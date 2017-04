Dha Yurt Bülteni - 1

Lice'nin güneyindeki operasyon tamamlandı



Patlayıcıların imha edilme anı



Diyarbakır Lice ilçesinin güneyinde Çarşamba günü başlatılan 'Bayrak-48 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç'Operasyonu tamamlandı.



Operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 55 ev ve eklentisinde Lice Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti yapıldı. 1 kişi yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince gözaltına alınırken,2 kişi 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca tebligat yapılarak serbest bırakıldı.



PKK'lı teröristlere ait 2 sığınak ve 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirildi.



1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet M-16 Piyade Tüfeğine ait şarjör, 325 adet muhtelif fişek, 270 adet M-16 P.Tf., 55 adet PKM Bixi Makineli Tüfek, 1 adet silah üstü dürbün, 18 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeğine ait dipçik, 25 adet Cobra tipi el telsizi, 3 adet güneş paneli, 25 adet bıçak, 4 adet sırt çantası, 15 takım terörist leşker kıyafeti, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile narko terörizm kapsamında 50 kg toz esrar maddesi ele geçirildi.



Araziye tuzaklanmış vaziyette 11 adet mayın el yapımı patlayıcı düzeneği ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan; 20 adet tüp, 340 kg amonyum nitrat, 14'lü pil bloğu, 50 m kablo ve 95 adet pil tespit edilmesinin ardından Patlayıcı İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.



Görüntü DÖkümü



----------------------



-Patlayıcıların imha edilme anı



Haber: DİYARBAKIR



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



======================================



Uludere'de şehit olan askerler için uğurlama töreni



Şırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki üst bölgesine PKK'lı teröristlerin dün düzenlediği saldırıda şehit olan piyade üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile piyade uzman çavuş Davut Kayalı için, Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, silah arkadaşları, korucular ve vatandaşlar katıldı.



Şehitlerin Türk Bayrağı'na sarılı naaşları katafalka konuldu. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından, şehit piyade üsteğmen Muhammed İsmail Kaya'nın naaşı Ankara'ya, şehit piyade uzman çavuş Davut Kayalı'nın naaşı ise Gaziantep'e gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.



ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI



Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi'nde sürdürülen operasyonda, akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Operasyon kapsamında 6 terörist daha öldürüldü. Böylece, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35'e yükseldi.



Şırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki üst bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda da 2 asker şehit olmuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Şehit naaşlarının alana getirilmesi



-Naaşların katafalka konulması



-Şehit özgeçmişlerinin okunması



-Duaların okunması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: ŞIRNAK,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



İslahiye'ye şehit ateşi düştü



ŞIRNAK'ın Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Davut Kayalı'nın acı haberi, memleketi Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde yaşayan ailesini yasa boğdu.



3.5 yıllık Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Şahmaran Mahallesi'nde yaşayan babası Şehmus ve annesi Ayşe Kayalı'ya verildi. Kayalı çifti, acı haberle gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan şehidin baba evi, acı haberi duyan yakınlarının akınına uğradı. 4'ü kız 6 çocuklu ailenin en büyüğü ve bekar olan şehidin babası Şehmus Kayalı, terör örgütü PKK'ya lanet okuyarak kalan tek erkek çocuğu 10 yaşındaki Mehmet'i de asker yapacağıı söyledi. Şehmus Kayalı, "Kahrolsun PKK" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Şehidin baba evi



Eve Türk bayrağı asılması



Şehit babası Şehmus Kayalı ile röp.



Şehit amcası Mustafa Kayalı ile röp.



Şehidin annesi ve kardeşleri



Sağlıkçıların anne ve teyzeye müdalesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



============================================



Ünye'ye şehit ateşi düştü



ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 30 yaşındaki İslam Çubuk'un, Ordu'nun Ünye İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.



Uzman Çavuş İslam Çubuk'un şehit olduğu haberini Ünye İlçesi Ortayılmazlar Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan baba Veli ve anne Fidan Çubuk gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Çubuk ailesinin evi, evli ve 2 çocuk babası uzman çavuş İslam Çubuk'un şehit olduğu haberini alıp taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin eşi ve çocuklarının da Şırnak'ta olduğu belirtildi.



Şehit uzman çavuş İslam Çubuk'un ağabeyinin de uzman çavuş olduğu, görev yeri Tunceli'den geçici olarak Suriye'ye gittiği bildirildi.



Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Çaybaşı nüfusuna kayıtlı olup, ailesi Ünye ilçemizde ikamet eden uzman çavuş İslam Çubuk'un şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim Peygamber Efendimize komşu eylesin. Ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Şehidin baba ocağından detay



Evin önünden detaylar



Haber-Kamera: Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================================



Ankara'ya şehit ateşi düştü



Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 2 askerden Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın acı haberi Ankara'da yaşayan ailesinin evine ateş düştü.



Şırnak'ta 2 yıldır görev yapan evli ve 1 çocuk babası Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya, PKK'lı teröristlerin Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkisindeki üs bölgesine dün sabah saatlerinde düzenlediği hain saldırıda şehit düştü. Şehit Muhammet İsmail Kaya'nın Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Acı haber sonrası şehit Kaya'nın öğretmen olan eşi Nuray Göçmen Kaya, büyük üzüntü yaşadı. Şehit Muhammet İsmail Kaya'nın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Etimesgut Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Kaya'nın bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Etimesgut'ta defnedileceği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Binaya asılan Türk bayrağı



-Polis aracı ve ambulans



Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================================



Kadın terörist yakalanacağını anlayınca kendini patlattı; Suruç faciadan döndü



ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, pazar günü yapılacak 23 Nisan törenleri sırasında patlayıcı yüklü araçla saldırı planlayan PKK'lı kadın terörist takibe alındı. Polis tarafından takip edildiğini ve yakalanacağını anlayan terörist, bombalı aracı infilak ettirince parçalanarak öldü.



