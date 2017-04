Dha Yurt Bülteni - 1

(YENİDEN)



1)DİYARBAKIR'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA; 2 ÖLÜ, 5 YARALI



DİYARBAKIR'ın Engani İlçesi'nde mera yüzünden husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için polis ilçede hastane çevresinde, jandarma ise Çayan Köyü'nde geniş güvenlik önlemi aldı. İlçeye bağlı Çayan Köyü'nde, aralarında yıllardan beri husumet bulunan Şen ve Kaymaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğle saatlerinde kavga çıktı. Araya girenler, kavgayı büyümeden önledi. Taraflar, saat 18.30 sıralarında Ergani İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yeniden karşılaşınca, bu kez silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa sürede kontrolü sağladı. Çatışmada, her iki aileden toplam 7 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Şevket Kaymaz ile Özkan Şen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 5 yaralıdan ise durumu ağır olanlar Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hatanesi'ne sevk edildi.



Olayı haberi alıp ilçeye gelen yakınları, hastane içerisinde karşılaşınca arbede yaşandı. Olaya müdahale eden çevik kuvvet poilisi, hastaneye giriş ve çıkışları yasakladı. Acil hastaların yakınlarına üst araması yapıldıktan sonra hastaneye giriş izni verildi. Ergani İlçe Emniyet Müdürü Kerim Karaboğa da hastaneye gelerek duruma müdahale etti.



Olayların daha fazla büyümemesi için polis ilçe merkezinde ve hastane çevresinde, jandarma ekipleri de Çayan Köyü'nde geniş güvenlik önlemi aldı.



=======================================================



2)KIRMIZI LİSTE İLE ARANAN PKK'LI TERÖRİST, ABD'Lİ KOMUTANIN YANINDA



TÜRKİYE'nin ilk kez Irak'ta Sincar (Şengal) Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusundaki Karaçok Dağı'na düzenlediği hava operasyonu sonrası bölgede inceleme yapan ABD'li askerlerin yanında yer alan kişinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı listede yer alan PKK'lı, 'Şahin Cilo' kod adlı Abdi Ferhad Şahin olduğu ortaya çıktı. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarıldığı dönemde PKK'nın Avrupa sorumluluğunu yapan ve çözüm süreci döneminde Kobani'de bulunan Şahin'in adı, İmralı'da yapılan görüşmelerde de geçmişti.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dün Sincar Dağı ile birlikte hava operasyonu düzenlediği Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan Karaçok Dağı'na sabah saatlerinde iki helikopterle gelen Amerikalı komutan ve askerler hedef alınan yerleri gezdi. Amerikalı komutana terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'liler eşlik etti. YPG sözcüsü Redur Halil'in yanı sıra Türkiye'nin başına 4 milyon ödül koyduğu ve kırmızı liste ile aradığı PKK'lı terörist 'Şahin Cilo' kod adlı Abdi Ferhad Şahin'in de ABD'li komutanın hemen yanında yer aldığı ve tercüman aracılığı ile kendisini bilgilendirdiği görüldü.



Terösit elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkırıldığı dönemde örgütün Avrupa sorumluluğunu yapan Şahin'in, Öcalan ile ilgili Avrupa'daki ülkeler ile temasları sağlayan kişi olduğu da belirtildi. Çözüm süreci döneminde HDP İmralı heyetinin Öcalan ile yaptığı görüşmelerde adı sık sık geçen ve o dönemde Kobani'de olduğu belirtilen Abdi Ferhad Şahin'in zaman zaman Kandil'deki görüşmelere katıldığı belirtilmişti. Şahin hakkında Türkiye'deki birçok eylemle ilgili arama kararı bulunduğu belirtildi.



3)YPG BÖLGESİNDEN HUDUT KARAKOLUNA TANKSAVARLI SALDIRI







SURİYE'nin terör örgütü PYD/YPG denetimindeki bölgeden Kilis sınırındaki Afrin Hudut Karakolu'na tansavar silahıyla atılan mermi, zırhlı askeri araca isabet etti. Saldırıda kimsenin bulunmadığı araç hasar gördü, yaralanan olmadı. Saldırının ardından Suriye'deki PYD/YPG hedefleri ise obüs ve fırtına toplarla yoğun ateş altına alındı.



