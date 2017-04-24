Dha Yurt Bülteni - 1
1)MERSİN'DE FIRTINA CAN ALDI MERSİN'de, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, devrilen ağacın altında kalan 28 yaşındaki Meryem Toprak yaşamını yitirdi.
1)MERSİN'DE FIRTINA CAN ALDI
MERSİN'de, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, devrilen ağacın altında kalan 28 yaşındaki Meryem Toprak yaşamını yitirdi. Dün sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve tabelalar devrildi. Merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. İşçiler tarafından ağacın altından kurtarılan ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soğuksu Caddesi üzerindeki bir otelin tabelası da yere düştü. Aynı cadde üzerindeki apartmanda asılı olan bir tabela, park halindeki aracın üzerine düşerek zarara yol açtı. Fırtına, yol kenarlarındaki aydınlatma direklerinin de devrilmesine yol açtı. Kent merkezindeki sahil şeridinde de hayat durma noktasına geldi. Özellikle tatil günleri dolup taşan sahil şeridi fırtına nedeniyle bomboş kaldı. Denizde oluşan dev dalgalar kayalık ve kıyılara vurdu, zabıtalar, gelenleri de uzaklaştırdı. Denizde açıkta bekleyen kuru yük gemileri de fırtınadan etkilenirken, yetkililer olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemler aldı. Mersin Valiliği, önceki gün yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.
GELİNLİĞİ İLE UĞURLANDI
Mersin'de, ailesine ait tarlada işçilerle kahvaltı yaptığı sırada fırtına yüzünden devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden Meryem Toprak, tabutuna serilen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Tarsus Devlet Hastanesi'nden alınan Toprak'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Yakınları, evlenmeden yaşamını yitirdiği için tabuta gelinlik serdi. Hüznün hakim olduğu cenaze töreninde birbirlerinin destekleri ile ayakta duran Toprak'ın yakınları, ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Meryem Toprak'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
VALİLİK FIRTINANIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
Mersin Valiliği, saatteki hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin katılımıyla Kriz Masası oluşturulduğu belirtildi. Biri ölümle sonuçlanan toplam 45 vakanın yaşandığı bilgisi verilen açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesinde üzerine ağaç devrilen 28 yaşındaki Meryem Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Ağaç devrilmeleri, ev, işyeri ve araçlarda yaşanan hasarlar ile elektrik kablolarında meydana gelen kopmalara ilgili birimler tarafından anında müdahale edildiği belirtilerek şöyle denildi: Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi. "Büyükşehir Belediyesi 101 araç 215 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 15 araç, 30 personel, TEDAŞ İl Müdürlüğü 44 araç 117 personel ile meydana gelen olaylara müdahale etmekte; Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı 1 adet Arama-Kurtarma Gemisi, 3 adet karakol botu, 1 dalgıç timi ve karada kurtarma ekibiyle, İl Jandarma Komutanlığı ise 23 araç 61 personel ile hazırda beklemektedir. Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan çağrılar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir."
Görüntü Dökümü
-------------------------------
Mezarlıktan görüntüler
Tabutun üstündeki gelinlikten görüntü
Cenazeden görüntüler
Tabuttan görüntüler
Cenaze namazı kılınırken
-Tabut omuzlarda taşınırken
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423270
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423202
====================================================
2)YAYLADA KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN 52 ÖĞRENCİ KURTARILDI
DÜZCE'de kamp yapmak için çıktıkları 1400 rakımlı Pürenli Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 52 üniversite öğrencisi, ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından kurtarıldı.Düzce Üniversitesi İzcilik Kulübü öğrencileri, geçen cuma günü akşam saatlerinde kamp yapmak için Gölkaya İlçesi'ndeki 1400 rakımlı Pürenli Yaylası'na çıktı. Yaylada çadır kuran öğrenciler, önceki gün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışının başmasıyla zor anlar yaşadı. Gece boyunca yağan kar ile yaylanın yolu kapanınca 52 öğrenci mahsur kaldı. Öğrenciler, dün sabah saatlerinde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) arayarak yardım istedi. AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği, UMKE ile Düzce Safari-Offroad Kulübü ekipleri öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler arazi araçlarıyla kar kalınlığının 40 santime ulaştığı yaylaya güçlükle ulaştı. Soğuktan etkilenen iki öğrenciye sağlık görevlileri müdahale ederken, yaylada ateş yakıldı. Bir süre sonra öğrenciler arazi araçlarına alınarak yayladan indirildi.
