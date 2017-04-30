Dha Yurt Bülteni - 1
1)İZMİR'DE 1 MAYIS ÖNCESİ TERÖR OPERASYONUİZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde eylem hazırlığında olan DEAŞ terör örgütü üyesi 2'si Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
1)İZMİR'DE 1 MAYIS ÖNCESİ TERÖR OPERASYONU
İZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde eylem hazırlığında olan DEAŞ terör örgütü üyesi 2'si Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarında örgütün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kaos ortamı yaratmak için eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 2'si Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Operasyondan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/İZMİR,
30.04.2017 - Haber Kodu : 170430011
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2)ARANANLARA ŞAFAK BASKINI
ADANA'da çeşitli suçlardan yakalama kakarı ve kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 45 kişi gözaltına alındı. Şafak vakti 450 polisle düzenlenen operasyonda 136 ayrı adrese baskın düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, artan suç istatistikleri ve mahkeme kararları nedeniyle yakalama ve kesinleşmiş hapis cezaları ile arananları yakalamak için harekete geçti. En az 4 yıl hapis cezası bulunan ağır suçlarından arananların listesini belirleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği 450 polisin katıldığı operasyonda, 136 ayrı adrese eş zamanlı girildi. Koç başları kapıları kıran özel harekat timleri çevre güvenliğini alırken, evlere giren en ekipler de aranan 45 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından, işlemlerinin tamamlanması için Adana Emnyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Listelerde olmasına rağmen evlerinde bulunamayanların yakalanması için ise çalışma sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü
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Operasyona katılan ekipler baskın yapılacak adrese giderken
Özel Harekat Polisleri'nin eve doğru kalkan ve uzun namlulu silahlarla ilerlemesi
Çevre güvenliği alan Çelik Yelekli polisler
Eve giren ekipler
Pencereden bakan vatandaşın görüntüsü
Aranan şahsın polisler tarafından evden çıkartılması
Zanlının götürülmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,
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3)DEPOLARIN YANDIĞI MEYVE SEBZE HALİNDE KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
KARABÜK'te meyve ve sebze hali'nde içerisinde kasa ve malzemelerin bulunduğu 5 depo yandı. Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Başkanı Cuma Kara, yangının kundaklanma sonucu çıktığını öne sürdü.Yangın, saat 02.00 sıralarında Öğlebeli Mahallesi'nde meyve ve sebze hali'nde kasaların konulduğu depoların bulunduğu alanda başladı. Kasaların tutuşmasıyla başlayan yangının ardından alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra destek amacıyla Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA da gönderildi. Depoların kepenkleri iş makineleriyle sökülerek alevlere müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken yan yana bitişik halde bulunan 36 depodan 5'i kullanılamaz hale geldi. Yangının kundaklanma sonucu çıktığı tahmin edilirken itfaiye ve polis ekipleri depoların bulunduğu alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Hal ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
DEPOLARIN HEPSİ YAKILMAYA ÇALIŞILMIŞ
Yangın sonrası olay yerine gelen Kara, "Burada her gün gece yarısından itibaren meyve ve sebze kasaları için görevliler olur. Ama bugün yok, çünkü yarın hal kapalı. Bu yüzden dolayı olay böyle. Kundaklama olduğu kesin. İnşallah araştırılacak ve bulunacak. Depolar baştan itibaren yakılmaya çalışılmış" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Alev alev yanan depolar
-Söndürme çalışmaları
-Kundaklanmaya çalışılmış depolar
-Park halindeki kamyon ve TIR'ların gelen sürücüleri tarafından uzaklaştırılması
-Polisin incelemeleri
-Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Başkanı Cuma Kara'nın açıklaması
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,
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Adıyaman kırsalında PKK'lılara hava operasyonu: 8 terörist ölü (EK)
4)KARADAN VE HAVADAN ARAZİ TARAMASI YAPILIYOR
Adıyaman kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik karadan ve havan başlatılan operasyon devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı timleri, karadan arazi taraması yaparken, havadan ise insansız hava araçlarıyla gözetleme yapılıyor. Operasyon kapsamında dün sabah saatlerinde uçakların bombaladığı sığınma alanlarında etkisiz hale getirilen 8 teröristin cesedinin ise araziden morga götürüleceği belirtildi.
