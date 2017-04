Dha Yurt Bülteni - 1

KAĞIZMAN'DA MAYINLI TUZAK: 2 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI



1)ŞEHİTLERİN CENAZELERİ ERZURUM'A GETİRİLDİ



Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında mayın patlaması sonucu şehit düşen iki uzman çavuşun cenazesi, askeri helikopterle Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Buradan ambulansa konulan şehitlerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adi Tıp Kurumu'na götürüldü. Bekar olan şehit uzman çavuşların cenazeleri, otopsi işleminin ardından memleketleri Bitlis ve Kahramanmaraş'a gönderildi



Görüntü Dökümü



-Askeri Helikopter



-Şehit cenazelerinin adli tıp'a getirilmesi



-Cenazenin morga götürülmesi



-Silah arkadaşlarının adli tıp önünde beklemesi



-Adli Tıp binası detay



Haber-Kamera: Turgay İPEK-Zafer KUMRU/ERZURUM,



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425178



2)TATVAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



KARS'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalalında PKK'lıların araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin'in baba evine ateş düştü. Tatvan İlçesi'ne bağlı Kırkbulak Köyü'nde oturan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in ailesine, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, askeri yetkililer, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, bazı ve kurum amirleri haber verdi. Şehidin evine ve köyün çeşitli yerlerine Türk bayrakları asılırken, haberi alan köy korucusu baba Niyazi Tekin'i ise Kaymakam Özkan ve beraberindekiler teselli etti. 7 Kardeşin en büyüğü olan Şehit Tekin için bugün köyde tören düzenlenecegi belirtildi.



Görüntü Dökümü



------------------------------



-Şehit evinden görüntüler



Haber-Kamera: Fettah YEŞİLYAPRAK/TATVAN(Bitlis),



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425205



3)ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün acı haberi Çorum'un merkeze bağlı Feruz Köyü'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün acı haberi Çorum'un Feruz Köyü'nde yaşayan ailesine Vali Yardımcısı Adem Saçan ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin felçli olan babası 61 yaşındaki Elvan Düzgün, Vali Yardımcı ve beraberindekileri, tekerlekli sandalyenin üzerinde karşıladı. Evinin kapısının önünde acı haberi alan şehit babası gözyaşlarına boğuldu. O sırada evde bulunan şehidin annesi 53 yaşındaki Neriman Düzgün'de acı haberle sinir krizi geçirdi. Baba Elvan Düzgün, "Oğlum daha düğününü yapacaktık, beni tedavi ettirecektinö diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada eve gelen şehidin ağabeyi Rıdvan Düzgün evin önündeki kalabalığı görünce babasının yanına koştu. Oğluna acı haberi veren baba Düzgün, "Kardeşin şehit olduö deyince baba-oğul birbirlerine sarılıp ağladı. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Haberi alan komşuları da taziye için eve akın etti.



NİKAHI KIYDI, DÜĞÜNÜ BAYRAMDAN SONRA YAPACAKTI



Evlilik hazırlıkları yapan şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün, bir süre önce resmi nikahı kıydığı ve Ramazan bayramından sonra da düğün yapacağı belirtildi. 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan şehit Sedat Düzgün'ün, babasının tedavisi için yaklaşık 1.5 ay önce memleketine izne geldiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



------------------------------



-Şehit evinden görüntüler



-Fotoğraflar



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425200



4)MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ







ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın memleketi Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne ateş düştü.



İki yıllık Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın şehit olduğu haberi, Saruhanlı'nın kırsal Halitpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına tez ulaştı. Uzman Çavuş Pırnarcı'nın şehadet haberini Saruhanlı Kaymakam Vekili ve Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serhat Karakuş, çiftçi baba Mehmet Pırnarcı'ya verdi. Şehit Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın bekar olduğu, 3 kardeşinin bulunduğu, annesi Gülzade Pırnarcı'nın da 3 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alınca yıkılan baba Mehmet Pırnarcı'nın evin önünde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekibi tarafından gerekli müdahalede bulunuldu. Acı haberin duyulmasıyla birlikte şehidin baba evi taziye ziyareti için gelen yakınları ve komşularıyla doldu.



