'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda gazi olan Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Gazi Sarı'yı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazi Sarı, Bakan Özhaseki ile yaptığı sohbette El-Bab'da yaşananları anlattı. Kayseri komandosu olduğunu belirten Sarı, "Orada yapılan intihar saldırısıydı. Daha önce çatışmaya girmiştik ama sürekli taciz vardı. Yanımıza havan düşüyordu. O günde görüş mesafemiz epey düşmüştü. Görüş mesafesi iyice düşünce intihar saldırısı oldu. Eşzamanlı olarak sağımızdan ve solumuzdan geldiler. Sağımızdakini uçaklarımız imha etti ama sol tarafımızdaki biraz ölü bölgedeydi. O yüzden göremedik. Aracın bana olan uzaklığı 40 metre civarındaydı. Arkadaşlarımızın çoğu da basınçtan şehit oldu. Bizim oradaki komanda birliğimiz dönüş yaptı. Başka komando tugayı da tekrardan takviye olarak gittiö ifadelerini kullandı.



Bakan Özhaseki ise, "Bitiyorlar inşallah. Bu şeyler eskiden içeride olurdu. Artık şehirler temizlendi. Sonra köyler ve dağlar temizlendi. Şimdi onların tek tek çıkarak ferdi eylemler yapmaları bitmişlik alameti. Bunu canı sıkılan bir adam bile yapabilir. Biraz ciğerimiz yansın istiyorlar. Yoksa tüm terör örgütlerinin amacı iyice yerele inmek, orada hakimiyet sağlamak, toprak parçası koparmak ve vatandaşla içli dışlı olup onları isyan ettirmek. Buralarda onlar bitti. Öyle bir şey yok. Kendileri de bittiler. Şehirlerde güçleri de kalmadıö şeklinde konuştu.



KAYSERİ 06.01.2017



06.01.2017



'6)ADAM NASIL VURULUR' DİYE ŞAKA YAPARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ



GAZİANTEP'te, Özgür D.'nin 'Adam nasıl vurulur?' diyerek doğrulttuğu tabancanın ateş alması sonucu başına kurşun isabet eden 19 yaşındaki Abdulkadir Cin yaşamını yitirdi.



Olay, önceki gece Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Cin'in evine çağırdığı arkadaşlarından Özgür D. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayı doğrultup 'Adam nasıl vurulur?' diyerek şakalaşmaya başladı. Özgür D., parmağının iddiaya göre kazaen tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan kurşun Abdulkadir Cin'in başına isabet etti.



Olayın ardından Özgür D. evden kaçarken, evde bulunanlar sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Cin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Abdulkadir Cin'in cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, olay sırasında evde bulunanların ifadesini alıp arkadaşı Abdulkadir Cin'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen Özgür D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



GAZİANTEP, 06.01.2017



06.01.2017



7)ÖĞRENCİ SERVİSİ KAMYONLA ÇARPIŞTI: 5 YARALI



KARABÜK'te kavşakta hafriyat kamyonu ile çarpışan öğrenci minibüsünde sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Karabük-Kastamonu yolu Bostanbükü Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Kastamonu yönüne giden 61 yaşındaki Şaban Karadayı yönetimindeki 78 BZ 871 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre kavşaktan kontrolsüz çıkan 26 yaşındaki İbrahim Dırmukcu yönetimindeki 78 S 0073 plakalı öğrenci taşıyan minibüse yandan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü ile 4 lise öğrencisi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesiyle gelen ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamyon sürücüsü Şaban Karadayı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KARABÜK, 06.01.2017



06.01.2017



8)VİTESİ GERİ YERİNE İLERİYE ALINAN OTOMOBİL YAMAÇTAN UÇTU: 4 YARALI



ZONGULDAK'ta, sürücüsünün vitesi geri yerine ileriye alıp gaza bastığı otomobil yamaçtan aşağıya uçtu. Yaralanan 4 kişiden 5 yaşındaki Ecrin Ay, ambulansa binmemek için uzun süre ağladı.



Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kozlu İlçesi Taşbaca Mahallesi'nde meydana geldi. İkbal K., 67 AC 328 plakalı otomobiliyle geri gitmek isterken otomotik vitesi yanlışlıkla ileriye alıp gaza basınca yamaçtan aşağıya uçtu. Bahçede yaklaşık 20 metre sürüklenen otombilin sürücüsü yara almadan kurtuldurken yanında bulunan 42 yaşındaki Emine Öztürk, 53 yaşındaki Bülbül Küçük, 30 yaşındaki Güler Ay ve 5 yaşındaki Ecrin Ay hafif yaralandı. Büyük korku şayayan Ecrin Ay, kaza yerine gelen babasının kucağında ambulansa binmemek için uzun süre ağladı. Babasının arkadan kendi aracıyla geleceğini söylemesine rağmen ikna olmayan Ecrin Ay, babasıyla birlikte ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KOZLU(Zonguldak), 06.01.2017



06.01.2017



9)TÜFEKLE ATEŞ EDİNCE HALKI KORKUTTU



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir caddede, havaya av tüfeğiyle ateş açan bir kişi, halkta korku yarattı. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Bayramyeri Mevkii Cevdet Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede otomobilinden inen bir kişi, havaya av tüfeğiyle ateş açtı. Ardından tekrar otomobiline binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, caddede inceleme yaptı. Yolda 2 pompalı av tüfeği kartuşu bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının kimliğinin H.O., olduğunu belirledi, yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının, eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğünü bildirildi.



TURGUTLU(Manisa), 06.01.2017



06.01.2017



10)PKK'NIN 4 SİLAH DEPOSUNDAN ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ



DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında bugün 10 köyden ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra gerçekleştirilen operasyonda, PKK terör örgütü mensuplarına ait 4 silah deposu bulundu. Depolarda yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ile patlayıcı ele geçirildi.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lice İlçesi güneyinde dün saat 18.00'dan itibaren gerçekleştirilen, 'Bayrak 36' müşterek birlik operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Yolçatı köyü mülki sınırları içerisindeki Hoydanagevren Tepe bölgesinde tespit edilen 4 ayrı silah-mühimmat deposu bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:



"Yapılan aramalarda, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 Bixi makineli tüfek, 26 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 CZ 25 marka makineli tabanca, 1 60 mm havan, 50 60 mm havan mühimmatı, 17 el bombası, 1 M 72 anti tank Law silahı, 12,7 mm 240 uçaksavar fişeği, 14,5 mm 188 Doçka uçaksavar fişeği, 4.320 adet 5,45 mm Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 aydınlatma fişeği, 5 roketatar, 105 RPG-7 Roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 100 M-16 piyade tüfeği fişeği, 100 M-1 piyade tüfeği fişeği, 3 EYP düzeneği, 100 kg amanyum nitrat, 1 anti tank mayını, 11 mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 2 tonluk 1 kriko, 5 astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj ile çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."



Valilik açıklamasında, Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edildiği belirtilerek, "Söz konusu operasyonlara ağır kış şartlarına rağmen, planlandığı şekilde kararlıkla devam edilmektedir" denildi.



DİYARBAKIR,



06.01.2017



11)HOPA'DA EYLEME İZİN YOK



ARTVİN'in Hopa İlçesi'nde, eylem yasağı olmasına rağmen açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 4 kişi gözaltına alındı.



İlçede Halkevleri üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında Kaymakamlık önünde toplandı. Laiklikle ilgili açıklama yapmak isteyen gruba polis, il genelinde eylem yasağı bulunduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu. Ancak uyarıya rağmen, "Gericilik öldürür laiklik yaşatır. Laikliğin ülkesini kuracak Hopa halkı" pankartıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Biber gazının da kullanıldığı arbede sonrasında grup ara sokaklara dağıldı. Olay sonrasında 4 kişi gözaltına alındı.



EYLEM YASAĞI 18 ARALIK'TA 1 AY DAHA UZATILMIŞTI



Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkisi'nde madencilik yapılması için, 'ÇED Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının 19 Eylül'de yapılan karar duruşması öncesi il genelinde başlatılan eylem yasağı, son olarak valilik tarafından 18 Aralık'tan geçerli olmak üzere bir ay süreyle daha uzatılmıştı.



ARTVİN, 06.01.2017



06.01.2017



12)KAR YAĞIŞI BURSA'DA ETKİLİ OLDU



BURSA'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, trafikte ise sürücüler zor anlar yaşadı.



Bursa'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili olurken, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda güçlükle ilerledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu şehir merkezinin ana arterlerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışının bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Öte yandan, beyaz örtüyle kaplanan kentte kartpostallık görüntüler oluşurken; bazı vatandaşlar, çocuklarıyla kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.



BURSA, 07.01.2017



07.01.2017



13)İZMİR'DE ÖNCE YAĞMUR, SONRA KAR ETKİLİ OLDU



İZMİR'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, altgeçitleri su bastı, otomobiller yolda kaldı.



İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olmaya başladı. Birçok yerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Yağmura ansızın yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve işyerlerine sığındı. Halkapınar'da bulunan ve daha önce de su baskını yaşanan Yunuslar Alt Geçidi ise yine suyla doldu. Altgeçitte belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Anadolu Caddesi üzerinden suyun içinde kalan otomobildeki sürücü itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı. Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı. Otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Halit Oruç, "Su birikintisinden geçerken araç stop etti. Aracı çıkardım ama şuan çalışmıyor, yolda kaldım" dedi.



Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakacağını belirterek İzmirlileri uyardı.



İZMİR'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI



İzmir'dedün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.



İzmir-Manisa Karayolu'nun Sabuncubeli mevkiinde ve Bornova'nın Evka-4, Evka -3 Mahallerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı başladı. Karayolları ve belediye ekipleri ise sürücülerin zor anlar yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Evka-4 Mahallesi Muhtarı Süleyman Ferah, "İzmir'e sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor. Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok" dedi. İzmir'de doğup büyüdüğünü söyleyen Mümin Çımaz ise, "İzmir doğumluyum, ikinci kez kar yağdığını görüyorum. İzmirliler olarak kar yağışı bize ilginç geliyor" şeklinde konuştu.



İZMİR, 07.01.2017



07.01.2017



14)ÇANAKKALE'DE KAR VE SOĞUK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR



ÇANAKKALE'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ederken, akşam saat 21.00 itibariyle eksi 5 dereceye düşen sıcaklık yolları buz pistine çevirdi. Çok sayıda araç yoldan çıkıp kaza yaptı. Karayolları ve polis ekipleri ise ulaşımın sağlanabilmesi için durmaksızın çalıştı.



Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Çanakkale kent merkezi ve İlçelerinde bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Gündüz etkili olmaya başlayan kar yağışına akşam aşırı soğuk hava da etkilenince en çok karayollarında sıkıntılar yaşandı. Hava sıcaklığı saatler 21.00'i gösterdiğinde eksi 5 dereceye kadar düştü. Buzlanma nedeniyle yollar buz pistine dönüştü. Çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kaza yaşandı. Trafik ekipleri ve Karayolları ekipleri ise trafik akışının devam etmesi için olağanüstü gayret sarf etti. Kent merkezinde, Çanakkale'den Lapseki İlçesine giderken yolun bazı bölümlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle zaman zaman trafik durdu. Özellikle Özbek rampasını çıkmakta zorlanan araçlar tuzlama ve kar küreme çalışması yapılana kadar beklemek zorunda kaldı. Şansını zorlayan araçlar ise yoldan çıkarak kaza yaptı. Trafik ekiplerinin bilgilendirmesi ile Karayolları ekipleri Çanakkale-Bursa ve Çanakkale-İzmir karayolunun belli bölgelerinde sürekli tuzlama ve kar küreme çalışması yaparak trafiği rahatlattı. Öte yandan, Gelibolu-İstanbul karayolunun Koru Dağı mevkiinde ise kar yağışı nedeniyle küçük araçların geçişlerine kontrollü olarak izin verilirken, ağır tonajlı araçlar ise bekletiliyor.



BAYRAMİÇ-ÇAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI



Kar ve soğuk hava kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de olumsuzluklar yarattı. Bayramiç-Çan karayolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. Polis ve Jandarma ekipleri, Bayramiç'ten Çan istikametine araçların gidişlerine izin vermiyor. Ekipler, işaretlemeler yaparak yolu trafiğe kapatırken, Bayramiç Belediyesi'nin hoparlöründen yapılan anons ile halkı yolun kapalı olduğu konusunda bilgilendirildi.



AŞIRI KAR YAĞIŞI AĞAÇLARI DEVİRDİ



Biga İlçesinde yoğun kar yağışı ulaşımda yaşanan sıkıntıların yanı sıra, tabiatta ağaçlarında devrilmesine neden oldu. Rafet Gürkaynak Caddesi'nde bulunan bir kafenin tentesine ağaç devrilirken, Kavaklık Caddesinde ağırlığa dayanamayan ağaç dalı bir aracın üzerine devrildi.



SABAHKİ ADA SEFERLERİ İPTAL



Kar yağışı ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A. Ş, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.



ÇANAKKALE



15)BALIKESİR'DE GÜN İÇİNDE YAĞMUR, GECE KAR ETKİLİ OLDU



BALIKESİR'de gün boyu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle evleri su bastı. Yağmur akşam saatlerinde yerini kara bırakırken, şehir beyaza büründü.