BİRÇOK BÖLGE, 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ
Bu arada Adıyaman Valiliği, operasyonun sürdürüldüğü bölgeler, 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti. Valilikten yapılan açıklamada, Ulbak Dağı'nın batısı, Koçali Serkül Tepe'nin güneydoğusu, Kömür Hasankan Mahallesi kuzeybatısı, Koçali Çağlalı Tepe'nin güneybatısı, Çirkin Deresi, Göçeryolu sırtları güneybatısı ve Koçali Haçik Tepe güneybatısının 13 Mayıs gününe kadar 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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Operasyon bölgesi
Jandarma ve Özel harekat önlem alması
Bombalanan ormanlık alan
Dumanlar yükselmesi
Zırhlı araçlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,
29.04.2017 - Haber Kodu : 170429154
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5)KATO DAĞI'NDA BÜYÜK OPERASYON
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, bir güvenlik korucusu yaralandı. Teröristler bir mağarada kıstırılırken, operasyon bölgesine takviye kuvvetler ve iş makineleri sekv edildi.
Beytüşşabap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda bulunan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınak ile mağalaralarının imha edilmesi amacıyla 10 gün önce başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bölgede zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanırken, silah sesleri ilçe merkezinden de duyuluyor.
Dün tespit edilen bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çatışmada, bir güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu, çatışma bölgesinden alınarak Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.
Bir mağarada kıstırılan teröristler, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarını geri çevirip, ateşle karşılık verirken, bölgeye takviye birlikler ile iş makineleri sevk edildi. Operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Askerlerin akşam geçişi
-İş makinelerinin kato dağına gidişi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),
29.04.2017 - Haber Kodu : 170429170
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6)OTOMOBİLDE SIKIŞAN HAMİLE KADIN KURTARILDI
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ağaçlara çarptığı otomobilinde sıkışan 10 haftalık hamile sürücü 31 yaşındaki Ayşegül Kara, aracın kapısı kesilerek kurtarıldı.D400 karayolu Kemer-Kumluca bölümünün Karabucak mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ayşegül Kara'nın kullandığı 07 VCN 71 plakalı otomobil virajda kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenardaki ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada sürücü Ayşegül Kara otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Ardından 112 ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
10 haftalık hamile olduğu belirtilen sürücü Ayşegül Kara, itfaiye ekipleri tarafından özel cihazla otomobilin ön kapısı kesilerek çıkarıldı. Sedyeye alınan hamile sürücü ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Ayşegül Kara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Araçtan detay
Araçta sıkışan kadın yakın detay
İtfaiyenin kapıyı kesmesi
Kesim yakın detay
Kapının kopartılması
Kadının yanındaki ekiplerden yakın detay
Kadının araçtan çıkartılması ve ambulansa taşınması
Araçtan detay
Ambulansın gitmesi
HABER-KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA
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7)BAKAN BOZDAĞ, HSYK BAŞKANVEKİLİ YILMAZ'IN OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE KATILDI
ADALET Bakanı Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz'ın Bolu'da gerçekleştirilen düğününe katıldı.
Bolulu olan HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz, Ecem Eser ile Karacasu Beldesi'ndeki otelde yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Bolu Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü ve yüksek yargıdan pek çok isim katıldı. Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Müsteşar Kenan İpek ile yan yana oturarak sohbet etti.
