Dha Yurt Bülteni - 1

1)TUNCELİ'DE PKK'LILARIN TESLİM OLMA ANI



TUNCELİ'nin farklı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yeralan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda 1 terörist öldürülürken, 4 PKK'lı da kendiliğinden teslim oldu. Bu 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anları ise kameralarca saniye saniye kaydedildi. Aliboğazı Vadisi içindeki PKK sığınak ve kamplarının bulunduğu bölgeye önceki gün 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli timlerin yaptığı sızmanın ardından, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon kapsamında başlayan çatışmalar sürüyor. Dün aynı bölgedeki teröristlere 50 metre kadar yaklaşan güvenlik güçleri ile "Teslim ol" çağrılarına karşılık silahla ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü. Aynı şekilde güvenlik güçleriyle çatışan ve sığınak içerisinde oldukları kameralara da yansıyan 4 terörist güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu. Teröristlerin teslim olma anları da saniye saniye kaydedildi. Bu bölgede devam eden operasyonlarda önceki gün 2, dün de 1 olmak üzere toplam 3 terörist öldürülürken, önceki gün 8, dün de 4 olmak üzere toplam 12 terörist bu bölgede güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.



Tunceli Valiliği'nden çatışmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, 28 Nisan 2017 tarihinde güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 erkek terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmekte olup, gelişmelerden bilahare kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.



3 GÜNDE, 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisi'nde dün, 5'i kadın, 10 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bölgede 3 gündür sürdürülen operasyonlarda ise toplam 20 teröristen etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



ÖRGÜTÜN OVACIK SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ



Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisi'nde devam eden operasyonlarla ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada, dün akşam saatlerinde tespit edilen bir sığınakta kıstırılan PKK'lı 5 kadın teröristle sıcak temas sağlandığı belirtildi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 14 yıldır bölgede faaliyet yürüten örgütün Ovacık sorumlusu olduğu bildirildi.



2)ŞANLIURFA'DA AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 10 YARALI



ŞANLIURFA'da, iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan, tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, 10 kişi yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir prefabrik atölyesi önünde meydana geldi. Canbeyli ile Bülbül ailesinin fertleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, 10 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, ikinci bir kavganın yaşanmaması için zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.



3)ANTALYA' DA ALKOL YASAĞINA ALKOLLÜ PROTESTO



Antalya Valiliği'nin kamuya açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasını yasaklayan kararı, kent genelinde kolluk kuvvetlerince uygulanmaya başlandı. Alınan yasak kararı sonrasında bir grup, sosyal medya üzerinden 'Amfide bira içiyoruz' başlığı altında örgütlendi. Kaleiçi Yat Limanı içerisindeki Amfi Tiyatro'da akşam saatlerinde, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, karara tepki gösterdi. Beraberlerinde getirdikleri birayı burada içen grup, şarkılarla kararı protesto etti. Grup, 2 saatlik eylemin ardından dağıldı.



4)PARK HALİNDEKİ 7 OTOBÜS YANDI



BURSA'da yolcu otobüslerin park ettiği alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, 1 otobüste de hasar meydana geldi. Merkez Osmangazi ilçesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınındaki özel bir firmaya ait yolcu otobüsü parkında saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kısa sürede büyüyerek diğer otobüslere de sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışman ardından söndürülürken, yangında 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, bir otobüste de hasar oluştu. Polis ekipleri de İstanbul Yolu'nda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler yangının kundaklama sonucu çıktığı olasılığı üzerinde duruyor. Hurdaya dönen otobüslerin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



5)SÜT ÜRÜNLERİ FABRİKASINDA YANGIN



SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde bir süt ürünleri fabrikasının bahçesindeki konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pamukova Gökgöz Mahallesi'nde bulunan bir süt ürünleri fabrikasının bahçesindeki içerisine malzemelerin konulduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki barakaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü.



Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



6)OTOMOBİLDE BAŞLAYAN YANGIN EVE SIÇRADI



ADANA'da yanmaya başlayan otomobilden sıçrayan alevler, önünde park ettği eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sardığı evde oturanlar sokağa çıkarak kurtuldu.



