Dha Yurt Bülteni - 1
1)ERCİŞ'TE GÜVENLİK KORUCULARI PKK'LILARLA ÇATIŞTI: 1 ŞEHİT, 3 YARALI VAN'ın Erciş İlçesi Doluca Mahallesi kırsalında güvenlik korucuları ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 korucu da yaralandı.
1)ERCİŞ'TE GÜVENLİK KORUCULARI PKK'LILARLA ÇATIŞTI: 1 ŞEHİT, 3 YARALI
VAN'ın Erciş İlçesi Doluca Mahallesi kırsalında güvenlik korucuları ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 korucu da yaralandı.
Erciş İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doluca Mahallesi kırsalında arama tarama faaliyetlerini yürüten güvenlik korucuları, dün gece saat 22.00 sıralarında bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı koruculardan 1'i Erciş Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Diğer yaralı korucuların Erciş'teki tedavisi sürüyor. PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Erçiş Devlet Hastanesi'nden görüntüler
Haber: Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van),
28.04.2017 - Haber Kodu : 170428005
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2)TUNCELİ'DE HAVA OPERASYONUNDA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ (EK)
"SÖZDE EYALET KOMUTANI 3 KASIMDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ"
3 Kasım 2016 günü Pülümür İlçesi Kızılmescit bölgesine düzenlenen hava harakatında aralarında örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu olan 'Ferhat' kod adlı İsa Teres'in de aralarında bulunduğu 14 PKK'lının öldürülmesinden sonra dün sabah saatlerinde aynı bölgede ölü ele geçirilen PKK'lılar arasında Teres'in yardımcısı olan kadın teröristin de bulunduğu öğrenildi.
"CESETLER, KİMLİK TESPİTİ İÇİN MALATYA'YA GÖNDERİLECEK"
Dün akşam saatlerinde Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile birlikte 26 Nisan 2017 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik müşterek olarak yapılan operasyonda, İlimize bağlı Pülümür İlçesi Kızılmescit Bölgesi'nde 8-10 kişilik terörist grubu tespit edilmiştir. Tespit edilen grup önce uçaklarla bombalanarak etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra bölgeye jandarma özel harekat birlikleri sevk edilmiş ve teröristlerin kaçış güzergahları Atak helikopterlerle ateş altına alınmıştır. 27 Nisan 2017 günü başlayan arama tarama faaliyetlerinde 5 teröristin hava harekatıyla öldürüldüğü anlaşılmış, hava harekatı düzenlenen bölgeden kaçmak isteyen 2 terörist ile sıcak temas sağlanmış ve çıkan çatışmada 2 teröristte öldürülmüştür. Bahse konu bölgede toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ön incelemenin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Bahse konu terörist cesetleri yapılacak ön inceleme işlemine müteakip Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir" denildi.
ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR
Valilik açıklamasında, bölgede yapılan aramalar tarama faaliyetlerinde 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet savunma el bombası, 86 adet kalaşnikof fişeği, 7 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet sırt çantası, 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet araç tipi telsiz, 2 adet el telsizi, 8 adet pil bloğu, 10 adet elektrikli fünye, 20 adet şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi.
2'Sİ YARALI 8 TERÖRİST TESLİM OLDU
Valilik açıklamasında, 2'si yaralı olmak üzere 8 teröristin teslim olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca Tunceli Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik 27 Nisan 2017 tarihinde başlatılan operasyon neticesinde çıkan çatışmada 1 terörist öldürülmüş 1 kahraman askerimiz yaralanmış, yaralı askerimiz Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek ameliyata alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede devam eden çatışmalarda askerimizin yaralanmasına sebep olan diğer 1 terörist de öldürülmüştür. Ayrıca 2'si yaralı olmak üzere 8 terörist ise teslim olmuştur. Sonuç olarak ilimizde yapılan operasyonlarda toplam; 9 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. 2'si yaralı olmak üzere 8 terörist ise güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmekte olup, operasyon sonuçlarına ilişkin ayrıntılı açıklama daha sonra yapılacaktır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
Görüntü Dökümü
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-Aliboğazı bölgesinin uzaktan çekilen görüntüsü
-Tunceli devlet hastanesine yaralı PKK'lıların getirilmesi
-Hastanede alınan güvenlik önlemleri
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: TUNCELİ,
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427189
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3)YPG, RESULAYN'DAN CEYLANPINAR'A TACİZ ATEŞİ AÇTI
SURİYE'nin PYD denetimindeki Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne dün akşam saatlerinde YPG'liler tarafından taciz ateşi açıldı, sınır birlikleri anında karşılık verdi.