23 Nisan törenlerinde Suruç'u kana bulamak için bir hafta önce Suriye'den gelen kadın teröristi polis takibe aldı. Ekipler, bomba yüklü aracın Akçakale- Suruç karayolunda olduğunu belirleyince harekete geçti. Suruç girişinde mezarlık yanında önlem alan polisin 'dur' ihtarında bulunduğu terörist gaza basıp kaçarken, polis havaya uyarı açtı. Mezarlık yanına kaçmaya çalışan terörist, yakalanacağını anlayınca araçtaki patlayıcıyı infilak ettirdi. Büyük bir gürültüyle infilak eden bomba yüklü araçtaki kadın terörist parçalanarak öldü.



VALİLİK: ARAÇ TAKİBE ALINMIŞTI



Şanlıurfa Valiliği'nden de olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, polisin kadın teröristin polisin takibinde olduğu belirtilerek şöyle denildi:



"21.04.2017 tarihinde ilimiz Suruç İlçesi'nde saat 16.30 sularında Suruç Devlet Hastanesi yanında 33 CFY 67 plakalı araç, yaklaşık bir hafta önce elde edilen istihbari bilgilere dayanılarak takibe alınmış, araçta bulunan terörist takip edildiğini anlayınca kendisini patlatmıştır. Patlamada ölen teröristin kimliğini belirlemek üzere kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, meydana gelen patlamada başka can kaybı yaşanmamıştır."



KADIN TERÖRİST SURİYELİ



Bombalı aracı infilak ettirerek ölen kadın teröristin Suriyeli olduğu ve bir hafta önce, Suriye'nin Telabyad ve Kobani arasındaki bölgeden sınırı geçerek Türkiye'ye girdiği belirtildi. Suriye'de PYD saflarında görev yapan PKK'lı kadın teröristin, örgütün hazırladığı bomba yüklü aracı teslim alarak 23 Nisan törenlerini kana bulamak için Suruç'a girmek istediği kaydedildi.



Güvenlik güçleri tarafından takip edilen PKK'lı kadın terörist, dün saat 16.30 sıralarında ilçeye girmesi önlendi ve yakalanacağını anlayınca çalıntı olduğu sanılan bomba yüklü aracı infilak ettirdi.



Ölen kadın teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.



VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA



Şanlıurfa Valiliği, Suruç İlçesi'nde önlenen saldırıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. Açıklamada, hedefin 23 Nisan ve 1 Mayıs kutlamaları olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:



"21.04.2017 tarihinde İlimiz Suruç ilçesinde saat 16.30 sularında Suruç Devlet Hastanesi yanında bomba yüklü bir araç patlamıştır. 23 Nisan ve 1 Mayıs etkinliklerini kana bulamak isteyen terör örgütü mensuplarınca hazırlanan bomba yüklü araç Suruç ilçesi yakınında bulunan Devlet Hastanesi civarında içerisinde bir teröristin bulunduğu araç patlamıştır. Meydana gelen patlama sonrası araçta bulunan bir terörist etkisiz hale gelmiştir. Patlamada ölen teröristin kimliğini belirlemek üzere kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, meydana gelen patlamada başka can kaybı yaşanmamıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: SURUÇ(Şanlıurfa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



Manisa'da 4.9'luk deprem korkuttu



MANİSA'nın Selendi İlçesi'nde ve il merkezinde bir saat arayla meydana gelen, İzmir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedilen, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğündeki iki deprem, korkuya neden oldu.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nin (AFAD) verdiği bilgile göre, ilk deprem dün saat 16.09'da 4.9 büyüklüğünde oldu. Merkez üssü Manisa'nın Selendi İlçesi olan bu depremi, 1 saat 4 dakika sonra, saat 17.13'te merkez üssü Manisa'nın merkez Şehzadeler İlçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha izledi.



Her iki deprem de başta Manisa olmak üzere, İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'dan hissedildi. İlk deprem yerin 8.8, ikinci deprem ise 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa Şehzadeler merkezli olan ikinci deprem, yüzeye daha yakın olduğu için daha şiddetli hissedildiği İzmir'de de korkuya yol açtı. Manisa ve İzmir'de yaşayanlar kendilerini bulundukları binalardan dışarı atarak bir süre bekledi.



İlk depremin ardından ikinci sarsıntıya kadar 14 deprem daha oldu. AFAD, Selendi ve Manisa merkezli iki büyük depremin arasında kalan 14 sarsıntının en küçüğünü 1, en büyüğünü ise 3 büyüklüğünde olarak açıkladı.



Manisa Valiliği ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kentte şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığını duyurdu.



BACALAR YIKILDI, DEVARLARDA ÇATLAK OLUŞTU



Depremde Selendi İlçesi'ne bağlı Çamköy Mahallesi'nde ise bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Bazı evlerinin ise bacaları yıkıldı. Saruhanlı İlçesi'nin Mütevelli Mahallesi'nde ise bir caminin camları kırıldı. Cami tadilat yapılıncaya kadar geçici olarak ibadete kapatıldı.



Manisa'nın merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar tahliye edildi. Öğrenciler ders bitimine bir saat kala evlerine gönderildi.



Manisa'nın Şehzadeler' ilçesindeki, sarsıntı anı bir ganyan bayiinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Vatandaşların panikle sokağa çıktığı görüldü.



HASAR GÖREN CAMİ İBADETE KAPATILDI



Manisa'da meydana gelen depremde hasar gören Mütevelli Camii teknik inceleme yapılıncaya kadar ibadete kapatıldı. Cami imamı Ertuğrul Ercan, deprem esnasında ikindi namazını kıldırdığını belirterek, "O anda bir şey düşünemedik, namazı tamamladık. Camlar patlayınca tereddüt yaşadık. Namazı tamamlayınca hemen cemaati dışarı çıkardım" dedi.