Merkrez Yüreğir İlçesi Yavuzlar 4137 Sokak(ta oturan Fatma Küren'ın kardeşi Salih Kaynak, 01 DH 305 plakalı otomobilini ablasının evinin önüne park ederek çalışmak için Trabzona gitti. Yaklaşık 1 haftadan beri 2 katlı evin önünde duran otomobil, saat 03.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan otomobilden yükselen alevler, Fatma Küren'in oturduğu binaya sıçradı. Küren ve ailesi uykudayken, komşuları otomobilin ve evin alevler içinde kaldığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.



İtfaiyenin siren sesleri ve komşularının bağırmasını duyan Fatma Küren, yangını öğrendi. Evde bulunanlar can havli ile dışarıya çıktı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili ve evdeki yangını söndürdü. Salih Kaynak'ın otomobili tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde ise hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



7)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YOL ORTASINDA YANDI



SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde seyir halindeki otomobil elektrik kontağı sonucu yol ortasında alev alev yandı. Olay gece saatlerinde, Serdivan Üniversite Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Halil İbrahim Doğan yönetimindeki 78 EA 822 plakalı otomobilin motoru tutuştu. Halil İbrahim Doğan dumanları fark edince aracı yolun ortasında durdurdu. Halil İbrahim Doğan ve araçta bulunan bir kişi otomobilden indi. Alevler kısa sürede aracın her tarafını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



8)OTOYOLDA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ, 500 METRE İLERİDE DURDU



ADANA'da otoyolun karşı tarafına geçmeye çalışan 38 yaşındaki Bünyamin Nergiz ezilerek öldü. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun (TAG) 15'inci kilometresinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Adana'dan Mersin yönüne giden 31 yaşındaki Hasan Met yönetimindeki 34 YP 883 plakalı otomobil, karşı yöne geçmeye çalışan Bünyamin Nergiz'e çarptı. Otomobilin altına düşen Nergiz, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra ezilerek öldü. Kazayı, yoldan geçen bir başka aracın sürücüsü fark edip, Mete'yi uyararak olay yerinden 500 metre ileride durmasını sağladı. Kazanın olruğu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Nergiz'in öldüğü anlaşıldı. Şoka giren otomobil sürücüsü Hasan Mete, polis ekiplerine "Önüme bir şey çıktı, ama ne olduğunu fark etmedim. Köpek sandım, ilerlerken başka bir sürücü uyardı. Alkollü değilim, kaçmadım" diye açıklama yaptı.



Bünyamin Nergiz'e çarparak ölümüne neden olan Hasan Mete, gözaltına alındı. Geriye, elinde parçalanan poşetten saçılan diploma ve not kağıtları kalan Nergiz'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



9)SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ YİTİRDİĞİ OTOMOBİL YÖN LEVHASINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ



KONYA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek yön levhası direğine çarptı. Kazada sürücü Mehmet Çolpan öldü. Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Beyşehir Çevreyolu'nda meydana geldi. 42 yaşındaki Mehmet Çolpan yönetimindeki 42 FA 028 plakalı otomobilin kontrolünü Koyuncu Üst Geçiti'nden indiği sırada iddiaya göre aşırı hız nedeniyle yitirdi. Araç önce refüje, ardından da karşı şeride geçerek yön levhası direğine çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis. itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Çolpan'ın öldüğünü belirledi. Mehmet Çolpan'ın cesedi olay yeri incelemeleri ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



10)OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 2 YARALI



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde, Münir Alp yönetimindeki otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın ağır yaralandı. Antalya Caddesi'nde seyir halindeki Münir Alp yönetimindeki otomobil 07 LL 643 otomobil dün saat 17.30 sıralarında yaya geçinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Özcan ve Bahtiyar Kara'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki kadın caddeye savruldu. Başı asfalt zemine çarpan kadınlar, aldıkları darbelerin etkisiyle ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, yaralıların yardımına koştu. Kadınlarla konuşarak sakinleştirmeye çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatma Özcan ve Bahtiyar Kara, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Kazada kontrolden çıkarak refüje çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yara almadan kurtulan sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



11)KIRKLARELİ'NDE 150 LİTRE ASETİK ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ



EDİRNE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta ve arama yapılan depoda 150 litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Bulgaristan vatandaşı 3 şüpheli gözaltına alındı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bulgaristan'dan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı kullanarak giriş yaptıktan sonra polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Mahkeme kararıyla şüpheli Y.Ö.'nün Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi'nde deposuna yapılan baskında 4 adet plastik su bidonlarında, yaklaşık 80 litre uyuşturucu imalatında kullanılan 'asetik anhidrit' maddesi ele geçirildi. Depo içerisinde park halinde ve bagaj kapağı açık halde olan Bulgaristan vatandaşı N.R.M.'ye ait aracın LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 litre daha asetik anhidrit bulundu. Ele geçirilen 150 litre asetik anhidrit maddesiyle ilgili olarak Y.Ö. Bulgaristan vatandaşı N.R.M. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Ş.Ç. gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.



YURTTA ASAYİŞ ÖNLEMLERİ



12)İZMİR'DE 'HUZUR TÜRKİYE' DENETİMİ







EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Huzur Türkiye -5' adı verilen genel asayiş denetimine İzmir'den de havadan, karadan ve denizden destek verildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa düzenledikleri 'Huzur Türkiye -5' denetimi İzmir'in de tüm ilçelerinde yapıldı. Denetimlere 660 polis, 20 Sahil Güvenlik görevlisi, 16 jandarma katıldı, 1 helikopter havadan, 4 sahil güvenlik botu ile 4 polis botu denizden destek verdi.



Denetimlerde kent genelinde toplam 8 bin 172 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 12 kişi gözaltına alındı, hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalandı, 54 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. Ekipler 2384 aracı kontrol etti, 242 araca cezai işlem yapıldı, 38 araç ise trafikten yasaklandı. Eğlence yerlerini de denetleyen polis, 307 işyerini kontrol ederken, 31 işyerine de cezai işlem uyguladı. Denetimlerde kişilere 1587 TL, araçlara 119 bin 614 ve işyerlerine 6 bin 806 TL para cezası kesildi. Araç ve çeşitli yerlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 20 fişek, 30 gram esrar, 3 gram bonzai, 29 gram Jamaika ve 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.



13)ADANA'DA BİN POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI



ADANA'da bin polisle yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları denetlendi, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde arama yapıldı.



İçişleri Bakanlığı'nca tüm yurtta yapılan 'Huzur Türkiye-5' uygulamasına Adana'dan bin polis katıldı. Asayiş, Terör, Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada, kontrol noktaları oluşturularak durdurulan araçların iç ve bagaj kısımları didik didik arandı. Şüpheli şahısların üzerleri arandı, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı.



Geniş güvenlik önlemi altında yapılan uygulamanın ikinci bölümünde ise içkili eğlence mekanları denetlendi. Ekipler, işletmelerin ruhsat ve içki satış belgelerini kontrol etti. Yönetmeliklere aykırı bulunan işletmelere ceza kesildi. Bir eğlence mekanında 12 yaşındaki kız çocuğunu getiren baba hakkında da işlem yapıldı.



14)MARMARİS'TE HUZUR UYGULAMASI







MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 130 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 9 kişi gözaltına alındı.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör, Asayiş, Trafik, KOM ve Narkotik ekiplerinden 130 polisle asayiş uygulaması yapıldı. İlçenin Muğla ve Datça giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcular GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirildi. Otopark ve cadde üzerinde park halindeki araçların plakaları sorgulandı. Denetimlerde 1170 kişinin kimlik sorgusu ile 940 araç aranarak plaka sorguları yapıldı.



Yaılan denetimlerde, haklarında mahkeme tarafından zorla getirme kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Evrakları eksik olan 4 araç polis otoparkına çekildi.



15)ADIYAMAN'DA 340 POLİSLE HUZUR OPERASYONU



ADIYAMAN'da 340 polisin katılımıyla kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi.



Merkez ve ilçelerde kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 340 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde bulunan şahısların üst araması yapılarak kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi.