Görüntü Dökümü
---------------------------
-Dağda mahsur kalan öğrencilerin görüntüleri
-Soğuktan etkilenen iki öğrencinin ambulansa bindirilmesi
-Paletli ambulansın karlı yollarda ilerleyişi
-Traktörle karlı yolların açılması
-Kurtarma ekiplerinin görüntüleri
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423267
==========================================================
3)KAYIP KADIN 2 GÜN SONRA KARLAR ALTINDAKİ YAYLADA BULUNDU
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde önceki gün gezmek için evden çıktıktan sonra kaybolan 58 yaşındaki Muazzez Gürcan, dün yarım metre karın olduğu Davlumbaz Yaylası'nda bulundu. Akyazı Dokurcun Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Muazzez Gürcan önceki gün öğle saatlerinde gezmek istediğini söyleyerek dışarıya çıktı. Davlumbaz Yaylası'na giden Muazzez Gürcan kayboldu. Ailesi dün sabah saatlerinde Muazzez Gürcan'ın eve dönmediğini polise bildirdi. Bölgeye kısa süre içinde hareket eden UMKE, AFAD, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri Gürcan'ı bulabilmek için arama çalışması başlattı. Ekipler, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı yaylada paletli araçlarla 5 saat boyunca arama yaptı. Muazzez Gürcan akşam saatlerinde yaylada bir evin önünde bulundu. UMKE ekiplerince sağlık kontrolü yapılan Muazzez Gürcan paletli araca bindirilerek 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muazzez Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü
-------------------------------
Ekiplerin yaylada ilerlemesi
Ekiplerin kadını alması
Detaylar
Haber-Kamera: Alaattin ONUR-Aziz GÜVENER/AKYAZI(Sakarya),
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424002
===================================================
4)HES BORUSU PATLADI, YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzuntarla Mahallesi'ndeki Balkodu deresi üzerinde bulunan hidroelektrik santralin su bağlantı borusu dün sabah saatlerinde patladı. Çapı 1.5 metreyi bulan borunun yüksek basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patlaması sonucu, hafriyatı da sürükleyen su yolları kapladı. Taş kütleleri ve toprakla dolan Uzuntarla yolu ulaşıma kapandı.
Arazisinin büyük bir bölümü taş ve kopan ağaç yığınlarıyla dolan Emine Gül, "10 senedir burada korku içinde yaşıyoruz. İki patlama oldu. Durum ortada. Perişan olduk. Torunlarım geçtikten 5 dakika sonra bu olay yaşandı. 5 dakika önce olsaydı 2 cenazemiz olacaktı. Kayaların geldiğini görünce kaçtık. Arazimiz mahvoldu. Devlet bir çare bulsun. Bizi kurtarsınlar" diye yakındı. Yaşananlardan dolayı can güvenliklerinin olmadığını ifade eden Osman Yazıcı da"Bir felaket yaşadık. Su basıncından ötürü boru patlıyor, taşları buraya kadar sürüklüyor. Mahalleye ulaşım yok. Can güvenliğimiz yok. Bu projenin yeniden gözden geçirilmesini ve durdurulmasını istiyoruz" diyerek dert yandı. Mahalle sakini Mevlüt Turgut da "Benzer bir patlama daha önce de olmuştu. Bu ikinci. ya bu HES'i buradan kaldırın, ya da bizi buradan alın Allah aşkına. Geceleri uyuyamıyoruz. Tehlikenin içindeyiz. Korku ile yaşıyoruz" dedi.