Bakan Bozdağ, ilk danslarını yaptıktan sonra gelin ve damada evlilik cüzdanlarını verdi. Hayırlı, uğurlu olması dileğinde bulunan Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 çocuk tavsiyesini tekrarlayarak şöyle dedi:
"Rabbim birlikte ihtiyar, birlikte bahtiyar etsin inşallah. Sıhhatli uzun ömürler versin. Hayırlı evlatlar nasip etsin. Cumhurbaşkanımızı eminimki gençlerimiz çok dinlemişlerdir. Biz onun arkadaşı olarak, onun o tavsiyesini burada yapmamız lazım. Ne diyordu sayın Cumhurbaşkanımız; Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, 5 olur Allah kerim olur. Biz diyoruz ki; bir olup garip olmasın, iki olup rakip de olmasın. Denge olsun, bereket olsun Allah da onları her daim korusun, her muratlarını onlara helalinden bol bol versin. Rabbim inşallah sizlere arzu ettiğiniz hayırlı evlatları nasip eder. Bizim Yozgat'ta bir hadise var. Kız tarafı fazla üzülmesin. Oğlan tarafı da fazla sevinmesin. 'Kız evden gider ama oğlan elden gider' derler. Oğlan inşallah elden gitmez."
Görüntü Dökümü
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-Bakan Bozdağ'ın masada görüntüsü
-Gelin ve damadı tebrik etmesi
-Konuşması
-Evlilik cüzdanını vermesi
Haber-Kamera: Ersin ERCAN/BOLU,
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8)TEKEL BAYİSİNE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 3 YARALI
KONYA'da bir tekel bayisine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu 28 yaşındaki Abdullah Güner öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay, gece saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Büyük Aymanas Mahallesi Karagöl Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Güner'in işlettiği tekel bayisine saat 22.30 sıralarında gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi içki istedi. Güner'i içki satışı olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Güner tokat atarak şüpheliyi dışarı çıkardı. Olaydan 1 saat sonra yanında başka bir kişi ile birlikte tekrar gelen şüpheli içeri girerek tüfek ve tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu, Abdullah Güner, ağabeyleri 30 yaşındaki Mustafa Güner, 41 yaşındaki Ali Murat Güner ve yeğeni 19 yaşındaki Zekai Güner yaralandı. İki saldırgan bir araçla kaçtı. İçerde bulunan kayınpederi 55 yaşındaki Naim Çalışkan ve arkadaşı 30 yaşındaki Hakan Uğuz ise olaydan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Abdullah Güner'in öldüğünü tespit etti. Diğer yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ali Murat ve oğlu Zekai Güner'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
"GÜZEL ŞEYLER OLACAK"
Daha önce cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilen Abdullah Güner'in 6 ay önce evlendiği ve baba olmaya hazırlandığı ifade edildi. İkinci bir tekel bayisi açmaya çalıştığı belirtilen Güner'in olaydan kısa süre önce silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan arkadaşı Hakan Uğuz'a, "İçimde bir mutluluk var. Güzel şeyler olacak" dediği ifade edildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, çok sayıda fişek ve kovan buldu. İşyerinin ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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Yaralıların yerde yatması
Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi
Yaralıların ambulanslara alınması
Olay yeri detay
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,
30.04.2017 - Haber Kodu : 170430008
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9)BIÇAKLA YARALI HALDE BULUNAN 2 AY ÖNCE EVLENEN 17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI
ADANA'da 3 ay önce resmi nikahsız evlilik yapan 17 yaşındaki İsa Arıç, bıçaklanmış olarak getirildiği hastanede öldü. Risme nikahsız eşi 15 yaşındaki S.C., "Yatıyordum, iniltisine uyandım, kanlar içinde buldum" diye ifade verdi.
Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan İsa Arıç, 2 ay önce akrabasının kızları ile resmi nikahsız evlendirildi. Ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan genç çift, gece yatak odalarına gitti. Sabaha uyanan karşı S.C., eşini göğsünden yaralı halde buldu. Eşinin yardım çığlıklarını duyan ailesi, TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan İsa Arıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göğsünde 2 bıçak darbesi aldığı belirlenen İsa Arıç'ın yakınları, "Kendi kendine yaptı" diye ifade verdi.