16)ADİL ÖKSÜZ'ÜN YENGESİ İTİRAFÇI OLDU



KARABÜK'te, FETÖ/PDY davasında FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 1'i firari, 2'si tutuksuz 16 akademisyenin yargılanmasına devam edildi. Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz'ün, örgütün haberleşle programı 'ByLock' kullandığı halde etkin pişmanlıktan faydalanarak savcılık takdiriyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Ahmet Öksüz, duruşmada hakimin anlattığı bu durumdan haberi olmadığını ileri sürdü.



Tutuklu sanıklar Ahmet Öksüz, Alaaddin Yılmaz, Cahid Özdeveci, Erdal Biber, Hakan Suvak, Hüseyin Cinoğlu, Hüseyin Çevik, Süleyman Semiz, Serkan Esen, Salih Yıldırım, Mustafa Kurt, Mahmut Çelik ve Seymen Kahraman ile tutuksuz sanıklar Turgay Türker ve Rüveyda Kılıçbay'ın, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan, 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların tümü duruşmada hazır bulunurken, Seymen Kahraman, Burhaniye F Tipi Cezaevi'nden telekonferans sistemiyle ifade verdi. Firari Halil İbrahim Demirci ise duruşmaya gelmedi.



Adil Öksüz'ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, savunmasında bir önceki duruşmada söylediklerini tekrarladı. Çocuklarının mağdur olduğunu, eşinin ve kendisinin sağlığının bozulduğunu söyleyen Öksüz, bakıma muhtaç annesi ve babası olduğundan bahsederek onlara destek olabilecek kimsenin bulunmadığını belirtti.



Öksüz, hakimin sorusu üzerine daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eşi Havva Emel Öksüz'ün örgüt içinde bir konumu olmadığından emin olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakim, Havva Emel Öksüz'ün, "Fatih Koleji'nin düzenlediği çaylardan tanıdığım Ayşe isminde bir bayan telefonla görüşmelerimizin sakıncalı olduğundan bir program üzerinden konuşmamızın daha iyi olacağını söyleyerek telefonumu istedi, bir program yükledi. Programı kuran kişinin program üzerindeki ismini 'Meryem' olarak hatırlıyorum. Benim adım ise yanlış hatırlamıyorsam 'Hansa' kod adıyla kayıtlıydı. Bu görüşmelerimizi 'ByLock' üzerinden bire bir yapıyorduk" şeklindeki ifadesini okudu. Ahmet Öksüz ise "Bu yapıdan bana hiç bahsetmedi. 'ByLock' kullanmasından bahsetmedi" dedi. Hakim, "Eşiniz nerede şu an, örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullanmasına rağmen neden dışarıda, var mı bilginiz?" diye sordu. Sanık Öksüz'ün bilgisi olmadığını söylemesi üzerine hakim, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiş. Bildiklerini anlatmış, savcılık takdiriyle de serbest kalmış" dedi. Bunu bilmediğini tekrarlayan Öksüz, "Avukatlar aracılığıyla yalınızca ByLock kullandığını öğrendim" diye konuştu.



Duruşmada diğer sanıklar da tek tek, tekrar savunmalarını yaptı. Ardından avukatlar, müvekkilerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme, Ahmet Öksüz ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



