Dha Yurt Bülteni - 1
Zonguldak'ta midibüs şarampole uçtu: 10 ölü, 19 yaralıZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Esenyurt Köyü yolunda cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Zonguldak'ta midibüs şarampole uçtu: 10 ölü, 19 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Esenyurt Köyü yolunda cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü'nde yaşamını yitiren Mustafa Uludağ'ın İstanbul'da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti. Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı. Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı. Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.
Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Kaymakam Nazım Madenoğlu, "Yaralıların içinde durumu ağır olanlar var. Ölü sayısı artabilir. Yaralılar ketteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Aldığımız bilgiye göre cenazeden dönen araç, karşıdan araç gelince kontrolden çıkmış" dedi.
İKİNCİ KAZADA DA 9 KİŞİ YARALANDI
Kaza yerinde kurtarma çalışması devam ederken, köy yolunda ikinci bir kaza meydana geldi. Midibüste bulunanların yakınları, kazayı duyunca patpat denilen tarım aracıyla yola çıktı. Patpat, köy çıkışnda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞIP ŞARAMPOLE UÇMUŞ
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Yalnızçam Köyü yakınlarında, 10 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, Erdem Aktan yönetimindeki midibüsün virajda Ali Kaman yönetimindeki 67 LU 178 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole uçtuğu belirtildi. Bu arada, kazada yaralananların sayısı da 18 olarak açıklandı.
ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada yaşamını yitiren 10 kişinin kimliği belli oldu. Ölenlerin Bilal Aydın (43), Mustafa Uludağ (20), İsmail Aydın (38), Rabia Aydın (38), Kadriye Turhan, Şaban Turhan, Aygül Afacan, Zekiye Aydın, Naciye Aydın ve Şevket Turhan olduğu belirtildi.
Kazada yaralanıp Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaralının isimleri ise şöyle: "Bayram Kemik (44), Orhan Aydın (25), Muhammet Aydın (41), Hüseyin Aydın (43), Erdem Aktan (43), İsmail Uludağ (44), Durmuş Bozkurt (51), İbrahim Kemik (43), Ergün Ardıç (42), Gulfiye Aydın (48), Ercan Uslu(23), Olcay Uludağ(18), Ahmet Ardıç (58), Şerif Aydın, Zahide Aydın (41), Ramazan Aydın (44), Özgür Uludağ (16), Emine Bozkurt (51)"
VALİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Zonguldak Valisi Ail Kaban, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, Ereğli Devlet Hastanesi'nde yatan yaralıları ziyaret etti. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Vali Kaban, şöyle konuştu: "Gerçekten içimiz yanıyor. 10 vatandaşımızı bir anda kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Geride kalan bütün acılı yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şükürler olsun ki bir kısım yaralılarımız iyi durumdalar. Diğerleri için de bütün işlemler yapılıyor."
'DİĞER SÜRÜCÜ GÖZALTINDA'
Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise, "Kardeşlerimiz köydeki cenaze için özel bir otobüsü tutuyorlar ve dönüşe geçiyorlar. Dönüş yolunda kapalı kasa kamyonet önlerine çıkıyor. Yandan kamyonetin çarpması sonucu midibüs şarampole yuvarlanıyor. Yaralılarımızdan büyük kısmının hayati tehlikesi yok. Olanların da tedavisi yapılıyor. Savcılarımız kazayı araştırıyor. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Yarın öğle namazının ardından cenazelerimizi defnedeceğiz" diye konuştu.
Kazada, akrabalarını kaybeden Veysel Aydın, ölen Bilal Zekiye Aydın çiftinin dünürü olduklarını belirterek, "Cenazeye geldiler görüştük. Akşam da uğurladık. Biraz zaman geçtikten sonra kazayı duyduk. Olay yerine gittik. Sonra da hastaneye geldik. Ayrıca Şevket Turhan ve Kadriye Turhan da çift. İstanbul'da oturuyorlar" dedi.