Elektrik ve suyun kesik olduğu mahalleye akşam saatlerinde gelen Trabzon Valisi Yücel Yavuz incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Görüntü Dökümü
-------------------------------
Dereden görüntüler
Kapanan yol ve kaya kütleleri
Vatandaşların yürümesi ve zor anları
Vatandaşların açıklamaları
Detaylar
Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON,
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423261
=================================================
ARDAHAN' DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
5)KOPAN ÇATI SACI KADININ BOYNUNU KESTİ
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan fırtına Ardahan'da 1 kadının ölümüne neden oldu. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Bağdeşen köyünde evinin bahçesinde yakınları ile birlikte temizlik çalışması yapan 4 çocuk annesi Çimen Şenel (55), 25 metre uzaklıktaki komşu evin çatısından uçup gelen sacın çarpması sonucu boynu kesilerek öldü, eltisi İsminaz Şenel ise yaralandı. Yaralı kadın Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
---------------------------
-Fırtınadan uçan çatıdan görüntü
-Çimen Şenel'in öldüğü yerden görnütü
-Köyüllerle röp
Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ARDAHAN,
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423257
===============================================
6)GAZİANTEPSPOR'UN ÇEK FUTBOLCUSU İNTİHAR ETTİ
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un Çek Cumhuriyeti Milli takımında da forma giyen defans oyuncusu 31 yaşındaki Frantisek Rajtoral, yalnız yaşadığı evin tavanına bağladığı iple yaşamına son verdi. Rajtoral'ın ölümü, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.Olay, dün akşam saatlerinde Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantepspor'un Viktoria Plzen'den takımından 750 bin liraya transfer ettiği Çek defans oyuncusu Frantisek Rajtoral, gündüz saatlerinde Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenmana gitmeyince arkadaşları, telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine oyuncuların ihbarıyla Rajtoral'ın lüks sitelerdeki kiralık evine çilingir yardımıyla giren jandarma ekipleri, Çek oyuncuyu tavana asılı halde buldu. Oyuncunun ölüm haberiyle Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ve takım oyucnuları, Rajtoral'ın evine akın etti. Bazı oyuncuların gözyaşı döktüğü evde inceleme yapan jandarmanın Rajtoral'ın borçları nedeniyle not bıraktığı iddia edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Rajtoral'ın cesedi, cenaze aracına konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, acı haberle üzüldüklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Kendisi iyi bir oyumcumuzdu" dedi. Takımın kaptanı Abdullah Elyasa Süme ise, acı haberle yıkıldıklarını ifade ederek, "Çok üzgünüz. Gerçekten şaşırdık, Başımız sağ olsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Söylenecek bir şey yok. Anormal bi durum yoktu. Çok acı bir durum" diye konuştu. Gaziantepspor, Çek milli oyuncu Rajtoral'ı, 29 Ağustos 2016'da Viktoria Plzen'den 750 bin Euro'ya transfer etmişti. Rajtoral, Gaziantepspor'da 23 maçta forma giydi.
KEMERLE KALORİFER BORULARINA ASMIŞ
Gaziantepspor'un defans oyuncusu Frantisek Rajtoral'ın, kendisini evindeki kalorifer borularına pantolon kemeriyle astığı belirlendi. Rajtoral'ın borçlarının da yazılı bulunduğu Çekçe yazdığı not jandarma tarafından tercüme edildi. Yapılan tercümede kağıtta, Rajtoral'ın borçlarının yer aldığı liste olduğu ortaya çıktı. Rajtoral'ın, 3 gün önce kente gelen ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile ayrıldığı da öne sürüldü.
