Dha Yurt Bülteni - 1

İzmir'de 1 Mayıs mitingi öncesi terör operasyonu



İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılacak mitingde eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK ve MLKP üyesi 6 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile sabah saatlerinde terör örgütü PKK ve MLKP'ye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarında örgütün '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılacak mitingde kaos ortamı yaratmak için eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Operasyondan görüntü



Zanlılardan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



Hatay'da çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralı



HATAY'ın Dörtyol İlçesi'ne bağlı Pekmezci Yaylası kırsalında, arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleriyle, PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 1 asker ile 1 güvenlik korucusunun yaralandığı öğrenildi.



Dörtyol ilçesine bağlı Pekmezci Yaylası kırsalında gece saat 00.30 sıralarında arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle karşılaştı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında, 1 asker ile 1 güvenlik korucusu yaralandı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle bir süre çatışma yaşandı. Bölgeye takviye birlikler ve ambulanslar sevk edildi. Yaralıların getirileceği Dörtyol Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli hazır duruma getirilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Haber: Haber: DÖRTYOL(Hatay),



====================================



Kumarhaneyi taradı, yoldan geçen 7 kişi yaralandı



ADANA'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, kahvehaneye pompalı tüfek ateş açan saldırgan, cadde üzerinde yürüyen 7 kişiyi yaraladı. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Merkez Yüreğir ilçesinin Yamaçlı mahallesi Süleyman Vahit caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanenin önüne gelen silahlı saldırgan, pompalı tüfekle işyerine doğru ateş açtı. Bir anda cadde savaş alanına döndü. Vatandaşlar korku içerisinde kaçışırken saldırganın silahından çıkan saçmalar 3 işyerine ve park halindeki 67 JA 912 plakalı otomobile isatebet etti. Olay sırasında işyerlerinin önünden geçen Lütfü Gözmen ağır, Selman Uğur, Necdet Aykan, Hasret Ördek, Süleyman Ördek, Çiğden Açar ve Uğur Koca ise hafif şekilde yaralandı.



Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yaralılar çağrılan ambulanslarda TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Dr. Aşkım Tüferçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Lütfi Gözmen ameliyata alınırken, hafif yaralı olan 7 kişi ayakta tedavi edildi. Silahlı saldırı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Panikten yararlanan saldırgan ise olay yerinden kaçtı.



Olayı araştıran polis ekipleri, hedefin tütün ürünleri satan bir işyeri görünümündeki kumarhane olduğunu belirledi. İddiaya göre, kumar oynayan saldırgan, aşırı borçlandı. Dün öğle saatlerinde işyeri sahibi ile tartıştığı belirlenen saldırganın akşam saatlerinde silahla gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Polisin eşkal bilgilerini belirlediği saldırganın yakalanması için çalışma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polis ekiplerinin emniyet şeridi çekerek olay yerini kapatması



Saldırının gerçekleştiği caddeden genel görüntü



Hasar gören otomobilden görüntü



Otomobilin kırılmış camları



Görgü tanıklarının konuşması



Yerde duran boş av tüfeği kartuşu



Camları kırılmış ve saçma izleri olan işyerlerinden görüntü



TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ambulans girişi



Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi acil girişinden görüntü



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



'Burada içki içmeyin' dedi canından oldu



İZMİT'te 23 yaşındaki İbrahim Uğurhan Çavuş, okul önünde içki içen kişileri uyarınca saldırıya uğradı. Başına taş atılması sonucu yaralanan İbrahim Uğurhan Çavuş, hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, gece saatlerinde, Gazi Mustafa Bulvarı Albay İbrahim Karaoğlan İlkokulu önünde meydana geldi. İbrahim Uğurhan Çavuş, iddiaya göre okulun önünde içen E.Ç., B.Ö. ve O.Ş.'yi, "Burada neden alkol alıyorsunuz? Burada içki içmeyin, bir an önce gidin" diyerek uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştüdü. E.Ç. yerden aldığı büyük bir taşı İbrahim Uğurhan Çavuş'un başına fırlattı. Yaralanan Çavuş kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavgayı görenler polisi ve 112 Acil'i aradı. Bu arada 3 kişi koşarak uzaklaştı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduktan sonra Çavuş'u Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından Çavuş, İstanbul Pendik Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin travması geçirdiği belirlenen Çavuş yaşamını yitirdi.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliler E.Ç., B.Ö. ve O.Ş.'yi gözaltına aldı. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



-Ölen kişinin fotoğrafı



Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



Kızı öldürülen babanın feryadı



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, geçen 14 Nisan'da başından tabancayla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Pınar Çiçek'in ailesinin acısı tazeliğini koruyor. Kızının öldürülmeden önce barışma bahanesiyle kandırıldığını belirten Mustafa Arslan, "Bir mermi başına sıkılmış, bir mermi de yastığına bırakmışlar. Bu 'devamı var' anlamına geliyor. Adalete güveniyoruz. Biran önce şüphelinin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.