Ceylanpınar'a akşam saatlerinde PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'lilerin peş peşe taciz ateşi açtı. Sınırdaki birlikler, YPG'lilerin taciz ateşine anında misliyle karşılık verdi. Ceylanpınar ilçe merkezinde belediye hoparlörlerinden halkın sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyarı anonsları yapıldı. SURİYE'nin PYD denetimindeki Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki hudut karakoluna YPG'li teröristler tarafından roketle saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırının ardından roketin atıldığı bölge, top atışlarıyla ateş altına alındı.PKK'nın Suriye'deki kolu YPG denetimindeki bölgeden, akşam saatlerinde Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe İlçesi arasında bulunan Aksoy Hudut Karakolu'na roket atıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmazken, sınır hattında konuşlu birlikler teyakkuza geçti. Roketin geldiği bölge, top atışlarıyla ateş altına alındı.
Sınır hattındaki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ceylanpınar ilçe merkezinde ise, belediye hoparlörlerinden halkın sınır hattına yaklaşmamaları yönünde sık sık uyarı anonsları yapıldı.
Görüntü Dökümü
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Sınırdan detayrüntü
Belediye anonsu
Hastanedeki hareketlilik
Ambulans hareketliliği
Genel ve detay görüntüler
Camiden uyarı anonsu yapılması
İlçeden detay
Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR(Şanlıurfa),
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427180
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4)SURİYE SINIRINDA YPG'LİLERLE ÇATIŞMA: 3 TERÖRİST ÖLDÜ
ŞANLIURFA'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye, Suriye'nin PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldı. Herhangi bir hasarın olmadığı bölgedeki askerlerin, atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına almasıyla çıkan çatışmada 3 YPG'li öldürüldü.
Akçakale'ye komşu Telabyad ile Kobani arasında bulunan ve terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin kontrolündeki bölgeden, dün saat 16.30 sıralarında Bilece Mahallesi'nde bulunan Tekçe Hudut Karakolu sorumluluk sahasındaki sınır hattında konuşlu tankın bulunduğu alana havan atışı yapıldı. Tanka isabet almazken YPG'li teröristler bu kez sınır hattındaki mevzilere, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Teröristlerin açtığı ateşe sınırda görevli askerler tarafından anında karşılık verildi ve çatışma çıktı. Bu sırada top atışlarıyla da havan atılan bölge ateş altına alındı. Kısa süren çatışmada 3 YPG'li öldürüldü. Olayın ardından sınır hattına takviye görevliler sevk edilerek güvenlik önlemleri arttırıldı.
TSK: 1 ASKER HAFİF YARALI
Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin terör örgütü PYD'nin denetimindeki bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ndeki Tekçe Hudut Karakolu'nun gözetleme tepesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 1 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, saldırıya misliyle karşılık verildiği ifade edildi. Yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca 27 Nisan 2017 tarihinde muhtelif birliklerimize aşağıda belirtilen saldırılar gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan ya da roket olduğu değerlendirilen mühimmatla saldırıda bulunulmuştur. Saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış, tedavi maksadıyla süratle hastaneye sevk edilmiştir. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca sınır ötesinden yapılan hudut tacizi kapsamındaki saldırılara, meşru müdafaa kapsamında derhal misli ile mukabelede bulunulmuştur. Açık kaynaklarda; hain terör örgütünün saldırılarına karşılık olarak meşru müdafaa kapsamında yaptığımız misli ile mukabele atışları, Türkiye'nin saldırgan hareketleri olarak gösterilmeye çalışılmakta ve uluslararası kamuoyu yanlış yönlendirilmeye gayret edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki kararlı tutumu aynen devam edecektir."