Suriye'nin Şiltah Köyü'ndeki terör örgütü YPG kontrolündeki bölgeden akşam saatlerinde Kilis sınır hattında bulunan Afrin Hudut Karakolu'na tanksavar silahıyla ateş açıldı. Merminin isabet ettiği karakoldaki park halindeki bir zırhlı araç hasar gördü. Saldırıda yaralanan olmadı. Olay sonrası keşif ve gözetleme birliklerinin tespit ettiği PYD/ YPG hedeflerine misli ile karşılık verildi. Sınırda konuşlu fırtına ve obüslerle ateş altına alınan hedefler imha edildi.



TSK: MİSLİYLE MUKABELEDE BULUNULDU



Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin PYD yönetimindeki bölgeden, Kilis'in Afrin Hudut Karakolu'na tanksavar silahıyla açılan ateşle ilgili açıklama yaptı. Karakoldaki aracın isabet aldığı ve can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklama şöyle:



"26 Nisan 2017 tarihinde saat 15: 50 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden PYD/PKK/YPG teröristlerince Afrin Hudut Karakolu'na tanksavar (TAS) silahı atışlarıyla hudut tacizinde bulunulmuştur. Karakolda bulunan bir araca isabet eden tacizde can kaybı yaşanmamıştır. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur."



=================================================



4)SEBZE YÜKLÜ KAMYON CAYIR CAYIR YANDI







MERSİN'in Tarsus ilçesinde motor kısmından alev alan kamyondan yükselen alevler yan tarafında park halinde duran bir TIR'a da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 araç kullanılamaz hale geldi, kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Şanlıurfa'ya sebze ve meyve götürmek için Tarsus Hal Kompleksi'nin Ardiyeciler bölümüne gelen 25 yaşındaki Fırat Hancı, yükünü aldıktan sonra hareket etmek için hazırlıklara başladı. Bu sırada Hancı'nın sahibi olduğu 63 LS 395 plakalı kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre sonra da kamyon alev alarak yanmaya başladı. Yoğun duman ve alevlere müdahale için harekete geçen kamyon sürücüsü, yüzünden yaralandı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, alev topuna dönen kamyona müdahale etti. Kamyon ve kasasındaki sebze ve meyveler alevler arasında kaldığı yangında çevreye yayılan duman nedeniyle hal kompleksinde çalışan vatandaşlar ve işyeri sahipleri panik yaşadı. Alevler, park halinde duran 15 NS 733 plakalı TIR'a da sıçradı. Alev topuna dönen araçlardaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, işyerlerine ulaşmasına engel oldu.



Hal kompleksindeki kamyon yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü Fırat Hancı, 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hancı tedavi altına alınırken, polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



5)BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK FRANSIZ KİLİSESİNİ İNCELEDİ



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'daki Fransız Kilisesi Kültür Evinde incelemelerde bulundu. Merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesinde 1881 yılında gayrimüslimler için ibadete açılan Fransız Kilisesi Kültür Evinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları başlatılıyor. Restorasyon çalışmaları öncesinde kilisede incelemelerde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Emek'ten bilgi alan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ecdadın bütün dinlere eşit yaklaştığını ifade eden Kaynak, "Ecdadımız öyle bir devlet yönetmiş ki Hristiyanlar, Yahudiler çeşitli mezhepler bu topraklarda hayat bulmuşlar. Bursa'mızda Osmanlı'nın önemli şehirlerinden biri. Bursa'daki gayrimüslimler için 1881 yılında bu kilise yapılmış. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sadece camileri, medreseleri, hamamları değil, vakıf olan bütün dini yapıları da restore etmektedir. Buradaki kilise 2006 yılında Bursa Büyükşehir Belediyemize tahsis edilmiş ve belediyemiz de isabetli şekilde bunu burada bulunan Hristiyan inancına mensup, çeşitli mezheplere tabi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş. Biz de bugün tekrar inceledik. Büyükşehir Belediyesine olan tahsis süresi tamamlanmıştı. Şimdi Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptı. Bunlar tarihi eser olduğu için istediğimizi istediğimiz zamanda ve istediğimiz şekilde yapamıyoruz. Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu restorasyon projemizi kabul etti. Şu anda yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor ve kısa sürede çatısından başlayarak restore edeceğiz. Burada yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımızın ve turist olarak gelenlerin ibadetlerini yapabilmeleri için burayı hazır hale getireceğiz.ö dedi.



