Dha Yurt Bülteni - 1

1)İZMİR'DE ADLİYEYE PKK SALDIRISI: 2 ŞEHİT, 2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ
KAHRAMAN POLİS SON MERMİSİ BİTENE KADAR ÇATIŞIP, TERÖRİSTİ ÖLDÜRMÜŞ
3 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ KAZARDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ
BAŞBAKAN "TERÖR ÖRGÜTLERİ 24 SAAT ÜÇ VARDİYA ESASIYLA ÇALIŞIYORLAR"
BayrakIı'daki İzmir Adliyesi'ne dün mesai çıkışına yakın PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit oldu, 3'ü polis 6 kişi yaralandı, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist ölü ele geçirildi. Hakim ve savcılara ayrılan otoparkta görev yaparken şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in, bombalı aracı fark edip mermisi bitene kadar çatışması, PKK'lı teröristlerin bombalı aracı adliye girişinde infilak ettirip roketatar ve el bombalarıyla yapmayı planladığı korkunç katliamı önledi.
Dün saat 16.10'da, Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi'nden İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG'li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamanın sesi, Bayraklı ve Bornova ilçeleri başta olmak üzere İzmir'in büyük bölümünde duyulurken, parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. Yaralananlar kanlar içinde yere yığılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler Timi'nde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü.
Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan, aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi ise Ege Üniversitesi Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinin 100 metre ilerisinde bulunan ve bomba yüklü olduğundan şüphelenilen bir araç da polis tarafından kontrollü patlatıldı.
ADLİYEDE GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI
Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma devam ederken Adliye binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Adliye binası içinde çatışma çıktığı yönündeki bilgi polisi alarma geçirdi. Adliye binasına A kapısından çok sayıda polis girdi. Kapı önünde bulunan adliye çalışanları büyük korku içinde dışarıya çıktı. Görgü tanıkları, bina içinde çatışma olmadığını ve şüpheli bir kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Güvenlik güçleri çevrede kuş uçurtmazken, bazı görgü tanıkları teröristlerin 3 kişi olduğunu, birinin Çiğli yönüne kaçtığını söyledi. Polis bu bölge başta olmak üzere İzmir'in dört bir yanında yoğun kontrol başlattı.
VALİ AYYILDIZ: PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, çatışmada iki adet kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar, buna ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiğini belirterek şunları söyledi:
"Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar, vefakar, şehit olmayı göze alarak bunu atlatan emniyet güçlerinin sayesinde olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız var. Onlar da tedavi altındalar. İnşallah kısa zamanda ayağa kalkarlar. Allah razı olsun onlardan. Bu hadise içimizi yakmıştır. Doğru bilgiyi yeri geldiğinde sizlere aktaracağız. Terörün ve teröristlerin bu ülkeye verecekleri zararları en aza indirme anlamında bu sağduyulu davranışta bulunacağınızı düşünüyoruz. Bilgilendirme noktasında bize ulaşan her bilgiyi paylaşacağız. Bir araç daha tespit edildi o da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bu teröristlere ait olduğu değerlendirilerek patlatıldı. Tehlike bertaraf edildi. Bu anlamdaki tüm camiamıza milletimize başsağlığı diliyorum. Eylemin yapılış biçimi, kişilerin kimlik tespitlerine bakıldığında eylemi yapanların PKK olacağı şu ana kadar değerlendiriliyor. Biz daha önce başsavcı, emniyet müdürü güvenlik değerlendirmelerinde bulunduk. Her türlü tedbir alınıyor, şüpheli davranacak, içeri girecekler noktasında da tedbir alındı. Burada yoldan mı geçiyorlar içeri mi girecekler net bilgi yok. Böyle bir olayın olması noktasında bir polis memuru ve mübaşir (zabıt katibi) kardeşimiz şehit oldu. Teröristler kaçıyor, çatışma çıkıyor, aracı patlatıyorlar. Polis olan şehidimiz çatışmada karşılık veriyor, bu sırada oluyor. Tüm imkanlar ve ihtimaller değerlendiriliyor. Başka bir yerde eylem olabilme ihtimaline karşı teyakkuz halindeyiz. İki terörist ölü ele geçirildi. Şu anda 6-7 yaralımız var."
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru da 1 başsavcı vekili ve 3 savcının olayı soruşturduğunu söyledi. Teröristlerin adliyenin içine girip daha büyük bir katliam planladıklarını düşündüklerini değerlendirdiklerini belirtti.
ŞEHİT POLİS MEMURU 2014 YILINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ
İzmir'de adliye önündeki patlamada teröristlerle son mermisine kadar çatışmaya giren ve şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin, 2014 yılında da ölümden dönmüştü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, caddeden karşı tarafa geçmek için hamle yapmış, bu sırada, bir duruşma için adliyeye gelen 16 DO 044 plakalı otomobilin sürücüsü, tek yön olan yolda manevra yapınca, karşıya geçmeye çalışan Sekin'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin, sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan dolayı belinde ve sırtında zedelenmeler meydana gelen Sekin'e 5 gün 'iş göremez' raporu verilmiş, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansımıştı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
İzmir Adliyesi'ne bombalı araçla terör saldırısı sonrası, sosyal medyadan teröre lanet yağdırıldı. İstanbul'daki bombalı saldırıların sonrasında 'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor' paylaşımı yapan bir sosyal medya kullanıcısı ile o paylaşıma 'Orası Avrupa'ya bağlı' yorumu ile 'Yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı' yorumlarını yapan diğer sosyal medya kullanıcılarına, İzmir'deki saldırı sonrası büyük tepki gösterildi. İzmir Adliyesi önündeki saldırı sonrası yapılan bazı yorumlar şöyle:
İzmir'de yapılan hain saldırıyı kınıyorum. İzmir'de neden patlama olmuyor diyenler de bu saldırıyı gerçekleştiren hainler kadar suçludur...
Ülkemizde neden patlama oluyor diye soracağına #İzmir'de neden patlama olmuyor" diye soran bir zihniyeti yarattığınız için hepiniz suçlusunuz.
DİKKAT! Patlamadan önce 'Neden İzmir'de patlama olmuyor' yazan hesap, paralı/terör hesabıdır. Milleti kışkırtmak için yazıyorlar!
Bir başka kullanıcı ise 'Neden İzmir'de patlama olmuyor diyerek resmen hedef gösterdiniz, alçaksınız!
İzmir'de neden hiç patlama olmuyor diyenler burada mı? Kulağınızın arkasına kadar kına yakın şimdi, hadi. #izmir.
ADLİYEYE SİBER SALDIRI
İzmir Adliyesi önündeki bombalı saldırının ardından bir de siber saldırıda bulunulduğu belirtildi. Bu nedenle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bilgi işlem personelini, bilgisayar sistemindeki dosyaları yedeklemek için adliyeye çağırdı.