Gencin cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis, İsa Arıç'ın birlikte yaşadığı S.C. ve ailesini ifade için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü
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Hastanenin acil servis girişi
Ölen gencin yakınları hastane koridorunda ağlarken
İsa Arıç'ın sağlık fotoğrafı
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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10)SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
OSMANİYE'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada 47 yaşındaki Edip Ağırbaş ve 49 yaşındaki Metin Gedik öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, gece saat 23.00 sularında Osmaniye Gaziantep E-90 otoyolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Bahçe İlçesi yönüne giden 20 yaşındaki Mustafa Ağırbaş, yönetimindeki 78 BF 440 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla attıktan sonra orta refüjdeki demir bariyerlere çarpan ve karşı şeride geçerek durabilen otomobilin sürücüsü Ağırbaş ile araçta bulunan Metin Gedik ağır yaralandı. Araçtan yola fırlayan Edip Ağırbaş kaza yerinde, Metin Gedik ise kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde öldü. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Ağırbaş, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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Kaza bölgesindeki polisler, kaza yapan araç
Aracın takla attığı yer, demir bariyerler
Araçtan kopan ayna
Aracın yandan görüntüsü
Olay yerindeki ambulans
Aracın ön camındaki plakası
Açılan hava yastıkları
Aracın tavan kısmından detay
Kaza yapan araçtan detay görüntü
Yerdeki ceset üzeri bezle kapalı
Otoyoldan geçen araçlar
Aracın kırılan ön camı
Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,
30.04.2017 - Haber Kodu : 170430004
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11)ZEYNEP BEBEK ÖLMESİN
MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde oturan 11 aylık Zeynep bebeğe, bir grup kalıtsal nöromüsküler (sinir kası tutan) hastalık olan SMA (Spinal Musküler Atrofi) teşhisi konuldu. Doktorların, "2 yıl yaşar" dedikleri minik Zeynep'in ailesi, kızlarının yaşama tutunabilmesi için yurt dışından getirilmesi gereken ve fiyatı yaklaşık 3 milyon lira (841 bin 590 dolar) olan ilaca ihtiyaç olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı ve hayırseverlerden yardım isteyen anne Şengül Özden, kızının her gün gözünün önünde eridiğini belirterek, 'Ben onu mezara değil, parka götürmek istiyorum" dedi.
Alaşehir'de oturan 29 yaşındaki Şengül Özden ile 33 yaşındaki Yusuf Özden çiftinin yaşamı 2 çocuğuklarından 11 aylık Zeynep Fatma Özden'e, SMA hastalığı teşhisi koyulmasıyla değişti. 45 günlükken hareketlerindeki yavaşlama nedeniyle çocuklarını Salihli'deki bir hastaneye götüren Özden çifti, doktorun, 'Omurilikte yer alan ve kasların hareketinden sorumlu olan bazı hücrelerin hastalanması ve görevlerini yapamamaları sonucu ortaya çıkan SMA hastası olabilir' demesi üzerine, bu defa daha kapsamlı araştırma yapılabilecek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, minik Zeynep'e SMA tanısı konuldu. Bu haberle yıkılan aile, Zeynep'in durumunun kötüleşmesi üzerine 45 gün hastanede kaldı. Şu anda 11 aylık olan Zeynep bebek, solunum cihazına bağlı olarak yaşarken, yavaş yavaş hareketleri de yok olmaya başladı. Özden çifti, çocuklarının hastalığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
"2 YIL ÖMRÜ VAR" DENİLDİ
Doktorların minik Zeynep'in en fazla 2 yıl yaşayabileceğini söylediklerini anlatan ev kadını anne Şengül Özden, 'Nusinersen' isimli ilacın yurt dışından getirilmesi için çağrı yaptı. Anne Özden, şunları söyledi:
"45 günlükken kızımın SMA hastası olduğu ortaya çıktı. Biz isterdik ki elinden tutabilelim. Yatağa bağımlı olsa da yanımızda olsun, yaşasın istiyoruz. İlacımız yurt dışında var. Doktor bize '2 sene yaşar' dediğinde ne yapacağımızı bilemedim. Çocuğumu toprağa gömmek istemiyorum. Yüzde 1 şansımız bile olsa denemek istiyoruz. Bizim gibi olan ailelerin umutları sönmesin. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza yalvarıyoruz. Biran önce ilacımız gelsin. Çünkü bizim çocuğumuzun zamanı yok."