"KISA SÜREDE TAMAMLAYIP İBADETE HAZIR HALE GETİRECEĞİZö



Restorasyon projesinin tamamlandığını söyleyen Kaynak, "Avrupa Komisyonu'nun dün aldığı karar karşısında bu durumu değerlendirirseniz Türkiye'de özgürlüğün, demokrasinin, hoşgörünün ne kadar ayakta olduğunun canlı örneğini de yaşamış oluyoruz. İnşallah burasını çok kısa sürede tamamlayıp ibadete hazır hale getireceğiz. ö şeklinde konuştu.



"BERABER TARİH YAZDIK"



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'daki programının ardından İnegöl'e geçerek partisinin yemeğine katıldı. Bir otelde düzenlenen yemekte konuşan Veysi Kaynak, 16 Nisan'ın Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli yeri olan bir tarih olduğunu belirterek, "16 Nisan, milletimizin 200 yıllık mücadelesinin, 200 yıllık yönetim sistemi arayışının en önemli halkasıdır. Beraber tarih yazdık. Sultan Abdülhamit'i tahttan indiren paşalardan biri kendisini ziyarete giderek; 'Hakanım ben sizden özür dilemeye ve Allah'tan af dilemeye geldim. Allah affeder mi bilmem ama ben öyle kötülük yaptım ki sana karşı kötülük yaptık, milletimize karşı kötülük yaptık, ülke ve devletimize karşı kötülük yaptık, senden bu sebeple af istiyorum' demiş. Sonra Abdülhamit Han'a soruyor; '33 yıl devleti yönettin ve göreve geldiğinde zaten başlamış olan Osmanlı-Rus savaşında vatan topraklarından bir parça bile sökemediler. Biz seni tahttan indirdik, ihtilal yaptık, geldiğimiz nokta şu ki 5 yıl içerisinde bu coğrafyanın sadece 5'te 1'i elimizde kaldı, bana bu sırrı anlatır mısın?' Abdülhamit Han ona diyor ki; 'Ben çok önemli bir karar vereceğim zaman İstanbul'da bulunan büyükelçileri çağırırım, böyle bir şey yapacağım derim, yüzlerinde bir mutluluk görürsem asla yapmazdım, kaşlarını çatarlarsa gecikmeden onu yapardım.' 16 Nisan bize bunu gösterdi.ö dedi.



"DEMEK Kİ KANDİL'DE BRÜKSEL, DHKP-C'DE ALMANYA'NIN YENİ NAZİLERİ BİR ARAYA GELDİ"



Veysi Kaynak, mülteciler nedeniyle Avrupa'nın sınırlarına jiletli tel ördüğünü, mülteci kadınlara pozuk para atılarak şınav çektirildiğini, Ege ve Akdeniz sularının mülteci mezarına dönüşürken, Türkiye'nin 3 milyon mülteciye kucak açtığını söyledi. Referundum öncesi Avrupa'nın tavrını eleştirileen Kaynak, "Avrupa bu süreçte bütün makyajlarını silerek görüntü çizmiştir. Ne kadın hakları ne insan hakları ne siyaset özgürlüğü kalmıştır. Terör örgütlerinin Avrupa'nın başkentinde hayır programı yapmalarına fırsat vermişlerdir. Bir kadın Bakanımız Hollanda'da ne konsolosluğumuza girebildi ne de vatandaşlarımızla buluşabildi. Avusturya'da kendi insanımıza ulaşmak için kendilerine ne engeller çıkarıldığını vekillerimizden duyduk. Demek ki Kandil'de Brüksel, DHKP-C'de Almanya'nın yeni Nazileri bir araya geldiler. Bu çıplak gerçeği tüm dünyanın önüne koyan sizlerin önüne koyduğumuz anayasa teklifidir. Yaptığınız iş o kadar önemli ki tarihe mal olacak bir iş ki bundan dolayı çocuklarımıza, torunlarımıza 'Biz Türkiye'nin istiklalini, istikbalini, milli egemenliğini emin ellere bıraktık' diye övüneceğimiz en önemli hadisedir" diye konuştu.