YARALI SAYISI 19'A ÇIKTI
Hastaneden yapılan açıklamada kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduktan sonra köye giden Süheyla Aydın'ın da kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Böylece kazada yaralananların sayısı 19'a çıktı. Kazada ölenlerin yarın öğle namazının ardından Esenyurt Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı.
KAZANIN ARDINDAN 112'Yİ ARAMIŞ
Kazadan yaralı kurtulan Hüseyin Aydın, şarampole yuvarlandıktan sonra yaralıları kurtarmaya çalıştığını başarılı olamayınca dışarı çıkarak 112 Acil Servis'i aradığını söyledi. Ekiplerin kısa sürede gelerek kurtarma çalışması başlattığını anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Aracın hızlı olduğunu hatırlıyorum. Kazadan sonra dışarı çıktım. Sağa sola bakındım. Savrulanları kurtarmaya çalıştım. Belim acımaya başladı. Dışarı çıkıp yardım istedim. Sağa sola bağırdım. Birkaç kişi geldi. Ambulansı aradım kazayı haber verdim. Ekipler kısa sürede geldi. Nasıl oldu anlayamadık. Önüne araç çıktı galiba. Ben midibüsün ortasında oturuyordum. Bir anda yaşandı kaza. Kendi imkanımızla böyle cenazeler oldu mu köye geliriz."
Diğer yaralı İsmail Uludağ da kaza anını hatırlamadığını takla atarak şarampole uçtuklarını hatırladığını anlatarak, "Takla attığımızı biliyorum. Hemen ekipler geldi kurtarma çalışması başladı. 4 taklayı hatırlıyorum başka bir şey hatırlamıyorum. Benim kolum kırıldı. Midibüs kalabalıktı" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Vali Ali Kaban'ın açıklaması
-Ak Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile röp.
-Veysel Aydın ile röp.
-Diğer yakınlar ile röp.
-Hastaneden detay
-Kurtarma çalışmalarından görüntüler
-Yaralıların ambulanslara bindirilmesi
-Devrilen araç
-Vatandaşlarla röp
-Yaralı Hüseyin Aydın ile röp.
-Yaralı İsmail Uludağ ile röp.
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
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Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı
Eskişehir ve Kütahya'da geceleyin kar yağışı başladı. Park halindeki araçların üzerleri kısa sürede karla kaplandı.
Eskişehir'e gece saat 01.00 sıralarında başlayarak kar yağdı. Sulu kar şeklinde yağan kar, binaların çatıların park halindeki araçlara beyaza büründürdü. Eskişehirliler Nisan ayındaki kar yağışını cep telefonlarıyla kayda aldı, bazı vatandaşlar da bol bol selfie çekti.
Kütahya'da da geceleyin başlayan kar yağışı etkili oldu. Araç sürücüleri zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle trafikte güç anlar yaşadı.
Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bursa'da orta şiddetteki kar yağışının 23 Nisan Pazar günü saat 15.00'de kadar süreceğini belirtti. Yetkilile,r kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların olabileceği, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Görüntü dökümü:
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-Eskişehir ve Kütahya'daki kar yağışı,
-Cadde ve sokaklardaki araçların geçişi
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Oğuzhan KILIÇ / ESKİŞEHİR-KÜTAHYA,
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Yalvaç'ta nisanda kar sürprizi
ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrası ilçe merkezi beyaza büründü.
Yalvaç'ta sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Lapa yağan kar ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. Özellikle meyve ağaçlarının çiçeklerinin karla kaplanması ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Yaklaşık 1 saat aralıksız yağan ve ardından etkisini kaybeden yağış sonrası kar kalınlığı 5 santime ulaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kar yağışının çeşitli görüntüleri
HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta),
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Dörtyol'a şehit ateşi düştü
DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 26 yaşındaki Mehmet Özal'ın Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.