Camide meydana gelen hasar tespitinin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



(MANİSA)



Selendi'den görüntü



Selindi'deki lir marketin güvenlik kamerasından görüntü



Vatandaşlarla röp



Manisa merkezde sokaktan görüntü



Vatandaşlarla röp



(İZMİR):



Merdivenlerden koşan insanlar



Bina önünde bekleşen insanlar



Telefonla panik halinde ailelerini arayanlar



(MANİSA):



Beyaz eşya dükkanını güvenlik kamerasından görüntü



Ganyan bayiinden deprem anı ve kaçışanlar



Genel ve Detay görüntü



(TURGUTLU):



Güvenlik kamerası görüntüsü



(ŞEHZADELER)



Ganyan bayisi detay ve öğrenciler tahliye edilirken detay



(SELENDİ)



Camiden görüntü



Mütevelli Çarşı Camii İmamı Ertuğrul Ercan'dan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: MANİSA-İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================================



Lüks cipte başından vurularak öldürüldü



GAZİANTEP'te 38 yaşındaki Savaş Cengiz, kullandığı lüks cipte, başka bir araçtan uzun namlulu silahla açılan ateşte yaşamını yitirdi.



Olay, dün akşam saatlerinde merkez Şehitkamil İlçesi'ne bağlı İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki Savaş Cengiz yönetimindeki lüks cipe, yanına yaklaşan araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı. Savaş Cengiz, başına isabet eden mermilerle olay yerinde yaşamını yitirirken, aralarında husumet bulunduğu değerlendirilen saldırganlar ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Çevrede önlem alan polis, olay yerindeki boş kovanları toplayıp parmak izi aldı. Cip çekiciyle detaylı inceleme için emniyet otoparkına götürdü.



Acı haberi alıp olay yerine gelen Cengiz'in yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Savaş Cengiz'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yeri



Cipin görüntüsü



Cenaze aracı



Polis araçları



Ölen kişinin yakınlarının ağıtları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü



KONYA'da iki grup arasında kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 19 yaşındaki Mustafa Umut Çaka bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Küçük Aymanas Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan iki arkadaş grubu, aralarındaki kız meselesini konuşup tatlıya bağlamak için parkta buluştu. Ancak burada, her iki gruptan Mustafa Umut Çaka ve 18 yaşındaki Emrah Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Acar, Çaka'yı kalbinden ve karın boşluğundan bıçaklayarak kaçtı.



Kanlar içinde kalan Çaka, parktan çıkıp arkadaşı Mehmet Kılıç'ın yanına giderek bıçaklandığını söyledi. Kılıç'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Umut Çaka, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çaka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruştarma başlatan polis ekipleri, alçıpen işiyle uğraşan Emrah Acar'ı evine yakın bir adreste suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Acar'ın polisteki sorgusu sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yeri detay



Polisin incelemeleri



Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ







==================================



Suriyeliler'in ruhsatsız polikliniğine baskın



GAZİANTEP'te, Suriyeliler'in ruhsatsız açtığı polikliniğe polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından baskın yapıldı.



Şahintepe Mahallesi'nde 1.5 yıl önce Beşir Sağlık Bilinçlendirme Hayır Derneği adı altında açılan polikliniğin ruhsatsız olduğuna dair zabıtaya ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, polikliniğe baskın yaptı. İnceleme yapan zabıta ekipleri, polikliniğin izinsiz ve ruhsatsız açıldığını tespit etti. İsmi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi adına açılan muayenehaneye polis ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerini çağıran zabıta ekipleri, içeride arama yaptı. Suriyeliler'in 40 lira karşılığında muayene edildiği ve 4 kişinin doktor olarak görev yaptığı saptanan merkezin yetkililerine ulaşılamazken, polis çalışan 1 kişinin ifadesini aldı.



Steril olmayan 2 katlı işyerinin hastane gibi dizayn edildiği görülürken, poliklinik hakkında yasal işlem başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Zabıtanın muayenehaneye girişi



Zabıtanın muayenehaneyi araması



Tutanak tutulması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ







===============================



İzmir'de referandum protestosu



İZMİR'de, Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri anayasa referandumunda YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını protesto etti.



Gündoğdu Meydanı'nda dün saat 19.00'da toplanan Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, 16 Nisan'daki referandumda YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını protesto etti. 'Hayır'ın sesi susturulamaz', Hayır bitmedi daha yeni başlıyor' ve 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları atan grup, 'Gezinin 2'nci perdesi hayır, başlıyor', 'Oyumuzu, emeğimizi, paramızı, geleceğimizi çalan hırsızlara hayır' ve 'Referandum iptal edilsin' yazılı pankartlar taşıdı.



Grup adına basın açıklaması yapan KESK Dönem Sözcüsü Necip Hardal, "YSK eliyle yasalara aykırı olan bir uygulamaya gidildi ve ortaya çıkan sonucun ne olacağının işareti verildi. Mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması doğrultusundaki karar, aslında sandığa yansıyan irade ne olursa olsun referandum sonucunun 'Evet' şeklinde çıkarılması için her yolun deneneceğinin ifadesiydi. Bu uygulamayla da görüyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti bir parti devleti haline getirilirken, bir siyasi partinin istekleri doğrultusunda eğilip bükülebilen yasalarda işleyişi belirlemeye başladı. Bu keyfiliğe özellikle Kürt nüfusunun yoğunluklu olarak yaşadığı şehirlerden gelen ve referandumun silahların gölgesinde yapıldığını gösteren görüntülerde eklenince, yapılan oylamanın ve ortaya çıkan sonucun meşru olması ihtimal dışı bir hal almıştır" dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Gündoğdu Meydanı'ndan görüntü



Slogan atan gruptan görüntü



Basın açıklamasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ







==============================



Kapalı otoparkta korkutan araç yangını



ADANA'da bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, paniğe neden oldu.



Merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74169 Sokak'ta bulunan Hafız Mehmet Hilmi Sitesi'nde apartman görevlisi, gece yarısı sıralarında kapalı otoparktan küçük çaplı patlama sesleri geldiğini fark etti. Görevli otoparkı kontrol ettiğinde 01CEU 28 plakalı otomobilin alev alev yandığını görüp itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otoparkın kapısını kırarak içeri girdi, yanan otomobile müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Otomobilinin yandığını öğrenen Faik Kabadayı, büyük bir şok yaşadı. Kabadayı'nın yanan otomobili dün aldığı öğrenildi.



MERDİVENLİ ARAÇLA TAHLİYE EDİLDİLER



Kapalı otoparkın havalandırmasından binanın merdiven boşluğuna sızan dumanlar, apartman sakinlerini korkuttu. Yangının söndürülmesi için sitenin elektriği kesilirken, merdiven boşluğundaki dumandan dolayı aşağı inemeyen bina sakinlerinin imdadına ise itfaiye erleri koştu. Merdivenli itfaiye araçlarıyle evlerinin balkonundan alınan vatandaşlar, güvenli şekilde tahliye edildi. Merdivenli araçta korktukları gözlenen iki çocuk, itfaiye erlerine sıkı sıkı sarıldı.



Bu arada, yangına müdahale sırasında kimliği belirsiz kişinin itfaiye aracının radyosunu çaldığı öne sürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kapalı otoparkın dış görüntü



Kapalı otoparkın kırılan kapısından yükselen dumanlar



Merdivenli itfaiye aracından görüntü



Apartmandan iki çocuğun, ardandan anne ve anneannelerinin merdivenli araçla tahliye edilmesi



İtfaiye erinin tahliyenin ardandan araçtan aldığı iki çocuğu kucağına alması



Apartmandan tahliye edilen annenin, çocuklarına sarılıp öpmesi ve hep beraber yürüyerek uzaklaşmaları



İtfaiye erlerinin çalışmasından görüntü



Yanan otomobilin sahibi Faik Kabadayı'nın polislerle konuşması



Kalabalıktan görüntü



Kapalı otoparkın içinden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ







======================================



Atık fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü



SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'ndeki bir katı atık işleme fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.



Pamukova Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir katı atık işleme fabrikasında, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Gübre üretim bölümünde çıkan yangına, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Fabrikadan görüntü



-Fabrikadan dumanların yükselmesi



-İşçilerden görüntü



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, otomobilin kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Antalya-Fethiye karayolunun Seydikemer İlçesi Bekçiler Mahallesi girişinde meydana geldi. Antalya'dan Seydikemer yönüne giden Samet Sönmez yönetimindeki 07 CRC 50 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde anayola çıkan Cafer Atlı yönetimindeki 48 BAJ 06 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Atlı yaralandı, arkasındaki komşusu çiftçi, evli ve 2 çocuk babası 57 yaşındaki Hüdamettin Kımçı ise yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Sönmez ile yolcu beraberindeki Nasdiya Kutsanto ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.



Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Sönmez ve Kutsanto'ya ayakta müdahale ederken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Atlı ise ambulansla Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kımçı'nın cesedi ise savcının incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.



Öte yandan kaza anı, yol kenarındaki bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntüsü



-Yaşamını yitiren Hüdamettin Kımçı'nın cesedinden görüntü



-Kazaya karışan otomobil ve motosikletin görüntüsü



-Görgü tanıkları ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ergün TOS/SEYDİKEMER(Muğla),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



Karabük'te TIR ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı



KARABÜK'te, demir madeni yüklü TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 14.30 sıralarında D-755 karayolunun Kemaloyman Kavşağında meydana geldi. Karabük yönüne giden 38 yaşındaki Serhat Çalımlı yönetimindeki 06 FE 0251 plakalı demir madeni yüklü TIR, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz giren 65 yaşındaki Fethi Tabak yönetimindeki 78 AG 835 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kasası kopan kamyonet TIR'la birlikte refüje savruldu. AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Tabak ile yanında bulunan 53 yaşındaki Hikmet Kavak ve 50 yaşındaki Dursun Eroğlu ile TIR sürücüsü Serhat Çalımlı, hastanelere kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Fethi Tabak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Kamyonette bulunanların inşaat işçisi oldukları ve Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaata beton dökmeye gittikleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Güvenlik kamerası görüntüleri



Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ







================================



Kontrolden çıkan otomobil park halindeki taksilere çarptı: 3 yaralı



BURSA'da aşırı süratli olduğu iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bekleyen taksilere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, gece saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Altıparmak'tan Heykel istikametine giden 20 yaşındaki Tolga Akçamuş idaresindeki 16 FN 460 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 35 yaşındaki Sabri Yıldızhan'a ait 16 T 9346 plakalı ait taksiye çarptı, daha sonra iki taksiye çarparak durabildi. Kazada, Tolga Akçamuş, 20 yaşındaki Alperen Ziya Korkmaz ve Sabri Yıldızhan yaralandı. Yol kenarında bekleyen diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Yıldızhan'ı Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, Akçamuş ve Korkmaz da Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Görgü tanıklarının Tolca Akçamuş'un kullandığı otomobilin süratli bir şekilde geldiğini, direksiyon hakimiyetini kaybederek birden taksilere çarptığını belirtti. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yaralılara ambulansta müdahale edilirken



-Kaza yerinden detaylar



-Polis ekipleri inceleme yaparken



-Görgü tanığı röp.