ERDOĞAN SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL TÜM MAZLUM DÜNYANIN UMUDUDUR



Veysi Kaynak, 3 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağını hatırtarak,"3 Kasım 2019'a kadar bizlere asla durmak yok. Kendi yaptığınız anayasanın hayata geçeceği tarih o tarihtir. Kendi yaptığımız anayasayla milletimizin değerlerine, inancına, tarihine, kültürüne uygun bir Cumhurbaşkanı seçmek yine bizim elimizdedir. Yüzde 52 oyla seçilen Cumhurbaşkanımız bu referandumda da gösterdi ki yüzde 52 oy Türkiye için önemli bir oydur. İnancımızdan taviz vermeyeceğiz. Mücadele kararlılığımızdan asla geri durmayacağız. İslam dünyasının da umudu sizlersiniz. İnsanlık Somali'yi yokluğa mahküm etmişken Recep Tayyip Erdoğan bu ambargoyu kırdı. Allah Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan kardeşime güç versin. Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil tüm mazlum dünyanın umududur. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız için 'O kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi, tüm dünyaya zulüm karşısında dünya 5'ten büyüktür diyen tek cesur ses' diyorduk" dedi.Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Annesi Meryem Aktaş'ı kaybeden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın İnegöl'ün Cuma mahallesindeki evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.



============================================



6)YEĞENİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ







SAKARYA'nın Karapürçek İlçesi'nde Mevlüt Kara kavga ettiği yeğeni 46 yaşındaki Cemal Kara'yı pompalı tüfekle öldürdü, araya girmek isteyen 2 kişiyi ise yaraladı.



Karapürçek İlçesi Teketaban Köyü'nde aralarında husumet bulunan Mevlüt Kara ile yeğeni Cemal Kara arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mevlüt Kara pompalı tüfekle yeğenine doğru ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların başına isabet ettiği Cemal Kara öldü, kavgayı ayırmaya çalışan 48 yaşındaki Recep Kara ve 70 yaşındaki Ayşe Kara ise yaralandı. Yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Jandarma olayın ardından kaçan Mevlüt Kara ve kendisine yardımcı olduğu iddia edilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



7)MUHAMMET EMRE BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE BABAYA TUTUKLAMA



DENİZLİ'de geçen 28 Eylül'de rahatsızlandığı belirtilerek götürüldüğü hastanede kalbinin durması nedeniyle yaşamını yitiren 10 aylık Muhammet Emre Çelik'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, dövüldüğünün ortaya çıkması üzerine, savcılığın talimatıyla gözaltına alınan, suçlamayı kabul etmeyen babası 27 yaşındaki Halil Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Halil Çelik, geçen 28 Eylül'de, 10 aylık oğlu Muhammet Emre Çelik'i rahatsızlandığı gerekçesiyle Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen kalbi duran Muhammet Emre, aynı gün yaşamını yitirdi.



Bebeğin vücudunda morluklar olması nedeniyle durum hastane yetkilileri tarafından savcılığa bildirildi. Denizli Cumhuriyet Savcılığı, minik Muhammet Emre'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan ön otopsinin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için bebekten alınan doku parçaları, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, Muhammet Emre bebeğin darp sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.



Rapor üzerine Denizli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla baba Halil Çelik, polis tarafından gözaltına alındı. Çelik ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İki çocuğunu biri olan Muhammet Emre'yi rahatsızlandığı için hastaneye götürdüğünü ileri süren Çelik, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde de suçlamaları kabul etmeyen Halil Çelik tutuklandı.