Balıkesir'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyun aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Akşam saatlerinde ise yağmur yerini kara bıraktı. Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yaptı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir-Bursa, Balıkesir-Çanakkale, Balıkesir-İzmir karayollarında, araçların zincirsiz yola çıkmasına izin vermezken, UMKE ve AFAD ekipleri de olumsuz bir duruma karşı hazır bekletiliyor.



Balıkesir Valiliği, 7 Ocak Cumartesi Günü eğitim öğretime devam eden, bilim sanat merkezi, ortaokul ve liselerdeki destekleme kursları, özel etüt merkezleri ve temel liselerdeki kurslar, halk eğitimi ve yaygın eğitim merkezlerindeki kursları yoğun kar yağışı nedeniyle tatil etti.



Meteoroloji yarından itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10-15 derece altında olacağını bildirdi.



BALIKESİR



16)BODRUM'DA LODOS VE YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, lodosla birlikte etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.



Bodrum'da saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgarla birlikte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nden geçen dere suyu yükselince ekmek almak için yola çıkan Arzu Bice, 34 JH 6622 plakalı otomobilinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AKUT ekipleri, Bice'yi kurtardı. Otomobilinde yaklaşık 2 bin liralık hasar meydana gelen Arzu Bice, belediyeye tepki gösterdi.



Kızılburun Caddesi'nde de yağmur nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bir minibüs ve 2 otomobil suda kaldı.



BODRUM (Muğla)



17)TEKİRDAĞ'DA KAR ULAŞIMI AKSATTI



Tekirdağ kent merkezinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bir çok araç yolda kalırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü kentte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurduğu kriz masasından karla mücadeleye devam ediyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tekirdağ-Malkara ile Tekirdağ-Hayrabolu karayolunda bir çok ağır taşıtın yollarda kaldığını ve yolda kalan araçları çekiciler yardımı kurtarma çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalıştı. Emniyet ekipleri de Tekirdağ'dan geçip Malkara, Keşan ve Muratlı istikametine gidecek araçların zincirsiz gitmelerine izin vermedi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



ŞARKÖY'DE TİPİ ETKİLİ



Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde kar yağının yanı sıra tipi deniz ve kara ulaşımında aksamalara neden oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle bir çok şilep ve tanker Şarköy ve Mürefte açıklarında demirledi. Otobüs firmaları da yoğun yağış ve tipi nedeniyle seferlerini iptal etti. Şarköy kaymakamı Hamdi Üncü, karla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Trafik ekiplerimiz Şarköy girişinde Malkara ve Gelibolu istikametine giden araçları zorunlu olmadıkça göndermiyor. Büyükşehir belediyesi ve karayolları ekipleri iş makineleriyle yolları ulaşıma açıyor. Fakat fırtına olduğundan kar tipi şeklinde yağdığından yolar kar yığılması olduğundan kapanıyor" dedi.



TEKİRDAĞ



18)ERENDAĞ KAYAK MERKEZİ'NİN TEKRAR AÇILMASI İÇİN EYLEM



MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'ndeki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmciler ve vatandaşlar, 5 yıldır atıl haldeki Erendağ Kayak Merkezi'nin tekrar faaliyete geçmesi için eylem yaptı. Seydikemer'in Seki Mahallesi'ndeki Eren Dağı'nın 2 bin 863 rakımlı eteğine kayak merkezi kurulması, ilk olarak 1997'de gündeme geldi. Uzun yıllar Muğla'nın gözde turizm projeleri arasında yer alan kayak merkezi yazın deniz, kum, güneş; kışın ise kayak imkanını aynı coğrafyada buluşturması nedeniyle büyük ilgi gördü. Proje Muğla Valiliği'nin koordinasyonunda, 'Erendağ Kayak Merkezi' ismiyle 2011 yılında hizmete açıldı. Kayak merkezi ile birlikte telesiyej sistemi de devreye girdi.



ULAŞIM SORUNU VE YANGIN



Kışın kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede, Seki Mahallesi ile kayak merkezi arasındaki 18 kilometrelik yolun sürekli kapanması, tesisin yeterli ilgiyi görmesini engelledi. 16 Şubat 2012'de tesise ait ahşap binada çıkan yangın ise projenin sonunu getirdi. Binanın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası, kayak merkezi tamamen kapatıldı.



"KAYAK MERKEZİ TEKAR AÇILSIN"



5 yıldır atıl halde bekleyen merkezin tekrar faaliyete girmesi için turizmciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bugün öğlende bölgeye gitti. Yolun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı tesise ulaşamayan eylemciler, yol üzerinde eylem yaptı. Muğla'da başka kayak merkezi olmadığını belirten eylemciler, yanlarında getirdikleri leğen ve naylonlarla yamaçlardan kayarak durumu protesto etti. Bazı eylemciler ise 3 telli bağlama eşliğinde oyunlar oynadı.