Görüntü Dökümü
-------------------------------
Frantisek Rajtoral'in fotoğrafları
Olay yeri
Oyuncular
Jandarma ekipleri
Tabutun cenaze aracına konulması
Cenaze aracının gidişi
Kulüp Başkanı Kızıl ile röp.
Abdullah Elyasa Süme ile röp.
(2)
Adli Tıp Kurumu
Cenaze aracının gelişi
Tabutuna morga konulması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Ahmet ÖZER-Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP,
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423294
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424001
===================================================
7)ZONGULDAK' TA 10 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYLA İLGİLİ KAMYONET SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI
Kazadan sonra gözaltına alınan hafif ticari kamyonet sürücüsü Ali Kaman, jandarmadaki ifadesinin ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kaman, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Midibüs sürücüsü Erdem Aktan'ın ise tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Öte yandan, midibüs ise bir vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak Ereğli Belediyesi'ne ait yediemine kaldırıldı. Çevredekiler, gün boyu kazanın meydana geldiği olay yerini meraklı bakışlarla izledi.
Görüntü Dökümü
-----------------------------
-Cep telefonu görüntülerinde;
-Otobüsün kurtarılma çalışması
-Vatandaşların yaptıkları yorumlar
-Aktüel görüntülerde;
-Kazada hurdaya dönen ve otoparka çekilen midibüs
-Parçalanan koltuk ve direksiyon
-Midibüsün İçinde kalan malzemeler
-Otobüsün uçtuğu yol
-Vatandaşların kaza yerine bakması
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423265
========================================================
8)2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 8 YARALI
SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Erenler Çaykışla Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 54 KR 182 plakalı ve 34 FNC 43 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. İki araç çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savruldu. Otomobillerde sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Selma Yel, Kübra Yel, Lamiya Yel, Muharrem Yel, Kerem Palazoğlu ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı karayolunda, araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
-----------------------------
Olay yerinden görüntüler
Ekiplerden görüntü
Yaralılara müdahale edilmesi
Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424003
==================================
9)YOLA DÜŞEN KAYALARDAN KURTULMAK İSTERKEN OTOMOBİLİYLE NEHRE YUVARLANDI
ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde kale yamacından kopan kaya parçaların savrulduğu yolda hareket halindeyken sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, Fırat Nehri'ne doğru yuvarlandı. Şarampoldeki ağaçlara çarpıp suya girmeyen otomobilin sürücüsü Ali Şık, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza, dün akşam saatlerinde Kelaynak sahil yolunda meydana geldi. Ali Şık, 27 ND 147 plakalı otomobiliyle ilçe merkezi yönüne ilerlerken kaleden kopan kaya parçaları yola savruldu. Bu sırada ani manevra yapan sürücü Ali Şık, direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu otomobil Fırat Nehri'ne doğru yuvarlandı. Otomobil, şarampoldeki ağaçlara çarparak durdu. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Şık yaralanmadan kurtuldu. Kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapanırken, araç çekici yardımıyla çıkarılarak otoparka götürüldü.
Kazada şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Ali Şık, bölgedeki kale ve dağ yamaçlarında acilen düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
Görüntü Dökümü
-----------------------------
Kaza yerinde önlem alan jandarma ekipleri
Fırat Nehri kenarındaki otomobil
Otomobilin çekiciyle çıkarılması
Kaza yerinde bekleyen ekipler
Yola saçılan kaya parçaları
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,
24.04.2017 - Haber Kodu : 170424006
=========================================================
10)AYVACIK'TA DENİZDE 54 KAÇAK YAKALANDI
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Dün öğle saatlerinde, motorlu lastik bot ile Ayvacık'ın Eşmece Burnu sahilinden denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Kongo, Gine, Gana ve Cezayir uyruklu toplam 54 kaçak, TCSG 6 Bot Komutanlığı ekibi tarafından farkedildi. Durdurulan lastik bottaki kaçaklar, Sahil Güevinlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklara, burada, giyecek ve gıda maddesi yardımında bulunuldu. Kimlik tespitlerinin ardından kaçakların Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Kaçaklardan görüntü
Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423269
======================================================
11)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SEKÜLER BİR SURİYE OLMASINI İSTİYORUZ
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz seküler bir Suriye olmasını istiyoruz. Gerçekçi olalım, bu saatten sonra bunun Esad ile olması mümkün değil. Herkesin kabul edeceği bir geçiş hükümetinin olması lazım. Hiç kimse dışlanmamalı" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Rus Medya Konferansı için gelen Rus gazetecilerle Alanya'da buluştu. Filika Restoran'da düzenlenen yemekli toplantıya Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ile Rus gazeteciler katıldı.