Diyarbakır Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mehmet Özal'ın şehadet haberi, Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Yetkililerden acı haberi alan baba Yılmaz ile anne Urkiye Özal gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Özal çiftine hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Bekar olan 5 çocuklu ailenin en büyüğü şehit uzman çavuş Mehmet Özal'ın, yarın öğle namazına mütakip Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, -
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Manisa Valisi Güvençer, depremlerden en çok etkilenen Mütevelli Mahallesi'nde inceleme yaptı
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Yaralı ile kentteki depremlerden en çok etkilenen Saruhanlı'ya bağlı Mütevelli Mahallesi'nde inceleme yaptı. Vali Güvençer ve beraberindekiler önce Mütevelli Düğün Salonu'nda, mahalle halkıyla toplantı yaptı. Sonrasında açıklama yapan Vali Güvençer, depremler sonrasında kamu kurumları olarak hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Çok şükür ki can kaybı yok. Mal kayıpları da eski köy evlerinde. Çatlaklar şeklinde. Vatandaşımız tabii ki korktu. AFAD olarak isteyenlere çadır verdik. Hasar tespitleri sürüyor. Selendi'de değişik mahallelerde hasar gören evler var. Mütevelli Mahallesi'nde de 6 ağır, 3 orta ve 30'da hafif zarar gören evlerimiz var. Vatandaşın mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz. Mütevelli İlkokulu'nda hafif hasar var. Biz okulu kapattık. Hemen yanındaki sağlam olan ortaokul binasıyla, ek ilkokul binasında pazartesinden itibaren öğretim devam edecek. Sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul öğrenim görecek. Sizlerden ricam, asılsız ihbarlara itibar etmeyin. Biri muziplik olarak bir şey ortaya atıyor sonra kendisi de inanıp korkuyor. Depremi önlemenin en iyi yola alt yapının sağlam olması. Binalar sağlam olursa depremden korkulmaz. Depremi de erkenden belirleyecek bir ortam şimdiden bulunmuyor. Bilim adamları böyle küçük depremleri enerji boşalması olarak söylüyorlar. Devlet olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi.
Vali Güvençer daha sonra, hasarlı ilkokulu ve camiyi inceledi. Çadırda kalan Doğan-Ayşe Yıldırım çifti, kızları Gizem Yıldırım (17) ile sıkıntılarını, Vali Güvençer'e anlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Valinin vatandaşla toplantısı
Açıklamaları
Okulu gezmesi
Yıldırım ailesi ile çadır önünde
Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Kamera. İlker KILIÇASLAN / MANİSA,
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Bursa'da yeni aldığı araçla kaza yaptı, oğlu araçta para aradı
Bursa'da yeni aldığı panelvan aracıyla evine gitmek isteyen Dursun Saka, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı yan yatırdı. Başka bir otomobilin yan yatan araca çarpmasıyla meydana gelen kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı sürücünün oğlu araçta para aradı.
Kaza saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'nın Keles ilçesinden aldığı 16 FK 198 plakalı panelvan aracı ile evine gitmek isteyen 49 yaşındaki Dursun Saka, Nilüfer Deresi üzerinde bulunan Odunluk Köprüsü'ne geldiğinde yağış nedeni ile kayganllaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yan yatan aracından yaralı bir şekilde kendini dışarı atan Dursun Saka, yerde yatarken karşı şeritten gelen 38 yaşındaki Rahmi Sadık idaresinde ki 41 R 9127 plakalı araç duramayarak, yan yatan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Rahmi Sadık'ın eşi 28 yaşındaki Suzan Sadık ve çocukları 10 yaşındaki Aslı Sadık ile 8 yaşındaki Ramazan Sadık yaralandı. Yaralılar lay yerine gelen bir ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yan yatan kamyonetin sürücüsünün oğlu Mustafa Saka olay yerine gelerek babasının kamyoneti aldıktan sonra artan parayı koyduğu kırmızı çantayı aradı. Aramalarının sonucunda çantaya ulaşan Mustafa Saka polis ekiplerinin tutanak tutmasının ardından çantada bulunan 8 bin 500 Türk lirasını aldı. Polis ekipleri Rahmi Sadık'ı gözaltına alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden detaylar
-Kaza yapan Rahmi Sadık görüntüsü
-Yaralı kadın ve çocuklar ambulansa bindirilirken
-Yaralı sürücünün oğlu araçta para ararken
-Detaylar
Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,
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Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü
ADANA'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü 68 yaşındaki Mehmet Çakmak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çakmak yönetimindeki 06 EU 0993 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine CAN-KUR ve sağlık ekipleri sevk edildi. CAN-KUR ekipleri tarafından kanalndan çıkarılan Çakmak, hazır bekleyen ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Çakmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kanaldaki araç ise CAN-KUR ekipleri tarafından halatla çekilerek çıkarıldı.