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı



ADANA'da önünde ilerleyen TIR'a arkadan hızla çarpıp hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü, mucize eseri kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.



Kaza, gece saat 01.15 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Sarıçam İlçesi Balcalı sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 NM 599 plakalı lüks otomobil, önünde ilerleyen Cuma Tümer yönetimindeki 68 BN 564 plakalı TIR'a arkadan hızla çarptı. Hız göstergesindeki ibre 180 Km/h'da takılı kalan otomobilin parçalanan tavanı, TIR'ın dorsesine saplandı, motoru ise araçtan yaklaşık 30 metre uzağa savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık görevlilerin yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkan otomobil sürücüsü, şans eseri kazayı yüzündeki hafif sıyrıklarla atlattı. Ambulansta yüzüne pansuman yapılan sürücünün, götürüldüğü hastanede tedaviyi kabul etmeyip, kayıt yaptırmadan hastaneden ayrıldığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verildiği TAG Otoyolu Osmaniye yönü, yolun temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü.



Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Hurdaya dönen otomobil



Otomobilin 180 Km/h'da takılı kalan hız göstergesi



Ambulansta tedavisi yapılan ismi açıklanmayan sürücü



Ambulansta tedavisi yapılan otomobil sürücüsünün telefon ile konuşması



Otomobil 30 metre uzağa fırlayan motoru



TIR'dan görüntü



TIR'ın dorsesine saplanan otomobil tavanı



Otomobilin yola savrulan parçaları



Çekicinin üzerindeki otomobil



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



Çorum'da kaza : 8 yaralı



ÇORUM'da TIR ile çarpışan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı.



Kaza, dün Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Serdar Süslü yönetimindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsü, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR ile çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp orta refüje savrulan otobüsteki Özlem Bekdaş (26), Nihan Özkaya (26), Canan Solmaz (21), Tuğçe Kurak (25), Aysun Aksu (25), Azize Bahçeci (26), Cansel Turp (25) ve Büşra Yurdusay (24) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Jandarma, kaza sonrası kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yapan halk otobüsü ve yaralılardan görüntü



Jandarma ekiplerinden görüntü



Yaralıların sedye ile ambulanslara taşınması



-Detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ







==================================



FETÖ'den sorgulanan Baro Başkanı, adliyeye hibe edilen güvenlik sistemini söktürdü



FETHULLAHÇI Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Vahit Bağcı, baronun geçen yıl Kahramanmaraş Adliyesi'ne hibe etiği güvenli geçişi sağlayan 2 araç plaka tanıma sistemini söktürerek geri aldı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün avukatlar yapılanmasına yönelik mart ayında düzenlediği operasyonda aralarında Vahit Bağcı'nın da bulunduğu 22 avukat gözaltına alındı. 11 avukat tutuklanırken, Bağcı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ederken Bağcı, kendisini sorgulayan Cumhuriyet Savcısı N.K. hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na suç duyurusunda bulundu.



GÜVENLİK SİSTEMİ SÖKÜLÜP TUTANAKLA BAROYA TESLİM EDİLDİ



İddiaya göre Bağcı, son olarak geçen yıl Kahramanmaraş Barosu tarafından adliyeye hibe edilen plaka tanıma kamerası olan güvenlik sisteminin geri verilmesini istedi. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün biri adliye girişinde diğeri de avukat otopark girişinde olan sistemleri sökerek bir tutanakla Kahramanmaraş Barosu'na teslim etti.



Vahit Bağcı ayrıca sistem söküldükten sonra çekilmiş adliyenin girişini gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından "Adliye açıldığı tarihten bugüne kadar avukat otoparkı olarak kullanılan alan bugünden itibaren Başsavcı İlker Yazıcı'nın talimatıyla avukatlara kapatılmıştır" notuyla paylaştı. Bağcı ayrıca, paylaşımında konunun Adalet Bakanlığı'na da taşınacağını belirtti.



YAZICI: KAPIMIZ AVUKATLARIMIZA AÇIK



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ise sistemin baro tarafından kurulduğunu ve onlardan gelen talep üzerine sökülerek baroya iade edildiğini belirtti. Başsavcı Yazıcı, "Hadise tamamen bizim dışımızda Baro Başkanı'nın aldığı bir karar. Baro Başkanı niçin böyle bir karar aldı bilemiyorum ama avukat meslektaşlarımıza kapımız zaten açık. Hiçbir avukat meslektaşımızın adliye bahçesine giriş çıkışıyla ilgili kısıtlama sınırlama yok. Sadece güvenlikli geçiş kartı olması kaydıyla. Güvenlik geçiş kartı sisteme tanımlı olan araçlarla hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu.



İlker Yazıcı ayrıca, adliye bahçesinde vatandaşların oturabileceği alan olmaması nedeniyle otopark olarak kullanılan iki bölümü araç girişine kapatarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle yapılan çevre düzenlemesinin ardından vatandaşlara açıldığını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Başsavcı'nın konuşması



Adliye yazısı



Adliye binası



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ







===============================



Meriç Nehri'nde kano yarışı



EDİRNE'de Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde 12 ekibin katıldığı kano yarışı düzenlendi.



Edirne Kültür İl Müdürlüğü ile Edirne Doğa Sporları (EDOSK), Meriç Nehri'ne para ödüllü kano yarışması düzenledi. Yarışmaya, EDOSK üyelerinden ikişerli ekip halinde 24 sporcu katıldı. Yarışta uyulması gereken kuralların hatırlatılmasının ardından, Karaağaç viyadüğünde start verildi. Startla birlikte kanolarını nehre sürükleyen bazı sporcular zor anlar yaşadı, bazıları da dengelerini kaybedip suya düştü. Sporcuların çabası ortaya renkli görüntüler çıkardı. Bazı sporcuların yakınları da nehir kıyısında destek verdi.