Altınoluk Mahallesi'ne geçen 12 Nisan'da taşınan Pınar- Ümit Çiçek çiftinin evlerinden, iki gün sonra saat 10.00 sıralarında bir el silah sesi duyuldu. Kısa süre sonra evden ayrılan Ümit Çiçek otomobiline binerek uzaklaştı. Silah sesi üzerine komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve kapıyı kırarak içeri giren jandarma yatak odasında Pınar Çiçek'i başından vurulmuş, kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümit Çiçek'in olay yerinden kaçarken kullandığı otomobil, kısa sürede sonra Kadıköy Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.



'BUNDAN SONRA SADECE EŞİM VE ÇOCUĞUM VAR' DEMİŞ



Jandarma, şüpheli Ümit Çiçek'in yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin halen yakalanaması ise Pınar Çiçek'in ailesinin tepkisine neden oldu. Pınar Çiçek'in babası Mustafa Arslan, olay yerine bir tane de mermi bırakıldığını belirtip, "Bu 'devamı var' anlamına geliyor. Bir an önce şüphelinin yakalanarak bu olayın çözülmesini istiyoruz" dedi. Mustafa Arslan, cinayet öncesi ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: "Olaydan iki ay önce kızım ile damadım arasında bir sıkıntı oldu. Sonra Ümit, babası ve annesi ile kızımı darp etti. Ardından da beni çağırıp 'kızını al' dediler. Gidip kızımı aldım, kendi evime getirdim. Aradan iki ay geçmesinin ardından araya birilerini sokup, barışmak istedi. 'Bunların bir bebeği var; yuvaları perişan olmasın, dağılmasın' diye büyüklerimize de sorup uygun gördük. Oturduk, konuştuk. İkisi de konuştu anlaştılar. Hatta sonra Ümit, çocuğuyla gelip, iki gün benim evimde kaldı. Çoluğumun, çocuğumun yanında ağladı sızladı; 'Lütfen beni affedin. Eşimi seviyorum. Bundan sonra sadece eşim ve çocuğum var' dedi. Sonra biz de boşanma davasından vazgeçtik. Altınoluk'a yerleştiler. Hatta ailesi izin vermediği içinde eski evden eşyalarını da almadılar ve Altınoluk'ta eşyalı bir ev tuttular. Aradan 2 gün geçtikten sonra jandarmalar geldi ve bana kızımın öldürüldüğünü söyledi."



'HER TARAFINDA MORLUKLAR VARDI'



Olayı haber alıp, Altınoluk'a gittiğinde kızımın başına bir kurşun sıkıldığını, bir merminin de yastığına bırakıldığını öğrendiğini belirten baba Arslan, şöyle devam etti: "Çocuğumun her tarafında morluklar vardı. Çocuğuma işkence yapıldığını düşünüyorum. Adalete güvenim tam. Ümit Çiçek'in bunu ailesiyle birlikte yaptığını düşünüyorum. İstediğim, Ümit Çiçek'in biran önce yakalanarak olay tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve kızımın mezarında rahat yatabilmesi" dedi.



Konuşmakta zorlanan anne Hamide Arslan ise kızının katillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini ve cezalarını çekmesini istediğini söyledi. Anne Arslan, "Bizi kandırıp kızımızı götürdüler. Pınar'ım gitti, başka Pınar'lar ölmesin" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Eşi tarafından öldürülen Pınar Ç.'nin fotoğrafı



-Baba Mustafa Arslan ile röp.



-Amca Hayrettin Arslan ile röp.



-Anne Hamide Arslan ile röp



-Pınar Çiçek foto



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



Motosikletçilerin yaptığı kaza kamerada



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi TEM Otoyolu'nda arka arkaya 20 motosikletçinin bulunduğu konvoyda meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza anı, motosikletçilerin kasklarındaki kameralara yansıdı.