YENİ EVİNİ GÖREMEDİ



Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'ya babasının doğu görevi bittikten sonra oturması için ev aldığı öğrenildi. Şehit Nezir Pırnarcı'nın komşularından Mümin Kocabaş, "Öğlen namazında babasıyla birlikteydik. 'Oğluma hediye ev aldım, doğu hizmeti bittikten sonra bir nasip aramaya başlayacağım' dedi. Oğluna Saruhanlı'dan yeni ev almıştı, ama görmek nasip olmadı" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-Şehit Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın fotoğrafı



-Şehidin babaevinden görüntü



-Acı haberi alarak gelen şehidin yakınları ve komşularından görüntü



-Şehidin babaevine türk bayrağı asılmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nermin UÇTU / SARUHANLI (Manisa),



Ambulans ve kaymakamlık aracının gelişi ve yakınlarının bağırması



Şehit evinden genel görüntü



Akrabalarının ve komşularının feryat etmesi



Türk bayrağının asılması



Yakınlarının konuşmaları



Haber-Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425202



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425169



5)BİTLİS'TE ŞEHİT OLAN ASTSUBAY'IN AĞRI'DAKİ AİLESİ YASTA







BİTLİS'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi'nin Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde oturan babası Mustafa Çelebi acı haberi alınca fenalaştı. Mustafa Çelebi hastaneye kaldırıldı.



Bitlis merkeze bağlı Aşağıörnek Köyü kırsalında bugün düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi'nin Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde oturan ailesine acı haber yetkililer tarafından sağlık ekibi eşliğinde verildi. 5 kardeşin en küçüğü olan Astsubay Emrah Çelebi'nin şehit haberi, aileyi yasa boğdu. Bir ay önce torunu ile birlikte çatıdan düşen ve bir hafta önce hastaneden taburcu olan baba Mustafa Çetin, acı haberin ardından fenalaşınca yeniden Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Eşi ve 1 yaşındaki oğlu Mustafa Miran'ın görevli bulunduğu Batman'dan Patnos'a geleceği ve Emrah Çelebi'nin yarınki cenaze törenine katılacağı bildirildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



-Şehitin evinin önünde bekleyen vatandaşlar



-Şehit'in akrabalarının ağlaması



-Evinin önünde bekleyn sağlık görevlileri ve askeri yetkililier



-Şehidin babasını sakinleştiren askeri personel



-Evine asılan Türk bayrağı



-Şehidin evine Patnos Belediye Başkanı ve Tutak Kaymakamının gelmesi



Haber-Kamera: Semih YARDIMCI / AĞRI(Patnos) / DHA



6)TRAKTÖRLE GEZİNTİ ACI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI



HATAY'ın Altınözü İlçesi'nde, arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 16 yaşındaki Mehmet Hacıömeroğlu'nun kullandığı traktör devrildi. Kazada, Hacıömeroğlu ve 15 yaşındaki Yasin Ünal öldü, 2 kişi de yaralandı.



Altınözü İlçesi'nin Tepehan Mahallesi'nde oturan Mehmet Hacıömeroğlu, komşularına ait traktörü alarak arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Mahallede tur atan Hacıömeroğlu, köy okulunun bahçesinde dönüş yaparken direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulup devrilen traktörün altında kalan Mehmet Hacıömeroğlu, Bekir Hacıömeroğlu, Nevrez Duranoğlu ve Yasin Ünal yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal götürüldüğü Altınözü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2 yaralı ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



(Güvenlik Kamerası)



Traktörün gelişi



Traktörün yaptığı manevra ve devrilmesi



traktörün altından kurtulanların traktörü kaldırması



Altında kalan iki kişinin yerde yatarken görüntüsü



Diğer vatandaşların panik halindeki görüntüsü



Yerde yatanların başındaki kalabalığın görüntüsü



Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/ALTINÖZÜ(Hatay),



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425184



7)SAMSUN'DA KAZA DEHŞETİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI



SAMSUN'da Ş.B. isimli kadının kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak özel harekat polisi Emre Bağcı'nın kullandığı motosikleti altına alarak sürükledi. Ardından kaldırıma çıkan otomobil üniversite öğrencisi Ozan Utku Taşkın'a çarptıktan sonra kafeye daldı. Kazada, üniversiteli Taşkın öldü, 5 kişi yaralandı.