BARO BAŞKANINDAN YARALILARA ZİYARET
İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, adliye önündeki terör saldırısı sonrası yaralananları, tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, yaralıların durumuyla ilgili şunları söyledi:
"Yaralılardan avukat Bülent Karagöz, ameliyat oldu. Durumu iyi, hayati tehlikeyi atlattı. Diğer yaralı adliye çalışanları Funda Işık, Cansu Güler ve Gökhan Mertol'un da hayati tehlikesi yok. Yaralıların tedavisi sürüyor. Ben olay anında adliyede değildim, yakın bir yerdeydim. 15 gün önce İzmir sosyal medyada hedef gösteriliyordu. 'Neden patlama olmuyor' deniyordu. Tekrar benzer paylaşımlar olduğu bilgisini aldım. Ülke çapındaki tüm savcıları göreve çağırıyorum."
Öte yandan, yaralılardan Bülent Karagöz'ün, Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.
KOCAOĞLU ADLİYEYE GELDİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da terör saldırısının gerçekleştiği İzmir Adliyesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Kocaoğlu, Adliye'den ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terörü lanetliyoruz. Terör İzmir'de, İzmir Adliyesi'nde de hain yüzünü gösterdi. Bir polisimiz ve bir adliyle görevlisini şehit verdik. Polisimizin fedakarca çarpışması, hayatını feda etmesi adliyemizi İzmirimizi çok büyük felaketten kurtardı. Aziz hatırası önünde hem kendim hem İzmirliler adına eğiliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Her zaman söylüyorum. Birlik beraberlik içinde olmadığımız müddetçe, küçük hesapları bir kenara bırakmadığımız, içerden dışarıdan çıkar odaklarının etkisinde kaldığımız müddetçe terörü yenemeyeceğiz. Biz hep birlikte 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı terörü yenmek istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz İzmirliler ve Ulusumuzun başı sağolsun" dedi
ZABIT KATİBİNİN KIZ KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çatışmada şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın kız kardeşi adliyeye gelerek, görevli polislere "Ağabeyimden haber alamıyoruz. Onu merak ettim" diye sordu. Polislerin "Başınız sağ olsun" demesi üzerine şehidin kız kardeşi sinir krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye götürüldü. Patlamada zarar gören araçlar, çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.
ACI HABER BABASINA SÖYLENMEDİ
İzmir Adliyesi'deki terör saldırısında çatışmaya girdiği bir teröristi öldüren ve kendisi de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin'in önceki gün Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji servisinde ameliyat olduğu öğrenildi. Baba Sekin'in, halen hastanede gözetim altında tutulduğu ve oğlunun şehit olduğu haberinin henüz kendisine verilmediği bildirildi.
BAŞSAVCILIKTAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bombalı saldırının ardından İzmir Adliyesi'ne yönelik siber saldırı olduğu iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir Adliyesine yönelik herhangi bir siber saldırı gerçekleşmediği gibi, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımız personeli adliyeye çağırılmamıştır. Menfur saldırıyla ilgili adli soruşturma tüm detaylarıyla çok yönlü bir şekilde yürütülmektedir" denildi.
ÜÇÜNCÜ TERÖRİSTE RASTLANMADI
Saldırı sonrası çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayın öncesi ve sonrasındaki görüntüleri inceleyen polisin, üçüncü bir teröriste rastlamadığı, saldırganların 2 kişi oldukları kanatine varıldığı belirtildi. Bu arada kontrollü olarak patlatılan ikinci aracın da teröristlere ait olduğu, içerisinde patlayıcı izine rastlanmayan otomobilin olay yerinden kaçmak için yedek olarak getirildiği anlaşıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Saldırıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Bu arada bombalı araç ile hasar gören diğer araçlar çekicilere yüklenerek, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
ACI HABERİ EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ
İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in acı haberi, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan babası Mehmet Zeki Sekin'e verildi. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Başbuğ'dan oğlunun şahadet haberini alan Mehmet Zeki Sekin, büyük üzüntü yaşadı.
'BABAMIZ EVDE YOK, KAPIYI AÇAMAYIZ'
İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberini Bayraklı Osmangazi Mahallesi'ndeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere şehidin çocukları kapıyı açmadı. Dairenin kapısını çalan polis memurlarına, şehidin çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi. Bu sırada şehit polisin eşi Rabia Sekin'in evde olmadığı belirtildi. Polis memurları, çocukları, "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acı haberi, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verdi.
Şehit polisin oturduğu dokuz katlı apartmana beş katı kaplayacak şekilde Türk bayrağı asıldı.
AK PARTİ HEYETİ OLAY YERİNDE
Ak Parti Genel Başkan İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcı Nükhet Hotar, Başbakan Başdanışmanı Ömer Sertbaş, Ak Parti İzmir milletvekilleri Hamza Dağ, Atilla Kaya ve Kerem Ali Sürekli, İzmir Adliyesi'ne giderek Başsavcı Mustafa Doğru'yu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Hotar, "İzmirimiz hem barışın, hem huzurun hakim olduğu bir ildi. 'İzmir'de neden bu tür olaylar olmuyor' diye yazılar vardı, adeta hedef gösterir gibi ve bugün böyle elim bir olay yaşadık. Saldırının daha büyük faciaya dönüşmesini engelleyen kahraman polisimiz şehidimize ve şehit katip arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yabancıların kurduğu tuzaklar var, bunları görmek lazım. Birliğimizi ve kardeşliğimizi koruyalım. İzmir halkının bu oyunlara gelmeyeceğine inanıyoruz. Yaralılarımzı ziyarete gideceğiz. Polis şehidimiz memleketinde toprağa verilecek. Medyanın önemli bir duyarlılığı var. Hepimizin bu geminin içinde olduğunun altını çizerek bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Gözaltı ve soruşturmayla ilgili bilgi vermem doğru olmaz" dedi.
ZABIT KATİBİ DEĞİL MÜBAŞİR
İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırı sırasında polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit olan Musa Can'ın, ilk açıkmalarda belirtildiği gibi zabıt katibi değil, İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli mübaşir olduğu anlaşıldı. Can'ın daha önce, TEKEL'de çalıştığı, kurumun kapatılmasından sonra İzmir Adliyesi'nde görev yapmaya başladığı belirtildi.
Olay sırasında, C Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Baroya evrak götüren mübaşir Musa Can'ın, D blok 3'üncü katta bulunan 12. Asliye Ceza Mahkemesi kalemine dönerken, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu öğrenildi.
ŞEHİT POLİSİN BABASI UYUTULUYOR
İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberinin doktor gözetiminde verildiği babası 66 yaşındaki Mehmet Zeki Sekin'in, uyutulduğu öğrenildi. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan Mehmet Zeki Sekin'in, saldırının düzenlendiği saatte ameliyattan çıktığı belirtildi.