ANNE KONUŞTU; OĞLUMU DAHA ÖNCE DE BİRKAÇ KEZ DÖVDÜ



Denizli'de 10 aylık Muhammet Emre Çelik'in ölümüyle ilgili olarak anne 24 yaşındaki C.Ç., oğlunun darp sonucu öldüğünü polislerden öğrendiğini söyledi. Eşinin oğlunu dövdüğü için daha önce şikayetçi olduğunu belirten anne C.Ç. şöyle konuştu:



"Oğlumun darp sonucu öldüğünü önce bilmiyordum. Olay tarihinde bana normal ölüm şeklinde söylediler. Eşimden de şüphelenmedim. Daha önce de darp ettiği için şikayet etmiştim. Oğlum ölmeden önce birkaç defa dövdü. Korktuğum ve cesaret edemediğim için bunları anlatamadım. Olay günü de ben temizliğe gitmiştim, beni aradı, çocuğun fenalaştığını söyledi. Ben eve geldim, önce sağlık ocağına götürdük, ambulansla hastaneye götürüldü. Burada hayatını kaybetti. Vücudunda morluklar görmedim, darp ettiğinden de haberim yoktu, bana da bir şey anlatmadı. Boşanma davamız sürüyor. Daha önceki ifademde korktuğum için bazı şeyleri anlatmadım, ama ifademi değiştirip, anlatacağım."



8)KUYUMCU CİNAYETİNİ 3 SANTİMLİK KABLO AYDINLATTI



KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde öldürüldükten sonra 8 kilo altını çalınan kuyumcu 70 yaşındaki Mustafa Gök'ün katil zanlısı 30 yaşındaki Mehmet Koçer, polisin olay yerinde bulduğu 3 santimetre uzunluğundaki kablo sayesinde yakalandı.



Olay, 19 Nisan Çarşamba günü Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Gök'ün işlettiği kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren kimliği belirsiz kişi, Mustafa Gök'ü başına vurduğu çekiçle öldürdükten sonra 8 kilo altını da alarak kaçtı. Gök'ün cansız bedeni komşuları tarafından bulundu.



KABLO, KATİL ZANLISINI YAKALATTI



Katil zanlısı, yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini kaydeden hard diskleri de yanında götürürken, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden uzman bir cinayet ekibi oluşturarak ilçeye gönderdi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, cesedin yanında 3 santimetre uzunluğunda bir kablo buldu. Ayrıca bir de ayakkabı izi tespit edildi. Yapılan araştırmada ceset yanındaki kablo ile buhar makinesine çekilen ara kablonun aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine cinayeti elektrik elektronik tamiri yapan bir kişinin işlemiş olabileceğini değerlendiren ekip, olay günü bilgisayar tamircisi Mehmet Koçer'in kuyumcuya girdiğini belirledi. Olaydan sonra Mersin'in Erdemli İlçesi'ne gittiği ortaya çıkan Koçer'i takibe alan ekipler, zanlıyı Gaziantep karayolunda yakaladı. Kablonun devamı ise Koçer'in iş yerinde bulundu.



AYAKKABI İZİ AYNI ÇIKTI



Gözaltına alınan Mehmet Koçer'in ayakkabısı ile olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi aynı çıktı. Ayrıca ayakkabı da kan izi de bulundu. Tüm bu delillere rağmen 'Ben yapmadım' diyen zanlıyla ilgili yapılan araştırmada kuyumcudan çaldığı altınların bir kısmını Kayseri'de paraya çevirdiği ve bir otomobil aldığı belirlendi. Erdemli'de park halinde bulunan otomobilde yapılan aramada ise 6 kilo 134 gram altın ele geçirildi. Koçer'in Kayseri'de altınları bozdururken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yaklaşık 200 bin lira para harcadığı belirlenen Mehmet Koçer'in yüklü miktarda kumar borcu olduğu ve borcunu ödemek için cinayeti işleyerek hırsızlık yaptığı iddia edilirken, "İçeriye girdiğimde kanlar içinde yatıyordu. Yanında altın dolu çanta vardı aldım kaçtım" dediği belirtildi.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Koçer tutuklandı.