"KIZIMI MEZARA DEĞİL PARKA GÖTÜRMEK İSTİYORUM"
Anne Şengül Özden, diğer SMA hastası çocuklar için de ilaç çağrısı yaparken, 2 ayda 20 bebeğin ilaç olmadığı için hayatını kaybettiğini söyledi. Anne Özden, şöyle konuştu:
"Her gün biz bu korkuyla yaşıyoruz. 'Bugün sıra bize mi gelecek' diye düşünüyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Kızım her geçen gün gözümün önünde eriyor. Zeynep'in gözünün içine bakamıyorum. Her gün hareketleri azalıyor. Her an her şey olabilir. Bir an önce evladımızda bu ilacın verilmesi lazım. Yürümeyeceğini, koşmayacağını biz de biliyoruz. Ama en azından yaşasın istiyoruz. Ben onu mezara değil parka götürmek istiyorum. İki kardeşin ayrılmasını istemiyorum. Evladımdan ayrılmak istemiyorum."
Yurt dışında bu ilacı kullanan ailelerle iletişime geçtiklerini de belirten anne Özen, "Bu ilacı kullanan çocukların gelişim gösterdiğini öğrendik. Bu ilaca ulaşmak için tüm yolları deneyeceğiz" dedi.
İLACIN FİYATI 3 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE
Alaşehir'deki bir camide imam olarak görev yapan, baba Yusuf Özden, ilacın Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla yurt dışından getirilebileceğine dair kendilerine bilgi verildiğini ancak, maliyetinin 3 milyon lira olduğu öğrenince yıkıldığını anlattı. Baba Özden, "3 aylık 6 doz ilaç için bizden istenen bu parayı karşılamamız mümkün değil. Devletin yanımızda olmasını istiyoruz. Bir türlü sonuca ulaşılamıyor. Sağlık Bakanlığı bu ilaç gelecek diye 3 ay önce söylemişti. Ama hala ilaç bekliyoruz. Bizim zamanımız yok. Her an çocuğumuzu kaybedebiliriz. Sağlık Bakanlığı'na da bize yardımcı olmaları için başvurduk. Bakanlık 'Çocuğumuz bu ilacı kullanabilir' diye uygunluk verdi. Yurtdışı ilaç talebi formunu doldurup Türk Eczacılar Birliği'ne yolladığımızda bizden 841 bin 590 dolar istenip, 'Para yatırılırsa ilaç gelir' denildi" dedi.
Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 çocuğun bu hastalıkla savaştığını belirterek, "Sadece benim çocuğum için değil bütün çocuklar için bu ilaç gelsin. Türkiye büyük bir devlet, bu çocukların ilaç ihtiyacını karşılayabilir. Devleti yanımızda görmek istiyoruz" dedi.
SMA HASTALIĞI NEDİR?
SMA; Çocuklukta belirtileri daha belirgin görülen hastalık, sık rastlanan genetik rahatsızlıklardan biri. Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın tüm tiplerinde omurilikte bir bölgedeki hareket sinirleri etkileniyor. SMA, kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrif olmasıyla kasların erimesi ve zayıflaması belirtileriyle literatürdeki yerini aldı. SMA hastalığında çeşitli evreler bulunuyor. Bunlardan en tehlikelisi SMA Tip 1 adı verilen evrenin belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar bulunuyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Zeynep bebekten ve odasından görüntü
-Anne ve babanın konuşmaları
-Şengül Özden - Yusuf Özden çiftinin kızlaır Zeynep ile ilgilenmelerinden görüntü
-Zeynep bebeğin ablası Ecrin Özden'in kardeşi ile ilgilenmesi
Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, -
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12)SİVAS'TA GEÇEN YILKİ KURAKLIK, BUĞDAYI OLUMSUZ ETKİLEDİ
SİVAS Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, geçen yıl kurak dönemde yapılan ekim nedeni ile ekili buğday tarlalarında yüzde 30 civarında hasar olduğunu söyledi.