ABLASI AYDIN VALİLİĞİ'NDE GÖREVLİ
Şehit Polis Fethi Sekin'in ablası Fethiye Acun'un, Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi'nde şube müdürü olduğu öğrenildi. Fethiye Acun'un şube müdürü olmadan önce Aydın Valiliği Şehit Aileleri Bürosu'nda memur olarak çalıştığı belirtildi.
KAMYONET ARANIYOR
İzmir Adliyesi'ndeki patlamayla bağlantısı olabileceği ileri sürülen şüpheli bir kamyonetin (45 YA 9402) Manisa'ya gittiği yönündeki bir ihbar, polisi alarma geçirdi. İzmir-Manisa Karayolu'nun Kuvay-ı Milliye Anıtı karşısında sıkı güvenlik önlemleri alan polis, İzmir yönünden gelen bütün araçları sıkı kontrolden geçirirken, üst araması da yaptı.
OLAY YERİ İNCELEMESİ TAMAMLANDI
İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Hasar gören araçlar ile teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği araç çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, cadde trafiğe açıldı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısında yaralanan avukat ve adliye personeli Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler, Gökhan Mertol ve Feride Karamıkoğlu ile polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik, vatandaşlardan Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı, Ersoy Kaya'nın hastanelerde tedavisi sürüyor.
BAŞBAKAN "TERÖR ÖRGÜTLERİ 24 SAAT ÜÇ VARDİYA ESASIYLA ÇALIŞIYORLAR"
Başbakan Binali Yıldırım, Bayraklı Adliyesi önünde gerçekleşen bombalı saldırıda şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin'in cenazesine katılmak üzere Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile İzmir'e geldi. Başbakan Yıldırım, güvenlik görevlilerinin 24 saat üç vardiya esasıyla çalıştığını belirtirken, teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fetih Sekin'in canını hiçe sayarak daha büyük bir felaketi önlediğini söyledi. Soru almayan Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:
"Bu menfur olayda şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız iki hastanede tedavi ediliyor, durumları iyi. Hayatı tehlikeleri yok. Bu olay bu alçak terör örgütünün planladığı ve ele geçirilen silahlar mühimmata baktığımız zaman çok büyük bir olay olduğu anlaşılıyor. Kazara başarılı olsalardı herhalde çok büyük bir felaketi güzel İzmir'imiz yaşayacaktı. Özellikle polislerimiz bilhassa trafik polisimiz Fetih Sekin arkadaşımız hayatını hiçe sayarak, canını seve seve vererek büyük bir felaketi önledi. Bu alçak planı yapanların etkisiz hale getirilmesi için çok büyük kahramanlık göstermiştir ve İzmir'imizi birçok masum sivil hemşehrimizi büyük bir felaketten döndürmüştür. Bu vesileyle kahraman polislerimize gerek şehit olan polisimize gerek alçakları etkisiz hale getiren diğer polislere teşekkür ediyoruz. Teröristler, bu kez alçak emellerine ulaşamadan polisimizin koordinasyonu içinde son 10 gündür bu bölgelerde aldıkları tedbirlerle çok büyük bir felaketin önlenmesine vesile olmuştur. Şimdi yaralılarımızı ziyaret edeceğiz, şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz, bu operasyonda kahramanlık gösteren polis arkadaşlarımızı da bu vesileyle görmüş olacağız. Ben tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa diliyorum. İzmir'imize ülkemize geçmiş olsun. Şunu milletimiz bilmelidir ki bu ülkeyi bölmek isteyen, bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu başaramayacaktır. Çünkü milletimiz kardeşliği birliği beraberliği bozanlara katiyen prim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye'nin başını ağrıtan, enerjisini azaltan bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya başladı. Sekiz saat biri çalışıyor sonra görevi diğerine veriyor. 24 saat üç vardiya esasıyla çalışıyorlar. Terörün ideolojik değeri olmadığını açık bir şekilde gösteriyor. Bir olayı DEAŞ yapıyor bir sonrakini PKK yapıyor, sonrasını FETÖ yapıyor. Böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu, bitişin arifesidir. Bunlar çılgınca eylemleri asimetrik saldırılarını bundan sonra da yapma gayreti içinde olacaklar ama bizim güvenlik güçlerimizde bunlara nefes aldırmayacak amansız bir şekilde enselerinde olmaya devam edecektir. Bu uzun soluklu bir mücadele ama mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve millet olacaktır. Bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Kimse hayatını değiştirmesin eğer bunu yaparlarsa terör örgütüne hizmet etmiş olurlar. Onların istedikleri de hayatı durdurmak yavaşlatmak. Ülkenin bütün değerlerini aşındırmak buna asla müsaade etmemek gerekiyor. Silahlı kuvetler, asker, polis, jandarma, korucular herkes 24 saat kış demeden kar demeden gece gündüz demeden görevlerinin başındadır. Büyük bir heyecanla ülkemizin milletimizin selameti huzuru için canla başla çalışmaktadır. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum."
BAŞBAKAN YILDIRIM, ŞEHİT MÜBAŞİRİN EVİNDE TAZİYE ZİYARETİ
Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısında şehit olan mübaşir Musa Can'ın Eskiizmir Semti'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım'ı şehit evinin bulunduğu sokakta, kalabalık bir grup karşıladı. Turk Bayrağı asılan evde, Başbakan Binali Yıldırım, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ŞEHİT POLİSİN EVİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bayraklı Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından İzmir'e gelerek saldırıda şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in evine taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler evden ayrıldı. Kızılay ve Bayraklı Belediyesi'nin şehit evinin önünde kurduğu taziye çadırında toplanan vatandaşlar ise çadırlardaki bekleyişini sürdürüyor.
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM HASTANEDEKİ YARALILARI ZİYARET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, Bayraklı Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, ziyaret esnasında yaralılarla ilgili bilgi alırken, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'da Yıldırım'a eşlik etti. Yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrılan Başbakan Binali Yıldırım, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek saldırıyla ilgili bilgi aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde 40 dakika kalan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra İzmir'den ayrıldı.