"YERLİ TATİLCİ BİLE YETER"



Seydikemer Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, kayak merkezinin atıl durumda olmasından üzüntü duyduklarını söyledi. Kayak merkezinin tekrar hizmete girmesi gerektiğini belirten Sağır, "Biz bize yeteriz. Dışarıdan turist gelmese bile, yerli turistte bizim kayak merkezimiz çok güzel işler. Turizm tesis alanı ilan edilmiş bu bölgenin, atıl kalmaması lazım. En azından iç turizme burayı açmamız lazım. Bir şekilde ekonominin canlanması, bu tip tesislerin işler hale olmasına bağlı" dedi.



Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven de unutulan ve atıl kalan tesisin tekrar hayata geçmesi gerektiğini kaydetti. Eren Dağı'nın Fethiye'ye 1 saat mesafede olduğunu belirten Güven, "Burası, Uludağ, Ilgaz, Kartal gibi neden olmasın? Belki unutulmuş, belki raflarda tozlarda kalmış evrakları tekrar karıştırıp burayı hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.



Turizmci Ersin Gür ise Eren Dağı'ndaki kayak merkezinde birçok kayak merkezinden daha çok kar olduğunu, tesisin tekrar canlandırılmasını istediklerini kaydetti.



SEYDİKEMER (Muğla)



19)'AŞIK' FİLMİNİN SİVAS'TA ÖZEL GÖSTERİMİ YAPILDI



SİVAS'ta geçtiğimiz hafta vizyona giren ve halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nın yaşamını konu alan 'Aşık' filminin kentteki bir sinema salonunda özel gösterimi yapıldı.



Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatından esinlenerek çekilen ve geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Aşık' isimli kurmaca filmin Sivas'ta özel gösterimi yapıldı. Filmin senaristi ve yönetmeni Bilal Babaoğlu ile başrol oyuncusu Emirhan Kartal, Prime Mall alışveriş merkezindeki sinema salonunda Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve vatandaşlarla birlikte filmi izledi. Filmde 'Aşık Veysel' karakterini canlandıran Emirhan Kartal, Aşık Veysel'in dünyada tanınan bir ozan olduğunu belirterek Sivas halkının bu filme sahip çıkmasını istedi. Kendisinin de Sivaslı olduğunu belirten Kartal, "Filmde karşılıksız aşk acısıyla olgunlaşarak ozan olmak isteyen görme engelli Veysel'in Aşık Veysel olma yolundaki sürecini ele alıyoruz. Biz gerçekten çok onurluyuz, çok mutluyuz. Filmimiz bir yol hikayesi, bir aşk hikayesi. Ayrıca bir görme engelli hikayesi olduğu içinde aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. ve en önemlisi de bir müzisyenin ilk eserini yapma hikayesi." dedi.



Yönetmen Bilal Babaoğlu ise Aşık Veysel ile ilgili bir film yapmadan önce 'Aşıklık' ile ilgili bir film yapmaya karar verdiğini belirterek, "Aşıklık bir yaşam biçimidir, bir fikirdir, felsefedir. ve hem divan edebiyatımızda hem de halk edebiyatımızda bu konu sıkça işlenir. Doğu edebiyatında ve Türk halk müziği şarkılarında konu edilen 'Leyla'yı ararken mevlaya varmak' diye formülize ettiğimiz tema üzerinden bir film yapmak istemiştim. Aynı temayı Aşık Veysel'in hikayesinde de gördüğümde, yani kendisini terk edip giden eşinin gittiği yerde mağdur olmaması için çorabına para koymasını duyduğumda Aşık Veysel'i bu hikayeye dahil etmeye karar verdim. Yani Aşık Veysel'in sazından çok sözü, kelamı, fikriyle ilgilenerek yola çıktık. Doğrudan Aşık Veysel'i anlatmıyoruz. Bu bir kurmaca. Aşık Veysel'in hayat hikayesinden esinlenmiş bir filmdir. Anlattığımız kişi 'Veysel' değil Bilal Babaoğlu'nun bir 'Veysel' yorumudur. Ama yine de buna rağmen Aşık Veysel'in hayatının ekseninde kalıyoruz. Veysel'in Veysel olma, aşık olma, kendi türküsünü yakma sürecini hikaye ettiğimiz için filmde sadece 25-35 yaş aralığını görebiliyoruz." dedi.



SİVAS, 06.01.2017



06.01.2017