KAYMAKAMLIKTAN ANONS
Akçakale Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki cami hoparlörlerinden vatandaşların can güvenlikleri için sınır hattında bulunmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Kaymakamlık, ayrıca sınırdaki gelişmeler nedeniyle ilçede yapılacak düğünlerde havai fişek atılmasının yasaklandığını duyurdu.
Görüntü Dökümü
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Sınır hattında bekleyen vatandaşlar
Asker saldırının yapıldığı karakolun girişinde önlem alması
Yaralı askerin ambulansla götürülmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-Hadi KURT/ŞANLIURFA,
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427192
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427159
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427166
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427170
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5)RÜYASINDA İŞARET ALDIĞI İÇİN ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ
BURSA'da annesini boğarak öldüren 24 yaşındaki Aykut Sevinç polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin alınan ilk ifadesinde, rüyasında annesini öldürmesi gerektiği yönünde işaret aldığını ve bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.
Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç ile 55 yaşındaki annesi Nevin Sevinç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut sevinç eline geçirdiği örtüyle annesini boğarak öldürdü. Daha sonra dışarı çıkan ve Annemi öldürdüm diye bağıran Sevinç, evin yakınında devriye atan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından eve giden polis ekipleri, anne Nevin Sevinç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sevinç'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Aykut Seviç'in uyuşturucu madde kullanma ve adam yaralamadan sabıkası bulunduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Şüpheli, alınan ilk ifadesinde annesinin kız arkadaşı ile olan ilişkisini onaylamadığını, dün istihareye yattığını ve gördüğü rüyada annesini öldürmesi gerektiğine dair işaret aldığını, bu nedenle annesi Nevin Sevinç'i öldürdüğü belirtildi.
Öte yandan Sevinç'in ağabeyinin 10 yıl önce aynı evde intihar ettiği, babasının ise yakın bir zamanda vefat ettiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinden detaylar
-Cinayetin işlendiği evden detaylar
-Evin içinden (Kadın yerde yatarken) detaylar
-Nevin Sevinç'in fotoğrafı
Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,
28.04.2017 - Haber Kodu : 170428011
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6)İŞADAMI, EVİNİN ÖNÜNDE UZUN NAMLULU SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ
OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı 50 yaşındaki Bekir Sert, kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında 7 Mart Mahallesi'ndeki 3 Nolu Sağlık Ocağı yakınında meydana geldi. Andırın Belediyesi'nin taşıma işlerini yapan taşeron firmanın sahibi Bekir Sert, evine girmek üzereyken, kendisine yaklaşan motosikletli kişi, poşete gizlediği uzun namlulu silahı çıkarıp ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden ikisinin boyun ve göğüsüne isabet ettiği Sert, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kaçarken, silah sesini duyup dışarı çıkan Sert'in yakınları, ambulans çağırdı. Özel 7 Mart Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Sert, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde de silahlı saldırıda ayaklarından yaralandığı belirtilen Bekir Sert'in belediyelerin taşıma ve temizlik ihalelerine girdiği, bu yüzden de tehditler aldığı ileri sürüldü.
Bekir Sert'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yapması
Ola yerindeki polis otoları ve meraklı vatandaşların görüntüsü
Olay yeri inceleme polisleri delil toplarken
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ-Osmaniye,
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427195
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7)DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
BURSA'da oğluyla birlikte define aramak için kaçak kazı yaptığı sırada göçük altında kalan 57 yaşındaki Ali Çivi, hayatını kaybetti.Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesi'nin ormanlık alanında meydana geldi. 27 yaşındaki oğlu Erdoğan Çivi ile birlikte define aramak için kaçak kazı yapan Ali Çivi'nin kazdıkları tünelde göçük oluştu. Babasının hareketsiz şekilde göçük altında kaldığını gören Erdoğan Çivi durumu 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi. Çivi'nin göçük altından kurtarılması için olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Çivi'yi toprak altından çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Çivi'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.Çivi'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Ekiplerin kurtarma çalışmaları
-Ekipler cesedi çıkarması
-Sağlık ekiplerinin kontrolü
-Detaylar
Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
28.04.2017 - Haber Kodu : 170428012
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8)KÖPRÜDE ASILI KALAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
BOLU'da TEM yolunda kontroden çıkan ve çekici kısmı bariyerleri aşarak köprüde asılı kalan TIR'ın dorsesine arkadan otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 40 metre yükseklikteki köprüde asılı kalan çekicideki sürücü, halatla yukarıya çekilerek kurtarıldı.
Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında TEM yolunun Yukarısoku mevkisindeki köprü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Adnan Kuban yönetimindeki 31 ADZ 13 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Köprüde sürüklenen TIR'ın çekicisi beton bariyeri aşarak köprüden aşağıya sarktı. Çekici, İstanbul ve Ankara yönündeki iki köprü arasında gerili olan çelik halatın da etkisiyle 40 metre yükseklikte asılı kaldı.
Bu sırada arkadan gelen Mustafa İsmail Keskin (30) yönetimindeki 17 YL 952 plakalı otomobil, yolda ters dönen TIR'ın dorsesine çarptı. Yaralanan sürücü Mustafa İsmail Keskin, Ayşe Müge Keskin (34), Rahime Keskin (52) ve Bahadır Keskin, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak kentteki hastanelere sevk edildi. Bahadır Keskin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
İtfaiye, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri, köprüde asılı kalan çekicide mahsur kalan TIR sürücüsünü kurturmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri, merdivenli araçtan aşağıya sarkıtılan halatla çekiciye ulaştı. Kendisine verilen can yeleğini giyen sürücü, halat bağlanıp aracın penceresinden dışarıya çıkarılarak yukarıya çekildi. Büyük korku yaşayan ve hafif yaralanan sürücü Kuban, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden açlırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-TIR'ın altına giren otomobilden görüntü
-Asılı kalan TIR'dan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Çekicinin içerisindeki sürücünün görüntüsü
-Sürücüyü kurtarma çalışmaları
-Sürücünün ambulansa bindirilmesi
Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,
28.04.2017 - Haber Kodu : 170428001
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9)ZONGULDAK'TA İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI: 8 YARALI
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkan işçi servisinin su oluğuna düşmesi sonucu 8 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Kıyıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Alaplı'dan aldığı işçileri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya götüren 59 yaşındaki İsmail Demircan yönetimindeki 67 TK 875 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su oluğuna düştü. Kazada, sürücü Demircan ile işçilerden Emir Urfa, Tarık Aydın, Soner Temel, Tanju Kuzu, Zafer Döngel, Muhammet Uçar ve Gürcan Kahraman yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Görüntü Dökümü
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-Su kanalına düşen minibüs
-Yaralılara ambulansta müdahale edilmesi
-Ambulansların kaza yerinden ayrılması
-Sebahattin Eroğlu ile röportaj
-Sürücü İsmail Demircan'ın polisle konuşması
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427190
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10)TELSİZDEN YARDIM ÇAĞRISI EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ
KARABÜK'te bir sürücü, telsizle irtibat kurduğu amatör telsizciye kaza yaptığını, eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu, kendisinin sıkıştığını ileri sürerek yardım istedi. 80'i komando 150 kişilik ekip arama çalışması başlatırken, helikopter ve insansız hava aracı da çalışmalarda kullanıldı. Yapılan çalışmalarda kaza yapan araç bulunamadı.
Önceki gün saat 18.00 sıralarında araç telsizi ile acil yardım çağrısında bulunan bir kişi, Eflani İçesi'nde oturan amatör telsizci Melih Bilgin ile irtibat sağlayarak, adının Ramazan Çelik olduğunu, Başköy Köyü, Baklabostan mevkisinde araçla uçuruma yuvarlandığını, eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu, kendisinin de sıkıştığını ileri sürerek yardım istedi. Bir süre sonra telsiz irtibatı kesilirken Melih Bilgin, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil ve Orman İşletme ekipleri telsizde belirtilen bölgede çalışma başlattı. Önceki gün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar dün de devam etti. Arama çalışmalarına Kastamonu'dan gelen 80 kişilik komando ekibi de katıldı. Karadan toplam 150 kişilik ekip, havadan da Eskişehir'den gelen askeri helikopter ve insansız hava aracı ile yapılan aramalarda kaza yapan araca ulaşılamadı.Öte yandan il genelinde yaşayan Ramazan Çelik adlı kişilere ulaşıldı ve hiç birisinin kaza yapmadığı öğrenildi. Ramazan Çelik adında kayıp başvurusu yapılmadığı da belirlendi. Buna rağmen telsiz anonsunda ismin farklı anlaşılmış olabileceği düşünülerek arama çalışmaları sürdürülüyor.