Geçen ay, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkiinde motosikletçilerin konvoyunda meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. 20'nin üzerinde motosikletçi arka arkaya seyir halindeyken meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazayı motosikletçilerin kasklarına yerleştirdikleri kameralar kaydetti. Birden fazla kamera tarafından kaydedilen görüntülerde bir motosikletin bariyerlere çarpması ve arkadan gelen motosikletlerin zincirleme kaza yaptıkları görülüyor. Kameralara motosikletçilerin çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenmeleri yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Olay anının kamera görüntüleri



Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



Elazığ'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı



ELAZIĞ - Bingöl karayolu İçme Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



Bingöl'den Elazığ istikametine giden Bekir Carfi idaresindeki 23 BE 316 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde İçme Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. Kaza nedeniyle araç içinde sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak, 112 ekiplerince hastanelere sevk edildi. Kazada Sakine Carfi olay yerinde, Nurten Kan ise kaldırıldığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüsü Bekir Cerfi ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



----------------------



Kaza yerinden görüntüler



Hastaneden görüntüler



Ambulansların gelişinden görüntü



Yaralı kadına müdahale



Yaralı kadının hastaneye götürülmesi



Ambulansların gelişi



Yaralıların hastaneye götürülmesi



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 50 bini geçti



BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanı Halis Bilden, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra ülkelerine dönen Suriyeliler'in sayısının 50 bini geçtiğini belirterek, "Bunun devam edeceğini de çok rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.



AFAD ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından hayata geçirilen 'Mülteci Kadınlar Sosyoekonomik ve Psikolojik Uyum Projesi' kapsamında AFAD Başkanı Halis Bilden, beraberinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz ile birlikte Kahramanmaraş'ta çoğunluğu Suriyelilerden oluşan mültecilerin kaldığı geçici barınma merkezinde incelemelerde bulundu. İlk olarak AFAD İl Müdürü Zafer Özcan'dan merkez hakkında bilgi alan Bilden ve Yılmaz, daha sonra Suriyeli aileleri ziyaret etti. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte İdlib'ten gelen Muzhir Sellum'un evini ziyaret eden Halis Bilden, aileyle bir süre sohbet etti. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığının sorulması üzerine Sellum, Türkiye'de çok iyi bir şekilde ağırlandıklarını belirterek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve konteyner kent yönetimine teşekkür etti.



Ardından halı sahaya geçen Halis Bilden ve Sare Aydın Yılmaz, saha dışında tezahürat yapan gençlere alkışlarla tempo tutu. Konteyner kentin sokaklarında gezen çocuklarla da yakından ilgilenip onlara çeşitli hediyeler veren Bilden ve beraberindekiler ziyaret ettikleri bir anasınıfında da öğrencilerle yakından ilgilenip onlarla birlikte resim yaptılar. KADEM Başkanı Yılmaz daha sonra çocuklara resim yapmaları için boya kalemi hediye etti.



'RESİ ERDOĞAN'IN SELAMI VAR'



Ardından barınma merkezinde kadınlara yönelik açılan kursları ziyaret eden Bilden ve Yılmaz, kursiyerlerle yakından ilgilenip onlarla sohbet etti. Atölyelere "Sizlere reis Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" diyerek giren KADEM başkanı Sare Aydın Yılmaz, halı tezgahında mülteci bir kadınla birlikte ilmik attı. Kadınların bir istekleri olup olmadığını soran Yılmaz, onlara Türkçe öğrenmeleri tavsiyesinde de bulundu.



"50 BİNDEN FAZLA SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"



İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını yanıtlayan AFAD Başkanı Halis Bilden, 23 barınma merkezinde 260 bin civarında mültecinin kaldığını, Adana ve Osmaniye'deki barınma merkezlerinin tamamlandığını belirterek,"Bu iki kampı tahmin ediyorum 1 ay içerisinde devreye alacağız ve o zaman yüzde 60'ı konteyner kentlerde yaşamış olacaklar. ve gitgide biz tüm misafirlerimizi daha yaşanabilir mekan diyebileceğimiz yerlere alacağız" dedi.