17)HANEFİ AVCI: KİM NE SUÇ İŞLEMİŞSE, O SUÇUNUN KARŞILIĞINI GÖRMELİ







ESKİ Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, FETÖ/PDY ile mücadelenin hukuk temelinde olması gerektiğini belirterek, "Burada önemli olan şu; kim ne suç işlemişse o, suçunun karşılığını görmeli" dedi. Türk Ocağı'nın düzenlediği konferans için Eskişehir'e gelen Hanefi Avcı, konferans öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avcı, FETÖ ile mücadeleye dikkat çekerek, "Şöyle veya böyle bir şekilde irtibatlı olmuş, okullarına gitmiş, dershanelerine gitmiş, bankalarına para yatırmışlarla ilgili çok ağır yaptırımlar uygulanmasını ciddi hukuk ihlalleri yaratacağı, ciddi mağduriyetler yaratacağını, hatta bu çok yüz binlere bu sayılara bulduğu zaman da uzun vadede tersine bu örgüte hizmet edeceği kanaatindeyim. Çünkü bu tip yapılar, böyle belli yöneticiler tarafından yönlendirilir. Onlara ulaşamadığınız müddetçe diğer etrafındaki sıradan insanlara yapacağınız işlemlerle bu önlenemez, tersine hem mağduriyet artar, hem de o insanlar bir müddet sonra karşınıza örgüt militanına dönüşebilir. Bu konulara daha dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi. 2013'e kadar devletin bütün hukuk düzeninin bozulduğunu, FETÖ'nün kurumları ele geçirdiğini belirten Hanefi Avcı, "Örgüt yargıyı ele geçirdi, polisi ele geçirdi, tüm devlet kurumlarında ciddi mağduriyetlere sebep oldu. Kişisel mağduriyetleri bırakalım devletin kendisi ciddi mağduriyet oldu. Bütün devlet kurumlarının hepsi ciddi zarar, darbe gördü. Bugün emniyet teşkilatı, asker, MİT, Milli Eğitim bütün devletin kurumları hepsi bu cemaatin operasyonlarına mağdur oldu, bütün halk üzerinde, basın üzerinde ciddi bir korku yaratıldı. Yani devletin bir bütün halinde işleyişini sistematiği bozuldu bu örgüt tarafından. 15 Temmuz sonrası ise çok daha ağır bir tramvayla ülke karşı karşıya kaldı" diye konuştu.



'MÜCADELE HUKUK TEMELİNDE OLMALI'



15 Temmuz ağır travmasına karşı verilen tepkilerin de ölçüsünün belli olmadığını ifade eden Hanefi Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü: 4"Eğer bu ölçüler geleneksel devlet gelenekleriyle, devlet kurallarıyla, hukukla yapmazsanız bu tedbirler, alınan tedbir diye gözüken şeyler tersine zarar vermeye başlayabilir. Şu anda da bunlarda bu ölçünün belli oranda kaçtığını, hukukun yerine daha farklı şeylerin hakim olmaya başladığı, bunun da aynı şekilde topluma zarar verdiğini görüyoruz. Biz diyoruz ki; bu mücadele hukuk temelinde olmalı. Ama gerçek evrensel hukuk değerlerinde olmalı. Yoksa hukuk gibi gözüken, ama bütün topluma korku yayan bir anlayışla olamaz. Burada önemli olan şu; kim ne suç işlemişse, o suçunun karşılığını görmeli. Bu örgütün bazı mensupları bu ülkeye en büyük şeyi yaptı, darbeye kalkıştı, elbette onlar karşılığını görmeli. Ama bundan haberi olmayan, bu örgüte şu veya bu şekilde irtibatlı olmuş, onlarla teması olmuş, hatta gizli faaliyete girmemiş insanlara ona göre işlem yapılması lazım. Darbeye destek olana, ona göre işlem yapılması lazım. Ama hiç ayrım gözetmeksizin hepsi tek tip bakılarak, hepsi sanki darbeye katılmış gibi kabul edersek, o zaman ciddi hatta yapmış oluruz. Hukuk olmadığı yerde zulüm olur. Ona dikkat etmek lazım. "



'HER OLAYI KULLANMAK İSTEDİLER'



Hrant Dink olayı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Avcı, bu olayla ilgili soruşturmanın ve yargılanmanın devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Oldukça da büyük bir devasa hacme büründü dava. Belli bir noktada başladı, geldiğimiz noktada da her gün de büyüyor bir yumak halinde. Ama benim genel kanaatim, bu örgüt her olayı kullanmak istedi. Dink olayını da böyle kullanmaya kalktı. Olayı soruşturmaya kalkan, özellikle idari görevler noktasında müfettişleri de etkileyerek kendilerinin mensuplarının olduğu kişileri hiç suçlu yapmamak, hiç hatalar görmeden ve o tarihte önlerinde engel gördükleri İstanbul Emniyeti'ni ele geçirmek adına bu olayı suistimal ettiler. Bugün o yaptıkları hatalar kendi ayaklarına takıldı ve kendiler sorgulanıyorlar, bu yaptıkları soruşturmaların hepsini yanlı yapıldığından dolayı kendileri yargılanıyorlar. Rahmetli Özal'ın ölümünü farklı yerlere bulaştırdılar. Yani onlar kendi hedeflerine birtakım kişileri koymuşlardı, onlara birtakım işlemler yapmak adına her olayı bahane kullanıyorlardı. Bu olayı da bahane olarak kullanarak, belirli bir kesime operasyon düşünüyorlardı. O gün yaptıkları hatalar, kumpaslar, sahte deliler şimdi onların karşısına çok daha büyük bir olay olarak çıkıyor."