Kaza, dün merkez Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.B. isimli kadının kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yolun sağındaki çöp konteynerine çarptı. Savrulan otomobil, özel harekat polisi Emre Bağcı'nın kullandığı 55 EB 017 plakalı motosikleti altına alarak sürükledi. Ardından da kaldırımda yürüyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi olan Ozan Utku Taşkın'a, daha sonra da cadde üzerindeki bir kafeteryada oturan Mehmet Emre Kefelioğlu'na çarptı. Kazada polis Bağcı, üniversiteli Taşkın ve Kefelioğlu ile birlikte sürücü Ş.B., yanında bulunan çocukları T.U.V. ve T.U.V. yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları özel bir hastane ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ozan Utku Taşkın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan polis memuru Emre Bağcı ise ameliyata alındı. Durumunun ağır olduğu belirtildi. Özel hastaneye kaldırılan sürücü ile iki çocuğu ve Mehmet Emre Kefelioğlu'nun durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



-Ölen üniversite öğrencisinin fotosu



-Kaza yerinden detaylar



Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425188



8)EL BAB'DA YARALANAN 4 ÇOCUK KİLİS'E GETİRİLDİ



SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde, DEAŞ'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan 4 çocuk, Kilis'te tedaviye alındı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ'lı teröristler tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşları 3 ile 10 arasında değişen Suriyeli 4 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirilerek burada ambulanslara taşındı. Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



- Ambulasın gelişi



Yaralıların indirilişi



-Acil önünden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425218



9)FALEZLERDEN İKİ KEZ İNTİHARA KALKIŞAN GENÇ KIZ YARALI KURTULDU







ANTALYA'da, 19 yaşındaki Rüya Eser, falezler üzerine kurulu ahşap köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu. İki katlı köprünün birinci katına düşen Eser, buradan da atlamasına rağmen sol kolundaki kırık ve vücudundaki sıyrıklarla kurtuldu. İki kez intihara kalkışan genç kız, itfaiye ve sağlık ekibine de "Bırakın beni" diyerek tepki gösterdi.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Osman Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde parka gelen Rüya Eser, görgü tanıklarının ifadesine göre cep telefonuyla bir süre görüştü. Görüşmenin ardından park içerisinde Kadınyarı ve falezler üzerine kurulu ahşap köprüye çıkan Eser, yaklaşık 30 metreden kendisini boşluğa bıraktı. İki katlı köprünün birinci katındaki ahşap zemine düşen Rüya Eser, acı içinde ayağa kalkıp tekrar atladı. Köprünün altındaki ot ve çalıların üzerine düşen Eser'in sol kolu kırıldı, vücudunda sıyrıklar oluştu.



Haber verilmesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Eser'e ulaşmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri köprü üzerine halatlarla istasyon kurarak genç kızı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak, kurtarma operasyonu esneyen ve kırılma tehlikesi bulunan ahşap köprü nedeniyle başarılı olmadı. Köprünün demirlerle desteklenmesinin ardından aşağıya sedye ve sağlık ekibi indirildi.



"HAYIR İSTEMİYORUM, BIRAKIN BENİ"



Sedyeye bağlanan Rüya Eser'i itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla yukarı çıkarmayı başardı. Eser'in, sağlık ekiplerinin yardım çabalarına "Hayır istemiyorum, bırakın beni" diyerek tepki gösterdi.



Rüya Eser, olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Rüya Eser'in falezlerde düştüğü yerden detay



İtfaiye ekiplerinin çalışması



Meraklı kalabalık



Esneyen ve kırılmak üzere olan ahşap köprü



Sedyeye alınması



Sedyeyle yukarı çıkarılması



Rüya Eser'in sedyeden yakın plan görüntüsü



Sağlık ekiplerine 'Bırakın beni hayır istemiyorumö şeklindeki itirazı



İtfaiye sağlık ekipleri ve polisin hep birlikte halat çekmesi



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425227



10)YÜZME HAVUZU BİNASININ ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI







GİRESUN'da tadilat çalışmaları sırasında olimpik yüzme havuzu binasının çatısından düşen işçi 43 yaşındaki Ümmet Kara, yaralandı.