Görüntü Dökümü
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-Çatışma anlarından vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüler
-Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi önünden detay görüntü
-Hastaneye gelen ambulanslardan görüntü
-Hastane önünde bekleyen polislerden görüntü
-Şehit ve yaralı yakınlarından detay
-Şehit Polis Fethi Sekin'in arkadaşlarının göz yaşları
-İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan'ın açıklamaları
-Aziz Kocaoğlu nun açıklamaları
-Olayyeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamaları
-Hasar gören araçlar ile teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği araçın çekicilerle olay yerinden kaldırılması
-Şehidin evinden dış plan görüntü
-Asılan dev türk bayrağı
-Başbakan Yıldırım ın açıklamaları
-Başbakan Yıldırım ın şehit mübaşirin evine taziye ziyareti
-Başbakan Yıldırım ın şehit polisin evine taziye ziyaretinde bulunması
-Başbakan Yıldırım ın Emniyet Müdürlügüne gelmesi
----------------(ARŞİV)
-Fethi Sekin in Adliye önünde görüntüsü
-Kaza anını gösteren kamera görüntüsü
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105191
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105194
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105209
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105209
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105219
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105222
06.01.2017 - Haber Kodu : 170106001
06.01.2017 - Haber Kodu : 170106003
06.01.2017 - Haber Kodu : 170106010
06.01.2017 - Haber Kodu : 170106005
Haber: Taylan YILIDIRIM, Tufan HAMARAT, Timur TARLIĞ, Ergin KARATAŞ, Onur ATIŞ -Kamera: Mücahit BEKTAŞ, Yasin TINBEK / İZMİR,
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2)KAHRAMAN ŞEHİT POLİS SEKİN, 55 GÜN ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ
İZMİR Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerce çatışırken şehit olan ve katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden kaybettiği ortaya çıktı.
İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında teröristleri fark ederek onlarla çatışmaya girip, katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.
Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, - İ
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3)ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI
ÇORUM'un Laçin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç ile, Laçin-Çorum karayolunun 1'nci kilometresinde 54 yaşındaki İsmail Aydın'ın kullandığı 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit sayısı ikiye çıktı. Kazada askeri araçtaki Uzman Jandarma Çavuş Bilal Ekinci olay yerine şehit oldu. Yaralanan askeri araçtaki Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gençer ile minibüsteki 14 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Astsubay Çavuş Gençer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Kezban Kantar (28), Dürüye Evkaya (32), Mehmet Uçak (63), Halime Baldam (44), Saliha Sünnetci (57), İsmail Atalay (76), Kemal Şen (33), Gülüşen Şahin (51), Hüseyin Bektaş (20), Ercan Aktaş (15), Funda Baldam (23), İsmail Kızıltepe (61) ve Gözde Kırış'ın (25) tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden detay
Hastaneden detay
Detaylar
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM,
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105164
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105183
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4)BAKAN ÖZHASEKİ SİLOPİ'DE TERÖR MAĞDURLARI İÇİN YAPILAN KONUTLARI GEZDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Cizre ilçesindeki ziyaretin ardından Silopi'ye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki'yi Silopi Kaymakamı Savaş Konak karşıladı. Terör mağdurları için Başak Mahallesi'nde inşaatı süren konutları ziyaret eden Bakan Özhaseki, Kaymakam Konak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bakan beraberlerindekiler ile birlikte inşaat halindeki konutların içerisini gezdi. Çıkışta inşaat işçileri ile sohbet eden Bakan Özhaseki, toplu fotoğraf çektirdikten sonra sivil toplum kuruluşları ile özal ber otelde biraya geldi.
Vali Ali İhsan Su'nun yaptığı kısa konuşmanın ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir konuşma yaparak, "Cizre, Silopi tarihinden bu güne kadar gelecekte de bu coğrafya, Anadolu coğrafyasının güneye açılan kapısıdır. Her zaman da ticaret merkezi olmuştur, Cizre ve Silopi. Böyle olmaya devam edecektir. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak devletimizin bize verdiği görev çerçevesinde hepinizin bildiği gibi Habur Gümrük Kapısı projesinde yeniden yapılandırarak kapasitesini arttırdık, modern bir gümrük kapısı haline getirdik" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya yapılan saldırıyı anımsatarak, "Yılbaşında kendi halinde masumane bir şekilde eğlenen veyahutta yılbaşını kutlayan bu bir hayat tercihidir, kendileri bilir hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. İnsanları gelip tarayacak kadar vahşi insanlar çıkabiliyor. Terör dünyanın en büyük suçudur. İnsanlığın hiçbir döneminde terör hoş görülmemiştir. Hiçbir din terörü hoş görmemiştir. Masum insanlara elinde silahı olmayan insanlara savaşmayan insanlara kurşun sıkmak dünyanın en adi işidir. Kayseri'de içeride çalışan asker çocuklar, hepimizin yavrularıdır bunlar. İzne çıkacaklar sabah erkenden eksi -5'te 10'da çıkacaklar. Üstlerini giymişler, otobüse binmişler, şehre gidiyorlar. Yapacakları da şu; alışveriş merkezine gidecekler. Bir çay, kahve içecekler. Sevdikleri bir yemek varsa onu yiyecekler. Bu yavruların yanına bir cani geliyor. Bombayı patlatıyor. Bir sürü yavrumuz şehit oluyor. Kalanlara soruyorum; Yavrum sen nerelisin? 'Adıyamanlıyım efendim' diyor. Sen nereden geldin evladım? 'Van'dan geldim efendim' diyor. Öbürüne soruyorum İzmir'den gelmiş. Allah korumuş onları. Şehit olan yavrular kim? Yine bizim çocuklarımız. Üzerlerinde silah var mı? Yok. Savaşa mı gidiyor? Hayır. Sen ne iş yapardın diyorum; 'Sıhhiyeydim efendim' diyor. Bu yavruları öldürmek ne demek? Hangi kitapta yazıyor? Hangi milletin vicdanına sığar? Bir işyeri merkezinde bomba patlatıp küçücük yavruları öldürmek, hangi kitapta yazıyor? Hangi dinde yeri var bunun? Sırayla başladı. PKK terör örgütü, bir halk arayışı gibi başlayan olay, sonra anladık ki dışarıdaki bir çok devletin oyuncağı. Dışarıdakiler, eğer size para veriyorsa, dışarıdakiler size silah veriyorsa, sizi dağda besliyorsa, yarın kullanırlar. Bir gün gelir paçavra gibi atarlar. Tuvalet kağıdı gibi atarlar. Şimdi yaptıkları gibi" dedi.