Fırat Kalkanı Harekatı sonrası Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını ifade eden Bilden şunları söyledi: "Fırat Kalkanı Operasyonu başlatıldıktan sonra yaklaşık 2 bin kilometrekarelik bir alan güvenli hale geldi ve orada Suriyeliler ciddi bir şekilde ekonomik hayatlarını sürdürüyorlar. Arazilerin hepsin de ekimlerini yapmışlar ve şu an o bölge yemyeşil. Bu şu anlama geliyor; mutlaka kalan bölgelerin de bu anlamda belki dünyanın diğer ülkeleri tarafından koalisyon güçleri dediğimiz onlar tarafından ama mutlaka ülkemizin öncülüğünde oraların da çok hızlı bir şekilde DEAŞ ve DEAŞ benzeri terör örgütlerinden ivedi bir şekilde temizlenmesi lazım. Geri dönüşlere baktığımızda Çobanbeyli'de, Cerablus'ta, Azez'de insanların geri döndüğünü, baba insanların geri döndüğünü çok ciddi bir şekilde görüyoruz ve bunların hem eğitim, hem sağlık, hem diğer imkanları ÖSO'yla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanıyor ve 50 bin üzerinde kişinin kendi ülkelerine döndüğünü görüyoruz, bunun devam edeceğini de çok rahatlıkla söyleyebilirim."



YILMAZ: EN EĞİTİMLİLER YURT DIŞINA GİDİYOR DÜŞÜNCESİ YANLIŞ



KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz ise projeyle mülteci kadınların hayatlarına ekonomik anlamda dokunmayı hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Genel olarak şöyle bir kanı var toplumda. Suriye'den veya diğer ülkelerden gelen mültecilerin en kalitelileri, en eğitimlileri ve sosyoekonomik açıdan en iyileri yurt dışına gidiyor, Türkiye'de kalanlar genelde hep sosyoekonomik açıdan eğitim düzeyi daha düşük sınıflar oluyor. Aslında bu bilgi çok doğru bir bilgi değil. İşte tam da bu bilgiyi test etmek üzere biz çok büyük bir saha araştırmasının içine girmiş bulunuyoruz. Daha önce yapmış olduğumu bir projede gördük ki aslında Suriye'den ve diğer ülkelerden, Irak'tan gelen Türkmen veya Arap fark etmiyor gördük ki aslında bunların içerisinde kendi ülkelerinde çok nitelikli hem eğitim sahibi, hem meslek sahibi kadınlarımız var. ve biz aslında bu projede birazcıkta bu kadınları hedefliyoruz. Çünkü bu kadınların hayata katılımı, ekonomiye katma değer olarak girmeleri son derece önemli, entegrasyonu da böyle birazcık böyle başarabiliriz diye düşünüyoruz. Bir önceki projede matematik öğretmeni, Fransızca öğretmeni, endüstri mühendisi gibi birçok alandan kadın vardı. bugün de sahada gezerken birçoğuna sordum neredensiniz, ne eğitimi aldınız? ve hemen hemen hepsinin gerçekten meslek yüksek okulun da dahil olmak üzere lise mezunu ya üniversite mezunu olduklarını görüyoruz ama bu oranı söylemek çok sağlıklı değil biz de yeni inmiş bulunuyoruz sahaya."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Bilden'in konuşması



Yılmaz'ın konuşması



Barınma merkezi tabelası



Barın merkezi



Merkezdeki Suriyeliler



Suriyeli bir ailenin ziyaret edilmesi



Bilden ve Yılmaz'ın Suriyelilerle alkış tutması



Çocuklarla resim yapmaları



Atölyeleri ziyaretten detaylar



Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================================



Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kazada öldü



BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren hafif ticari araç yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü Süleyman Kocaağa öldü, 3 kişi de yaralandı.



Kaza, dün saat 14.30'da Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 16 KBK 69 plakalı hafif ticari aracıyla ailesini pikniğe götürmek isteyen 55 yaşındaki Süleyman Kocaağa, Oylat Kavşağı mevkiinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç, yolun sağındaki tarlaya uçtu. Ağaca çarparak duran araçta sürücü ile birlikte eşi 53 yaşındaki Ayşe Kocaağa, gelini 30 yaşındaki Sema Kocaağa ve torunu 3 yaşındaki Tuana Kocaağa yaralandı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Geçirdiği kriz sonucu ve kalbi duran Süleyman Kocaağa,yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kaza yeri