Konya ve Ankara'nın ardından buğday üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Sivas'ta geçen yıl ekim döneminin ardından yeterli yağışların olmayışı ekili arazilerde sıkıntıya neden oldu. Ekim döneminin ardından mevsimin kurak geçmesi, yağmur ve kar yağışının zamanında gerçekleşmemesinin etkileri baharla birlikte filizlenmeye giren tarlalarda göze çarptı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile buğday ekili tarım arazilerinde yaptıkları incelemelerde ciddi oranda hasarı tespit ettiklerini söyledi. Yaklaşık 3 milyon dekar arazide buğday ekili olduğunu belirten Çetindağ, "İlimizde geçen yıldan kalma kuraklığa dayalı büyük bir hasar var. Daha çok buğday da ekilen bir arazimiz var. Her yıl çiftçimize bir sıkıntı çıkıyor. İnşallah bu sene sıkıntı çekmez diyoruz ama şu anda yüzde 30 civarında ürün kaybı var. Bahar döneminde yağışlar iyi gittiği halde geçen yıldan kalma bu sıkıntılar yaşanmakta. Çiftçimiz sıkıntılı durumda. İklimlerin değişmesinden dolayı bu sıkıntılar yaşanıyor" dedi.
POLİÇE SÜRESİ UZATILMALI
Çetindağ, kentte kuraklık nedeni ile ürün kabı yaşayan bir çok çiftçinin tarım sigortasından da faydalanamayacağını söyledi. Tarım sigortası kapsamında kuraklık poliçesi yaptırma işlemlerinin 24 Nisan'da bittiğini hatırlattı. Başvuruda bulunmayan ancak kuraklık nedeni ile ürün kaybı yaşayan çiftçilerin mağdur olacağını belirten Çetindağ, bu sürenin uzatılmasını istediklerini dile getirdi. Çetindağ, "Bu poliçeyi unutan ve takip edemeyen çiftçilerimiz var. Kuraklıkla ilgili kesin sonuçlar Mayıs içinde belli olurken, sürenin Nisan sonunda bitirilmesi doğru değil. Çiftçimiz sorun yaşarsa, bu ülkemizde de sorunlara yol açacaktır. Bu konuda ilgililerden gereken desteği bekliyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekili arazilerden görüntü
-Ziraat Odası Başkanı Çetindağ'ın incelemeleri
-Yaptığı açıklama
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
29.04.2017 - Haber Kodu : 170429162
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13)12 SANATÇIDAN MANİSA'DA SANAT ŞÖLENİ
MANİSA Uluslararası Mesir Festivali kapsamında Ahmet Selçuk İlkan 40'ıncı Sanat Yılı Anısına konser düzenlendi. Vatan Şaşmaz'ın sunduğu 12 sanatçının yer aldığı konserde Manisalılar'a sanat şöleni verildi.
Manisa'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Mesir Festivali etkinlikleri kapsamında, söz yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan'ın 40'ıncı Sanat Yılı Anısına festival konseri düzenlendi. Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere birçok ünlü isim katıldı. Vatan Şaşmaz'ın sunduğu konserde Ahmet Selçuk İlkan'ın yanı sıra, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Coşkun Sabah, Elif Kaya, Emre Altuğ, Muazzez Ersoy, İntizar, Tan, Tuna Velibaşoğlu, Yeşim Salkım ve Zara gibi ünlü isimler yer aldı. Ünlü sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan'ın unutulmaz bestelerini ve şarkılarını söyledi. Gecenin finalini İntizar'ın yaptığı konserde Ahmet Selçuk İlkan ve Muazzez Ersoy'un dansı uzun süre alkışlardı. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği konseri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik ve daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de izledi.
Konser sonunda protokol üyeleri sanatçılara başta mesir macunu olmak üzere çeşitli hediyeler verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Tüm sanatçılardan detay görüntü
Vatandaşlardan ve protokolden detay
Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
30.04.2017 - Haber Kodu : 170430012
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