9)UÇAKTAKİ KAVGA ETTİĞİ KİŞİYE 'İN ULAN AŞAĞIYA' DİYE BAĞIRDI







İstanbul- Elazığ seferini yapan Onur Air'e ait uçakta alkollü bir yolcunun diğer yolcularla tartışması kargaşaya neden oldu. Alkollü yolcunun "İn Uan aşağıya" dİiye bağırdığı kavga inişe kadar devam ederken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi. İstanbul'dan önceki akşam saat 21.15 sıralarında Elazığ seferini yapmak üzere hareket eden Onur Air'e ait Airbus 320 tipi uçakta alkollü bir yolcunun neden olduğu kavganın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre biri alkollü iki yolcu arasında çıkan kavga, tarafları ayırmak için diğer yolcuların araya girmesiyle kargaşa yaşandı. Havada endişe yaratan kavga nedeniyle birçok yolcu gözyalarını tutamadı. Kavga eden yolculardan alkollü olan kişinin diğerine "İn ulan aşağıya" diyerek tehditler ve küfürler yağdırdığı öne sürüldü. Kavga nedeniyle birçok kişinin iniş sırasında kemer takmadığı belirtildi. Saat 23.30'da iniş yapan uçağa kaptan pilotun talebi üzerine polis çağrıldı. İddiaya göre yurtdışında yaşadığı bildirilen alkollü yolcu polis nezaretinde uçaktan indirildi. Ancak taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca resmi bir işlem yapılmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş güvenliğini tehdit oluşturan davranışlarda bulunan yolculara bin 500 lira para cezası veriyor.



10)OTOMOBİL 25 METRE YUVARLANDI, SÜRÜCÜ YARALANDI



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 25 metre yuvarlanırken, yaralanan sürücü sedyeye konularak yola taşındı.



Kaza, Akyazı Şerefiye mevkiinde meydana geldi. Akyazı yönüne giden Nuri Depreli yönetimindeki 54 TV 190 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak ormanın içerisinde yaklaşık 25 metre yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koşarken, 112 Acil ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi ormanda otomobilin yuvarlandığı yere indi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Nuri Depreli'ye sağlık ekibi müdahalede bulundu. Nuri Depreli sedyeye konulurken, itfaiyeciler sedyedeki yaralıyı güçlükle yukarıda bulunan yola taşıdı. Yaralanan Nuri Depreli kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



11)9 GÜNDÜR ARANAN GENCİN CENAZESİ IRMAKTA BULUNDU



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 9 gündür kayıp olan 25 yaşındaki İlhan Uzun'un cansız bedeni, Manavgat Irmağı'ndaki bir köprünün altında bulundu. Manavgat'a 8 sene önce gelen ve yaz aylarında otellerde, kışın ise çeşitli işlerde çalışan İlhan Uzun'dan, 17 Nisan'da saat 04.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi'nde oturduğu evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aynı evi paylaştığı arkadaşı A.K.K.'nin haber vermesi üzerine gelen baba Mehmet Uzun, Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Polisin yaptığı arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi.



Dün saat 20.30 sıralarında Manavgat Irmağı'ndaki tarihi köprünün altında erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Köprünün altında yapılan incelemede yüzükoyun su yüzeyinde duran ve başında kapüşonu örtülü erkek cesedi görüldü. Cesedin İlhan Uzun'a ait olabileceği ihtimali üzerine ailesine haber verildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yardımıyla ceset kıyıya çıkarıldı. Amca Himmet Uzun, cesedin İlhan Uzun'a ait olduğunu teşhis etti. Savcının yaptığı incelemede Uzun'un cenazesinde herhangi bir darp, kesik ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. İlhan Uzun'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



12)ÜST GEÇİTTE İNTİHAR GİRİŞİMİNİ POLİS ENGELLEDİ



AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen 34 yaşındaki B.Y., bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekiplerince kurtarıldı.