90 GÜNLÜK VİZE
Basının ilk 10 dakikasından görüntü almasına izin verilen toplantıda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 97'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bu günün çocuklara armağan edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Birkaç gündür Avrupa'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar Türkiye'ye geliyor. Bugün ayrıca Miraç Kandili. Dini ve milli bir bayramda önemli bir günde sizlerle beraberiz. Ayrıca Suriye gibi bölgemizde önemli gelişmeler yaşanan bir dönemde sizlerle sohbet edeceğiz. Ruslar Türkiye'ye vizesiz şekilde gelebilir. Yaklaşık 10 gün önce Alanya'da yaşayan Rus topluluğu ile bir araya gelmiştik. Bu toplantıların faydası oluyor. Türkiye'de yaşayan Ruslar ne istiyor, burada nasıl çözüm bulacağımızı öğrenme fırsatımız oluyor. Ruslar Türkiye'de 60 değil, 90 gün kalmak istiyor. Rusların Türkiye'de 90 gün kalmasını inşallah sağlayacağız" dedi.
"RAKKA'YA OPERASYON YAPMAMIZI İSTEMEDİLER'
Türk kuvvetlerinin El Bab'ı DEAŞ'tan geri aldığını aktaran Çavuşoğlu, "Rusya'nın Suriye problemi başladığından bu güne şu teklifte bulunduk. 'Gelin terör örgütleriyle beraber mücadele edelim' dedik. El Bab'ta bu işbirliğini gördük. Yer yer Rus Hava Kuvvetleri'nin işbirliğini gördük. Özellikle koalisyonun desteğini kestiği bir dönemde Rusya bize destek verdi. YPG baskı yaptığı için koalisyon destek vermek istemedi. YPG ve PKK bir terör örgütü. Burada bir koridor oluşturmak istediler. Bu operasyon DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesini sağladı ve bu hayalleri son buldu. Obama yönetimi YPG'yi Rakka operasyonunda kullanmak istedikleri için bizim Rakka'ya operasyon yapmamızı istemediler. Biz bu konuda kararlı davrandık. El Bab'ta DEAŞ ile mücadele ederken Rakka'dan DEAŞ'lılar gidip geliyordu. DEAŞ'a karşı mücadelenin arttırılması lazım" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"BİZDE BİR STRATEJİ VAR"
Suriye'de esas çözüm siyasi çözüm. Rusya ile Halep'te başlayan siyasi işbirliğini geliştirdik. Ateşkesi ülkenin diğer yerlerine de genişlettik. Biraz ihlaller olsa da önceye göre daha iyi durumdayız. Bu Rusya ile Türkiye'nin başarısı. Astana süreci de bizim başarımız. Buraya ABD'nin gözlemci olarak katılması da önemli. İran'ı da özellikle sürece dahil ettik. Bizde bir strateji var. Ben en başından beri gerçek siyasi çözüm için Esad'ın gitmesi gerektiğine inanıyorum. Rusya da Türkiye'nin sınır bütünlüğünü destekliyor. Biz seküler bir Suriye olmasını istiyoruz. Gerçekçi olalım, bu saatten sonra bunun Esad ile olması mümkün değil. Herkesin kabul edeceği bir geçiş hükümetinin olması lazım. Hiç kimse dışlanmamalı. Esad konusunda Rusya ile aynı düşünmeyebiliriz. Görüşlerimiz tam uyuşmuyor diye diğer konularda da işbirliğimizi durdurmadık. Biz müttefik olduğumuz birçok ülkeyle NATO içindeki birçok ülkeyle de farklı düşünüyoruz."