Büyük çekişmeye sahne olan 2.5 kilometrelik yarışta, birinci olan Mustafa Çelik ile Murat Serbest, 800, ikinci olan Melih Şenavcı ve Fırat Canaytaş 600, üçüncü olan Burak Derebaşı ve Bülent Serbest ise 400 lira para ödülü kazandı. Yarışmada dereceye giren sporculara ödül ve kupaları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak tarafından verildi.



Yarışmayı izleyen Edirne Valisi Günay Özdemir, kano yarışlarının devamı için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.



Belediye Başkanı Recep Gürkan da nehirlerde yarışların yaygınlaşması için çabalarına karşılık EDOSK'a 10 kano hediye edeceğini belirterek, "Edirne hem kara yarışları için, hem de su sporları için daha elverişli hale gelecek. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yarışmacıların hazırlanması



-Nehre inişleri



-Suya düşen sporcular



-Yarışa başlamak için zorlanan kanocular



-Nehide kanolarıyla yarışan sporcular



-Tarihi Meriç Nehri köprüsü



-Detay görüntüler



-Vali Günay Özdemir röp



-Ödül töreni



-Recep Gürkan röp



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ







=====================================



Perinçek: AKP'nin tek başına iktidarının sonuna geldi



VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, referandumda neredeyse yüzde 50-50 bir sonuç çıktığını belirterek, "Türkiye 2019'da seçime gidecek. Belki 2018'de, belki 2017'nin sonunda seçime gidecek. Bu başka mesele ama, AKP'nin tek başına iktidarının sonuna geldi" dedi.



Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, dün partisinin Balıkesir İl Teşkilatı'nın Asya Elit Otel'de düzenlediği konferans ve yemeğe katıldı. Otelde partililere seslenen Perinçek, referandum sonucunu değerlendirerek, "Bu referandumu özetleyecek olursak, AKP iktidarının sonu gözüktü. Bu maçın galibinin olmadığı görülüyor. Neredeyse yüzde 50-50 bir sonuç çıktı. Ama bu maçın birinci devresiydi. Şimdi ikinci devresi var. Türkiye 2019'da seçime gidecek. Belki 2018'de, belki 2017'nin sonunda seçime gidecek. Bu başka mesele ama, AKP'nin tek başına iktidarının sonuna geldi" dedi.



'TERÖR ANCAK SİLAHLA ÇÖZÜLÜR'



Vatanın bütünlüğü, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerinin temizlenmesi, üretim ekonomisi ve komşu ülkelerle birliği içeren hükümet programını anlatan Perinçek, Türkiye'nin birinci meselesinin teröre karşı kesin kararlı ikna edici bir tavır, vatan bütünlüğü, terör örgütlerinin temizlenmesi olduğunu söyledi. Perinçek, "Burada Vatan Partisi'nin üstünlükleri var. Hem PKK'ya, hem FETÖ'ye tavır alıyor. Bu terörü kazımak için komşu ülkelerle işbirliği programını da bir altın gibi elinde tutuyor" dedi. Terörün ancak silahla bitirilebileceğini belirten Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:



"CHP'nin yaptığı gibi, barışçı yolla, demokrasiyle bu sorun çözülmez. Ne demokrasisi? Adam silahını almış, senin Mehmetçiğini vuruyor. Sen ona daha ne vereceksin? Belediyeleri vermişsin, her türlü mitingini yapıyor, polise tokat atıyor. Türkiye'de teröristlere özgürlük vererek, Kürt sorununun çözümü geçti. Bunlar ancak silahla bastırılır. AKP, PKK'nın üzerine silahla gittiği için bunun meyvesini topladı. CHP ise 'Barışa, demokrasiye aykırı' diye hep buna karşı çıktı. Burası bir çıkmazdır."



'ERDOĞAN KÖTÜ DİYEREK HÜKÜMET OLUNMAZ'



Hükümet olmaları gerektiğini belirten Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sürekli 'Tayyip Erdoğan kötü' diyerek hükümet olunmaz. 'Biz ne zaman Erdoğan'a seçenek olan bir hükümet formülünü oluşturacağız' sorusunu ortaya koymalıyız. İşte o zaman Erdoğan'dan kurtuluruz. İnsanları karanlığa doğru yürütebilir misiniz, insanlara yolun ucunda bir çözüm göstermeniz lazım. Bir hükümet göstermeniz lazım. Evet, bu millet Tayyip Erdoğan yönetiminden soğudu ama, bir milli hükümeti göstereceğiz ki seçimleri kazanalım, milleti yanımıza çekelim ve bir hükümet kuralım. Erdoğan karşıtlarına çok iyi anlatmamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlayalım. Mustafa Kemal 'Düşman kötüdür, padişah kötüdür' demek yerine Anadolu bozkırının ortasında bir hükümet kurdu. 'Ya İstiklal ya ölüm' diyerek hedef gösterdi. Atatürk Anadolu'da bir hükümet kurmasaydı, ne ordumuz olurdu, ne milletten vergi alabilirdik. Temel mesele Anadolu'da padişah hükümetine alternatif bir hükümet kurmaktı. İstiklal savaşının kazanılması bir strateji, milleti birleştirecek ve seferber edecek bir milli hükümetti. Tarih dönüyor, dolaşıyor, oraya varıyor. Şimdi biz bu tarihin içindeyiz. Bu tarih dönüşüp, dolaşacak bir kaç yıl içinde milli hükümete varacak."