AFAD İl Müdür Yardımcısı Ümit Çanga, aramaların devam ettiğini belirterek, "Şahsın tarif ettiği bölgede tüm güzergahlar tek tek arandı. Alanı sürekli genişleterek aramaları sürdürüyoruz. İhbarın sahte olma ihtimali var, ancak bölgeyi tamamen taramadan aramayı sonlandırmak istemiyoruz" dedi.
VALİ: HER İHTİMALE KARŞI ÇALIŞMALARI HASSASİYETLE YÜRÜTÜYORUZ
Karabük Valisi Mehmet Aktaş, arama çalışmalarının yapıldığı bölgede inceleme yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya'dan bilgi alan Vali Aktaş, Ramazan Çelik adlı bir kişinin telsizden yardım talebinde bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Yanında eşi ve çocuğunun olduğunu, aracın ters döndüğünü, yaralı olduğunu söylemiş. Dilinin döndüğünce de kaza geçirdiği yeri anlatmaya çalışmış. Bu ihbar İl Jandarma Komutanlığımıza sonra intikal ediyor. Bunun üzerine dün gece saat 24.00'e kadar arama yapıldı. Çalışmalar bugün tekrar başladı. Bu var olan arama ekiplerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir helikopter ve bir keşif uçağı ilave edildi. Sabahın erken saatlerinden bu saate kadar, keşif uçağımız ve helikopterimiz de arama kurtarma faaliyetleri yaptılar. Ayrıca öğlen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinden, Asayiş Komando Bölüğü de yardım için intikal etti. Arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Ayrıca, Ramazan Çelik isimli vatandaşımızın akrabalarının ve tanıyanlarının da yine emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını, arayarak bilgi vermelerini bekliyoruz. Arkadaşlarımız ihbarının doğru olduğu kanaatindeler. O yönde ikna olmuşlar. Biz her ihtimale karşı çalışmalarımızı bütün hassasiyetle yürütüyoruz."
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları
-Helikopterden görüntü
-AFAD İl Müdür Yardımcısı Ümit Çanga'nın açıklaması
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427169
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11)SİVAS'TA POLİSTEN 'PLAKA' UYGULAMASI
SİVAS'ta polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, yönetmeliğe aykırı ölçülerde plaka takan sürücülere 427 lira para cezası uygulandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İnönü Bulvarı'nda, Amerikan Pres Plaka'lara (APP) yönelik uygulama yaptı. Araçlarına trafik yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan sürücülere 427 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Şoförler cemiyeti dışında basılan tüm plakalar APP plakalardır. Piyasada, uyduruk plaka dediğimiz plakalardır. Sivas'ın yüzde araçların 95'i bu APP plakaları atarak normal plakalarını taktılar ama yine de bu plakalardan mevcut. Bunun cezası 427 TL'dir. Eğer araç sahibi başkası ise 427 lira da araç sahibine ceza gönderiyoruz. 7 gün süre tanıyoruz. 7 günün sonunda bu plakalar yine değiştirilmez ise bu sefer 876 lira para cezası yazıp aracı trafikten men ediyoruz" dedi.