-Yaralılar



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



Sulama göletine giren çocuklardan biri boğuldu



ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde serinlemek amacıyla sulama göletine giren 3 çocuktan Suriyeli 12 yaşındaki Muhammet El Mehdi boğuldu, 2 çcocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan DSİ'ye ait sulama göletinde meydana geldi. Suriyeli Muhammet El Mehdi, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girdi. Çocukların bir süre sonra çırpındığını gören vatandaşlar, atladıkları sudaki çocuklardan ikisini kurtardı. Suriyeli Muhammed El Mehdi ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri, girdikleri suda yaptıkları yarım saatlik çalışmada El Mehdi'ye ulaştı. Sudan çıkarılan El Mehdi, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Suriyeli çocuğun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yeri



Ekiplerin arama çalışması



Cesedin çıkarılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa MERT/VİRANŞEHİR(Şanlıurfa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



Otomobille panelvan minibüs çarpıştı: 6 yaralı



KARABÜK'ün Eskipazar İlçesi'nde sürücüsünün kavşaktan kontrolsüz çıktığı iddia edilen panelvan minibüse otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, dün öğle saatlerinde D-750 karayolunun Üçevler Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden 40 yaşındaki Gökhan Karsan yönetimindeki 16 J 9182 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıktığı iddia edilen 74 yaşındaki Kamil Özdemir yönetimindeki 78 EC 481 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan minibüs yoldan çıkarak alt geçide düştü. Kazada yan yatan araçta bulunan sürücü Kamil Özdemir ile Cemal Kavak, Şadiye Özdemir, Kamil Zeren, Durdu Zeren ile otomobilde yolcu olarak bulunan Vildan Karsan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Kaza yapan araçlar



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



Adana'da Arapça küfür eylemi



ADANA'da oturan Suriye vatandaşlarının Arapça küfrettiğini ileri süren mahalle sakinleri, lastik yakarak yol kapatıp, "Burası Türkiye, demokrasiden çıkış yok" sloganı attı. TOMA ile müdahale eden polis yanan lastikleri söndürüp, kalabalığı dağıttı.



Merkez Yüreğir ilçesinin Doğankent mahallesi Haşim Dalgıç caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye gelen ve Suriyeli oldukları ileri sürülen 10 kişilik grp, iddiaya göre kendi aralarında Arapça konuşmaya başladı. Arapça konuşan grubun kendilerine küfür ettiğini ileri süren mahalle sakinleri, toplanıp, Suriye vatandaşlarının kaldığı çadırlara yöneldi. Polis ekipleri, grubu uyararak dağılmasını istedi.



Polisin uyarısı üzerine Suriyeli mültecilerin yaşadığı bölgeden uzaklaşan grup, Karataş Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Caddeye yerleştirdikleri lastikleri ateşe veren yaklaşık 150 kişilik grup, "Burası Türkiye, Demokrasiden çıkış yok" diye slogan attı. Olay yerine Çevik Kuvvut Şubesi'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahala Aracı (TOMA), Terörle Mücadele ve Asayiş şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Eylem nedeniyle Karataş Bulvarı'nda trafik yaklaşık bir saat durdu. Polisin uyarısıyla grup dağılırken, TOMA ile yanan lastikler su sıkarak söndürüldükten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polis ekiplerinin grubun önünde durarak yürümelerine engel olması



Grubun slogan atması



Yanan lastikler



Toplanan kalabalıktan genel görüntü



Zırlı ekip aracından inen polislerin görüntüsü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



Paris-2 gemisinin enkazına dalış yaptılar



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında 1'inci Dünya Savaşı sırasında batırılan 'Paris-2' gemisinin enkazına dalış yapıldı.



Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu tarafından Kemer Belediyesi desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Paris-2 Dalış etkinliği dalışla devam etti. 1'inci Dünya Savaşı sırasında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul komutasındaki topçu bataryası tarafından 13 Aralık 1917 tarihinde batırılan Fransız savaş gemisi 'Paris-2'nin Kemer açıklarında yaklaşık 30 metre derinlikteki enkazına dalış yapıldı. 19 üniversiteden 110 öğrencinin katıldığı etkinlikte daha önce 3 yıldız almış olan öğrenciler dalış gerçekleştirirken, ardından da yakın noktada bulunan resifte dalış yapıldı. Dalış sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük tarafından fotoğraflandı.