Görüntü Dökümü
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Sulama kanalı kenarındaki araç
Otomobil yanındaki CAN-KUR ekipleri
Bekleyen ambulans
Çevredeki vatandaşlar
Haber: Ahmet ÖZMEN / ADANA, -
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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Türüz yönetimindeki 10 LF 221 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Hanifi Çetiz yönetimindeki 63 HC 517 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Türüz ile yanındaki İbrahim Türüz, Emine Türüz, Fevzi Türüz, İsmail Türüz ve diğer araçtaki Eyüp Çetiz yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yeri
Kaza yapan araçlar
İnceleme yapan jandarma
Araçların yoldan çekilmesi
Toplanan kalabalık
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), -
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Güreşçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 12 yaralı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde güreşçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya karayolu Bozkır Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Antalya da Yapılan 14-15 yaş Türkiye Güreş Şampiyonası'na katıldıktan sonra memleketleri Artvin'e dönmekte olan güreşçileri taşıyan Ramazan Ayyürük idaresindeki 08 AP 575 plakalı minibüs, aynı istikamete gitmekte olan Ferhat Gürgeç idaresindeki 42 DSC 71 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildi. Kaza sonrası 50 metre sürüklenen minibüste bulunan antrenör Zaza Vardidze (42), sporcular Muhammed Almacı (14), Resul Taş (14),Tahsin Öztürk (14), Furkan Dalkılıç (15), Kadem Öztürk (14), Görkem Atasert (14), Yasin Öztürk (15), Kürşat Demir (15), Talha Ümeyir Ateş (15), Serhat Kın (14) ve Burak Kaya (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammed Almacı ve Görkem Atasert buradaki ilk tedavilerinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaza anını anlatan Tahsin Öztürk şunları söyledi:"Antalya güreş müsabakalarından geliyorduk. Artvin' e gidiyorduk.Kırmızı ışığı gördük yavaşladık. Adam arkadan geliyordu. Otomobil bize vurdu. Araba kaydı biz takla attık. Daha sonra camları kırıp dışarı çıktık. Yusufeli ve Artvin Borçka, Artvin Belediye İhtisas Kulübü sporcularıyızö dedi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü dökümü:
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Kaza yeri detay
Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilişi
Kazazede röportaj
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR DHA))
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Öztürk yönetimindeki 02 BE 284 plakalı otomobil ile Mahmut Taşar'ın kullandığı 02 AC 006 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmayla 02 AC 006 plakalı otomobil, şarampolden yuvarlandı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Zahide Taşar ve Abdurrahman Taşar yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğ belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ambulansların acil servise gelişi
Yaralılar ambulanstan indirilmesi
Yaralılar sedye üzerinde acil servise alınması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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Domates tarlada 3 lira
MERSİN'in Erdemli İlçesi'ndeki tezgahta kilosu 8 liraya kadar çıkan domates serada 3 liraya satılıyor.
Erdemli İlçesi'nde havaların sert geçmesi nedeniyle domates hasadı her yıla oranda 1 ay gecikti. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, 2 gündür domatesin kilosunun halde 5 liraya kadar çıktığını ancak bu fiyat artışının suni ve aldatıcı olduğunu söyledi. Hava şartlarının sert geçmesi nedeni ile yeni mahsul ürünün geç çıkmaya başladığını ifade eden Şahin, "Hava şartları nedeniyle, kışın sert geçmesi nedeniyle normalde nisan ayı başında yapılacak olan domates hasadımız bir ay gecikmiş durumda. Bu nedenle de piyasaya sürecek ürün bulunamıyor. Bu 10 gün içinde değişebilir çünkü havalar ısınmaya başladı" dedi.