'TERÖR OLAYLARINDA KULLANILABİLİYOR'
Bu tür plakaların genellikle terör olaylarında kullanıldığını belirten Gürbüz, "Bu plakalar ile evrakta sahtecilik suçu işleniyor. Şoförler cemiyetinin vermiş olduğu plakayı şoförlerimiz beğenmiyor. Kendileri diledikleri gibi plaka bastırmaya çalışıyor. Plakadaki kesikten dolayı plaka tanıma sistemleri farklı okuyabiliyor. Bu şekildeki araçlar terör olayları, bombalama gibi olaylarda kullanılabileceği değerlendirildiği için biz bunları kesinlikle temizleyeceğiz ve cezalarını yazacağız. Amacımız bu plakaların terör olaylarında kullanılmasını engellemek" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Denetimden görüntüler
-Trafik Müdürünün açıklaması
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427164
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12)SAKARYA NEHRİ'NE DÜŞEN GENÇ KAYBOLDU
ADAPAZARI'nda Sakarya Nehri'ne düşen ismi henüz belirlenemeyen genci bulmak için çalışma başlatıldı. Gencin, uyuşturucu kullandığı iddia edilen yanındaki 2 arkadaşı ise nehir kenarında baygın bulundu.Sakarya Nehri'nin Adapazarı Köprübaşı mevkiinde bir kişinin suya düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine polis, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis, Eski Sakarya Köprüsü'ne yaklaşık 100 metre mesafede M.E. ve Ö.S. isimli gençleri baygın halde buldu. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra baygınlık geçirdikleri iddia edilen gençler, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis ekiplerine teslim edildi.
Bölgede balık tutanlar, olay yerinde gördükleri 3 gençten birinin nehre düştüğünü, sopa uzatıp kurtarmaya çalıştıklarını, ancak tüm çabalara karşın başarılı olamadıklarını söyledi. AFAD ekipleri genci bulmak için nehirde botla çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Arama çalışmalarından görüntü
-Nehirden görüntü
Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427177
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13)ZORLA EVLENDİRİLMEK İSTENEN GENÇ KIZ, İNTİHARA KALKIŞTI
ÇORUM'da ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini öne süren 22 yaşındaki G.A. i8 katlı bir mağazanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin çabası sonucu ikna edilen genç kız hastaneye kaldırıldı.Gazi Caddesi'ndeki bir mağazanın çatısına çıkan G.A.'yı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri çatıya çıkıp, ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini iddia eden genç kızı eyleminden vazgeçiryeme çalışırken, itfaiye ekipleri de binanın altında hava yatağı açtı. Polisler, yaklaşık yarım saat sonra telefonla konuşma yapan genç kızı, bir anlık dalgınlığından faydalanarak çatı kenarından uzaklaştırdı. Eyleminden vazgeçirilen G.A., Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.İntihar girişimi nedeniyle caddedeki trafikte aksamalar yaşanırken, kaldırımda toplanan yaklaşık 300 kişiden bazıları da cep telefonuyla intihar girişimini görünütlemeye çalıştı.
Görüntü Dökümü
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-Genç kızın çatıdaki görüntüsü
-Polisin iknası
-Cadde görüntüsü
-Ambulasa bindirilişi
-Detaylar
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427197
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14)ANAHTARLIKTAKİ METAL PARÇA PARMAĞINA GİRDİ
KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 51 yaşındaki Şengül Gökbayrak'ın parmağına metal anahtar halkasının açılan ucu saplandı. Gökbayrak'ın parmağına saplanan halkayı itfaiye çıkardı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi Erdem Apartmanı'nda meydana geldi. Şengül Gökbayrak mutfağın balkona açılan kapısını kapatırken sol elinin serçe parmağına anahtarın asılı bulunduğu metal halkanın ucu saplandı. Parmağının bir ucundan girip diğer tarafından çıkan halka nedeniiyle Şengül Gökbayrak acı içerisinde kıvranırken yakınları 112 Acil'den yardım istedi. Bir itfaiyeci Şengül Gökbayrak'ın parmağına saplanan metal halkayı çıkarırken, sağlık ekibi de tıbbi müdahalede bulundu. Gökbayrak daha sonra Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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-İtfaiyenin gelişi
-İtfaiye ekibinin eve girmesi
-İtfaiyecinin müdahalesi
-Kadının yaşadığı acı ile bağırması
-112 Acil'in kadının parmağına bakması
-Kadının ambulansa götürülmesi
Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),
27.04.2017 - Haber Kodu : 170427193
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