Görüntü Dökümü
--------------------------------
Bakan Çavuşoğlu'nun gazetecilerle selamlaşmasından görüntü
Çavuşoğlu'nun masadan görüntüsü
Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423286
========================================================
12)BALIKESİR CHP İL ÖRGÜTÜ'NDEN MİLLİ EGEMENLİK YÜRÜYÜŞÜ
BALIKESİR'de, CHP Balıkesir İl Başkanlığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle 'Milli Egemenlik Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 200 kişilik grup 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.
CHP Balıkesir İl örgütü dün kentte yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ardından akşam saatlerinde 'Milli Egemenlik yürüyüşü' gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 200 kişilik grup, Balıkesir Tren Garı önünden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü. Dev Türk Bayrağı'nın da taşındığı yürüyüşte grup, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türküm diyene", "Atatürk gençliği görev başında" sloganları attı. Atatürk Parkı'na ulaşan grup, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.
Atatürk Parkı'nda vatandaşlara seslenen ve tek adamlığa karşı olduklarını belirten CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, "23 Nisan 1920 bundan 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Bu meclis bizim için çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk gerek Erzurum, gerek Sivas kongrelerinde milli mücadeleyi bir meclis ile birlikte yönetti. Asla tek adam olma niyetinde olmayıp, milli mücadeleyi bir ortak akılla yürütmeye çalıştı. 16 Nisan da yapılan referandumda anayasa değişikliği kabul edilmiş olsa da tek adam yönetimine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Etkinlik Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından sona erdi.
Görüntü Dökümü
-----------------------------
Milli Egemenlik Yürüyüşü'nden görüntü
Atatürk Parkı'ndan görüntü
Ender Biçki'nin konuşmasından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Hilmi DUYAR/BALIKESİR,
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423281
=========================================================
=====================================
YURTTA 23 NİSAN COŞKUSU
=====================================
13)BURSA'DA COŞKULU 23 NİSAN YÜRÜYÜŞÜ
BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe 5 bin kişi katıldı.
Nilüfer Belediyesi'nin 'Ulusal Egemenliğimiz İçin Yürüyoruz' sloganıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlediği yürüyüş büyük ilgi gördü. Saat 16.00'da Akuğur Market karşısından başlayan yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile coşku içinde yürüyen 5 bin kişi, marşlar eşliğinde bulvar boyunca yürüyerek, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş sırasında çevredeki binalarda oturanlar da ellerindeki bayrakları sallayarak destek verdi.
Yürüyüş sonunda konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, 23 Nisan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu, bağımsızlığın, egemenliğin ilan edildiği gün, olduğuna dikkat çeken çekerek, "Bugün, Mustafa Kemal'in, 'Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir' dediği gün" dedi.