Temennilerinin domates fiyatlarının dip yapmadan bu seviyede kalması yönünde olduğunu kaydeden Şahin, "Bu fiyat aralığından üreticimiz memnun. Havaların ısınması ile birlikte çoğalacak olan domates fiyatının da bu seviyede kalmasını arzu etmekteyiz. Bilindiği gibi üreticimiz kilosunu 1 liraya mal ederken gelecek üretime ve hayat şartlarının düzeltilmesi için bu fiyatlar uygun ve böyle kalmasını bekliyoruz. Domateslerimiz çoğalmaya başladığında başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Rusya ve balkan ülkelerine ihracatının yapılması beklentisi içindeyiz" diye konuştu.
Domates üreticisi Abdurrahman Arslan ise 1 kilo domatesin kendilerine 1 liraya mal olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Yeni sezon domateslerin henüz çıkmadı. Bu yüksek fiyatın geçici ve sunidir. Yüksek fiyatın havaların ısınması ile daha da aşağıya düşmesi bekleniyor. Temennimiz fiyatların daha fazla düşmemesi ve aynı seviyede durmasından yanayız. Biz üreticiler domatesi dalında 2.5-3 liraya satarken tüketicinin kilosunu 10 liradan alması hiçte uygun olan bir durum değil direkt olarak aracılar kazanıyor."
Görüntü Dökümü
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Serada yetiştirilen yeni sezon az sayıda domateslerden görüntü
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile yapılan röportaj
Hale getirilen domateslerin taşınması
Seradaki domateslerden görüntü
Abdurrahman Arslan adlı üretici ile röportaj
Sera içinden genel görüntü
Serada yetiştirilen domates çiçek ve yeni yetişen küçük yeşil domateslerden görüntü
Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),
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Erdek'te, AK Partili meclis üyesinin lokma dağıtımana ceza tartışması
BALIKESİR'in Erdek İlçesi'nde zabıta memurları, Ak Partili Belediye Meclisi üyesi Yaşar Ceyhun Mırız'ın, Tunceli'deki helikopter kazasında yaşamlarını yitiren 12 şehit için araç içersinde lokma dağıtmasına, belediyenin daha önceden belirlediği yerlerin dışında olduğu için ceza kesti.
Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde, Belediye Meclisi üyesi Ak Partili Yaşar Ceyhun Mırız, Tunceli'de düşen ve aralarında güvenlik görevlileri ile hakimin de bulunduğu 12 şehit için geçen çarşamba günü Havuzlu Meydan'da araç içersinde 600 kişilik lokma yaptırıp dağıttı. Dağıtımının sonlarına doğru gelen zabıta memurları, belediyenin sadece camilerin çevresinde lokma dağıtımına izin verdiğini belirtip, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 'emre aykırı davranışları' kapsayan 32'nci maddesini gerekçe göstererek 'belirlenen yerler dışında lokma dağımı yapmak' suçundan Yaşar Ceyhun Mırız ile işlerini takip eden Hasan Oduncu'ya 227 liralık para cezası kesti.
Aynı gün belediyenin sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, "Lokma döktürmek camilerin çevresinde serbest olup, diğer bölgelerde yasaktır. Lokma döken firmalara gerekli bilgi verilmiştir. Vatandaşlarımızın lokma dökümü yapan firmaları, izin verilmeyen bölgelere davet etmemesi ilan olunur. Yukarıda okumuş olduğunuz yazı belirli aralıklarla anons edilmekte ve belediyemizin sosyal medya hesaplarında vatandaşlarımıza duyurulmaktadır. Erdek Belediyesi'nden şehitlere saygısızlık adı altında çıkan yanlış bilgi ve provakasyon amaçlı haberlere itibar etmeyiniz" görüşüne yer verdi.
Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, açıklama yapmadı. Erdek Zabıta Müdürü Hüseyin Erdoğan ise "Erdek'te lokma dağıtımı sadece camilerin çevresinde yapılıyor. Bu konuyla ilgili olarak alınan kararı 9 Mart 2017 günü ilgili işyerlerine tebliğ ettik. Vatandaşları ise bu konuda bilgilendirdik. Yazılan ceza işleminden belediye başkanın haberi yoktu. Zabıta memuru arkadaşlar cezayı kesti" dedi.
Kesilen ceza iptal edilmezken Belediye Meclisi üyesi Yaşar Ceyhun Mırız ise "Meclisten bu konuda karar alınmadı. Zabıta memurları gelip uyarıp gidebilirlerdi. Ceza yazmaları bizi üzdü" dedi.
Görüntü dökümü
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-Cep telefonu ile ceza kesilmesinden görüntü
-Evrakların imzalatılması
-Detaylar
Haber: Taygun ERTAN/ERDEK (Balıkesir), -
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Erzircan Valisi, Off-Road yarışında 'Cehennem Çukuru'ndan çıkamadı
ERZİNCAN'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen off-road yarışmalarında direksiyon başına geçen Vali Ali Arslantaş, özel parkurda oluşturulan ve 'Cehennem çukuru' ismi verilen etaptan çıkamadı. Defalarca denemesine rağmen çukurdan çıkamayan Vali Arslantaş, zorlu etabı pas geçerek bitiş noktasına ulaştı.
Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ekşisu Mesire Alanı'nda off-road yarışları düzenlendi. İş makineleri tarafından oluşturulan özel parkurda yarışmak için çok sayıda meraklı etkinliğe katıldı. Yarışmanın açılışını Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy (AKP) yaptı. Off-road taşıtın direksiyon başına oturan Vali Ali Arslantaş, çıkış verilmesinin ardından hızlı çıkış yaptı ve su dolu parturdar geçti. Parkurun enr zor etabı olan ve bu yüzden 'Cehennem Çukuru' olan bölgeye giren Vali Arslantaş, çamura saplandı. Defalarca denemesine rağmen taşıtı bir türlü parkurdan çıkaramayan Vali Arslantaş, sonunda su dolu çukuru pas geçerek, 3 kilometrelik parkuru tamamladı.
Yarışmacılar için zorlu bir parkur yapıldığını ifade eden Vali Ali Arslantaş "Belediye başkanımız biraz heyecanlandı. Üç defa denememize rağmen geçemedik. Yarışma süresince orada hekes zorlanabilir" diye konuştu.
Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Kars, Tokat ve Trabzon'dan da off-road araçlarının katıldığı yarışmalar gün boyu devam etti. Yarışmacılar, zorlu parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için zamana karşı kıyasıya mücadele etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Parkur
-Valinin araca binmesi
-Valinin parkurda ilerlemesi genel detay
-Valinin su dolu çukurda kalması
-Valinin çukurdan çıkma çabaları
-Valinin açıklaması
-Off-road yarışlarından genel detay görüntü
Haber- kamera: Coşkun MENEK, ERZİNCAN
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Yaşar Kemal'in köyünde festival coşkusu
OSMANİYE'de Yaşar Kemal Platformu tarafından bu yıl birincisi düzenlenen 'Yaşar Kemal Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali' kapsamında, ünlü yazarın köyü olan Hemite'de çeşitli etkinlikler düzenlendi ve uçurtma şenliği yapıldı.
Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'in doğum yeri olan eski adıyla Hemite, yeni adıyla Gökçedam Köyü'nde binerce vatandaş unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmanın tadını çıkaran aileler, söylenen türküler ve halaylara da eşlik etti. Yaşar Kemal Parkı'nda ünlü roman kahramanı 'İnce Memed' anıtı önünde fotoğrafı çektirenler, Yaşar Kemal Kültür Evi'ni de ziyaret etti. Ayrıca resim yarışması ödül töreni ve halk konseri gerçekleştirildi.