Olay, dün saat 17.00'de Aydın-İzmir Karayolu İncirliova Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda bulunan sinyalizasyon ışıkları yakınındaki üst geçitte meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan ve uzun süredir ailevi problemleri bulunduğu ileri sürülen evli ve 2 çocuk babası B.Y., intihar etmek için üst geçittekikorkuluklarının üzerine çıktı. B.Y.'yi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üstgeçitte bulunan B.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuçsuz kaldı. B.Y., bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekiplerince yakalanıp, kurtarıldı. B.Y.'nin annesiyle yaşadığı sorunlardan dolayı bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. B.Y.'nin aralarında yaralama da olan bazı suçlardan girdiği cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi. Ayrıca 24 Kasım 2016 günü yine aynı üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve bir öğretmen tarafından ikna edildiği öğrenildi. B.Y. polis merkezine götürüldü.



13)DENİZLİ'DE PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDE İHALE TARTIŞMASI



DENİZLİ mierkez Pamukkale Belediyesi'nin önümüzdeki Ramazan ayı için yemek ihalesinin, Ak Partili Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Paktaş Şirketi'ne verilmesi tartışma yarattı.



CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Pamukkale Belediyesi'nin önümüzdeki Ramazan ayı için iftar yemeği için açtığı ihaleye 4 şirketin katıldığını, Pamukkale Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Gürlesin'in yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin kazandığını söyledi. Sancar, "14 Nisan 2017 tarihinde yapılan bu iftar yemeği ihalesine 4 firma katılmış ve sonunda ihaleyi 428 bin 750 lira bedelle Paktaş Organizasyon Petrol ve Temizlik Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanmıştır. Şöyle dışarıdan baktığınızda çok şeffaf görünen bu ihaleyi kazanan Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı acaba kimlerdir? İşte ana konu burada yatmaktadır. Maalesef ihaleyi alan Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'dir. Paktaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Selim Arkan'dır" dedi.



CHP İl Başkanı Sancar, ihalede usulsüzlük yapıldığını ve Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in görevini kötüye kullandığını ileri sürerek, "İhaleyi veren ile ihaleyi alan nasıl aynı kişiler olabilir?" dedi.



YAZILI AÇIKLAMA İLE YANIT



Pamukkale Belediyesi ise bu iddiaya yazılı açıklamayla yanıt verdi. Paktaş Şirketi'nin iddia edildiği gibi Hüseyin Gürlesin ve Selim Arkan'a ait olmadığı belirtilen açıklamada, belediyeye ait bir şirket olduğu vurgulandı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin imzalı açıklamada, "Pamukkale Belediyesi'ne ait olan Paktaş şirketi tamamen kamu şirketidir. Yemek ihalemize girmesi konusunda kanuni olarak herhangi bir sakınca yoktur. Zaten kamu menfaati sağlanması için kurulmuştur ve kurulduğu günden bu yana başarı ile çalışmaktadır" dedi.



14)UŞAK'TA YSK PROTESTOSU



UŞAK'ta, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saydığı karar ile geçen Cuma günü düzenlenen eylemde, polisin yürümek isteyen gruba müdahale edip 14 kişiyi gözaltına alması, protesto edildi.



Uşak'ta, Birleşik Haziran Hareketi tarafından dün Belediye Hizmet Binası önünde eylem düzenlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı 'Hayır'a Sahip Çık' eylemine CHP, ADD ve çeşitli STK'lar da destek verdi. Grup, ellerinde düdüklerle geçtiğimiz Cuma günü yapılan eylemdeki gözaltıları protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan Mahmut Uludağ, "Evet'çi devlet, hayırcılara evet sonucunu kabul ettirmeye çalışıyor. Türkiye genelinde sokağa çıkarak Hayır'ın devamını sağlayanlara karşı uygulanan şiddeti ve geçtiğimiz Cuma günü polisin bize uyguladığı şiddeti nefretle kınıyoruz. Hayır'ı asla bitirmeyeceğiz" dedi. Türkiye'de yüzde 49 görünen 'Hayır' oylarının yüzde 53 olduğunu öne süren CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ise, "Devlet evet, halk hayır demiştir. Bu nedenle bu anayasa meşruluğunu asla kabul etmiyoruz. Gerekli yerlere CHP olarak başvurularımızı yapıyoruz" dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.