"DİNDAR GÖRÜNÜP KURTADAMA DÖNÜŞTÜLER"
FETÖ/PDY terör örgütünü ve 15 Temmuz sürecine de değinen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:
"Sonra 30-40 sene boyunca bu topraklarda FETÖ diye bir örgüt. Hepimize geldiler, sırıttılar, kibar bir yüzle; 'efendim biz dindar insanlarız. Dışarıda güzel okullar açıyoruz. Bu ülkeye dost yetiştiriyoruz. Çocuklarınızı verin okutalım. Size yardımcı olalım. Paranızı zekatını kurbanlarınızı verin de burada değerlendirelim' diyenler birgün geldi, o kibar yüzleri gitti, kurtadama dönüştüler. Masum insanların üzerine kurşun yağdırdılar. Milletin meclisini bombaladılar ve sonra bombalar attılar. Bu vahşiliği de yaptılar. Birine bakıyorsunuz ırkçı bir terör örgütü, öbürüne bakıyorsunuz güya dindar olduğunu söyleyen bir grup. Birbaşka grup daha çıktı. DEAŞ diye. Yeminle söylüyorum proje örgüttür bu. Haklı hiçbir tabanı yoktur. İtikadi hiçbir tarafı yoktur. Dini hiçbir temeli yoktur. Dışarıdakiler bunları örgütlediler. Gönderdiler. Vahşet işletiyorlar. Sonra bütün batı dünyasına diyorlar ki işte Müslümanlar böyledir. Bunlar kafa keser kelle keser, bunlar vahşidir, canidir. Bir taraftan bunlara karşı örgütlerin hepsi savaş kararı alıyorlar. Hemde bir taraftan batı dünyasını islamdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Güçlü olmamızı istemiyorlar. Bir olmamızı istemiyorlar. Paramparça olmamızı istiyorlar, güçsüz düşmemizi istiyorlar. Bu parçalanmışlık içerisinde de her birini ufak ufak kullanmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar, bölemeyecekler. İnşallah bu bayrak inmeyecek bu ezan da susmayacak inşallah."
Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basına kapalı soru-cevap şeklinde bir toplantı yaptı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler, Silopi ziyaretini tamamlayarak ilçeden ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakanın konutlarda karşılanması
Bakanın konutlarda inceleme yapması
Kaymakamın projeyi anlatması
Bakanın işçiler ile el sıkışması
Bakanın işçiler ile toplu resim çekmesi
Yapımı süren konutlardan detaylar
Bakanın otelde STK'alar ile görüşmesi
Şırnak Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105184
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105201
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5)BAKAN ÇELİK: TERÖRÜN ÇIRPINIŞLARI ÜLKEMİZE HİÇBİR ŞEY KAYBETTİRMEYECEK
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İzmir'deki terör saldırını lanetleyerek, "Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dün akşam saatlerinde geldiği Şanlıurfa'da, Vali Güngör Azim Tuna, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba ve Halil Özcan ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Çelik, beraberindekilerle birlikte GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (GAPTEM) bugün kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İzmir'deki terör saldırısını kınayan Bakan Çelik, teröre karşı Türkiye'nin dört bir tarafından birlik ve beraberlik mesajlarının verildiğini belirtti.
Terörün çırpınışlarının kendisine bir şey kazandırmayacağını, Türkiye'ye de hiçbir şey kaybettirmeyeceğini ifade eden Bakan Çelik, şöyle konuştu:
"Uzunca bir süredir ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunları hep beraber görüyoruz. Geçen hafta maalesef İstanbul'da yaşanan vahşet, daha öncesinde Kayseri ve diğer illerimizde yaşanan vahşetleri hepimiz biliyoruz. Saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Henüz olayla ilgili net bir açıklama yok, bazı değerlendirmeler tabi yapıldı. Yetkililer, bu konuyla ilgili açıklama yapacaklar. Ama bu süreçte Türkiye'nin gelişmesinin tökezletilmesi konusundaki bu şer odaklarının ittifakıyla yapılmak istenenin karşısında yarın biz, Şanlıurfa'dan mesajımızı vereceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında birlik ve bütünlük konusundaki mesajlar da halkımız tarafından veriliyor. Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplu açılış törenine vatandaşları davet eden Bakan Çelik, kentte hastane ve okulların da bulunduğu yaklaşık 600 milyon liralık yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Basın toplantısı
Bakan Çelik'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK Ömer PINAR-ŞANLIURFA,
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105217
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6)PKK'NIN KIŞ ÜSTLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN KARADENİZ YAYLALARINDA BÜYÜK OPERASYON
ORDU Valisi İrfan Balkanlıoğlu, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılımı' diye Karadeniz'de boy göstermeye çalıştığını belirterek, Ordu kırsalında ve yaylalarda kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin güvenlik güçlerinin operasyonlar düzenlediğini söyledi. Vali Balkanlıoğlu, "Geçen yıl bölgemizde aralarında sözde bölge sorumlularının da olduğu 9 PKK'lı terörist etsizi hale getirildi. Bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşa ödül verilecek. Kış mevsiminde de güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor" dedi.Ordu'nun Mesudiye İlçesi'ne bağlı Topçam Mahallesi kırsalında 31 Temmuz 2016'da bir grup PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine kurduğu pusu sonucu 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Eylem yaparak bölgede kaçmaya çalışan teröristlere yönelik güvenlik güçleri tarafından Ordu-Giresun-Tokat ve Sivas sınır bölgesinde operasyon başlatıldı. 20 Ağustos 2016'da Gölköy kırsalındaki operasyonda 'Delil' kod adlı terörist Çağdaş Hasdemir etkisiz hale getirildi. 30 Eylül 2016'daki operasyonda ise aralarında sözde Karadeniz bölge sorumlusu olan 'Çektar' kod adlı 300 bin TL ödüllü 'gri' listeyle aranan Ali Fırat Yaşar'ın da bulunduğu 6 PKK'lı terörist Mesudiye- Koyulhisar sınır bölgesinde etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin üzerinde çıkan 8 kişinin olduğu fotoğrafta yer alan teröristlerden 'Ciwan Amed Brusk' kod adlı Selman Tiryaki, 18 Ekim 2016 tarihinde Erzincan kırsalından Tunceli'ye geçiş yapmak isterken etkisiz hale getirildi. 300 bin TL ödüllü 'gri' listeyle aranan 'Şiyar Mardin' kod adlı Hamdullah Zengin ise yaralı ele geçirildi. Bu iki teröristle birlikte geçen yıl, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan biri yaralı, 8'i ölü ele geçen 9 teröristen 5'inin 300 bin TL ödüllü 'gri' liste ile arandığı belirlendi.
İHBAR EDENLERE ÖDÜL VERİLECEK
Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu kırsalında geçen yıl güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 9 PKK'lı terörist arasında, sözde bölge sorumlularının da yer aldığını, bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşlara ödül verilmesi için ödül yönetmeliğinin işlediğini belirterek şunları kaydetti:
"Eli kanlı, cani PKK terör örgütün sözde lideri olanlarla ilgili devletimiz bir ödül yönetmeliği hazırladı. Bunlardan tespit edilenler ve önceden ilan edilenler var. Bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve yakalanmasında birinci derecede ihbarı olan vatandaşlara ödül veriliyor. Ordu'da öldürülen teröristlerden bazıları vatandaşlarımızın bizzat ihbarı ile güvenlik güçlerimizin operasyonu neticesinde etkisiz hale getirilmişti. Bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşa ilişkin ödül yönetmeliği çalıştırılıyor. Buna ilişkin evraklar ilgili mercilere iletildi."