Egemenliğin sonsuza dek yaşamasını istediklerini söyleyen Bozbey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim istediğimiz işte bu gücün, bu egemenliğin, sonsuza kadar yaşamasıdır. Sizler var oldukça, demokrasi sevdalıları, bağımsızlık sevdalıları var oldukça, güzel günlere olan inancımız var oldukça cumhuriyetimiz de milletin egemenliği de sonsuza dek yaşayacaktır. Heybemizde umut, yüreğimizde dirençle bu ülkenin hukuk devleti olması için mücadeleye devam edeceğiz. Bu ülkede herkesin inancını özgürce yaşayabilmesi ve bilimin aydınlığının ülkeye yayılması için laikliğe sahip çıkacağız."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Yürüyüşten görüntüler
Katılanlardan detaylar
Mustafa Bozbey'in konuşması
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423268
================================
14)TRT 39. ULUSLARARASI 23 NİSAN ŞENLİĞİ GALA GÖSTERİLERİ
TRT tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
"Çocuklarımız Geleceğimizdir' teması ile Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi ile resmi kurum ve kuruluşların da destekleri ile gerçekleştirilen 39'uncu TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, gala gösterilerini başarı ile sundular. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun'un yanı sıra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nu dolduran binlerce Nevşehirlinin izlediği gala gösterilerini, TRT 1, TRT Çocuk ve TRT Avaz TV'leri canlı olarak yayınladı. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Azerbaycan Karabağ, Bangladeş, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Gine Cumhuriyeti, Gürcistan, Kırgızistan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Mogolistan, Moldova Gökoğuz Otonom Bölgesi, Romanya, Rusya Federasyonu Yakutistan Saha Cumhuriyeti, Seyşeller, Sırbistan, Sudan, Ukrayna, Ukrayna Kırım ve Vietnam'dan gelen çocuklar, kendi ülkelerinin halk danslarını sundular.
Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kapadokya bölgesinin farklı merkezlerinde hazırlanan görüntüleri de,TRT'nin canlı olarak yayınladığı gala gösterilerine farklı bir güzellik kattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Gösterilerden görüntüler
Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423278
=================================
15)BODRUM'DA 23 NİSAN'A KONSERLİ KUTLAMA
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konseri düzenlendi. Konserde, ilçede bulunan iki okulun öğrencileri ile 'Black Jack Grubu' sahne aldı.
Bodrum İskele Meydanı'nda Cumhuriyet Ortaokulu ve Bodrum Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin verdiği mini konseri yaklaşık 150 kişi izledi. Önce Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin çıkıp şarkı söylediği konserde Cumhuriyet Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Sıla Eyi'nin bir parçaya işitme engelliler için işaret dili ile eşlik etmesi izleyiciler tarafından bolca alkış aldı.
Daha sonra sahneye Bodrum Bahçeşehir Koleji öğrencileri gelerek, birçok yerli ve yabancı parçayı seslendirdi. Öğrenciler, meydanı dolduran kalabalık tarafından uzun sürie alkış aldı. Kimi izleyiciler de şarkılara bulundukları yerden eşlik ederken kimileri de dans ederek gönüllerinec eğelendi.
Öğrencilerin konserleri bittikten sonra sahneye çıkan 'Black Jack' grubu da yerli ve yabancı şarkılarıyla coşkuyu daha da artırdı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-İzleyenlerden görüntü
-Dans edenlerden görüntü
-Öğrencilerin mini konserinden görüntü
-Black Jack Grubu'nun sahne performansından görüntü
Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ-Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla),
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423263
===================================
16)SOLOTÜRK'TEN ÇANAKKALE'DE 23 NİSAN GÖSTERİSİ
ÇANAKKALE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, izleyenlerin nefesini kesti.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün Çanakkale Boğazı semalarında çocuklar için gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibinde yer alan SOLOTÜRK gösterisini, kendileri için düzenlenen etkinliklere katılmak üzere aileleriyle kordon boyunu dolduran yüzlerce çocuk ilgiyle izledi. Nefes kesen gösteri sırasında vatandaşlar alkış ve ıslıklarla SOLOTÜRK pilotuna sevgi gösterisinde bulundu. Yarım saat süren gösteri büyük ilgi gördü. SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'inci yıldönümü anma törenlerinin gerçekleşeceği 24 Nisan Pazartesi günü ve 25 Nisan Salı günü de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi semalarında birer gösteri gerçekleştirecek.
Görüntü Dökümü
-------------------------------
-SOLOTÜRK gösterisinden görüntü
-Kordon boyunda SOLOTÜRK gösterisini izleyen kalabalıktan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,
23.04.2017 - Haber Kodu : 170423254
=========================================================