15)RUSYA'DAN GELEN İLK CHARTER UÇAK SU TAKI İLE KARŞILANDI



ANTALYA'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesi getiren ilk charter uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere çiçek verildi.



Rus turistleri taşıyan Coral Travel uçağı, 189 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Moskova'dan Boeing 737-800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. 1 saat rötarlı gelen uçaktan inen turistler, havalimanı personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı. Pasaport kontrolünden geçen turist kafilesiyle pasta kesilerek, çiçek verildi.



ODEON Tours Yer Hizmetleri Genel Müdür vekili Ozan Somaklar, "Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk charter 189 yolcu ile Coral geldi. Mayıs'ın 27'sine kadar her gün olmak üzere sonrasında da her gün 3 olmak üzere sezon uçuşlarımızı planladık. Sezon boyunca 25 bin yolcu indirmeyi planlıyoruz. Bu yolcu kapasitesi ise Antalya'ya indirilen yolcunun yüzde 7'sine tekabül etmektedir" dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Geçen hafta tarifeli, bu hafta da charter uçuşlar başladı. Mayıs'ın ortalarından sonra günde 2, mayıs sonunda 3 uçaklarını bölgeye taahhüt ediyorlarö diye konuştu. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de, "Dolu dolu bir sezon bizi bekliyorö dedi.



Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de Rusya'dan gelen ilk charter uçak olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Rus pazarı olarak daha önceki yıllara nazaran daha farklı müşteri potansiyeline sahip olacaklarını kaydetti.



Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 28 Nisan'da Rus tatilcileri getirecek 1 uçak daha iniş yapacak.



16)FİRİGLER'İN KAYA EVLERİ TURİZME KAZANDIRILIYOR



BOLU'nun Seben İlçesi'de M.Ö. 1200'lü yıllarda Firigler tarafından yapılan ve günümüze kadar ulaşan Solaklar Kaya Evleri'nin turizme kazandırılması kapsamında belediye tarafından yaptırılan 8 bungalov evin açılışı yapıldı.



Seben Belediyesi, 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye tarafından imzalanan anlaşmayla Türk dünyasının UNESCO'su olarak kurulan Türksoy'un desteğiyle tarihi kaya evlerinin turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda kaya evlerinin bulunduğu bölgeye yerli ve yabancı turistlerin konaklaması için 8 bungalov ev yaptırıldı.



Türk dünyasının ünlü bestekarlarının isimleri verilen bungalovların açılış törenine Seben Kaymakamı Tahir Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, üye ülkeleri temsilcileri, Türk dünyasından kadın bestekarlar katıldı.



Belediye Başkanı Özbağ, Seben'in Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu, turizme kazandırılan Solaklar Kaya Evleri'nin de geçmişte M.Ö. 1200'lü yıllarda Firigyalılara ev sahipliği yaptığını söyledi. Başkan Özbağ, "Burada yaptığımız evlerimize Türk bestecilerimizin isimlerini vererek, turizm potansiyeli yüksek olan Seben'imizi sanatsal olarak da Düsen Bey'in önderliğinde belirli bir seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde kültürlerarası sanat festivalleri düzenliyorduk. Ressamlarımız gelip burada resimlerimizi yapıyordu. Bundan sonraki süreçte bestekarlarımızı da ilçemizde ağırlayarak inşallah güzel eserlerin çıkmasına vesile olacağız" dedi.



Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da "Köroğlu'nun topraklarında hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde; Türk ülkelerindeki birbirinden değerli sanatçıların ve ortak kültürel mirasımızın tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması yönünde önemli bir adım atmış olacağız. Hocaların hocası Prof. Dr. Halil İnalcık'ın adını taşıyan bu mekanın hayat bulması sayesinde Köroğlu'nun topraklarındaki ortak kültür ve sanatsal etkileşimimiz yeni bir ivme kazanacaktır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek bungalov evler gezildi