Dalış sonrası açıklama yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Tarihe tanıklık ettik. Paris-2 geçtiğimiz yıllardaki ile aynı, herhangi bir değişiklik göremedik. Sualtı canlıları için de iyi bir mekan olmaya devam ediyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Afişin görüntüsü



Denizdeki dalgıçlardan görüntü



Dalgıçların 'ok' işareti yapması



RÖP: Mehmet Gökoğlu



Mehmet Gökoğlu'nun bir kadın dalgıcı hazırlaması



Suya atlayan bir dalgıçtan detay



Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



Aydın'da Arapapıştı Kanyonu turizme açıldı



AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'ndeki Arapapıştı Kanyonu, düzenlenen törenle turizme açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çercioğlu, "Turizmin zor anlar yaşadığı Türkiye'de böyle bir yeri turizme kazandırdığımız için mutluyuz" dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Bozdoğan Belediyesi işbirliğiyle Arapapıştı Kanyonu turizme kazandırıldı. Aydın'ın yeni gözdesi kanyon, açılışının ilk gününde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Bozdoğan'a bağlı Kemer Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Arapapıştı iskelesinde gerçekleştirilen açılışa Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP'li Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, CHP'li Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapucu, Bağımsız Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan ve yaklaşık 3 bine yakın vatandaş katıldı.



ÇERÇİOĞLU: 15 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK



Törende, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kanyonun yapısıyla ilgili bilgi verirken, Aydın ve Türkiye'nin turizmde zor günler geçirdiğini kaydetti. Çerçioğlu şunları söyledi: "2014 yerel seçimlerinde Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ile birlikte bir söz vermiştik. Arapapıştı Kanyonu yaklaşık 15 yıldan beri bir hayaldi, biz bu hayali gerçekleştirdik. 3 yılın sonunda bu zor süreç tamamlandı. Belediye olarak çalıştık. İskeleler yapıldı. Tekneler satın alındı. Daha sonra da biz kanyonu gezmeye başladık. Burada muhteşem bir manzara var. Kitaplarda gördüğümüz bitki örtüsü ve hayvanlar var. Hepinizin bildiği gibi Kemer Barajı 1958 yılında merhum başbakanımız Adnan Menderes tarafından yapılmıştır. Sulama, taşkın önleme ve elektrik üretiminde görev alan bu baraj sahip olduğu doğal ve güzellikleriyle artık turizm alanında da ön plana çıkacaktır. Doğal oluşumu yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir alandır."



2 BİN 500 YILLIK KAYA MEZAR



Arapapıştı Kanyonu'nun 380 metre yüksekliğinde 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikası olduğuna dikkati çeken Başkan Çerçioğlu, şöyle devam etti: "Kimi yerlerde genişliği 12 metreye düşen kanallar şeklinde kıvrılarak devam etmektedir. Arapapıştı ismi M.S. 7'inci yüzyılda doğudan gelen Arap akınlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. O dönemden bu döneme gelene kadar Arapapıştı ismi ile anılmaktadır. Keşif inceleme gezisinde 2 bin 500 yıl önce pers döneminde ait kaya mezarını keşfettik. Gerçekten çok etkilendik. Adnan Menderes Üniversitesi'nden Arkeoloji bölümünden bilim adamlarını davet ettik. Onlar inceledi. Bu yönde tespit edildi. Artık bundan sonra mutlaka koruma altına alınacaktır ve kazı çalışmaları devam edecektir. Bizler, burada böylesine tarihi bir yeri keşfetmekten dolayı çok şanslıyız. Turizmin zor anlar yaşadığı Türkiye'de böyle bir yeri turizme kazandırdığımız için mutluyuz."



Açılışın ardından ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler teknelerle kanyon içerisinde tarihi yolculuğa çıktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------------------



-Arapapıştı Kanyonu'nun turizme açılması nedeniyle düzenlenen törenden görüntü



-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Ali CİNTOSUN / BOZDOĞAN(Aydın),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=================================



Caretta carettalarla yüzdüler



MUĞLA'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi İztuzu Kumsalı'nda toplanan 453 yüzücü, "Caretta carettalarla birlikte yüzüyorum" sloganıyla düzenlenen yarışlarda mücadele etti. Yarışlarda genel klasmanda erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda Nilay Erkol birinci oldu.