KOMANDOLAR -15 DERECEDE YAYLALARDA OPERASYON YAPIYOR
Ordu Mesudiye kırsalında ve yaylalarda Ordu Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı Mesudiye Asayiş Komando Bölük Komutanlığı komandoları tarafından eksi 15 derecede, yoğun karda PKK'nın kış üstlenmesine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirten Vali Balkanlıoğlu şunları söyledi:
"Bölgemizde etnik köken itibariyle ve bölge itibariyle bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği alanın çok dışında olmasına rağmen buralarda sırf vatandaşları huzursuz, rahatsız etmek için terör örgütü 'Karadeniz Açılımı' diye buralarda boy göstermeye çalışıyor. Tabi kış vakti her taraf karla kaplanmış bile olsa, kış üstlenmesine geçememeleri ve buralardan ebediyen defolup gitmeleri için güvenlik güçlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Özellikle Mesudiye kırsalı ve yaylalarımızda askerlerimiz kışın tam teçhizatlı arama tarama faaliyetleri yürütüyor. Bunların kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin operasyonlar düzenliyorlar. Hem kendileri eğitim ve tatbikat yapmış oluyorlar, hem de dosta güven düşmana korku salmış oluyorlar. Bu anlamda güvenlik güçlerimizi kutluyorum. Allah hiç birine kaza bela vermesin, burunları bile kanamasın inşallah. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Vali İrfan Balkanlıoğlu ile röportaj
-Komandoların kış operasyonundan görüntü
-Ordu kırsalında geçen yıl yapılan terör operasyonu görüntüsü (Arşiv)
-Ordu kırsalında geçen yıl etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin zırhlı araçla kaydedilen operasyon görüntüsü (arşiv)
Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105186
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7)BOMBACI ADANA'DA SAKLANMIŞ
Kayseri'de canlı bomba saldırısını düzenleyen 'Çektar' ve 'Botan' kod adlarını kullanan teröristin Adana'da 1 hafta boyunca, 'üniversite öğrencisi' olarak tanıtılarak saklandığı ortaya çıktı. 17 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısı sonrası canlı bombanın patlattığı araçtan çıkan krokideki parmak izinden yola çıkan polis, Adana'da biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelileri soruya alan polis, teröristin patlattığı bombalı aracı nasıl aldığı ve Kayseri'ye nasıl gittiği bilgilerine de ulaştı. Teröristin üzerinden çıkan krokide parmak izine rastlanan Kenan Çiçek Adana'daki evinde yakalandı. Çiçek'le birlikte canlı bombayı Adana'da sakladığı iddia edilen Ümit Kepir, Ekrem Uğur ve Elzem Şırnak ta gözaltına alındı. Elzem Şırnak'ın Kenan Çiçek'in sevgilisi olduğu ve bombalı saldırı öncesi keşif için Kayseri'ye gidip gelirken aile görünümü verecek şekilde hareket ettikleri belirlendi.
YOL KROKİSİNİ HAZIRLAMIŞ
Aslen Diyarbakırlı olup Adana'da doğup büyüyen ve daha sonra tekrar Diyarbakır'a yerleşen Kenan Çiçek, iddiaya göre saldırıdan 1 hafta önce canlı bombayı Adana'ya getirerek Ümit Kepir ile Ekrem Uğur'a, 'Üniversite öğrencisi' diye tanıtıp, evlerinde saklamasını istedi. Örgütten aldığı talimatla harekete geçen Çiçek, bir hafta içerisinde eylemin yapılacağı Kayseri-Adana arasında 3 kez gidip gelerek eylem güzergahını belirledi. Teröristin üzerinden çıkan krokiyi çizen Kenan Çiçek, hazırladığı bombayı da İmamoğlu İlçesi'nde ormanlık alana götürüp toprağa gömdü.
BOMBA ADANA'DA YÜKLENMİŞ
Bombalı saldırıda kullanılan aracı Adana'da çalmak isteyen teröristler, polisin aldığı sıkı önlemler nedeniyle amaçlarına ulaşamadı. Hırsızlığı gerçekleştiremeyen terör örgütü mensupları eylemde kullanılan 63 K 1709 plakalı hafif ticari aracı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden çalıp aynı gece Adana'ya getirdi. İmamoğlu ilçesindeki ormanlık alana giden Kenan Çiçek, Akçakale'den getirilen araca bombayı monte edip, önceden hazırladığı krokiyi de canlı bombaya teslim edip Adana'ya döndü. Adana'daki ailesini alan Kenan Çiçek, dikkat çekmemek için Diyarbakır'a hareket etti. Çiçek'in hazırladığı krokiyi kullanarak MOBESE ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarına yakalanmadan Kayseri'ye ulaşan canlı bomba eylemi gerçekleştirdi. Patlama sonrası polis, hurda haline dönen otomobilin içinde ele geçen krokide, terör suçundan kaydı bulunan Kenan Çiçek'e ait parmak izlerini bulunca canlı bombanın, bombalı araçla nasıl buluştuğunu ve Kayseri'ye nasıl gittiğini belirledi. Adana'da gözaltına alındıktan sonra sorgularında susma hakkını kullanan Elzem Şırnak, Ekrem Uğur, Kenan Çiçek ve Ümit Kepir, soruşturmanın devam ettiği Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Zanlıların polis aracından indirilmesi
Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Adli Tıp Birimi tabelası
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105190
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8)REİNA KATLİAMINI YAPAN DEAŞ'LI TERÖRİSTİ İÇİN EGE'DE ALARM
İSTANBUL Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence merkezi Reina'da meydana gelen 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için Ege Denizi'nde bir dizi önlem alındı. Bodrum'un karşısındaki Yunan adalarına giden tüm yollar tutuldu, sahil güvenlik botları ve helikopterleri bölgeyi kontrol altına aldı. Denize açılan tekne ve yatlar aranmaya başlandı.
İstanbul'daki katliamı gerçekleştirdikten sonra kaçan teröristin Yunan adalarına geçeceği ihbarı üzerine Bodrum, Marmaris ve Datça'da sahil güvenlik ekipleri denizden ve karadan alarma geçti. Milas ilçesine bağlı Güllük mahallesinden hareket ederek İsrail'e kuru yük götüren gemilerle denize açılan her türlü bot, tekne, yat ve balıkçı tekneleri didik didik aranıp, rotaları tespit ediliyor. Yalıkavak, Turgutreis ve Bodrum'da konuşlu altı sahil güvenlik botu, bir savaş gemisi ve iki helikopter Bodrum'a yakın Yunan adalarından İstanköy (Kos) Kilimli (Kalimnos), Psemiros, Leros, Kalalimnos ve Farmakonisi arasında bulunan 50 millik bölgede kıyı şeridi ile uluslararası sularda denetimlerini arttırdı.
Sahil güvenlik ekiplerini kuş uçurtmadığı bölgede ekipler 24 saat arama ve kontrollerini sürdürmeleri DHA kameralarına yansıdı.