Avcı, FETÖ'nün tüm devletin tüm birimlerinde olduğunu belirterek, "Polis içerisindeki, asker içerisindeki, milli istihbarat içerisindeki cemaat, ayrı bir gizlilik içinde çalışıyor. Oraya adamlarını sokarken bile özel bir gizlilikle kendilerini kamufle etmeyi, farklı gözükmeyi, farklı bir yaşam, farklı bir felsefe, farklı bir düşünce insanlarıymış gibi gösteriyorlar" dedi.



18)SİNEMA YAPIMCISI VE OYUNCU ERDOĞAN ÇAKICI VEFAT ETTİ



TÜRK sinemasına hem yapımcı hem de oyuncu olarak hizmet eden Erdoğan Çakıcı, 81 yaşında hayatını kaybetti. Çakıcı'nın cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Yeşilçam'da 30'u aşkın filmde hem yapımcılık ve oyunculuk yapan 2 çocuk babası Erdoğan Çakıcı Eskişehir'de vefat etti. Çakıcı için Hacı Ali Bey Mahallesi'ndeki Hacı Ali Bey Camii'nde tören düzenlendi. Törene Çakıcı'nın yakınları, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Erdoğan Çakıcı götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.



ERDOĞAN ÇIKICI KİMDİR



Erdoğan Çakıcı 1936 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisede öğrenciyken Yeşilçam ile tanıştı. İlk filmini 1954 yılında Suphi Kaner'in yönettiği 'Mapushane Çeşmesi'nde başrol alarak gerçekleştirdi. Ağabeyi Zeki Çakıcı ile birlikte 1952 yılında 'Çan Film' şirketini kurdu. 1957 yılında "Acı Günler', 1959'da 'Kara Sevdalı Yarim', 1960'da 'İçimizden Biri' ve 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmlerinde oynadı. 1962 yılında çekilen 'Beni Anneme Götür' filminin başrol oyunculuğunu üstlendi. 2004'de de 'Kanayan Yara-Bosna Mavi Karanlıkta' adlı TV dizi filminde rol aldı. Fatma Girik ve Türkan Şoray'ın beyaz perdeyle buluşmasında katkısı oldu. Cüneyt Arkın'ı da Eskişehir'den İstanbul'a götürerek sinemayla buluşturdu. Boks, basketbol, voleybol, atletizm dallarında önce sporcu daha sonra hakemlik yaptı. 2015 yılında '17'nci Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde, sinemaya verdiği emeklerinden dolayı kendisine 'Emek Ödülü' verildi.



19)ÇEŞME'DE DALIŞ TURİZMİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ BATIRILDI



AĞLAYARAK VEDA ETTİ



İZMİR'in Çeşme ilçesinde, dalış turizmine hizmet vermesi ve balık yuvası olması amacıyla batırılan TCSG 68 Sahil Güvenlik Gemisi, ilk komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ercan Erkut'un gözyaşları arasında uğurlandı.



12 Temmuz 2016 tarihinde hizmet dışı kalan TCSG 68 adlı Sahil Güvenlik gemisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle, dalış turizmine hizmet etmesi ve balık yuvası olma amacıyla törenle batırıldı. 1982-1985 yılları arasında geminin ilk komutanı olan emekli Kıdemli Yüzbaşı Ercan Turgut, geminin batması anında gözyaşlarını tutamadı.