Perinçek daha sonra parti teşkilatının düzenlediği yemeğe katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuşması



Haber-Kamera: Hilmi DUYAR-Coşkun YAMAN/BALIKESİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



İngiliz Büyükelçi Moore: İngilizler bu sene Türkiye'ye gelecektir



İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Fethiye'nin ardından Marmaris'e geçti. Moore, D- Grand Azur Otel'de Marmaris Fahri Konsolosu İşadamı Doğan Tugay'ı ziyaret etti. Türkiye'nin turizm sektöründe durgunluğunu yakın zamanda atlatacağını belirten Büyükelçi Moore, "Bizim iki ülke arasındaki ilişkiler geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu ilişkiler güçlenerek devam edecek. Her iki ülkenin seçkin markaları karşılıklı ticaret yapıyor. Türkiye'de 3 bin tane İngiliz şirket faaliyet halinde. Geçen yıl yaşanan sorunlar nedeniyle İngiliz pazarında Türkiye turizmde bir gerileme oldu. Türkiye için geçen yıl zor yıl idi. Hem çok çevre ülkelerden saldırı oldu, hem de 15 Temmuz darbe kalkışması. 15 Temmuz döneminde İngiltere olarak Türkiye'nin yanında olduk. Özellikle darbe girişimine çok erken tepki verdik. Ben, Türk bakanları hem aradım, hem de mesaj gönderdim. O gece, Türkiye'nin demokrasisini destekliyoruz dedik. Terörizm ile mücadele de ciddi iş birliği içindeyiz. Türkiye, çok güçlü bir ülkedir. Bu tür sıkıntıları aşıyor. Aynı şekilde dost ve müttefiklerinin yardımıyla sıkıntıları kısa sürede aşacaktır. Türkiye'de istikrar, barış ve huzur arttıkça, yavaş yavaş güven dönecektir. O güven ile turistler gelmeye başlayacaktır. İngilizler bu sene Türkiye'ye gelecektir. Her şeyin ılımlı olacağını düşünüyorum" dedi.



'TÜRKİYE'DE KİLO VERMEK ZOR'



İkinci katip olarak göreve başladığında çıraklık dönemlerini Türkiye'de geçirdiğini belirten Büyükelçi Moore, "Türkçe çok az biliyordum ve hemen eğitim alarak pekiştirdim. Göreve başladığım ilk yıllarda kimse beni tanımıyordu. İstanbul ve Ankara'da metroda dolaştım, İstanbul'un adım atmadık yerini bırakmadım. Çok güzel eğlendim ve benim için çok özeldi. Türk insanı çok misafirperver ve gelenekleri güçlü. Türkler çok cana yakın. Türk mutfağı inanılmaz lezzetlikte. Bu nedenle kilo vermek çok zor. Özelikle Adana kebap seviyorum. Mantı ise ayrı bir güzellikte" dedi.



Marmaris İngiltere Fahri Konsolosu İşadamı Doğan Tugay ise, "İki ülke arasında uzun yıllar sosyal ve ekonomik işbirliği mevcuttur. Bu işbirliği her geçen gün sağlam ilişkilerle güçlenerek devam etmektedir" diye konuştu.



REHBER KÖPEK STAR İLGİ ODAĞI OLDU



Büyükelçinin görme engelli eşi Magie Moore ile onun rehber köpeği 'Star' da ziyarette yer aldı. Golden Retriever cinsi 'Star', ziyaretin ilgi odağı oldu. Magie Moore'nin yanından ayrılmayan rehber köpeğin üzerindeki tasmada Türkçe olarak "Lütfen dokunmayın. Sahibim görmüyor rehberlik yapıyorum" yazdığı görüldü.



Marmaris'te bir gün kalacak olan Büyükelçi, bugün Gökova'nın Akyaka Mahallesi'nde Muğla Valisi Amir Çiçek ile kahvaltıda bir araya gelecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard Moore'nin açıklamasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================



Prof. Dr. Özet: Tavuk eti kanser yapar diye bir yayın yok



ULUSAL Kanser Kongresi Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özet, tavuk etinin kansere yol açtığı yönündeki yayınları eleştirerek, "5 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeline sahibiz. Bu pazarı da bu tip yayınlarla 'kendi ayağımıza sıkar' gibi zararlı şekilde sunuyoruz. Şu ana kadar üretilmiş tavukların kanser oluşturduğuna dair bir yayın yok" dedi.



Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği tarafından düzenlenen 22'nci Ulusal Kanser Kongresi Antalya'da başladı. Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Otel'de düzenlenen kongre kapsamında, Kongre Başkanı Prof. Dr. Serdar Özkök, Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Ahmet Özet ve Prof. Dr. Mehmet Kantar, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Sağlam, Prof. Dr. Başak Oyan Uluç, Prof.Dr. Zeynep Özsaran ve Doç. Dr. Neriman Sarı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.



Kongre Başkanı Prof. Dr. Serdar Özkök, kongrenin 12 yıldır üç derneğin ortak katılımıyla düzenlendiğini söyledi. Prof.Dr. Serdar Özkök, kongre kapsamında 11 tümör konseyi, 14 konferans, 39 panel, 13 sözel bildiri, 13 uydu sempozyum, 1 yuvarlak masa, 2 ASCO, 1 hasta dernekleri oturumu gerçekleştirildiğini söyledi. 95 sözel bildiri ve 750 poster sunumu yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Özkök, Türkiye'deki son kanser verileri ve şu anda aktif uygulanan kanser tarama sonuçlarının da kongrede sunulduğunu kaydetti.



Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özet ise kansere bağlı ölüm sonuçlarına değindi. Dünyada ve Türkiye'de kanserin artan hastalık yükü nedeniyle en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığının altını çizen Prof. Dr. Özet, "Dünyada yıllık kanser görülme sıklığı 14 milyonken kansere bağlı ölümler 8 milyondur. Maalesef Türkiye'de her yıl 165 bin kanser vakası görülmekte ve 80 bin kişiyi kansere bağlı ölümlerden kaybetmekteyiz" dedi.