Olay, dün saat 17.30 sıralarında Hacı Siyam Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir aydır tadilat çalışması süren olimpik yüzme havuzu binasının çatısında demir korkulukları kesmeye çalışan işçilerden Ümmet Kara, yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Kestiği demirin altında kalan Ümmet Kara, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kara, tedaviye alındı. Ümmet Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



-Havuzdan görüntüler



-Yaralı işçinin çıkarılması



-Diğer detaylar



Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,



26.04.2017 - Haber Kodu : 170426007



MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ BAŞLADI



11)KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI



UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan 477 yıllık 'Hoş geldin Mesir Macunu Festivali' kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan korteje, Manisalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Manisa Valiliği önünde başlayan kortej, Mustafa Kemal Paşa Caddesi boyunca devam ederek, Malta Parkı'nda son buldu. Kortej boyunca Arnavutluk, Sırbistan, Ukrayna, Romanya, Hindistan ve Litvanya'dan gelen halk dansları toplulukları yerel kıyafetleriyle danslarını sergiledi. Hafsa Sultan ve nedimelerinin yanı sıra Merkez Efendi ve şehzadeler at üzerinde Manisalı vatandaşları selamladı.



Mehterli korteje; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Kortejden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425201



12)MANİSA'DA KİRAZ BEREKETİ



TÜRKİYE'de mevsimin ilk kirazını üreten Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 14 Nisan'da başlayan kiraz hasadı her geçen gün artan üretimle devam ediyor.



15 Nisan'da kilosu 250 Liradan, 5 gün sonra da AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yaptığı açık arttırmada kilosu 170 liradan satılan kirazın fiyatı şimdilerde kalitesine göre 30 ile 40 lira seviyelerine geriledi. Şehzadeler İlçesi'nde toplam 760 bin kiraz ağacının bulunduğu, bunun yarıya yakın kısmının da Sancaklıbozköy'de olduğu belirtilirken, mahallede 40 bin ton rekoltenin beklendiği açıklandı. Bu yıl kiraz üretimi için hava şartlarının çok iyi geçtiği, tohum tozlanmasının çok iyi olduğunu belirten üreticiler, rekoltenin iki misline çıkmasının fiyatları da indireceğini belirtti. Üreticiler kiraz toplama için işçi ücretlerinin 60- 70 lira olduğu, bir kişinin günde ortalama 20 kilo kiraz topladığını da belirtti.



FİYAT MAKUL SEVİYELERE GERİLER



Sancaklıbozköy ve Karaoğlanlı Mahalleleri'nde 80 dönüm alanda kiraz üreticiliği yapan İlyas Coşkuner, bu yıl 15 Nisan itibariyle erkenci kiraz toplamasına başladıklarını belirterek şöyle dedi:



"Bu sene relkolte güzel. Şu an hasat devam ediyor. Fiyatlar yüksek gibi görünebiliyor ama ilerleyen günlerde makul seviyelere kadar gelecektir. Erkenci kirazların toplanmasının ardından, ihraç edilecek kirazların toplanmasına da başlayacak. Güzel bir sezon olmasını diliyoruz."



15 Nisan'dan bu yana toplanan 'Burlent' cinsi kirazın raf ömrünün kısa olduğunu belirten üretici İlyas Coşkuner, 10 gün sonra çıkmaya başlayacak, Salihli ve Napolyon kirazlarının raf ömrünün daha uzun olduğunu belirtti. Coşkuner, bu üç cins kirazın ihracata yatkın olduğunu söyledi.



'RUSYA PAZARININ AÇILMASINI BEKLİYORUZ'



Bu sezon Sancaklıbozköy'de 40 bin ton rekolte beklendiğini belirten Coşkuner, şöyle devam etti:



"İnanıyorum ki fiyatların da olması üreticiyi daha da sevindirecek. Geçen yıl ihraç edilen kirazın kilosu 15 TL civarlarındaydı. Bu sene de 10 TL'nin altına düşmezse bizim için iyi olur. Kirazımız özellikle Rusya pazarına ihraç ediliyor. Dubai ve Avrupa pazarına da gidiyor. Rusya pazarının önümüzdeki günlerde açılmasını bekliyoruz."