Geminin yeni görevine uğurlanış törenine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çeşme İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ahmet Çalışkan, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Fitöz, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Çeşme Liman Başkanı Nihat Tozman, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve çok sayıda Çeşmeli katıldı. Çeşme sahilinden kalkan ve protokol üyeleri ile vatandaşları taşıyan 3 gezi teknesine Sahil Güvenlik botu, Gümrük Muhafaza botu, Su Ürünleri botu eşlik etti. TCSG 68 Sahil Güvenlik gemisinin, Eşek Adası olarak bilinen Kara Ada'ya yakın mesafede, yaklaşık 30 metre derinliğe batırılışına çok sayıda balıkçı teknesi de tanıklık etti.



"ÇEVRE DOSTU BİR PROJE"



Gazeteci, Spiker Korcan Karar'ın sunuşunu yaptığı geminin batırılış töreninde bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme'de dalış turizminin geliştirilmesi, alternatif dalış sahalarının oluşturulması, yasa dışı trolcülüğün önlenmesi, balık popülasyonunun arttırılması, yavru ve genç balıklar için habitat sahalarının oluşturulması amacıyla, yapay resif kapsamında, TCSG 68 adlı Sahil Güvenlik gemisini batırmak için bir araya gelindiğini söyledi. Kaymakam Kara, "Yapay resifle, denizden 10 bin metre ile 50-60 metre arasında, doğanın kendi kendine, gelgitlerle oluşturduğu, deniz altı canlılarının yavruladığı, beslendiği, yasa dışı, hoyrat balıkçılık avından saklandığı, çoğaldığı dünyaya biz katkıda bulunacağız. Bu projemiz, inanıyoruz ki, çevre dostu bir proje olacak. Sahil Güvenlik olarak denizlerimizin, sahillerimizin güvenliğini sağlayan TCSG 68 gemimiz, deniz altında canlılara yuva olacak, dalış turizmimize katkı sağlayacak. Böylece ilçemizin turizm potansiyeline katkısı olacak. Projemiz, 2004 yılında hazırlandı. Proje için günümüze kadar katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"ÇEVRE BİLİNCİNİN BİR NİŞANESİ OLACAK"



Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da törendeki konuşmasında, "Bize emanet edilen gemi, artık denizlerimizde çevre bilincinin, doğa bilincinin bir nişanesi olacaktır. Üç tarafı denizle çevrili ülkemizde ve Çeşmemizde, bugüne kadar, hem balık türü olarak, hem taşımacılık olarak, hem turizm olarak yeterli düzeyde yararlanamadığımız açıktır. Artık gelişen çevre bilinciyle birlikte, bu denizlerimizin ne kadar korunması gerektiğini, balık çeşitliliğimizin ne kadar korunması gerektiğini çok daha iyi anlıyoruz. Bugün burada, bize emanet edilen Sahil Güvenlik botunun batırılmasıyla birlikte, gelecek kuşaklarımıza, dalış turizmi ve balık popülasyonunun artması için hizmet edecektir. Bu nedenle Çeşme halkı adına sevinçliyim" dedi.



Törene katılan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de yaptığı konuşmada, "Bugünün bir özelliği var. Çok özel bir gemiyi batırıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığımızın değerli Müsteşar Yardımcısı'nın sevgi ve saygılarını iletiyorum. Kendisi bana, bu geminin 1982 yılında Taşkızak Tersanesi'nde yapımında, mühendis olarak çalıştığını söyledi. Dolayısıyla, hem üzüntülü, hem sevinçli. Umuyorum ki, deniz turizmi açısından Çeşmemize katkı koyacak bir eser olur. Önceki Kaymakamımız Mustafa Erkayıran'ın bu projede çok emekleri vardı. Dolayısıyla buradan emekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



TCSG 68 Sahil Güvenlik gemisi, yapılan konuşmaların ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, teknelerin siren sesleri arasında batırıldı.



20)FESTİVALDE FENER ALAYI COŞKUSU



477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, fener alayı ile renklendi. Sultan Camii'nden başlayan meşaleli fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Fener alayına Ak Partili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, gençler dev Türk bayrağı taşıdı. Genç yaşlı birçok Manisalı da, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüdü. Coşkulu fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Mesir Festivali'ne konuk olan ülkeler için gece düzenledi. Geceye Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de katılırken, vatandaşlar meydanı doldurdu. Festivale gelen 10 yabancı ülkenin halk dansları toplulukları da birbirinden güzel danslarını sahneledi.