Yaşar Kemal Platformu üyesi Ebru Onan Aksoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün Yaşar Kemal'in doğduğu büyüdüğü topraklardayız. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz festivalin üçüncü gününü. İlk iki günü Osmaniye'de inanılmaz bir güzellikte geçti. Bugün de Yaşar Kemal'in köyündeyiz, halk oyunları, halaylar ve çeşitli etkinliklerle başladı programımız. Yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Halkın çok ciddi güzel katılımı var. Alışveriş stantlarımızla, sergilerimizle, sanatsal etkinliklerimizle birincisini gerçekleştirdiğimiz festivali ileride daha büyük boyutta, uluslararası çapta yapmak istiyoruz."
Görüntü Dökümü
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Hemite Kalesi ve tören alanında genel görüntü
Halay çeken gurup detay görüntü
Köylü yaşlı vatandaşların oturması
Gökyüzündeki uçurtma ve uçurtma taşıyan küçük çocuk
Uçurtmalardan detay görüntüler
Stantlardaki el ürünleri, resimler
Halk ozanı Yaşar Kemal Köyü isimli türkü söylenirken
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri türküler söylemesi
İnce Memed anıtında fotoğraf çektirenler
Yaşar Kemal kültür evi dış ve içeriden görüntü
Yaşar Kemal Platformu Üyesi Ebru Onan Aksoy röportaj
Aziz Mehmet Keskiner ile röportaj
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,
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Edirne'de uçurtma şenliği
EDİRNE'de 23 Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şenlik Göletli Park'ta Vali Günay Özdemir'in de katılamıyla yapılırken, katılımcılara 500 uçurtma dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan uçurtmalardan bitmeden almak için aileler ile çocuklar yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Uçurtmaları alan aileler çocuklarıyla birlikte uçurtmaları uçurup gönüllerince eğlendi. Alanda bulunan bazı çocuklar anne ve babalarıyla uçurtmaları uçururken rüzgar nedeniyle güçlük yaşadıkları görüldü.
Şenlik Balkan ülkelerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için Edirne'ye gelen çocukların ulusal kıyafetleri ile sundukları gösterileriyle devam etti.
Görüntü Dökümü
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-Uçurtmayı almak için yaşanan izdiham
-Uçurtmaları uçurmak için hazırlanması
-Genel detay görüntüler
-Uçurtmaları uçurmaya çalışanlar
-Balkanlardan gelen misafir öğrencilerin gösterileri
-Gökyüzde uçan uçurtmalar
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,
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Hakkari'de ters lale şenliği
HAKKARİ'de, Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği ve kentte ilk kez düzenlenen 'Ters lale' şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe katılan çocuklar zırhlı polis aracı üzerine çıkıp Özel Harekat polisleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hakkari'de 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm haftası etkinlikleri kapsamında kentte ilk kez 'Ters lale' festivali düzenlendi. Şenlikte uçurtma şenliği, bisiklet turu, tahta bacak gösterisi, palyaço, kurumlar arası müsabakalar, firmalar arası yemek yarışması ve evet hayır gibi bir birinden güzel gösteriler yapıldı. Merzan Mahallesi Şehir Stadında düzenlenen ters lale şenliğine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, HATSO Başkanı Servet Taş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalığın arasına giren Vali Toprak, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada kurulan standları ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekiler, çocuklarla tenis oynadı. Vali Toprak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Halk oyunları gösterisi, koro ve yemek stantlarının gezilmesinin ardından evet-hayır yarışması yapıldı. Program yöresel yemek ikramıyla son buldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şehir Stadında düzenlenen Ters lale şenliğine katılan öğrenciler
-Çeşitli etkinler yapılması
-Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğrencilerin arasına girmesi
-Valmi Toprak öğrencilerle masa tenisi oynaması
-Vali Toprak'ın konuşması
-Şenlikte genel ve detaylar
-Kürtçe müzik eşilğinde halay çekilmesi
-Detaylar
HABER-KAMERA: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,-
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