DİĞER İLLERE DE GÖNDERİLİYOR



Sancaklıbozköy'de tüccarlık yapan Yılmaz Peksoy 10 senedir kiraz alım- satımı yaptığını belirterek şunları kaydetti:



"15 Nisan'da ilk kirazımız çıktı. İlk etapta kirazın kilosu 30 ile 40 TL arasında değişti. Önümüzdeki günlerde kirazımızın satışının iyi olacağına inanıyoruz. Bu sene kirazda rekoltede fazlalık var. Bu rekoltenin üreticini yüzünü güldüreceğine inanıyorum. 30 ile 40 TL arasında olan kiraz fiyatları önümüzdeki haftalarda 6 TL'lere kadar düşebilir ve bu sabit olarak kalabilir. Kirazları İstanbul, Ankara ve Bursa hallerine gönderiyoruz."



Sancaklıbozköy'de kiraz alım satımı yapan Mehmet Boz da şu an üreticilerden günde ortalama 300- 350 kilo kiraz aldıklarına dikkati çekip, "Bir hafta sonda kiraz bollaşır. Fiyatlar kirazın cinsine göre toptan 20 ile 40 TL arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde fiyat düşebilir. Bizim beklentimiz 8 ile 10 TL arasında. Beklentimiz Rusya pazarının açık olması. En kısa zamanda Rusya pazarının da açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------------------------



-Dalında kiraz görüntüsü



-Kiraz üretkicileri ile röp.



-Kiraz tüccarları ile röp.



-Kiraz bahçelerinden görüntü



-Toplanan kirazların paketlenmesinden görüntü



Haber-Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR-İlker KILIÇASLAN/MANİSA,



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425204



13)ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ



BOLU'da, 'Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, zihinsel engelli öğrencilerin işaret diliyle söylediği şarkı ve halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.



Bolu Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı işbirliğinde, 'Otizmin fardındayız, onların yanındayız' sloganıyla Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, engelli öğrencilerin aileleri, öğrenciler, öğretmenler katıldı. Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, engellilerin temel haklarının verilmesi, sosyal güvencelerinin sağlanması için devletin tüm kurumlarıyla üzerine düşen görevi yaptığını söyleyerek, "Artık bu konular ülkemiz gündeminde tartışılmayacaktır. Bundan sonraki süreçte engellilik nedenleri araştırılacak, ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacak, geliştirilecek çalışmalarla engellilerimiz ve ailesi bilinçlendirilerek rehabilitasyon programlarına daha da önem verilecektir. Böylece hepimizin hayal ettiği entagrasyon süreci tamamlanmış olacaktır" dedi.



Konuşmaların ardından engelli öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören zihinsel engelli öğrencilerin, 'asker' ve 'balıkçı' temalı müzikal gösterileri de içeren halk oyunları gösterisi ilgi gördü. Öğrencilerin, Karadeniz yöresi folklor oyununu oyarken yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıdı. Aynı öğrenciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü özel öğrenciler halk oyunları ekibinin gösterisi ardından tekrar sahneye çıktı. Öğrenciler, bu kez de 'Sev kardeşim' şarkısını işaret diliyle söyledi ve ayakta alkışlandı. Şiirlerin okunduğu etkinlik dans gösterileriyle sona erdi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



-Zihinsel engelli öğrencilerin halk oyunları gösterisi



-Alkışlar



-İşaret diliyle şarkı söylemeleri



Haber-Kamera: Ersin ERCAN/BOLU,



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425189



4)DHA MUHABİRLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI



TRABZON Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen 2016 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda haber fotoğrafı dalında Doğan Haber Ajansı Trabzon Bürosu'ndan Fatih Turan ve Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülen Ercan Ata ödüllerini aldı.



Hamamizade Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Ak Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanooğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile davetliler katıldı.



DHA'YA 2 ÖDÜL



Doğan Haber Ajansı Trabzon bürosu çalışanlarından Fatih Turan, geçen yıl Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde teröristlerce şehit edilen uzman çavuş Murat Durmaz'ın cenaze töreninde, oğlunun gömleğini koklayan annenin fotoğraf ile 'Haber Fotoğrafı' dalında layık görüldüğü ödülünü Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'ndan aldı. DHA Ankara muhabirlerinden Ercan Ata da meslekte 20 yılını doldurduğu için Basın Hizmet Ödülü verilen gazeteciler arasında yer aldı. Görevi dolayısıyla törene katılamayan Ercan Ata adına ödülünü kardeşi Gürkan Ata, ağabeyi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Ergun Ata'nın elinden aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------



-Ödül töreninden görüntüler



-Detaylar



Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON,



25.04.2017 - Haber Kodu : 170425208