İztuzu Kumsalı'nın Boğazağzı Mevkii'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Dalyan Açık Su Yüzme YarışlarIarı'na Türkiye'nin 81 ili ile Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, Yunanistan ve İtalya'dan 13-88 yaş arası yüzücüler katıldı. Organizasyon komitesinde; Dalyan Spor Kulübü, Muğla Ticaret Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca Belediyesi ve Ortaca Dalyan Turizm Derneği yer alırken, 453 katılımcı arasında kadınların çoğunlukta olması dkkat çekti. 'Caretta carettalarla birlikte yüzüyorum' sloganıyla düzenlenen yarışlar için sabah kayıtlarını yaptıran yüzücüler, ayaklarına çiplerini taktıktan sonra yarışın başlatılmasını bekledi. Yarışmalarda 8 hakem görev alırken, yüzücülerin can güvenliği için 7 motorlu tekne ile 3 tur teknesi hazır bekletildi.



Plajda jandarma ekipleri, denizde de deniz polisi botlarla, dalgıç polisler de deniz altında önlem aldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Sahil Güvenlik ekipleri de hazır bekletildi. Organizasyonda genel klasmanda erkeklerde Uğurcan Özer, kadınlarda ise Nilay Erkol birinci oldu. Yarışlara katılan 88 yaşındaki Levent Aksüt ise yarışmacılar ve seyircilerden büyük ilgi gördü.



"HEDEF TURİZM 12 AYA YAYMAK"



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş, bölge turizmini 12 aya çıkarmayı hedeflediklerinin belirtedrrek şöyle dedi: "Bu tür organizasyonların bölge turizmine büyük katkı sağlamakta. Dalyan'da 17 otelde boş yer yok. Çarşıda'da büyük bir hareketlilik göze çarpıyor. Üç gün de olsa ölü sezonda böyle bir hareketlilik turizmcimize hem moral oluyor hem de sezonun uzamasını sağlıyor. Bu tür organizasyonlara MUTSO olarak sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. Önemli olan nihai hedefimize ulaşmak. Bu hedef de 12 ay turizm yapılabilen bir Muğla oluşturmak."



Ortaca Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karaçelik de turizm sezonunu öne çekmek istediklerine dikkati çekip, Kasım ayında da düzenleyecekleri koşu etkinliği ile sezonu uzatmayı hedeflediklerini söyledi. Erkekler genel klasman birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü engelli sporcusu Uğurcan Özer yarışlara geçen yılda katıldığını vurgularken, "Gelecek yıl da katılacağım.Yarış çok güzeldi. Çok eğlendim. Caretta carettalarla birlikte yüzmek çok güzeldi. Birkaç tanesine rastladım. Onlar çok hızlılar ve çok güzeller" dedi.



18 yaşındaki milli yüzücü Nilay Erkol "Normalde 14-18 yaş kategorisinde yüzüyordum. Bugün ise genel klasmanda hem kadınlar hem tüm yüzücüler arasındaki değerlendirmesinde birinci oldum. Yarışlara ikinci katılışım. Geçen sene de birinci olmuştum. Çok güzel bir organizasyon. Milli bir yüzücüyüm ama Dalyan'ın tanıtımı açısından bu yarışa katılmaya önem veriyorum. Benim için antrenman gibi oluyor hem de caretta carettalarla birlikte yüzmek çok güzel" diye konuştu.



Yarışları izleyen Muğla Valisi Amir Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm açısından kriz olarak adlandırılan dönemin fırsata çevrilmesi gerektiğin ibelirtip, "Dünyaca meşhur İztuzu Plajı aynı zamanda Dalyan, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman turizm destinasyonunda önemli bir yerdir. Bu yarışları burada düzenlememizin nedeni caretta carettaların üreme alanı olan İztuzu Plajı'nda insanlara güzel algılar oluşturmak. Bu sporlarla birlikte bölgedeki birliği, doğa ile insan sevgisiyle kaynaştırmayı sağlıyoruz. Turizmi canlandırmak istiyoruz. Sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda da tarihi ve doğasıyla da turizmi sadece 6 ay değil 12 aya yaymak istiyoruz." dedi.



Yarışların ardından Dalyan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle, dereceye giren yüzücülere madalya ve kupaları verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



-Yarışlardan görüntü



-Yarışların finalinden görüntü



-Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş ile röp.



-Milli yüzücü Nilay Erkol ile röp.



-CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ile röp.



-Muğla Valisi Amir Çiçek ile röp.



-Genel ve detay görüntüler.



Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA(Muğla),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================