Bu arada Yunanistan'a ait Kilimli ve İstanköy Adaları önlerinde de Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi yapması dikkati çekti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sahil Güvenlik Ekiplerinin önlemleri
Haber-Kamera: Yaşar ANTER/ BODRUM(Muğla),
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105192
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9)YOZGAT'TA KAPATILAN İÇKİLİ MEKANLARIN İŞLETMECİLERİ EYLEM YAPTI
YOZGAT Valiliği'nin, OHAL kapsamında 28 Eylül 2016 tarihinde il genelindeki tüm bar, pavyon, gazino gibi mekanları kapatmasının ardından yaklaşık 3 aydır mağdur olduklarını belirten işletme sahipleri, eylem yaptı.
Yozgat Valiliği önünde aileleriyle birlikte oturma eylemi yapan içkili mekan sahipleri, Vali Kemal Yurtnaç ile konuşmak istedi. Görüşme talebine olumlu yanıt alamayan mekan sahipleri ve aileleri, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Yerköy ilçesinde gazino işletmeciliği yapan Hamza Kömürcüoğlu, Vali Yurtnaç'ın, daha önce 4 Ocak tarihinde mekanlarının açılacağını söylemesi üzerine 3 aydır beklediklerini belirterek, "103 gündür mekanlarımız kapalı, borçlarımız birikti. Şimdi de OHAL uzadı diye mekanlarımızı açmıyorlar. Ne yapalım biz parasızlıktan çocuklarımızı okula gönderemiyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz. Şimdi Vali beyle görüşmeye geldik ama ulaşamadıkö" dedi.
Kalabalık, Polisin müdahalesiyle Valilik önünden uzaklaştırılırken, gözaltına alınmak istenen içkili mekan sahibi Coşkun Emrebaş ise ne yapacaklarını bilemediklerini ve zor durumda olduklarını söyledi. Emniyet yetkililerinin, Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök'ün görüşmek üzere kendilerini beklediğini söylemeleri üzerine kalabalık sakinleşti. Oturma eylemi yapan bir kadın Vali Yurtnaç'a tepki göstererek, "Vali bizi bu duruma düşürdü. Tayyip Erdoğanı çok seviyoruz. Tayyip Erdoğan ne yapsın. Valinin yaptığına bakınö diye feryat etti.
Kelepçe takılan bir mekan sahibinin sıkışan kelepçesi açılamayınca polis ekipleri zor anlar yaşadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Valilik önü arbede,
-Oturma eylemi yapan aileler,
-İçkili mekan sahiplerinin tepkisi,ailelerinin tepkisi,
-Korkan bir çocuğun babasına sarılması,
-Polise tepki
Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105185
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10)TALİHSİZ BABA AYNI ACIYI 10 YIL ARAYLA İKİNCİ KEZ YAŞADI
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Pelin Erdem, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen kızın babası Habip Erdem, 10 yıl önce kızı Zeynep'i de Antalya da trafik kazasında kaybederek aynı acıyı bir kez daha yaşadı.
Kaza, Melikgazi İlçesine bağlı Taha Carım Bulvarında meydana geldi. Erciyes Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi Pelin Erdem, okula gitmek için evinden çıkarak yolun karşısındaki otobüs durağına gitmek istedi. Bu sırada kent merkezinden, Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden Mesut Bülent (34) yönetimindeki 38 NC 083 plakalı minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Pelin Erdem, bu gün Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Bir çelik kapı fabrikasında muhasebeci olarak çalışan baba Habip Erdem güçlükle ayakta dururken, babanın 10 yıl önce kızı Zeynep'i (8) de Antalya da trafik kazasında kaybettiği, aynı acıyı 10 yıl sonra bir kez daha yeniden yaşadığı söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Trafik Kazasında hayatını kaybeden Pelin'in cenaze namazı
Ölen Pelin'in babası görüntü
Pelin'in okul arkadaşları görüntü
Pelin'in fotoğrafı
Detay
Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105189
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11)NÖBETÇİ ASTSUBAYA 'UZMAN ÇAVUŞU DARP ETTİ' SUÇLAMASI
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Jandarma Karakolu'nda çıkan kavgada Astsubay Kıdemli Başçavuş E.A.'nın (Erdal Ateş) (44), Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'yi (Oğuz Ceyhan) (35) darp ettiği ileri sürüldü. Uzman Çavuş O.C.'ye 30 gün iş göremez raporu verilirken, Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, Bodrum Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak üzüntüsünü dile getirip, olayın sorumlusu astsubayın en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.
Bodrum'a gelen EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, geçen 3 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Turgutreis Jandarma Karakolu'nda çıkan kavgada, Astsubay Kıdemli Başçavuş E.A.'nın, Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'yi darp ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili daha detaylı bir açıklama yapmayı düşündüklerini, ancak OHAL nedeniyle bunun uygun olmayacağını kanaatine vardıklarını belirten EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, "Bu olay maalesef hiç uygun olmayan, camiamız açısından da sıkıntı yaratan bir durum. Bunun camiamız ile ilgisi yok. Jandarma teşkilatı çok onurlu ve gurur verici bir teşkilattır. Ancak kamu görevini yapan bir Astsubay'ın personeline bu olayı icra etmesi bizleri çok derinden üzmüştür. Bu olaya sebebiyet veren astsubayın en ağır şekilde cezalandırılacağını bekliyoruz ve buna ümidimiz tamdır. Kendi personeline bunu yapan bir kişi, düşünün bir vatandaşın şikayeti olduğu zaman veya bir sıkıntısı olduğu zaman ona ne yapar bu kamuoyunun taktiridir. Arkadaşımız O.C.'nin başına sandalye ile vurulması nedeniyle hem omuz çıkmış hem de kolunda iki yerinden kırık meydana gelmiştir. Olayın adli ve idari soruşturmasında arkadaşımızın yanındayız. Hukuki sürecini avukatımız ile birlikte takip edeceğiz. Ankara'dan bu olay ile ilgilenmek için geldik. Konunun takipçisiyiz. Arkadaşımız, nöbetçi astsubay tarafından bu olaya maruz kalmıştır. Nöbetçi astsubaylık demek aynı zamanda karakol komutanının görevini yerine getiren kişi demektir. Yani oradaki bütün yetki o an görevli olan ve saldırıyı yapan astsubaya aittir. Tim komutanı olan uzman çavuş arkadaşımız görev çıkmaya hazırlanırken çıkan tartışmada darp edilmiş. Yere düşmesinin ardından da vurmaya, hırpalamaya devam edilmiş. Diğer timlerde görevli arkadaşlar araya girip, kavgayı ayırmıştır. Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'ye olayın ardından gittiği hastanede 30 gün iş göremez raporu verildi. Evinde istirahat edecek, daha sonra ise savcımızın talimatı doğrultusunda harekete edecek" dedi.