KANSER HARCAMALARI



Kanser tarama, tanı ve tedavisine bağlı harcamaların her yıl arttığına işaret eden Prof. Dr. Özet, bu harcamaların yıllar içinde de artmaya devam edeceğini aktardı. Prof. Dr. Özet, Türkiye'de sadece kanserin ilaçla tedavisine yılda 2.5- 3 milyar TL harcanırken, yeni ilaçlar ve immünoterapi uygulamalarıyla bu harcamanın birkaç kat katlanacağının tahmin edildiğini kaydetti.



KEMOTERAPİ ÖLDÜRÜYOR İDDİASI



Prof. Dr. Ahmet Özet, 'kemoterapi öldürüyor' şeklindeki yayınları da eleştirdi. Bu konunun toplumda büyük sorun oluşturduğu kaydeden Prof.Dr. Özet, "Bu durum hastalarımız için hayata tutuma şansı olanlar açısından negatif bir etki oluşturuyor. Kemoterapi kabul edilebilir toksiteyle hastaların tedavisinde kullanılan tedavi yöntemidir. Bu tip yayınların mümkün olduğunca kontrollü şekilde yapılması gerekir" dedi.



'GDO TÜRKİYE'DE TEHLİKE ARZETMİYOR'



Prof. Dr. Ahmet Özet, GDO'lu ürünler hakkında da bilgiler vererek bu konuda Türkiye'de sık sık tartışmalar yaşandığına değindi. Prof. Dr. Özet, Türkiye'de GDO'lu ürünlerin insanların tükettiği besinlerde kullanılmadığını, sadece hayvan ve tavuk besinleri için kullanılan soya ve mısırda bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Özet, "O açıdan GDO'nun Türkiye için tehlike arz etmiyor. Tükettiğimiz besinler içinde GDO'lu ürünlerin koyulması yasak" diye konuştu. Prof.Dr. Özet, ekmeğin sağlık açısından zararlı olduğunu iddialarına ilişkin de "Ekmekle beslenen bir grubuz. Ekmeği çok zararlı olarak topluma sunmak oldukça yanlış. Kontrollü tüketmemiz gerekir. Ekmekle ilgili bir sorunumuz yok" dedi.



'TAVUK ETİ KANSER YAPIYOR' İDDİALARI



Türkiye'nin tarımsal sanayi alanında en önemli üretimlerinden birisinin tavuk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özet, tavuk etinin kanser yaptığına dair yayınları da eleştirdi. Prof. Dr. Ahmet Özet, "5 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeline sahibiz. Bu pazarı da bu tip yayınlarla 'kendi ayağımıza sıkar' gibi zararlı şekilde sunuyoruz. Şu ana kadar üretilmiş tavukların kanser oluşturduğuna dair bir yayın yok. Tavuk proteininin tüketilmesinde bir sakınca görmüyoruz" diye konuştu.



Prof. Dr. Ahmet Özet, alternatif tedavilerin, kanserin tedavisi şeklinde sunulmasının da yanlış olduğunu belirterek, "Organik ürünler ve diğer ürünlerle ilgili sıkıntılar var. Organik ürün tüketen kişilerde daha az kanser oluştuğuna dair elimizde bilgi yok" diye konuştu.



Prof. Dr. Özet, laboratuvar aşamasındaki ilaçların da topluma 'kansere çare bulundu' diye sunulmasından yakındı.



'KANSERİ ÖNLEMEK TEDAVİ ETMEKTEN DAHA KOLAY'



Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş de kanseri önlemenin tedavi etmekten daha kolay olduğunu vurguladı. Kanserin nedenlerini 'değiştirilebilen' ve 'değiştirilemeyen' nedenler diye ikiye ayırdıklarını belirten Prof. Dr. Gümüş, şunları kaydetti:



"Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durarak, beslenmemize dikkat edip şişmanlıktan uzak kalarak, yeterli egzersiz yaparak, alkol almayarak, kansere neden olabilecek virüslere karşı uygun tedbirleri alarak ve tuz alımını kısıtlayarak kanser riskini yüzde 76 oranında azaltabiliriz. Tüm bu sayılan nedenler kendi irademizle değiştirebileceğimiz nedenlerdir. Kalan yüzde 14 neden ise ultraviyole radyasyon, hava kirliliği, sosyoekonomik koşullar ve mesleki kanser nedenleri gibi toplum düzeyinde alınacak tedbirlerle önlenebilecek kanserlerdir. Sadece yüzde 10 kanser, kişisel ve toplumsal olarak müdahil olamayacağımız, bir bakıma 'kötü şans' diyebileceğimiz ailesel ve genetik faktörler nedeniyle oluşmaktadır."



'KANSERLE MÜCADELE DOĞUMLA BAŞLAR'



Kanserle mücadelenin doğumla başladığını belirten Prof.Dr. Gümüş, "Bu nedenle kanserle mücadelemizde bu saydığımız faktörlere odaklanmalıyız. ve bu odaklanma doğumla birlikte başlamalı. Doğumla birlikte, ergenlik ve gençlik çağında hatta tüm yaşam boyunca hasta olmadan önce insanlarımızı tütünden ve alkolden aktif veya pasif olarak uzak tutmalı, şişmanlığa yol açmayan dengeli beslenmeye teşvik etmeli, spor yapmalarını sağlamalıyız. Böylece kanser riskini yukarıda belirttiğimiz gibi 3/4 oranında azaltmamız mümkün. Tüm yapılacaklar bir yaşam tarzı değişikliği olarak algılanmalı ve tüm toplumu kapsayacak şekilde insanlarımıza önerilmelidir" diye konuştu.



Diğer katılımcılar da kendi alanlarındaki gelişmeler hakkında bilgiler verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Ahmet Özet'in açıklaması



Genel detay



Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=================================