Askeri mahkemelerin kaldırıldığının hatırlatılması üzerine Çayırtepe, "Sivil mahkemede yargılanmaktan onur duyarız. Bu bizim yıllarca beklediğimiz bir karardı. Bu olayın daha adil ve kamuoyunun önünde yargılanacağından da şüphemiz yoktur. Bu olayın bir idari bir de
adli boyutu var. İdari boyutu kurum içerisinde kaymakamımızın talimatı ile yapılacak olan bir tahkikat" diye konuştu.
Açıklamaya mağdur O.C.'nin avukatı Hamdi Can Yılmaz ve EMUJAD Genel Başkan Yardımcısı Erbil Türkmen de katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Açıklamadan görüntü
-Darp edilen Uzman Çavuş O.C.'nin adliyeye gelirken görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
( Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA)
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PASTANEDE YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
AFYONKARAHİSAR'da bir pastanede çıkan yangında 2 yaşındaki Mert İsceli yaşamını yitirirken, 1'i çocuk, 5 kişi de yaralandı.
Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katında bulunan pastanenin asma katında yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler işyerini sardı. Bu sırada pastanede bulunan Mert İsceli, Alya İsceli (3), Musa Mert Aktaş (19) ve Edanur Kandemir (24) alevlerin arasında kaldı. İşyeri sahibi 41 yaşındaki Yavuz İsceli, eşi 37 yaşındaki Hacer Lale İsceli ve çevredekiler pastaneye girerek Alya İsceli, Musa Mert Aktaş ve Edanur Kandemir'i dışarı çıkarmayı başardı. Mert İsceli'ye ise ulaşılamadı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Mert İsceli'nin cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Alya İsceli, Yavuz İsceli, Hacer Lale İsceli, Musa Mert Aktaş ve Edanur Kandemir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Görgü tanıkları yangından önce ani bir patlama olduğunu ve işyeri sahibiyle eşinin koşarak geldiğini söyledi. Patlamanın ardından büyük bir alev çıktığını anlatan görgü tanıkları, 5 dakika içinde alevlerin tüm işyerini sardığını kaydetti.
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay da olay yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Günay, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Çevredekilerin olay anında çektiği görüntüler ise yangının boyutunu ortaya koydu. Birinci kattaki yangında alevlerin üçüncü kata kadar uzandığı görüntülerde, binadan çıkanların çığlıkları duyuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Binanın yanarken görüntüsü
-Çevrede toplananlardan görüntü
-İtfaiyenin söndürme çalışmasından görüntü
-İtfaiye ve polis araçlarının görüntüsü
-Yangın sonrası binadan görüntü
-Ambulansa yaralının bindirilmesi
-Görgü tanığının olayı anlatması
Haber-Kamera: Onur BAYRAM / AFYONKARAHİSAR,
06.01.2017 - Haber Kodu : 170106002
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13)OTOMOBİL KÖPRÜDE ASILI KALDI, SÜRÜCÜ YARALANDI
İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprünün korkuluklarına çarptı. Araç köprüde asılı kalırken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan köprü üzerinde meydana geldi. Birsen Bayram yönetimindeki 41 DM 713 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına çarptı. Otomobil köprünün korkuluklarında asılı kalırken, kazada Birsen Bayram yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Birsen Bayram'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birsen Bayram tedavi altına alındı. Otomobil ise asılı olduğu yerden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Yaralı görüntüsü
-Polis ve itfaiye ekiplerinden detaylar
Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli),
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105195
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14)KAZADA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
BURSA'da kontrolden çıkıp önce BursaRay duvarına, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Kaza, gece yarısı sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Bursa-Ankara Karayolu Hacivat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kestel yönüne giden 19 yaşındaki Hüseyin Buğra Muş yönetimindeki 16 LRN 66 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Önce BursaRay duvarına, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücü Muş, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kurtarılan Muş, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması
-Araçta sıkışan sürücünün çıkarılması
-Şahsın ambulansa bindirilmesi
-Kaza yerinden detaylar
Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,
06.01.2017 - Haber Kodu : 170106006
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15)AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SERGİSİ ADANA'DA AÇILDI
AYDIN Doğan Vakfı'nca bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilemeye değer görülen 110 karikatürün yer aldığı sergi, Adana'da izlenime açıldı. Kentin kurtuluş günü olan 5 Ocak kutlamaları çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde açılıp büyük ilgi gören sergi, 20 Ocak'a gezilebilecek.
Her yıl kentin kurtuluş gününde geleneksel olarak izlenime sunulan serginin açılışına, ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, ABD Adana Konsolosu Linda Specht, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rana Dal ile çok sayıda sanatsever katıldı. Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün de gezdiği sergide konuklara, Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın ile Aydın Doğan Vakfı Temsilcisi İlhan Artar eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da sergiye katılanlara müzik dinletisi sundu.
AYDIN DOĞAN VAKFI'NA TEŞEKKÜR
Konuklara seslenen Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın, serginin geleneksel hale geldiğini anımsatarak, "Sanata bu yönden bir katkı sunabildiğimiz için gururluyuz. İlginize ve Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz" dedi. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, sanata ev sahipliği yapmanın Adana'ya çok yakıştığını söyledi. Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen yarışmanın öneminden söz eden Sözlü, "Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen bu yarışma çok kabul görmüş ve saygın bir etkinlik. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Adana'nın gurur gününde bu etkinlikte buluştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu. CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen de, sergi dolayısıyla Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür ederken, sanatın eleştirel yönüyle topluma ışık tuttuğunu vurguladı. Konuşmaların ardından protokol üyelerine, Karikatür Yarışması ile ilgili hazırlanan kitap armağan edildi.
2521 ESER YARIŞTI
Otoritelerce 'dünyanın bir numaralı karikatür yarışması' olarak nitelendirilen Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'na 2016'da 68 ülkeden 752 sanatçı, 2 bin 521 karikatür ile katıldı. Karikatürleri farklı ülkelerden 11 kişiden oluşan seçici kurul değerlendirdi. Değerlendirme sonunda ise Marco de Angelis (İtalya) birinci, 'Cau' Claudio Antonio Gomes (Brezilya) ikinci, Doğan Arslan (Türkiye) üçüncü oldu. Ayrıca 12 karikatür Başarı Ödülü'ne layık görülürken 'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya' başlığıyla verilen özel ödülü ise Türkiye'den Emrah Arıkan aldı.
Görüntü Dökümü
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Sergi salonundan genel
Sergiyi gezenler
Açılış konuşmalarına geçilmesi
Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın'ın konuşması
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması
CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in konuşması
CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in konuşması
Hüseyin Sözlü'nün sergiyi gezmesi
Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün sergiyi gezmesi
ABD Adana Konsolosu Linda Specht'in eserleri incelemesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ-Akif ÖZDEMİR/ ADANA,
05.01.2017 - Haber Kodu : 170105215
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Dha Yurt Bülteni - 1
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